"Medio Oriente: riecco le bombe. Intervista a Giangiacomo Calovini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giangiacomo Calovini (deputato, Fratelli d'Italia).



L'intervista è stata registrata lunedì 8 giugno 2026 alle 12:45.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Accordi Internazionali, Amministrazione, Commercio, Consumi, Energia, Esteri, Geopolitica, Governo, Iran, Israele, Libano, Mare, Medio Oriente, Navi, Navigazione, Netanyahu, Petrolio, Politica, Trump, Usa.



La registrazione video ha una durata di 7 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione …

audio.

leggi tutto

riduci