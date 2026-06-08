"Medio Oriente: riecco le bombe. Intervista a Luana Zanella" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Luana Zanella (capogruppo alla Camera dei Deputati, Alleanza Verdi e Sinistra).



L'intervista è stata registrata lunedì 8 giugno 2026 alle ore 13:00.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Accordi Internazionali, Amministrazione, Armi, Diritti Umani, Disarmo, Esteri, Geopolitica, Governo, Iran, Israele, Medio Oriente, Meloni, Netanyahu, Pace, Politica, Trump, Usa.



La registrazione video ha una durata di 6 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione …

audio.

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