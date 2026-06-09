CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Introduce: Silvia Menecali (Sociologa e attivista femminista Democrazia imperfetta), Paola De Leo (Presidente - Semia Fondo delle Donne Supportare il movimento femminista italiano attraverso dati azionabili), Massimo Prearo (Ricercatore, Universita di Verona), Giulia Marchese (Data analyst e ricercatrice), Camilla Speriani (Consigliera Semia Fondo delle Donne Conclusioni e Q&A).
L'evento è promosso da SeMIA, Fondo delle Donne.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del Rapporto "Cittadinanze sospese. Indagine sul divario tra riconoscimento … formale ed esercizio effettivo dei diritti in Italia"" che si è tenuta a Roma martedì 9 giugno 2026 alle 10:28.
Con barbara leda Kenny (presidente della Casa internazionale delle Donne di Roma), Silvia Menecali (sociologa e attivista femminista), Paola De Leo (presidente Semia Fondo delle Donne), Massimo Prearo (ricercatore in Scienza Politica all'Università degli Studi di Verona), Giulia Marchese (data analyst e ricercatrice di Imbuto Legislativo), Camilla Speriani (consigliera Semia Fondo delle Donne).
Tra gli argomenti discussi: Cittadinanza, Donna.
Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 35 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
L'evento è promosso da SeMIA, Fondo delle Donne.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del Rapporto "Cittadinanze sospese. Indagine sul divario tra riconoscimento … formale ed esercizio effettivo dei diritti in Italia"" che si è tenuta a Roma martedì 9 giugno 2026 alle 10:28.
Con barbara leda Kenny (presidente della Casa internazionale delle Donne di Roma), Silvia Menecali (sociologa e attivista femminista), Paola De Leo (presidente Semia Fondo delle Donne), Massimo Prearo (ricercatore in Scienza Politica all'Università degli Studi di Verona), Giulia Marchese (data analyst e ricercatrice di Imbuto Legislativo), Camilla Speriani (consigliera Semia Fondo delle Donne).
Tra gli argomenti discussi: Cittadinanza, Donna.
Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 35 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci