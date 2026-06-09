Introduce: Silvia Menecali (Sociologa e attivista femminista Democrazia imperfetta), Paola De Leo (Presidente - Semia Fondo delle Donne Supportare il movimento femminista italiano attraverso dati azionabili), Massimo Prearo (Ricercatore, Universita di Verona), Giulia Marchese (Data analyst e ricercatrice), Camilla Speriani (Consigliera Semia Fondo delle Donne Conclusioni e Q&A).



L'evento è promosso da SeMIA, Fondo delle Donne.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del Rapporto "Cittadinanze sospese. Indagine sul divario tra riconoscimento …

formale ed esercizio effettivo dei diritti in Italia"" che si è tenuta a Roma martedì 9 giugno 2026 alle 10:28.



Con barbara leda Kenny (presidente della Casa internazionale delle Donne di Roma), Silvia Menecali (sociologa e attivista femminista), Paola De Leo (presidente Semia Fondo delle Donne), Massimo Prearo (ricercatore in Scienza Politica all'Università degli Studi di Verona), Giulia Marchese (data analyst e ricercatrice di Imbuto Legislativo), Camilla Speriani (consigliera Semia Fondo delle Donne).



Tra gli argomenti discussi: Cittadinanza, Donna.



Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 35 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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