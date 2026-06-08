08 GIU 2026
intervista

Medio Oriente: riecco le bombe. Intervista a Giangiacomo Calovini

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 12:45 Durata: 7 min 55 sec
A cura di Fabio Arena e Carmine Corvino
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"Medio Oriente: riecco le bombe. Intervista a Giangiacomo Calovini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giangiacomo Calovini (deputato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata lunedì 8 giugno 2026 alle 12:45.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Accordi Internazionali, Amministrazione, Commercio, Consumi, Energia, Esteri, Geopolitica, Governo, Iran, Israele, Libano, Mare, Medio Oriente, Navi, Navigazione, Netanyahu, Petrolio, Politica, Trump, Usa.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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