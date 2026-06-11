11 GIU 2026
dibattiti

Giornata in ricordo del professor Alessandro Pace (Professore emerito di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza)

CONVEGNO | - Roma - 14:10 Durata: 1 ora 47 min
A cura di Pantheon
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Saluti del Presidente della Corte costituzionale, Presidente Giovanni Amoroso.

Presiede e coordina Giuliano Amato Presidente emerito della Corte costituzionale.

Relazioni: Giuliano Amato (Presidente emerito della Corte costituzionale), Maria Alessandra Sandulli (Giudice della Corte costituzionale), Massimo Luciani (Giudice della Corte costituzionale), Enzo Cheli (Vice Presidente emerito della Corte costituzionale), Giovanni Pitruzzella (Giudice della Corte costituzionale), Francesco Saverio Marini (Giudice della Corte costituzionale).

Ricordo della Famiglia: Lorenzo F.

Pace (Professore di Diritto dell’Unione Università degli Studi del Molise).

Convegno "Giornata in ricordo del professor Alessandro Pace (Professore emerito di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza)", registrato a Roma giovedì 11 giugno 2026 alle ore 14:10.

Sono intervenuti: Giovanni Amoroso (presidente della Corte Costituzionale), Giuliano Amato (presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana), Giovanni Pitruzzella (giudice della Corte Costituzionale), Maria Alessandra Sandulli (giudice della Corte Costituzionale), Massimo Luciani (giudice della Corte Costituzionale), Enzo Cheli (vice presidente emerito della Corte Costituzionale), Francesco Saverio Marini (giudice della Corte Costituzionale), Lorenzo Federico Pace (associato di Diritto dell’unione europea nell’Università del Molise).

Tra gli argomenti discussi: Corte Costituzionale, Cultura.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 47 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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è bastato un visto di 10 minuti di treno.
10 minuti siano interrotti, ricordo quella volta unificano tu perché voglio dal punto, quindi tu Catherine anche Boccioni e poi farei io in modo tale che ha letteralmente cambiato tutto è per sempre col Bologna, dopo sei proprio un plafond di no per colpa
Allora?
Il nostro programma prevede il presidente.
E comincio a salutare il presidente Giuliano Amato, che presiederà questo incontro e allo coordinerà, saluto i vari relatori, saluto i figli del professor del professor Pace, saluto tutti quanti oggi voi siete presenti a questo incontro per ricordare il professor Alessandro Pace, maestro del diritto costituzionale che è mancato l'anno scorso 18 aprile.
Ed è il momento anche triste quello in cui in effetti lo ricordiamo, perché contemporaneamente oggi è venuto meno un altro maestro del diritto Natalino, Irti, vorremmo modo di ricordarlo in un'altra occasione il professor Pace è stato allievo di Carlo Esposito e diverbio Crisafulli.
Dopo aver conseguito la libera docenza nella mia 967,
E ha insegnato in varie università, Cagliari, Modena Firenze e soprattutto Roma, la Sapienza, dove è stato titolare della cattedra di diritto costituzionale per vari anni è stato anche direttore della rivista giurisprudenza costituzionale per è stato inizialmente condirettore con Leopoldo Elia e direttore, poi per un periodo prolungato, autore di monografie, articoli, relazioni, voce enciclopedica, la monografia iniziale che lo portò alla libera docenza, alla libertà di riunione nella Costituzione italiana, il tema che poi ha approfondito e ulteriormente
Elaborato nel commento all'articolo 21 nel commentario della costituzione, questo, assieme alla professoressa Manetti, ha avuto una vita intensa, ha avuto una partecipazione anche.
Anche diciamo alla vita, come dire, politica per aver avuto un ruolo significativo in occasione dei due referendum confermativi delle riforme costituzionali, quella del 2006, quello del 2016, è stato anzi presidente del comitato per il no nel caso.
Del referendum del 2016 ci sono gli i relatori che illustreranno le le caratteristiche, l'apporto scientifico del professor Paolo Pace, ispirato ispirato una sorta di positivismo moderato, positivismo temperato, che ha connotato.
Che hanno connotato il suo apporto, mi fermo qui e lascio al presidente Amato per presiedere, coordinare le i vari apporti dei vari dei vari relatori. Grazie
Bene, grazie Presidente.
Cominciamo con gli interventi di merito, è previsto che io cominci anche come relatore.
Il mio tema e le radici culturali del pensiero giuridico di Alessandro.
E che?
Mi è difficile cominciare senza ricordare che siamo stati insieme da ragazzi con Alessandro e abbiamo a lungo vissuto vite parallele, in qualche modo lui era cresciuto qua a Roma con Esposito e poi con Crisafulli, io sopravvenne da Pisa quando lavagna da Pisa venne trasferito a Roma e dal 64 cominciammo a frequentarci.
Curiosamente, ci siamo inseguiti anche nel nel lavoro.
Lui fa nel 67 la libertà di circolazione, io nel 68 la libertà personale, io nel 68 vado a insegnare a Modena a lui dopo di me, va a insegnare a Modena, in realtà poi,
Abbiamo fatto Firenze insomma
Siamo stati a lungo insieme.
E siamo stati davvero amici e questa è una cosa che conta nella vita, al di là della colleganza e degli interessi comuni, e
E abbiamo vissuto insieme quella stagione bella
Che fu negli anni 60 proprio la scoperta della Costituzione per la quale noi giovani, i costituzionalisti, avevamo quell'entusiasmo che nasceva dal rileggere o leggere leggi scritte prima che questo testo arrivasse e vedere che cosa accadeva.
E qui c'è I in Alessandro, un qualcosa che può stupire chi conosce le sue radici, perché se voi lo leggete I, l'impostazione è del classico liberismo, lo chiamo in effetti.
La libertà viene prima.
I diritti vengono prima,
Tutto ciò che non è vietato è consentito, ecco, questo è l'uomo nella condizione naturale di LOC, insomma, e il riprendere quella concezione della priorità dei diritti e delle libertà che.
Si lega, nelle origini del tema, al al diritto naturale da Grozio allo stesso loc,
E lo si sente in Alessandro.
Allora la domanda che sorge, ma perché lui e non ne parla mai è sempre Gius positivista e è tutto sul diritto positivo e lo rifiuta il diritto perché?
Quando arriviamo a interpretare la Costituzione?
Lui, tutti noi abbiamo davanti un testo che riconosce la priorità della persona sullo Stato, che sottolinea che il verbo della Costituzione non è attribuisce, ma riconosce la Repubblica, i diritti e le libertà.
E tuttavia nella piattaforma culturale di chi ha introdotto tutto questo in Costituzione, che è il gruppo dei giovani cattolici del Codice di Camaldoli, questo porta con sé un diritto naturale che non è quello di Locke.
È in realtà un altro.
È il diritto naturale legato alla tradizione e alla cultura religiosa di coloro che avevano scritto il codice di Camaldoli.
Che a volte introduceva limiti ai diritti che la cultura lo chiama, non necessariamente riconosce.
Era scritto nel codice di Camaldoli, il padre è il capo naturale della famiglia, in più c'era un'idea di bene comune.
In nome del quale lo Stato è chiamato ad assumere delle responsabilità che non è detto, coincidano tutte con ciò che la Costituzione espressamente prevede, allora, trovandosi davanti ad un diritto naturale che non è quello della sua fonte primigenia.
Alessandro dice fuori,
Non le disposizioni della Costituzione vanno interpretate in base alle regole interpretative del diritto e non portandoci dentro contenuti Asio logici che non trovino una corrispondenza specifica e precisa nel testo costituzionale, quindi.
Quello che parte da una posizione che è culturalmente giusto, giusnaturalista nei secoli, direi, diventa per rispettarla senza immissioni altrui o aliene un Gius positivista assertore del diritto positivo e del precisa.
Delimitazione delle libertà e dei diritti costituzionali davanti a qualunque ipotesi di interpretazione è aperta e lui proprio l'Alessandro Magno,
Dello squadrone che dice l'articolo 2 non è una norma a fattispecie aperta, voi siete troppo giovani quasi tutti per ricordarglielo, ma questo era un terreno di battaglia quando noi eravamo giovani e i nemici erano più degli amici, in effetti, perché la voglia di infilare nuovi diritti nell'articolo 2 era una voglia che non resisteva a non essere appagata prima della fine dell'articolo
Come io scopro un nuovo diritto e non dico, concludendo che rientra nell'articolo 2, ora notate, Alessandro questo, non l'ha, no, non non l'ha mai negato che possano esservi diritti ulteriori, ma quei diritti ulteriori
Nei limiti in cui la Costituzione lo consente, li potrà prevedere il legislatore e, in quanto previsti con legge ordinaria, non avranno evidentemente la forza, la resistenza. Oggi, se dici resistenza, non capiscono devi dire resilienza strane sorti della lingua italiana che
Invece il diritto previsto dalla Costituzione e finisce per avere. Ecco,
è importante ricordare questo perché poi le battaglie in cui Alessandro si impegnerà saranno tutte coerenti a questo filone principale e direi proprio che una delle sue forze e la sua caratteristica principale è la coerenza, ha sempre sacrificato alla coerenza anche possibilità di risoluzione più semplice dei problemi e infatti su queste premesse,
Che lui svolge la sua battaglia contro l'ordine pubblico ideologico, perché la Costituzione non esclude l'ordine pubblico, ma non consente di collocare dei contenuti a Sion, oggi sia a danno di altri e in ciò che poi è diventa fonte di limiti. Il potere può porre limiti, ma il primo limite è quello che incontra lo stesso potere, il limite e la Costituzione. Non si può allargare lo spazio infilando qualcos'altro. Questa è un'operazione tra le più innovative sul piano interpretativo. Perché ordine e sicurezza pubblica avevano sempre significa.
Ah ah, tu sempre anche prima del regime fascista, quale cosa che aveva dei contenuti, diciamo valoriali, invece l'ordine diventa l'ordine fisico, l'ordine materiale in questi limiti e in questi termini ha ammesso la sua preferenza.
Per
La libertà, la manifesta anche nel criticare la nozione di democrazia militante di Weinstein, non l'accetta, non accetta che possano esservi dei limiti alla libertà di manifestare qualsivoglia pensiero.
Dettati dal le caratteristiche di quel pensiero, pensiero eversivo rispetto alla Costituzione, se è pensiero e quindi la sua tesi che poi la tesi classica del diritto costituzionale liberale sono un pericolo imminente e concreto, scaturente insieme dalle circostanze e da quella manifestazione, per come avviene,
Possono giustificare la limitazione, altrimenti norme come quelle della Grundgesetz sono inammissibili e non a caso, nella Costituzione italiana non le trova naturalmente c'è il divieto del Partito nazionale fascista, ma quella è la classica deroga determinata dal cambio di regime, che ha un carattere di per sé eccezionale.
Eccolo, come accennavo per converso, e qui anche si mette in contrasto con altri ammettere che il legislatore possa occupare spazi, che la Costituzione lascia aperti in questo.
Mentre altri, come me, abbracciavano in entusiasticamente la tesi di Elia sull'inammissibilità del vuoto dei fini e Wind interpretavo, interpretavamo l'articolo 13 come un articolo i cui fini dovevano essere identificate in altre disposizioni costituzionali lui dice no, perché?
Laddove la riserva di legge non è rinforzata, ma potrà essere assoluta relativa.
Nei limiti comunque del sistema il legislatore può intervenire.
Guardate che questa a suo tempo fu una tesi molto criticata, quella volta io ero nella maggioranza, diciamo lui non era interessato all'essere minoranza, fatto strade che la storia ha dato ragione a lui, perché tutto il capitolo della detenzione cosiddetta amministrativa, poi in parte giurisdizionali Zatta dell'immigrato non regolare è una vicenda che costituzionalmente la spiega Pace nulla spiega Elia no, spiega Amato in effetti,
E anche qui la storia gli ha dato, ragione, quindi il principio di legalità sostanziale, il risvolto è questo, in realtà nei confronti del potere amministrativo questo diventa limitante, perché non è più l'autorizzazione ad esercitare il potere che ai tempi di Zanobini bastava diventa l'autorizzazione a esercitarlo in determinate circostanze per le finalità previste e presenti in in quelle circostanze.
Insomma, è l'interprete di una Costituzione alla quale è sempre leale.
Consapevole dei molteplici interessi pubblici che giustificano l'intervento pubblico e quindi arriverà in moltissimi casi che vive come avvocato o che scrive come studioso al cuore del lavoro che si fa in questo edificio in effetti, e cioè al bilanciamento al ritrovare quasi ovunque, quasi in ogni caso da un lato una libertà o un diritto,
Meritevoli di tutela, dall'altro, un interesse pubblico anch'esso meritevole di tutela, il problema non è l'esserci o non esserci dell'uno o dell'altro, ma il bilanciamento che la Costituzione in in quel caso richiede.
Su questo lui liberale seppe essere sempre all'altezza della scelta del diritto positivo, pensate alla sua scelta di fare l'avvocato della Rai e B A al tempo in cui lui lo faceva, era vero che.
La.
L'accesso di tutti dell'articolo 21, la limitatezza dei mezzi non consentiva attraverso il mercato e si ritenne che avesse più senso cercarla attraverso il servizio pubblico e un uso pluralista del servizio pubblico che ne giustificava inizialmente il monopolio.
Alla fin fine, erano articolo 21 e articolo 43
Che fosse nulla di diverso.
Insomma, insomma e concludo io non ho mai dubitato che l'avvocato Pace si affidasse al professor Pace per costruire i suoi argomenti, così come il professor Pace era sempre se stesso anche quando presiedeva quel comitato per il no del del 2016 e lì era in gioco alla fin fine il cuore della sua tesi il limite del potere pubblico e vide in pericolo il limite del potere pubblico e reagì con la coerenza di sempre di un mio caro e vecchissimo amico e io ho finito.
Che fatto il do la parola violando il programma al dolorante professor Petruzzella, il quale no no, no, non è che ci Moreira.
No, no, no, state tranquilli, però ha un dolore alla schiena, che consiglia di lasciare al più presto questa posizione seduta, assumerne altre e farsi vedere il dolore, quindi ascoltiamolo e poi gli daremo anche licenza di andarsene subito.
Grazie Presidente. È a causa del dolore, mi tocca parlare dopo il presidente Amato ed è una cosa rischiosissima, pericolosissima, e quindi però la vostra comprensione, la vostra amicizia non sarà però particolarmente non vi indurrà a essere particolarmente severi prima di spendere alcune poche riflessioni sulla libertà di manifestazione del pensiero nell'opera di Alessandro Pace. Lasciatemi dire che io sono particolarmente commosso, oltre che Onorato, e di partecipare a questo momento di riflessione e di commemorazione del grande maestro del diritto costituzionale. Sono commosso perché Alessandro Pace ha avuto un ruolo importante nella mia vita. Lui è stato uno dei componenti della commissione di concorso di prima fascia e che io ho superato a bomba abbastanza giovane, molto giovane e avevo il maestro morto. Da parecchi anni era morto giovane, quindi non orfano accademico, però Pace e altri maestri che sedevano in quella Commissione. Ho avuto il privilegio di essere giudicati da loro disse fin dall'inizio, stai tranquillo, tu sei, quello che entra poi il concorso durò, svariati anni erano altri tempi, io tranquillissimo, non è che tutte le notti dormivo, però appunto mantenne con quella coerenza, perché fa e non non ero in capo a nessuno dei commissari e con quella coerenza che la caratterizzato, quello che aveva detto il primo giorno che ci siamo incontrati poco dopo la pubblicazione della Commissione, mantenne è accasciata Emi ancora una volta, a dare due considerazioni di ordine personale, ma che esprimono la sostanza umana e accademica del professor Pace. Io ero giovanissimo, noi ci io avevo mandato sempre alle cose che scrivono e così via, ma c'eravamo incontrati fuggevolmente quando esce il pubblicata la commissione di concorso, come si usava a quei tempi, io vado a trovarlo in studio con il pacchetto.
Le monografie, gli articoli e così via mi apre una persona e mi colloca nella biblioteca. Qui me lo ricorderò ancora, mi ha dato appuntamento alle 15:30 passa il pomeriggio, ogni tanto entrava il professor Pace prendeva un volume della biblioteca, ma mi guardava e se ne andava. Lui non mi aveva focalizzato poi alla fine dello studio doveva chiudere o no, e viene lì e mi dice, ma lei a chi è che chi c'è può essere son venuto a che il professore si morti no, mi scusi, mi perdoni, le sono distratto, studiavo e così via, e quell'episodio e mi chiedeva costantemente scusa, ci incontravamo negli anni e continuava a dirmi e nel frattempo con un po'di captatio benevolentiae, ma oggi, lo confesso, abbiamo fatto una bellissima gita a Erice
Arricchita dalle dalle genovesi, con crema gialla di aerei, c'è tutto, insomma, si è sviluppato e il rapporto importante non soltanto dal punto di vista professionale, non soltanto per la la gli insegnamenti culturali e continuato col figlio con Lorenzo Pace e l'ultima volta con la cui amicizia mi onora e l'ultima volta che ho incontrato il professor Pace è stato in occasione della presentazione del libro di Lorenzo alla Camera e io ero uno dei presentatori e a lui.
Si illuminavano gli occhi io me lo ricordo quando Lorenzo ha cominciato la sua attività accademica, il diritto dell'Unione Europea, lui me ne parlava proprio con muovendosi e diceva quello è il settore giuridico che va seguito. Scusate queste notti personali e vado subito, però, restando entro il quarto d'ora al svolgere alcune considerazioni troppo brevi e superficiali rispetto alla maestosità del pensiero di pace, sulla libertà di manifestazione del pensiero nella sua opera, e questo è un tema che attraversa costantemente la riflessione di Alessandro Pace e l'attraversa nel suo duplice ruolo, ricordato ora dal presidente Amato, quello di professore è quello di avvocato davanti alla Corte Costituzione, ruoli che si arricchivano l'1 grazie all'altro. Pensiamo ai suoi iscritti sull'articolo 21, la raccolta di saggi del 1983 e stampa, giornalismo, radiotelevisione, problemi costituzionali, indirizzi, giurisprudenza edita dalla CEDAM è il commento all'articolo 21 del commentario Branca Pizzorusso, scritto insieme a Michela Manetti nel 2006. Però, tutto ciò confluiva sempre nella sua attività di avvocato intensa e io ricordo qualche numero
Tra il 1976, il 2015 pace patrocinò dinanzi a questa Corte ben 66 giudizi 43 in via incidentale, 4 in via principale, 8 conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Se i conflitti tra Enti cinque giudizi di ammissibilità del referendum abrogativo, quindi un'opera professionale intensa e che però, appunto nulla sottraeva alla sua riflessione scientifica, e l'esordio di pace qui in Corte avviene con una sentenza importante perché gli patrocinò la causa che condusse alla sentenza 202 del 1976 con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale del monopolio radiotelevisivo statale limitatamente alle trasmissioni via etere in ambito locale, per contrasto con gli articoli 3 e 21 della Costituzione. Era una decisione importante che
Faceva seguito, dopo 16 anni, a quella decisione numero 59 del 60, dove la Corte aveva rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della riserva esclusiva statale in materia. Il rettore visiva, ritenendo che l'attività radiotelevisiva integrasse una attività di preminente interesse generale, l'articolo 43, di cui ci ha detto il presidente Amato, e che in quel momento la scarsità delle frequenze disponibili via etere giustificasse l'accentramento del servizio nelle mani dello Stato, cambia il contesto tecnologico ed è questa la modernità di pace, pace che resta profondamente. Un giurista positivo, però, interpreta la Costituzione in particolare le norme sulla libertà di manifestazione del pensiero alla luce dei cambiamenti del contesto tecnologico che richiedono letture innovative, per salvaguardare una cosa, il valore del pluralismo informativo, che credo, è stata la stella polare che ha guidato la sua azione come avvocato
E come professore in tutti i suoi iscritti.
E per questo, appunto, già c'era stata prima della sentenza 202, il, le sentenze, 225 226 con cui la Corte dichiarò costituzionalmente legittimi il divieto penale di ripetizioni in Italia di iscrizioni trasmittente estere e il monopolio statale relativo agli impianti via cavo per le reti locali. La prima cosa che saltò fu appunto il monopolio. Per quanto riguarda il cavo, a quel punto si passa alle trasmissioni via etere in ambito locale, dando luogo a quello che però pace criticamente, perché se leggiamo i commenti erano commenti sempre dottissimo coltissimi, ma non risparmiava alle critiche alla giurisprudenza della Corte costituzionale e disse a questo punto abbiamo il rischio del caos, dell'etere una
Una una formula che poi ripete tante volte e lui accompagna l'evoluzione, cercando di mantenere fermo il pluralismo dell'informazione all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo, tante sentenze lo vedono essere l'avvocato della Rai, la Rai che, come ha detto il presidente Amato era per lui il baluardo del pluralismo informativo appunto il pluralismo interno ma,
Tutto ciò, appunto, si collega costantemente, non vi non sto qui a tediarvi con tutte le sentenze, soltanto appunto il senso della sua azione che vorrei mettere in evidenza e ma certamente al contempo, pace e riflette sull'articolo 21. Ridefinisce i rapporti tra monopolio pubblico iniziativa privata a tutela del pluralismo informativo in questa dialettica costante tra articolo 21 e articolo 43 della Costituzione e pace come è stato già detto è un giurista liberale, è un giurista liberale, per lui è importante sottolineare
Che
Nell'ordinamento costituzionale italiano non esiste una libertà di informazione autonoma distinta la libertà di manifestazione del pensiero, la sua, una visione individualistica e garantistica c'è la libertà di manifestazione del pensiero, trova il fondamento della Articolo 21 e la stessa libertà di informare trova appunto la sua genesi dello stesso articolo 21. Questo significa,
Che se la libertà di manifestazione del pensiero e per la tua struttura, un diritto di libertà individuale, anche la libertà di informazione che da essa deriva non può che avere la medesima natura, quindi per pace, dall'articolo 21 non è possibile ricavare contemporaneamente sia la libertà dell'operatore dell'informazione sia un diritto generale dei destinatari ad un'informazione obiettiva, imparziale e completa. E ci ricordiamo tutti in quegli anni dibattiti sulla libertà di informazione, sull'idea di un diritto funzionalizzato che doveva servire no, a promuovere il pluralismo dell'informazione che le opponevano, per esempio a Lipari. In questa visione, ma pace resta fermo nella con nel nell'assumere, in tutte le sue i suoi lavori e poi in problematica delle libertà costituzionali, un libro ancora oggi per noi importante nel loro nostro lavoro quotidiano in Corte costituzionale, ma già credo che, appunto è emerso da quello che ha detto il presidente Amato e credo che Massimo lo riprenderà. Ebbene, il lui resta fermo nel dire è un diritto individuale e per questo serve il servizio pubblico radiotelevisivo. Il servizio pubblico radiotelevisivo serve perché non potremo orientare la libertà di manifestazione del pensiero dei privati in senso funzionale. Dovremmo garantire il pluralismo delle fonti di informazione
Cara proprio attraverso il servizio, il servizio pubblico, il badate in alcune pagine, e c'è l'osservazione secondo cui il mercato è importante. Insomma, le battaglie con Berlusconi sono state nelle battaglie epica in quegli anni che hanno contribuito comunque alla crescita della cultura politica, costituzionale e civile del Paese. Ebbene, lui diceva, il mercato non conduce necessariamente un'informazione migliore e in più imparziale, il mercato serve però talora può accadere il contrario e comunque, appunto, un. Non possiamo imporre con limiti legali ai privati di avere di dare un'informazione obiettiva e imparziale e, ove appunto, orientata a certe finalità di interesse pubblico. Un grande giurista liberale, un grande maestro che continua a guidarci in tutti i ruoli che abbiamo è per cui esprimo la mia personale gratitudine, ma credo tutta quella del nostro Paese e della comunità dei costituzionalisti. Grazie alla vostra
Alle spalle, purtroppo cucciolo, perché debba uscire alle 3.
Mentre un altro poco me ne vado in tempo eh no, perché se non se ne va a fare una brutta.
Ecco perché io alle 3 ore, però no, perché ti sei fatto mettere davanti agli altri.
Non è che l'ho cacciato.
Grazie ai due anni b e abbiamo esaltato la coerenza dall'inizio di questo incontro coerenza voleva che se ne andasse e, insomma, c'è poco da fare, Maria Alessandra, ora ripristiniamo l'ordine, grazie Presidente.
E ovviamente questo ordine non segue nell'ordine alfabetico, né tantomeno quello di importanza, ma segue un ordine logico perché io parlerò.
Della vita un po'in senso generale, di Alessandro Pace, una vita come abbiamo intitolato questo intervento, Vita di scienza, magistero e impegno per le libertà e l'uguaglianza, ispirata proprio a quella coerenza che così bene ha saputo tracciare, Giuliano Amato, e perché io perché?
Ho avuto un rapporto che mi permetto di dire particolare speciale con Alessandro e con la famiglia, Pace per ragioni familiari complesse e mi e mi sono trovata ad essere perché, nonostante le differenze di età, in rapporto amicale con Alessandro e con la sua adorata Loretta che per la quale aveva una stima enorme a ulteriore conferma della coerenza perché quella esaltazione quel riconoscimento dell'uguaglianza era un riconoscimento che lui aveva anche all'interno della famiglia e poi, sempre per il destino all'incontrario, sono stata e sono pezzo tuttora amica e soprattutto dei figli, ma soprattutto di Gaia e Di Lorenzo.
Ma ecco questa due per giustificare la mia precedenza che non ha nessun'altra ragion d'essere Alessandro Pace, è stato un uomo prima che un giurista che ha saputo incarnare e lungo l'intero arco della sua vita un'idea esigente e coerente di costituzionalismo inteso, come si diceva come impegno costante per il rispetto della Costituzione.
E con essa per l'affermazione della garanzia delle libertà, tra cui appunto quella libertà di manifestazione del pensiero con la libertà di informazione, che io ho avuto il privilegio di sulla quale ho avuto il privilegio di leggerlo perché io poi mi sono laureata nel 1970 7 sulla riforma della della Rai e quindi studiando tutte le sentenze a 60,
Del del 60 del 74 e del 76 e ho continuato per un po'a studiare questi temi. Non è con questa prospettiva che lui ha seguito con una straordinaria continuità. Lo ha guidato in tutte le sue esperienze, dalla ricerca scientifica all'insegnamento della professione forense, alla direzione della rivista e giurisprudenza costituzionale e, come si ricordava nell'impegno civile, il suo percorso umano e professionale. È stato tracciato da una profonda e consapevole fede nella Costituzione che rappresentava per lui il punto di riferimento imprescindibile per guardare all'ordinamento nel suo complesso che, al contempo, lo strumento fondamentale per limitare il potere, garantire i diritti della persona, ed è questa fede che, Raffaele Niro, nel suo sentito ricordo del maestro sul forum dei Quaderni costituzionali è definito felice espressione del costituzionalismo garantista in cui egli si conosceva appieno questa fede. Si riflette con particolare chiarezza nella sua attività scientifica e il tratto distintivo del suo metodo è rappresentato da un forte rigore teorico espresso quello che abbiamo ricordato nel suo cosiddetto positivismo ottemperato. No volto a difendere la Costituzione era interpretazioni eccessivamente creative o valoriali ritenute potenzialmente idonee a indebolire la forza delle sue prescrizioni
Più significativa in tal senso è vero, Franco Modugno la relazione sull'interpretazione costituzionale, interpretazione per valori tenuta in dialogo polemico con Franco a un incontro di dottorato svoltosi nel 2005 nella sul tema interpretazione costituzionale e interpretazione per valori come ebbene egli stesso a chiarire la scelta del positivismo temperato si fonda in primo luogo su un consapevole giudizio di valore ossia sull'adesione ai valori liberaldemocratici sottesi alla Costituzione repubblicana.
La cui la dichiarata preferenza permettono interpretativo che ne prenda sul serio il testo e la struttura e per non dare poi spazio e per criticare le.
Letture invece della interpretazione per i valori in cui diceva si annoda, si annida il rischio di soluzioni arbitrarie e il soggettivismo di molti bilanciamenti tra valori e l'abuso, del criterio della ragionevolezza, anche quando vengono in considerazione non già a disposizioni di principio, ma vere e proprie regole di condotta.
Giuliano Amato ha detto molto meglio di me che riassunto e illustrato questo il pensiero di Alessandro, quindi per oranti e sottolineo, come è stata particolarmente importante e la sua riflessione la sua dottrina sulle libertà costituzionali nella notissima problematica delle libertà costituzionali, che ha formato intere generazioni di studiosi, l'ultima edizione del 2003 nel delineare questa problematica pace attribuisce un rilievo centrale all'interpretazione dell'articolo 2 della Costituzione, criticando,
La sua, la sua lettura come clausola aperta, idonee, affondare il riconoscimento dei nuovi diritti non espressamente previsti nel testo costituzionale, pur conoscendo la forza evocativa di questa disposizione, della sua importanza nel delineare la forma di Stato e il primato della persona e gli metteva in guardia rispetto ai rischi di un utilizzo eccessivamente estensivo della norma che diceva, finirebbe per svuotare il significato di significato il sistema delle garanzie costituzionali. In questa prospettiva, i dimensione, innanzitutto l'idea che l'articolo 2 possa fungere da fondamento generale per dei mezzi, l'emersione di nuovi diritti, molte delle situazioni giuridiche che la dottrina tende a ricondurre a tale disposizione scriveva, risultano già tutelate, direttamente o indirettamente da specifiche norme costituzionali, sicché invocare l'articolo 2 anziché costituire un ampliamento delle garanzie, rischia di sovrapporsi impropriamente a previsioni già esistenti, oppure di generare tensioni e antinomie con altri principi costituzionali. E questo atteggiamento è ancora più critico nei confronti della pretesa di riconoscere i diritti ulteriori in assenza di un chiaro ancoraggio al testo costituzionale, perché sottolineava affermare nuovi diritti comporta inevitabilmente
Imporre corrispondenti obblighi, incidendo su quell'equilibrio complessivo tra libertà e poteri evidenziato dal presidente Amato, finendo per attribuire all'interprete o al giudice un padre definitiva, incompatibile con la logica della Costituzione rigida, che invece affida al legislatore, nel rispetto delle procedure previste, il compito di regolare i rapporti sociali emergenti.
Di qui l'insistenza sulla necessità che ogni riconoscimento di situazioni soggettive trovi fondamento in disposizioni costituzionali espresse o comunque in un analogo interpretazione, rigorosamente ancorata al dato testuale.
In questo senso Pace si è spesso posto in posizione critica rispetto agli orientamenti dominanti, manifestando un rigore intellettuale che era al tempo stesso una forma di vigilanza a tutela dei principi fondamentali dell'ordinamento del suo insegnamento sui diritti, in merito ai godere anche la riflessione sul rapporto tra eguaglianza e libertà scriveva, sul punto che la nostra Costituzione, aderendo a un modello compromissorio liberale insieme democratico, prevede l'equilibrata coesistenza del principio di uguaglianza con gli specifici diritti di libertà. L'articolo 3, comma 1 vincola infatti al rispetto dell'uguaglianza formale dei cittadini direttamente il legislatore e indirettamente l'amministrazione, ma non vincola i soggetti privati. Inoltre, il comma 2 impone sì alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
Che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ma ciò solo se non esiste altra via per rimuovere gli ostacoli di fatto che in quella data ipotesi altrimenti impedirebbero il pieno sviluppo della persona umana e tutto ciò per purché sia rispettata quell'ulteriore condizione discendente del generale principio di razionalità ragionevolezza secondo cui l'azione positiva deve essere congrua rispetto al fine d'essere cioè rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità appunto,
Ne consegue che le guardia l'eguale spettanza Farm
A lei e a tutti i cittadini e i diritti di libertà deve essere coniugata con la massima espansione soggettiva dei diritti, in modo che tutti possano esercitare in modo uguale ed effettivo il proclamato il diritto di libertà, a condizione che questa espulsi espansione soggettive e oggettive in modo uguale non restringa però a tal punto il contenuto del diritto da fargli perdere la sua ragion d'essere.
Sono molto interessanti anche le conclusioni di questo del scritto e che ho appena ricordato, di eguaglianza e libertà perché sono sviluppate a chiosa dell'analisi di un caso riguardante i circoli privati solo maschili.
Che aveva generato un'interrogazione parlamentare al ministro delle pari opportunità e di cui aveva dato conto anche la sua rivista giurisprudenza costituzionale. Pace sottolinea infatti che proprio quell'esempio, tutto sommato frivolo, come lo definisce, ribadisce quanto sia difficile contemperare, soprattutto in concreto, eguaglianza e libertà e come la soluzione dei conflitti tra quei due grandi valori si è difficilmente raggiungibile con l'intransigenza giuridica e la si possa invece perseguire solo attraverso rinunce reciproche, per quanto esse possano essere spiacevoli se non addirittura dolose, il che aggiungeva e fosse quanto i rivoluzionari francesi del 1.789 avevano imprevisto, evocando la fraternità come tramite tra libertà eguaglianza e che i nostri costituenti del pari avvertivano richiamando tutti noi agli inderogabili doveri di solidarietà. In definitiva, questi doveri sono visti come strumento per evitare sia l'assolutizzazione delle libertà individuali, che rischierebbe di tradursi in disuguaglianze sostanziali, sia una concezione rigida e dell'uguaglianza suscettibile di comprimere la sfera di autonomia personale, come ha detto Paci, ha svolto un ruolo
Molto significativo anche nella direzione della rivista giurisprudenza costituzionale, che ha rappresentato un osservatorio privilegiato sull'evoluzione del diritto vivente.
E ha contribuito a creare un luogo di proficuo confronto tra dottrina e giurisprudenza, promuovendo un dialogo continuo tra teoria e prassi ricordo delle sue telefonate, è fitta, questa sentenza, la la potresti commentare, lo vogliamo vedere, ecco la direzione della rivista, per lui non è un incarico scientifico soltanto era una forma ulteriore di impegno nella costruzione e nella difesa della cultura costituzionale.
Così come l'Est, è questa la stessa chiave di lettura della sua lunga attività forense, come è stato prima ricordato, e quindi non non sto ad aggiungere altro soltanto sottolineando che il giudizio costituzionale ha costituito uno strumento fondamentale per denunciare le violazioni e ristabilire l'equilibrio tra potere,
E diritti e in questo assunto grande importanza, alla già richiamata difesa la libertà di informazione e del pluralismo, considerati condizioni essenziali per il funzionamento della democrazia, ma allo stesso modo la sua attenzione alle garanzie processuali e la tutela giurisdizionale che riflette la convinzione che la libertà non possa esistere.
Senza effettivi strumenti di protezione è stato del parere di ricordato il suo impegno civile e quindi anche su questo.
Posso sicuramente passare oltre per non togliervi altro tempo, ricordo soltanto come lui sottolineava come la Costituzione non è soltanto una legge formalmente diversa dalle altre, ma è la legge fondamentale, consistente sì, in un documento, ma in un documento che vive come un tutto,
Nel significato datole dalle convenzioni costituzionali della prassi parlamentare, dalla giurisprudenza non solo costituzionale, dalle manifestazioni popolari e dalle battaglie giudiziarie condotte per la difesa dei suoi principi e quindi aggiungeva anche profondi cambiamenti di essa sono ben possibili, sempre che non incidano ovviamente sulla forma repubblicana sostanzialmente intesa ma devono essere necessariamente graduali, ciò per evitare la traumatica, perciò esiziale distruzione di quel diffuso patrimonio di esperienze e istituzionali e dei ricordi personali che fanno sì che una Costituzione non sia solo un atto normativo ma qualcosa di vivo e di interiorizzato nell'animo di tutti i cittadini.
Uno degli ambiti in cui più chiaramente si coglie l'unità e la coerenza tra il pensiero e la vita di Alessandro è evidentemente l'insegnamento non è stato soltanto un docente autorevole, ma un maestro capace di trasmettere un metodo e una responsabilità.
L'attenzione alla precisione concettuale, il richiamo costante rigore dell'analisi e la sollecitazione al confronto critico che ha avuto occasione anche io di verificare sono stati gli elementi essenziali di quel suo magistero, fondato non solo sull'imposizione di un modello, ma sulla formazione di coscienze autonomo,
In questa dimensione, l'impegno verso gli studenti andava ben oltre l'aula, traducendosi in un accompagnamento attento e continuo nei percorsi di studio e di ricerca e il rapporto con gli allievi si caratterizzava per una cura autentica, oggi tanto si parla di cura dell'amministrazione che deve curare e lui lo ha impersonato che teneva conto anche delle vicende individuali in un intreccio tra vita accademica e vita privata che contribuiva a rendere più intenso e significativo il legame educativo, l'attenzione agli studenti e ai giovani studiosi e attentamente affettuosamente ricordata si era Cafè la e Niro nello scritto Gest citato sia dalla Roberto Borrello in Nomos su Nomos
La coerenza profonda, prego, noi professati e quelli vissuti emerge anche nella vita privata, nel rapporto con gli allievi abbiamo detto, nella collaborazione con i colleghi, nella condivisione delle esperienze personali che sono inserite in un contesto in cui la dimensione umana non è mai separata da quella professionale Manea anzi il fondamento.
E Gaia, sua figlia che, di cui sono, come dicevo amica questa volta lei più giovane di me e i nostri figli quasi coetanei si sono frequentati da piccoli. Ecco, Gaia mi ha raccontato che quando era bambina il papà mentre la portava a canna in bicicletta lei aveva spiegato la Repubblica italiana è fondata sul lavoro e su quel principio fondamentale e gli aveva costruito un modello di educazione dei figli e degli allievi e al senso del dovere, inteso come cardine di responsabilità nei confronti della società, perché diceva un adulto seriamente impegnato nel proprio lavoro. È un pilastro e un motore per sé e per gli altri. Per questo era esigente con i figli come PEG, con gli studenti, ma gioiva dei successi dei giovani che, attraverso lo studio, il lavoro, riuscivano a elevare il logo a livello sociale, ma soprattutto
E ho toccato con mano come con Gaia e con i figli i nipoti Alessandro, abbia messo in pratica questo spirito liberale, fu complice il sostegno delle lobby, delle loro scelte, delle loro inclinazioni e nella evita che hanno.
Che hanno vissuto sì, abbiamo ricordato, Lorenzo che.
Continuato la sua attività universitaria, ma io ricordo anche Gaia brevissima stilista che ha fatto un importante percorso lavorativo nel mondo della moda e del lusso, e Alessandro era supportata così come ha supportato ripeto tutti e tre i figli e tutti i nipoti, perché per lui non era importante cose alle persone facessero, ma l'impegno e la coerenza con cui lo faceva. Nel complesso, ciò che emerge, il profilo di un giurista che ha saputo unire il rigore metodologico e indipendenza di giudizio e senso civile, offrendo un contributo decisivo alla difesa dei principi costituzionali, e la sua eredità non si colloca soltanto nella produzione scientifica, ma nella testimonianza di una vita interamente orientata all'affermazione e alla difesa della Costituzione.
In un contesto come quello attuale, in cui il valore della Costituzione viene spesso messo in discussione, la sua lezione conservano una straordinaria attualità e aiuterà a tutti noi ricordare Alessandro, Pace significa dunque non soltanto a rendere omaggio a un maestro, ma vi è fermare l'idea che il costituzionalismo sia prima ancora che una disciplina una forma di responsabilità,
Non soltanto scientifica o accademica, ma soprattutto civica, ringrazi.
Ma Gaia la portava proprio sulla canna della bici, così mi disse sulla mia piccola non era mica così sicura però la cosa.
Avevano inventato il seggiolino anche questa da Alessandro, non me lo aspettavo, così è uno sprezzo del pericolo, bene bene.
Allora il no proprio prevede Massimo Luciani sul ruolo di Alessandro nella scuola romana.
È una giornata molto triste per la scomparsa di Natalino, Irti, che è stata ricordata dal nostro presidente prima.
Ma è anche una giornata di conforto, perché ricordiamo insieme, tutti, con con affetto e attenzione, un altro amico carissimo.
Eh no, non insomma non volevo ricordare cose personali, dico soltanto che con Alessandro siamo stati i colleghi di facoltà per ben 15 anni perché lui fu chiamato nella Facoltà giuridica della Sapienza romana, nel 90.
Io sono stato chiamato dal 96 e poi Alessandro andò in pensione avvalendosi del vecchio regime nel nel 10.
Io dovevo parlare della appunto, della questione, del suo ruolo nella scuola romana, ma in realtà la particolarità delle scuole romane dei giuristi, è quella di essere state composte di essere ancora in parte composte solo raramente o comunque in piccola parte da anagraficamente romani.
Le persone che sono uno dei pochissimi romano con genitori romani meno della mia generazione è una cosa molto rara, e questo vale anche per i costituzionalisti, non era romano Carlo Esposito, non lo era Vezio Crisafulli, non Costantino Mortati, non Aldo Sandulli, non Carlo Lavagna, non Leopoldo Elia non Gianni Ferrara lo era Manlio Mazziotti man Manlio Mazziotti di Celso di antica e nobile famiglia.
Cilentana,
L'elenco potrebbe continuare a lungo e i nomi che omette ovviamente rimetto soltanto per semplicità, ma non perché siano meno importanti di quelli che ho ricordato, ma l'arrivo a Roma per tutti i grandi studiosi che la facoltà giuridica della Sapienza ha chiamato a professare ha sempre comportato una cosa importante, ha comportato una sorta di passaggio di condizione, una vera e propria, diciamo così, naturalizzazione accademica che trovava la la propria prima espressione nella seminagione, chiamiamola così del terreno sul quale i più giovani, che poi sarebbero diventati allievi di quei maestri andavano muovendo i loro primi passi Giuliano tu sei, uno di quegli allievi
Welfare. Essi. I maestri erano però molto diversi per indole per storia personale, metodo scientifico, interessi culturali, posizioni ideali, e quindi la scuola romana del diritto costituzionale è stata molto variegata e forse anche parlarne al singolare potrebbe essere ritenuto inopportuno, però una cifra comune, secondo me è possibile individuarla e la ravviserà Ray in che cosa, nella estrema attenzione per la realtà del diritto costituzionale, in quanto diritto positivo del quale tutti intendevano bene il collegamento con la dinamica politica, la cui consapevole conoscenza era unanimemente considerata preliminare allo sforzo di assoggettarla alla logica della Costituzione. Se non si capisce
Difficile poi arrivare alla conclusione, gli allievi di quei maestri hanno raccolto il loro lascito e, a loro volta, hanno cercato di trasmetterlo a chi a chi sarebbe venuto dopo di loro.
Uno dei più prestigiosi di questi di questi allievi poi divenuti maestri di altre generazioni successive, è stato appunto Alessandro.
Ora pace era considerato un formalista, ma fermo restando che insomma, basta leggere Cammarata per sapere che bisogna diffidare, diciamo, dell'uso non sorvegliato di questa etichetta, l'attenzione estrema di Alessandro per la forma non ne azo Pava alla capacità di comprensione del mondo del diritto nelle sue connessioni col contesto politico, sociale ed economico,
Cito come il suo maestro Carlo Esposito anche per lui il rigore della forma sia andato coniugando con se posto al servizio di un realismo per nulla astratto questo scrisse Gaetano Azzariti sul numero 1 del 2025 di costituzionalismo, punto it, ricordando pace, subito dopo la sua scomparsa della cito incredibile prontezza con la quale Alessandro sapeva cogliere le conseguenze di una determinata previsione apparentemente innocua o persino commendevole.
Sulla vita delle persone parlò Michela Manetti, ricordandolo, sul sito dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, della quale Alessandro è stato presidente per un triennio dal 2006 al 2009. Non lo dimentichiamo, era stato già nel consiglio direttivo nel primo mandato di un'estrema attenzione per il testo della Costituzione, ma anche di una passione, di una fede nella costituzione da parte di Alessandro Di, cito una passione e una fede che affondano più specificamente le proprie radici direttamente nel testo della Costituzione repubblicana italiana, disse Raffaella Niro nel ricordo pubblicato sul Forum di Quaderni costituzionali che è stato citato prima da Maria Alessandra Sandulli e di un passione ha parlato anche Roberto Borrello, sul numero uno
Nel 2025 di Nomos.
Forma e testo da una parte, e sostanze in realtà dall'altra si This giungono.
Solo in chi della forma e del testo non coglie le connessioni in pace le connessioni erano presenti con tutta pienezza e solo un lettore negligente potrebbe non cogliere la consapevolezza che ne traspare in tutti i suoi scritti scagliando, scagliando la qualifica di formalista come un anatema.
Sbagliando.
Ora a me sembra.
Anche questo tratto cioè rigorosa attenzione per la forma non disgiunta dalla comprensione della realtà politico istituzionale, sia in verità comune a tutti, a tutta quella che ovviamente l'ho detto prima, insomma una certa approssimazione.
Chiamiamo comunemente Scuola romana, ecco, nessuno dei maestri che l'hanno fondata nel secondo dopoguerra, preciso permesso secondo dopoguerra fu vera fondazione della Scuola Romana, ecco.
Nessuno di questi maestri si discostava da quel figurino che ho tratteggiato sommariamente il figurino del costituzionalista, capace di maneggiare il testo normativo col bisturi del chirurgo, ma anche di guardare il mondo col Grandangolo, del fotografo Alessandro Pace, a me sembra non ha tradito ciò che gli era stato tradito non vorrei però,
Che a questo punto si equivocasse
Perché l'ho accennato prima, ciascuno degli studiosi appartenenti alla Scuola romana, dai maestri agli allievi e agli allievi degli allievi ha avuto il proprio stile e ha declinato a modo suo il rapporto tra forma e sostanza, nessuno, però, si è accostato sciatta mente alla forma e nessuno ha fatto le liste di non intendere la durezza della sostanza va da sé, ovviamente, che qui sto parlando degli altri vedo la squadra romana dall'esterno, altrimenti lo de Reims stesso.
Nessuno, soprattutto a nutrito del diritto costituzionale e una concezione che direi invertebrata per spiegare meglio che cosa intendo, lascio, lascio la parola ad Alessandro, siamo le primissime righe della sua problematica delle libertà costituzionali, la cui parte generale, o per meglio dire quella che poi diventerà la parte generale viene pubblicata nel 1983 eccolo lo l'ho portata con me era,
Lo ricorderete Librino esilissimo
Densissimo ebbe una parte generale, mi viene in mente di dirlo adesso perché l'ha, ricordato prima Giuliano, nella quale e Alessandro affermava che non c'era alcuna giuridica anteriorità dei diritti dell'uomo nei confronti dello stesso ordinamento giuridico e lo diceva inc in quel passaggio culturale che che che hai messo perfettamente in evidenza una cosa scrive Alessandro qui proprio sono le prime righe l'esame della complessa problematica dei diritti costituzionali non può non iniziare con l'interpretazione dell'articolo 2 della Costituzione. Insomma,
Eh.
Per me è un vero e proprio programma di politica del diritto costituzionale, insomma, non si può pensare che Alessandro, abbia scritto le prime righe di quella che poi sarebbe diventata un'opera della vita a casaccio, no pensato, e questo è un programma, è un vero programma, un programma, perché nessun ragionamento sulla Costituzione può avere senso in questa prospettiva se non prende le mosse dal suo testo dal diritto costituzionale.
Posi Tum. Eppure, eppure l'interpretazione di quel testo deve fare i conti con la realtà, deve misurarsi con le conseguenze di questa o di quella scelta ermeneutica, e viene da qui appunto il convincimento che che, Alessandro, Pace manifestava poche pagine. Appresso convincimento si è soffermata prima a Maria Alessandra su questo che la concezione dell'articolo 2 della Costituzione come di una norma a fattispecie, aperta e anche prima, l'ha ricordato Giuliano, dicendo che voi siete più giovani ma, insomma, in realtà non così giovani essere calati in questa problematica. Questa teorica della norma, a fattispecie aperta, presentava due criticità, almeno due. La prima stava in ciò che le ipotesi di diritti cito non previsti in Costituzione sono assai più limitate di quel che a prima vista potrebbe pensarsi, o perché tale ipotesi rientrano in fattispecie normative concernenti diritti espressamente garantiti, oppure perché un eventuale loro riconoscimento porrebbe delle insanabili antinomie con altre norme costituzionali.
Fine della citazione, la seconda criticità.
Stava nel fatto che, cito, quando si è trattato di desumere nuovi diritti dall'articolo 2, non si è meditato sul fatto che all'affermazione di un diritto automaticamente consegue l'imposizione di un corrispondente obbligo a carico di qualcuno si avviava così a veder bene perché siamo appunto nell'83 c'erano stati accenni precedentemente ma qui all'avvio.
Quella riflessione sulla problematica dell'arricchimento del patrimonio, costituzione dei diritti, che avrebbe condotto pace a interrogarsi se alla fin fine questo percorso di arricchimento non si potesse correre il rischio di avviare una sorta di gioco a somma zero.
Nel complesso dell'ordinamento ora ora, insomma, non è certamente non è opportuno che io dica qui come come la penso su questa faccenda l'ho fatto in molte altre occasioni, ma penso che qui importi assolutamente a nessuno e mi interessa sottolineare un'altra cosa però è ed è questo è che in questo modo Alessandro faceva intendere e credo senza ombra possibile di equivoco.
Che l'aggancio al testo non andava in lui disgiunto dall'esame delle conseguenze della sua interpretazione.
In una prospettiva di attenzione, per la possibile eterogenesi dei fini sottesa alle scelte giuridiche sempre sottese alle scelte giuridiche che molti appartenenti alla Scuola romana hanno coltivato, direi quasi per naturali cautela e diffidenza, direi per una non proclive vita ai facili entusiasmi, prudenza più che per forse anche più Pearl che per le ragioni teoriche,
Che erano sottese alle note riflessioni di Villa and punta, sulla etero buona idea zecche è una cosa naturale, secondo me questo avviene a chi appartiene alla scuola romana.
Un'ultima annotazione, un'annotazione che non riguarda a questo punto la scuola romana nel suo complesso, ma l'insegnamento che entro Ds, Alessandro Pace ha saputo tramandare, e mi riferisco a una cosa che che è notissima, e cioè la sua spiccata considerazione per quella che a me piace chiamare obbligazioni di verità che grava sugli intellettuali in generale e sui giuristi in particolare un'obbligazione sovente dimenticata ma non da Alessandro. Tutti sappiamo quanto Alessandro Di fidasse delle grandi riforme costituzionali, contro alcune delle quali, è stato ricordato anche prima, si schierò con nettezza pubblicamente. Eppure, quando si trovò a riflettere sull'applicabilità del principio di omogeneità alle leggi costituzionali e di revisione della Costituzione, principio di omogeneità sul quale si rifletteva nella prospettiva del successivo eventuale referendum confermativo, Alessandro osservò che anche a riconoscere il principio di omogeneità applicato a questa categoria di fonti, esso non avrebbe trovato applicazione nel caso degli interventi sulla forma di governo
Cito cionondimeno, questo è un passo del contributo apparso sul numero 1 del 2026 di di Nomos, sempre sembra, cionondimeno, sembra poi però potersi sostenere che al divieto di revisioni disomogenee si sottragga alla modifica della forma di governo, la quale per necessità logica non può non coinvolgere contestualmente almeno più di un titolo della parte seconda della Costituzione Parlamento, Presidente del Repubblica governo in altre parole, il rispetto del limite di omogeneità si identifica in tale ipotesi nella doverosa intrinseca coerenza e compiutezza del disegno riformatore
Ora, io non non solo, non voglio, ma proprio non posso dire assolutamente se personalmente io condivida o meno questa impostazione, la premessa e la conclusione di questo ragionamento, ma mi preme sottolineare la.
Come dire la limpidezza, insomma, del pensiero di Alessandro.
E mi mi preme osservare che la tesi contraria la tesi opposta avrebbe fatto molto comodo a Pace nell'azione di contrasto alle grandi riforme che osteggiava, ma la necessità di onorare l'obbligazione di verità che avvertiva, come giurista glielo impediva e credo che questo sia un lascito che non dobbiamo dimenticare fra i tanti che ci ha concesso di ricordare vi ringrazio.
Juraj, dalla Scuola Romana, saliamo all'ultimo gradino tra impegno scientifico e istituzionale con Enzo Cheli.
Beh, anche per me ricordare in un'occasione come questa Alessandro Pace.
Mi conduce a richiamare alla memoria, prima che il giurista l'amico significa cioè per me ricordare un'amicizia che nacque molti anni fa, probabilmente all'inizio degli anni 60, non ricordo bene e nacque sulle scale della facoltà di Giurisprudenza di Roma, dove, all'inizio della nostra vita accademica semplice conoscenza ci incontrammo su quelle scale lui era un giovane allievo, come è stato ricordato di Carlo Esposito, io ero un giovane allievo di Paolo Barile,
Ci preparavamo la libera docenza ed avevamo un comune terreno di interesse che ci veniva suggerito proprio dai nostri maestri questo terreno, come è stato ricordato in tutti questi interventi, era il sistema delle libertà tracciato nella carta più 48, che la Carta del 48 aveva tracciato da poco perché si trattava di 10 anni dopo nella sua prima parte.
In questo studio appena avviato, pace era impegnato nella definizione dei contenuti e dei limiti delle singole libertà, io, nel rapporto tra libertà e sistema degli equilibri costituzionali tracciati nella seconda parte, pace e allora si scontrava, mi ricordo, con un Carlo Esposito perfezionista che prima della pubblicazione di ogni iscritto richiedeva continue modifiche ai suoi scritti e lui era un po'terrorizzato da questa continua insistenza alla perfezione di Esposito, io mi confrontavo con un Paolo Barile ultra dinamico che, al contrario, Nicoletta, mi imponeva di tradurre subito un iscritto. Qualunque cosa dicessi e alcune cose mi pare quello danno scrivere
Ecco, affrontammo e superammo insieme la docenza, insomma, in anni simili.
E poi venne il primo incarico a Cagliari che gestivano il successione, lui venne subito dopo di me c'erano anche alcuni incontri estivi con le famiglie al mare o in montagna, incontri che hanno poi condotto al nascere di amicizia anche tra i cigli, ma il rapporto più continuo e intenso che io ebbi con lui fu quello che avvenne poi a Firenze.
Nella facoltà di Giurisprudenza quanto tra il 1974 e il 1908 alto Giugliano lo ricorderà sotto la presidenza di Paolo Grossi questa facoltà assunse la veste di un piccolo laboratorio di diritto pubblico.
Per la presenza di maestri di generazioni diverse, in stretto colloquio tra loro da Barile, ha Galizia, da Amato, a Bassanini, Dan Nigro ha Cerulli Irelli era un.
Furono questi anni veramente molto formativi per lo scambio che avviene tra noi e per l'impegno che tutti questi docenti avevano nello stimolare i giovani, nuove curiosità e nuove energie, allora capitava spesso che questa piccola comunità scientifica molto viva, molto giovane si trasferisse dalle aule di via Laura in qualche casa o anche in qualche trattoria per mescolare la tavola con la scienza.
Questo è il ricordo dell'amicizia, un ricordo che mi aiuta però a dare risposta alla domanda che mi è stata posta dai promotori di questo incontro.
Cosa ha significato per Alessandro essere tra impegno scientifico, impegno istituzionale, essere costituzionalista?
Mi sembra che la risposta più semplice e diretta sia questa ha significato, avere studiato con passione, in funzione della loro difesa, come è stato ricordato, per un'esigenza, cioè che non è astratta, ma che era concreta.
Il percorso che ha segnato il sistema delle nostre libertà nell'arco dei primi settant'anni di vita repubblicana, uno studio che, per la sua approfondita e una difesa che per il suo impegno non hanno limitato i loro effetti al passato, ma seguitano ancora incidere nel presente e a offrire una linea d'azione per il futuro della nostra vicenda costituzionale.
Per questo Alessandro Pace è stata al tempo stesso uomo di scienza e uomo di azione, e per questo li lui ho sempre ammirato questi due aspetti che hanno segnato la sua vita, il suo insegnamento con completezza ed equilibrio, completezza nell'esercizio del mestiere di giurista, unendo la ricerca, l'insegnamento all'attività professionale di difesa degli interessi meritevoli di essere difesi equilibrio nello svolgimento di queste due attività, quando l'uomo di scienza si impegnava attivamente nella vita costituzionale, sia come avvocato che come pubblicista, le sue battaglie non erano mai per difendere un'ideologia, un interesse di parte, ma sempre per difendere il dato oggettivo della legalità costituzionale che nella visione democratica rappresenta l'interesse non di una parte ma di tutti
Per prepararmi a questo incontro, ho voluto ridare uno sguardo alla bibliografia di Alessandro e sono rimasto ancora una volta impressionato oltre 20 volumi articoli, relazioni, voci di un Cyclopaedia nota sentenza, una produzione di queste dimensioni richiede una vita di studio e di lavoro particolarmente attive, particolarmente intense,
Questo studio di Alessandro, a ben guardare, si è sviluppato con coerenza secondo una linea che si articola in due fasi, che non sono solo fasi di studio, ma anche fasi di vita di una vita attivamente, impegnata, una prima fase dedicata all'esame appunto delle singole libertà del loro contenuti nei loro limiti partendo da quello famoso scritto,
Lo giovanile, molto importanti sull'ordine pubblico, materiale che è stato ricordato, fase che trova il suo coronamento appunto nei due volumi, che ora Luciano ci ricordava la problematica delle libertà costituzionali che escono in prima edizione numero 183 1988, una seconda fase che in un certo senso ribalta la prospettiva,
Scientifica per completarla, dove la riflessione si allarga al tema dei limiti costituzionali delle libertà, i limiti che vanno a contrapporsi al potere, fase che investe campi di teoria generale, sia in ordine alla rigidità costituzionale che in ordine alla giustizia costituzionale costruita a difesa di questa rigidità due diversi approcci scientifici allo stesso tema la libertà della persona, delle formazioni sociali che si svolgono in parallelo con due diverse stagioni della vita di Alessandro Pace, la prima in prevalenza dedicata alle aule universitarie, la seconda, molto impegnata sul piano pratico come avvocato è stato ricordato specialmente in sede di giustizia costituzionale come pubblicista
Oltre che come presidente dell'Associazione dei costituzionalisti come direttore di giurisprudenza costituzionale.
Attività pratiche che lo impegneranno in battaglie politiche importanti, e anche questo è stato ricordato come quella in difesa del servizio pubblico radiotelevisivo è quella diretta a contrastare il falso riformismo costituzionale che, da trent'anni a questa parte, cerca non tanto di riformare laddove è giusto riformare quanto di stravolgere le stesse basi del nostro impianto costituzionale ma anche queste battaglie sono state sempre guidate e sorrette, nonostante il loro carattere spiccatamente politico, da convinzioni come veniva ricordato, maturate a lungo attraverso una riflessione scientifica condotta sia intorno all'articolo 21 sulla libertà di espressione del pensiero, su cui pace con i suoi scritti dopo quelli di Esposito e di Barile, ci ha lasciato le analisi più complete, più approfondite
Sia intorno alla rigidità costituzionale, ai diritti inviolabili e al potere di revisione costituzionale, possiamo quindi dire che Alessandro Pace, nel corso della sua lunga esperienza di vita si è riuscita a combinare, cosa non facile da combinare, come dei doti proprie di uno scienziato illuminato con le doti proprie di un combattente attivo e impegnato e proprio per questo,
Dalla sua esperienza si possono ancora oggi trarre insegnamenti
Che non solo sono pienamente attuali, ma possono anche aiutarci a illuminare le prospettive future del nostro costituzionalismo.
Un costituzionalismo repubblicano che ha trovato in Italia la sua base in una carta destinata a reggere una democrazia pluralista garantista.
E che ha scelto come asse portante la tutela della dignità della persona e una libertà piena e incondizionata del pensiero e delle sue espressioni, sappiamo bene che l'essenza del costituzionalismo moderno e contemporaneo si è espressa, è seguito a esprimersi nella difesa delle libertà contro gli abusi del potere sia pubblico sia privato.
Queste, senza fu colta in pieno dopo le esperienze negative della dittatura e della guerra dalla nostra Costituente repubblicana e fu tradotta con molta precisione attraverso un lavoro appassionato e un dosaggio molto attento degli interessi in gioco nelle forme della nostra Carta del 1948.
Una Costituzione la cui valenza innovativa fu subito ben compresa dalla prima generazione di costituzionalisti dell'età repubblicana, ora ricordava in gran parte Massimo Luciani.
Generazione che ha visto la presenza di personalità eminenti quali appunto Mortati, Esposito, grigia, fully Giannini.
Barile Elia, alcuni pensiero, Alessandro Pace si è sempre ispirato questa generazione aveva ben compreso che la Costituzione per la sua novità.
Rispetto alla storia del nostro Paese, non sarebbe potuta sopravvivere senza una difesa intransigente e un impegno quotidiano nella sua attuazione, e questo spiega bene ed esperienza di vita e di lavoro di Alessandro Pace, che ha contribuito in perfetta coerenza con la linea espressa da questi maestri che ho ricordato.
A consolidare e sviluppare con efficacia e autorevolezza l'interpretazione la difesa di questa carta.
Un'esperienza di vita e di lavoro che quindi oggi va ricordata per la sua chiarezza, per la sua onestà, per la sua intelligenza, grazie.
I maestri prima hai detto.
Di Esposito che faceva riscrivere, ma
Non era soltanto e era era attento alla forma Esposito, io mi son trovato a lavorarci con lui.
In realtà, la prima cosa che chiedeva un giovane che proponeva per se stesse un tema io me lo ricordo, era la domanda a che serve.
E io a volte guadagnavo tempo per rispondergli, perché non lo sapevo esattamente a cosa serviva, ma ero certo che, se non gli dimostravo che serviva qualcosa, mi avrebbe detto non lo fare insomma, quindi c'era questa idea che ciò che scrivevamo non soddisfaceva il bisogno di fare un dipinto.
Ma doveva servire a qualcosa, servirà qualcosa, insomma, tant'è vero che non ve lo dirò mai, io gli proposi una volta per me stesso è un tema su cui avevo cominciato a prendere appunti, non seppi rispondere alla domanda, abbandonai il te.
E non ho mai scritto su quel tema, ora tocca a te.
Grazie, è un grande onore e un piacere prendere la parola in quest'occasione, nella quale si rende omaggio alla memoria di Alessandro Pace, non solo per il legame personale che del quale mi onorava l'illustre maestro.
E per il risalente al rapporto di amicizia che mi lega fin dai tempi dell'adolescenza a Lorenzo, ma anche perché mi sono formato alla scuola di Pierfrancesco Grossi, che condivideva con Alessandro Pace, la qualità di allievo di Carlo Esposito, di Vezio Crisafulli e quelle rigidità Léo indirettamente anche subito nella mia formazione e,
Questa comune formazione scientifica e accademica, come del resto ricordava Massimo Luciani, è molto evidente, non soltanto nel metodo, ma anche nella comune attenzione al tema delle libertà costituzionali.
Anche se, come è fisiologico, con alcune significative differenze già sul piano della configurazione teorico generale di tali diritti.
Non è un caso, dunque, che il mio intervento si concentri secondo programma su uno degli ambiti di approfondimento principali sui quali ruota la riflessione costituzionalistica di pace, lo studio della libertà personale, del suo contenuto e dei suoi limiti, con particolare riferimento al rapporto di questa libertà con quella di circolazione e soggiorno disciplinato dall'articolo 16,
Pur trattandosi di un tema classico dei suoi del diritto pubblico e sul quale, peraltro è fondamentale proprio la la ricostruzione teorica del presidente Amato, esso conserva una indiscussa rilevanza e attualità anche nella giurisprudenza costituzionale più recente in relazione all'introduzione di nuove misure limitative della libertà anche nuove misure di prevenzione.
Come è noto, del resto la qualificazione della libertà.
Che si reputa incisa da un provvedimento restrittivo dipende dallo statuto costituzionale a garanzia della persona, per differenziare il contenuto di questi due libertà, Alessandro Pace ha offerto una delle più rigorose elaborazione dogmatica della nostra dottrina.
Una costruzione che ancora oggi rappresenta il necessario punto di avvio di ogni riflessione sui rapporti tra articolo 13, l'articolo 16 della Costituzione non è un caso, appunto, che la giurisprudenza costituzionale, pur dopo una complessa e non sempre lineare evoluzione approdata recentemente a soluzioni che risentono notevolmente dell'impostazione di pace, anzitutto va premesso che Alessandro Pace, al parere di Carlo Esposito, è di Pierfrancesco Grossi, rifiutava di intendere l'articolo 13 come una clausola generale della libertà individuale. La libertà personale non è per pace. Un diritto riassuntivo di altre libertà costituzionali ne occupa una posizione residuale
Destinata a tutelare beni non espressamente previsti dalla Costituzione, al contrario, gli insisteva sulla necessità di ricostruire ciascuna libertà costituzionale, a partire dal suo specifico oggetto di tutela, o meglio del suo specifico contenuto conteso come sfera della vita di relazione, ritenendo che la Costituzione non protegga genericamente la persona mentre bensì protegga singoli aspetti della sua condizione giuridica della sua esperienza esistenziale.
Proprio per questo la libertà personale non può trasformarsi in una formula onnicomprensiva capace di assorbire indistintamente qualunque manifestazione della libertà umana, una simile lettura, infatti, finirebbe per attribuire a interessi non specificamente costituzionalizzati garanzie addirittura superiori a quelle previste per diritti che la Costituzione disciplina espressamente.
In quest'ottica, la libertà personale non può essere identificata come un contenitore appunto generale, di tutte le libertà dell'individuo, ebbi equi sottesa.
Quella larvata critica la teoria alla teorica dei nuovi diritti alla lettura più volte ricordata oggi dell'articolo, due dei diritti inviolabili come clausola aperta quanto al contenuto del diritto per Alessandro Pace, e non solo per Alessandro Pace, l'articolo 13 della Costituzione tutela essenzialmente la libertà fisica, il nucleo storico cui si riferisce dunque l'habeas corpus ovverosia la garanzia della persona contro detenzioni, ispezioni, perquisizioni e situazioni assimilabili di assoggettamento materiale all'altro e volere,
Tutela, in definitiva, per usare le parole di pace e la persona fisica, contro le situazioni temporanee o Dürer o durature di assoggettamento all'altrui, volontà conseguenti da una situazione di coazione fisica l'elemento decisivo è dunque che il soggetto non sia più libero di determinarsi in tutte le facoltà che materialmente gli sono consentite dalle proprie possibilità fisiche. Muoversi, saltare e danzare, eccetera eccetera per pace, però,
Ed è bene sottolinearlo, vi è costituzione fisica anche in presenza di una semplice minaccia della forza, se l'affermazione delle autorità sia tale da intimidire l'uomo e da indurlo all'obbedienza, anche senza che esso venga toccato. Quindi quella netta e oggettiva distinzione tra obbligo e coercizione trova un'eccezione in quelle misure obbligatorie che producono un sostanziale annullamento della volontà del destinatario. Da tale delimitazione discende la sua critica a quelle tesi dottrinali che invece hanno tentato di ricondurre all'interno dell'articolo 13 della Costituzione, la libertà spirituale umorale, tutelata non solo dall'articolo 13, ma anche dall'articolo 23 della Costituzione, nella parte in cui si riferisce
Alla libertà da prestazioni personali
La definizione della libertà personale, dunque, non si fonda sulla mera esistenza di un comando giuridico, sia esso positivo o negativo, bensì sulla natura della sua esecuzione, ciò che rileva è se l'ordinamento consenta o meno una diretta querce abilità fisica della misura adottata.
Coerentemente con queste premesse, la libertà di circolazione e soggiorno non va inteso come una semplice sub categorie della libertà personale. Articolo 16 tutela il rapporto tra persone spazio, ovverosia la libertà di determinare il luogo della propria presenza fisica all'interno del territorio nazionale rispetto a misure che si connotano in termini di obbligatorietà. E per questa ragione che obblighi di soggiorno, di reti di accesso, limitazioni territoriali, pur incidendo potenzialmente sulla vita concreta dell'individuo, non si tradurrebbero per pace in automatiche restrizione della libertà personale e non è risolutivo verificare come invece finirà per essere affermato in alcune decisioni della Corte, se il provvedimento restrittivo della libertà di movimento impongono obbligo positivo di circolare al suo giornale solo entro una data circoscrizione di legge territoriale, ovvero contenga esclusivamente un obbligo negativo di non circolare o soggiornare in determinate parti del territorio secondo pace, ove il provvedimento è di natura meramente obbligatoria e richiede la collaborazione più o meno spontanee del suo destinatario, esso inciderà sulla libertà di ATO Terim, determinazioni in ordine alla circolazione.
E al soggiorno e non sulla mera libertà fisica di cui all'articolo 13
Questa tesi a un'evidenza, forse o ordinante impedisce che ogni limitazione spaziale della persona sia automaticamente attratta la libertà personale e mira a preservare l'autonomia della disciplina dettata dall'articolo 16, evitando che essa corre il rischio di venire assorbita dalla libertà personale e in tale costruzione vi è anche una precisa preoccupazione istituzionale.
Cioè evitare che la riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 venga estesa Siena, ricomprendere ogni misura amministrativa, incidente indirettamente sui movimenti della persona di estinzione, dunque che serve a preservare l'equilibrio, con Pres complessivo tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria delineato dalla Costituzione italiana,
Alla stessa preoccupazione risponde anche l'altro criterio distintivo elaborato dalla dottrina che fa leva su un riferimento contenuto nell'articolo 16 alla generalità della legge.
Per una una parte della dottrina, in particolare Grossi, ciò appare implicare una diversità di oggetto del provvedimento limitativo del diritto, che può essere alternativamente la persona o il territorio articolo 16 nel riferirsi alla generalità delle imitazioni stabilite dalla legge.
Per motivi di sanità o sicurezza, richiama misure che riguardano il territorio, si sottrae a una porzione dello spazio, al transito, al soggiorno di chiunque, in ragione di esigenze oggettive, Ribezzi al personale, invece viene in rilievo quando il provvedimento colpisce la persona in quanto tale in ragione delle sue qualità soggettive della sua condotta individuale, della sua pericolosità o della sua specifica responsabilità. Questo criterio, credo, aiuti a comprendere perché misure generali, anche incisive o addirittura coercitive, come i cordoni di polizia o i provvedimenti di contenimento territoriali possono restare nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 mentre misure individuali selettive, pur prive di equazione
Fisica immediata ricadono nell'ambito dell'applicazione della tutela della libertà personale, laddove superino una.
Certa soglia di afflittività a distanza di decenni da tale dibattito dottrinale, il rapporto tra libertà personale, libertà di circolazione continua a rappresentare uno dei terreni più controversi del diritto costituzionale delle libertà, persistono infatti significative zone d'ombra sul confine, tra le 2 garanzie costituzionali,
Alimentate da oscillazioni giurisprudenziali, da categorie concettuali non sempre univoche e che ancora oggi appaiono lontane dall'aver raggiunto, approdi stabili, del tutto superate anche nella giurisprudenza costituzionale.
Conformemente a quanto auspicava pace, si possono ormai considerare le tesi riduzionistica che configurano la libertà di circolazione come una costola della libertà personale.
Ma l'influenza del dibattito dottrinale e di quelle riflessioni si riscontra anche nei criteri cumulo pienamente utilizzati dalla Corte, per distinguere i due diritti anzitutto si utilizza il criterio della degradazione morale e giuridica o sociale che dir si voglia del singolo individuo per la corte, cioè è fondamentale che il provvedimento limitativo della libertà personale dei distinguo a persona la persona perché altrimenti si ricade nella limitazione di carattere generale tipica delle misure restrittive della libertà di circolazione evidente in ciò in riferimento all'oggetto del provvedimento limitativo delle della libertà.
Analoghe considerazioni valgono per la distinzione tra obbligo e coercizione.
Una distinzione che non solo nella ricostruzione di pace, ma anche nella giurisprudenza costituzionale, è posta a base della differenziazione tra l'articolo 13 e gli articoli 16 e 23 della Costituzione. La problematica di maggiore complessità è quella di individuare i casi limite, cioè le ipotesi in cui la coercizione per la sua temporaneità non è idonea a incidere sulla libertà personale, ovvero e viceversa, in cui la misura obbligatoria per le sue caratteristiche finisce per essere assimilabile a una misura coercitiva e fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'articolo 16. A tal fine, la giurisprudenza nella giurisprudenza costituzionale, come ha accennato, si è spesso fatto leva sulla distinzione tra obbligo positivi e obblighi negativi di estinzione che tuttavia, come rilevava pace, può rappresentare un indice sintomatico
Ma non può essere intese in modo rigido, un obbligo positivo di risiedere in un luogo e un divieto negativo di accedere a una certa area possono infatti produrre effetti molto simili tra loro, in alcune circostanze c'è quella di questa estensione rischia di diventare veramente formalistica o squisitamente teorica il terreno più delicato per la tenuta di tale complesse elaborazioni Dot concettuali.
Rimane quello delle misure di prevenzione. La corte, anche recentemente, è stata chiamata a interrogarsi se è una misura che limiti il singolo individuo e non la generalità dei consociati e che formalmente abbia carattere obbligatorio. Posso ciononostante configurare, per ampiezza, durata indeterminatezza e conseguenze sanzionatorie, una restrizione alla libertà personale e il problema si è posta ancora di recente nella giurisprudenza costituzionale con riferimento al Daspo anti rissa. In quella decisione la Corte ha differenziato il Daspo anti-russa ordinario, da quello aggravato, e in quella giurisprudenza emergono molto nettamente gli insegnamenti di Alessandro Pace. Perché perché la Corte, anzitutto nel dichiarare infondata la questione relativa al Daspo ordinario, valorizza il fatto che detto divieto continua a riguardare luoghi puntualmente determinati, senza tradursi in una interdizione generalizzata dello spazio di vita della persona
Il Daspo Henri straordinario, dunque.
Non determina, ad avviso della Corte un sacrificio quantitativamente idonea a incide sulla libertà personale, la pronuncia sottolinea inoltre che la degradazione giuridica eventualmente prodotto dalla misura, cioè il fatto che ci si riferisca al singolo individuo, non è di per sé sufficiente a far scattare le garanzie della libertà personale, essendo necessario che il trattamento deteriore incida sulla libertà di movimento in maniera significativa dal punto di vista quantitativo si possa sostenere che già sotto questo profilo la decisione si ponga in continuità con le affermazioni di Alessandro Pace. Non ogni divieto di accesso a carattere individuale diviene una restrizione della libertà personale,
Non oil lì ogni limitazione della libertà di circolazione richiedono la riserva di giurisdizione di cui all'articolo 13. Anzi, la pronuncia sembra confermare l'idea presente nelle tesi di pace secondo cui la libertà personale non può essere dilatata sino ad assorbire ogni misura incidente sui movimenti dell'individuo,
Diversa è la valutazione rispetto al Daspo anti rissa, aggravato in particolare la sentenza accoglie qui la questione perché ritiene che essa incide su una pluralità di elementi oggettivi che vengono assunti, i quali parametro per misurare la soglia quantitativa della restrizione, quindi introduce questi elementi sintomatici che suona la durata della misura l'ambito territoriale di riferimento la rilevanza dell'accesso ai luoghi di svolgimento di attività strumentali per il sostentamento essenziali per la vita di relazione eccetera eccetera.
Ed è proprio la tramite la sussistenza di questi elementi che per la Corte il Daspo anti-russa aggravato finisce invece per superare quella soglia di afflittività, perché perché può ridisegnare l'intero spazio di vita della persona.
Incidendo sul sulle reazioni, sulle sue abitudini, sul suo modo di abitare il territorio.
Ed è così che la quantità della restrizione finisce per mutare la qualità del diritto inciso, la limitazione, per quanto apparentemente obbligatorie spaziale, si trasforma in una compressione della libertà personale e anche qui e concludo, riecheggiano gli insegnamenti di di Alessandro Pace, la Corte non dissolve infatti il confine tra libertà personale, morale e di circolazione cerca piuttosto di renderlo maggiormente aderente alle forme contemporanee del potere preventivo. La Corte non abbandona il paradigma storico della coercizione fisica, ma lo integra non solo e non tanto con la distinzione tra obbligo positivo o negativo
Sulla quale si era fino allora attestata, ma con una valutazione più estesa relativa alla soglia quantitativa della restrizione e della concreta capacità della misura di incidere sullo spazio esistenziale della persona.
E in questa prospettiva si può ravvisare proprio il punto di congiunzione tra l'impostazione di pace e più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale e si muovono infatti dall'idea che nella società contemporanea è quando una misura individuale fondata su una valutazione della pericolosità del destinatario assume un'estensione spaziale e temporale tale da produrre un effetto di sostanziale isolamento sociale ed economico essa finisce per configurare,
Per usare proprio le parole di pace, un'affermazione dell'autorità, tale da intimidire l'uomo e da indurlo all'obbedienza, anche se esso non venga toccato formalmente, quindi ritengo che la Corte sia molto debitrice alle, in agli insegnamenti di Alessandro Pace e ne confermi la grande attualità di pensiero El l'indiscussa capacità predittiva del Maestro grazie.
Questo poi è stato uno dei temi su cui avevamo lavorato tutta la nostra generazione insieme.
Elia
Io pace e Augusto Barbera.
Perché la tesi della misura che attiene alla libertà personale, quando presuppone un giudizio di disvalore sulla persona, era una tesi di Augusto che venne accolta perché delimitava il mondo, poi ha posto davanti a problemi diversi, perché quando ci troviamo davanti al TSO,
Coercitivamente imposto ad una persona che può essere pericolosa solo per se stessa, anche non c'è nessun giudizio di disvalore, eppure la misura è legittima e tocca la libertà personale, insomma, va be'.
Tocca a qualcun altro questo punto, affrontare il tema, noi abbiamo finito con questa parte, ora è previsto e credo che sia gradito da tutti che Lorenzo nella sua veste di figlio ci racconti qualcosa di Alessandro in famiglia.
Molte grazie, Presidente Amato illustra, Presidente, illustre giudice della Corte costituzionale, autorità, colleghe e colleghi familiari, amici tutti, desidero anzitutto esprimere, a nome della famiglia, Pace, il nostro più sincero ringraziamento al presidente Amoroso e a tutti i giudici per aver voluto promuovere questa giornata dedicata al ricordo di nostro padre.
Si tratta di un'iniziativa che avrebbe reso particolarmente felice, Alessandro profondamente legata a questa istituzione, alla quale ha dedicato una parte significativa della propria vita e del proprio impegno intellettuale, come è stato ricordato, tanto come studioso del diritto costituzionale e diritto direttore, per oltre 30 anni della rivista giurisprudenza costituzionale.
Così come avvocato chiamato a confrontarsi con alcune delle questioni più delicate della vita costituzionale del Paese.
Sono già stati ricordati e lungamente i temi che Alessandro Paci ha sviluppato, su cui ha sviluppato il proprio pensiero.
Scientifico, la tutela della libertà delle libertà costituzionali, la garanzia dei diritti fondamentali, il ruolo dell'istituzione chiamata a limitare e controllare l'esercizio del potere politico, viene allora spontaneo domandarsi da dove traessero origini tali interessi e perché egli abbia dedicato a essi gran parte della propria attività scientifica sono momenti nei quali la vita pubblica di un uomo incontra le ragioni profonde delle sue scelte di vita.
Alessandro Pace era profondamente figlio dello Snals, dello spirito del suo tempo apparteneva alla generazione dei giuristi, come è stato ricordato dal presidente Amato, dai giuristi che alcuni presenti qui oggi, cresciuti negli anni della guerra e formatisi nel periodo successivo all'alienazione della Costituzione italiana una generazione che non si limitò a studiare la Costituzione ma contribuì a interpretarla sistematizzare la e renderla patrimonio condiviso della cultura giuridica del Paese.
La sensibilità di Alessandro Pace verso la tutela dei diritti di libertà e verso gli strumenti di controllo del potere politico trova probabilmente le sue radici nelle esperienze da lui vissute durante la guerra.
Non è un caso che il nostro padre ricordasse spesso la sollevazione della natia lanciano nel 1943, cita la quale anche per questo motivo fu conferita la medaglia d'oro al valor militare, scrive d'Alessandro, è un ricordo delle sorelle Cauli, le sue insegnante delle classi elementari a Lanciano durante la guerra frequentai solo per pochi giorni alla quarta elementare perché il 6 ottobre 1943 come tutti a tutti noto ci fu un tentativo di insurrezione armata da parte un piccolo nucleo di partigiani contro le truppe tedesche.
Dopo l'armistizio dell'8 settembre, un tragico tentativo che già nella stessa giornata pur represso nel sangue e nel fuoco, tutti i partigiani vennero uccisi in combattimento o comunque torturati e furono fucilati, i negozi situati nei portici di Corso Trento e Trieste furono distrutti con i lanciafiamme e a lungo e si rimasero inutilizzati come delle norme bocche vuote neri di fumo proseguiva, Alessandro Papa riuscì a venirci a prendere solo in tarda mattinata lo feci evitando le vie principali.
Davanti alla chiesa di Santa Chiara ci imbattemmo in un cadavere insanguinato con il cappello sul viso
Papà lo sollevò per vedere chi fosse.
Nostro padre ricordava spesso come quello fu il primo uomo ucciso che vede nella sua vita.
Che, Alessandro fosse stato assegnato nel dal periodo della guerra lo ricorda lui stesso nella nota presentazione alla seconda edizione della problematica delle libertà costituzionali, di cui scrive dedico queste elezioni a mia madre per un ragioni differente da quella affettiva solitamente adotta imparare dal suo contegno durante le vicende belliche trascorsa nella Miotti a Lanciano e dai discorsi che mi faceva a me adolescente il valore della dignità umana,
Quel bene prezioso senza il quale non esiste l'uomo e come soggetto della storia cosciente, geloso, custode dei propri diritti di libertà, furono quelle le prime nozioni di diritto costituzionale che mi vennero inconsapevolmente impartite.
Alla tragica esperienza della guerra si aggiunsero aggiunse, nella vita di Alessandro, la perdita prematura dell'amato padre Vittorio quando Alessandro aveva appena 20 anni l'amato fratello Valentino, qui insieme a noi oggi soltanto 10. Da quel momento egli assunse un ruolo nuovo all'interno della famiglia, divenendo un punto di riferimento non soltanto per la madre ma anche per il fratello minore.
Tuttavia, nostro padre stesso riconosceva che molto di ciò che realizzò non sarebbe stato possibile senza la sua Loretta, come diceva la professoressa Sandulli, la compagna di una vita per oltre 55 anni, nei racconti familiari ricorreva spesso una lunga conversazione tra loro appena sposati, al termine della quale fu proprio nostra madre a incoraggiarla a dedicarsi pienamente alle attività universitaria lasciando la professione di avvocato da poco iniziata quella di Alessandro e Loretta è stata una vera scelta di vita condivisa, era una coppia nella quale ciascuno riconosceva apertamente in famiglia, senza mai un litigio, di essere diventato migliore grazie all'altro.
Alessandro grazie a Loretta Loretta, grazie Alessandro.
Loretta rappresentò per la Alessandro un costante punto di riferimento umano e intellettuale.
Dopo la morte di nostra madre, Alessandro scriveva, questo al suo amato cugino Angiolino, qui oggi tra noi Loretta, aveva una fede profonda e la praticava intensamente prendendo la comunione ogni domenica, cosa che mi ha indotto a farla anch'io questa simbiosi emerge con particolare evidenza nella dedica a Loretta del 2012 a cinquant'anni dal loro matrimonio.
Dedica apposta da Alessandro alla copia degli studi in suo onore, amore mio.
è bello, verrà aggiunto anche questo traguardo insieme, te ne sono immensamente grato.
Ma la forza di Alessandro non era solo Loretta ed anche la sua famiglia, tanto quella abruzzese di pace quanto quella romana dei Caracciolo e dei suoi amati figli, Massimiliano Gaia ed io, che insieme al nostro padre, la nostra madre costituivano quella che Alessandro affettuosamente chiamava la squadretta.
E poi gli abiti e gli amatissimi nipoti Giulio.
Tilla allegra Carlotta, Costanza Alessandria, Diego, qui tutti oggi, presenti, giunti dai quattro angoli del mondo che gli hanno donato alcune delle regioni più grande degli ultimi anni della sua vita.
Si dice che un professore universitario non muoia mai davvero, perché continuano a vivere nei suoi scritti, nell'insegnamento trasmesso agli allievi e nell'esempio lasciato agli studenti nel caso di Alessandro Pace, questo è particolarmente vero, desidero qui perciò ricordare con gratitudine il Comune di Lanciano che per iniziativa del suo Sindaco avvocato Filippo Paolini che,
Presente qui oggi con noi ha istituito lo scorso mese il premio annuale in memoria del professor Alessandro Pace, destinata alla migliore opera giuridica pubblicato sui temi che hanno caratterizzato il magistero scientifico di Alessandro attrezzati, o il Comune ha voluto unire un un premio in denaro di cui ringraziamo contribuendo con contribuendo quindi concretamente a sostenere le nuove generazioni di studiosi nella memoria di Alessandro per questo devo anche ringraziare qui la professoressa Michela Manetti per l'aiuto nell'organizzazione di questo premio.
Direttrice di giurisprudenza costituzionale per espressa volontà di Alessandro Pace, così che ringrazio il Presidente dell'Associazione Italiana dei costituzionalisti, Renato Balduzzi, che ha concesso il proprio patrocinio Premium e ne assicurerà la circolazione tramite il sito istituzionale, così come rivolgono, oltre a un particolare ringraziamento al presidente Giuliano Amato che ha accettato di prese presiedere la commissione giudicatrice del premio.
Ultima ringraziamento e ai professori Gaetano Azzariti a Francesco bilancia qui oggi, tra noi che hanno promosso l'organizzazione presso la facoltà della giurisprudenza della Sapienza in Roma, di una giornata di studi dedicata alla memoria di nostro padre nel prossimo autunno.
Per concludere, l'esempio che nostro padre ci ha trasmesso in famiglia con riferimento alla necessità di custodire e difendere i principi della Costituzione italiana, ricorda un celebre discorso pronunciato nel 1.823 da John Quincy Adams sui principi della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti, custodite dunque questi principi nei vostri cuori e nelle vostre anime legate lei come segno sulle vostre mani affinché siano come frontali tra i vostri occhi insegnati ai vostri figli, parlando no, quando siete seduti nelle vostre case, quando camminate per la via, quando vi coricati e quando vi alzate, scrivetelo sugli stipiti delle vostre case, sulle vostre porte, aggrappate via ad essi, come le sorgenti della vita, rimanete fedeli ad essi come le corde della vostra salvezza eterna, grazie,
Così dunque si conclude, questo incontro è stato un bellissimo ricordo, credo che non vorrei lasciasse per le parole di Lorenzo un'illusione nei professori universitari presenti, non prendetelo troppo alla lettera.
C'è chi ci sta lavorando anche per i non professori universitari, ma non prendiamo troppo alla lettera queste aspettative, il senso in cui valgono le sue parole è quello che abbiamo trovato insieme oggi nel ricordare un grande amico che non c'è più e che non essendoci più è con noi ancora oggi buona giornata a tutti.

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