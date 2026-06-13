Relazione di Giorgio La Malfa.



Fra gli altri, sono previsti interventi di Giuseppe Conte, Stefano Fassina, Antonio Misiani, Alessandro Onorato, Luigi Zanda.



Registrazione video dell'assemblea "Seconda assemblea di Officina Repubblicana "Uscire dalla crisi. Il programma economico per le prossime elezioni politiche"", svoltasi a Roma sabato 13 giugno 2026 alle 10:23.



L'evento è stato organizzato da Officina Repubblicana.



Sono intervenuti: Nora Iosia (insegnante,diplomata al Conservatorio di Avellino), Paolo Gattari, Paolo Mantecchini, Marcello Orecchia, Francesco Casini (studente liceale), Stefano …

Passigli (politologo, già parlamentare), Francesco Lauro (avvocato), Niccolò Rinaldi (membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Giorgio La Malfa (economista, presidente della Fondazione Ugo La Malfa), Stefano Fassina (presidente dell'Associazione Patria e Costituzione), Antonio Misiani (senatore, responsabile Economia e Finanze del Partito Democratico), Luigi Zanda (avvocato e già senatore), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 3 ore e 24 minuti.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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