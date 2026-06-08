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In meno di ventiquattro ore sono arrivate le offerte per Monte dei Paschi di Banco Bpm, che ha proposto una fusione, e Intesa Sanpaolo, che lancia un'offerta pubblica da oltre 30 miliardi.
Fabrizio Ravoni, giornalista esperto di economia e finanza, spiega perché Mps è al centro del risiko bancario e perché gli attori in gioco si stanno muovendo proprio ora.
"Risiko bancario, tutti vogliono Monte dei Paschi: intervista a Fabrizio Ravoni" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata lunedì 8 giugno 2026 alle 14:59.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti … temi: Banche, Economia, Finanza Pubblica.
Fabrizio Ravoni, giornalista esperto di economia e finanza, spiega perché Mps è al centro del risiko bancario e perché gli attori in gioco si stanno muovendo proprio ora.
"Risiko bancario, tutti vogliono Monte dei Paschi: intervista a Fabrizio Ravoni" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata lunedì 8 giugno 2026 alle 14:59.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti … temi: Banche, Economia, Finanza Pubblica.
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