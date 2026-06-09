Introduzione Davide Milani e Renato Butera.



Liliana Cavani conversa con Gianni Riotta.



Partecipano: Flavia Laviosa e Montagu Jamesx.



Presenta Gaetana Marrone-Puglia.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Francesco Trilogy", registrato a Roma martedì 9 giugno 2026 alle 17:31.



Sono intervenuti: Fabio Pasqualetti (decano Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale presso Università Pontificia Salesiana), Renato Butera (docente cinematografici e Storia del cinema nell'Università Pontificia Salesiana di Roma), Davide Milani (presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore …

della Rivista del Cinematografo), Gianni Riotta (giornalista, Direttore della Scuola di Giornalismo della LUISS "Guido Carlli" di Roma), Gaetana Marrone Puglia (professoressa di italiano e cinemaalla Princeton University), Liliana Cavani (regista e sceneggiatrice italiana), Flavia Laviosa (docente presso il Dipartimento di Italian Cinema Studies del Wellesley College di Boston), James Montagu (dottorando (Ph.D. Candidate) in storia politica e culturale).



Tra gli argomenti discussi: Cultura.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 2 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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