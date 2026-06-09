Partecipano, oltre all’autore, Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico, Andrea Lenzi, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Claudio Velardi, direttore de Il Riformista.



Modera Sergio Bonetti.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Alessio D’Amato: "La cura e l’algoritmo. Intelligenza artificiale e sanità, una rivoluzione per il bene comune", edito da Paesi Edizioni", registrato a …

Roma martedì 9 giugno 2026 alle ore 17:41.



Sono intervenuti: Sergio Bonetti (saggista), Alessio D'Amato (consigliere della Regione Lazio), Andrea Lenzi (presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Aldo Torchiaro (giornalista de Il Riformista), Walter Ricciardi (ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore), Marta Bonafoni (coordinatrice della segreteria nazionale del PD), Marcello Ciccaglioni (proprietario della Libreria ELI).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 38 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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