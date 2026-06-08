08 GIU 2026
intervista

Medio Oriente: riecco le bombe. Intervista a Luana Zanella

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 13:00 Durata: 6 min 51 sec
A cura di Fabio Arena e Carmine Corvino
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"Medio Oriente: riecco le bombe. Intervista a Luana Zanella" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Luana Zanella (capogruppo alla Camera dei Deputati, Alleanza Verdi e Sinistra).

L'intervista è stata registrata lunedì 8 giugno 2026 alle ore 13:00.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Accordi Internazionali, Amministrazione, Armi, Diritti Umani, Disarmo, Esteri, Geopolitica, Governo, Iran, Israele, Medio Oriente, Meloni, Netanyahu, Pace, Politica, Trump, Usa.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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