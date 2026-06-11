Assemblea Nazionale di Federturismo Confindustria "I nuovi turismi verso il 2030: economia stellare per occupazione stabile – sostenibilità – sviluppo"

Modera la giornalista Lavinia Spingardi.



Saluti del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e della Presidente del MAXXI Maria Emanuela Bruni.



Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Gianmarco Mazzi (Ministro del Turismo), Raffaele Fitto (Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea), Antonio Misiani (Responsabile Economia e Finanze, Imprese e Infrastrutture PD), Manfredi Lefebvre d’Ovidio (Chairman del World Travel & Tourism Council), Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), Alberto Stefani (Presidente Regione Veneto), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), …

Pierluigi Biondi (Sindaco de L’Aquila), Enrico Trantino (Sindaco di Catania), Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria), Leopoldo Destro (Vice Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo), Massimo Caputi (Presidente di Federturismo Confindustria), Marina Lalli (Past President Federturismo Confindustria).

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