09 GIU 2026
dibattiti

Francesco Trilogy

DIBATTITO | - Roma - 17:31 Durata: 1 ora 2 min
A cura di Pantheon
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Introduzione Davide Milani e Renato Butera.

Liliana Cavani conversa con Gianni Riotta.

Partecipano: Flavia Laviosa e Montagu Jamesx.

Presenta Gaetana Marrone-Puglia.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Francesco Trilogy", registrato a Roma martedì 9 giugno 2026 alle 17:31.

Sono intervenuti: Fabio Pasqualetti (decano Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale presso Università Pontificia Salesiana), Renato Butera (docente cinematografici e Storia del cinema nell'Università Pontificia Salesiana di Roma), Davide Milani (presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della Rivista del Cinematografo), Gianni Riotta (giornalista, Direttore della Scuola di Giornalismo della LUISS "Guido Carlli" di Roma), Gaetana Marrone Puglia (professoressa di italiano e cinemaalla Princeton University), Liliana Cavani (regista e sceneggiatrice italiana), Flavia Laviosa (docente presso il Dipartimento di Italian Cinema Studies del Wellesley College di Boston), James Montagu (dottorando (Ph.D. Candidate) in storia politica e culturale).

Tra gli argomenti discussi: Cultura.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 2 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Spetti il decano della facoltà, sono felice di poter accogliere questa iniziativa, che mi sembra molto bella e suona nel cuore delle nostre corde, perché noi, come facoltà di Comunicazione, abbiamo sempre creduto un po'in tutti i linguaggi dell'arte e specialmente il cinema, qui abbiamo, Renato Buttera, che docente proprio di del percorso di storia del cinema,
E, fra l'altro, è un tema che ci sta molto a cuore, poi in questo in questo anniversario così importante del Di Francesco, per cui sono grato che si svolga qui questa di Sky, Jean no, questo round table di ska, Jean e auguri e buon proseguimento grazie.
Io avevo preparato una, una piccola delle slide, ma andrò con grande.
Finita, perché mi pare che quello che diceva la signora Cavani sia assolutamente condivisibile, cioè il fatto che noi stiamo parlando di qualcosa di cui non conosciamo l'entità, cioè un film, quindi sarebbe stato anche bello vedere film e poi poterne magari parlare e però è ormai l'abbiamo organizzato ci pigliamo questa sì che è certamente questa modalità e allora io avevo preparato una,
Credo che la Langiu Tu sì, ecco, qui avevo preparato queste slide.
Dove ci sono anche dei contributi video, ma non so se è il caso di fargli vedere perché.
E perché possono servire anche a dare un po'il senso e lo intitolato Francesco e i Francescani del cinema, cercando di cogliere appunto le le diciamogli esempio un po'più di esempio un po'più significativi, tappa da da da quello che credo io e,
Mi sono riferito soprattutto i grandi autori del cinema e soprattutto del cinema italiano, come vedremo tra questi Paisa, Roberto Rossellini, dove, tra i sei episodi che costituiscono il film ce n'è uno che si svolge all'interno di un convento dei francescani, che poi sono quegli stessi francescani che gli daranno.
La la, l'ispirazione per il film Francesco giullare di Dio e, qualora vediamola la clip di di questo.
È il momento dell'inizio del quarto episodio.
Con una rappresentazione molto semplice, gay dei francescani e della loro vita.
È una rappresentazione molto semplice, come vedete, una rappresentazione di una giornata di un momento della vita del convento, poi e chi conosce il film sa che riceveranno la visita di alcuni sacerdoti che hanno a che fare con i cappellani militari e soprattutto cappellani militari che seguono le varie religioni e lì imparano questa lezione di semplicità perché in fondo quello che Rossellini vuole trasmettere nessun film è proprio la semplicità della vita Dave dei francescani un altro francescano, lo troviamo invece all'interno del film delle Notti di Cabiria di Federico Fellini, anche qui il personaggio è un personaggio di un frate questuante che incontra
Cabiria vicino casa sua, gli fa delle domande e cerca di recuperare in lei quella Letizia, quell'allegria che, tipica della del messaggio e della missione della missione francescana. Vediamo questo piccolo episodio
Tu lo sai?
è contento?
È stato con te.
La Madonna del Divino Amore per chiedergli la grazie
Forse non avrei saputo
Non stupisce.
Ma?
In grazia di Dio, chi comanda?
E se hai bisogno di me, io mi chiamo Giovanni.
Stop
Francesca
Sto sempre in giro.
Per cui sappiamo che Fellini fu anche coautore di delle sceneggiature, di Francesco giullare, di Dio e Paisa, per cui già c'è questo.
Questa passione francescana che poi i francescani sono sempre visti con grande simpatia dagli autori, da dagli autori di cinema, altro personaggio che mette in scena i francescani e io direi Francesco e propriamente Francesco e Pier Paolo Pasolini in Uccellacci e uccellini ecco qui la clip che voglio raccontare.
Siamo nel 1.200.
Due persone dei nostri giorni.
Non casuale.
Poiché, non volendo.
Come assassini, come.
Come a voi, che avete la vostra legge fuori dalla legge e passati i giorni in un mondo che sta ai piedi del mondo e non conoscete il lavoro e ballate ai massacri dei grandi?
Noi possiamo conoscervi solo attraverso Dio, perché i nostri occhi si sono troppo abituati alla nostra vita e non sanno più riconoscere quella che voi vedete nel deserto o nella selva ricchi solo di parole, noi dobbiamo saper di riconcepire e siete voi a testimoniare Cristo ai fedeli riuniti con la vostra allegria con la vostra pura forza che,
Perciò io do incarico a te strategici Lillo e a te intrattenimento di continuare la predicazione agli uccelli e vi dico anche che è giusto che voi incominciate da due classi molto differenti, dai falchi che sono prepotenti ai passerotti, che sono umili.
In lode del Signore amen.
Anche se il film ha un'aura anche comica, diciamo così, allegra serena e richiama proprio questa scena quasi un ambiente e un'ambientazione alla.
Il Vangelo secondo me,
E secondo Matteo, cioè molto austera, e anche nel discorso che fa questo fantomatico Francesco che in un certo senso è profeti che vale per il nostro tempo, cioè i falchi, I e gli uccellini, sono in fondo l'umanità di oggi, ancora oggi e a questo punto b la qual è la differenza che ci sono in questi tre grandi pilastri del cinema,
Internazionale e italiano, cioè innanzitutto la semplicità dei primi due e invece la, la, la, la, la, l'ironia che diventa anche un po'una una critica alla vita e alla e alla religione stessa da parte di Pierpaolo Pasolini, perché richiama quella che doveva essere la semplicità,
Che accompagnava l'incontro e la formazione, diciamo della delle persone stesse, entriamo adesso invece nei personaggi di Francesco, anche qui ho preso solamente tre esempi, il primo è l'esempio
Diciamo così, da aulico da cartolina da direi quasi da da immaginetta San sul pizzicata di di Zeffirelli e ho scelto dei tre autori che vi farò vedere l'incontro con Chiara.
Francesco è chiara, adesso vedremo.
No, sono andato avanti.
L'altro autore che abbiamo qui presente e Liliana Cavani con il suo Francesco del 1989 e anche della dell'autrice, abbiamo ospite qui con noi e ho scelto proprio l'incontro tra Francesco e Chiara, che è di natura ben diversa.
E il il film è costruito tutto sulla sul ricordo e soprattutto sulla memoria che fanno tutte le persone che hanno conosciuto e hanno vissuto con Francesco, quasi come se fosse una celebrazione dentro questa nuova chiesa che il tendone un tendone, dove c'è la nuova chiesa, la chiesa dei poveri, la Chiesa che sta con sembrerebbe quasi una,
E diciamo così, una profezia su quello che era il concetto di chiesa di di Papa Francesco, cioè la Chiesa da campo o no che sta che sta in mezzo.
A destra.
Insomma, contava di mettervi mano tutti i suoi, che ne aveva tanti.
Non so bene.
Lontano da una chiara che Ama, ha una chiara che ricorda e commemora, è che celebra a una chiara che contesta Francesco, che non ha paura, che critica alcune cose che si aspettava e che invece non riceve ed è la chiara di Susanna Nicchiarelli, anche in questo vediamo la scena dell'incontro tra Francesco e Chiara,
Tu?
Tu?
Tu lo sai che doveva scrivere la gara?
Non fu trovato chissà chissà.
È chiaro
Parliamo di
Niente rimane tutto proprio.
Nella nostra proposta.
Perché scrisse delle due sorelline.
Quando perlopiù separati, che separati.
Abbiamo cominciato insieme, altrimenti non poteva.
Vuol dire che invece
Muove con la regola, è perché sono un po'.
Popoli tutti dice che è una regola per le 2 sorelle, si proprio è tutto questo che avevo fatto, non svanisce, diventa niente.
Scrivi No, era quello che lo usano quando tutto proprio, perché mi diceva sempre?
Andando a vedere.
Si tratterà di Cristiano, Gori.
E non venne più a San, Damiano francese.
Fa come vuole, la scrive nella regolatore.
Fatevelo dalle femmine.
Tutti
Avete paura?
Siamo orgogliosi.
Sarebbe qua.
Non siede più le benvenute le cose nostre.
Allora Chiara molto dura, niente a che vedere con la da Chiara dolcissima di di Zeffirelli e anche la chiara che ama ed esprimere il suo amore per il suo fascino, per Francesco della Cavani, ecco questa rassegna, finisco qui e ho voluto semplicemente mostrare quanto Francesco e i Francescani siano stati sempre,
Al centro dell'attenzione dell'arte degli artisti e anche dell'arte cinematografica un fascino che è diventato anche nella nel e Liliana Cavani è diventato anche una trilogia e ci ritorna così come dice il titolo di questo incontro ci ritorna più volte e in più anni e da questa dimensione sempre più nuova di Di Francesco no una dimensione sempre celebrativa commemorativa e nello stesso tempo.
Che ha un'importanza all'interno della cultura italiana, quello che chiudo dicendo che dopo Francesco e insieme Francesco i personaggi italiani più è una battuta.
Più cinematografari sono appunto Francesco e Pinocchio buonasera.
Mentre la ringrazio per essere stato invitato prima di lasciare la parola.
Gianni Riotta e a Liliana Cavani e due brevi pennellate per dire dell'originalità, per tentare appunto una un accenno sull'originalità della dell'intervento di Liliana Cavani, sulla figura di Francesco e di come ha segnato la storia del cinema e di cosa.
Del tanto che rimane di un francescanesimo anonimo della figura di Francesco nella storia del cinema.
E Liana Cavani ha realizzato quanto il cinema su Francesco non aveva ancora usato fino ad allora.
E Liana ha rifiutato il ritratto e la diffusione a mezzo pellicola di un'immagine consolatoria del Santo di Assisi, così come abbiamo visto in alcune di queste opere che, don Renato ci ha mostrato.
Il film venuti prima di lei fin dal primo lavoro documentato su Francesco.
Poverello di Assisi del 1911 di Enrico Guazzoni, allora i lavori cinematografici si conteggiavano non in minuti, ma immettere i 443 metri di pellicola avevano sempre cercato un Francesco rassicurante, un uomo bello e luminoso, sereno, un'icona, appunto come veniva detto don Renato un salutino Cavani invece ho cercato l'uomo e l'ho trovato un uomo scomodo un uomo tormentato.
Un uomo anche fisicamente consumato dalla scelta che aveva fatto tre i film di Liliana in quasi cinquant'anni 66 e 89 del 2014. Ogni volta, uno sguardo più maturo su Francesco meno disposto a cedere alla tentazione del consueto del folcloristico della baia OP, che diremmo oggi e del pittoresco e Francesco del 1989, quello con il volto inconsueto Mickey Rourke e un volto che è già di per sé, è una dichiarazione di una certa poetica e il più coraggioso sicuramente non somiglia al Francesco dell'iconografia tradizionale, ma somiglia a un uomo, a un uomo che ha pagato per la scelta che ha fatto e un uomo che fa una promessa a se stesso al mondo al suo tempo. Cosa lascia davvero per brevissimi accenni? E questa trilogia di Liliana Cavani alla storia del cinema?
E ha un'eredità precisa,
Il sacro mostrato come in realtà, che disturba.
Il sacro non come rifugio, non come via di consolazione, ma come una scossa come una ferita, come a una una lacerazione laicamente maestro Cavani ha compreso come prima ha compreso prima di molti altri, che la santità non è uno stato di natura non si nasce Santi mentre qualcuno nasce demonio, la santità è una battaglia letto anche lo ripeto dal punto di vista laico e che la letizia francescana e quella gioia che le fonti francescane raccontano e descrivono con precisione quasi tecnica non è l'allegria, non è la spensieratezza e ma la letizia che Francesco ci ha insegnato e che lui amava, racconta, è figlia di una morte della morte del sé
La morte dell'egocentrismo, della fine, della dittatura dell'io, molto dramma, molto attuale, che pretende di affermare se stesso e il proprio progetto alla propria visione e la definizione della propria identità.
Prima di Kieslowski, insieme a Tarkovski, il cinema d'autore europeo, concetto appunto geografico molto largo, coinvolgendo appunto anche in questa definizione, Tarkovski stesso.
Cinema, questo cinema in Cavani, un precursore di questo sguardo, il sacro che non rassicura il cinema che non riesce a restituire questa caratteristica quando parla di Francesco non coglie la verità del Santo di Assisi, in questo Cavani è stata e rimane una maestra insuperata c'è però un secondo lascito e dell'intervento di Liliana nella storia del cinema, sulla figura di Francesco meno evidente, anche più aperto a un confronto più aperto a a così a una a una o a un dialogo, un dibattito,
Cavagna insegnato al cinema, dove insegna dove cercare Francesco, dove trovarlo, non nella baia Opec e non i documentari, non nelle agiografie, ma in quella zona del reale dell'esperienza, del reale dove la santità può affiorare senza annunciasse dove non è dichiarata.
Senza quello schermo posticcio di categorie sociologiche, storiche, religiose, politiche e che molto spesso vengono applicate alla figura di Francesco Francesco ecologista Francesco, il pacifista Francesco, l'animalista, e categorie che non appartengono a un uomo vissuto nella sua epoca e questo Lignana non l'ha fatto,
E ha saputo presentarci Francesco con l'unico linguaggio capace di raccontare un uomo per quello che è l'animo di un uomo che è il linguaggio artistico, tutto il resto è suscettibile di riduzione, trovato un'intervista e che Cavani fece a Famiglia Cristiana nel 2019 dove è smontava proprio il luogo comune dell'animalismo Di Francesco con una precisione che vale la pena ricordare magari poi ce lo ricorderà lei stessa diceva,
Liana, gli animali sono parte di una relazione in cui nessuno può fare a meno dell'altro Francesco scopre la vera essenza della natura e delle creature all'interno di un rapporto alla pari con l'umano. Ciascuna di queste creature è una strada per giungere al creatore Fine della citazione non ecologismo. Dunque, ma teologia della creazione e aggiungeva ancora Cavani l'intuizione di Francesco sul creato era moderna, ma ciò è stato compreso secoli dopo fine della citazione. Non è Francesco che anticipa il nostro tempo, è il nostro tempo che è arrivato un po'in ritardo a capire chi era Francesco e dove Francesco era. Questa distinzione è fondamentale perché il cinema su Francesco spesso ha commesso l'errore opposto. Lo ha vestito dei propri bisogni
Ecologismo, il pacifismo, la ribellione di una generazione, ogni epoca ha puntato, utilizzando in maniera improvvida Francesco come specchietto per vedere se stesso per vedere riflessa la propria immagine più urgente, come ha fatto abbiamo visto una sequenza di di Zeffirelli checché ne ha fatto un po'tal personaggio o meno o è un hippie ante litteram un hippie medievale.
E quel gesto poteva essere anche autentico, ma la sorgente francescana si è smarrita in questo tipo di opere ed è qui che nasce il paradosso più bello di un cinema, ecco che potremmo chiamare francescano, come don Renato ci ha fatto vedere nella storia del cinema e del cinema contemporaneo non ci sono oggi i grandi film su Francesco è forse l'ultimo tentativo è stato quello di Susanna Nicchiarelli che ha raccontato Chiara e derelato Francesco però non possiamo dire che la figura di Francesco sia assente dal cinema contemporaneo.
E non come personaggio, ma come struttura profonda, come insieme di domande che certi film pongono senza nominarle con un un'immagine precisa, il veramente, ad esempio Paterson di Jim Jarmusch nel 2016, la storia di un autista di bus che scrive poesie in silenzio che guarda il mondo con meraviglia, ogni cosa è fonte di meraviglia che vive senza ambizioni di potere e di fama, ma non per questo è una vita inutile e una vita sciatta è un francescano nell'intimo di Remo, un francescano che ha imparato la lezione su Francesco
Liliana Cavani senza che Jarmusch abbia pensato di raccontarci Francesco, ma è indubbia l'ispirazione assistiamo davanti, appunto, a Paterson ha la stessa postura del Cantico delle creature, tutte degno di attenzione, tutto può diventare sorgente di lode e di provocazione verso l'origine delle cose oppure cambiando scenario culturale cambiando continente cambiando poetica è un affare di famiglia di Hirokazu Kore-eda,
E con il quale, appunto il regista giapponese vinse la Palma d'oro a Cannes nel 2018, che racconta una famiglia famiglia, siamo definibile come un concetto molto ampio, una famiglia non tradizionale o istituzionale che vive ai margini e che non si è scelta e non ci sono appunto le gambe istituiti una famiglia di ultimi che sta insieme solo per un motivo per offrire all'1 l'aiuto dell'altro è una comunità di persone che ci sostengono che ci aiutano, che nel film,
Copre, scopriremo poi chi sono e quali sono i legami che tengono insieme una comunità dove si offre la presenza dell'altro è una traccia, questa, della Fraternità Francescana.
Che troviamo neon nelle istituzione familiare, ma nel movimento spontaneo del cuore, verso chi non ha nessuno e noi appunto abbiamo come Ente dello spettacolo di cui sono presidente assegnato il premio Bresson a Liliana Cavani e ma anche al maestro ammesso correda e in quella circostanza correda, parlando appunto di affare di famiglia e di questo sguardo disse che appunto era debitore proprio a Bresson di questo sguardo un regista che per lui disse è stata una rivoluzione ed è proprio Bresson il Maestro appunto di questo cinema, dallo sguardo povero dallo sguardo essenziale capostipite di un certo francescanesimo anonimo nel cinema e l'ultimo film che voglio citare, senza purtroppo mostrarlo è il pranzo di Babette di Axel 1 987 anteriore ai film che ho appena citato, ma profeticamente, dentro questa tradizione e anche qui, il francescanesimo anonimo è una cuoca, la protagonista, come sappiamo, che spende il denaro di una vincita occasionale per un motivo per rimettere insieme una comunità, un Paese dilaniato da da da da scontri da pettegolezzi e la large citasse francescana la povertà, non come privazione Francesco, non vive la povertà per privarsi, ma una povertà come dono totale di sé
Un film, questo, citato in un'enciclica Papa Francesco, lo citò nel 2016, l'Amoris Laetitia dicendo che la visione di questo firmerà un anticipo del cielo, queste opere non hanno cercato Francesco, ma l'hanno trovato queste e anche altre, oppure è stato Francesco a trovare questa autori e il modo in cui le grandi figure spirituali abitano alla storia, non come soggetti da riprodurre come in troppi Francesco abbiamo visto, non è Francesco di Liliana Cavani, ma come sorgenti che continuano a sgorgare anche quando più nessuno sa da dove arriva quell'acqua. Dubito che chi ha visto pater sono affare di famiglia o il pranzo di Babette ha saputo riconoscere la sorgente francescana
L'eredità di Liliana Cavani sta anche qui l'aver mostrato che Francesco non si lascia addomesticare, che resiste la verità di Francesco ad ogni vestito che non è suo e che il cinema, quando è all'altezza di se stesso, lo incontra senza saperlo spesso per grazia una grazia che per essere efficace necessita di essere accolta come è stato con le opere su San Francesco di Liliana Cavani, donna regista intellettuale dallo sguardo libero, sincero e profondo grazie.
Grazie, eh ah.
Massimo Milani che il presidente della Fondazione Ente dello spettacolo, grazie al professor Renato Butera, anche per la la le immagini che ci ha mostrato.
Montaggio molto colto che che ha fatto
Devo dare, prima di ascoltare gli altri interventi, ovviamente di sentire e Liliana Cavani che la ragione per la quale siamo venuti dare la parola alla processa Gaetana, Marrone Puglia, che in collegamento con noi da Bristol University, come sapete, oltre che i nostri ospiti dell'Università Pontificia Salesiana alla facoltà di Scienze delle Comunicazioni sociali la Fondazione Ente dello spettacolo,
Princeton e organizzatrice di questa serata, anche grazie alla mano che ce l'hanno dato gli amici di Pirelli, devo però salutare anche a parte gli amici della Rai, l'amica della Rai, che sono venuti qui in sala e che poi, immagino,
Ci daranno una mano a rilanciare all'evento voglio ringraziare e la redazione e la direzione di Radio radicale che sta mandando in diretta questi nostri lavori, quindi raggiungiamo tutti i loro ascoltatori in tutta Italia, quindi grazie grazie a Radio Radicale, passerei la parola anche per evitare la precarietà sempre dei collegamenti Gaetana,
A te, così ti lascio la parola subito la processa Gaetana, Marrone Puglia, grazie.
Grazie.
E sono molto onorata di dare il benvenuto a questo incontro molto particolare che onora Liliana Cavani parlo a nome della Princeton University e del Department of Francia in Italia, che ha patrocinato insieme alle Fondazioni, agli enti che Gianni Riotta, che ha già ricordato un evento,
Molto particolare nell'anno in cui noi celebriamo 800 anni dalla morte di Francesco di Assisi Liliana Cavani è l'unica regista.
Fra l'altro, una richiesta laica ad avere dedicato tre film a partire dagli anni 60 al nuovo millennio ringrazio in particolare anche monsignor Davide Milani per aver appoggiato questo incontro fin dall'inizio, con entusiasmo a Gianni nostro collega produttori Milano.
Che ha organizzato questo Benevento, ha previsto oltre ai relatori, il professor Renato Buttera, la mia collega e direttrice della prestigiosa rivista giorno roba Italia, sindrome Media Studies Flavia laboriosa ha dedicato un numero speciale.
A Liliana e alla trilogia francescana e non dimentico il presto ne hanno molti James che da storico ha collaborato al numero con un articolo molto interessante su San Francesco, nel periodo fascista A.
Con una nota personale, prima di chiudere, ho incontrato per la prima volta Liliana Cavani mentre si accingeva a girare il secondo Francesco nell'89, quello che mi ha colpito incontrando e che parlava di questo personaggio non come il leggendario Santo della tradizione, ma come un individuo normale che rappresentava un polo sociale rivoluzionario, un rappresentante protagonista del presente anzi del futuro come lei ama spesso ricordarci sentirla parlare di Francesco.
Mi ispirò, scriveremo il libro su di lei, ma non glielo dissi allora solo molto tempo dopo che la scandalosa leghista di Portiere di notte come la conosciamo a livello internazionale ne aveva conquistato parlando di Francesco un incontro che praticamente ci dava dal protagonista presso sessantottino del 66 al quello che lei definì nell'89 ha il dubbio.
Identico con quella bellissima scena di medie e Mickey Rourke, le stimmate deus uniti, se fino al nuovo millennio, quando Liliana, aggiunge una nuova scena che affronta il momento contemporaneo, l'incontro di Francesco con il sultano d'Egitto, parlando di pace, pace, fratellanza e solidarietà sono i tre temi che ripercorrono il viaggio di Liliana ha nel tempo con Francesco desidero concludere con una citazione da papa Leone quattordicesimo
Il cinema è un laboratorio della speranza, un luogo dove l'uomo può tornare a guardare se stesso e il proprio destino, monsignor Davide, Milano nell'introduzione ha proprio parlato di questo, il cinema di Liliana Cavani ci porta a confrontarci come essere umani nel presente di pace fraterna, solidarietà, grazie Liliana, grazie grazie, grazie, Gaetana, grazie,
Adesso jam session, improvvisiamo Liliana Cavani vuoi dirci qualcosa sottolinea così anche chi ascolta la Gaetana, ancora che in linea con noi, beh Gaetana, ha capito veramente che il mio film su Francesco è fatto di varie puntate voglio dire è quasi un unico film lunghissimo dal primo al secondo al terzo,
Sarei pronta a dichiararne quasi un qua un altro, perché è la scoperta della.
Da dove deriva la bontà, l'interesse, la fraternità, il doversi occupare degli altri, che le vite singole non devono essere la nostra provvigione, quelle di ben parliamo solo tranne voglio gruppetti o partito o cose del genere, e avevo ragione Mit, mi spiace dirlo Francesco una del Sud il suo incubo vero fu fu la guerra proprio fin dall'inizio ha capito la violenza che c'è nella guerra.
Che la macelleria della guerra, la guerra e ed gli dice e ai suoi e a chi lo vuol seguire andate parlate di pace, pace, pace, ora pensate un po', allora lui va alla crociata per proprio per parlare di pace ci ci va controtendenza.
E
Ed assistere è proprio ancora di più a una macelleria in cui?
La gente usa le armi, le armi prima dell'Is, the della delle armi da sparo, le le le bombe, che si è così con i vari strumenti, eccetera erano lame io sono andata prima di fare il secondo Francesca e sono andata a c'è una c'è un museo,
A Firenze delle armi antiche e allora questi e vari i crociati, eccetera e gli altri nemici, a loro volta, sì, proprio si si esime, si massacravano un po'come ancora siamo fermi all'Iliade, in fondo alle diete l'Iliade ci sono i massacri, ecco, proprio in questa maniera, cioè proprio pura macelleria non è lo sparo, io sparo a 200 metri a un chilometro butto delle bombe, giù non vedo quello che fa, non lo so, ma non vedo
E quindi lui è rimasto sconvolto, ma è possibile che ci ammazziamo, ci tagliamo, ci rompiamo cioè fino come come come facciamo con Koch, al macello, come facciamo con le bestie che mangiamo come scudi ed Est è rimasto sconvolto, il secondo già segnala il mio film secondo perché c'è,
Una persona scorticata viva praticamente, perché così la violenza è qualche cosa di di di sconcertante con tutto che.
Francesco.
Diventerà e proprio grazie a tutto questo quello che parla di Abu Omar per amare il prossimo è una cosa che si dice di Ama il prossimo tuo, come te stesso no, Francesco, insiste cioè proprio con la considerazione che siamo fatti di ci sono cioè gli scienziati, le,
Le leggi di Mendeleev, cioè siamo fatti di di un insieme di di di di atomi.
Di diverse origini, minerali, eccetera, eccetera, e quindi siamo tutti più o meno fratelli in qualche modo anche fisicamente.
Cioè è con la testa che non ci pensiamo, che siamo un po'imbecilli, Francesco l'ha notato presto eh eh.
E presto ha cominciato a parlare di di di di di pace, di pace, di accordarsi, di capire, di migliorare la vita, eccetera,
Ma le armi poi cominciano le armi da sparo allo le armi da sparo sono più leggere psicologicamente come emozione, perché sparì la a 200 metri, 300 metri butto una bomba non vedi quello che la sofferenza non vedi la la la la carne bruciata non vedi tutte queste cose qua e noi rimaniamo sconvolti. Francesco rimase sconvolto, ma è possibile. Siamo chimicamente fratelli appartenente, abbiamo su quei 110 elementi sono combinati in un certo modo per cui c'è il fiore, per cui c'è la pietra, per cui c'è anche l'essere umano all'essere umano, però ha bisogno di di capirlo, questo che non possiamo essere nemici che siamo uguali
Capito era ed è profonda la scoperta di Francesco per quello diceva parlate di pace e ci va alla terza crociata, ci va e viene e di rimane sconvolto e diverse parlare col sultano e riesce in qualche modo a diffondere questa cosa.
Ma è come se parlasse al muro come se non fosse compreso erano i tempi
Tempi così oggi, ancor peggio, cioè io credevo, credevo io mio nonno socialista credeva nel Sol dell'avvenire proprio che la la vita migliorasse che le persone umane diventassero più capaci di volersi bene la famosa fraterni tanti Francesco.
Invece non è andato così, adesso addirittura abbiamo le bombe atomiche, ce li abbiamo tutte le bombe atomiche, lo sapete.
E quindi non c'è, non c'è rispetto per nessuna vita, cioè quello che ritenevamo il progresso, mio nonno credeva nel progresso, era socialista, credeva nel progresso, non e non si è formato, è mancato solo, ma è mancato, è una conquista, chi l'ha capito e Dante Alighieri e idee dice quasi,
Metta il quattordicesimo canto nel paradiso Francesco, perché d'accordo?
Eh, ma siamo Dante Alighieri, eccetera, però poi la comunità guardate, basta seguire i telegiornali, no, quello che succede, buttiamo le bombe atomiche e le buttiamo no, quanti ne hai te così ogni tanto c'è scritto sul giorno e la legge che il Paese ne ha tot l'Europa e nella top paese che non ha nulla come fanno se siamo veramente,
è il momento in cui veramente la terra è guidata Comes, peggio di un manicomio peggio, ed è matto di manicomio perché non difendere la vita, difendere la vita degli altri vuol dire difendere anche la tua, perché in genere il conflitto è quello che provoca la guerra.
Allora Francesco è arrivato Di Bello a non è che solo canta e il così, eccetera e parla col lupo, no e che ha capito tutto, Lucrezio l'aveva capito Lucrezio Caro che però a scuola non si fa peccato, lui l'ha capito, lui lo ha capito perché lui ama la natura ama sennò non avrebbe questo Cantico delle creature eh ehm ehm è una lezione di di chimica, anche è una lezione di chimica.
Perché tutta fraternità se il sole l'acqua le stelle?
Ed è questo che non arriva, non riesce ad arrivare, ecco perché è perché leggero, perché siamo in pochi a parlarne, ecco, io ne parlo così perché con voi poi?
Tutto va avanti, eppure la vera cultura, lavoro, istruzione dovrebbe essere quella come riuscire ad amare il prossimo come te stesso, se non si riesce, non so doveva fare come andrà a finire, ve lo dico francamente perché adesso dico che sono lieto buttiamo le bombe o no ma le bombe atomiche ma sapete col suono lo sapete,
è una cosa, è un massacro pazzesco, io ho visto i risultati nei filmati di Hiroshima e Nagasaki, è una cosa che non non so.
Si regge neanche alla vista bruciare vivi a bruciare vivi perché l'aria è fatta di fiamma, cioè non non le bombe adesso poi, rispetto a quelle del 45, sono molto più forti, molto più potenti, anche allora, cioè ogni tanto sui giornali eccetto quello hanno le bombe eccetera no, adesso c'è la questione con la Persia, eccetera.
Eccetera la Persia non ha diritto ad avere con sé, capisce perché chi nessuno deve aver diritto a far le bombe.
Ma non c'è una politica, né una cultura che affronta seriamente il problema, va affrontato, Francesco l'affrontato perché è andato a vedere la macelleria del del Keck, delle degli Spadoni, delle spade Paf, così e ho detto che non era non è possibile è rimasto sconcertato pensiamo adesso adesso con le bombe atomiche dovremmo essere grati, cioè voglio dire tutti a pensarci a discuterne, eccetera no, non accade niente,
Beh, beati noi, insomma e Francesco è base Francesco, è la base, il padre della pace e il padre della pace, non predicava, mica tante storie capito.
Tutto questo.
Direi
Approfittando, diciamo che intanto e liviana ha una sua telefonata, peggio in questo suo intervento che, ripeto, è stato trasmesso grazie a Dio e grazie agli amici di Radio Radicale, I, in tante case, in tanti uffici, intanto automobile in tanti.
E telefonini che hanno potuto ascoltare proprio questo tuo ragionamento, vedo che ancora Gaetana è collegata per il caso che cada proprio perfettamente in questi giorni citavi Persia Iran, tutta la trattativa sul sul nucleare, abbiamo I la professoressa e il professore, se volete voi dire così poi diamo magari in modo a Liliana di di di di di chiudere insieme se volete dire voi qualcosa rispetto anche alle cose che avete sentito.
Siamo più brevemente, prego, no, devi venire a parlare qui, i partiti devono sentire sì, devi parlare al microfono, deve parlare al microfono perché sennò non ti sentono grazie.
Perfetto veicolo, siederà grazie.
E la professoressa Flavia Laviosa che, appunto, come ricordava, Gaetana e direttrice del Journal of Italian Cinéma in media studies.
Buonasera, grazie per questo invito, è un piacere e un grande onore veramente far parte di questa occasione, di questo incontro e di essere qui ancora una volta, insieme al regista Liliana Cavani, in altre occasioni abbiamo parlato del suo cinema a New York infatti di alcuni anni fa e poi qui a Roma due anni fa quindi ad un'altra tavola rotonda,
Quindi vorrei, avendo menzionato, degenerano, abita nel cinema, all'Università di se è vero che diverse persone qui in sala né a hanno una coppia di questo numero speciale, che è una raccolta di saggi dedicati esclusivamente appunto alla trilogia di Francesco della Cavani ci sono saggi storici, cinematografici artistici quindi vi invito a leggerli.
Boh, quello che vorrei aggiungere a questa tavola rotonda, questo momento di condivisione di riflessioni e di e di e di testimonianze sul cinema della della Cavani, e il fatto che Francesco, quando lo lo così come lei, appunto mettendolo parlando di guerra e parlando di tipi di guerre, di tipi di tragedie di disastri, Francesco,
Le guerre del Medioevo ano Medioevo erano guerre fisiche, erano guerre, corpo a corpo, erano guerre veramente traumatiche e quando pensiamo ai giovani che ritornano dai campi di battaglia, con quella che viene definita la post traumatica, sindrome appunto di questa sofferenza di questa essere stati testimoni ma allo stesso tempo anche attori della guerra, Francesco reagisce a questo trauma con anni di sofferenza e di malattia fisica, psichica dalla quale poi rinasce e questo SUAP tragedia, questi, su questa sua esperienza così profonda, così drammatica, si trasforma tutta quella passione e tutto quel dolore viene, si trasforma in la passione di amare di un hub,
Una passione viscerale, egoista, la santità non si nasce Santisi, diventa santi ed è, ed ecco come era se era stato un giovane ribelle, un giovane energico, un giovane anche.
Benestante e quindi anche un po'vanitoso e folle, generoso e e anche prodigo quel tutta quella energia di questo ragazzo si trasforma in un'energia spirituale in un'energia che appunto poi lo rende il personaggio storico e anche religioso che, così come è stato detto molto rappresentato più di ogni altro personaggio della storia o della storia della Chiesa in Olt circa 30 film e in a soli 100 anni dalla sua morte erano stati già,
Re era stato rappresentato in circa 20.000 quadri, quindi veramente una una una figura conosce molto di fu, molto conosciuta, prima anch'punk, quando era ancora in vita molto seguita, molto rappresentata e e ancora oggi noi continuiamo a parlarne grazie.
Ricordo anche per chi ci ascolta, la special issue numero speciale Liliana Cavani, S.Francesco Trilogy, la filologia su Francesco di Liliana, Cavani Journal of Italian cinema e media studies il volume 13 numero 3 e il professor Montecchi, urgenze tu puoi anche dirci brevemente qualcosa, grazie grazie allo stesso Laviosa.
Grazie buonasera è davvero un onore essere qui e parlare solo di San Francesco ai rifiuti campani e volevo solo aggiungere brevemente ho scritto un saggio in questo volume giovani, lo mettiamo, vinse nemmeno Emidio Stories e ho scritto sul collegamento tra San Francesco e Mussolini e abbiamo appena parlato della guerra e la violenza è nel pieno del periodo fascista era un tema che Mussolini ha usato per collegare il suo immagine con l'immagine di San Francesco.
E c'erano tanti immagini, Santini, piccola immagini, dove Mussolini era considerato il grande protettore della fede francescana, anche c'erano in 1926 cent'anni fa, anche a nuove tecnologie nel radio e film che hanno avuto questo messaggio collegando il Duce e Francesco ma ovviamente nel periodo dopoguerra abbiamo i film di Cavani che sono molti diversi di questo orribile immagine di Mussolini e Francesco insieme grazie.
Grazie al professor e Montagu Ge e questo suo saggio che il titolo è appunto The Mussolini session Sam Francis d'Assisi, la Mussolini zazione di San Francesco d'Assisi, vi raccomando la lettura perché davvero non ve lo aspettereste facilmente questo passaggio dal Duce al patrono d'Italia estremamente interessante grazie al possesso rabbiosa grazie al professor Montagu James.
Francia e smaltiti volevo fare anche perché andiamo chi ti volevo fare una domanda conclusiva lasciandoti le parole e in conclusione anche per e le le le persone, agli amici, sia quelli che sono qui, che si muove solo in ascolto e sono venuti e ovviamente per ascoltare te,
Tu e hai fatto questi tre film Tre e su San Francesco in tre momenti storici e culturali molto diversi.
Il pubblico era diverso per cultura, per attenzione, per e formazione, i mezzi erano diversi, a partire dalla televisione in bianco e nero, ad arrivare poi a prodotti molto più e tecnicamente e capaci la critica io e sono andato per questa occasione a rileggere la critica primo Francesco adesso e Liliana Cavani oggi ci lamentiamo che sui social media tutto diventa politica, ma allora,
Un sacco di gente, parlavo, è un San Francesco di sinistra o San Francesco che mi è sembrato di vedere, era una critica fatta, te lo ricordi giornali, riviste, eppure c'era lo stesso tipo di grazie a ansia dei social media San Francesco di sinistra, poi l'autore è un attore di sinistra bellissimo, popolare e altro allora come questa figura di questo santo nella tua arte col cambiare del pubblico, col cambiare della critica, col cambiare anche del modo tecnologico, dire a produrre e il tuo cinema si è evoluta, è arrivata fino a noi e come vedi anche dal dibattito, dal livello dibattiti questa sera non smette di appassionare la critica e il pubblico l'opinione pubblica. Grazie
E che dopo io ho fatto la storia del Terzo Reich per la Rai, tra le prime cose che ho fatto e quindi ho fatto venire materiale da da dalla Biblioteca del Congresso americano, dalla parte di Parigi, eccetera, perché ovviamente il fronte italiano era fatto di fascisti e e quindi ho visto l'apertura di una veritiero dilaga.
Scioccante se l'essere umano può essere incredibilmente stupido violento.
E stupido, stupido, violento e violento non è accettabile io adesso tuttora stiamo lì con o ciascun paese ha un tot di bombe, ma un tot tante.
Se un testo americano che ho visto che ci sono tutti i numeri di telefono delle bombe che hanno però poi qualcuno trema dice no 2000 su un po'che facciamo nelle altre 300, poi, eccetera, cioè è folle e quindi la vita a persone di valore e la bellezza della vita e sciupata da da dal fatto che ci deve parlar di bombe che non abbiamo un continente contro l'altro continente.
Cioè io credevo, io credevo ingenuamente dal nonno socialista che la politica servisse a maturare e non dico volersi bene come predica, proprio o addirittura il cristianesimo meno male, ma insomma però con un po'di dignità, insomma rispetto della vita rispetto a soffrirne non è così non è così mettiamoci in testa, non è così perché non basta, non c'è la scuola deve impegnarsi di più,
Le le, le televisioni di più, insomma, veramente non non ci rendiamo conto che parliamo tutti, sempre dove livello dalla notizie, eccetera che abbiamo senza pensare.
A quello che succede quando accadono queste bombe, quando cade questo che non non ammazzi, mica è un guerriero Mazzi.
Tutto cosa ci dirà di San Francesco e San Francesco soffrirebbe mortalmente proprio piangerebbe dalla mattina alla sera lui che ringrazia il Dio per l'acqua per le stelle.
Per tutto questo i nostri grandi poeti, come Lucrezio, e anche dove tutto è tutto bellissimo.
Tutte le creature, insomma bellissime, che potrebbero vivere una vita molto splendida, col piacere dell'acqua calda dell'acqua fredda, confezione del salato del dolce, col piacere di prendere il sole col piacere di amare, ma che cosa succede succede che c'è la presunzione di essere uno superiore all'altro.
Di godere è quello di non condividere, perché è una scoperta utile e bello, quando viene poi diffuso per tutti un bisogno la medicina, la meglio Medicina, questo l'ha capito.
Forse un po'forse?
Abbastanza
Ma la politica, ma come si fa la politica cioè non ha non ha, non c'è nessun riferimento, io ascolto i giornali.
Tutti i giorni non c'è nessuna cosa disse, beh, questo è contrario a quello a quello cosa.
A quello cosa al prete della domenica, se uno va in chiesa questo così di pace, finora anche il prete, più diciamo, più più più.
Modesto, però difende la pace.
Ma però poi tutto il resto che c'è e le notizie, le cose così, eccetera, tutto quello che accade.
è tutto un altro senso, cioè guardate solo quello che succede adesso sullo Stretto,
Del mare li eccetera, ma possibile nostre metto d'accordo, ma neanche i bambini più imbecilli dell'asilo e sarebbero sono così imbecilli sono così incapaci, ma ci rendiamo conto.
Allora capisci come Francesco è sempre attuale, bisognerebbe fanno uno tutti gli anni così per per ricchi o perché lui ha capito, tutto questo non è che ha capito poche cose, cioè certo.
Giotto quando in quella nella chiesa di San Francesco fa.
Fa le le le dipinge no i momenti, eccetera, eccetera, ma siamo in un momento, non ci sono bombe, non versava un momento dove Nuzzi sono così due dita, si tira avanti così, eccetera e quindi son tutte carine, però Francesco il suo linguaggio, il suo pensiero, la sua sofferenza,
La sua preoccupazione era che, pur quando è andato alla crociata, visto cosa scusa, visto quella che vi ho chiamato prima macelleria, ma è possibile che possono massacrare così si massacrano. Temo che temo fatto un grande applauso gliela Cavani io devo del nostro tempo stia esaurendo, sì, vedo ancora collegato alla promessa Gaetana, Marrone Puglia, Princeton diversi, il Department of Francia in Italia e, naturalmente, il professor Butera e la agli Università Pontificia Salesiana ha facoltà di Scienza della comunicazione sociale, Fondazione Ente dello spettacolo che è qui rappresentata dal presidente e monsignor Davide Milani, la professoressa Flavia, la Giosa, il professor
E Monte you
James T di di Brown University, gli amici di Radio Radicale che ci hanno messo in onda gli amici di Pirelli che hanno sponsorizzato e, insieme a questo evento, tante tante personalità, tante istituzioni ma soprattutto la tua voce Liliana Cavani, i tuoi film e il tuo San Francesco.
Mi sono dimenticata di dire che abbiamo un Papa che ha la fissa della pace, e cioè quindi, se c'è anche, diciamo la persona che non frequenta la chiesa, eccetera però la sua parola era, te lo devi ascoltare, perché è quello che più insiste su questa stupidità.
Umana.
Anche a costo di qualche bacchettata che si prendono a qualche leader, il Papa ci ricorda giustamente Liliana Cavani sta in questo momento portando avanti la campagna per la pace, come è giusto e come doverosi io sono Gianni Riotta, grazie mille per stessa di con noi, grazie.

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