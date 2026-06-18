18 GIU 2026
dibattiti

Premio Luigi Einaudi 2026 ad Augusto Berbera (Presidente emerito della Corte Costituzionale)

CONVEGNO | - Roma - 18:14 Durata: 38 min 47 sec
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Fondazione Luigi Einaudi
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Convegno "Premio Luigi Einaudi 2026 ad Augusto Berbera (Presidente emerito della Corte Costituzionale)", registrato a Roma giovedì 18 giugno 2026 alle 18:14.

L'evento è stato organizzato da Fondazione Luigi Einaudi.

Sono intervenuti: Andrea Cangini (segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi), Giuseppe Benedetto (presidente della Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica Economia e Storia), Giuseppina Rubinetti (vicepresidente della Fondazione Iniziativa Europa), Giovanni Amoroso (presidente della Corte Costituzionale), Augusto Barbera (presidente emerito della Corte Costituzionale).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 38 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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