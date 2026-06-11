Intervengono: Lucia Ceci (Università di Roma Tor Vergata), Rosario Forlenza (Università LUISS Guido Carli, Roma), Daniele Garrone (Presidente, Federazione delle Comunita evangeliche in Italia).



Modera: Liliana Nitti (PhD, Università Roma Tre).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Dio e potere: politica e religione negli Stati Uniti fra storia globale e attualità", registrato a Roma giovedì 11 giugno 2026 alle 17:10.



Dibattito organizzato da Centro Studi Americani.



Sono intervenuti: Annalisa Capristo (bibliotecaria presso il Centro Studi Americani di Roma), Liliana Nitti (dottoressa …

di ricarca in Scienze Politiche Università di Roma Tre), Lucia Ceci (professoressa di Storia contemporanea all'Università di Roma Tor Vergata), Rosario Forlenza (professore di Storia e Antropologia Politica, Università LUISS Guido Carli di Roma), Daniele Garrone (presidente della Federazione delle Comunità evangrliche in Italia), Mario Del Pero (ordinario di Storia Internazionale al Centre d'Histoire di SciencesPo, Parigi).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica, Religione.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 54 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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