Convegno "Premio Luigi Einaudi 2026 ad Augusto Berbera (Presidente emerito della Corte Costituzionale)", registrato a Roma giovedì 18 giugno 2026 alle 18:14.



L'evento è stato organizzato da Fondazione Luigi Einaudi.



Sono intervenuti: Andrea Cangini (segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi), Giuseppe Benedetto (presidente della Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica Economia e Storia), Giuseppina Rubinetti (vicepresidente della Fondazione Iniziativa Europa), Giovanni Amoroso (presidente della Corte Costituzionale), Augusto Barbera (presidente emerito della Corte …

Costituzionale).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 38 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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