11 GIU 2026
dibattiti

Assemblea Nazionale di Federturismo Confindustria "I nuovi turismi verso il 2030: economia stellare per occupazione stabile – sostenibilità – sviluppo"

CONVEGNO | - Roma - 14:40 Durata: 4 ore 11 min
A cura di Pantheon
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Modera la giornalista Lavinia Spingardi.

Saluti del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e della Presidente del MAXXI Maria Emanuela Bruni.

Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Gianmarco Mazzi (Ministro del Turismo), Raffaele Fitto (Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea), Antonio Misiani (Responsabile Economia e Finanze, Imprese e Infrastrutture PD), Manfredi Lefebvre d’Ovidio (Chairman del World Travel & Tourism Council), Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), Alberto Stefani (Presidente Regione Veneto), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Pierluigi Biondi (Sindaco de L’Aquila), Enrico Trantino (Sindaco di Catania), Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria), Leopoldo Destro (Vice Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo), Massimo Caputi (Presidente di Federturismo Confindustria), Marina Lalli (Past President Federturismo Confindustria).

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Ti.
All'assemblea plu pubblica di Federturismo Confindustria allora, mentre prendiamo posto a me, piace sempre partire dal titolo che si sceglie per accompagnare un dibattito e un confronto, questo titolo contiene l'idea di futuro del nostro Paese, senz'altro lo contiene, ma contiene molto di più contiene
Quel che riguarda la sfida presente per l'Italia. Per molti anni il turismo nel nostro Paese è stato raccontato come uno dei grandi punti di forza della nostra economia, vero senz'altro, ma anche qui non solo è necessario fare un passo in più, fare un passo in avanti, perché sappiamo che il turismo rappresenta una delle grandi infrastrutture economiche del Paese, capace di generare crescita, valore e occupazione, investimenti, sviluppo, tecnologia, e allora parlare di turismo nel 2026 impone un cambio di paradigma, significa fare un salto in avanti, significa parlare di politica industriale, di politica estera, di politiche europee, significa parlare di normative e di sviluppo della città, delle aree interne, dei piccoli comuni di sostenibilità, e non è un caso che tutti i relatori che salirà saliranno sul palco questa sera, in questo pomeriggio di confronto. Rappresentano le istituzioni, la politica, tutte le aree della politica, le industrie e le imprese, e parlare di turismo oggi impone anche avere chiara una lettura lucida del contesto geopolitico che stiamo vivendo, ed è per questo che sarà fondamentale avere oggi, con noi anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlare sì, ma non solo anche qui, per dare
Davvero una risposta concreta permettere quest'oggi a terra una vera e propria agenda 2030, un'Agenda Turismo che possa contribuire a costruire l'Italia di domani e che metta nero su bianco strategie che possano trasformare questa straordinaria potenzialità in sviluppo sostenibile, coesione territoriale e benessere diffuso con questo obiettivo e con questo auspicio diamo avvio ai nostri lavori ringraziando Fender Federturismo, Confindustria per aver promosso grazie questo importante momento di confronto e chiamiamo sul palco la padrona di casa presidente del maxi Maria Emanuela Bruni, prego,
Buongiorno a tutte e a tutti, ben arrivati e ben trovati al Museo Maxxi museo, il primo Museo nazionale di arte contemporanea, do il benvenuto al sindaco Gualtieri e naturalmente al presidente di Federturismo e a tutti gli ospiti qui presenti.
Turismo, futuro economia.
Sostenibilità, ma anche cultura e credo che oggi il presidente Caputi abbia fatto una scelta che io spero e amo pensare che possa essere un nuovo modo di fare rete tra il mondo della cultura contemporanea che noi rappresentiamo è il turismo, vi dico questo anche perché noi, dal prossimo dall'anno scorso siamo diventati monumento nazionale, per cui potremmo essere una delle mete turistiche importanti della Roma contemporanea noi abbiamo un'offerta di con temps Kent contemporanei da
Molto importante, abbiamo in media 5 6 mostre per stagione.
A riflettere insieme quali possono essere i, i nuovi traguardi e i nuovi percorsi che possiamo immaginare insieme è fondamentale, il mondo della cultura e il mondo del turismo sono due mondi naturalmente diversi, ma che possono trovare sicuramente tante sinergie, tante convergenze, ringrazio tutti voi buon lavoro e buon lavoro per l'assemblea generale.
Generale, grazie
Sinergie senz'altro parola chiave, fil rouge di questa giornata di lavori chiama sul palco il sindaco di Roma un applauso a Roberto Gualtieri.
Grazie buon pomeriggio, è un vero piacere per me essere qui saluto tutte le autorità e i rappresentanti del governo delle istituzioni del mondo del turismo,
Ringraziamento al maxi, naturalmente un saluto particolare a Marina Lalli che ha guidato per il turismo con visione e competenza in anni decisivi per il settore, e desidero rivolgere tutti i miei complimenti e i miei migliori auguri di buon lavoro a Massimo Caputi, il nuovo presidente chiamato a guidare la federazione nei prossimi quattro anni sono un'iniziativa molto opportuna che non solo per il momento, ma anche per il taglio,
Quello di capire come i nuovi turismi possono essere una leva.
Concreta di occupazione e sostenibilità e sviluppo per tutto il Paese, e quindi come sia la filiera turistica debba essere maggiormente integrata, sia come politiche del turismo, a loro volta debbano essere più fortemente integrate dentro le altre dimensioni di policy del nostro Paese. Questa discussione è possibile perché siamo in un contesto di forte rilancio. In una stagione d'oro col in Italia e a Roma, a Roma, devo dire in misura particolarmente lusinghiera e accentuata con l'amico Caputi ricordavamo tempi ben più duri del passato, in cui io, nella mia diversa precedente funzione, ci trovammo a dover elaborare, immaginare soluzioni,
Come quella della rivalutazione dei beni d'impresa nel comparto, il turistico durante il Covid per salvare il settore di fronte, ovviamente, all'azzeramento della domanda e ci riuscimmo adesso sembrano passati, diciamo molti più che quei pochi anni perché siamo in una stagione completamente diversa. Una stagione non solo di rilancio e di aumento quantitativo, ma anche di
E di di di evoluzione, di innovazione qualitativa e, quindi di industrializzazione del comparto e del settore di parlavo dei numeri di Roma, che oggi naturalmente la prima città italiana per valore aggiunto generato dal turismo, e non solo i record del 2025, gli arrivi e presenze,
I sette due, 62 nove, la permanenza media 4,1 giorni, ma anche
I Limp impatto misurato da Banca d'Italia,
Sul 25, proprio recentemente, sull'aumento degli arrivi dall'estero e della spesa dei turisti stranieri e ha superato i 10 miliardi nel 25, ma anche ai dati
Del 26 ormai ci conferma, nonostante il contesto internazionale difficile e complesso.
Ah, una ulteriore incremento primo quadrimestre, siamo un incremento vicino al 3% rispetto all'anno all'anno scorso e quindi un trend che non è semplicemente quello di un anno eccezionale come quello giubilare, ma un trend legato a diversi fattori.
Sia di rafforzamento del comparto, a partire naturalmente da quello degli hotel, con 176 nuovi hotel nati dal 2020 ad oggi, il primato mondiale insieme a Londra
Per
Le aperture anche nel segmento lusso e una crescita di tutti gli elementi, ma anche per le politiche attive che hanno puntato e stanno puntando a rafforzare il settore sul piano quantitativo e qualitativo,
Dal punto di vista occupazionale, a Roma stiamo parlando di una davvero, se teniamo conto anche Città, Metropolitana che se poi il grosso è Roma Capitale, 91.000 addetti stabili, più 5.600 extra, quindi stiamo parlando di quasi 100.000 lavoratori.
Una crescita degli addetti negli alberghi siamo a 18.650.
Una, ovvero quindi un comparto che genera occupazione.
In misura e Pil in misura molto significativa e che appunto noi stiamo cercando facendo un po'nostra l'impostazione che vedo anche in questo convegno, di integrare nelle sue componenti sia all'interno del comparto turismo sia rispetto alle Poli politiche generali della città, e quindi la scelta di,
Di dei grandi eventi, di ampliare le motivazioni di viaggio, di diversificare le esperienze diversi, diversificare anche i punti di attrazione anche geografi nella loro distribuzione geografica, all'interno della città e quindi territori, non semplici contenitori di flussi ma protagonisti attivi piattaforme di cultura, relazioni internazionali e investimenti privati, innovazione e qualità della vita noi stiamo cercando di insomma di di di di di sperimentare, di mettere in pratica a una un'impostazione di policy apparentemente,
Quasi diciamo impossibile, nel senso che ormai è quasi un luogo comune, la considerazione del quasi di una conflitto insanabile tra il turismo e la qualità della vita di dei dei luoghi che lo attraggono, da uno dei dibattiti più diffusi noi non siamo, ovviamente siamo perfettamente consapevoli dei problemi e dei rischi del cosiddetto overtourism,
Ma pensiamo invece che questa sia una sfida che si possa vincere in avanti e non necessariamente vedendosi costretti a privilegiare o abbandonarono le 2 elementi della dialettica, quella cioè di
Cambiare qualitativamente l'impostazione del turismo, collegare il turismo a un'attrattività più generali della città, parlare di ospiti che vengono tornano, partecipano della vita della città lo fanno insieme ai cittadini, paradossalmente, il turismo di qualità richiede.
Che i luoghi siano vissuti dai cittadini, che siano luoghi di qualità e quindi nella loro dei turistici zazione diventano ancora più attrattivi per un turismo di qualità, perché sono luoghi di di una vita culturale, sportiva, musicale, delegata, alla cultura, all'arte, alla qualità della vita della città vibrante che fa della città vuole fare della città un polo ognuno offerta mondiale di eventi di qualità e di esperienze di qualità in cui le persone vogliono andare magari mescolando insieme opportunità di lavoro, opportunità,
Di conoscenza, di studio, di appunto partecipazione a questi aspetti della vita della città ecco, questo è il modello del turismo di qualità che stiamo cercando di perseguire insieme a quello, naturalmente, di ampliare la tipologia degli eventi e delle e delle mete, adesso una grande sfida che abbiamo davanti a me a noi e che io considero una sfida che si può vincere è quella di cambiare proprio paradigma rispetto al mare di Roma dà luogo residuale.
E al massimo oggetto d'meta, di di come dire di di di di di di visite occasionali nei fine settimana da parte dei romani a grande polo di qualità, che possa essere a un tempo stesso una meta di qualità per per i cittadini e per un mercato turistico che oggi non non lo non lo non lo non lo non lo valorizza perché il mare di Roma non si è proposto in questa chiave, ma oggi alle condizioni di farlo adesso non voglio annoiare in tutte le azioni che siamo
Svolgendo in questo ambito, penso al fiume, penso a una dimensione verde, penso ai tanti aspetti, alle ai nuovi siti che apriamo fuori dal centro, penso insomma a poi all'intreccio appunto tra riqualificazione
Dai Fori Imperiali Appia piazza Augusto, Imperatore a piazza Pia di di luoghi della città e per insieme per la qualità della vita dei cittadini e per una attrattività di maggiore qualità, insomma, quello che c'è fuori da quelli che tradizionalmente sono i poli museali più luoghi, le mete e musei Vaticani, il Colosseo eccetera non può essere un retro de de. Diciamo che che non ci si preoccupa di riqualificare perché tanto le persone vanno, andranno sempre a vedere il Colosseo e musei Vaticani, ma invece il luogo dove si può fare più innovazione urbanistica, progettuale e qualitativa
Cambiando la percezione e l'intreccio tra la meta turistica e il tessuto urbano e questo appunto è la chiave in cui si può riqualificare, mettere insieme l'attrattività turistica di qualità e la qualità della vita delle persone. Dentro questo è dentro grandissimo impegno, naturalmente, sui grandi eventi sportivi e musicali. Non li richiamo, ma i numeri parlano da solo, sulla loro importanza, sul rilievo e anche sul loro impatto in termini di Pil. Ci sono naturalmente le grandi questioni da affrontare, per esempio quello di una regolamentazione intelligente dei del settore extra alberghiero, che concorra a governare questo fenomeno evitando, diciamo così, sia elementi di dumping tariffario e fiscale nei confronti del settore alberghiero, si elementi di eccessiva concentrazione che snaturano poi la qualità dei quartieri più centrali e qui, come sapete, chiediamo anche al Governo, alla Regione degli strumenti di base giuridica che ci consentano di realizzare interventi di questo tipo. Chiediamo una maggiore flessibilità tariffaria rispetto alla modulazione
E delle delle nostre tariffe sul soggiorno, sulla sull'occupazione del suolo pubblico, che ci consenta delle politiche attive più intelligenti. Ma non ci limitiamo a chiedere, facciamo e innoviamo e realizziamo sia appunto in un patto con tutti gli attori del settore e di politiche concrete e settore per settore, quadrante per quadrante, sia anche valorizzando molto due aspetti che sono molto importanti, quello oltre a quello della, oltre a quello dell'ampliamento appunto dell'offerta nel tempo e nella tipologia la destagionalizzazione, le investimento sul congressuale, tutta la nostra di Emo che sapete abbiamo costituito San lavora attivamente su tutti questi questi ambiti, cavallo di di Rohm and Partners, sia su altri due aspetti molto importanti, che sono quelli della formazione e della digitalizzazione sulla formazione. Stiamo mettendo in campo politiche con i nostri centri di formazione professionali su ambiti in particolare, penso alla all'hotellerie
E funzionali a una a una reperimento di di Duke, di di laboratori di qualità sul versante digitale, penso che siamo oggettivamente diventati un'esperienza pilota a livello internazionale, come sapete, dopo l'esperienza di Giulia punto 1 e Joel 1.2 siamo proprio da da due giorni. Abbiamo varato una nuova versione, che guida tutti i cittadini e turisti dentro i meandri della burocrazia capitolina e delle informazioni pratiche relative a tutti i servizi dell'amministrazione a breve. Anzi, invito tutti approvarla da si trova dal sito, direttamente o con i canali che aveva precedentemente tra tra un mese diventerà un'app che potrà addirittura fare le pratiche burocratiche per i cittadini e per le imprese
Insomma, pensiamo che è qui e poi c'è il 5G, le piazze, la videosorveglianza e i tanti aspetti, insomma, pensiamo che anche la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica siano una componente di questa impostazione, appunto da filiera integrata che un po'alla base di questo convegno e che noi pensiamo abbiamo sposiamo da tempo e rispetto alla quale siamo pronti a un confronto sempre più approfondito con tutti i comparti del settore e i comparti esterni, proprio in questa diciamo visione di integrazione duplice interna alle varie componenti del settore e tra il settore e le altri aspetti.
Delle policy cittadine territoriali e nazionali in una complessiva strategia di rilancio qualitativo e di innovazione, volta a sostenere la competitività del sistema Paese e della sua economia e la qualità della vita dei nostri cittadini, quindi davvero grazie e buon lavoro a per questa importante Assemblea.
Grazie mille Sindaco nel suo intervento, tanti spunti di riflessione che trascineremo in questa giornata di dibattito, i nuovi turismi, la filiera integrata, il conflitto tra turismo e qualità della vita dei luoghi che ospitano e APROL e aprono le proprie porte e allora noi però siamo in un momento perfetto di passaggio di testimone sono questi momenti in cui è doverosa un'analisi lucida di quanto fatto e di quanto ancora.
Da fare di tutte quelle che sono le sfide che abbiamo davanti e allora facciamo un applauso, la chiamo sul palco Marina, Lalli past, president, Federturismo, Confindustria, presidente, grazie, allora abbiamo già sentito tutta una serie di suggestioni, che poi in qualche modo svilupperemo insieme anche dal sindaco Gualtieri io vorrei,
Partire da quanto fatto fin qui in questi anni e poi capiamo cosa c'è da fare. Nel 2026 mi dice qual è stato il cambiamento più significativo di questi anni che ha condotto e allora la la, la mia presidenza è iniziata in un momento, diciamo un po'complicato Vertigo, la ove quindi è il mondo. Si era fermato in particolare il mondo del turismo e ed è stato difficile, diciamo, governare quel periodo però, come sempre, anche nelle cose negative ci sono quelle che possono invece diventare poi positive, e questo è successo perché, mentre noi fino a quel giorno eravamo visti come un insieme di attività produttive e quindi gli alberghi, i tour operator, le le terme, eccetera eccetera e dopodiché siamo invece stati visti come un comparto unico, perché
Dall'Istat che ci ha detto che, sul la perdita che il pil aveva registrato un 25% di quel 10%, era dovuto al turismo da una serie di problemi che anche le altre filiere, anche quelle manifatturiere, registravano e si capiva che era la mancanza del turismo a far perdere all'arredamento, a far perdere all'edilizia, far perdere all'enogastronomia e quindi si è capita l'importanza del turismo. Da quella volta quel giorno abbiamo iniziato a essere considerati come un'industria. Questo ha cambiato la prospettiva a adesso, andando velocemente anche creato un ministero che fino a quel giorno noi non avevamo mai avuto e che Federturismo, peraltro, chiedeva da da, da da vent'anni e quindi questo ha cambiato completamente la la prospettiva, il modo in cui il turismo veniva visto percepito all'interno del nostro Paese e in questo senso credo che le nostre aziende hanno potuto veramente iniziare a beneficiarne è l'attività di Federturismo che ormai oltre 30 anni fa da la la, la Confindustria dell'epoca era stato pensato come un luogo per mettere insieme tutte le categorie all'interno di Federturismo ce ne sono 23 di che parlavano a vario titolo di turismo, oltre ai soci impresa particolarmente significativi
E questo si è trovato perfettamente in linea con le esigenze del momento, quindi, chi l'aveva pensato all'epoca aveva visto lontano e questo ci ha dato quel vantaggio per portare al turismo quello che in quel momento serviva, Presidente, ci ha raccontato come si è usciti da una momento di estrema e inedita criticità, uno degli altri nodi è quello legato al tema delle risorse umane, del capitale umano, dei lavoratori qualificati, che sembrano spesso mancare della della mancanza di appeal diciamo, di attrattività delle professioni turistiche, che natura era 10 hanno questi problemi, secondo lei di salario di immagine,
Di sistema formativo e come si risolve,
Come sempre è un insieme insieme dei conti queste cose che lei nomina e sicuramente per troppo tempo abbiamo narrato una un lavoro nel turismo sbagliato, che poi non è neanche quello reale, però ed è stato quello più comunicato con salari bassi orari lunghi e di conseguenza abbiamo fatto allontanare tante persone, in realtà era una narrazione non veritiera, quantomeno non veritiera per le aziende che sono associate a Confindustria, sicuramente, e questo ha fatto però allontanare delle persone altre abbiamo proprio persa in quel periodo che dicevo perché non siamo stati in grado di reimpiegarle, c'è una forte stagionalità e questo è un problema che va assolutamente risolto perché senza una un lavoro continuo sui 365 giorni è chiaro che possiamo attrarre delle persone
No, no, no, non è facile attrarre persone e però in questo senso anche un sistema formativo che forse non ha guardato fino a insomma a questi ultimi giorni al turismo come un asset strategico del nostro Paese, che ha fatto in modo che la nostra preparazione nel turismo non avesse la stessa dignità di tanti altri invece lavori che hanno un loro percorso chiaro, preciso e diffuso su tutto il territorio nazionale nello stesso modo il fatto di avere dei corsi anche di eccellenza, però sparsi sul territorio che devi conoscere devi sapere ma che non hanno quella notorietà.
E questo ha creato dei problemi, quindi anche il presidente Caputi è sicuramente molto orientato a ad avere una invece idea di istruzione unica, specifica per formare persone di alta Manara, managerialità nel turismo, perché il turismo ne ha bisogno.
Lei parlava del tema della stagionalità, che uno dei grandi temi che poi sottoporremo anche al dibattito politico oggi, tra l'altro, una giornata molto particolare, insomma le comunicazioni della Presidente del Consiglio in aula prima del Consiglio europeo, quindi, insomma, abbiamo tanti ospiti parlamentari che aspettiamo che arrivino e questo sarà uno dei temi che sottoporremo lei in qualche modo a spoil errato la domanda successiva dicendo insomma in questo passaggio di testimone, qual è il consiglio che si sente di lasciare al Presidente Caputi e al turismo italiano?
E allora diciamo in una parola, mi verrebbe da dire di pensare in grande, finora siamo stati un po'provinciali nel modo di guardare al turismo, anche perché scontiamo il fatto che siamo un settore un po'colpito, generalmente parlando da un nanismo.
E questo crea il problema di poter avere una visione e una visione di lungo periodo e anche una strategia unitaria di sviluppo del Paese questo c'ha, diciamo ottenuto, ci ha fatto creare una specie di zavorra che oggi non è più possibile, perché nella competizione,
A livello globale, che oggi il turismo A e non potrebbe che essere così, non ci si può presentare spezzettati, quindi dicevo a guardare avanti, ma soprattutto aprire la prospettiva, noi fino a oggi abbiamo sempre considerato il valore del nostro turismo, in base ai numeri 454 milioni di,
Di presenze in questo anno, quante ne faccio l'anno prossimo 6 euro, il più sì o almeno ecco, forse dobbiamo passare da una lettura quantitativa ad una lettura qualitativa del turismo, e cioè non tanto quanti turisti arrivano, ma qual è il valore che questi turisti lasciano sul mio territorio, il valore che lasciano al territorio il valore che lasciano ai residenti di un territorio il valore che lasciano per lo sviluppo. Quindi non è tanto quanti e persone visitano una destinazione a rendere la il successo di quella destinazione, ma è che tipo di appunto valore,
Viene lasciato su quel territorio, dalle persone che lo visitano, anche perché oggi il viaggiatore è diverso, il viaggiatore cerca l'esperienza, il viaggiatore spesso è anche molto attento proprio ad una concessione di di suo benessere individuale, mentre mentre viaggia, mentre conoscere nuovi luoghi e abbiamo quindi bisogno di avere questa percezione di percezione e realtà di di di valore generato nei luoghi altrimenti ce lo diceva prima anche il Sindaco Gualtieri.
L'overtourism diventa una cosa negativa, mentre noi sappiamo che, se correttamente gestito,
Il no no, non esiste un over tourism, cioè a dire che voglio mettere un tetto all'arrivo dei turisti, è una sconfitta per noi nel turismo, noi dobbiamo saperli gestire in tutta la loro, in tutto lo spazio che abbiamo a disposizione e in questo sapere che il turismo è una sorta di infrastruttura le infrastrutture quando noi diciamo infrastruttura pensiamo a strade, porti, aeroporti, ferrovia, sicuramente lo sono è sicuramente sono il primo alleato del turismo importantissimo.
Però anche il turismo in qualche modo è una sorta di infrastruttura invisibile ed è un luogo di sviluppo, perché siamo abituati anche a vedere lo sviluppo come un export che facciamo verso l'esterno, ecco, il turismo lo fa in senso inverso, cioè l'export del turismo è portare qui le persone e vendere qui a quelle persone i propri servizi ma anche farli innamorare delle cose che trovano qua e che poi cercheranno sugli scaffali a casa loro, quindi è un attivatore di turismo e di di di export e un attivatore di italianità.
E dobbiamo sapere che non possiamo cullarci sul fatto di essere i più desiderati, i più cercati e di avere un patrimonio oggettivamente unico al mondo culturale, un patrimonio enogastronomico di di bellezze. Dobbiamo sapere che tutto questo,
Va coltivato e va sempre portato avanti e comunicato. È molto bello perché lei ha trasferito il tema delle legacy, cioè delle infrastrutture. Che cosa lasciano sul territorio? Ne abbiamo tanto parlato in questi mesi nei mesi dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, per esempio alle persone. Cioè è interessante trasferire questo tema del cosa lascia non solo l'infrastruttura, ma anche cosa lascia la persona. Il turista in termini di patrimonio è interessante e molto interessante e dico di più alla fine è esattamente quello che succede, cioè il turismo è un
Attivatore di attenzione nei confronti di un Paese, noi, quante persone che vengono a trascorrere le loro vacanze in Italia, poi diventano gli studenti che vengono in Italia, diventano gli imprenditori che vengono in Italia, diventano gli investitori che arrivano in Italia i professionisti e quindi noi siamo la reputazione di un Paese questo significa che diventa veramente importante il nostro messaggio è questo e poi diventa anche importante, perché se vogliamo, diciamo alzare ancora un attimo l'asticella il
Turismo in generale e anche un attivatore di conoscenza tra i popoli, di apertura di porte e quindi, in senso lato, anche di mantenimento di pace tra diversi popoli, questo dobbiamo ricordarcelo, perché abbiamo comunque una bella responsabilità anche su questo Presidente, in chiusura l'ultima battuta apriamo l'Agenda turismo,
Ho 2030 e la prima cosa che scriviamo, qual è la prima cosa che scriviamo beh, intanto un in bocca al lupo al Presidente perché sappiamo che Federturismo è stato al fianco delle imprese, le ha fatte rinascere, le ha fatte ripartire con le proprie istanze e quindi è un buon lavoro e continuare a mettere l'Italia al centro come luogo dove non solo è bello venire in vacanza ma è anche bello venire ad investire grazie davvero, grazie a Marina Lalli past president di fede del turismo,
Confindustria, grazie, allora andiamo avanti perché ci interessa capire qual è il punto di vista dell'Italia, anche fuori dall'estero, chiamò sul palco e gli facciamo un grande applauso, Manfredi Lefebvre, d'Ovidio, presidente del Dabliu TT Sea World Travel and Tourism Council, Benvenuto, presidente, benvenuto, grazie, ringrazio tutto io sono un romano,
Abbiamo dato avvio a lavorare all'estero 55 anni fa, circa però il quorum sempre qui.
Ho voluto lavorare con i miei uffici, prepararmi una piccola relazione come un punto di vista internazionale del turismo in Italia con chi lavora dall'estero, ma il cuore qui.
L'Italia come superpotenza culturale mondiale.
Sono qui oggi con la convinzione che porto con me da anni e che ogni giorno che passa si rafforza l'Italia, non ha bisogno di inventarsi nulla, ha bisogno di affermare la propria importanza nel mondo e con questo intendo qualcosa di preciso affermarla significa smettere di essere il primo Paese al mondo a sminuire ciò che possiede, significa guardare il nostro patrimonio materiale e immateriale umano con gli occhi di chi lo vede da fuori con meraviglia con desiderio, con una stima che non so che noi italiani spesso non sappiamo nemmeno riconoscere come nostra.
Il resto del mondo ci invidia con intensità che noi stessi facciamo fatica a capire, proprio perché ci siamo abituati alla bellezza di questo nostro Paese e abituarsi alla bellezza e il rischio più sottile che esista questo è uno dei Paesi che ha formato il gusto dell'Occidente tanti dicono che ha insegnato al mondo come si mangia come ci si veste come si abita come si vive e di questo ne sono convinto che vanno in giro per il mondo.
Affermare la propria importanza vuol dire essere all'altezza del proprio lavoro, di questa eredità, non come rosso algia, ma come progetto concreto. Siamo qui per discutere di turismo, ma quando dico turismo non ho parla. Non sto parlando di un comparto di servizi, non sto parlando di alberghi e biglietterie, sto parlando di uno degli strumenti con cui l'Italia afferma la propria importanza nel mondo di un asset strategico che definisce la nostra posizione geopolitica, la nostra immagine globale alla nostra capacità di attrarre talenti capitale e attenzioni. I numeri ci aiutano a capire la dimensione di ciò di cui parliamo. Nel 2025 il comparto tra l'avventurismo ha contribuito 11 milioni 1.600 miliardi di dollari al Pil mondiale
Pari al 9,8% del Pil globale, non è un numero astratto, è quasi un decimo di tutta la ricchezza prodotta dall'umanità in un anno, un settore che nel 2025 ha registrato la migliore performance della sua storia.
Un crescendo al 4,1% annuo, quasi 50 in più per 100 in più rispetto all'economia globale, ferma al 2,8%, un settore che sostiene 366 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo.
E che nel 2025 ha generato uno su tre dei nuovi posti di lavoro creati a livello globale, non è un settore residuale, è uno dei settori più solidi e dinamici dell'economia globale e in questo contesto l'Italia occupa una posizione di tutto speciale, non siamo semplicemente una destinazione tra le altre,
Siamo il Paese con il maggior numero di siti Unesco al mondo, siamo il Paese in cui cucina la, quello a cui architettura equi, paesaggio urbano e naturale rappresentano un riferimento per chiunque, ovunque, quando viaggiatore, arriva per la prima volta a Roma e vede il Pantheon o si trova di fronte al Duomo di Milano o cammina per le calli di Venezia non sa semplicemente visitando un luogo sta toccando con mano qualcosa che appartiene alla memoria collettiva dell'umanità.
I numeri italiani danno corpo a questa forza, nel 2025 il turismo ha contribuito al Pil nazionale per 237.
Miliardi di euro in crescita rispetto ai 228 miliardi dell'anno precedente.
Collocando stabilmente in Italia, nella top ten mondiale del settore. Ma il dato che voglio sottolineare un altro il turismo pesa per il TAR, il 13,2% dell'occupazione complessiva del Paese tradotto più di un posto di lavoro su otto in Italia dipende direttamente o indirettamente la turismo. Stiamo parlando di circa 3,2 milioni di persone e che le famiglie che portano cinque persone per posti di lavoro quindi, è veramente massiccio. E i 9,2% dei posti di lavoro diretti e occupato da under 25 anni, quasi il doppio rispetto al peso che i giovani hanno nel resto dell'economia.
Non è un settore residuale, è uno dei pilastri occupazionale del Paese, una delle poche industrie che offre lavoro ai giovani in misura così significativa.
L'obiettivo di questa Assemblea è preciso tradurre questa forza straordinaria in politiche industriali concreta, costruire un'industria del turismo all'altezza del Paese che rappresenta.
Il mondo del viaggio sta attraversando una trasformazione profonda e irreversibile, il lusso si sta evolvendo nella dimensione materiale, dalla dimensione materiale a quella esperienziale. Il viaggiatore benestante di oggi non cerca l'hotel più grande ora sui più cara vuole un'esperienza che abbia significato, che lasci qualcosa, vuole autenticità, profondità un contatto genuino con i luoghi e le persone, e qui l'Italia è in una posizione unica, poiché il nostro lusso non si costruisce nelle fabbriche e non si Kenney. Laboratori del marketing è radicato nella vita quotidiana, si è diventato nel corso di generazioni e il pane, fatto con la ricetta di 1.000 anni fa, in un foro nel Paese ai vignaioli che Claude
Che conosce ogni singola vita nel suo terreno, il sarto napoletano che cuce come cucivano suo padre e suo nonno.
Alla civiltà materiale è ancora viva che non si è lasciata sommerge dall'omologazione globale.
Questo è ciò che nessun altro Paese può copiare, comprare o replicare, i dati confermano questa direzione di turismo, altro ad altri di turismo alto di gamma, supera sistematicamente la crescita globale, il turismo esperienziale e culturale e tra le categorie e maggiore rapida evoluzione.
E a livello mondiale e in Italia accade qualcosa di particolarmente significativo nel 2025 gli arrivi complessivi sono leggermente calati dello 0,9%, ma le presenze cioè le notti effettivamente trascorso sono aumentate del 2,3%, questo significa una cosa precisa, chi viene in Italia resta più a lungo, la permanenza media è salita verso le 3 notti e mezza per visitatore, Meno turismo mordi e fuggi più soggiorni di qualità è proprio ciò che dobbiamo perseguire.
La componente straniera trae da questo crescita del 2025. Le presenze internazionali sono aumentate del 4,3% e rappresentano ormai il 56,5% del totale, la spesa dei visitatori stranieri ha superato i 60,4 miliardi di euro con i mercati tedesco, statunitense e britannico in testa, un dato che va sottolineato secondo i dati degli anni degli United dei centri iuris,
L'Italia si colloca al sesto posto mondiale per spesa turistica internazionale inbound, confermandosi tra le destinazioni più redditizie al mondo, sono i turisti che spendono di più, restano di più e tornano, il mercato sta premiando chi investe in qualità e l'Italia ne sta beneficiando.
Ma questo richiede scelte precise e investimenti coraggiosi, richiede che forniamo alle persone formiamo le persone con la stessa cura che mettiamo dei prodotti, che usiamo infrastrutture di accoglienza, degne delle esperienze che promettiamo, che trattiamo ogni punto di contatto con visitatore come parti, una esperienza complessiva che deve essere all'altezza della nostra reputazione non è una sfida che possiamo affrontare singolarmente, è una sfida di sistema e di sistema, oggi è rappresentato in questa sala c'è una, c'è un capitolo della storia turistica italiana e che non l'abbiamo ancora scritto.
E che forse è il più ricco di potenziale inespresso, Roma, Venezia, Firenze, Capri destinazioni straordinaria.
Patrimonio dell'umanità intera riconoscibile, ogni angolo del globo, ma il prossimo capitolo del nostro turismo si scrive altrove, si scrive nei borghi medievali della Calabria, che ancora non compaiono delle guida, ne dicono gli Matera nelle valli dell'Appennino, nei mercati rionali di Catania, delle osterie della Toscana profonda Petroli,
Per i pugliesi nelle piazze di provincia, a Sant'Agata, di Puglia, a Sant'Agata de Goti dei tanti borghi che portano quel nome e che custodiscono la bellezza intatta ancora tutta da raccontare al mondo in quelle tradizioni locali che non sono mai state messe in scena e che nessuno perché commi continuiamo a esistere per se stesso e sono sempre è sempre esistita.
I viaggiatori le cercano già con sempre maggiore insistenza, cercano i borghi autentici, la gastronomia regionale, vera, i prodotti locali, le feste di paese che accadono davvero ogni anno da secoli, scelgo l'Italia che non è ancora stata consumata dal turismo di massa e noi abbiamo questo tesoro un capitale culturale enorme distribuito su tutto il territorio nazionale in grandissima parte ancora inesplorato dal turismo internazionale. Valorizzare i territori non è soltanto la risposta all'apertura delle grandi città e una delle più concrete opportunità di sviluppo economico che l'Italia abbia davanti a sé.
Parliamo di occupazione stabile nelle zone interne, quelle stesse aree che il mercato del lavoro ha progressivamente abbandonato. Parliamo di frenare lo spopolamento dei piccoli villaggi e dei piccoli comuni, parliamo di dare futuro alcuni da che rischiano di scomparire nel giro di una generazione. Un modello di sviluppo diffuso sostenibile è radicato nel territorio, ma questa opportunità non si realizza da sola. Richiede investimenti nelle infrastrutture di collegamento per con Borgo irraggiungibile, non esiste per il turista internazionale, richiede connettività, richiede formazione professionale seria, richiede che Regioni Comuni e industria privata si muovono con una visione condivisa. Oggi ascolteremo sindaci e presidenti di regione e che hanno già intrapreso questa strada, perché il cambiamento sta già accadendo e il nostro compito e sostenerlo e accelerarlo.
Permettetemi ora di guardare il turismo non solo come industria, ma come infrastruttura strategica dello Stato come strumento di influenza.
I Paesi competono per altre attività e, per rilevanza culturale, un paese che perde la capacità di attrarre visitatori di qualità non perde solo fatturato, perde voce, perde presenza perle capace di raccontare se stesso al mondo.
Il turismo è diplomazia, è la forma più diretta e più umana di soft power che esista.
E l'Italia in questa competizione, so ottenendo risultati importanti nel 2026 il Pil del 3 per il turismo italiano è previsto in crescita del 3,8% davanti alla Spagna, al 3,7% alla Turchia, il 3,7% e nettamente davanti alla Francia, che ora è all'1,9% la spesa dei visitatori internazionali crescerà del 7,2%, la performance più forte tra le grandi destinazioni europee.
E i primi dati del 2026 confermano la traiettoria del primo trimestre, gli arrivi degli scali aeroportuali italiani sono cresciuti del 7%, siamo in una posizione di vantaggio, il compito della politica è non sprecarla, dobbiamo però essere onesti. È un confronto che torna spesso sul piano dei volumi. Francia e Spagna restano davanti a noi per arrivi internazionali, la Francia se pensa a 102 milioni di visitatori, che il 2025 prima destinazione al mondo e la Spagna a circa 97 milioni i circa 104.000 gli arrivi totali in strutture ispettive e ricettive
E misurazioni variano tra Paesi, la Francia conteggia sa anche i transiti dei visitatori giornalieri, mentre i dati italiani riflettono la presenza effettiva degli alloggi sul valore generato, l'Italia si attesta intorno agli 80 miliardi di euro di spesa.
Turistica internazionale nel 2025, mentre la Spagna guida il confronto con circa 135 miliardi e la Francia con 77 miliardi, un quadro favorevole per noi, dunque, con uno spazio di crescita, è ancora significativo davanti.
Questi numeri vanno letti con attenzione, il volume non coincide con il valore, un numero elevato di arrivi porta con sé la pressione delle infrastrutture, deterioramento del patrimonio architettonico e monumentale tensione delle comunità locali e spesso una resa economica per capita inferiore. Le nostre piazze delle nostre chiese non solo parchi a tema sono luoghi vivi che vanno vi tutelati e non consumati. Ricordiamoci che oggi l'Italia è la prima nazione europea per competitività turistica regionale. Questo è il terreno su cui possiamo davvero primeggiare. L'obiettivo dell'Italia non è avere più pulisci di tutti, è arrivare e attrarre i turisti giusti. Chi viene per comprendere, per spendere, per tornare chi diventa nel luogo e nel tempo un sostenitore consapevole del nostro patrimonio, non un consumatore di immagini? Questa distinzione non è solo culturale economicamente decisiva,
Realizzare questa visione richiede che la politica faccia la sua parte con coerenza, richiede una politica industriale che tratti il turismo come un pilastro dell'economia nazionale, non come un comparto secondario, vi chiede che le risorse europee vengono indirizzate con intelligenza, dichiara che le infrastrutture di connessione, aeroporti e ferrovie siano all'altezza delle ambizioni del Paese,
I rappresentanti politici presenti oggi in questa sala di tutti gli schieramenti sanno che questa non è una questione di parte, è una questione di interesse nazionale.
Non possiamo parlare di futuro del turismo italiano senza affrontare due temi strettamente connessi, la tutela del nostro patrimonio e l'innovazione tecnologica che sta cambiando il mondo del viaggiare.
Partiamo dal patrimonio perché il fondamento di tutto le nostre città storica, i nostri monumenti, le nostre chiese, i nostri centri urbani, solo il motivo per cui il mondo viene in Italia per questo patrimonio è fragile, il passaggio di migliaia di visitatori ogni anno lascia il segno sull'usura dei pavimenti di pietra, sulle facciate dei palazzi sulla qualità dell'aria nei centri storici, sulla vivibilità per chi in quei luoghi abita e lavora,
Tutelare il patrimonio architettonico e ambientale nei nostri città non è un vincolo allo sviluppo turistico, è la condizione perché questo sviluppo sia duraturo.
Un monumento degradato, il centro storico svuotato dei suoi abitanti, una piazza trasformata in un corridoio di passaggio, non attraggono i visitatori di qualità, lo allontanano, investire nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio e la migliore politica turistica e questo Paese possa fare sul fronte tecnologico nuovi strumenti stanno cambiando il mondo, il modo in cui i viaggiatori pianificano i loro spostamenti.
E scelgono le destinazioni circa il 20% dei viaggiatori utilizza oggi strumenti di pianificazione digitale, questo numero crescerà e chi non si adatta rischia di perdere visibilità sui mercati che si muovono velocemente, la tecnologia usata bene, può aiutarci a distribuire i flussi turistici in modo più equilibrato, a far conoscere destinazioni meno note a personalizzare l'offerta per i diversi tipi di visitatori per essere uno strumento al servizio di tutela non al controllo con alcol contrasto con essa. Su un punto voglio essere chiaro perché mi sta a cuore della vendita nella gestione del prodotto turistico il valore umano rimane insostituibile.
Le persone che svela, che saranno spazzate via dalla tecnologia, perché sono le persone a rendere una persona ad avere o non saranno spazzate via, scusate la tecnologia perché sono le persone a rendere più l'esperienza davvero unica, il gesto dell'accoglienza, la competenza di chi racconta un luogo, la cura di chi ci accompagna ospita queste cose non si automatizzano, sono il cuore del turismo italiano e soprattutto investire su di esse.
Con la stessa determinazione con cui investiamo sui sistemi digitali, questo richiede investimenti nella formazione delle persone, nelle piattaforme digitali, nella capacità di gestire e interpretare i dati.
Richiede che l'industria guidi questa transizione con consapevolezza, senza inseguirla in modo disordinato, il sistema finanziario italiano, come dimostra la presenza di Intesa San Paolo dei nostri partner, è pronto a sostenere questi investimenti.
Permettetemi di concludere con una riflessione su ciò che siamo chiamati a Sossio costruirà fede il turismo rappresenta la voce di un'industria che attraversa l'intera economia italiana, ospitalità, ristorazione, cultura e spettacolo, trasporti e logistica, lusso e artigianato, un'industria che, quando funziona bene, generano solo ricchezza economica ma identità, coesione immagine del paese nel mondo.
Ogni visitatore che torna a casa con l'esperienza straordinaria porta con sé qualcosa di più di un ricordo, porta una percezione dell'Italia che nessuna campagna di comunicazione potrà costruire, sostituirà il nostro compito, è costruire un'industria seria e strutturata, riconosciuta come strategica e trattata come tale nelle sedi in cui si prendono decisioni che contano non è margini delle politiche economiche nazionali ma al centro con lo stesso rispetto.
Che riserviamo alla manifattura, alla moda e all'agroalimentare.
Le proiezioni ci dicono dove possiamo arrivare, le stime indicano che entro il 2035 il contributo del turismo al Pil italiano potrebbe salire a 282 miliardi di euro, con un impatto sull'economia del 15,7% e una spesa dei visitatori stranieri vicina agli 80 miliardi sono numeri ambiziosi ma raggiungibili o una condizione che le scelte le facciamo adesso e che le facciamo bene.
Non un settore residuare un'industria strategica motore di occupazione, custode del patrimonio, leva di sviluppo su tutto il territorio nazionale, questo è il turismo italiano, abbiamo davanti una giornata densa di confronti importanti con i ministri e parlamentari, pare presenti con i sindaci e i presidenti di Regione che stanno già lavorando sul territorio,
Con i partner internazionali che osservano l'Italia con attenzione e interesse con le imprese della filiera che ogni giorno costruiscono concretamente alla reputazione del Paese, il presidente Orsini ho detto con chiarezza il turismo è la più grande industria dell'esperienza italiana, aggiungo solo questo è anche una delle poche industrie in cui l'Italia parte da una posizione di vantaggio strutturale rispetto a tutti i suoi concorrenti. Sta a noi non sprecarla.
C'è però un tema strutturale che mi preme sollevare e del quale credo valga la pena riflettere con onestà l'Italia è tra i primi cinque paesi al mondo per crescita turistica.
Eppure non hanno operatori turistici di scala globale nella rete dei grandi gruppi nazionali capaci di competere sui mercati internazionali con la stessa forza e di qui vinsi che di chi opera in Spagna o in Francia, pensiamo a Meliá Hotels.
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Barceló ah ah ah Rio tu tanti gruppi spagnoli presenti in decine di Paesi, eppure agli operatori francesi come Accor che gestisce oltre 5.000 strutture nel mondo, l'Italia ha eccellenze straordinaria ma frammentata, mi chiedo e vi invito a chiedervi se la presenza di operatori di scala capaci di portare il marchio Italia nel mondo con continuità e con investimenti strutturati non potrebbe rappresentare anch'essa un fattore di sviluppo per l'industria turistica italiana non un modello da importare.
Acriticamente, ma una riflessione da fare con la serietà che questo settore merita.
Riassumendo, trattare il turismo come industria strategica nazionale con una politica industriale dedicata che lo ponga al centro della propria economia e delle delle priorità economiche del Paese sullo stesso piano di manifattura modo è green e agri e agroalimentare puntare sulla qualità dei flussi piuttosto che sui volumi attrarre visitatori che spendono di più si trattengono di più a lungo e tornano invece di inseguire il primato numerico che comprime il valore e l'opera il Patrimonio,
Valorizzare i territori interni ai borghi minori come leva di sviluppo economico diffuso, investendo in infrastrutture di collegamento, connettività e formazione professionale locale.
Investire nella conservazione del patrimonio architettonico e ambientale come condizione necessaria per un turismo duraturo e di qualità, accompagnare la transizione digitale senza sacrificare il valore umano dell'accoglienza, che rimane il fattore differenziale insostituibile del turismo italiano.
Aprire una riflessione seria sulla frammentazione dell'offerta italiana e sull'opportunità di favorire operatori di scala capaci.
Di portare il marchio Italia sui mercati internazionali con continuità e risorse adeguate. Questo è un po'il mio discorso, visto l'Italia, vista dall'estero o da chi la ama, e quando sono stato nominato presidente dell'organizzazione oltre al Tourist counsel, ho voluto fare il primo convegno, l'osso summit mondiale in Italia, ed è stata la prima volta che lo abbiamo fatto proprio perché l'Italia è secondo me un paese assolutamente leader nel turismo e abbiamo l'opportunità davanti a noi e devo ringraziare Massimo Caputi, che è uno dei pilastri della organizzazione che noi abbiamo, è presente su tutto il mondo Massimo non soltanto in Italia e qui il turismo
Il convegno turistico lo abbiamo organizzato in Italia, grazie anche a Massimo Massimo Graziano.
Allora, grazie mille, il tema anche qui integrazione è ritornato più volte, lo affronteremo, chiama sul palco e gli facciamo un applauso Leopoldo Destro vicepresidente, Confindustria per trasporti, logistica, industria del turismo, buonasera benvenuto, allora io vorrei partire da una domanda, visto che qui si parla tanto di cambi di passo di cambi di paradigmi una cosa inedita e cioè la scelta di Confindustria che non era mai stata fatta prima di una figura la vicepresidente con delega al turismo,
E il motivo, la spinta che c'è stata dietro a questa scelta. Sì, grazie intanto un buon pomeriggio, tutti e mi lasci prima di arrivare alla risposta e fare un saluto e un ringraziamento particolare a Marina Lalli per quello che ha fatto per fare turismo ed essere stata una bellissima compagna ed è bravissima compagna di viaggio in questo percorso in questi due anni e un grande in bocca al lupo a Massimo Caputi per il lavoro che dovrà fare e a tutta la sua squadra che una squadra di grandissima eccellenza e di grandissimo valore, io partirei dal
Da questo bel payoff, che ha creato Federturismo e da questa delega che mi è stata data sul turismo e sull'industria del turismo e mi piace partire dal payoff, che ha che ha creato Federturismo e questo tema dell'economia stellare e quindi tra l'altro queste quattro S che avete voluto Marine Massimo cambiare da quattro S 4 B che sono le nostre quattro di ma mi piacciono e quindi cercherò di partire da questa similitudine delle Quattro S e quindi l'economia stellare in primis perché lo ricordava bene Manfredi Lefebvre, prima però il turismo non è un è sola economia
È una economia appunto, stellare, i numeri lo dicono perché in Italia facciamo 110 miliardi nel mondo del turismo, ma con un moltiplicatore di 2,65, quindi diventano 200 e 75 miliardi di euro l'economia stellare, se ci aggiungiamo lei, economia cosiddetta beauty, del web del bello e del fatto in Italia e addirittura ci avviciniamo al mezzo a 500 miliardi di euro l'altro aspetto importante che,
Insomma, mi dispiace che non ci siano ancora i politici, ma mi piacerebbe sottolinearlo assai arrivano stanno arrivando, ma obbliga l'aspetto del moltiplicatore anche sull'occupazione, cioè 100 diretti del mondo del turismo, generano 60 indiretti delle diverse economie e queste sono tutte economie del mondo di Confindustria. Ecco perché una delega che fa da bridge A più A più A più industrie, quindi i 60 sono 25 nel mondo della manifattura 35 nel mondo dei servizi e cinque nel mondo dell'agricoltura, quindi andiamo anche invadere altri campi, ma noi non non dispiace. Insomma, abbiamo abbiamo
Molte economie che accompagnano una grande economia, che è quella del turismo, e noi a noi piace chiamarla e sottolinearla industria del del turismo se andiamo a toccare un aspetto per noi importante che sta nella s di Est.
Di occupazione stabile, io qua devo dire che sarà importante lavorare su un piano strategico, il piano industriale, che dovrà riguardare tutte le economie del del del turismo, che è quella delle persone, prima di averlo occupazione, stabile, dobbiamo avere gli occupati, perché se non abbiamo gli occupati nessuna industria va avanti tantomeno quella del turismo che era,
Quello che diceva proprio in apertura la presidente essere uno dei temi fondamentali e ma fondamentale. Quindi il tema fondamentale sarà il recruiting e trovare le persone, perché questo è un tema che è trasversale a tutto il mondo dell'industria e il turismo non fa eccezione in questo senz'altro. Una volta che l'abbiamo reclutato, dobbiamo anche formarlo e questo è un tema importante che va costruito. Esistono delle scuole di formazione. Nella nella mia area, Ca'Foscari, c'è una una scuola di formazione. Appunto, come diceva Marina Lalli, è un una, una piccola quota che andrebbe allargata e su questo so che ho, ma che ci ci state e ci stiamo, ci stiamo lavorando perché è importante, quindi occupazione occupati, formarli è indubbiamente importa importante sul tema della sostenibilità. Collegandomi all'altra S c'è giù, ci metto le nostre 2 D e che è la destagionalizzazione e la diversificazione del mondo del turismo. Questo è importante perché abbiamo un turismo troppo concentrato. Mi piace ricordare che il 40% delle presenze turistiche si concentra sullo 0,6 dei Comuni e le 5 grandi città d'arte e ospitano il 17% delle presenze in Italia e quindi abbiamo bisogno di creare una diversificazione importante, facendo leva anche su un turismo che è quello culturale, che si vive anche nelle altre città, in tante città tra cui, come ricordava lei, i piccoli borghi e i borghi italiani sono ricchi di qua di questo. Quindi dobbiamo lavorare su una diversificazione e una destagionalizzazione importante per destagionalizzare. C'è bisogno anche del mondo dei trasporti e il mondo della logistica. Altra mia delega, quindi dovevamo fare in modo di crescere tutto si tenesse insieme o si tenesse insieme e quindi cercare di collegare anche al di fuori dei periodi, diciamo di ai season le le diverse le diversamente. L'altra S. Che è quello dello sviluppo, è certamente importante, lo ricordava prima bene Manfredi Lefebvre abbiamo una dimensione troppo piccola,
È fatta eccezione a qualche catena ovviamente virtuosa bella, e vedo vedo qui davanti vedo qui davanti Elisabetta.
Fabbri di Starhotel, che è un bell'esempio di una catena che sta crescendo nel tempo. Abbiamo bisogno però di creare e di mettere giù una dimensione per fa. Per far questo abbiamo bisogno di una politica industriale e finanziaria a supporto della crescita. Quindi bene tutti gli strumenti che il governo può mettere a terra Paint, penso ai fondi di coesione. Ebbe ebbene i 120 milioni intravedo il ministro Mazzi che ha messo a disposizione per i fondi di coesione che ce ne parlerà, immagino dopo bene i contratti di fi venne contratti di filiera, bene il fritture, ma tutti questi, secondo me, vanno messi insieme per una grande politica industriale, una grande visione che dia sub soprattutto stabilità. Le aziende hanno bisogno di stabilità, non divisione. Per investire c'è bisogno di avere stabilità e certezza delle e delle delle misure. È ovvio poi anche che il sistema Paese aiuta e l'accordo che è stato siglato qualche mese fa tra
Fedele turismo Federalberghi con Intesa San Paolo, dà evidenza di come anche il sistema finanziario crede nel settore vuole farlo, e non solo per farlo crescere in dimensione, ma anche per il tema della formazione, su cui crediamo fermamente tutti, allora due domande le voglio fare, Presidente, lo abbiamo sentito in tutti gli interventi il turismo sempre più intrecciato, anche in questo caso con le filiere del made in Italy si sentiva prima parlare della gastronomia della manifattura in un contesto di grande trasformazione. Qual è la visione dall'alto di Confindustria per accompagnare quella che di fatto è una rivoluzione importante
Allora io penso che lo spirito del nostro gruppo tecnico all'interno di Confindustria ci sono diversi gruppi tecnici che lavorano su delle delle missioni e la missione nostra è quella di lavorare sul turismo e la cultura. Stamattina, con presidente Abete, abbiamo avuto gli Stati industriali della cultura per sottolineare di nuovo come la cultura è un'industria. Mettere in sinergia i due comparti sarà fondamentale per dare anche qui una visione comune, una sinergia comune. Io penso che dovremmo far lavorare le diverse realtà che anche ci sono all'interno di Federturismo, con una visione unica. Io penso che una voce forte valga molto di più di tante voci singole, quindi la visione nostra è quello che Confindustria mette a disposizione, è una sinergia forte, un lavoro di squadra, andare a chiedere al governo delle cose precise, sia in termini finanziari sia in termini di stabilità, sia in termini di credere industrie che fino ad oggi hanno vissuto tra virgolette di rendita. Ma c'è bisogno invece di creare un grande piano industriale
Per il Paese che coinvolga in maniera chiara l'industria del turismo, l'industria della cultura, siccome io mi sono segnata tutta una serie di spunti che poi mi interessa porre ai politici che seguiranno nel panel successivo, il tema dell'occupazione stabile, della formazione, l'effetto del tema, il tema dell'effetto del moltiplicatore per l'occupazione e le chiedo le chiedo visto che si diceva in apertura alla necessità di una visione di una vera e propria agenda Turismo 2030,
Quale può essere l'elemento reale per rendere il nostro settore del turismo competitivo in maniera strutturale, quali condizioni servono sia le imprese e anche alla politica, evidentemente, le politiche pubbliche e gli incentivi, perché così poi tutto questo diventa materiale anche del dibattito successivo.
Sì, il la formula che noi vediamo è quella di cercare di creare un ribadisco, una politica industriale del turismo e Ciampino della cultura Chiara, che veda una visione d'insieme e in questa visione insieme ci siano delle risorse, delle risorse che devono essere però distribuite nel tempo. Non ci possono essere risorse frammentate o che abbiano una visione corta ed è breve. Doveva essere una visione lunga e una visione che abbia delle risorse certe. E una visione che ci porti dietro una una strategia chiara. La nostra strategia è chiara, nel senso che abbiamo per facilitare le 4 di quindi diversificazione, destagionalizzazione, dimensione e trasversale a queste tre la digitalizzazione in un mondo, comunque, che va verso una digitalizzazione spinta, una un'intelligenza artificiale spinta. Dobbiamo sfruttare la digitalizzazione per mettere insieme anche diverse aree diverse. Il settore, un consiglio che darebbe alla politica in questo momento, ma di considerare l'industria del turismo una vera industria, di considerare quello che si diceva all'inizio, quanto è diversa e diversificata l'industria del turismo e considerare che l'industria del turismo in questi anni ha dato un busto importante al PIL. Io dico turismo più PNRR, Herr hanno salvato tra virgolette, il Pil italiano. Cerchiamo di dare di nuovo boost al turismo, dando però torno a dire stabilità, forma e chiarezza. Allora l'ho fatto ho fatto la stessa domanda in apertura, lo chiedo anche a lei. Apriamo l'agenda programmatica turismo 2030. Cosa mettiamo al primo posto?
Risorse certe, stabili e che e che siano a disposizione in maniera forte per il settore del turismo e tutta la filiera che sta sotto grazie al vicepresidente di Confindustria per i trasporti, la logistica e l'industria del turismo, Leopoldo Destro.
Allora tutto questo chiaramente diventa, lo avrete capito tema di dibattito politico, apriamo il nostro panel chiamo sul palco con me e il senatore Antonio Misiani. Responsabile. Economia e finanza, imprese, infrastrutture del Partito Democratico e gli facciamo un applauso. Gianluca Caramanna, consigliere ministro del Turismo, è responsabile nazionale, Dipartimento del Turismo, di Fratelli d'Italia. Salutiamo e ringraziamo l'aveva, lo ha ve l'avevo vista prima. Deborah Bergamini, vicesegretaria, responsabile dipartimento Esteri. Eccola di Forza Italia, benvenuta buonasera, buonasera a tutti, grazie, allora avete sentito, senatore Misiani, parto da lei. Sono arrivate già tutta una serie di suggestioni interessanti sul tema del turismo, il tema dell'occupazione, delle risorse che siano strutturali. Secondo lei, qual è la richiesta più urgente alla quale è necessario in questo senso, dare una risposta tra le varie che già sono arrivate
Innanzitutto, grazie per grazie, per l'invito, grazie Federturismo, al Presidente per per questa opportunità di confronto, ma quello che ho colto dagli interventi, innanzitutto.
La necessità che la politica riconosca fino in fondo il valore di industria strategica di questo settore. I numeri che sono stati citati dal Presidente del WTC sono veramente impressionanti. 10,4% del PIL tra diretto e indiretto, 3200000 posti di lavoro, di cui 1 milione e mezzo direttamente coinvolti nell'industria e il resto sempre indiretto e indotto. Parliamo di un settore che vale per i numeri, ma per anche per per la vita di questo Paese. Ha molto di più di tante di tanti comparti dell'economia del Paese che invece hanno centralità nel nel nel dibattito, mentre di questo settore si parla troppo poco rispetto all'importanza che ha e a quanto sarebbe necessario e credo anch'io che se il turismo è un'industria strategica nazionale, per citare quello che ha appena detto il vicepresidente di Confindustria, noi dobbiamo ragionare in termini di politica industriale
Una politica industriale all'altezza delle potenzialità, perché noi è vero, abbiamo fatto 477 milioni di presenze nel 2025, siamo sopra di oltre il 9% rispetto ai livelli pre-Covid, ma non possiamo accontentarci di questi numeri se pensiamo alle straordinarie potenzialità di questo Paese e dobbiamo fare i conti anche con gli squilibri di questa crescita, perché la crescita è un dato sicuramente positivo, ma non dobbiamo mai dimenticarci che è dovuta pressoché interamente agli arrivi dall'estero, mentre le presenze italiane sono ancora inferiori rispetto ai livelli del 2019, quindi primo punto. Abbiamo un tema di potere d'acquisto delle famiglie italiane
Che si riflette inevitabilmente sulla stagnazione e delle presenze dei turisti italiani. È molto importante che arrivino sempre più persone dall'estero, ma il turismo italiano. Noi dobbiamo avere la capacità di rilanciarlo e questo naturalmente vuol dire una politica di di di di rilancio dei dei livelli salariali, di difesa e di valorizzazione del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Poi abbiamo un settore che è ancora molto concentrato, poche città, pochi punti di attrazione per poche settimane all'anno con un livello di concentrazione che non ha eguali rispetto ad altre realtà europee. E allora c'è il tema del Mezzogiorno. Se guardiamo alle potenzialità delle aree interne che si stanno spopolando e invece grazie al turismo potrebbero trattenere popolazione, attività economiche giovani che troppo spesso sono costretti ad emigrare e il tema straordinariamente importante della bassa stagione, che dobbiamo invece tutti insieme fare diventare molto più attrattiva nei confronti dei flussi turistici. Questa politica industriale la dobbiamo fare tutti insieme, perché il turismo tra le industrie di questo Paese, forse una di quelle che dal punto di vista della governance e più multilivello non c'è solo lo Stato e il ministero ci sono le Regioni ci sono i comuni e naturalmente c'è l'industria del settore e le parti sociali la componente lavoro, perché parliamo di un settore ad altissima intensità occupazionale e allora la politica industriale, la dobbiamo costruire tutti insieme, con con intelligenza e in modo estremamente pragmatico. Poi io sono un rappresentante del del Partito Democratico, a noi ci sta molto a cuore il tema del lavoro, della qualità del lavoro, della stabilità del lavoro, dei livelli retributivi, anche su questo versante che è cruciale, perché non c'è turismo di qualità senza lavoro di qualità. Dobbiamo fare uno sforzo, tutti insieme, per migliorare progressivamente nell'interesse generale del Paese. Grazie senatore N, onorevole Caramanna. Come si risponde a Di Somma tutte queste criticità che sono state evidenziate dal senatore miseria Misiani da parte di un governo che ha costituito un
Un ministero dedicato, un piano strategico, il PNRR, eppure quanto detto dal senatore Misiani beh allora intanto buonasera a tutti, grazie, io ringrazio il dottor Caputi ringraziò Marina Lalli nell'invito.
In parte. Insomma, condivido l'intervento del del collega Misiani, però ovviamente ci tengo a fare qualche distinguo. Questo è un governo che ha puntato fortemente sul turismo, lo dicono i dati, lo dice la presenza di un ministero con portafoglio ministero molto presente, ma soprattutto il ministero che si è messo a regia di una filiera importante. Sappiamo che il turismo parte dalle piccole prologo dei paesini, passando per i Comuni, per le regioni, arrivando fino al Governo. Non c'è Consiglio dei ministri e questo è il collega Misiani. Lo sa dove non si parli di turismo quando si parla di lavoro, quando si parla di infrastrutture, quando si parla di qualsiasi tema, finalmente il presidente Meloni ha inserito il Turismo come motore trainante della nostra economia, al centro delle nostre politiche lo ha messo sia nel programma, ma lo stiamo dimostrando anche con il lavoro quotidiano. Vorrei dire anche rispetto a
Il passaggio sugli italiani quest'anno abbiamo un dato in controtendenza, abbiamo un dato che in previsione anche i dati di demoscopica lo stanno dicendo vedono gli italiani crescere, ovviamente come presenza in Italia, forse anche per la situazione geopolitica internazionale, forse per altri motivi. Ma gli italiani stanno crescendo e gli stranieri stanno tenendo, ovviamente alcuni mercati soffrono, ma alcuni mercati continuano a crescere sull'Italia e questo ci fa particolarmente piacere sulle politiche del lavoro. Beh, che dire noi subito immediatamente? Abbiamo cercato di capire anche quelle che potevano essere in modo semplice degli interventi, come la detassazione delle mance, come gli straordinari i festivi, piccole azioni che però sono arrivate direttamente a tutto quel mondo del lavoro che vede nel turismo un in questo momento il segmento in crescita sul quale fare affidamento su una cosa, forse dovremmo sicuramente lavorare tutti insieme, senatore Misiani, che è quello della formazione. Io credo che oggi le grandi sfide internazionali, le grandi sfide, anche con i nostri paesi concorrenti, lo possiamo vincere con un'adeguata formazione, con la qualità dei servizi, che spesso fa decidere di andare in una destinazione piuttosto che in un'altra. Noi, anche come Fratelli d'Italia, abbiamo fatto partire qualche settimana fa una campagna proprio sui borghi, sulle aree interne, su i cammini che, come sapete, sono stati al centro delle politiche del Ministero.
E sulle piccole sui piccoli comuni a vocazione turistica sotto i 5.000 abitanti. Ci terrei a dire che spesso nessuno lo dice, ma nell'ultimo anno nel 2025, queste destinazioni hanno fatto quasi 100 milioni di turisti di presenze ovviamente parliamo e per un impatto di 5 miliardi sul nostro PIL. Quindi sono numeri molto importanti sui quali dobbiamo riflettere e continuare a crescere. Io anche mi permetto di dire tanto voglio dire con il collega Misiani, ovviamente del Pd, anche giusto ogni tanto confrontarsi dicendo quello che è stata l'estate scorsa c'è stata la grande polemica delle spiagge vuote, no, e poi siamo andati a vedere, invece le presenze erano cresciute, ma erano cresciute perché le politiche di delocalizzazione fatte dal governo avevano avuto un impatto positivo e quindi noi avevamo visto che c'era un tutto esaurito in alcune aree dove turisticamente si soffriva quindi nell'entroterra. Faccio proprio esame esempi concreti, in Umbria nelle Marche in Abruzzo e in Toscana nell'entroterra non si trovava una camera libera proprio perché è cambiato il modello di turismo. Ovviamente quello che noi dovremmo fare nei prossimi anni, anche come impegno di governo, e qui c'è anche la collega Bergamini che insomma facciamo un grande lavoro tutti insieme su questo sarà quello di aiutare le destinazioni meno note, ma soprattutto di continuare a fare regia anche grazie a voi e su questo ovviamente anche il dottor Caputi ci dovrà dare una grande mano. Sarà quello
Lo di continuare a veramente mettere insieme tutta la filiera del turismo. Non è facile spesso anche le politiche di promozione e di gestione delle normative regionali, di quelle che sono le politiche, anche delle delle delle normative alberghiere extra alberghiere e ricettive, anche più allargate, spesso che sono diverse da regione a regione, non ci aiutano, creano confusione, dovremo lavorare ancora di più su questo per fare in modo di dare una visione di turismo unica con un impatto molto forte che possa continuare a far crescere, a promuovere il nostro territorio. Grazie, onorevole. E poi a noi sono arrivate anche tutta una serie di domande delle da parte delle associazioni di categoria e ne sono arrivate due in particolare da parte di Trenitalia, sia per lei, onorevole, che per il senatore Misiani e dopo ve le pongo nel frattempo io mi vorrei, onorevole Bergamini, riagganciare
Un po'alla alla suggestione e all'intervento del presidente del WTC TC per cercare di capire, insieme a lei, in termini di brand Italia, uno degli asset più potenti al mondo, quanto costa la qualità delle relazioni diplomatiche in tal senso nella capacità di attrarre flussi flussi turistici di qualità,
1.000 grazie e grazie per questa domanda, alla quale cercherò di rispondere sinteticamente, ma.
Precisamente e ringrazio il dottor Caputi, la dottoressa Lalli, questo per noi che facciamo politica è sempre un consesso da tenere in massima considerazione e a cui dedicare massima attenzione, proprio perché parliamo dell'Italia come destinazione turistica e cioè di uno dei brand territoriali, forse il brand territoriale più rilevanti al mondo.
Però un brand territoriale non genera flussi turistici.
È la fiducia.
Che genera flussi turistici e la fiducia si costruisce con le relazioni.
E le relazioni si costruiscono a livello internazionale con i canali diplomatici, con la diplomazia e questo per rispondere subito la diplomazia è una leva imprescindibile se noi vogliamo sviluppare ulteriormente turismo nel nostro bellissimo Paese e turismo di qualità, Turismo sicuro e anche innovare un po'il paradigma di che cosa significa oggi i servizi turistici in un Paese come l'Italia perché dobbiamo camminare tanto e tanto velocemente gli altri non aspettano.
Con il collega Caramanna condivido un grande orgoglio nel sostenere un governo lo dico come parlamentare di Forza Italia, che ha dimostrato chiaramente dal primo giorno di considerare il turismo, a differenza di altri governi che ci hanno preceduto, un asset fondamentale, una priorità strategica per il nostro Paese e credo che da allora le critiche sono sempre benvenute ci siamo comportati in modo coerente secondo questa linea anche il ministero degli Esteri,
Naturalmente e credo che sia in arrivo con il nostro segretario nazionale, ministro Tajani, perché?
Perché Tajani ha saputo interpretare, a mio parere, in maniera perfettamente efficace il tema della diplomazia della crescita, che era un vecchio pallino del presidente Berlusconi, ma non è mai vecchio, ovvero utilizzare le nostre reti consolari nelle nostre reti diplomatiche, la nostra struttura di relazioni internazionali come un volano per attrarre flussi turistici nel nostro Paese,
Lo abbiamo fatto con il turismo delle radici, che è un'iniziativa volta a quegli 80 milioni di italiani, ovviamente a diversa gradazione che ci sono nel mondo per riportarli, Iri, attrarli verso le destinazioni originarie delle loro famiglie, che perlopiù sono borghi, villaggi, piccole città che non sono certamente in prima linea quando parliamo della vetrina di che cosa l'Italia ad offrire ad offrire da un punto di vista turistico e quindi questo ci ha permesso di rivitalizzare e anche di ridefinire che cosa vuol dire fare turismo in Italia e i risultati ci sono, perché abbiamo avuto dati oggettivi che ci hanno dimostrato che il turismo delle radici è diventata una voce funzionale alla strategia complessiva nei confronti del turismo e tra l'altro voglio ricordare, ma sono sicura che lo avrete già fatto, che i dati di marzo anno su anno, ci stanno dimostrando che stiamo incrementando e l'Italia è il Paese che ha incrementato di più i flussi turistici, appunto rispetto all'anno scorso. Quindi noi dobbiamo sempre verificare poi sui dati fattuali, se funziona quello che pensiamo, che sia giusto per valorizzare il nostro turismo,
E poi lo facciamo anche con tanti altri, con tante altre leve, pensiamo per esempio all'accordo con l'India è venuto a mo di il 20 maggio.
E lì dentro quell'accordo, intanto pensate che bella questa intuizione, no, abbiamo ha gridato la nostra relazione con l'India trasformandola in una partnership strategica speciale, quindi abbiamo detto all'India, il Paese con la più alta popolazione del mondo, centinaia di milioni di famiglie alto splendenti, culturalmente evolute interessate all'Italia abbiamo detto, focalizziamo ci su tanti aspetti ma sicuramente quello del turismo è fondamentale, infatti in quei protocolli d'intesa ci sono proprio delle missioni specifiche destinate alla valorizzazione reciproca delle destinazione turistica e culturale.
E i gemellaggi sui siti Unesco, il 2027 anno della cultura e del Turismo Italia, India, più voli diretti, perché la connettività e li su quello abbiamo ancora tanto lavoro da fare.
Naturalmente è un fattore primario
E anche le coproduzioni, le coproduzioni nel settore dell'audiovisivo. Noi sappiamo benissimo quanto il sistema produttivo dell'audiovisivo indiano sia importante e quanto l'Italia sia una destinazione di attrazione anche per questo genere di produzioni. Quindi, vedete L Italia, nella sua incredibile varie Gaziano. Siamo dopo la Cina, il Paese che esporta di più in termini di variegato azione dei prodotti, questa variegata azione che qualche volta può essere vista come un limite, perché non ci concentriamo abbastanza sui filoni, come fanno altri paesi? In realtà si è rivelata essere un punto di forza straordinario e anche nel turismo, adesso la stiamo valorizzando, perché ci sono 1.000 Italie diverse che possono essere destinazioni di flussi turistici diversi. Questa è un po'la linea guida che giusto. Gianluca noi stiamo cercando di portare avanti, sapendo che c'è ancora l'India ha detto una cosa Dining, abbiamo proprio a Nuova Delhi davanti al ministro Tajani. La nostra cucina è diventata patrimonio. La cuccia giustissimo la cucina che praticamente uguale a dire diplomazia, perché quando fai star bene una persona che sia a tavola o che siano una relazione, quella persona si ricorda di quel paese, di quelle esperienze di quel momento
E quella relazione difficilmente si disperde, quindi è tutta diplomazia e tutta relazione è tutta fiducia, ma noi sappiamo con grande chiarezza che queste sono le nostre linee di investimento, poi lo possiamo declinare in molti modi i numeri, per ora mi sembra che ci siano dando ragione ma il il la grande fonte veramente ma non è soltanto questione economica è proprio un modo di valorizzare la nostra Nazione, il turismo in Italia è ancora all'inizio, secondo me,
Noi abbiamo ancora tanto lavoro da fare assieme, tanta qualità da offrire certamente col lavoro, con la formazione.
Insomma, lì ci sono vaste aree di miglioramento. Per esempio, il governo Berlusconi fece voucher no, io non lo so, perché se li abbiamo tolti, ma i voucher funzionavano per il turismo e funzionavano, eccome e secondo me noi dobbiamo riprendere in mano i voucher, perché quelli hanno consentito a tanta gente di lavorare bene in trasparenza, in chiarezza e non il nero come purtroppo succede e perché li abbiamo tolti. Non lo so, ma io spero che avremo modo di ripristinarli e penso che questo sia un modo corretto. È molto pragmatico, molto concreto, anche di venire incontro alla ricerca di personale, perché sappiamo molto bene. Ne siamo consapevoli che il tema del personale che non si trova è soprattutto nelle imprese turistiche, un tema di grande preoccupazione a cui dobbiamo dare una risposta. E allora la risposta io vorrei che la destra, il senatore Misiani, sia sul tema dei voucher sia sul tema, visto che, onorevole Bergamini, lei diceva, il turismo è ancora all'inizio la domanda che arriva al senatore Misiani da parte di Trenitalia è la seguente. Quale riforme strutturali ritiene necessarie per trasformare la crescita dei flussi turistici, maggiore valore economico? Io, da economista le chiedo quale investimento pubblico considera oggi prioritario praticamente tre domande in uno.
Parto da quest'ultima, io credo che il tema del della rete infrastrutturale, del sistema dei trasporti e dell'accessibilità sia assolutamente cruciale, in particolare per le aree del Paese in cui ci sono grandi potenzialità di sviluppo turistico o non utilizzate fino in fondo il Mezzogiorno e tra queste le aree interne sono tra queste e allora qui dobbiamo distinguere.
Per esempio, per quanto riguarda gli aeroporti, a proposito di accessibilità per i turisti stranieri, qui non c'è un tema di risorse pubbliche, le società di gestione hanno i soldi per fare, gli investimenti devono essere messe in condizione di farli pre siamo a Roma Adr ha un progetto da miliardi di euro per la quarta pista di Fiumicino che ha oggi potenzialità ridotte nel nelle attuali piste rispetto a quanto potrebbe fare nei prossimi anni. Deve essere messa in condizione questa società di di di di fare questi investimenti. Lo Stato deve invece fare i collegamenti tra le città e gli aeroporti. E qui la domanda mi è stata rivolta da da Trenitalia Yola rilancio a RFI. Io sono di Bergamo, la mia città, terzo aeroporto d'Italia
La realizzazione del collegamento ferroviario tra l'aeroporto alla città e Milano è in ritardo di due anni, due anni noi abbiamo in aeroporto da 17 milioni di passeggeri che non ha ancora un collegamento ferroviario e sono ritardi inaccettabili che ci penalizzano, penalizzano il mio territorio, ma lo stesso purtroppo succede in altre realtà rispetto a quanto sarebbe possibile fare, perché poi è chiaro che se c'è il collegamento ferroviario una parte di questi 17 milioni di passeggeri li distribuiamo in flussi turistici sul territorio servono invece soldi pubblici sulle ferrovie. Sì, è qui. Il punto è completare rapidamente il prima possibile, perché ormai siamo agli sgoccioli gli investimenti del PNRR. Quando noi abbiamo ottenuto il governo di cui facevo parte, quei 200 miliardi di euro, una parte molto significativa è stata giustamente dedicata agli investimenti infrastrutturali e in particolare agli investimenti ferroviari. Noi dobbiamo portare l'alta velocità in territori dove oggi non c'è. Mi spiace che siamo in ritardo sull'alta velocità Napoli Roma, Bari che sarebbe molto importante c'è il tema.
Della Salerno, Reggio Calabria, dobbiamo andare avanti e dobbiamo anche immaginare il mondo dopo il PNRR, perché questi soldi finiscono finiscono, ma naturalmente noi dobbiamo, anche nei prossimi anni, garantire un flusso molto importante di investimenti sulla rete ferroviaria, sul trasporto pubblico locale e in particolare nelle aree metropolitane, su tutto quello che serve per farli spostare questi turisti nelle stesse condizioni di cui possono beneficiare in altri in altri grandi Paesi. Quanto al tema del del del lavoro, io credo che sia utile,
Parlarne e discuterne in modo laico, in un tavolo di confronto con con le forze sociali è stato evocato il tema del voucher credo che se questo governo, che è in carica da quasi quattro anni, questo tema non lo ha riportato nell'agenda, credo che ci sia anche un nodo,
Ma che riguarda il confronto con con le parti sociali e con l'industria. Guardate, io sono molto laico da questo punto di vista, capisco il tema della flessibilità e della semplicità, rilancio anche la questione che deve legare la qualità del lavoro a un disegno complessivo di sviluppo del settore. Il tema della difficoltà di reperimento della manodopera è un nodo importante, è un nodo di tutta l'economia italiana, ma in particolare di questo settore, una lavoro di qualità, gli investimenti nella formazione negli ITS, la capacità di offrire, magari anche con un sostegno pubblico alloggi alle persone che vengono a lavorare nelle strutture turistiche, credo che sia la via maestra,
Per affrontare in modo molto concreto e pragmatico questo, che è un nodo che frena lo sviluppo del settore, allora su questo e andiamo veloci dobbiamo chiudere un paio di minuti a testa.
Velocissimo. Io rispondo al senatore Misiani dicendo che anche proprio su questo il Governo Meloni ha lavorato sulle sta fous sta Faust secco s'è chiusa la prima parte del bando a maggio e sono state presentate 102 domande proprio per aiutare le aziende a fornire alloggi sì a prezzi calmierati, sia con la ristrutturazione di immobili in disuso per il personale che magari viene da fuori e quindi già su questo c'è stato fatto un lavoro importante, un lavoro che ovviamente non ha visto ancora alla fine, ma al momento diciamo, sono stati
Presentati progetti per 80 milioni, quindi, insomma, penso che siano risposte concrete a quelli che sono problemi e fabbisogni del settore. Non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, ovviamente, onorevole Bergamini, perché in quattro anni il tema dei voucher non è stato ritirato fuori come prioritario dal governo, perché noi siamo alle prese con un mondo del turismo uscito dal Covid, che ha cambiato tutto e quindi, chiaramente, ci siamo ritrovati, di fatto a partire da zero, con categorie paradigmi cambiati completamente, io dico questo sono molto franca perché da buona liberale, quale sono, sono molto franca il confronto con le parti sociali a un confronto civile che bisogna fare è auspicabile, ma se la realtà delle cose va verso la flessibilità e le parti sociali vanno verso il rigidissimo
Nel settore del lavoro e poi un punto di caduta aveva trovato perché le imprese non possono aspettare, le imprese devono andare avanti e noi abbiamo il compito di affrontarla alla realtà. Le tutele non escludono la flessibilità e viceversa, quindi penso, siccome dove non c'è nulla di male a imparare dalle cose che hanno funzionato, penso che se rivalutiamo il voucher poi, non è detto che ci sia solo il voucher ma il voucher sicuramente come strumento per rispondere a delle esigenze che le nostre imprese hanno il personale non si trova. Noi abbiamo sostituito i voucher con reddito di cittadinanza, non voglio fare
Polemica facile, però è un fatto che messaggio abbiamo dato ai giovani del nostro Paese? Pensiamoci quale siamo andati nella direzione giusta, io credo di no, io credo che noi andiamo nella direzione giusta. Se ai nostri giovani diciamo, questo paese ti mette in condizioni più semplici per te per formarsi e lavorare e ti attrae per formarsi a lavorare, non ti dice, è meglio se non lavori, ma chi te lo fa fare sta a casa e ti paghiamo uguale. Quindi sono principi di base
E in coerenza con questo, io credo che lassù ecco perché dico il turismo ancora all'inizio perché abbiamo ancora tanta strada, ma spero che, col consenso degli italiani, riusciremo ad avere altri cinque anni di lavoro davanti, è sicuramente il turismo rimarrà.
Una priorità strategica assoluta di un governo liberale questo è poco ma sicuro allora, sul punto di caduta tra flessibilità e rigidissimo senatore, potremmo fare una puntata di scanner impera, vada, ma dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere grazie mille, senatore Misiani per essere stato con noi grazie a voi, onorevole Caramanna Greg Caramanna, grazie mille, onorevole Bergamini, grazie a Viva le donne, grazie, allora apriamo un collegamento, ci spostiamo perché anche in questo caso è stato in qualche modo anticipato qualche Psi.
Allora, il cambio di programma e panel dedicato alla politica adesso panel dedicato ai territori entriamo nei territori, città e regioni, protagoniste del nuovo turismo, chiamo sul palco il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e gli facciamo anche un applauso, chiamo Pierluigi, Biondi, Sindaco de L'Aquila,
Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.
Che non è ancora arrivato.
Chiamo Valeria Ghezzi, vicepresidente di Federturismo e presidente di ANEF, che l'Associazione nazionale degli esercenti.
Funiviari.
Allora?
Inattesa del sindaco, Biondi e anche del presidente della Regione Toscana, che, mi dicono dovrebbe arrivare allora.
Sindaco parto da lei
Catania, la Sicilia sta vivendo un momento molto molto particolare, una stagione molto viva di grande interesse, anche internazionale, le chiedo, rispetto al al prima, visto che siamo molto parlando di agenda e di sfide future, quale sia stata la principale leva che ha attirato questa crescita e cosa serve per renderla parola chiave strutturale e non stagionale.
Sì, grazie e buon pomeriggio a tutti.
Chiaramente gli elementi che hanno consentito di ottenere questo sviluppo, che non è neanche facilmente misurabile perché è stata incrementare progressivamente, sono numerosi, innanzitutto direi anche la liberazione dei gangli di quella criminalità che in parte caratterizzata caratterizzava negativamente la narrazione sulla Sicilia c'è stato un tentativo di in questi giorni del di un giornale inglese a proposito del matrimonio di Dua Lipa a Palermo, ancora una volta di dipingere la Sicilia come terra di mafia, ma è stato poi subito rientrato con tanto di scuse.
Perché ricordo che il governatore della Banca d'Italia dice sempre che una volta gli industriali avevano paura insediarsi nel nostro territorio. Adesso invece si sentono assolutamente liberati dagli effetti delle associazioni criminali. Questo naturalmente ha portato un cambio dello storytelling che ha inciso favorevolmente, e finalmente abbiamo potuto esportare alla qualità della nostra terra. La qualità dei nostri beni culturali e l'attrattività del nostro territorio, che sono diventati un fattore di crescita. Nonostante abbiamo la valuto molto poco su marketing territoriale, facciamo un applauso. Grazie grazie mille al sindaco dell'Aquila Pierluigi, Biondi Benvenuto. Nonostante, dicevo, abbiamo lavorato molto poco su marketing territoriale. Adesso noi siamo pronti ad affrontare una nuova stagione determinata anche dalle mutazioni geopolitiche, perché quello che è successo nei paesi emiratini è inevitabile, che abbia comportato. L'arretramento delle linee di sicurezza del Mediterraneo è che la Sicilia diventi una terrazza di tutto risalto rispetto ai possibili interessi e investimenti nel campo del turismo. Per renderlo strutturale. Dobbiamo lavorare ancora tanto perché prima sentivo il senatore Misiani a proposito dei ritardi nella realizzazione della ferrovia che porta a Bergamo,
E per ben due anni noi abbiamo ancora una ferrovia che congiunge Catania, Palermo 192 chilometri in 2 ore e 50, ma solo da un paio d'anni perché ci volevano sei ore fino a qualche tempo fa ancora venia vediamo visti come periferia del paese, per fortuna con questo governo è un po'cambiata la metrica e questa mattina sono stato anche a
Cercare di sollecitare alcuni interventi che diventerebbero importantissimi. Innanzitutto quello del ponte sullo Stretto, che sta diventando più uno strumento di scontro ideologico che di concreta attività politica e di concreta effettività sul ruolo del ponte. Ma poi dobbiamo ancora lavorare tanto sulla rete infrastrutturale perché dove noi abbiamo ancora un serio deficit di connessioni autostradali, stradali e ferroviarie che peraltro permetterebbero di liberare ancor più la nostra nelle nostre città, se solo si pensa che il tutto il litorale catanese tutto il water front, separato dalla città da una linea ferroviaria lunghissima, che questa mattina ho chiesto e ho spera e spero che venga interrata, così come un progetto che è stato già presentato vorrebbe, quindi siamo di fronte a sfide molto importanti che poi vanno incontro alla risposta principale, cioè a dire oramai i Comuni per ciò che devono subire per effetto di trasferimenti inadeguati rispetto alle nostre esigenze, devono anche essere un po'più bravi a passare da una postura. Così la vorrei definire reattiva, per cui ci limitiamo ad agire in base a quello che abbiamo. Ha una postura predittiva, per cui cerchiamo di capire in che misura dobbiamo noi andare in che direzione. Dobbiamo noi andare per effetto del di queste nostre esigenze economiche e finanziarie ed è chiaro che dobbiamo anche liberarci da certi spettri ideologici, vedi quelli dell'overtourism, vedi quelli della gentrificazione, che ovviamente devono costituire un campanello d'allarme, ma che non possono impedire lo sviluppo delle nostre città nella direzione del turismo. Primo, perché quando si parla di overtourism gentrificazione non c'è mai la prova del contraria del contrario, e cioè a dire il proprietario di una casa di Ruta l'avrebbe mai riqualificata se non avesse destinato la stessa a un alloggio a un bed and breakfast.
Ha una casa vacanza, probabilmente no, perché l'affitto che sarebbe derivato e casi in cui l'avesse voluta da allocare ad altri non sarebbe stato mai sostenibile per chi non lo avrebbe mai reso sostenibile l'investimento, e dobbiamo quindi cercare di comprendere in che misura questo turismo comporta economia pulita per i territori è chiaro che nel momento in cui Catania ha cominciato a vivere questa nuova stagione di,
Con numerosi turisti e l'economia generale ne ha risentito favorevolmente. Siamo passati da 350 strutture ricettive oltre 4.000, ci manca ancora il turismo alto splendente, ma nello stesso tempo però numerosi ristoranti, numerosi esercizi commerciali, numerosi bar e taxi che lavorano, c'è tutto l'indotto che quello che poi difficilmente viene considerato nel momento in cui politicamente ci si confronta su quel tema che dicevo prima della gentrificazione, senza capire benefici che derivano da un territorio, da uno sviluppo coerente delle attività turistiche. Grazie Sindaco andiamo a L'Aquila con il sindaco Biondi, perché L'Aquila è uno dei casi emblematici di come il turismo si possa davvero trasformare in strumento di ricostruzione non solo economico, ma anche sociale e identitario e sindaco. Cosa ha significato concretamente per lei puntare
Con grande forza sul Turismo come motore di una rinascita sì, grazie innanzitutto dell'invito, allora, fino a prima del terremoto, L'Aquila è una città parzialmente turistica, definiamola così, cioè c'era un tipo di arrivi e presenze legate essenzialmente alle attività che gravitano intorno ad un capoluogo di regione quindi essenzialmente affari L'Aquila si svuotava d'estate e si iniziava a riempire solamente in occasione della sua festa più importante era la Perdonanza Celestiniana.
Dopodiché, con il terremoto è nato un secondo tipo di turismo che era il turismo delle macerie, il turismo della della Pietà, di quelli che andavano a visitare L'Aquila perché volevano vedere le tracce del del sisma noi nel 2019, quindi dopo 10 anni dal dall'evento che ci ha colpito nel 2009,
Abbiamo detto come si può accompagnare la ricostruzione fisica dei luoghi con una ricostruzione che avesse anche un obiettivo socioeconomico, se voi guardate un po'intorno ai terremoti, anche quelli successivi diciamo questo aspetto è stato sempre un po'messo in secondo piano e noi invece abbiamo reclamato il fatto che una quota fissa degli stanziamenti per la ricostruzione fosse legata a piani di rilancio di carattere territoriale e abbiamo individuato settori in cui le politiche pubbliche potevano dire la loro e il turismo. Sicuramente è stato uno di questi un turismo, però visto in una chiave diversa, che mettesse al centro il ruolo delle città medie. Chi ha parlato prima di noi ho sentito il panel del vicepresidente destro riportava dei dati importanti, cioè che le grandi
La maggior parte dei flussi turistici arrivano su una ristrettissima porzione del territorio nazionale, e questo perché è successo, secondo me, perché noi, per un certo periodo di tempo, abbiamo pensato che nascere in un luogo piuttosto che in un altro fosse indifferente, cioè c'è stata una ideologia, diciamo globalizzante, per cui le grandi traiettorie di sviluppo potessero e dovessero cadere necessariamente nei grandi hub metropolitani e quindi non c'era un ruolo per le città medie, per le piccole città e per i territori, dall'altro lato c'era una visione musealizzati dei borghi. Si parlava, andiamo là, vediamo com'erano fatti un tempo, come se ci trovassero, diciamo, degli indigeni poco civilizzati. Noi abbiamo lanciato invece questa proposta di territorio
Che tenesse conto dell'unità delle città con le comunità che stanno intorno alle città e abbiamo fatto il grande progetto di Capitale italiana della cultura, un progetto di Capitale italiana della cultura che non era legato solamente a un eventi Fish. C'è un evento dietro l'altro, ma chi avesse una sua strategia complessiva e penso per esempio a quello che è successo lunedì scorso, se non avessimo avuto capitale italiana della cultura, probabilmente il governo italiano all'atto di acquistare l'Ecce, Homo di Antonello, da Messina un investimento da 13 milioni di euro e parlo, diciamo ad un siciliano non siciliano al mio fianco, probabilmente non l'avrebbe destinato alla città dell'Aquila. Lunedì l'Ecce Homo, è arrivato nella città dell'Aquila, nel Museo Nazionale d'Abruzzo, quindi in una collezioni di un museo di caratura nazionale e da quel giorno c'è la fila fuori il castello cinquecentesco per visitare l'Ecce. Homo di Antonello, da Messina. Entro fine mese porteremo la Visitazione di Raffaello che dopo 400 anni torna a L'Aquila fu, diciamo, un prelievo degli spagnoli e che si trova al Prado
E quindi, se non avessimo centrato l'attenzione su le potenzialità di una città media, di una piccola città, probabilmente non avremmo avuto questi risultati, e questo serve anche per la di che dicevamo per la destagionalizzazione, naturalmente capitale italiana della cultura non è solo questo. Noi stiamo facendo un progetto che riguarda 61 Comuni che stanno intorno all'Aquila, che sono i Comuni del cosiddetto cratere sismico, abbiamo come partner la Città di Rieti, per la prima volta, due città di due regioni diverse si mettono insieme per una capitale italiana della cultura, a dimostrazione di come quello che si sta costruendo oggi possa diventare un modello in grado di rappresentare, diciamo, uno strumento di fiducia per tutti e questo ci sta dando ragione, perché L'Aquila ha avuto un incremento incredibile di arrivi e di presenze con punte che hanno superato anche il più 100%. In alcuni anni abbiamo la riapertura o la nuova apertura di non soltanto b and b, che ormai è un fenomeno abbastanza diffuso, ma anche della ricettività classica, quella quella alberghiera. Abbiamo un centro storico che ha segnato più 15% di residenti rispetto all'immediato post terremoto e abbiamo oggi quattro attività commerciali che vengono aperte, ognuna che ne Chessa, ed è quello che diceva anche
Enrico Trantino dobbiamo smetterla, soprattutto nelle città, del nostro taglio, di parlare di eccesso di turismo, di gentrificazione di questi luoghi comuni che sono in genere Sem.
Pre spauracchi sempre agitati da chi non ha né un'attività imprenditoriale né una proprietà nei centri storici. Certo, va fatto con equilibrio, va fatto con armonia, ma l'Aquila è la dimostrazione che ci se la può fare anche in un territorio molto complesso. Allora nel frattempo salutiamo e ringraziamo, è arrivata il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri, Antonio Tajani, tra poco all'intervista con lei è ministro, allora entriamo invece in una realtà che ha a che fare con la montagna, in realtà, a telecamere spente si diceva che anche i due sindaci sono sindaci di luoghi montani, è vero Valeria Ghezzi, vicepresidente Federturismo e, presidente ANEF. Il turismo della montagna, anche in questo caso, sta attraversando una trasformazione epocale, ma non solo di tipo climatico, economico, di modello. Come si reinventa un'industria storica come la vostra, senza perdere l'identità e tenendo conto di tutti quei piccoli paesi e le comunità montane.
Buongiorno a tutti, intanto io ringrazio per avermi messo in questo panel, dove all'inizio confesso di essere, ma in mezzo a tutti i sindaci, cosa faccio io?
In realtà, mentre loro parlavano del centro storico delle loro città, io pensavo.
Ma dietro Catania abbiamo forse la più importante montagna italiana?
Certo, mi alle Alpi in Italia, ma vogliamo parlare dell'Etna.
E l'Etna è un fattore di richiamo turistico incredibile, internazionale.
Quasi più delle Alpi, direi, perché quello che ho visto io ho visto gruppi di veramente tutto il mondo, ho visto gli orientali sull'Etna molto prima di averli visti sulle Alpi, quindi l'Etna è una realtà straordinaria e, se mi giro verso l'Abruzzo, beh insomma l'Abruzzo è,
E la montagna principe degli Appennini, quindi è una montagna nervosissima per l'inverno ed erano montagna molto bella, ma insomma c'è un parco nazionale anche per l'estate, quindi quando si parla di overtourism, a volte forse dovremmo anche pensare che i flussi turistici vanno distribuiti gestiti come già è stato detto stamattina ma distribuiti perché non abbiamo solo la città e noi ne abbiamo solo il centro storico, abbiamo la montagna che rappresenta in Italia il 35% del nostro territorio, abbiamo 2.500 Comuni montani,
La montagna muove un indotto straordinario perché muove un indotto che è pari per noi, che ci occupiamo soprattutto di neve, ma non solo e di neve, diciamo che Ciacco ci occupiamo di accesso all'alta, quota quindi di impianti che ti servono ad arrivare in alto.
Dove a piedi non arriverebbe nessuno di noi, probabilmente o forse pochissimi, questo è un.
Un elemento straordinario per il turismo italiano, perché ci permette di arrivare a panorami ineguagliabili, ci permette di scoprire mondi a cui altrimenti non avremmo mai la possibilità di accedere e reinventare il turismo di montagna non so se sia la parola giusta.
Nel senso che la neve è sempre la neve perché vorrei dirlo, rimane e resta comunque il punto principale.
Del nostro turismo e delle nostre aziende, anche in Abruzzo, forse non sull'Etna, perché l'Etna gira veramente 11 mesi all'anno, l'Etna non ha problemi di destagionalizzazione, ma ma l'Abruzzo ha ancora ancora la neve come asset principali. Diciamo però oggi ormai la strada intrapresa è proprio quella ton tanto della destagionalizzazione, quanto di un funzionamento che sempre di più e io non voglio dire tutto l'anno perché direi qualcosa che non è poi reale, ma 10 mesi all'anno sì, e se consideriamo che ogni nostro collaboratore ha diritto a un mese e mezzo di ferie, come vedete nei 10 mesi all'anno ben coperto l'annualità e questo lo dico perché nel momento in cui io riesco a far vivere un'attività turistica 10 mesi all'anno, vuol dire che 10 mesi all'anno faccio vivere la comunità faccio vivere la località e garantiscono occupazione. Questo è il tipo di sviluppo verso cui stiamo andando e dico stiamo andando perché siamo lontani dall'essere arrivati, ma sempre di più
Ormai prima di tutto l'autunno l'estate, la do per scontata, ma prima di tutto l'autunno un pochino meno la primavera la montagna è un territorio veramente da vivere che offre esperienze ineguagliabili.
La montagna ha bisogno però di infrastrutture, l'abbiamo visto con Milano-Cortina, la montagna ha bisogno di servizi se vogliamo che in montagna si ricostituiscono, sappiamo tutti che la montagna ha avuto un problema di spopolamento enorme, questo problema di spopolamento enorme.
Non è risolto, però c'è una controtendenza, questa controtendenza va oggi.
Diciamo coltivata garantendo servizi.
E quando dico servizi non intendo alle nostre aziende, intendo scuole, intendo servizi sanitari, intendo tutto quello che crea comunità e che poi ci serve ad avere quel tessuto che a noi serve a risolvere il problema dell'occupazione, perché è facile dire ci mancano i dipendenti sì, ma chi viene in un posto dove non ha una scuola per i bambini dove non a un ospedale a portata questi sono i problemi della montagna, così come le strade,
Così come la digitalizzazione, io devo dire certamente oggi dove abbiamo avuto le Olimpiadi Milano-Cortina abbiamo fatto tanti lavori e anche la digitalizzazione falso passi da gigante.
Ma siamo lontani dai 2.500 comuni di montagna che l'Italia e secondo me di strade e di passi ne dobbiamo fare ancora veramente veramente tanti, allora dobbiamo, mi perdoni, dobbiamo chiudere, mi dicono dalla regia e torniamo un po'alla suggestione che ci lanciava l'onorevole Bergamini quando diceva siamo solo all'inizio no per dire tutto quello che abbiamo davanti, io vi ringrazio moltissimo, grazie per averci portato nella dimensione dei territori locali grazie al Sindaco de L'Aquila, grazie al sindaco di Catania, grazie alla vicepresidente di Federturismo è presidente di ANEF chiamò sul palco il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Gli facciamo anche un applauso
Eccoci bene, lei come sta qua.
Allora, ministro, ora sera intanto sono arrivate tante tante domande, io voglio partire dalla più facile in termini di domanda, ma la risposta, secondo me non lo è, quindi ci serve il suo aiuto, che stagione ci immaginiamo possa essere.
La prossima, l'estate 2026, sia per gli italiani che partiranno se partiranno che per chi verrà in Italia, in un contesto geopolitico come quello che stiamo vivendo e raccontiamo ogni istante mutevole e di grande instabilità con uno stretto di Hormuz che chiude e apre e richiude riapre con le dichiarazioni che arrivano da oltreoceano da Donald Trump che stagione sarà ma io sono un anti catastrofista,
Noi dobbiamo neanche dire sempre la situazione per quanto riguarda la nostra economia e le presenze turistiche è un disastro.
Io credo che la situazione economica italiana.
Sia dipinta da molti.
Male, perché se leggiamo i dati della produzione industriale, la produzione industriale cresce, se vediamo l'export, l'export cresce, sono anche i dati di oggi.
Quindi c'è una sorta di autoflagellazione sbagliata.
Che poi ci sono dei problemi, questo è un altro conto, però, vedendo quali sono le presenze turistiche in questi giorni in Italia, mi pare che si possa essere ottimisti, io sono convinto che, nonostante tutto, proprio perché l'Italia è un Paese sicuro, ci sarà grande attenzione nei confronti del nostro Paese.
Problemi potranno essere per il turismo in altre parti del mondo.
Ma l'Italia?
Anche da parte degli italiani, cioè, ci saranno forse meno italiani che andranno in aree dove ci sono rischi di conflitto, ma certamente una parte degli italiani sono Jan giorno, dopo pochi giorni dopo il cessate il fuoco e anche negli Emirati, se c'erano italiani che ripartivano che tornavano quindi,
Non non sono affatto convinto che le cose andranno male per la stagione turistica in Italia.
Che poi che si possa guadagnare di più che si possa stare meglio, questo sì che si debbano abbattere le tasse, assolutamente sì, per questo io dico sempre mai la patrimoniale.
Ma è una un incremento della tassa di successione, riduciamo le tasse cominciando dall'allargamento della base.
Irpef, che abbiamo ridotto fino a 50.000 euro da 35 a 33%, arriviamo fino ai 60.
Mila euro
Detassiamo le tredicesime 100% quelle più basse e poi cresciamo, con la cioè diminuiamo con la detassazione.
E dove si trovano poi i soldi per coprire certe cose si trovano coinvolgendo i privati.
Noi abbiamo 1.750 miliardi di risparmio privato.
Cosa che non è che in tutti i Paesi c'è.
Se un governo stabile come questo, che quello stabile prefigura una serie di iniziative, una serie di investimenti, io sono convinto che i privati sono pronti a scommettere, penso a quello che possono fare le casse previdenziali.
Io li ho chiamati a raccolta da un po'di tempo dicendo siate protagonisti della realizzazione di infrastrutture, siate protagonisti di investimenti nel nostro Paese.
E credo che noi possiamo anche essere attrattivi con una bella progettazione, noi abbiamo garantito certamente stabilità.
Stiamo riducendo le tasse, abbiamo abbattuto il cuneo fiscale.
Abbiamo Ieri, la Camera ha approvato.
Testo legislativo che abbiamo licenziato del 1 maggio in Consiglio dei ministri sui salari salari giusti non salario minimo per legge, perché è una cosa un po'mi pare un po'di un salario che va al ribasso un po'dal regime socialista.
E invece un salario che sia frutto della contrattazione collettiva, i contratti pirata li adegui alla contrattazione collettiva.
E poi adotti una serie di iniziative per ridurre la pressione fiscale, andando a trovare i soldi nel.
Con gli investimenti dei privati e poi, signori, se noi lavoriamo per la crescita, se c'è una politica per la crescita, aumentano i salari, perché le imprese stanno meglio, più si cresce, più le imprese stanno meglio e più hanno interesse a trattare bene i loro dipendenti.
è la politica della crescita, significa.
Ridurre la burocrazia, ridurre la pressione fiscale e avere una visione complessiva.
E mettere gli imprenditori attraverso buone regole, nelle condizioni di poter fare quello che sanno fare meglio.
Questo vale anche per il settore del turismo.
Che rappresenta una delle.
Dei grandi pozzi di petrolio, della nostra economia, perché il Padreterno ci ha lasciato natura, i nostri antenati ci hanno lasciato vestigia straordinarie, quindi abbiamo tutto ciò che.
Potenzialmente può servire a incrementare le presenze turistiche, si possono aumenti incrementare ancora di più, assolutamente sì, servono infrastrutture, servono accordi.
Servono la compagnia aerea che porti i turisti, nel nostro Paese, serve trasporto intermodale, serve l'alta velocità che arrivi dovunque ci siamo.
Lavorando.
Servono porti e aeroporti
E pensiamo alla la, anche la, la crocieristica, cosa rappresenta?
Noi stiamo aiutando, per esempio, con un progetto che si chiama turismo delle radici, credo che ne abbia parlato Deborah prima, ma è un progetto saluto il ministro.
È un progetto gestito dal ministero degli Esteri che ha come obiettivo di far riscoprire agli italiani o agli italo discendenti sono 80 milioni nel mondo di far riscoprire i borghi da dove sono partiti i loro antenati, insomma modello, Papa Francesco modello Rubio, quale ne abbiamo consegnato alla cittadinanza di Casale Monferrato perché una sua,
Qua trisavola era di Casale Monferrato, abbiamo fatto le ricerche che abbiamo trovato tutto.
E stiamo organizzando sostenendo i Comuni più piccoli, quindi far riscoprire anche le aree interne, non soltanto le grandi città, quindi un turismo diverso, che si aggiunge al turismo tradizionale.
Però è un turismo anche che può portare.
Investimenti nelle aree interne faccio un esempio perché mi è capitato a.
In un comune della provincia di Rieti di montagna verso la provincia dell'Aquila.
È un imprenditore straniero, è ritornato
Nel paese di origine e ha ammesso né una sede della propria azienda ha fatto.
Fare dal sindaco, ha convinto il sindaco a realizzare anche le infrastrutture digitali euro, è riuscito a far lavorare tante persone nel suo paese di origine
Ma ci sono tanti che comprano intere parti di Paesi che sono semiabbandonati perché sono pochi abitanti, quindi vengano valorizzati, fanno alberghi diffusi.
E Turismo della radice, e questo abbiamo fatto, stiamo facendo convenzioni con Ita, stiamo facendo convenzioni e con il mondo delle ferrovie e cercando di far scoprire quali erano i luoghi da dove sono partiti gli antenati dei costumi e l'alimentazione, insomma e poi c'è,
Il made in Italy, che ha un altro volano del turismo.
Perché tutta, per esempio, l'alta gamma?
Che noi presentiamo in giro per il mondo è una sorta di biglietto da visita che invita a.
Lo straniero a venire nel nostro Paese.
Tra e questo questo poi compreso i nostri vini, perché poi ci sono tutti i percorsi enogastronomici, percorsi religiosi, insomma le vie di Pechino, la via è certo sono sono percorsi straordinari, quindi io io sono e voglio essere ottimista e li volevo tornare perché lei ha fatto l'elenco di tutto quello che serve ha parlato di infrastrutture, ha parlato di Ferrovie, ha parlato di accendere dei fari nei piccoli comuni né dei piccoli luoghi e ha parlato di governo stabile lo ha detto tre volte, starebbe se questo governo,
È uno dei più longevi della Repubblica, al momento è il secondo più longevo dopo uno dei governi Berlusconi, quindi è così andrà avanti, ma assolutamente se arriviamo fino alla fine della legislatura, poi, se gli italiani vorranno darci ancora il loro consenso, faticheremo altri cinque anni per far fare bella figura al nostro Paese, senta ministro, mi dice anche lei l'ho chiesto anche agli altri che cosa metterebbe in cima all'agenda turismo? 2030 la prima priorità
Ma la prima priorità sono le infrastrutture da realizzare, cioè noi non possiamo non avere l'alta velocità, abbiamo l'alta capacità che arriva fino a Reggio Calabria e la Sicilia.
La Sardegna, cioè ci sono troppe parti d'Italia, bisogna arrivare fino a Bari e arrivare fino a Santa Maria di Leuca, insomma, avere l'alta velocità, come se nel Nord bisogna averla nel centro, come c'è fino a Salerno, bisogna si è cominciata verso con l'alta capacità che è un'altra che è meglio delle tradotte che c'erano prima però l'alta capacità nell'alta,
Velocità e questo è vero che c'è il presidente di Trenitalia laggiù all'orizzonte, se non sbaglio.
E quindi dobbiamo, da questo punto di vista, le infrastrutture, gli aeroporti più ce ne sono, meglio è.
Fiumicino è un grande hub venissero, io sono dell'idea che bisognerebbe fare un'altra pista.
E si può veramente raddoppiare e da 40 a 80 milioni Fiumicino è premiato costantemente per essere uno dei migliori.
Aeroporti del mondo e i ponti, Ministro, i ponti, poi bisogna fare tot se tutte le infrastrutture, compreso il Ponte sullo Stretto.
Bisogna farlo, si farà con perché prima si parlava con i sindaci c'era il sindaco di Catania ha fatto un accenno al ponte sullo Stretto di Messina dicendo quanto il dibattito politico a volte si concentra su cose che poi, in realtà, pragmaticamente non sono prioritarie per i cittadini ma il dibattito politico è una cosa le infrastrutture da realizzare sono fondamentali,
è ovvio che al cittadino gli dici e oggi ne col ponte da aprendo il traghetto, ma se tu pensa come sarà e c'erano pure quelli che non volevano i tunnel, quelli che erano contrari mi ricordo fece una grande battaglia per con l'aeroporto di Catania perché non volevano che si aprisse l'aeroporto di Comiso adesso l'aeroporto di Comiso aeroporto utilissimo diventerà forse anche noi nel grande aeroporto cargo della della Sicilia, cioè non dobbiamo guardare a breve termine quando si fa l'infrastruttura, sennò saremo ancora con Andrea, ma col carro a cavalli.
Gli indigeni e i nativi indiani non vogliono una ferrovia, ma è questa, cioè ci sono quelli che non vogliono la Tav.
Sì, per carità, però, se noi non siamo un Paese che vive di export, che vive di turismo, se non ha l'alta velocità che collega Torino a Lione, è un po'difficile poter favorire il turismo e commercio, quando noi diciamo bisogna fare la seconda canna del tunnel del Monte Bianco lo diciamo perché i francesi non la vogliono perché dice si inquina di più sì che no si inquina di meno ma dobbiamo far crescere il turismo,
E il commercio e lo sviluppo economico di tutta l'Italia Nord orientale, oggi nel nord occidentale.
Quindi io direi che le infrastrutture sono una cosa principale e poi.
Meno burocrazia e più o meno burocrazia e meno tasse per permettere agli imprenditori di poter esprimere le loro capacità e l'imprenditoria del turismo è fondamentale.
Per il nostro Paese. Ci sono troppe tasse anche lì e dobbiamo invece fare in modo che si possa fare qualcosa di diverso. Insomma, il turismo. Poi il ministro parlerà, dirà lui perché lui è il responsabile, non tocca a me rubarle. Il mestiere, però dico politicamente con delle grandi infrastrutture, con tutto quello con delle infrastrutture e permettono di spostarsi da una parte all'altra, ricordate che prima e i turisti non si spostavano in treno, qualcosa sarà rappresentato dalla l'Autostrada del Sole, cosa ha rappresentato i grandi porti? Il porto di Civitavecchia e oggi è il più grande porto turistico italiano. La realizzazione altri porti turistici significa fare anche la tassazione ricordate quando sfrutta la polemica sulle barche, beh, le barche. Non abbiamo interesse che venga unitario, che deve andare attraccare da un'altra parte, anche quelle piccole che noi più presenze abbiamo e meglio è. Poi bisogna regolarli, far rispettare, garantire la sicurezza, perché poi il turista che viene deve essere non può certamente fare da noi quello che non fa a casa sua, ma il rispetto delle regole è un'altra cosa. Bene fanno a Venezia quando adotta una linea severa nei confronti dei turisti
Bene essere severi con i turisti devono, credo, insomma un po'portati a fare di se intanto in Italia possiamo fare come ci pare ecco quello no.
Poi dobbiamo favorire anche il turismo interno, dobbiamo favorire il turismo degli ultra sessantenni nelle.
Nella bassa stagione, perché si può andare a fare quando tu sei pensionato, puoi andare a fare pure le vacanze a settembre, ottobre, cioè in Sicilia, se bevevo un Calabria vai a ottobre si può andare, non è che devi andare per forza a luglio agosto spende di meno ma tieni in movimento tutto un settore e questo porta se si è visto anche degli esperimenti, quando ero commissario europeo all'Industria e anche al turismo si vedeva che, con ogni
Euro che si investiva se si raddoppiava, se non triplicava, con il turismo durante la bassa stagione.
Ministro, la crisi energetica, il caro-carburante, l'ipotesi che ci saranno dei voli, de ci sarà un grande rallentamento nel flusso dei voli, secondo lei avranno un impatto notevole sulle sui prossimi mesi degli italiani che decideranno di partire e di viaggiare, ma per adesso non ci sono enormi preoccupazioni per.
La benzina per gli aerei, insomma il carburante per gli aerei, c'è stato qualche piccolissimo problema che è stato risolto certamente più dura la crisi Hormuz più ci sono difficoltà, noi stiamo cercando di fare del nostro meglio per quanto riguarda il gas, non ci sono problemi, abbiamo già tutte le riserve che abbiamo anche parlavo con qualche imprenditore,
Del settore e che era Bernal incontrato uno a lungo con il muro del più importante in Italia, ieri era abbastanza tranquillo. Questo certo se si abbassa il costo del carburante è meglio, ma non cioè non prevedo una stagione turistica né questa né falsa dove stanno tutti a casa, secondo me gli stranieri, proprio perché,
Andranno meno nelle aree turistiche, dove c'è un clima di guerra e verranno di più in Italia, dove si può stare tranquilli in Europa non c'è tanto da vedere e mi pare basta girare per il centro di Roma in questi giorni, vedere quanta gente c'è, poi ripeto si può fare sempre di più, si può fare sempre meglio. Mi rendo conto che l'imprenditore turismo insomma i contenti, però è anche vero che,
Bisogna essere ottimisti in una situazione così complicata, noi dobbiamo dare delle buone regole, far in modo, ecco garantire la sicurezza, questo sì, perché quello può spaventare il turista.
Fare ancora di più, ripeto, soprattutto nel Nord e nelle località turistiche, ma questo è un impegno che noi stiamo prendendo attirando sempre maggior presenza, e adesso, devo dire, domenica sera faremo un grande evento proprio dedicata al turismo delle radici.
I due coinvolgeremo tutti i sindaci dei piccoli comuni che hanno partecipato a questo progetto, abbiamo finanziato iniziative, il progetto consiste nel finanziamento di iniziative nei piccoli comuni per attrarre turisti.
E faremo una cosa anche con il mondo dello sport, perché vogliamo anche attrarre atleti.
Italiani o Italo, qualche cosa in nel nostro Paese, quindi, per farli ritornare a conoscere l'Italia, quindi secondo me ci sono grandi possibilità di crescita delle presenze turistiche, bisogna farlo con intelligenza, non soltanto puntare sulle città più conosciute, ma teniamo conto che il nostro Paese offre delle bellezze,
Viene immaginabili?
Che non stanno né a Roma né a Firenze, né a Napoli né a Pisa, né a Palermo durante una delle organizzazioni del G 7, per esempio, portato a vedere i ministri degli Esteri.
Che aveva riunito la cripta della cattedrale di Anagni, che è una specie di Cappella Sistina, se qualcuno la conosce, sa che cosa di cui sopra la coda di cosa sto parlando.
E questo ci sono vestigia, romane etrusche, cioè senza bisogno di andare, purtroppo noi abbiamo le grandi città che sono talmente belle talmente ricche di cose che offuscano le bellezze che abbiamo nel in altre città d'Italia.
Vorrei dire andare a Reggio Calabria e vedere i Bronzi di Riace è una cosa fantastica, un altro Giuseppe era organizzato online.
E sono rimasti a bocca aperta, quindi poi anche attirare turisti in altre parti del nostro Paese.
Nelle aree interne ci sono tantissime cose da parte della natura, ma ci sono anche dei re, o reperti archeologici o artistici di altissimo livello che meritano una visita proprio perché sono opere d'arte straordinarie, bisogna saper raccontare anche quella per raccontare, dipende da noi e saper fare informare bene,
Noi stiamo lavorando anche con le nostre ambasciate, che ne stiamo trasformando sempre più in.
Soprattutto delle business center, però, in come uno dei luoghi di promozione.
Del dell'italianità dei prodotti italiani, ma anche per attrarre, faccio un esempio, stiamo utilizzando e abbiamo utilizzato e abbiamo nominato ambasciatore della diplomazia dello sport il Giro d'Italia, perché il Giro d'Italia permette di far conoscere all'estero abbiamo presentato tanti filmati, far conoscere località sconosciute,
Perché si muove tutta nelle aree interne, partirà la tappa finale a Roma, ma, insomma, sono tutte le aree interne e da visitare, quindi promuoviamo anche molto il nostro Paese con l'obiettivo di far venire i turisti in Italia e poi lavoriamo in perfetta sinergia con il ministero del Turismo, cioè per forza deve essere un lavoro, come posso dire di squadra, però sale la domanda iniziale, quest'estate sarà un disastro. Io dico assolutamente no e di questo siamo contenti. Grazie mille Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, grazie mille faceva il bravissimo Ministro del Turismo, adesso e allora
Lo chiamiamo, porterà milioni di turisti.
Lo chiamiamo sul palco solo a Verona e non solo a Verona.
Grazie amministrato, voi grazie a tutti buon lavoro e a presto chiamiamo sul palco.
Chiediamo poi.
Sì, mi hanno detto.
No, perché mi aveva spiegato che c'era un'altra persona. Ok perfetto, allora poi io dovrei farlo dal Po il sì, il allora il bello della diretta andiamo avanti, vediamo le indicazioni che ci arrivano dalla regia, perché oggi come detto, è una giornata particolare. Come sapete, ci sono state le comunicazioni della Presidente del Consiglio,
Oggi in Aula, allora dalla regia mi dicono che andiamo da il sindaco di Napoli Manfredi, dovremmo aprire il collegamento, vediamo se ci sente, apriamo il collegamento con Napoli, il presidente dell'ANCI, sindaco di Napoli, benvenuto, gli facciamo un applauso, grazie buonasera buonasera a tutti.
Veramente allora noi abbiamo, come dire messo in evidenza tutta una serie di questioni relative al rapporto con i territori e al rapporto anche con le piccole città. Io però vorrei partire con lei, Sindaco, dalla veste di presidente Anci, mi piace partire da lì perché ci sono tutta una serie di temi, eventi legati al turismo come leva strategica per ridisegnare le città. Abbiamo parlato del Giubileo delle Olimpiadi di un grande vertice internazionale, il ministro Tajani faceva riferimento al a un G 7 di qualche tempo fa. I grandi concerti. In che modo, presidente dive
Intorno davvero un'opportunità per lasciare sul territorio una Lega sì permanente ai cittadini, un'eredità, ma sicuramente i grandi eventi rappresentano una leva importante per far conoscere e rispettare ed attrarre ovviamente flussi turistici anche nuovi rispetto a quelli che normalmente frequentano le città. Oggi noi abbiamo davanti anche una visione diversa del grande evento, c'è grande evento, deve avere delle caratteristiche di sostenibilità, deve lasciare una legacy, come giustamente lei diceva quindi un'eredità ai ai, alle città e ai cittadini e deve migliorare l'impatto delle infrastrutture
E facendo in modo che il questo miglioramento su un miglioramento permanente nel tempo. Questo è molto importante, perché è cambiata anche l'idea di un'Olimpiade, che non è solo costruzione di grandi impianti, ma anche riqualificazione di quelle esistenti. Noi, per esempio, a Napoli abbiamo un grande evento del mare tra pochi mesi che la Coppa America e in questo noi stiamo lavorando proprio per fare in modo che migliori il rapporto della città col mare, quindi sia dal punto di vista della balneabilità sia dell'app dal punto di vista dei flussi che e delle relazioni con la portualità con l'industria del diporto. È chiaro che oggi diciamo io quello che vorrei sottolineare è un tema che lo dico anche come presidente dei sindaci italiani, perché spesso ne oscilliamo tra un tra il il piacere per avere, ovviamente, ai grandi flussi turistici e la preoccupazione per la presenza dei grandi flussi turistici, soprattutto nelle grandi città. Ecco, questo credo che sia il tema vero che dobbiamo affrontare per il futuro, perché dobbiamo gestire i flussi con con intelligenza. Proprio perché si parla di industria turistica, l'industria è qualcosa che va gestito con attenzione. Ecco, Presidente, c'è un tema legato a questo, che è quello chiaramente della sostenibilità, su cui ANCI da tempo
Pone un'attenzione costante e tutto l'impatto, tutto l'indotto dei macro grandi eventi e appunto parliamo sempre delle Olimpiadi Milano-Cortina perché si sono, sono terminate da poco che possono avere sui territori, quindi promuovendo una gestione da un lato sostenibile, intelligente, digitalizza Zatta che tenga conto,
Delle premure e dei bisogni dei cittadini che ospitano questi macro grandi eventi.
Sì, questo diciamo, è un tema credo fondamentale, cioè noi dobbiamo evitare il conflitto tra il residente, il turista e succo questione che, per esempio, se pensiamo all'esperienza spagnola, si è verificato a Barcellona o in altri in altre grandi città, perché il turista è una grande risorsa, va chiaramente accolto con la giusta disponibilità da parte delle città, ma bisogna evitare che poi questi grandi flussi turistici riducano poi la vivibilità per i residenti. Ecco, questo credo che sia il vero nodo è scegliere le soluzioni migliori e fare in modo che poi, alla fine, il turismo sia a una autentica risorsa per tutti, e non questo richiede ovviamente un patto di consultazione, una collaborazione tra operatori turistici, sindaci e quindi i cittadini che i sindaci rappresentano governo centrale, cioè noi dobbiamo essere alleati nella gestione della della del turismo e non contrapporci oggi purtroppo questo debbo dire e noi lo sottolineiamo spesso come Anci. I sindaci hanno pochi strumenti regolatori perché regolare i flussi senza impedirli, ma semplicemente evitando che a volte gli affollamenti eccessivi impattino sulla qualità della vita delle città regolare. Questi fosse uno strumento per migliorare anche la qualità dell'offerta turistica. Ecco, credo che noi dovremmo dobbiamo fare un salto di qualità, dobbiamo fare in modo che proprio da un'alleanza tra gli operatori turistici, il, le amministrazioni locali e il governo centrale nascano quegli strumenti regolatori che aiutino ad avere un turismo sostenibile che porti risorse, che porti lavoro. Che cosa puoi? Tutti noi aspiriamo, ma che soprattutto eviti che poi le città diventano invivibili perché come sono indivisibili per i cittadini diventeranno invivibile anche per i turisti.
E quindi la risorsa città va gestita con intelligenza. Adesso le faccio una domanda da sindaco e la e voglio portare la nostra platea a Bagnoli Napoli è stata al centro del mondo, sarà al centro del mondo l'America's Cup 2027 Bagnoli vuol dire anche riqualificazione, se io credo che io parlo di Bagnoli perché diciamo il turismo è una grande leva rigeneratrice, lo è per Bagnoli che è stata ferma per 30 anni e che noi, Grazia oggi anche all'incentivo della Coppa America insieme ovviamente al governo con
Impegno di due della Regione e del Comune sta vivendo, diciamo, una profonda accelerazione della della del della, di quelli della bonifica, della riqualificazione verrà restituita alla balneabilità e anche alla fruizione da parte di tutti i cittadini. Quindi questa è una grande eredità, me lo ricordo anche altri due esempi di due quartieri storici della città, la sanità ai Quartieri Spagnoli che fino a pochi anni fa erano luoghi difficilmente vivibili e debbo dire che, anche con grandi problemi di sicurezza, e che oggi, proprio per una gestione del turismo intelligente, sono diventati due due luoghi estremamente attrattivi e capaci quindi di trasformare anche di rigenerare dal punto il tessuto urbano, questo ci fa capire come il turismo sia una grande leva di rigenerazione. Dobbiamo farlo però con quell'intelligenza che tutti i processi di cambiamento richiedono, cioè dobbiamo essere capaci di gestire perché gli eccessi non aiutano a non aiutano nessuno, non aiutano gli imprenditori perché per la qualità dell'offerta decade non aiutano i cittadini perché il
La la vivibilità peggiora e debbo dire o non aiuta neanche i sindaci, perché noi purtroppo, siamo costretti a gestire i tanti cittadini utenti, li chiamo che non sono quelli che poi vivono nelle nostre città, da turisti, da crocieristi, anche da visitatori occasionali, a quindi siamo, credo che noi dobbiamo offrire un'ospitalità di qualità, per far questo dobbiamo avere regole e anche una gestione industriale. Perciò io dico, parliamo veramente di un'industria del turismo che sia non solo dal punto di stelle risorse, un'industria che genera, ma sia anche della gestione, una un'industria che abbia una capacità, quindi divisione, anche di programmazione, di cui oggi c'è estremamente bisogno. Presidente, barra sindaco, le faccio l'ultima domanda parlava di risorse, mi vengono in mente le risorse e il capitale umano e i ragazzi che vengono formati, le competenze locali. Che fine fanno quando l'evento chiude quando il palcoscenico cade, quando si smontano
I palchi, formare i ragazzi sul territorio per poi essere reinseriti in un contesto di occupazione stabile che è stata richiamata più volte a io credo che questo proprio e il senso anche The oggi di un dei grandi eventi, in una logica diciamo moderna il grande evento non dev'essere un episodio deve essere una fase di un percorso di crescita,
Ed io e dell'offerta turistica, che deve diventare permanente, che soprattutto deve garantire una destagionalizzazione Napoli, negli ultimi quattro anni ha vissuto un profondo cambiamento dei suoi flussi turistici, per portare un esempio che è quello della mia città e noi siamo passati da avere presenza turistica solamente in alcuni mesi dell'anno ad avere una presenza turistica uniforme praticamente in tutti i messi della.
Questo ha garantito ovviamente un grande miglioramento anche delle condizioni lavorative, perché siamo passati da un lavoro stagionale a un lavoro permanente aiutato gli operatori, dal punto di vista del ritorno degli investimenti, ha garantito anche la possibilità di avere poi, anche dal punto di vista dei dipendenti, una migliore qualità del capitale umano che viene impegnato perché purtroppo oggi abbiamo anche spesso la mancanza di risorse molto qualificate che il l'industria moderna turistica richiedono. Questo noi lo vediamo non solo nella città di Napoli, ma anche se pensiamo ad Amalfi, Capri anche a realtà che sono nella nostra area metropolitana e che chiaramente, va a volte insomma spesso debbo dire trovano difficoltà a trovare personale come noi lo troviamo qua, abbiamo difficoltà nella città proprio di Napoli. Ecco, io credo che in questa logica industriale c'è anche il tema delle risorse umane, di avere una capacità di formazione, ma anche di permanenza con una qualità del trattamento salariale, con una qualità del rafforzamento delle competenze di dei tanti giovani che oggi si vogliono impegnare nel turismo e questo credo che sia anche questo un passaggio del, diciamo in questa logica dell'industria del turismo, l'industria del turismo è fatta di programmazione, è fatta di investimenti, ma anche di valorizzazione del capitale umano, e questo è quello che tutti noi vogliamo ed è esattamente l'obiettivo che ci eravamo dati in apertura di dibattito. Grazie mille a Gaetano Manfredi, presidente di Abc, e il sindaco di Napoli per essere intervenuto all'assemblea pubblica di Federturismo Confindustria. È il momento di chiamare sul palco il presidente e gli facciamo un applauso Massimo Caputi.
Allora, buonasera.
Intanto, diciamo, è difficile dopo interlocutori.
Mi hanno preceduto così importanti di re delle nuove, però credo che sia molto utile.
Rimettere un po'di ordine, perché a volte giustamente, la politica si allarga intanto, grazie ai colleghi per la fiducia che mi hanno accordato oggi, guardando questa platea e anche che, malgrado il dibattito parlamentare molto serrato, abbia un po'scombinato gli orari, guardando,
Tutte le persone che sono venuti qui, i nostri colleghi, i ministri, gli stakeholder, possiamo dire con chiarezza che il turismo è uscito dalla marginalità, come dico io dai sottoscala, nei quali negli ultimi 50 anni è stato.
E si sta finalmente riconoscendo come una priorità strategica per la nazione e come una componente essenziale per la sua politica industriale, tema che abbiamo sentito ripetere da molti, ma vediamo come fare.
In questo percorso, l'azione di Federturismo guidata da Marina e da altri colleghi che l'hanno preceduta.
Potrei ricordare tutti, ma ne conosciamo oggi questa associazione Federturismo.
Ha fatto un'azione fortissima con le sue 23 associazioni, con i suoi circa 10 grandi soci che, tra poco aumenteranno, è stata determinante e ha sostenuto con forza l'azione del Ministero del Turismo dotato di portafoglio.
E per la prima volta Confindustria, come abbiamo ricordato prima ha assegnato a un suo Vicepresidente la delega importante sul turismo, forse molti non lo ricordano, ma il ministero del Turismo è stato restituito Gold istituito col Governo Draghi.
Volta scrissi su un giornale, se non fa del ministero, mi incateno nudo davanti a via 20 settembre, non sono un bello spettacolo.
E quindi abbiamo il ministero con portafoglio, abbiamo nuovo ministro, oggi si apre una fase nuova e non possiamo limitare a registrarla tutti parlano di industria, di turismo, di grandi risultati, ma il turismo chiede molta più attenzione, chiede finalmente visione, decisione e responsabilità da cui discendono per noi come Federturismo che rappresentiamo una grandissima parte del sistema turistico italiano e siamo fondamentalmente verticali a tutti i settori.
Discendono due piani di lavoro.
Un piano di lavoro nel breve periodo, quella che io stamattina l'assemblea privata ho chiamato.
Le priorità dei prossimi 12 mesi e io ringrazio il ministro Mazzi che sa qui in tutta la nostra riunione perché giustamente, come ha detto qualche minuto fa io ho bisogno di capire bene, allora noi abbiamo bisogno nei prossimi 12 mesi mi danno che questa legislatura arrivi alla al suo termine delle priorità chiare, primo, un patto di fine legislatura per il turismo,
Da presentare ai ministri competenti, probabilmente Turismo, e il Ministero delle semplificazioni, cioè un decreto per la semplificazione ispirato ai modelli europei più avanzati a costo zero per lo Spad Stato, ma con un impatto altissimo per la competitività delle imprese.
E noi da questo non possiamo derogare, abbiamo troppi vincoli, troppi lacci che sono stati stratificati ereditati nei decenni, che devono riallineare le nostre esigenze, bene che vanno dai trasporti agli alberghi, agli impianti di risalita, ai porti turistici, eccetera, e su questo noi, per fine mese siamo impegnati a presentare una bozza di proposta, poi ognuno fa il suo mestiere, le istituzioni decidono loro, la politica ha valuta, ma noi questo dobbiamo farlo. La seconda abbiamo propugnato, e lo sanno tutti, è stata Federturismo, uno strumento nuovo che si chiama contratti di filiera, che il primo passo per riconoscere l'industria, il ruolo del turismo, la finanziaria del di quest'anno, comma 471, se non vado errato, ha istituito fino a
Mentre i contratti di filiera nessuno sapeva cosa fossero, ce li siamo inventati noi inventi, altri li abbiamo copiati dai francesi che abbiamo copiati all'agricoltura, i contratti di filiera danno già l'idea nella loro parola filiera del senso di aggregazione e di industria.
La legge, cioè i soldi ci sono, dobbiamo concordare nei limiti del possibile, nel rispetto dei ruoli, il decreto attuativo è uno strumento che va attuata immediatamente, terzo punto, garantire l'attuazione dei finanziamenti in essere.
Non rischiare ulteriori di finanziamenti come quelli che ci sono stati nel 2025 non rischiare eventi che fanno disperare alcuni colleghi qua in sala, ma in particolare alcune associazioni c'è Aiga.
Su questa ah ah, ah ah, una critici all'interno degli associati tipo il Free tour è stata una gestione disastrata, perché le imprese non possono aspettare e devono avere certezza dei dati e tempi sennò è meglio non prometterle le cose ultima cosa sostenere con forza una proposta è stata già sviluppata e che adesso spingeremo ancora di più per favorire le aggregazioni noi siamo malati di nanismo, abbiamo l'80% di alberghi,
è di proprietà di singoli soggetti, non reggiamo il confronto internazionale, quindi ci serve una norma che va incardinata dal ministero del Turismo contro il nanismo, la norma è stata studiata, è stata anche verificata nelle sedi tecniche opportune e queste sono le priorità che noi dobbiamo portare avanti per 12 mesi perché è inutile che ci illudiamo di poter fare altro.
Poi invece c'è una responsabilità più grande, quella di costruire una visione di medio e lungo periodo e qui e quindi è il momento di avviare insieme al governo e a tutti gli stakeholder, perché non è solo il governo una strategia strutturale che riconosca definitivamente al turismo,
Il ruolo di grande industria nazionale, al pari degli altri strumenti strategici, introducendo anche l'utilizzo. Mi spiace che non ci sia ancora Adolfo Urso che sta arrivando, ma glielo ricorderemo degli strumenti che al turismo sono stati negati. Sono nascosti una roba che forse nessuno di voi sa cos'è qua dentro i fondi Ipcei e sono per 10 settori strategici, escluso il turismo. Quindi dobbiamo introdurre questi nuovi Stroud, questi nuovi strumenti, e in più c'abbiamo un altro tema. Abbiamo alcuni
Soggetti industriali come Cdp e nel loro piano industriale non hanno la parola turismo.
Non è possibile, non hanno la parola turismo, ce l'hanno, perché fanno un po'di investimenti riallestita hanno una partecipazione, non è possibile che un motore del Paese dell'industria del Paese come Cdp non abbia un piano connesso al turismo.
Ma la strategia di medio e lungo periodo e montata su due direttrici fondamentali di cui abbiamo sentito parlare in parchi e aree di uno, che è una fissazione che ormai abbiamo da anni, primo, lo sviluppo dei nuovi turismi, secondo, la destagionalizzazione dei flussi.
Sappiamo perché è stato detto qua, ma ormai è frutto di analisi abbastanza accurate e il 90% dei turisti si concentra in aree ben definite.
Più o meno il 10% del territorio nazionale, questo dato ci deve fare interrogare.
La sfida non è togliere valore alle nostre destinazioni simboliche Roma, Firenze, Venezia, Milano, che è diventata una città turistica in 10 anni, 10 anni non esisteva fa 10 anni fa, non esisteva il turismo a Milano o Napoli, ma allargare le opportunità perché l'intero per l'intero Paese,
Perché l'intero Paese possa partecipare alla crescita del turismo e beneficiarne davvero, visto anche il trend mondiale di ricerca di esperienze. Ma non ci illudiamo, io sento parlare di Borghi, ma non è che siamo troppo vecchi. Quando quattro anni fa hanno dato 440 milioni a 20 borghi italiani, vi siete mai chiesti che benefici ci sono stati zero? Quindi bisogna stare sì, se è vero che esatto quindi attenzione indirizzamento della spesa va fatta nel modo corretto, perché sennò i soldi si buttano, nessuno può dire che non sono stati dati soldi dei borghi tra l'azione A e l'azione B e chi è tecnico, come alcuni dei colleghi qua dentro capisce 440 milioni a 20 borghi e poi mi pare altri 3 400 milioni sparsi per altri borghi. Risultati. Io proposi di revocargli quei finanziamenti, ma un altro po'mila fidavano
Una riflessione particolare va fatta su quello che è il nostro capitale più importante, insieme al territorio.
Le persone.
Oggi noi sulle persone abbiamo un problema serissimo, ave abbiamo un problema serissimo, la carenza di personale qualificato e forza, le criticità più seria nel nostro settore, siamo in ritardo con la formazione.
Dobbiamo dare più stabilità occupazionale, percorsi professionali attrattivi, formazione efficace e soluzioni concrete per vivere, destinazioni turistiche, progetto sta fous a cui il ministro ha dato impulso nelle ultime settimane e di questo devo dire lo ringraziamo è una dimostrazione.
Qui serve un cambio di passo, la tutela e la valorizzazione delle nostre risorse umane, un cambio di passo, e dobbiamo anche ricordare una cosa, troppi rivoli di finanziamenti per la formazione, troppi rivoli finanziamento noi abbiamo proposto inutilmente fino a quest'anno, ma adesso ci riproviamo e magari col ministro massici riusciamo di avere il Fondo nazionale nuove competenze un settore dedicato al turismo perché se ci mischiano a Tim a Vodafone e a Stellantis noi siamo soccombenti.
Ma quello è il turismo, non vi voglio annoiare troppo, ma qual è il turismo che noi immaginiamo nel 2030 eh sì, è un turismo, come abbiamo detto, destagionalizzato, attivo quindi 365 giorni, danni più competitivo, più digitale e più sostenibile.
Un turismo che deve generare valore diffuso, creare occupazione stabile e qualificata e attrarre investimenti e spingere l'innovazione. Io vi ricordo un dato che molti di noi sanno lo abbiamo citato stamattina. Creare un posto di lavoro stabile nel turismo ha il minor costo che in qualunque altro settore teniamocelo ben in mente cosa sono costati i posti di lavoro di peer, Termini Imerese de di Italtel, per citarne, se volete, facciamo una fila rispetto a quello che costa un po'sul lavoro, il turismo, ma nel frattempo abbiamo lo sportello ai contratti di sviluppo chiuso da un anno tanto vale, mentre per gli altri settori è aperto, va bene
C'è un tema, un tema che.
Considerato quasi casualmente attenzione, noi abbiamo una gran parte di italiani che non riesce a andare in vacanza perché non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, la famiglia medio-bassa non riesce ad andare in vacanza.
Prende un treno Fabio fa, un giorno, due giorni, eccetera, e qui abbiamo una proposta che, tra l'altro, i colleghi hanno già predisposto, caro ministro, abbiamo una proposta perché la vacanza va considerata come la rigenerazione e riposo e quindi ne hanno diritto tutti abbiamo una proposta, la proposta che presenteremo nei prossimi giorni e speriamo possa trovare spazio nella prossima Finanziaria, i considerare per le fasce di reddito medio-basse, anzi diciamo basse, non ce la facciamo basse
Il turismo, il riposo, il turismo, un'esigenza e quindi creare un sistema di compensazione fiscale per queste famiglie che diversamente non vanno in vacanza, perché non possiamo pensare di spingere solamente verso il lusso validissimo, riconoscibile e dimenticarci che poi c'è una percentuale di italiani che non riesce ad andare in vacanza e su questo stiamo lavorando per fare una proposta che abbia un senso. Il nostro obiettivo, quindi, non è semplicemente avere più turisti, ma il nostro obiettivo generale del valore più valore per le imprese e più valore per i territori, per quel 90% dei territori che vedono ancora pochi turisti, più valore per il Var, per il lavoro, più valore per le comunità che ci accolgono, perché questo distingue un paese turistico
Da una grande industria turistica, ma per fare questo c'è una sfida più importante, che riguarda il modo in cui definiamo il turismo e cos'è il turismo.
Per troppo tempo abbiamo identificato il turismo come turisti, io guardavo i telegiornali, questi giorni è iniziata la stagione turistica perché iniziata io non so se per Valeria Ghezzi e al sanzioni turistica inizia adesso, non credo esatto, non credo che per Roberto Perocchio inizia adesso,
E come nell'automotive, dove se parlassimo solo degli automobilisti e mai delle imprese del settore auto, mentre il turismo si parla solo dei turismo, dei turisti e mai delle imprese, io dell'automotive sento parlare di stentata Stellantis, di peso di Volkswagen, di Audi e de delle macchie raramente sento parlare dell'automobilista mentre il turismo si parla solo degli automobilisti,
E il turismo?
Noi dobbiamo front afro affermare una visione totalmente diverso, il turismo e impresa, professionalità, investimenti e Phil e filiere e il lavoro, crescita, innovazione e una grande industria nazionale, e ce lo insegnano gli americani, come chiamano gli americani il turismo turismo, no, lo chiamano Hospitality industrie non sentirete mai un americano parlare di tourism,
Girate tutti quanti, il mondo, siete tutti colti, non sentirete mai un americano, parlare di turismo, loro parlano più ospitali industrie e io da ignoranza e parlavo, pensavo che Hospitality fosse solamente l'albergo, poiché ho scoperto che era il food la nave da crociera e c'è c'è tutto ciò e sono le attività industriali e di servizio al servizio delle masse in movimento, per qualunque scopo che sia Legion che sia business che sia a cura eccetera, compreso il turismo medicali, hospitality e industrie
È una filiera complessa, integrata, quasi finito, che genera crescita, occupazione e innovazione e sviluppo al servizio di masse che si muovono per qualsiasi motivo. Ecco il salto culturale che dobbiamo compiere. Dobbiamo comprarlo adesso, non considerare più il turismo come un fenomeno da amministrare, come lo descrivono i telegiornali a inizio di ogni estate, chi va in vacanza, eccetera, eccetera e se sì, ho capito, non è così. Ma con un'industria da governare, rafforzare e sviluppare, se sapremo lavorare insieme, istituzioni, imprese, associazioni, lavoratori e territori, il prossimo decennio potrà essere ricordato come quello in cui il turismo italiano avrà finalmente conquistata un ruolo che si rispetti non un ruolo marginale, non un ruolo accessorio ma quello delle grandi industrie strategiche della Nazione e devo dire che il ministro Mazzi Sos, nel primo incontro ha detto io voglio fare un piano decennale per trasformare il turismo italiano in industria, se lo ricorda
Questa è la sfida che abbiamo davanti e ci siamo tutti, ci sono tutti gli elementi per attuarla e per vincerla e questa è anche la nostra responsabilità di fare nel turismo non solo motore di attrattività, ma una lira stabile di crescita, occupazione, competitività e orgoglio nazionale e magari il prossimo governo chiamerà il Ministero del turismo Ministero dell'industria turistica concludo con un ringraziamento veramente profondo e sincero a Marina Lalli che ha guidato dal sono associazione,
In uno dei momenti più difficili della sua storia, accompagnandola dalla Cri, dalla crisi pandemica fino al agli attuali livelli di autorevolezza.
Grazie alla squadra fortissima che mi accompagnerà in questi quattro anni, che ha accettato l'ingrato compito e grazie a tutti voi che siete venuti qua.
Grazie Presidente, i suoi spunti saranno l'ossatura dell'intervista al ministro Urso evidentemente allora, visto che l'obiettivo non è un paese turistico, ma una grande industria turistica nazionale, c'è questa promessa di un piano decennale per trasformare il turismo in industria, chiamo sul palco questa volta sì mi hanno detto che è il suo turno adesso sì, il ministro del Turismo e gli facciamo un applauso.
Gianmarco, ma.
Questa è la top Diego, spiego perché abbiamo perché sennò sembra che chissà cosa lo aveva appena parlato con il presidente capo supremo, diciamo che m'aveva detto no, devi chiudere chiudi, aspettiamo prima che arrivi il il ministro un seduta, allora quindi io mi ero preparato a chiudere ma sono ben contento anche di parlare adesso rimango comunque fino alla fine.
E aspetto gli altri interventi eh
Devo dire che sono molto onorato oggi di essere qui, seguo un po'un discorso che che mi ero preparato, però vado anche abbraccio dopo l'intervento di Massimo Caputi e devo dire che, o.
Con lui un particolare feeling perché apprezzo molto lo avevo anche con la dottoressa d'Aglié perché io sono arrivato il 3 aprile che era il venerdì Santo, quindi appena arrivavo dalla cultura per cui voi potete immaginare, prendo anche tempo perché vedo poi quando arriva il ministro Urso accelero,
Era il 3 aprile, venerdì disse venerdì Santo, quando vengo nominato al turismo, io ero alla cultura, ero sottosegretario ormai da quasi quattro anni, tre anni e mezzo per cui seguivo il mio percorso, quando vengo appunto incaricato giuro al al Quirinale mi viene l'ansia perché capisco che ogni settore c'ha le sue,
Dinamiche, anche se sul turismo diciamo che tutti pensano di sapere tutto, quindi io non faccio parte di quella categoria, perché non sottovaluto mai gli altri ambienti, però.
Appena comincia a pensare a quello che devo fare, vado in realtà subito al Ministero del Turismo proprio in quella giornata vengo anche consigliato sotto questo profilo, mi dicono guarda, è meglio vai e conosco lì tutte le persone, inizio quel giorno a conoscere persone e chiedo che mi venga dato un documento per poter diciamo entrare un po'familiarizza armi nella materia con la materia nei giorni che poi mi mi aspettavano che erano in realtà il il sabato che precede la Pasqua alla Pasqua.
E la Pasquetta, quindi avevo tre giorni, mi viene dato il Piano strategico del turismo, quello 24 27. Mi pare che era quello 24 26 no 27 e e quindi che è un tomo che poi dopo, quando l'ho visto l'ho letto anche,
Non so in quanti al ministero l'avessero letto, devo dire perché poi, quando mi sono presentato, conoscendo bene la materia, come era scritta lì e vedevo facce un po'sorprese, quindi è un libro che forse qualcuno di voi ha visto io poi documentato ho detto che il codice di procedura civile e più e più entusiasmante diciamo perché libro scritto dove poi tra l'altro tu hai i primi capitoli,
Scritti in dove ti sembra tutto molto sorprendente, poi vedi che c'è una sorta di ripetizione seriale, sempre delle stesse degli stessi termini, e quindi sono in realtà è un piano che non è il mio ideale, diciamo come per quello con Massimo Caputi vogliamo scrivere una cosa più molto più pragmatica e però io capisco una cosa sostanziale che poi è il tema è il proprio il titolo di questo,
Di questo convegno che i nuovi turismi perché io li capisco che ché que che questo mondo non è fatto di turismo, cioè non è un fatto astratto, il turismo o c'è un termine sono i turismi e perché vedo che ci sono tante forme di turismo che per voi è ovvio che è una cosa molto logica, diciamo molto nota, però non è così nota all'esterno perché uno non pensa che esista l'enoturismo, il cicloturismo, cioè io poi incontrato degli operatori, addirittura degli investitori molto importanti, diciamo che mi hanno detto a noi investiamo soltanto nel cicloturismo, a noi ci interessa solo il cicloturismo, quindi dico questo perché ho capito da lì. Mi sono cominciato a formare un'idea di un di un settore, appunto, che va considerato per
Mi verrebbe quasi da dire le industrie dei turismi, cioè ci son tante industrie dei turismi e bisognerebbe anche che ogni territorio del nostro Paese capisce qual è la sua vocazione per ottenere i risultati migliori faccio un esempio, io sono stato un giorno a Messina e mi sono reso conto che ad esempio c'era un vento,
Incredibile perché chiaramente nella città dello Stretto e io ho chiesto a quello che poi sarebbe diventato il sindaco ha detto, ma voi investite sullo sport, sugli sport del vento, che sono tra l'altro un settore, un comparto ricchissimo, perché io vengo dal Veneto, che è la città che è la regione più turistica d'Italia cosa anche abbastanza sorprendente tutti pensano che il merito sia di Venezia o di Cortina d'Ampezzo, e invece il merito è del lago di Garda, che fa 28 milioni di turisti, però il lago di Garda
C'è tutta la parte alta del lago che ha un business enorme con proprio col turismo, con il con gli sport del vento, perché arrivano da tutto il mondo, addirittura dall'Australia ah ah, in quella zona lì, perché è come se fosse una specie di microcosmo, dove vengono riprodotte tutte le condizioni dei campi di gara, chiamiamolo delle acque di gara di tutto il mondo e vengono lì ad allenarsi. Io vedendo come Messina, perché quel giorno spiega un attimo, perché dico questo perché quel giorno il, il candidato che poi sarebbe diventato sindaco mi dice no, perché sa, noi vogliamo non essere più considerati l'attracco della Sicilia, cioè a noi questa cosa ci sta stretta e gli ho detto, ma avete ragione, ma e parlavano di tutte visioni molto che come minimo la più diciamo a portata di mano sarebbe stata dopo 15 anni e gli ho detto, ma perché non cominciate a fare il Tour non c'era una vela che invece già adesso
Se uno va sul Garda c'è un vero e a tutte le parti e quindi lui non dico che m'ha detto diciamo che non ci aveva pensato però l'espressione del volto diceva questo, quindi questo perché lo dico e perché ribadisco io apprezzo la logica del presidente Caputi perché lui ha un pragmatismo tale che quello che credo di avere imparato in questi primi due mesi lo devo molto a lui veramente perché dà degli spunti delle suggestioni che ti aprono dei mondi,
E quindi adesso procedo anche un poco il discorso, allora sono onorato perché poi ho una parte istituzionale onorato della delega del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni perché oggi sono qua in rappresentanza del governo e desidero inizia della Presidenza del Consiglio desidero iniziare augurando buon lavoro al neo presidente di Federturismo Confindustria Massimo Caputi certo che nei prossimi quattro anni continuerà a dare un importante contributo al settore forte del lavoro portato avanti con dedizione e attenzione.
Dalla presidente uscente Marina Lalli, che ringrazio ancora per il suo impegno. Ringrazio anche il Museo Maxxi e la sua presidente. Io vengo dalla cultura, per cui conosco bene Maria Emanuela Bruni, per ospitare l'assemblea di oggi. In questa cornice prestigiosa, coniugando così Turismo e cultura, che, secondo me, sono due facce della stessa medaglia, o potremmo dire due comparti di industrie che devono andare avanti connesse tra di loro, il nostro, come sapete, è un settore fondamentale per la Nazione. Contribuisce ad oltre il 13% del Pil, vale oltre 240 miliardi di euro e genera una spesa di 185 miliardi, occupando oltre 3 milioni 200.000 lavoratori. Il turismo, infatti, un comparto in solida crescita dopo un anno, il 2025, che già aveva permesso di toccare nuovi record, anche il 2026 sta confermando questo trend positivo
Nel primo trimestre abbiamo registrato aumenti sensibili sia negli arrivi turistici che nelle presenze cresciuti rispettivamente del 4 e del 7%, le stime complessive per tutto l'anno si muovono in continuità con questi primi mesi, con proiezioni che parlano di oltre 141 milioni di arrivi di, oltre ai 478 milioni di presenze e di un più 4% di spesa turistica parlando del valore perché capisco bene il concetto del valore che è superiore,
O comunque è un altro dato significativo che va affiancato a quello dei numeri. Mi preme sottolineare che questi risultati sono possibili grazie a un'eco sistema altamente diversificato. Il tema dell'assemblea di oggi, appunto i nuovi turismi verso il 2030 economia stellare per occupazione stabile e sostenibilità sviluppo, prospetta un allineamento con il programma del Ministero. Perché in Italia è necessario parlare di turismi quello che stavo dicendo al plurale per valorizzare l'altissimo grado di varietà oltre che di qualità. Abbiamo infatti il primato mondiale per siti Unesco a quota 61 nel 2025, che contribuisce a renderci leader nel turismo culturale, un risultato consolidato anche dagli importanti riconoscimenti ottenuti dal nostro patrimonio culturale che sosteniamo e continueremo a farlo, come la recente candidatura della canzone napoletana classica in occasione di un grande evento organizzato il 5 giorno, il 5 giugno scorso, aver avviene a Verona all'Arena di Verona. Ecco qui volevo fare un commento, perché prima c'è stato un collegamento col sindaco Manfredi,
Questa candidatura, che poi nella mia terra adesso io non so se c'è qualche veneto ha anche generato un po'di un po'di polemica, perché qualcuno ho letto dei commenti, anche simpatici, perché hanno detto che è stata una decisione incomprensibile, la mia in realtà spiego perché noi abbiamo presentato all'Arena di Verona quella candidatura perché in realtà quell'evento,
E che è stato creato per ringraziare l'Unesco in un modo corretto. Ovviamente, quindi, no, nulla di e noi abbiamo offerto ai a 100 delegati Unesco di venire lì abbiamo trasportati con un volo prima, c'era qui il Presidente Pappalardo con un volo ITA Airways, quindi abbiamo messo a disposizione un volo che li ha prelevati a Parigi proprio per dare un segno dell'ospitalità italiana. Li hanno prelevati a Parigi, li hanno portati a Verona, li abbiamo accolti con 12 van che li hanno portati all'hotel, quindi abbiamo dato proprio una prova maiuscola di ospitalità e la sera poi li abbiamo ospitati all'Arena di Verona come na, perché ave abbiamo fatto questa manifestazione perché volevamo
Mettere un fissare, diciamo una una serata in cui manifesta manifestavano all'Unesco una riconoscenza per il lavoro che stiamo facendo, non tanto per i risultati e i riconoscimenti che ci hanno dato, proprio per il lavoro comune che un lavoro affiatato poi volevamo festeggiare i due riconoscimenti che sono stati portati a termine dal governo Meloni, che è stato l'arte del canto lirico e la cucina italiana e quindi nel momento in cui siamo riusciti che non è stato facile perché abbiamo dovuto dialogare molto,
Per spiegare all'Unesco perché loro erano anche un po'restii a partecipare a un evento in loro onore.
Quando siamo riusciti a fare questo, poi ho detto e qui sono, come diciamo, mi sono trasformato in un imprenditore del turismo detto, ma vale la pena perché io che questo settore sia industrie al 100% non ho dubbi, e lo vedo anche dal dinamismo delle persone che incontro rispetto a quelle che incontravo alla cultura e quindi io dico, abbiamo lì i delegati, abbiamo una festa, così troviamo, proviamo a vedere di proporgli qualcosa che potremmo portare avanti nei prossimi mesi o anni, perché lì è una candidatura, arriva a Termini in due anni e la la la, come dire, la scelta cade su, ovviamente una candidatura che aveva alla base un fatto, un contenuto, diciamo di spettacolo di cultura e quindi decidiamo di fare. Chiamiamo a raccolta gli artisti di Napoli che che sono venuti da Massimo Ranieri, ma anche convinciamo anche Placido Domingo a cantare Dicitencello vuje, cioè facciamo per far capire l'importanza canzone napoletana e lì io poi do al sindaco al presidente della Regione e poi mi ha chiamato anche l'assessore, che è un amico, perché si chiama Cutaia, lavorava al ministero dell'Assessore Campagna alla cultura della Campania e ho detto loro, guardate io vi do un obiettivo che è un obiettivo molto ambizioso. Dovete riuscire a far arrivare 1000000
Dei turisti, delle radici a Natale. 2028, perché questa candidatura arriva a conclusione entro il 10 dicembre 2028, perché a un anno di preparazione, diciamo, di redazione del dossier scientifico, perché comunque l'Unesco richiede questo perché è un'istituzione culturale, dopodiché voi avete un anno e avete in mezzo, durante questi due anni avete delle tappe intermedie straordinarie che sono i due eventi dell'America scappa, perché l'America's Cup non è un evento solo c'è un evento che a maggio
Esattamente il 14, quando inizia il 14 maggio, e quindi c'è una cerimonia su quello che è la sfida è la gara di tutte le nazioni e poi c'è l'evento, quello che è proprio si chiama. Il primo si chiama Louis Vuitton Cup, poi dopo c'è un evento che è veramente l'America's Cup che la sfida tra il vincitore della Louis Vuitton Cup contro la barca americana. Questi sono eventi che sono eccezionali per gli Stati Uniti, perché fanno vedere proprio le icone, cioè le le, le, le, le le sì, le icone che sono più amate all'estero perché il sole, la luce, le coste e il mare, e quindi ho detto Soru, sfruttate queste occasioni fatte crescere perché i due anni di tempo sono un vantaggio, perché più noi facciamo crescere, in gergo diciamo montare la panna, più montiamo la panna, dato che io ritengo io sono ottimista per natura e da ministro del Turismo, non posso che essere ottimista. Ritengo che questa che la canzone napoletana diventerà quasi sicuramente mi auguro, Ricono avverrà sicuramente riconosciuta dall'Unesco come patrimonio dell'umanità e quindi sarà un evento, questo, che creerà un orgoglio identitario per tutti gli italo discendenti di cui parlava prima il ministro Tajani. Quindi abbiamo dato proprio un obiettivo concreto e io mi metterò a disposizione. In questo ho detto fate delle pre fatte delle cerimonie basate sulla canzone napoletana, chiamate i grandi artisti internazionali, ce ne sono tanti che cantano canzoni napoletane da Bono, io portai al al
Al San Carlo di Napoli nel 2023 Bono che cantò in italiano Torna a Surriento e per due volte perché non era contento della prima esibizione, magari qualcuno l'ha anche visto, ma c'è Michael Bublé, ci sono grandissimi nomi che cantano, per cui questa è un'operazione concreta che secondo me può veramente portare 1000000 di persone nella Campania se la Campania saprà realizzare diciamo, degli eventi che siano attrattivi, perché pensate cosa può diventare il golfo di Napoli,
A Natale del 2028, può dare delle immagini nel mondo che diventano irresistibili per i, per gli italo discendenti che poi sono italo discendenti che non parlano neanche più l'italiano ma parlano in napoletano, abbiamo la più grande capacità ricettiva d'Europa, siamo destinazione di eccellenza a livello internazionale per quanto riguarda i settori di mercato come Wedding Tourism, il turismo crocieristico turismo dei grandi eventi e congressuale in cui siamo primi new.
Papà, i secondi al mondo, turismo enogastronomico e balneare, oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia e avvicinandosi ai numeri della Spagna in questi anni abbiamo raggiunto anche un altro record decisivo per l'impatto sulla bilancia dei pagamenti sulla spesa turistica, siamo il Paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga davanti alla Spagna, davanti alla Francia e davanti anche alla Germania,
Ci sono altre leve che ritengo sia importante valorizzare e su cui come Ministero, stiamo investendo molto dai borghi, isole minori e i piccoli Comuni al turismo sportivo, ai cammini, al cicloturismo, sui cammini. Do anche qui una una notizia, diciamo che poi noi racconteremo dicendo che nasce il Cammino di Francesco e con questo faremo nascere tutti i cammini diciamo spirituali italiani che sono tanti e 33.000 chilometri di cammini abbiamo in Italia, e questo lo faremo, lanceremo il Cammino di Francesco, che in realtà è un cammino che riunisce cammini che erano che tutti ognuno in una regione diversa e che quindi non ri non ci permettevano di dare una comunicazione compatta come fa ad esempio a Santiago de Compostela. Noi quindi li riuniamo, le lanceremo alla fine di luglio
Intorno al 30 luglio, qualche giorno prima.
Della dell'andata del papà di Papa Leone quattordicesimo ad Assisi, per le giornate dei giovani non lanceremo, lo lanceremo proprio con nasce il Cammino di Francesco e lì lanceremo anche tutti gli altri cammini spirituali in Italia, e questo anticiperà anche la nascita di un altro cammino religioso che il cammino religioso di Giovanni Paolo secondo che quella invece lo lanceremo il 18 ottobre lo facciamo insieme alla Polonia, perché l'hanno disegnato i polacchi e lega tutti i territori dove
Papà, papa Wojtyla, a Giovanni Paolo secondo, San Giovanni Paolo secondo è stato, diciamo, ma anche i cammini di Francesco Ecotech gradire lo chiamiamo nasce il Cammino di Francesco che, tra l'altro, è un cammino che converge su Assisi, ma parte da Firenze parte a quattro luoghi di partenza, a Roma, Firenze, Rimini e Ascoli e quelli sono proprio i luoghi i sentieri che Francesco ha calpestato, quindi quelli son proprio è il cammino dove lui è provato storicamente, che è andato poi a fianco a lato di questo ci saranno dei cammini che chiameremo francescani, che sono invece ispirati alla figura di Francesca, che si sono stati creati né nel tempo in questi 800 anni da varie comunità che devoti a Francesco ma sono luoghi dove Francesco non è mai stato
E quindi costituiscono poi dico è quello quindi ciclo, cammini al cicloturismo, passando per il turismo delle radici. Ne ho già parlato e quello all'aria aperta e della montagna e dei laghi costituiscono un asset importante che potranno trasformarsi e potranno trasformarsi grazie alle nostre politiche. Questo sta già accadendo in vettori strutturali per la crescita dell'intera filiera industriale, sostenendola e valorizzandola. Il ministero sta mettendo in atto misure inedite mirate che daranno nuovo slancio e impulso all'ecosistema dei turismi. Basti pensare ai 120 milioni. Ne ha già parlato il presidente Caputi di euro dell'intervento sta Faust, che rappresenta di fatto il primo Piano casa nella storia per il turismo italiano che punta a migliorare il benessere dei lavoratori e di attirare giovani qualificati nel nostro con po'comparto. In proposito abbiamo recentemente pubblicato la graduatoria delle 212 imprese assegnatarie di queste agevolazioni, che permetteranno di creare quasi 60.000 posti letto a prezzi contenuti. A breve arriverà anche la seconda parte dell'incentivo. Un'ulteriore misura di sviluppo è rappresentata dal recente accordo di coesione per il settore turistico, che prevede lo stanziamento di oltre 120 milioni di euro per la completati competitività del nostro comparto distribuiti in tre principali linee di intervento. La creazione di un'infrastruttura digitale centrale per la gestione dei flussi turistici, l'individuazione di risorse dedicate alla sostenibilità ambientale delle destinazioni turistiche, dai piccoli comuni alle isole minori alle grandi attrazioni e poi azioni specifiche volte a promuovere l'innovazione tecnologica delle imprese del settore. E questo è molto importante. È inutile che lo dica a voi, perché oggi me l'avete insegnato voi oggi il turista e tecnologico
Io per spiegarmi quando sono di fronte a, diciamo a platee non diciamo specializzate, dico sempre e non pensiamo più ai turisti che hanno la chiave dell'albergo che gli pesa in tasca perché ormai non esiste più quella formula il turismo, i turisti sono tecnologici, vogliono partire dai loro, dalle loro dei loro paesi o dalle loro città si sono turisti italiani sapendo poi cosa li aspetta e quindi questo impone a noi due regole che probabilmente nel passato non erano così chiare ci impone di fargli capire se l'esperienza sarà un'esperienza felice, perché questa è la competizione, poi che c'è con gli altri Paesi, perché è chiaro che sul turismo i competitor sono la Francia, la Spagna, per cui chi è più tecnologico in questo senso,
Otterrà risultati milioni nel futuro e poi questo impone anche un comportamento nei confronti del turista molto serio, molto consapevole, perché di fatto oggi ogni turista diventa il tuo più grande ambasciatore, cioè colui che una volta penso a un turista tedesco che vive, viene qua vive il nostro Sole, la nostra arte, la nostra cultura poi torna,
Nel suo, nella sua città io dico sempre Amburgo che ormai mi scriverà il sindaco, penso però con gli inverni tedeschi, che non sono come gli inverni diciamo di Catania per capirci e e quindi lui diventerà comunque il nostro, il più grande, il nostro sostenitore, per cui parlerà di quell'esperienza sia con tutte le persone che potrà incontrare nell'anno,
E in cui è, ma soprattutto con tutta la relazione che avrà magari coi suoi amici, con i social, questa roba, ecco questa cosa oggi va considerata, perché il turista non dev'essere più visto come magari si faceva 30 anni fa comunque come un soggetto che va be'dai facciamo una cosa adesso non voglio usare termini, diciamo antipatici, però magari una volta cominciava be, questo è qui dopo prima che torni chissà quando torna oggi non è tanto il problema di quel singolo turista che torna, ma di quello
Che racconterà, come dire, l'esperienza che ha vissuto in Italia. Quindi ogni turista è un soggetto di cui avere una grande cura, perché più quel turista sarà curato da noi, diciamo, sarà coccolato, mi verrebbe da dire, più probabilmente quel turista diventerà una una leva che moltiplica, diciamo, alla presenza di turisti da quel Paese. Il ministero del Turismo è diventato la casa di tutte le industrie dei servizi che ruotano intorno al settore senza esclusione. Per questo le associazioni di categoria riunite in Fede turismo hanno oggi una voce unitaria, è sempre più autorevole. Possono contare su risorse pubbliche certe, destinate a crescere, per sostenere e accompagnare gli investimenti privati. Il governo Meloni è stato il primo esecutivo che ha riconosciuto il turismo come una vera e propria industria, posizionandolo al centro della propria agenda economica e riconoscendo al ministero un ruolo pienamente strategico per lo sviluppo del Paese. E da qui che parte il percorso che vogliamo costruire. Tracciare per i prossimi 10 anni
Il presidente Caputi ha parlato di 12 mesi. Io sogno più in grande, ma siamo d'accordo, diciamo, sappiamo quello che dobbiamo fare nei 12 mesi, però a me piacerebbe anche, come dire, tracciare un po'le traiettorie dei prossimi 10 anni. Uno attrarre investimenti privati attraverso incentivi certi continui e strumenti come i contratti di filiera turistica. 2. Creare una finanza specializzata per il turismo capace di valutare e sostenere l'intero investimento, non solo una sua componente componente con fondi dedicati e operazioni unitarie, 3. Ridurre la stagionalità rafforzando le imprese, favorendo patrimonializzazione, aggregazioni e crescita dimensionale, così da creare più occupazione stabile e professionale, 4. Accelerare l'uso ditelo tecnologia e Intelligenza Artificiale per aumentare la competitività, la resilienza del settore, il suo effetto moltiplicatore sull'economia, 5. Mettere al centro i lavoratori attraverso contratti collettivi e rinnovati integrazioni salariali, formazioni
Le formazioni politiche abitative e quote di immigrazione dedicate sei, sviluppare nuovi mercati e nuovi turismi, valorizzando esperienze, territori, Borghi e produzioni locali, anche per generare effetti positivi sulle esportazioni, 7 rendere più strategica la promozione internazionale, orientando meglio i flussi turistici per periodi, territori e tipologie di visitatori con maggiore attenzione a fiere e congressi e grandi eventi 8 investire nel Sud Italia soprattutto nella blue economy e nel turismo congressuale attraverso porti turistici moderne, infrastrutture, centri congressi,
E pieno utilizzo delle opportunità offerte dalla zona economica speciale, la Zes 9, garantire la sostenibilità del terrò de del settore è intesa come equilibrio fra tutela ambientale, coesione, sostenibilità economica, 10 ultimo ma non ultimo, la sostenibilità del nostro settore. Ricordiamoci sempre che la sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale sono centrali e vanno salvaguardate, ma passano prima della sostenibilità economica a livello europeo. La proposta è di ottenere una linea di bilancio specifica per il turismo nella futura programmazione finanziaria, i maggiori risorse nei fondi per la competitività Dop. Da ultimo, ho finito, credo, perché ha ottenuto
È arrivato il prossimo ospite del prossimo relatore.
Un appuntamento che noi creeremo per domenica 27 settembre, che giornata è il 27 settembre e voi lo saprete, immagino è la Giornata mondiale del turismo. Noi qui in Italia la dedicheremo al turismo culturale, perché in quella serata avverrà anche un evento culturale a cui poi io vorrei dare una dimensione internazionale. Ci sarà, Alberto Angela, che da dentro il Colosseo racconterà la storia di Cesare, quindi la storia di Roma, che è una delle storie più affascinanti per il mondo, diciamo e io mi ricordo forse vi ricorderete, quando
Masche Zuckerberg chiesero di fare una cosa al Colosseo e io li capi perché leggendo i nomi che avevano i figli di Zuckerberg capi ho capito quanto la storia romana esercita, esercita, fascino, diciamo, nelle nelle persone straniere, per cui quel giorno noi cosa facciamo alle 11 e mezza e l'invito allargato a tutti,
Io faccio una piccola provocazione, cioè in realtà è una giornata che per me è un appello pubblico, mi verrebbe da dire, un grido pubblico, siccome da quando mi sono insediato ho incontrato gli assessori regionali, ho incontrato tutte le associazioni più rappresentative, quindi la vostra Federazione poi molti operatori del settore,
Con mia grande sorpresa, mi è stato detto, lei deve aiutare a far percepire e prima anche Massimo Caputi ne ha parlato a far percepire da tutti il turismo come industria, io, quando ho sentito questa cosa, ho avuto, diciamo un momento di scoramento perché ho detto ma non è possibile vengo dalla cultura io la mi battevo con tutti gli operatori dicendo voi dovete S industria, industria culturale, non venitemi a parlare della cultura come un fatto astratto,
Che viene che, come dire, gestito da pochi dall'intellighenzia e gli altri non capiscono, hanno a me, c'è la prospettiva pubblica non può considerare quella progressiva pubblica, può considerare un comparto che si fa industria, quindi l'industria culturale, poi cultura può essere 51%, 49 sarà industria, ma dev'essere industria culturale, ma che il turismo, che nella mia percezione doveva essere assolutamente 100% industria, avesse anche il turismo, quel problema lì e poi invece me ne sono accorto perché ho preso qualche tranvata anch'io, perché laddove cercavo di inserire la parola turismo anche a livello europeo, su documenti progettuali e anche sui documenti italiani, dove magari venivano citati più grandi comparti la manifattura piuttosto che la l'automotive più che piuttosto che l'agricoltura, noi inserivamo il turismo e poi il turismo lo toglievano. Allora io poi ho capito un po'che in Europa mi sta dando una grandissima mano. Raffaele Fitto. Perché ha ben presente questa questa questione e io non riuscivo a capire, poi mi hanno spiegato che ci sono dei Paesi alcuni Paesi, parecchi paesi dei 27 che sono in Europa, ci sono Paesi per cui il turismo non ha nessun peso, non sono come l'Italia, per cui noi dobbiamo batterci per questo e allora quel giorno faremo una manifestazione. Oggi ho chiesto e mi ha confermato che ma appoggia il Sole 24 ore faremo una manifestazione che sarà così intitolata perché il turismo è un'industria
Nazionale. Aggiungerò probabilmente perché mi ha dato lo spunto Caputo punto non punto di domanda, punto e ognuno di voi, chiunque potrà parlare, avrà tre minuti di tempo per spiegare perché l'industria è perché il turismo è un'industria. Dopodiché noi pubblicheremo gli atti. Ho chiesto al al Sole 24 ore proprio di fare un fascicolo dove riporta tutte le per cui lo dico, perché così vi potete anche preparare e spieghiamo a tutti è quello de quello per me diventa una specie di come dire di i ko di Bibbia. Diciamo che io porterò in tutti i contesti contesti tutti i contesti, in tutti i consessi italiani ma internazionali, per far capire che è un'industria non in senso tecnico ma in senso, che è un pilastro dell'economia nazionale e quindi mai più che il turismo non venga citato perché io voglio che non dico per primo, ma almeno per secondo e per terzo, quando vengono elencati i comparti più importanti, diciamo, delle economie internazionali e nazionali, il turismo trovi la sua citazione quindi l'appuntamento è alle 11 e mezza sarà il tempio di Venere 11 e mezza di domenica 27 settembre, poi noi adesso
Daremo spazio a tutti quelli che si vogliono, scrive chiunque può spiegare la sua visione e la sua spiegazione, diciamo.
Del perché il il, il turismo è un'industria. Ringrazio tutti per la preziosa partecipazione alla giornata di oggi. Questo mi è stato scritto preziosa, partecipazione, vi ringrazio. Sono d'accordo, ecco, è buona. L'industria mi piace molto in riferimento a Hospitality industri perché anch'io sono d'accordo Fondo Nazionale nuove competenze me lo sono segnato la compensazione fiscale per i bassi redditi sarà una battaglia che dobbiamo portare avanti insieme. Con Massimo Caputi abbiamo un progetto proprio di andare come dire, tra ci trasformeremo in una coppia di fatto e andrebbe a batterci ovunque
In favore del turismo, io vi ringrazio tutti ribadisco con convinzione che, lavorando insieme, le industrie dei turismi continueranno a raggiungere traguardi importanti, fungendo sempre più da traino per l'intero sistema Paese vi aspetto il 27 settembre 27 settembre, tempio di Venere alle ore 11:30 della mattina durerà un'ora e mezza tutti coloro che vorranno parlare tre minuti a testa per spiegare,
La la loro, le i contenuti che loro ritengono di dover comunicare per spiegare che il turismo deve essere da qui in avanti sempre considerato un'industria, grazie, arrivederci e buona continuazione.
Allora, grazie Ministra,
Suggerito tutta una serie di domande da porre anche al ministro,
Adolfo Urso che dovrebbe essere in arrivo, a partire appunto dalla differenza dà la considerazione di paese, Turismo a industria, turismo che è un po'il tema che è uscito più e più volte, allora noi qui siamo in attesa dell'arrivo del.
Del ministro che io però ancora ancora non vedo, allora cerchiamo, cerchiamo di capire come insomma, mi pare che mi dicono che sta arrivando.
Due minuti, allora eccolo.
Lo vedo sta arrivando
E gli facciamo un applauso il ministro e le imprese made in Italy, Adolfo Urso, è arrivato.
Ministro, no, no, no, subito sul palco, tocca già a lei, grazie.
Buonasera.
Prego
Allora ministro, sono emerse emersi tantissimi spunti, il primo, che voglio porre alla sua attenzione e il l'obiettivo di trasformare il paese turistico in grande industria turistica nazionale, il tema dell'industria, il tema di liberare il turismo e legarlo a tutto tutte le al gli altri asset del Paese vorrei partire da qui con lei,
Tanto è vero che condividiamo questo analisi, se questa prospettiva.
Che nel nostro Libro Bianco.
Made in Italy 2030 in cui delineiamo la politica industriale che vogliamo realizzare in Italia in questi anni.
Anche nella prossima legislatura, ovviamente.
E in Europa, perché le 2 politiche debbono coincidere come due binari su cui dovrebbe correre il treno dello sviluppo europeo, noi abbiamo individuato accanto ai cinque comparti di serie A.
Che hanno fatto grande il nostro Paese nel mondo, riconosciuto da tutti, come Paese che produce prodotti di eccellenza e di qualità.
Alimentazione, abbigliamento, arredo auto, per quanto possibile, ancora è certamente automazione, le 4 ha delle eccellenze.
Italiana, che sono ancora oggi la voce principale delle nostre esportazioni, abbiamo individuato altri cinque comparti emergenti su cui sviluppare una organica politica industriale tra i cinque comparti emergenti tra la blue economy, la space economy, la farmaceutica, l'economia della saluta, l'industria culturale e creativa di cui abbiamo parlato in un altro milione di Confindustria e non a caso stamattina,
Come a dire, ci ritroviamo laddove la realtà ci porta.
Abbiamo individuato anche un quinto comparto, che è appunto l'accoglienza intesa come industria turistica, alberghiera in generale, industria ricettiva nel nostro Paese.
Tanto è vero questo perché noi partiamo sempre dalla realtà, modificare la realtà è molto difficile, migliorarla, si può, se si capisce contrastare la realtà è un errore, come si fa imponendo, talvolta con una visione ideologica la Commissione europea a contrasto la realtà che lui dopo migliorare la realtà e il comparto turistico alberghiero ricettivo, il nostro Paese è già in forte crescita. Lo dimostra il fatto che, dopo essere diventati e non era semplice negli anni passati la seconda potenza industriale europea dopo la Germania, dopo essere diventati la seconda potenza agricola europea dopo la Francia,
Siamo diventati in questi mesi la seconda industria turistica europea dopo la Spagna.
Questo rafforza il sistema produttivo italiano perché lo rende competitivo nei principali settori primari.
E dobbiamo su questo sviluppare una politica industriale che ovviamente va fatta insieme agli altri ministeri competenti, e quando parlo dei Ministeri competenti parlo certamente del Ministero del Turismo che finalmente esiste nel nostro Paese.
E credo che debba parlare, abbia parlato nuovo, Ministero del tuo appena parlato, parlato scusate.
Debba riguardare certamente anche il ministero delle politiche culturali, perché?
La cultura in Italia è una delle leve del turismo e certamente gli altri ministeri competenti e il ministero degli Esteri per quanto riguarda la formazione all'estero, il ministero dell'Economia per quanto riguarda gli strumenti finanziari, quindi una politica industriale si fa lavorando insieme tutti gli attori non a caso c'erano tutti oggi.
Non ho letto l'agenda, me ne duole, ma questo conferma che abbiamo la stessa visione che insieme dobbiamo sviluppare una politica industriale.
Nel settore turistico alberghiero che già un settore su cui dimostra la sua capacità di crescita anche nel fatto che sempre più le grandi i grandi brand internazionali investono in Italia.
Una cosa che prima ci mancava rispetto altri sono le grandi catene internazionali che investono soprattutto sulla gamma del lusso e noi questo dobbiamo ulteriormente incrementarla come farlo, come ministero, ovviamente farlo insieme a voi, e infatti abbiamo un confronto, direi continuativo, con Confindustria e con le altre situazioni che rispedendo settore turistico per migliorare quello che in parte abbiamo già fatto.
Mi riferisco ai contratti di sviluppo per la filiera turistico-alberghiera.
Che vanno meglio modulati, perché ci sono state migliaia di domande.
E tra queste migliaia di Man domande troppo poco sono andate finalizzate quindi questo strumento che è stato costruito per l'industria.
Manufatturiera va meglio adattato alle esigenze delle imprese turistiche alberghiere, abbiamo già ridotto la taglia non più di 20 milioni soltanto, ma anche mini contratti di sviluppo di 5 milioni, ma evidentemente non è sufficiente, dobbiamo lavorare insieme con Confindustria con gli altri attori rappresentativi e col ministero,
Del turismo per riuscire ad adattare meglio questo strumento alle tipologie delle imprese, abbiamo un piano Transizione 5.0
Già nella precedente formula, come sapete, è stato utilizzato da molte imprese turistiche alberghiere.
Tanto più lo sarà nella nuova formulazione Vink libera dai vincoli europei e con una programmazione triennale continuativa, commercia era stato richiesto domani il portale sa.
Sarà aperto alle domande, alle prenotazioni delle imprese.
E avete tre anni 2027 27 2028 fino al settembre del 2028 ed è impegno nostro, speriamo di raggiungerlo, di renderlo ancora più continuativo nel tempo con la prossima manovra finanziaria, perché secondo me questo deve essere uno strumento permanente se riusciamo a farlo.
E per consentire una programmazione degli investimenti anche attraverso il Piano Transizione, 5.0 soprattutto mi riferiscono in questo caso soprattutto, ma non solo.
Per quanto riguarda l'efficientamento energetico attraverso l'utilizzo di pannelli fotovoltaici ai fini dell'autoconsumi industriale, anche per quanto riguarda il settore turistico alberi non è solo questo, dobbiamo.
Ovviamente migliorare.
L'azione per quanto riguarda.
E le reti di impresa.
E le aggregazioni, come sapete, abbiamo nella legge disegni di legge sulle piccole e medie imprese alle prime di segnala annuale sulle piccole e medie imprese siamo intervenuti su questo con delle risorse che ci devono aiutare a migliorare le reti di impresa e con altre che ci devono aiutare al passaggio generazionale delle competenze.
Importante soprattutto per le piccole imprese e in questo contesto abbiamo anche cominciato a lavorare sulla rete.
Con una norma che contrasta le rate false recensioni.
Ci siamo resi conto che il flessione del fase Renzone era diventato sostanzialmente un mercato.
E col disegni e leggere le piccole e medie imprese insieme al ministro del Turismo abbiamo introdotto una prima normativa.
A tutela proprio per iniziare e si storie turistico, alberghiero e della ristorazione per contrastare questo fenomeno che obiettivamente arreca danno a chi ben opera abbiamo sicuramente tanto alto da fare, il cantiere è aperto, abbiamo ancora quasi 500 giorni di legislatura, un tempo sufficiente per completare questo processo riformatore.
E via via nel tempo, migliorarlo e allora su questo le voglio chiedere abbiamo solo sei minuti e, visto che ha citato più volte l'Europa e dopo di lei, arriverà anche il Commissario Fitto, se dovesse indicare una priorità che l'Italia dovrebbe perseguire proprio insieme all'UE all'Europa per costruire un turismo più sostenibile, innovativo e capace di creare occupazione come massimo più volte mi ha sollecitato, penso che bisogna ragionare insieme se riusciamo a creare in Europa un Ipcei sul turismo. Come sapete, come sapete, noi abbiamo lavorato e siamo riusciti a ottenere i pischelli, che riguardano
La microelettronica, l'intelligenza artificiale, tematiche molto importanti per le imprese, anche per la vostra impresa lavoriamo insieme se è possibile fare anche una Piceci, un programma europeo che riguarda il settore turistico e alberghiero, ben consapevoli di quanto è importante l'ossia per il nostro Paese.
Prima era arrivata da parte del presidente Caputi, una un po'di di di suggestioni i fondi negati al turismo, per esempio, poteva essere anche questa una domanda interessante.
Quali fondi?
Idiota dal turismo.
Se dobbiamo tro, sicuramente dobbiamo creare, come dire, all'interno di quello che è il principale strumento dei contratti di sviluppo, una filiera turistico alberghiera che sia finanziato autonomamente rispetto alle altre filiere industriali, perché altrimenti, ovviamente la l'assorbimento riguarda sempre di più le filiere industriali.
Eh.
C'è di con la consapevolezza che questo ha fatto nel contesto europeo estremamente importante, sappiamo, saluto il Commissario, il vicepresidente alla Commissione Europea, Raffaele Fitto, su che è impegnato in questo momento sono aspetto che molto ci riguarda che preservare i fondi di coesione perché per noi sono uno strumento importante e non possono essere come dire dirottati su altre risorse europee che comunque vanno trovate indirizzate perché l'Europa deve affrontare la realtà per quella che essa è ed è una realtà piuttosto complicata perché,
Come dimostra il fatto che oggi la Banca centrale europea ha ripreso a rialzare i tassi di interesse.
In coincidenza con la recrudescenza del conflitto nel Golfo Persico.
Fino a questo momento, come ben sa, Confindustria l'Italia ha retto alla prova.
Ha retto alla prova piuttosto difficile, di un conflitto che perdura da tre mesi.
E che si aggiunge all'altro conflitto che perdura da ormai da quasi cinque anni al fronte orientale ha retto alla prova, perché l'inflazione è ancora sotto controllo, ancorché degli impatti ci sono stati soprattutto sul prezzo dell'energia, ha retto la prova perché il prodotto interno lordo, nella revisione che è stata fatta,
Comunque reggere la prova rispetto agli altri grandi Paesi europei con cui dobbiamo confrontarci Germania e Francia ha retto la prova perché le esportazioni italiane sono continuate a crescere, a differenza di altri Paesi europei noi stiamo competendo e non è un caso, con due giganti asiatici cioè ormai tranne la Germania, ovviamente per le sue dimensioni abbiamo lasciato dietro le spalle tutti gli altri Paesi europei, compresa la Gran Bretagna, il fatto che l'Italia oggi concorra con
Giappone e Corea del Sud, grandi colossi asiatici, su la quarta posizione globale in termini di export, vorrà dire qualcosa ha retto alla prova, perché gli investimenti esteri in Italia, anche e soprattutto nel settore turistico, sono notevolmente aumentati in questi anni più 18% e questa premessa si nota un tirerò siamo, ecco perché il punto di svolta dalla Banca centrale europea, che torna a rialzare i tassi, mi preoccupa,
E la presa d'atto di una situazione difficile ne prende atto la Banca centrale europea, venivano prendere atto anche le istituzioni europee e non possiamo più perdere tempo perché il tempo non lavora per noi.
Dobbiamo agire, agire in fretta e in maniera organica e strutturale, liberandosi da ogni Parocchi ideologica, affrontando la realtà per quella che sai.
Il mondo è in conflitto, il paradigma oggi è l'incertezza, l'indeterminatezza, l'imprevedibilità, il conflitto permanente e l'Europa deve attrezzarsi per raggiungere l'autonomia strategica poco fa ha avuto, tra le altre cose, che ho avuto oggi un incontro bilaterale con il ministro della Corea del Sud perché c'è una delegazione della Corea in Italia I così come tra poco giorni giungerà,
La delegazione del Giappone, così come la scorsa settimana, una delegazione dell'India fateci caso tutto l'Indo-Pacifico e in Italia in questo momento dobbiamo lavorare con loro, che hanno le stesse nostre preoccupazioni a costruire un ecosistema che sia sostenibile nel tempo rispetto alle grandi sfide che abbiamo diverse ma entrambe titaniche quella con gli Stati Uniti indubbiamente stanno facendo il suo percorso di reindustrializzazione competitiva.
È quella della Cina.
E per farlo dobbiamo farlo insieme ad altri, ma con la consapevolezza di dove vogliamo andare.
Scusate oggi sono piuttosto stanco nell'ultimo momenti che dovevo prendere, anche un aereo per andare a Porto Marghera, dove lì c'è una sfida importante e significativa.
A Porto Marghera incontrerò il vicepresidente alla Commissione europea seguirne.
Con l'obiettivo di realizzare lì in Veneto, vedremo se ci riusciamo e Remo, ma credo che abbiamo buone possibilità il primo sito pilota strategico di stoccaggio delle materie prime critiche per le imprese europee.
Perché dobbiamo capire che dobbiamo lavorare alla nostra autonomia strategica, l'Italia deve contribuire, può essere all'avanguardia accanto al deposito di stoccaggio delle materie prime critiche e serviranno in caso di shock di approvvigionamento per le imprese europee dell'ISEE, raggiunge il cuore industriale d'Europa.
Vorremmo che chi li nascesse, anche il primo polo industriale di raffinazione, di riciclo delle materie prime critiche, accanto al deposito che avrà sufficiente materie prime critiche per errare per alimentare per almeno sei mesi le imprese europee, ovviamente non da solo tranne costituiranno poi altri in Europa ci può essere, ci deve essere un polo del riciclo, della raffinazione delle materie prime critiche, perché noi dobbiamo anche lavorarle, queste materie raffinarlo e queste materie riciclare in queste materie che esistono. Per questo è una cosa importante. Mi ero già rivolto alla Commissione Europea e penso che sia un obiettivo raggiungibile e dobbiamo
Porre un divieto all'esportazione dei rifiuti industriali dal nostro continente pensate che poco fa l'ho detto al coreano mettono l'abbiamo fatto un mese fa.
Cioè lo stesso problema lo hanno affrontato nello stesso modo, mi rispetto a un mese fa abbiamo fatto il provvedimento che vieta l'esportazione di rifiuti della microelettronica, pannelli solari, batterie e quant'altro e dal loro Paese perché se vogliamo costruire l'industria del riciclo bisogna fornire il materiale del riciclo,
Se lo portiamo in Cina o in Africa, non possiamo costruire industria del riciclo. Ci sono degli atti che vanno fatte in Italia degli atti che vanno fatti in Europa. Bisogna crea una sintonia piena tra politica industria italiana, alla politica industriale europea, e questo vale anche per rispondere alla domanda con Massimo Caputi, per cui vale anche, ovviamente, per gli strumenti che l'Europa può e deve mettere in campo con gli Stati nazionali e diventa domanda aggancio tra poco che per il prossimo intervento. Grazie mille Ministro per essere stato con noi. Grazie mille al ministro Urso. E allora, visto che stiamo appunto, parlavamo della della necessaria o legame tra le politiche industriali italiani e quelle europee. Abbiamo parlato di Europa più e più volte facciamo un applauso grazie al vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la crisi, nelle riforme, grazie mille. Presidente, allora insomma, ha sentito anche l'intervento del ministro Urso in termini richiami all'Europa ne ha fatti
Tre barra, quattro me li sono segnati tutti da quale vogliamo partire, intanto buonasera e grazie per l'invito a una buona occasione in questo ruolo sono abituato e richiami, perché diciamo ovunque tu hai una serie di richiami che il tema è che,
Le istituzioni europee sono complesse e chi, come me, c'è stato facendo il Parlamento europeo, dal ministro del Consiglio e oggi in commissione?
Indica anche qualche valutazione, nel senso che le decisioni le assumono questi tre istituzioni non le decide. La Commissione europea quindi fosse un tema esclusivamente alla Commissione sarebbe più facile per certi versi, ma è una cosa un po'più complessa che pone un tema di capacità decisionale delle istituzioni europee non c'è dubbio dal punto di vista della tempistica e al tempo stesso anche però, non dobbiamo farci prendere nemmeno
Dall'idea che sia necessario superare tutti i livelli decisionali e democratici, perché è vero che ci confrontiamo con altre realtà nel mondo, però, insomma, alcuni elementi valoriali li terrei ben saldi e li difenderei con convinzione anche laddove portano magari qualche tempistica un po'più lunga perché mi sembra che questo sia un elemento centrale. Detto questo, noi abbiamo oggi diverse questioni sulle quali stiamo lavorando a livello europeo ed è chiaro che l'Europa è fatta da interessi differenti. Ci sono Stati membri che hanno interessi differenti, quindi bisogna trovare dei punti di compromesso. A me sembra di poter dire che alcuni risultati importanti di Sandro, raggiungendo
Proprio la settimana scorsa la Commissione europea ha autorizzato, nel seme, nella proposta del semestre, lo scostamento per da della difesa anche all'energia di una percentuale che non è irrilevante, che può impattare in modo concreto. Questo mi sembra che sia un primo risultato importante. Siamo nella fase finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L Italia è stato il principale beneficiario della parte a fondo perduto delle risorse 78 miliardi. Siamo nel bel mezzo della attuazione della politica di coesione dell'Italia, il secondo beneficiario, con 43 miliardi di euro più le risorse di cofinanziamento oltre 70 miliardi di euro. Io penso che ci sia bisogno di una parte di chiedere alcuni cambiamenti dall'altra, però,
Di individuare anche le soluzioni adeguate per spendere, spendere bene, cercare di essere più efficaci efficienti, migliorare la qualità della spesa, finalizzare gli interventi in alcuni settori fondamentali che possono dare delle risposte a cui oggi siamo a parlare di uno di quei settori che può rappresentare una grande opportunità, non solo per i numeri che vengono rappresentati a livello nazionale ma anche a livello europeo, perché l'Europa resta oggi il luogo di maggior presenza turistica a livello internazionale. L'Italia guida questo percorso, quindi abbiamo tanti temi sui quali penso ci si debba interrogare per finalizzare non solamente l'uso delle risorse, ma anche per cercare di capire come costruire delle dinamiche che siano in grado di poter rafforzare anche i sistemi e le filiere imprenditoriali e settoriali che possono dare un contributo importante in questo senso. Ecco, faceva faceva riferimento alle richieste arrivate dall'Italia a Bruxelles la lettera d della presidente del Consiglio Meloni e Ursula von der Leyen. Il suo ruolo fondamentale per ottenere quei 14 miliardi a cui si faceva riferimento prima l'Europa e le chiedo sta
Rispondendo per una volta, come dire in maniera positiva alle richieste che arrivano che arrivano da Roma secondo. Lei, ma mi scusi perché il ministro del Turismo a un certo punto oggi diceva giustamente sottolineava quanto in Europa, essendo in 27 molti Paesi non considerino il turismo a Roma è come un asset strategico, un'industria ha sicuramente ragione perché ci sono dei paesi dove non lecito, ma l'Italia, la Spagna, hanno dei numeri e delle caratteristiche sul turismo diverse da altri Paesi. Questo è chiaro, quindi per altri paesi ci sono altre priorità, però è evidente che la Commissione europea sta facendo una valutazione di merito su questo è la prima volta che nei prossimi mesi ci stiamo lavorando. Sarà presentata una strategia per il turismo che sarà l'occasione per inserire elementi di visione strategica a livello europeo e soprattutto anche per poter individuare delle soluzioni che possano superare uno dei limiti più importante. Dal mio punto di vista, che è quello dell'idea che ci siano delle politiche verticali settoriali, senza che ci sia un dialogo, un'interlocuzione con le altre politiche che senza che ci sia un'integrazione. Io oggi in questo mio ruolo ho la responsabilità della coesione del PNRR, ma nelle in ogni vicepresidenza per materie omogenee ogni e vicepresidente coordina dei commissari io coordino i commissari dell'agricoltura, del turismo, dei trasporti, della pesca, della blue economy, ora se per un momento noi volessimo,
Immaginare un approccio integrato di queste politiche con una finalizzazione, con una visione sul terreno del turismo, certamente avremmo molti elementi sui quali poter lavorare e io mi auguro e penso che i prossimi mesi siano veramente molto importanti per predisporre questa strategia. È la prima volta che ciò accade per poter affrontare alcuni nodi strutturali che sono collegati non solamente al settore in generale perché sono collegati alla possibilità di,
In una serie di interventi che vanno coordinati in questo senso e che sono sicuramente quelli anche collegati all'evoluzione tecnologica che abbiamo per permettere a un settore di essere in grado di poter affrontare le sfide che abbiamo di fronte, ma anche per poter capire alcune evoluzioni e cambiamenti che abbiamo di fronte a noi perché noi siamo in un momento di grande cambiamento,
Basti pensare quanto un, una questione che appare lontana e invece è molto legata ed è fondamentale, con fondamentalmente connessa col turismo, oggi noi abbiamo due terzi dei cittadini europei che vivono nelle grandi aree urbane, nelle città, quindi noi stiamo andando incontro sempre di più a un fenomeno di sovrappopolamento delle città,
Questo comporta una serie di questioni importanti in questo senso e abbiamo al tempo stesso un problema uguale e contrario, che è quello dello spopolamento delle aree interne e quindi sono due questioni sulle quali la Commissione europea sta lavorando in modo molto concreto, che abbiamo messo in campo una revisione degli attuali politiche di coesione e degli attuali programmi e poi abbiamo in discussione la proposta più importante è quella del futuro bilancio 2028 2034 con elementi
Di semplificazione e flessibilità molto rilevanti e con una nuova struttura che indica in modo molto chiaro un percorso completamente nuovo rispetto a quanto non si sia fatto fino ad oggi, è chiaro che sono processi non semplice, come dicevo, i processi decisionali e noi abbiamo sempre in mente le altre realtà nel mondo no, spesso dentro,
Paragonare c'è, ma la Cina è più veloce. Certo, ci sono delle caratteristiche di base leggermente diversa e teniamoci le nostre complessità in questo contesto con tutto quello che vuol dire rispetto ad altri modelli che, insomma, non mi sembrano facilmente comparabili. Detto questo, però, bisogna capire in che direzione va il mondo, capire come affrontare le sfide che abbiamo di fronte è capire che la doppia strada che stiamo perseguendo, che quella di un rafforzamento del mercato interno, di un superamento delle barriere interne, un mercato di 450 milioni di persone, rappresenti una grande opportunità e quanto questo lavoro sul mercato interno, sul rafforzamento del mercato interno possa essere fondamentale per settori come per esempio il turismo, e quanto questo tema possa in una proiezione internazionale costituire un elemento di forza, perché è difficile immaginare che nel contesto internazionale si regga l'urto dei grandi giganti con i quali ci confrontiamo con una dimensione piccola. Abbiamo bisogno di consolidare una dimensione in grado di poterci dare un protagonismo dentro questa dimensione. Ci sono delle peculiarità che gli Stati membri rappresentano
Che, per esempio in Italia, sul terreno del del turismo, sul terreno del, sul tema del del dell'agro industriale, dei due di una serie di questioni che non sto qui ad elencare rappresentano delle eccellenze e rappresentano delle garanzie per poter essere protagonisti nel contesto mondiale c'è un canale di comunicazione aperto e funzionante tra le politiche industriali, che riguardano evidentemente il turismo in Italia e in Europa, ma la strategia punta a crearlo. Evidentemente dobbiamo rispettare le specificità dei territori se affrontiamo il tema del turismo in Italia e anche nella prospettiva di risorse da assegnare in questa direzione che questa non c'è, lo dico la rafforzo questa domanda perché ci sono arrivate delle domande anche dalle associazioni di categoria e Trenitalia. A lei poneva esattamente questo questa domanda, che in parte era quella sì
Dove che potrebbe porne io anche a loro qualcuna?
Scherzando azzoppare una battuta.
Parla anche alla rovescia, ed era proprio esattamente questo il tema, cioè la concentrazione dei flussi in determinati periodi dell'anno in determinate città, come valorizzare le aree meno conosciute, i temi appunto delle politiche di coesione, ma allora la politica di coesione, oggi dobbiamo inquadrarla perché nella discussione spesso sfuggono alcuni elementi la prima questione la politica di coesione quanto cuba quanto pesa e un terzo del bilancio.
Attuale a livello europeo, l'Italia è il secondo paese beneficiario dopo la Polonia, quindi è uno dei grandi beneficiari di questa politica.
Il tema è noi possiamo proseguire con lo stesso approccio che abbiamo avuto nel passato, quando magari si poteva fare, cioè l'idea di stabilire un programma pluriennale 2021 2027, ma anche il 2014 2020 poteva andare indietro, con il quale si decideva come spendere le risorse in un mondo abbastanza mobile o quantomeno dove i cambiamenti erano molto poco percepiti nel contesto europeo. Ora ci siamo trovati di fronte ad una situazione completamente differente. Farò anche degli esempi concreti scambiato nel frattempo tu no, ma c'è un tema che tutto è cambiato e tutto cambia no, perché magari quello che stiamo dicendo ad esso collegato ospita. Ecco che tre mesi fa, prima del del della guerra in Iran, del blocco dello stretto di Hormuz, magari noi avremmo fatto un ragionamento completamente differente rispetto a molti potenziali impatti o rischi che possono determinare
Da quelli determinati. Da questa situazione, però, c'è un tema che riguarda la flessibilità nell'uso delle risorse, innanzitutto il bilancio europeo non è un bilancio gigantesco perché tutti si concentrano e fanno bene su questo, ma io ogni tanto suggerisco di comparare l'intero bilancio europeo è diviso per sette anni con i bilanci degli Stati membri per capire qual è la rilevanza e il peso di quello di cui noi stiamo parlando e quindi anche in termini di aspettative, molto utile fare ogni tanto delle comparazioni per comprendere diciamo, la la, la linea di direzione, però qual è il tema principale? I bilanci
Do europeo è un bilancio che ha avuto un limite importante, è sempre stato molto complesso.
E non è mai stato flessibile e quindi l'esempio concreto è quello dell'attuale bilancio di quello che stiamo realizzando in questi giorni, anche di alcune polemiche che abbiamo letto. Noi abbiamo un terzo del bilancio che la politica di coesione l'Italia percepisce quasi 43 miliardi di euro di risorse europee per la politica di coesione, più il cofinanziamento nazionale per i programmi regionali da ogni regione. Complessivamente abbiamo circa 75 miliardi di euro, una cifra che siamo abituati a valutare, non importante perché siamo tutti reduci dalla grande questione del PNRR, ma ci dobbiamo ricordarci che stiamo per atterrare, ci è finito il Piano, si ritorna alla ordinarietà, quindi non c'è tutta questa abbondanza di risorse, quindi il tema è come rendere queste risorse funzionali, come rendere e migliorare la qualità della spesa pubblica, come essere molto più efficienti nella tempistica e quindi semplificazione e flessibilità diventano due parole chiave. Cosa abbiamo fatto in questo percorso? Allora noi abbiamo oggi questo bilancio, un terzo le risorse che ho detto benissimo. Nel 2019 2021 regioni europee e Stati membri hanno con la Commissione europea stabilito come spendere queste risorse nel 2022. Nei primi mesi erano stati iscritti gli accordi di partenariato e quindi si è partiti con questi programmi un po'la sovrapposizione con il PNRR con delle scadenze delle tempistiche diverse. Un po'anche una caratteristica di questi programmi che hanno una grande lentezza nel partire, diciamo così, questi programmi hanno iniziato a produrre e a iniziare a spendere del 2024 2025. Ora la domanda è noi possiamo spendere le risorse programmate nel 2021 sulla base dei dati economici del 2019 2021 nel 2025 e 26
La domanda è questa e allora interviene lo sforzo e il lavoro che stiamo cercando di fare, che a un primo elemento nell'attuale bilancio lo scorso anno, ho proposto questa revisione di medio termine, abbiamo condiviso le nuove priorità con gli Stati membri e con le Regioni, con il Parlamento abbiamo stabilito un elemento molto importante che è quello della base volontaria.
Che ogni Regione responsabile di un programma lo dico anche per superare le polemiche che talvolta mi appaiono strumentali ogni Regione responsabile, ogni Stato membro può decidere di riprogrammare o meno, quindi, se uno Stato nello Stato membro della Regione non gradisce questa opportunità, non ha bisogno di dire non mi togliete i soldi, deve solamente non accedere a questa opportunità e continuare a spendere legittimamente i soldi, così come deciso cinque anni fa, sei anni fa. È una scelta. Voglio dire, quindi non è un tema che noi abbiamo, in questo contesto, fatto, un lavoro che ha portato ad una revisione ed una riprogrammazione di 35 miliardi di euro di queste risorse. L'Italia ha utilizzato questa programmazione per 7 miliardi di euro. È stato anche qui il secondo Paese che ha utilizzato questa opportunità. Oggi la stiamo proseguendo questo percorso perché
Avendo molte risorse, anche qui c'è una discussione in atto, io mi ha.
Insomma, cito i dati, basta andare a verificare, ci sono molte risorse che ancora non hanno un impegno. Abbiamo dato una opportunità sul tema dell'energia, che costituisce un'opportunità per l'efficientamento energetico, per un sostegno a famiglie e imprese in questa fase e anche per mettere in campo una serie di interventi che possono ridimensionare le risorse attualmente disponibili e non impegnate che non sono poche anche questo su base volontaria e proseguiremo in questo lavoro sull'attuale bilancio per giustificare e spiegare anche il senso della proposta di bilancio. 2028 2034 che la Commissione europea ha presentato, dove flessibilità e semplificazione sono elementi centrali anche qui dei numeri facili che ci aiutano. Oggi abbiamo più di 500 programmi, 540, avremo invece un futuro piano nazionale e regionale di partenariato. Ci avremmo la possibilità di far convergere le risorse europee che vengono assegnate dallo Stato membro in un unico fondo che avrà un tema e ne discuteremo di governance, perché l'Italia, la Germania, l'Austria il Belgio, la Spagna, la Polonia, non sono la Lituania, l'Estonia, Lettonia o da Repubblica Ceca nel senso che hanno una diversa struttura costituzionale e quindi non è immaginabile pensare che in Paesi dove le Regioni sono responsabile dei programmi o hanno delle competenze costituzionali ben delineate su alcune materie e non siano parte integrante e protagonisti di questo percorso, a differenza di altri Paesi dove questo non accadrà, questa organizzazione porterà la possibilità di stabilire le modalità, le scelte e le priorità e, soprattutto, anche di seguire un mix. Perché giochiamo anche un po'un derby tra coesione misti, cioè coloro i quali difendono la questione fino alle estreme conseguenze? Non si tocca e invece i PNR visti, cioè quelli che sostengono che il modello PNRR, il miglior modello del mondo, io diciamo ho una piccola esperienza nel campo perché mi sono occupato dal ministro sia della coesione che del PNRR. Oggi ho le stesse deleghe a livello europeo. Penso che noi abbiamo obiettivamente raggiunto dei risultati molto positivi dal punto. Di vista della responsabilizzazione e del raggiungimento degli obiettivi. Col PNRR
E dati che diciamo sono un po'fuori dal dibattito, perché c'è un dibattito che va nella direzione, però se io leggo i commenti e le valutazioni dell'Ocse e del Fondo monetario internazionale della Banca centrale europea, della Banca d'Italia sull'impatto, l'efficacia, i risultati dal punto di vista economico del PNRR sono dati oggettivi e positivi. I dati economici produrranno ancora degli elementi di crescita perché il PNR non termina, come viene detto ad agosto ad agosto, c'è il raggiungimento degli obiettivi, ma ci sono strumenti finanziari. Ci sono ora
Da una serie di interventi che produrranno i loro effetti anche conseguentemente, nei periodi successivi, quindi anche questo è un tema, ma noi abbiamo nel PNRR target e milestone un vero processo di responsabilizzazione, collegamento tra riforme e investimenti, che sono elementi centrali di importanti ma abbiamo anche da mantenere i principi della politica di coesione gli obiettivi della riduzione delle disparità territoriali e anche,
Gli investimenti a lungo termine, che sono fondamentali in questa direzione. Anche le riforme, le riforme sono dentro questo tema, cioè quando parliamo di settori fondamentali, perché quando parliamo di turismo, per esempio, ieri abbiamo approvato la strategia per le isole. No, L Italia è fortemente interessata a noi. In Europa abbiamo 4.000 isole abitate con 17 milioni di persone. Ci si deve porre un problema che è quello delle isole collegate al turismo, ma ci deve porre anche il problema delle persone che vivono tutto l'anno e che lavorano tutto l'anno in queste isole, se vogliamo poi che ci sia l'effetto positivo sul turismo e quindi il tema della casa, il tema delle quali della qualità professionale, il tema della formazione, il tema delle infrastrutture e turismo, perché se noi guardiamo ad un'area interna, ad un'isola e pensieri, ci poniamo il tema della gestione dei rifiuti solidi urbani, della gestione dell'approvvigionamento idrico, della realizzazione delle infrastrutture e parliamo di cosa parliamo di turismo, perché un luogo diventa più attrattivo se abbiamo la capacità di creare un'integrazione fra le diverse politiche, finalizziamo gli obiettivi e l'uso delle risorse in questa direzione. Questo è il tema che oggi noi abbiamo di fronte, e questo è il tema che dobbiamo cercare di affrontare nella strategia europea e nel dialogo, chiaramente con con con i governi e con le Regioni, perché, come è noto, anche su questo c'è l'esigenza di avere un raccordo e di una concertazione istituzionale per le complessità costituzionali. La ringrazio, grazie mille, grazie a voi esecutiva della Commissione Europea. Grazie mille a. Raffaele Fitto. Grazie davvero e buon lavoro, allora siamo alle conclusioni chiamò sul palco e lo ringrazio e gli facciamo un applauso, il presidente di Confindustria Emanuele, Orsini, presidente, allora a lei
Le conclusioni e ha dunque io vorrei partire da una serie di cose che mi sono appuntate il fatto di aver liberato definitivamente il turismo dalla gabbia del settore a sé stante, questo è stato compreso.
Il fatto di dover trasformare il turismo in un'industria quello che le chiedo è voi Confindustria, inserisce a pieno titolo il turismo nella filiera industriale strategica, quanto può davvero contribuire a spingere l'Italia a crescere e a competere anche con le altre economie europee.
Intanto grazie, voglio fare un grazie a Marina per il lavoro fatto, un applauso, lei è un buon lavoro massimo, comunque c'è un ottimo rapporto, un saluto al Ministro Mazzi e ovviamente all'amico vicepresidente Commissione, Raffaele Fitto, con cui stiamo collaborando e devo anche dire Lust lo ringrazio per quello che sta facendo per il nostro Paese e sa anche quanto ogni tanto sono critico verso l'Europa ma in modo costruttivo. Tornando tornando al
Tema, io credo e lo punto e perché comunque mi collego adesso al fatto che Leopoldo Destro sia qua, perché credo che sia anche questo un tema importante per su quattro. Il tavolo ha parlato anche l'importanza di questa scelta, ma infatti, ma infatti il ragionamento è questo, allora innanzitutto io vengo io all'interno delle mie attività, o anche un su un settore che arriva dal turismo, quindi io conosco molto bene il settore turistico e devo dire la verità e ha la capacità di avere una filiera importantissima e quindi la definizione di industria del turismo, io credo che sia la vera definizione che finalmente si sdogana in questo momento è la scelta, infatti, con Leopoldo che facemmo sul tema dei trasporti, logistica, turismo e cultura,
Sono tre passaggi che sono sono ovviamente legati perché quando si parla di trasporti e logistica, se arriva ovviamente a destinazione, quando si parla di turismo, voglio dire è l'espressione massima del portare, perché poi guardate che nel tema dell'industria del turismo e quando noi esportiamo il lifestyle italiano nei nostri alberghi, delle nostre attività, del fatto che comunque abbiamo la capacità di saper intrattenere le persone che arrivano da tutto il mondo, poi i numeri ci danno ragione perché 110 miliardi di spesa, genero 275 miliardi di di di dotto sui territori, io credo che sia un moltiplicatore stellare che ovviamente non possiamo dimenticarci. Poi abbiamo visto quanto è cresciuto in più il turismo l'anno scorso 4,2% 4 3 per avermi con presenza del più 7,5%, quindi numeri che comunque hanno fatto sì che il nostro Paese
Poi anche qui dobbiamo lavorare e io credo che leggendo prima la relazione mi spiace non essere arrivato prima, ma è oggi veramente sembrava una giornata.
Incredibile e mi spiace non aver sentito la relazione di Massimo, ma mi sono fatto dare foglio credo che i quattro punti che ha portato nell'attenzione sono molto importante, il tema della semplificazione, ma anche il tema della capacità di riuscire a fare in modo e io lo vivo anche da imprenditori del turismo riuscire a dare una qualità, quindi una qualità migliore, e ha una capacità comunque di essere ancora più performanti, ma non di qualità di risposta di ciò che noi stiamo facendo, ma anche la capacità di riuscire ad avere un valore aggiunto anche come della parte turistica. Ma anche alla destra la destagionalizzazione del periodo, che io credo che sia importante, noi abbiamo, abbiamo bisogno e su questo devo dire
Mi fa piacere che il ministro Urso prima ha detto sui temi dei contratti di sviluppo importante che vengano aperti. Importante è che ci siano importanti che vengono finanziati. È importante che siano di qualità e che comunque siano anche su questo ci sia un tema di semplificazione, perché è un altro, un altro, è un'altra cosa che comunque, essendo anche imprese, fatemi dire medio piccoli, poi ci sono anche quelle grandi. Le catene comunque hanno bisogno di avere semplificazioni. Io credo che questo sia importante, però l'industria, ma quello che a me piace proprio oggi e voglio dire anche l'attenzione data all'evento di oggi, il fatto che l'industria sia l'industria del turismo e devo dire, forse è la prima volta che in Confindustria c'è una delega al turismo che affianca ovviamente Federturismo con le sue 23 associazioni importanti, tutti per il lavoro che stanno facendo è la prima volta senza il. Forse è proprio perché volevo essere mancare di rispetto ai precedenti, allora diceva il presidente cappottino una cosa anche qui che mi è piaciuta molto, ma il fatto che
A volte la parola turismo sia in qualche modo riduttiva, no e negli Stati Uniti non ci sia e si utilizza ospitale, Thinking, sui, che significa una filiera complessa e l'Italia può avere l'ambizione da Italia e quindi da straordinaria.
Opportunità di crescita e di patrimonio. Adam può ambire ad avere un turismo che si, come dire, venga inteso in questa maniera? Beh, io credo di sì e la posizione comunque dell'Italia e ovviamente non è una posizione retrostante alla posizione che deve crescere, però comunque la posizione. È ovvio che un altro tema con cui abbiamo portato nella nostra assemblea di una settimana fa e che abbiamo richiamato tre parole, no che comunque aiuteranno, io credo, anche il turismo. Uno è la fiducia e il coraggio, la responsabilità sul fatto che comunque anche io credo che prossima mentiva oltretutto del Colle che non è poco, non è poco, perché io credo che i contratti di filiera comunque richiamano anche questo, a un certo punto di vista, anche il tema delle persone del capitale umano, cioè io credo che tutto questo, insomma io oggi abbiamo parlato di cultura anche con Leopoldo con Luigi Abete. Io credo che dobbiamo cambiare anche la narrazione culturale dell'industria, di quello che si occupa convinto, che Confindustria si occupa delle è vero, dei propri associati. Io nello Statuto quando, quando ovviamente io sono entrato presiedette nella nello statuto c'è la tutela delle imprese dell'industria italiana, io c'ho aggiunto virgola comunque salvaguardando gli interessi del Paese, e comunque quando si fa industria e si fa impresa ricordo che comunque ci si occupa dei beni generali e del benessere dei territori, perché vuol dire e lo ricordo l'83% del welfare del Paese, sostenuto da quelle 250.000 imprese su 4 milioni superiore a 10 addetti, che comunque fanno il bene no del tessuto e questo non ce lo dobbiamo dimenticare perché con l'83% io credo che sia fondamentale e noi quello vogliamo crescere è quello che noi vogliamo portare avanti sulla domanda se c'è la possibilità sì, nella nostra Assemblea abbiamo chiamato richiamato anche né nelle diciamo nella funzionalità e nel metterci nella responsabilità e nel coraggio e anche di modificare popolo. La parte fiscale e un pezzo, secondo me deve andare proprio sui temi dell'aggregazione e anche qui io credo che sul turismo riuscire aggregare a mettere insieme fare massa critica, riuscire a costruire dei poli importanti che comunque siano, diciamo
Idee di rappresentanza per il nostro Paese vuol dire crescere in qualità, ma soprattutto anche in investimenti e sugli investimenti, è ovvio che tutto quello che va verso gli investimenti, che non siano solo ovviamente versi macchinario verso il capitale umano e per quello che io che richiamavo l'abbiamo richiamato anche nella nostra Assemblea i contratti di sviluppo che devono essere potenziati e finanziati che comunque devono essere semplici e fruibili perché abbiamo visto che la Scala comunque di contratti di sviluppo che superano oggi,
5 milioni e abbiamo anche delle difficoltà, soprattutto se vogliamo cambiare quelli di quella destagionalizzazione che serve per mantenere le persone e dargli una presenza di qualche giorno in più all'interno delle nostre strutture e io credo che questo sia fondamentale, Presidente, proviamo ad applicare una visione di da qui a 10 anni e la voglio portare in Europa, tra l'altro, farlo con il vicepresidente esecutivo Fitto, è anche utile per cercare di capire, secondo lei quale dovrebbe essere ad oggi in questo momento storico che, peraltro, cambia in continuazione la grande priorità di politica industriale per i prossimi. Adesso non c'entra il suo papà, oggi, a vedere un rialzo dello 0 25%, dove abbiamo bisogno di fare investimenti di cui abbiamo bisogno, dove comunque ICE
Voglio dire tutto quello che sta accadendo, che era stato richiamato anche molto bene prima da da dal dal Commissario Fitto, che sono comunque, ovviamente, casi e diciamo purtroppo problemi esogeni. No, ah, la nostra alla nostra Europa, nonostante quello che comunque abbiamo bisogno di snellire e velocizzare, io credo che oggi incrementare anche il tasso di interessi, ossia non si ha una visione a lungo termine attorno qua. Quindi io credo questo lo dico è perché io credo che in un momento del genere, visto che era da settembre che non si faceva nessun ritocco, potevano aspettare e io anzi devo dire la verità mi aspettavo un fece forse un segno negativo, invece consegnò i più di rialzo
Detto questo, sull'Europa.
Lo dico e Raffaele Rosai o sonoro poi vista convinto, io credo che nessun Paese ce la possa fare da solo, io credo veramente che non ci può essere nessun Paese che faccia fughe in avanti, io credo che oggi il richiamo della responsabilità che abbiamo fatto la nostra Assemblea era proprio quello nel dire guardate qualcheduno deve perdere ogni paese deve perdere un pezzo per potersi mettere insieme e questo io credo che sia fondamentale perché,
Purtroppo, invece, noi vediamo che su alcuni temi a ci sono delle perplessità e perplessità. Io parlo di energia, parlo ovviamente sul tema delle energie, io credo, se io sono uno che crede nell'Europa e la crede fino in fondo perché, come ho detto prima, a nessuno Stato ce la può fare da sola e l'unica risposta a ciò che sta accadendo negli altri continenti è proprio l'Europa per noi, però, deve cambiare passo su alcuni capitoli c'è il capitolo, quello del mercato unico europeo dell'energia. Per me quello è un capitolo che non dipende da ovviamente dalla Commissione, ma dipende dagli Stati, perché se qualche Stato pensa di guadagnarci confronto dall'altro Stato, io credo che sia un errore. Quando fu fatto l'euro, la Germania fece un passo indietro sul marco, cioè noi oggi dobbiamo tornare lì. Io credo che oggi, se la Spagna può darci energia a basso costo, non è che i pirenaici devono non far passare il cavo dalla Spagna e perché ci vendono l'energia più cara. C'è tutta l'Europa e competitiva e riesce in ogni modo a fare il suo compito perché, lo ricordo, i saldi positivi della Cina dell'anno scorso sono di 1.200 miliardi. L'Europa ha un saldo negativo verso la Cina di 305 miliardi. L'Italia ha un saldo negativo verso la Cina di 46 miliardi, cioè noi, per difenderci o riusciamo a essere competitivi, e mi fa molto piacere quello che diceva Raffaele suprema,
Il presidente.
Commissario fitto, sul fatto che sul bilancio europeo ha ragione, noi abbiamo anche citato da quando tu hai un bilancio di 280 miliardi l'anno diviso per 27 Stati, ma che vuoi fare.
C'è il vero tema che non sono sufficienti oggi la risposta, purtroppo, per poter riuscire a competere comunque alte con altri stati, io credo che sia ben superiore per quello che abbiamo richiamato un debito pubblico, ma non per fare le piste ciclabili, per potere fare quella crescita che serve ovviamente per i paesi più, quindi su questo io credo che l'Europa debba fare di più. Poi sull'energia, e io sono stato molto critico su alcune che tocca anche a questo settore, sul tema degli ETS, sulle emissioni della CO2, penso al marittimo. Penso ovviamente alcune capitoli che io credo che sia molto miope. Oggi non avere un benchmark che sia uguale o più o meno paragonabili a quelli, ovviamente degli altri degli altri continenti o degli altri Paesi, gli Stati Uniti a un benchmark, 25 euro MWh. Noi oggi siamo al 76 e 80 euro MWh e perché abbiamo fatto entrare i futures, le speculazioni finanziarie, facendo danno noi imprese, creando possibilmente speriamo di no. In caso in cui non si intervenga velocemente perdita di distretti e ed industrie importanti. Io vengo da un territorio e l'ho ripetuto tutte le volte, perché è un esempio facile quello della ceramica. Se non si reagisce velocemente nel 2030 noi avremmo e sul nostro su cinque Comuni 40.000 addetti di cui comunque si trasferiranno dovranno fare cose perché verranno a mancare. C'è quindi questa è una risposta che dobbiamo avere sulla burocrazia. Lo ha ripetuto prima che il commissario c'è. Ovviamente la democrazia e per noi è importante e noi siamo d'accordo che la democrazia funzioni perché noi non siamo ovviamente il principio della Cina, che c'è uno che decide dall'altra parte con un tweet, uno cambia l'economia del mondo, però, dall'altra parte, quando osservano le risposte, servono veloci, perché purtroppo alcune risposte e anche qui in Assemblea, a un certo punto col presidente Meloni che che ovviamente la messa come ultimo
Nel dialoghi cricche che abbiamo fatto, ma l'ho anche richiamato come ultima istanza in caso in cui si debba provvedere con una cooperazione rafforzata di alcuni Paesi, perché purtroppo stiamo vedendo sempre che, come è stato detto anche prima e le esigenze di un Paese come l'Italia, magari come la Francia, o come la Polonia o non sono le stesse esigenze di altri, poi io dico anche attenzione a costituirsi o fare accordi modello Germania con la Cina, perché molto miope, perché se noi cominciamo a perdere l'industria di base diventa un problema, ovviamente per tutta la catena del valore del del nostro turismo, perché quando Turismo tutta la manifattura, perché quando noi nulla tuteliamo e la politica del meno 30 che vediamo fatta oggi, che diciamo di alcuni continenti aggressivi che non hanno le nostre stesse tasse o le vostre stesse misure che ci siamo autoimposti diventa un problema di competitività e perdiamo quote di mercato, c'è almeno 30 noi perdiamo quote di mercato quando le abbiamo perse. Queste alzano al 60, ma non li recuperiamo più. Ma il vero tema che, se noi vogliamo salvaguardare anche il turismo, vogliamo salvaguardare la gente che gira cioè deve essere tutto integrato e la filiera del turismo che, come prima richiamata, una filiera lunghissima che va dall'alimentare ai costruttori che fanno alberghi e a chi comunque gira con le navi, perché giustamente ci sono anche la pa, cioè noi abbiamo veramente una catena del valore che è enorme e non possiamo permetterci di perderla. Su questo io credo che sul tema, la burocrazia, anche l'attenzione all'intelligenza artificiale che sarà ovviamente un nuovo profilo a cui noi non possiamo perdere ne abbiam parlato stamattina sulla cultura,
Noi abbiamo la fortuna di avere 91 punti Unesco del nostro Paese, ci invidiano tutti che tutti quanti vorrebbero venire a vedere che tutti quanti e noi dobbiamo saper sfruttare la capacità di quello che siamo alla nostra cultura e dell'esportazione del nostro made in Italy e il fatto che però il made in Italy non esiste non purtroppo non riuscirà a resistere solo nella qualità, io vengo da un distretto che è quello della Motor Valley e Google fa della qualità, cioè gli indotto della Motor Valley fa 340 miliardi con alcuni grandi marchi, ma nel frattempo abbiamo perso comunque una capacità produttiva sull'auto, per i costi dell'energia, per i costi di alcune materie prime che non abbiamo più regalando purtroppo fatemi dire
Una una tecnologia ai cinesi, perché noi con la tecnologia non ce l'abbiamo. Ieri ero all'assemblea di una perché ormai mi perdo anch'io e il parco macchine oggi in circolazione dell'elettrico e l'un per 100 e ancora oggi, quando ieri purtroppo, mi sono arrabbiato quando ho sentito qualche parlamentare europeo che mi dice, stiamo facendo contrattazione politica, ma come si può pensare di fare contrattazione politica dove abbiamo con un parco Matic macchina dell'un per 100 circolante sull'elettrico, dove abbiamo ammazzato l'industria europea dell'auto che era il nostro primo prodotto, e a non abbiamo la visione della responsabilità sociale e del fatto che stiamo perdendo soggiorni me, l'ha detto e con cui abbiamo un dialogo comunque straordinario. Abbiamo perso nel 2025 1000000 di posti di lavoro in Europa, ma questo non lo possiamo permettere perché prima viene la A.S. Che si chiama sociale, visto che noi ce ne vogliamo occupare, non la possiamo perdere e faremo in modo di nuvole da perdere. Allora siamo in chiusura, Presidente, mentre parlava soprattutto degli accordi unilaterali che a volte si fanno in Europa, dove nessuno si salva da solo, mi veniva in mente il contenuto del report sulla competitività di Draghi no, che oramai è anche un po'datato, quindi de dei suggerimenti molto utili. C'erano lì dentro, in termini di appunto, competitività, per evitare, come ha detto Meloni qualche giorno fa l'irrilevanza storica dell'Europa, che è un rischio,
Secondo lei e chiudiamo io sono io ed europeista convinto, no, noi non credo che non ci siano rilevanza storica e io credo che l'Europa debba avere il coraggio di fare l'Europa unita, io credo che, come dicevo prima, si debba comunque cercare di,
Di non avere la volontà di fare salti in avanti di alcuni Paesi. Io credo che e mi auguro perché poi, se no, sarebbe veramente un disastro che ci sia questa capacità, anche se purtroppo ci dobbiamo dire anche qui la verità, I insomma i governi che oggi abbiamo con i parlamentari europei che oggi abbiamo, c'è caso che domani i governi di alcuni Paesi europei non siano gli stessi della stessa linea dei parlamentari europei che avremmo lì sarà un'ulteriore difficoltà a cui ragionare, cioè capite che a questo punto noi abbiamo bisogno della ZES unica in Europa che ha fatto Raffaele Fitto al Sud, in Europa, perché abbiamo bisogno di avere dei Commissari che siano commissario, nel senso che quello che decide sia veloce, con un commissario che già Raffaele ci aiuta però quello che facemmo sulla ZES unica che in pochi capirono in è al Sud, che ha funzionato benissimo, è un modello che vuol fatto in Europa. Oggi ci vuole qualcheduno che vidi cita velocemente, perché la verità è che io credo e mi auguro che alcuni aspetti non vengono derogati perché sennò il vero tema del rischio della deindustrializzazione, che vuol dire un problema sociale e io credo che sia molto alti e con questo messaggio chiudiamo l'Assemblea pura
Di fede, razza, grazie Presidente arsine, grazie mille per averci seguito e forse dovrebbero andare gli sponsor, eccoli, li voglio ricordare perché ci hanno aiutato in questa giornata Intesa San Paolo Ita, Trenitalia, Adr Repower Impact Toscana, Vetrina Toscana, Buccellati, grazie, Comin and Partner, grazie davvero e buona serata.

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