08 GIU 2026
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Rassegna di Geopolitica. Perchè dopo quattro mesi di guerra, il prezzo del petrolio resta basso?

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"Iran war drives US crude inventories to two-decade low" - Financial Times - 04 giu 2026 --- "Why isn’t oil more expensive?" - Semafor, com - 02 giu 2026 --- " It takes a village to delay an energy disaster" - Axios, com - 04 giu 2026 --- " Nearly 900 outbound tankers went ‘dark’ to squeeze through Strait of Hormuz" - New York Post - 04 giu 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Perchè dopo quattro mesi di guerra, il prezzo del petrolio resta basso?" di lunedì 8 giugno 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Industria, Iran, Mercato, Tecnologia, Usa.

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