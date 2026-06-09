CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Partecipano, oltre all’autore, Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico, Andrea Lenzi, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Claudio Velardi, direttore de Il Riformista.
Modera Sergio Bonetti.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Alessio D’Amato: "La cura e l’algoritmo. Intelligenza artificiale e sanità, una rivoluzione per il bene comune", edito da Paesi Edizioni", registrato a … Roma martedì 9 giugno 2026 alle ore 17:41.
Sono intervenuti: Sergio Bonetti (saggista), Alessio D'Amato (consigliere della Regione Lazio), Andrea Lenzi (presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Aldo Torchiaro (giornalista de Il Riformista), Walter Ricciardi (ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore), Marta Bonafoni (coordinatrice della segreteria nazionale del PD), Marcello Ciccaglioni (proprietario della Libreria ELI).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 38 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Modera Sergio Bonetti.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Alessio D’Amato: "La cura e l’algoritmo. Intelligenza artificiale e sanità, una rivoluzione per il bene comune", edito da Paesi Edizioni", registrato a … Roma martedì 9 giugno 2026 alle ore 17:41.
Sono intervenuti: Sergio Bonetti (saggista), Alessio D'Amato (consigliere della Regione Lazio), Andrea Lenzi (presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Aldo Torchiaro (giornalista de Il Riformista), Walter Ricciardi (ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore), Marta Bonafoni (coordinatrice della segreteria nazionale del PD), Marcello Ciccaglioni (proprietario della Libreria ELI).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 38 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci