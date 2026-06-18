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Convegno "Premio Luigi Einaudi 2026 ad Augusto Berbera (Presidente emerito della Corte Costituzionale)", registrato a Roma giovedì 18 giugno 2026 alle 18:14.
L'evento è stato organizzato da Fondazione Luigi Einaudi.
Sono intervenuti: Andrea Cangini (segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi), Giuseppe Benedetto (presidente della Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica Economia e Storia), Giuseppina Rubinetti (vicepresidente della Fondazione Iniziativa Europa), Giovanni Amoroso (presidente della Corte Costituzionale), Augusto Barbera (presidente emerito della Corte … Costituzionale).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 38 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
L'evento è stato organizzato da Fondazione Luigi Einaudi.
Sono intervenuti: Andrea Cangini (segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi), Giuseppe Benedetto (presidente della Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica Economia e Storia), Giuseppina Rubinetti (vicepresidente della Fondazione Iniziativa Europa), Giovanni Amoroso (presidente della Corte Costituzionale), Augusto Barbera (presidente emerito della Corte … Costituzionale).
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