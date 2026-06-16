Saluti: Carlo Corazza (Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia).



Introduce Daniele Frigeri (Presidente e Direttore CeSPI).



Modera Michele Nicoletti (Coordinatore Osservatorio Diritti Umani CeSPI, Università di Trento).



Intervengono: Filippo di Robilant (Curatore del Quaderno CeSPI 10), Paolo Trichilo (Ambasciatore d’Italia a Zagabria e autore del manuale di formazione del MAECI sui diritti umani), Guido Raimondi (già Presidente de la Corte europea dei diritti de l’uomo), Barbara d'Ippolito (Ricercatrice su tecnologia e diritti umani).



Registrazione video del dibattito dal …

titolo "Dedicato a Vladimiro Zagrebelsky "Verso un nuovo atlante dei diritti umani. Quale rotta intraprendere", registrato a Roma martedì 16 giugno 2026 alle 17:14.



Dibattito organizzato da Centro Studi di Politica Internazionale.



Sono intervenuti: Daniele Frigeri (presidente del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI)), Vladimiro Zagrebelsky (giurista, giudice emerito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), Piero Fassino (vicepresidente, Commissione Difesa, Camera dei Deputati), Michele Nicoletti (coordinatore Osservatorio Diritti Umani CeSPI, Università di Trento), Filippo Di Robilant (curatore del Quaderno CeSPI 10), Paolo Trichilo (ambasciatore d’Italia a Zagabria), Guido Raimondi (già presidente della Corte Europea dei Diritti dell'uomo), Barbara d'Ippolito (ricercatrice su tecnologia e diritti umani).



Tra gli argomenti discussi: Diritti Umani.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 48 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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