Saluti del Presidente della Corte costituzionale, Presidente Giovanni Amoroso.



Presiede e coordina Giuliano Amato Presidente emerito della Corte costituzionale.



Relazioni: Giuliano Amato (Presidente emerito della Corte costituzionale), Maria Alessandra Sandulli (Giudice della Corte costituzionale), Massimo Luciani (Giudice della Corte costituzionale), Enzo Cheli (Vice Presidente emerito della Corte costituzionale), Giovanni Pitruzzella (Giudice della Corte costituzionale), Francesco Saverio Marini (Giudice della Corte costituzionale).



Ricordo della Famiglia: Lorenzo F.



Pace (Professore di Diritto …

dell’Unione Università degli Studi del Molise).



Convegno "Giornata in ricordo del professor Alessandro Pace (Professore emerito di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza)", registrato a Roma giovedì 11 giugno 2026 alle ore 14:10.



Sono intervenuti: Giovanni Amoroso (presidente della Corte Costituzionale), Giuliano Amato (presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana), Giovanni Pitruzzella (giudice della Corte Costituzionale), Maria Alessandra Sandulli (giudice della Corte Costituzionale), Massimo Luciani (giudice della Corte Costituzionale), Enzo Cheli (vice presidente emerito della Corte Costituzionale), Francesco Saverio Marini (giudice della Corte Costituzionale), Lorenzo Federico Pace (associato di Diritto dell’unione europea nell’Università del Molise).



Tra gli argomenti discussi: Corte Costituzionale, Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 47 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci