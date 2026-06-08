"Decreto Lavoro: le opposizioni abbandonano la Commissione. Intervista a Dario Carotenuto" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Dario Carotenuto (deputato, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).



L'intervista è stata registrata lunedì 8 giugno 2026 alle 13:45.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Amministrazione, Calderone, Decreti, Diritti Sociali, Governo, Infortuni, Lavoro, Ministeri, Parlamento, Politica, Salario, Sicurezza, Sindacato, Sinistra.



La registrazione video ha una durata di 5 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione …

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