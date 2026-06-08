CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
"Iran war drives US crude inventories to two-decade low" - Financial Times - 04 giu 2026 --- "Why isn’t oil more expensive?" - Semafor, com - 02 giu 2026 --- " It takes a village to delay an energy disaster" - Axios, com - 04 giu 2026 --- " Nearly 900 outbound tankers went ‘dark’ to squeeze through Strait of Hormuz" - New York Post - 04 giu 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Perchè dopo quattro mesi di guerra, il prezzo del petrolio resta basso?" di lunedì 8 giugno 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Economia, Energia, Esteri, … Geopolitica, Guerra, Industria, Iran, Mercato, Tecnologia, Usa.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Perchè dopo quattro mesi di guerra, il prezzo del petrolio resta basso?" di lunedì 8 giugno 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Economia, Energia, Esteri, … Geopolitica, Guerra, Industria, Iran, Mercato, Tecnologia, Usa.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci