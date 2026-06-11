11 GIU 2026
dibattiti

Dio e potere: politica e religione negli Stati Uniti fra storia globale e attualità

DIBATTITO | - Roma - 17:10 Durata: 1 ora 54 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Centro Studi Americani
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Intervengono: Lucia Ceci (Università di Roma Tor Vergata), Rosario Forlenza (Università LUISS Guido Carli, Roma), Daniele Garrone (Presidente, Federazione delle Comunita evangeliche in Italia).

Modera: Liliana Nitti (PhD, Università Roma Tre).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Dio e potere: politica e religione negli Stati Uniti fra storia globale e attualità", registrato a Roma giovedì 11 giugno 2026 alle 17:10.

Dibattito organizzato da Centro Studi Americani.

Sono intervenuti: Annalisa Capristo (bibliotecaria presso il Centro Studi Americani di Roma), Liliana Nitti (dottoressa di ricarca in Scienze Politiche Università di Roma Tre), Lucia Ceci (professoressa di Storia contemporanea all'Università di Roma Tor Vergata), Rosario Forlenza (professore di Storia e Antropologia Politica, Università LUISS Guido Carli di Roma), Daniele Garrone (presidente della Federazione delle Comunità evangrliche in Italia), Mario Del Pero (ordinario di Storia Internazionale al Centre d'Histoire di SciencesPo, Parigi).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica, Religione.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 54 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Ci chi chi ci segue, invece via internet, siamo molto lieti di avere stasera ospite il professor Del Pero e i suoi interlocutori, che sono tutte persone, tutti studiosi, esperti di queste di questi argomenti, di questa disciplina.
Questo incontro inaugura un ciclo di iniziative che, congiuntamente ad altre come per esempio quelle che riguardano
Le elezioni di midterm vogliono approfondire degli aspetti riguardanti la storia, la cultura degli Stati Uniti con riferimento specifico, il nesso tra religione e politica farlo quindi non Salt, con focus appunto specifico sugli Stati Uniti, anche se già con questo libro che presenteremo stasera, in realtà si vede come la prospettiva non riguardi solo ovviamente,
Gli Stati Uniti, ma riguardi una eh, ma sia transnazionale, e nel caso specifico riguarda d'Italia, nel periodo della guerra fredda, e così pure ci saranno altri richiami ad altre realtà politiche e geografiche abbiamo pensato appunto di di compiere questo approfondimento proprio per perché riteniamo molto utile fornire sia a un pubblico di studiosi ed esperti studenti dottorandi che ha anche un pubblico più generale è interessato a questi temi.
Dei criteri di analisi e di e di approfondimento forniti da studiosi che si sono confrontati in modo diretto e approfondito nel corso del loro percorso s'con. Le fonti con la storiografia e che quindi possano fornire un contributo di conoscenza che non sia appiattito solo sull'attualità, ma consenta di cogliere la complessità e la e la e la profondità di di questi temi, quantomeno nel se, se non addirittura ancora più indietro nel 900 e adesso, negli anni e nei decenni che stiamo vivendo, quindi, lo scopo è quello di fornire appunto degli strumenti conoscitivi su temi che poi fanno hanno un riverbero importante, nel anche nell'attualità e gli incontri che abbiamo nel nel in questo periodo già programmato e si svolgeranno il 17 settembre, quando presenteremo il volume recentemente pubblicato dal professor Paolo Naso su Dio benedica l'America, pubblicato recentemente da Claudiana, e anche questo sarà un approfondimento sul mondo evangelico americano. E poi l'8 ottobre e un il libro all'edizione americana del del libro della professoressa Lucia Ceci, che invece si aprirà su una prospettiva più globale, in cui c'è anche uno spazio per gli Stati Uniti, ma appunto che
Appunto si.
Riguarda anche i Paesi del Sudamerica e paesi euro, altri paesi europei e l'edizione il libro ECA, Catholics and Political Violence costituente Century e la l'edizione Routledge di un volume pubblicato in italiano, la fede armata.
E un paio di anni fa e quindi questi sono i primi tre appuntamenti, ma contiamo di continuare il diciamo gli approfondimenti anche su altre confessioni religiose su alte, su altre tematiche, su altri periodi, anche come Biblioteca, io sono appunto bibliotecaria.
Presso il Centro studi americani siamo molto lieti di contribuire all'organizzazione di queste iniziative, perché il nostro obiettivo ovviamente, è quello di fornire a studenti, ricercatori e docenti strumenti sempre aggiornati, sia dal punto di vista delle fonti che dalla storiografia sui temi che riguardano la storia degli Stati Uniti e le relazioni degli Stati Uniti con gli altri Paesi. Quindi vi lascio a un panel che di veramente di grande interesse e per approfondire un episodio specifico, ma come ci spiegherà l'autore e gli altri partecipanti al panel è in realtà è molto rappresentativo delle relazioni tra Italia e Stati Uniti e nel periodo della guerra fredda, grazie,
Tiro su okay. Perfetto, benissimo allora, buonasera a tutte e tutti e io vi ringrazio per essere qui oggi e colgo anche l'occasione per ringraziare il Centro studi americani per l'ospitalità, in particolare il dottor Scala, e la dottoressa Capristo, per avermi coinvolto in questa iniziativa e non per ultimo il professor Mario Del Pero e gli ospiti che interverranno oggi. La professoressa Lucia Ceci, il professor Rosario Forlenza, il professor Daniele Garrone, per la fiducia accordatami nel moderare questo incontro dedicato appunto alla presentazione dell'ultimo volume del professor Del Pero Texans evangelica al National Louis incongruo Italy, appunto pubblicato da Cambridge University Press lo scorso ottobre, un lavoro, appunto, che apre importanti prospettive di riflessione sui rapporti tra religione e diplomazia culturale e guerra fredda nel contesto italoamericano del secondo dopoguerra. Io sono linea nanetti, dottoressa di ricerca in Scienze politiche, e le mie attività di ricerca si sono concentrate sulla storia e la politica degli Stati Uniti tra la fine della guerra fredda e l'inizio del nuovo millennio, in particolare
Con un'attenzione specifica alle interazioni tra la politica interna e la proiezione del ruolo degli Stati Uniti a livello internazionale e prima di aprire il dibattito sul volume, vorrei dedicare qualche istante ad una breve presentazione dei relatori qui presenti oggi, le cui ampie competenze scientifiche e le diverse prospettive ci aiuteranno solo a ricostruire il contesto storico del libro ma soprattutto ad affrontarne le sue tematiche principali. Dunque il professor Mario Del Pero è professore di storia internazionale, al Sandro e visto disse Hans Po a Parigi e recentemente la Library of Congress lo ha nominato Kissinger CER oppure in policies policy entro National relations per l'anno accademico
Che verrà le sue ricerche si concentrano sulla storia politica estera degli Stati Uniti, le relazioni transatlantiche e la storia della guerra fredda, tra le numerose pubblicazioni, più recentemente figura anche buio americano di Stati Uniti e il mondo nell'era di Trump pubblicato dal Mulino editore ottobre 2025. La professoressa Lucia Ceci insegna Storia contemporanea all'Università di Tor Vergata, dove è anche direttrice del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società.
E la sua attività di ricerca si concentra sulle relazioni tra la Chiesa cattolica, la politica e la religione in contesti europei e latinoamericani e africani, tra le sue pubblicazioni più recenti figura il suo ultimo libro cattolici tra fascismo e post fascismo, spazi pubblici e memorie politiche pubblicato nel 2026 da Tor Vergata University Press.
Il professor Rosario Forlenza insegna storia e antropologia politica al dipartimento di Scienze politiche dell'Università, Luiss-Guido, Carli e studioso di storia dell'Europa moderna e contemporanea, con particolare attenzione all'Italia e al mondo, il è autore di diversi libri, tra cui l'ultimo Italy's, questi and Democracy de cattoliche Encounter with politico in modo Ragnetti pubblicato nel 2024 da Oxford University Press e infine, non per ultimo il professor Daniele Garrone è pastore valdese e professore emerito di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia attualmente presidente delle chiese evangeliche in Italia.
Dunque, e si avvierà ora un primo turno di interventi, della durata indicativa di 15 minuti per ciascun relatore, a seguire il professor Del Pero interverrà per rispondere alle questioni sollevate, si procederà poi con un secondo momento di approfondimento e naturalmente con tutte le domande e le curiosità che verranno dal pubblico dunque inviterei la professoressa Ceci ad aprire il suo primo intervento e vi ringrazio ancora.
Così ecco, buon pomeriggio, a tutte e a tutti è davvero un piacere per me essere qui questa sera a discutere il libro di Mario Del Pero in disse due o va o The Vatican e ringrazio l'istituto per l'invito, la dottoressa Annalisa Capristo, il direttore Roberto Sgalla.
Relatori e la moderatrice.
Nel libro in the Shadow of the Vatican Mario Del Pero prende le mosse da un episodio circoscritto in apparenza un piccolo episodio, l'arrivo in Italia tra il 1948 e il 1949 di un gruppo di missionari della Church of Christ provenienti dal Texas.
Guidati dai fratelli Klein e Aru Peden di questo gruppo, e il volume segue le vicende dal dalla dalle attività.
Che avevano come centro Alin, nei Castelli Romani, tra Frascati e Grottaferrata, la missione con annesso orfanotrofio e una missione, quindi, che si trovava appunto all'ombra del Vaticano, nelle vicinanze e anche della residenza papale di Castel, Gandolfo, quindi, nel cuore simbolico del cattolicesimo, romano,
Si diceva una vicenda piccola, minore, come poi spiega ampiamente il l'autore nell'introduzione, è una normale eccezionale ed è un'indagine che ricava e mette in luce dinamiche molte molto più ampie, la costruzione della democrazia repubblicana, la persistente forza normativa e simbolica del cattolicesimo, la sopravvivenza di strumenti amministrative di origini fascista, il peso della Santa Sede nelle politiche dello Stato, l'inserimento dell'Italia nell'ordine atlantico e la crescente politicizzazione internazionale dell'evangelicalismo statunitense. L'interesse storico della missione e soprattutto della ricostruzione che ne fa Mario Del Pero risiede nella capacità di attivare una rete molto più vasta di attori. Il clero locale, il ministero dell'Interno la diplomazia vaticana all'ambasciata americana, il Dipartimento di Stato, il Congresso degli Stati Uniti, le comunità evangelica del Texas
E si tratta di una prospettiva che, sul piano metodologico, adotta una chiave di analisi e di lavoro storiografico che, vicino alla microstoria, che si identifica nella microstoria globale, cioè Del Pero usa il caso locale, perseguire connessioni transnazionali, circolazioni religiose e rapporti di potere che attraversano più spazi,
Nella introduzione del per ora conta come nasce questa ricerca, quasi per caso durante le sue ricerche negli archivi statunitensi sui rapporti tra Stati Uniti e democrazia cristiana nei documenti del Dipartimento di Stato si racconta l'autore apparivano ripetutamente materiali su un gruppo di missionari texani attivi in Italia sulle proteste dei loro sostenitori sulle reazioni del governo italiano e le preoccupazioni della Santa Sede eccetera quindi una traccia quasi laterale ad una ricerca per,
Per molti versi più tradizionale, relativa alla storia politica, alla storia delle relazioni internazionali negli anni della guerra fredda.
Una traccia che.
Che poi viene ampiamente supportata grazie ad una ricerca su una gamma di fonti estremamente ampia che permette, a Del Pero, di seguire la vicenda da punti di osservazione diversi i missionari, il Vaticano, il ministero dell'Interno la diplomazia americana, le comunità evangelica texane le minoranze protestanti italiani e restituendo all'intera vicenda una, una concretezza sia locale ma anche come un campo di tensioni e trattori diversi sul piano internazionale transnazionale e i protagonisti iniziali di questa vicenda che ritroviamo in tutte le pagine del libro, sono i fratelli Peden, Harold Peden, che aveva combattuto in Italia durante la Seconda guerra mondiale e che è tornato in Texas matura. La convinzione che l'Italia
Abbia bisogno di una rigenerazione religiosa il fratello Klein, che dà forma organizzativa, quell'intuizione, Ministro della Church of Christ energico e radicale e raccoglie i fondi nelle Congregazioni texane e diviene presto il volto pubblico della missione.
In uno spazio geografico, come dicevamo.
Interno al cattolicesimo e Romano.
L'identità dei missionari è segnata da un anticattolicesimo profondo, il linguaggio di Klein Peden era durissimo, Roma veniva descritta come sede della grande apostasia in loco.
Ago in cui il cristianesimo originario era stato tradito.
Nel con un approccio anti cattolico che apparteneva a una tradizione lunga del protestantesimo statunitense.
E che nel secondo dopoguerra intreccia l'idea americana della democrazia, i principi, il principio della libertà religiosa e il progetto, l'ambizione della americanizzazione accanto ai fratelli Peden Del Pero fa emergere una serie di Fico figure che danno concretezza alla vicenda davvero segue no come un investigatore e come anche un grande storico ponendosi delle delle delle domande.
Di di natura molto più ampia e molto pro più approfondita, però c'è c'è intanto c'è una prima fase, no di ricostruzione e delle vicende e anche delle diverse dei diversi protagonisti ne cito alcuni, qualcuno che mi ha particolarmente incuriosito Aniceto, Sparagna.
Ex frate francescano convertito alla Church of Christ, che rompe con il cattolicesimo e assume un forte valore simbolico per i missionari texani, mostrando che l'evangelizzazione poteva toccare anche uomini formati dentro il cattolicesimo istituzionale, nel suo opuscolo a Y Alef, The Roman Catholic Verts Sparagna usa un linguaggio violentemente polemico arrivando ad accostare la Chiesa cattolica,
Al nazismo, al fascismo e allo US allo stalinismo, e per Peden è una figura di un ex francescano convertito, ecco, diventa davvero una una testimonianza della della forza della proposta della Church of Christ.
E un altro convertito che mi ha colpito un'altra figura, Fausto Salvoni, sacerdote e biblista.
La cui adesione aveva un peso diverso da rispetto a quello di altri convertiti, perché indicava che il dissenso poteva attraversare anche ambienti colti e clericali.
Per i dimissionari figure come Salvoni permettevano di presentare la Church of Christ come una forza capace di attrarre uomini dotati di formazione teologica abbiamo poi Biagio bout de lapsi il vescovo reggente di Frascati e che incarna la reazione cattolica locale e che fu tra coloro che è denunciarono con maggiore allarme la presenza dei missionari soprattutto per i loro rapporti con i comunisti e socialisti e della zona un ruolo importante spettò a una personaggio una figura più nota a chi gli studiosi e i nodi di questi anni allo studio del fascismo,
Dei re dei rapporti tra cattolicesimo, fascismo, o anche il ruolo della Chiesa cattolica nel secondo dopoguerra ed è quella di Francesco Borgongini Duca e Nunzio apostolico in Italia, dal 1929 al 1953 venne nominato nunzio apostolico proprio subito dopo la City e la stipula dei Patti Lateranensi, che diviene una figura chiave della diplomazia vaticana prima nei rapporti con il regime fascista e poi con la Repubblica italiana.
Una figura che si muove per sollecitare.
Attenzione e interventi contro l'attivismo protestante interpretato come una minaccia all'unità cattolica del Paese, potendo contare su entrature molto importanti e influenti negli ambienti del ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno, infatti l'altro attore decisivo la guidato da Mario Scelba.
È l'attore che, attraverso prefetture, questure, apparati di pubblica sicurezza, traduce le preoccupazioni cattoliche in misure amministrative, controlli, divieti, chiusure di sali di sale di culto, contestazioni sui permessi di soggiorno, verifiche, sull'orfanotrofio.
Uno degli aspetti più.
Meno scontati, ecco più curiosi, ma nel senso conoscitivo, ampiamente conoscitivo del termine, riguarda il rapporto tra la missione evangelica e alcuni ambienti comunisti e socialisti locali.
E Peden interpretava la presenza del comunismo in Italia anche come un effetto della miseria e dell'oppressione esercitata dalla Chiesa cattolica.
E in questa prospettiva, alcuni comunisti italiani potevano essere avvicinati e convertiti nei Castelli Romani, militanti o simpatizzanti, comunisti e socialisti frequentarono le le riunioni della missione, alcuni ricevettero il battesimo militanti e che non si avvicinarono perché la missione fosse filo comunista ma perché offriva un luogo anti cattolico assistenziale e religioso a persone che potevano essere insieme anticlericali, socialmente marginali e ancora sensibili a un linguaggio cristiano la reazione cattolica fu durissima, il vescovo reggente di Frascati denunciò alla Santa Sede la presenza dei comunisti italiani intorno alla missione
E l'episodio venne usato per alimentare l'accusa di una collusione tra protestantesimo americano e comunismo internazionale soggetti.
Entrambi presentati come stranieri ed estranei alla natura e all'identità cattolica del del Paese.
La vicenda aveva anche, però, un carattere paradossale evangelica ai texani proveniente da un ambiente conservatore e anticomunista furono presentati in Italia come strumenti consapevoli o inconsapevoli della propaganda sovietica.
Dell'impero mostra così come i linguaggi della Guerra Fredda venissero ridefiniti nei contesti locali e piegati agli interessi ecclesiastici, alle strategie amministrative e alle paure politiche dell'Italia del dopoguerra, con un ampio coinvolgimento.
è ricostruito nel volume della stampa comunista, della stampa nazionale e anche della stampa quotidiana, e anche dalla della stampa periodica settimanale o quindicinale, la Santa Sede eseguì la vicenda con attenzione costante, con un coinvolgimento che arriva a coinvolgere la segreteria di Stato, quindi non solo il nunzio apostolico,
In Italia, ma anche una figura centrale nella nel governo della Chiesa e quale Tardini?
Il caso può essere in questo quadro ho letto anche alla luce di una storiografia che nei decenni precedenti ci ha spiegato perché la Santa Sede avesse così paura di minoranze sparute, protestanti o Penta costali, penso ai lavori di Giorgio Spini, di Pietro Scoppola di Renato Moro e più recentemente di Kevin medi di AN e di Paolo Zanini,
Una storiografia che ha messo in luce come la questione protestante fosse sia stata in Italia strettamente connessa ai processi di costruzione dello Stato nazionale, al nazionalismo cattolico e i rapporti di forza tra Chiesa e potere politico, con dinamiche che si protrassero come dimostra,
E questo volume oltre l'avvento della Repubblica oltre l'entrata in vigore della Costituzione.
Che pure riconosceva, e i diritti individuali con qualche problema rispetto alla libertà religiosa che avrebbe richiesto all'inizio degli anni 50, delle precise precisazione, precisazioni e degli interventi di precisazione da parte della Corte costituzionale.
In questo quadro, l'anti protestantesimo balletto a come una forma di governo dello spazio pubblico, un modo per ribadire il nesso tra identità italiana e cattolicesimo per controllare le minoranze, per contenere forme religiose percepite come socialmente mobili, transnazionali e potenzialmente destabilizzanti.
Sull'altra sponda dell'Atlantico, le pressioni sull'orfanotrofio, gli interventi della polizia e le accuse contro Peden provocarono una forte mobilitazione lag la stampa evangelica presentò al caso italiano come una battaglia per la libertà religiosa, formulando il tema in questi termini, anche tramite vignette stampe.
Pubblicazioni
Pubblicazioni, pubblicazioni e, come si può dire, rivolte a due, a due, ad un pubblico di lettori.
Di di di vario livello culturale, dicevo L, L Italia riceveva aiuti americani, accoglieva gli Stati Uniti, accoglievano sacerdoti e immigrati italiani e, nello stesso tempo, limitava l'attività religiosa dei cittadini statunitensi.
Il Dipartimento di Stato dovette navigare con un equilibrio molto complicato, in quanto, se la difesa della libertà religiosa apparteneva al vocabolario politico e Mola e morale degli Stati Uniti, l'Italia era un alleato decisivo nel Mediterraneo e un fronte sensibile della Guerra Fredda europea.
Una piccola missione evangelica divenne così un caso di politica estera.
Mi avvio alla conclusione sottolineando che un aspetto che ho molto apprezzato nel volume è la capacità dell'autore di collegare storia religiosa, storia diplomatica, storia politica dell'Italia repubblicana attraverso uno spostamento continuo di Scala Del Pero, mostra la guerra fredda come un linguaggio duttile.
Mostra come missionari, Vaticano, governo italiano e diplomazia americana usarono una controversia religiosa locale.
E all'interno de di logiche proprie dell'ordine Atlantico, il libro di conduce la questione della sovranità italiana, una trama di condizionamenti politici, religiosi e internazionali, mostrando come il caso della Church of Christ.
Renda visibili tensioni anteriori alla guerra e alla guerra fredda, poi riformulate nel linguaggio dell'anticomunismo e dell'ordine Atlantico, la missione ebbe risultati limitati, convertiti furono pochi.
La presenza evangelica rimase fragile e il progetto di una vasta Inva evangelizzazione si rivelò irrealistico.
Ma ecco, questa sproporzione Del Pero individua il valore storico e storiografico del caso una vicenda locale è quasi marginale, nei suoi esiti diventa il punto di emersione di tensioni profonde dell'Italia postbellica, chiudo il mio intervento con due domande rivolte all'autore è la prima riguarda il ruolo delle donne.
Quest'nella tua ricostruzione, diciamo, i protagonisti principali e secondarie sono sostanzialmente uomini maschi, emerge la figura di Edith payed soprattutto nel lavoro educativo e assistenziale, legato all'orfanotrofio e alla vita quotidiana della missione, ecco, mi chiedevo se e quanto le fonti consentano di ricostruire il ruolo di altre donne nella costruzione delle relazioni locali e nella gestione,
Della missione e nei suoi rapporti internazionale e poi mi chiedevo appunto antitetiche, ti chiedo quanto, secondo te una lettura di genere possa arricchire l'interpretazione di questa esperienza missionaria nella guerra fredda religiosa, la seconda domanda.
E riguarda, come dire, i decenni successivi, insomma, hanno tua così.
Una domanda che riguarda la la tua opinione su is sui decenni successivi, non tutti ti fermi al 56 57, eccomi e mi chiedo, ti chiedono la globalizzazione dell'event evangelicalismo, che è uno dei grandissimi movimenti, no della dei decenni de de degli ultimi.
Quarant'anni, credo
E in che misura può essere eh?
Connessa, no connessa, insomma, in che misura questa questo episodio può essere inserito
All'interno di quel
Processo che avrebbe assunto una Mor portata molto più ampia nei decenni successivi, ecco, grazie.
Grazie, grazie, mille professoressa scesi del suo ricchissimo intervento è anche e soprattutto per le 2 domande a cui poi il professore potrà rispondere bene adesso lascio la parola al professor Forlenza, grazie.
Grazie mille e buona sera a tutti, grazie per l'invito a Annalisa Capristo e Roberto Sgalla, è davvero un piacere e un privilegio per me essere qui per discutere, non soltanto insomma del libro di Mario, ma di un tema che, evidentemente,
è di grande rilevanza storica, oltre che di grande rilevanza politica attuale, cioè la la relazione o meglio la la tensione, diciamo così, tra politica e religione, e io ho letto con grande interesse e grande curiosità il libro di Mario, non soltanto per come dire l'amicizia e,
La stima personale, oltre che accademica e intellettuale, nei confronti di Mario, ma anche perché, appunto, il tema generale.
In cui si inserisce questa storia molto affascinante, insomma, dimissionari texani che dal Texas rurale si scontrano con l'Italia cattolica, si incontrano e scontrano l'Italia cattolica e romana.
è un tema che, insomma, anch'io frequento nelle mie ricerche da un'altra prospettiva, certamente con un'altra, con un'altra sensibilità e questa attenzione che dicevo prima, uso questo termine con un chiaro riferimento intellettuale, che è quello di del sociologo Small Eizenstat che individua nella,
Tensione tra religione e politica, una delle tensioni, se non la tensione costitutiva della modernità, ecco, e questa tensione che Mario va a indagare, innanzitutto il primo elemento che voglio sottolineare, ma sarò brevissimo su questo punto, perché è stato già anticipato dalla.
Collega prima con un approccio metodologico che non è il consueto approccio di Mario e che è anche un approccio non insomma.
Non decisamente quello più praticato dagli storici della guerra fredda e c'è l'approccio della microstoria, un approccio anche questo, insomma molto italiano, direi di I inventato da da studiosi italiani, per cui Mario fa un gioco di scala, una variazione di scala,
Non occupandosi di Mosca, Washington, uno dei grandi fratture geopolitiche, ma appunto di una vicenda.
Residuale o marginale e o meglio ancora il mio cous coautore danese, Bjorn, Thomas, e ne direbbe liminale che, proprio perché eliminarle, come dire eh.
E lo spazio e il tempo e il luogo in cui i significati.
E i simboli e le strutture politiche si disgregano, ma si ricostruiscono quindi dove avviene la trasformazione anche del significato, per cui tutto questo non si traduce mai in una.
Storia aneddotica o localistica, ma anzi,
Con questo focus, appunto sul manipolo dimissionari texani in Italia, Mario riesce a lui a illuminare, insomma, processi.
Molto più ampi.
Nella transizione dell'Italia, delle relazioni internazionali, della della Guerra Fredda e dei primi anni della della guerra fredda, e questo.
Up e quindi è come se la guerra fredda, o comunque quella tensione ancora una volta si fa carne, diventa tridimensionale in qualche maniera.
Questo sguardo ravvicinato, questo sguardo di di di primo piano, che però rimanda al fuoricampo, per usare la metafora di Carlo Ginzburg, con quale Mario apre il libro, mi consente poi di.
E sottolineare un altro elemento importante è che lo sforzo che Mario fa di scrivere la religione nella storia del ventesimo secolo, allora diciamo adesso negli ultimi due, tre decenni o ecco, fino agli anni 80, più o meno chiaramente vado un po'con l'accetta ma,
La religione era insomma, in particolare nella letteratura anglosassone, diciamo così nella storiografia anglosassone era una specie di nota a piè di pagina della grande storia.
Aveva I il 900, è il secolo delle ideologie, per citare il libro di uno storico tedesco famoso, ma si trattava di ideologie secolari.
Negli ultimi decenni c'è stato uno sforzo, insomma, molto grande da parte di storici, non soltanto di storici di punto.
Riportare la religione al centro dell'analisi di in qualche maniera, distruggere o mettere in crisi il, l'idea di una modernità secolare, di un 900 come progressiva secolarizzazione e di insomma capire l'importanza della della religione, però qui Mario secondo me non si limita a inserire il fattore religioso in quella che Charles Meier chiama chiama la moral narrativo del ventesimo secolo c'è una narrativa, una ricostruzione storica collassata, diciamo così, sulla Shoah, sulle sue conseguenze, sul totalitarismo, sulle questioni etiche,
In cui la religione ha solo
Un ruolo, diciamo, di di di tribunale morale, né tantomeno si limita, e forse questo Mario non era nemmeno nelle tue intenzioni iniziali, poi spiego meglio no, questo che voglio dire non riduci la religione a epifenomeno ah strumento, diciamo così, della propaganda Nobel comunista scusanti comunista oppure,
Come?
Qualche decennio decennio fa si sarebbe detto una sovrastruttura della politica, ma la religione diventa e è quello che insomma ancora molti fanno o no di considerare la religione solo come uno strumento di potere, uno strumento della politica, anche molti scienziati della politica insomma lo lo fanno lo la trattano in questa maniera ma mi pare che tu invece dai autonomia al fatto religioso consideri la religione come una matrice di significato come un codice culturale diciamo così.
Che trasforma anche la politica, quindi in qualche maniera e fai fai l'inverso, e per questo che ho apprezzato tantissimo questa questa, questo può riconoscimento, in qualche maniera dell'autonomia del del del religioso, sul politico che diventa la maniera in cui gli attori on the ground questi missionari evangelici interpretano il mondo cercano di trasformarlo e costruendo inedite reti transazionali perché dicevo,
An intention al.
E perché lo diceva anche e Lucia Ceci prima nelle pagine iniziali, tu spieghi anche, come, insomma, se i bump inc questo.
E perché non lo sapevi nemmeno tu, forse nel corso della della scrittura e della ricerca, I, come dire, è venuto fuori questa questa.
Importanza questo codice culturale, questa matrice di senso che chiaramente, nel corso della ricerca, poi I ha posto al centro della tua attenzione.
E voglio continuare.
Su questa.
Su questo rapporto tra politica e religione, con tentanto tentando un po'di di spingere la riflessione un po'più in maniera un po'più concettuale idonei, insomma dei miei lavori, come sa, io sono uno storico che è abituato a concettualizzare.
Una tendenza.
Don molto apprezzata dai miei colleghi, soprattutto italiani, ma comunque questo è un altro discorso.
E perché, leggendo le pagine del tuo libro, sfogliando, mi è venuto in mente un libro che ho letto molti anni fa, uno dei libri più strani, imprevedibili, ma anche affascinanti che io abbia letto sulla storia della guerra fredda o sulla guerra fredda e che si intitola dal titolo insomma capirete poi anche,
E la come dire la la la, sia il fascino che però, insomma, un po'la difficoltà di questo libro si intitola nostri con Wars The Cold War is in the context, Obey History of Western spirituali e l'autore si chiama Stephan Rosbach, credo che i lavori all'Università di Edimburgo e dovrebbe essere un testo della fine degli anni 90 o degli inizi i primissimi anni 2000. Allora sostanzialmente cosa dice Rosbach dice che la guerra fredda non era solo un fatto militare, economico, eccetera, eccetera, ma era anche una
Scontro teologico, cosmico e apocalittico che si scriveva nelle strutture stesse della spiritualità occidentale.
Sia Washington che Mosca si percepivano, come diciamo.
Appunto, come combattenti in una guerra gnostica, l'agnosticismo, come dire, pensa che il mondo sia corrotto e che ci ci siano dei prescelti che debbano, come dire, modificare e salvare il mondo attraverso una lotta apocalittica, ora il grande fascino di questo libro è che per portare avanti il suo argomento,
Rosbach si concentra su, credo, la persona che forse nemmeno immaginerete, infine, realista e inventore del containment George Kennan, mister X e sulla teologia politica di Kennan allora.
Sostanzialmente Kennan avrei avrebbe o aveva inventato il contenimento aveva pensato al contenimento come una strategia contingente come una una soluzione pragmatica.
E che però poi era stata che i decisori politici americani avevano deragliato.
Eh eh avevano trasformato in una e questa è una frase di Kennan Total External, esistono o Ivo in una intervista al New York Times del 1976, appunto Cannon dice che gli esseri umani, questa tendenza a esternalizzare il male External esistono, vivo per coprire proprio decadimento morale e il proprio le proprie colpe interne si individua, diciamo, una specie di nemico esterno su cui rivolgere e allora il contenimento che doveva essere una strategia pragmatica e che doveva essere anche contenimento di queste tendenze negative al proprio interno si ossificati e diventa l'idea della Guerra Fredda globale e che viene cristallizzata dal National Security Council numero 68 del 1950 giusto
Ora.
Perché ho fatto questo Detour, diciamo così, perché leggendo le pagine del tuo libro mi sembrava di vedere questa un linguaggio di Total external relations vivo on the ground, villaggio per villaggio che era in qualche maniera.
Assunto sia dai missionari evangelico il loro spirito, appunto, come è stato detto prima, della Italia cattolica corrotte, eccetera, che deve essere trasformata ma sia, anche se in maniera diversa, dall'occhiuta vigilanza, diciamo così della.
Polizia di Scelba dove questi missionari sono definiti, spie o o massoni o comunisti mi è sembrato di vedere, diciamo questo linguaggio.
Lì, a terra.
Che si svolge e ovviamente svolgendosi si modifica anche ora mi pare che siamo in qualche maniera al al nel cuore stesso, diciamo così, del religio storna nodi, questo.
Religione che addirittura trasforma la politica e che tu nel libro, insomma fai.
E descrive e analizzi con il tuo solito grande acume.
E finisco anch'io con qualche domanda.
È la prima e ancora su questo, appunto, in realtà è una domanda che avevamo già anticipato.
Questo linguaggio di External Isee Chenault questo linguaggio agnostico si trasforma poi a contatto col.
Col col con l'Italia cattoliche rurale, il fatto appunto che ci siano negli orfanotrofio a Frascati entrino o no.
Anche diciamo famiglie che invece sono cattoliche o comuniste, trasformano questo linguaggio in qualche maniera.
È la seconda domanda, è sul sul l'ombra, per citare il suo titolo, allora la.
Nel nei resoconti dei fratelli di padel, neppure nelle nelle negli scritti diciamo di questi missionari l'Italia cattolica sembra un'ombra, sembra una specie di monolite no, che che ma in realtà, nella tua ricerca, che tipi di di fratture o di differenze ci sono nell'ambito del variegatissimo,
Mondo del del del cattolicesimo italiano e l'ultima domanda invece quella un po'più da interesse di di storico, diciamo così ho apprezzato.
Veramente enormemente la capacità con la quale ho fatto dialogare fonti diverse da alla stampa, dai report di polizia, qual è stata la sfida, diciamo no, nella officina dello storico, diciamo così, che c'era e come l'hai affrontata e questa è una domanda che ti faccio perché ancora una volta spero di rubarti come già fatto in passato le armi del mestiere grazie,
Bene, grazie mille, anche questo ricchissimo intervento e sono sicura che il professor Del Piero sta prendendo nota di tutte queste curiosità, adesso lascio la parola al professor Carlone, grazie.
Grazie mille, molto precisa.
Grazie per l'invito, che mi ha un po'stupito, perché qui siamo in mezzo a valenti storici e io vengo dall'età del ferro per quello che riguarda le mie competenze, cioè l'Antico Testamento, quindi penso di dover fare.
Se, pur avendo studiato la parte del protestante.
Allora il primo punto e questo è già stato detto ho la fortuna di poter saltare molte cose possono Del Pero, cito da pagina 13 ha voluto scrivere la storia dell'apparentemente piccolo, davvero piccolo, ma spera che questa storia alla fine mostrerà di essere tutt'altro che una piccola storia.
A mio avviso ci è riuscito in modo brillante.
Con un impressionante lavoro di ricerca archivistica, è già stato menzionato e basta memorizzare i luoghi diversi dove sono contenuti gli archivi per immaginarsi.
Che cosa c'è dietro?
E poi i risultati di questo lavoro archivistico li ha esposti con una scrittura chiarissima.
E almeno a me a tratti, ha reso appassionante la lettura.
Perché uno appunto no, non riesce a smettere, vuole andare a vedere qual è il passo successivo di questa piccola ma intricatissima vicenda che ha mosso ministri e Consiglio di Stato lobbying in America dai parroci di campagna e ai commissariati di polizia alla caserma dei carabinieri, fino al ministro degli Interni,
Dunque, di questa piccola storia è già stato detto, è grande e complicato il contesto.
E io aggiungerei solo che molti degli elementi che sembrano legati soltanto a questa vicenda, in realtà hanno delle radici lontane e delle estensioni che vanno al di là della contingenza, anche della guerra fredda.
Per esempio, questa vera e propria ossessione delle gerarchie cattoliche per il comunismo, su cui tornerò con un altro episodio, mai già allora si chiamava socialismo e già ottocentesca, se prendete sfogliate la Civiltà Cattolica, periodicamente sia nelle Cronache italiane ma sia anche.
In articoli di maggiore respiro.
E tutto nel nella chiave del del papato di, a cominciare da Pio nono, insomma, ci sono delle minacce affiancate alla civiltà cristiana che sono l'ebraismo, la massoneria, il protestantesimo è il socialismo, io ho imparato un sacco di cose, per esempio.
è il ruolo che conoscevo solo in parte perché ha riguardato anche altre denominazioni cristiane in questo paese del ministro Scelba.
Sullo sfondo di un dibattito politico che andava ben al di là della vicenda dei texani, cioè il valore della Costituzione, se fosse veramente prescrittiva in tutte le sue parti o solo orientativa, e quindi che cosa fare?
Delle leggi,
Fasciste sui culti ammessi così anticipo, un punto che avrei detto la conclusione, questa, in modo meno drammatico, se volete, è una questione a oggi tuttora aperta e noi sono decenni che.
Predichiamo la federazione delle chiese evangelica in Italia sulla necessità di avere una legge sulla libertà religiosa che abolisca totalmente le ricadute di quelle leggi di polizia, anche per le confessioni religiose che non volessero adibire a dire ad una intesa, ho imparato anche che che, per esempio, ci sono state delle significative dialettica tra il Ministero degli Interni più Int più vicino al Vaticano è più interessato a questioni di polizia e il ministero degli Esteri che sullo sfondo del Piano Marshall dove a partire da questa piccolissima vicenda si arriva addirittura a che in America qualcuno dica ma come questi i soldi li prendono.
E poi fanno gli schizzinosi sui visti e non applicano la libertà religiosa.
Faccio alcune altre osservazioni.
E questo potrebbe essere quasi una una domanda ho notato una certa somiglianza tra questa vicenda e una analoga del primo dopoguerra, quando sempre degli statunitensi, cioè alla missione episcopale degli Stati Uniti.
Concepisce il Po e attua in parte il progetto di costruire su Monte, Mario comprando villan, quella Poirier Villa Miani, dove oggi si fanno i matrimoni, un collegio internazionale destinato a coinvolgere anche studenti dai Balcani, con l'idea di formare la classe dirigente liberale antipapista dell'Europa.
Del domani e il contorno è molto simile, cioè reazioni furiose del Vaticano, addirittura con opuscoli polemici in cui gli uni dicono noi siamo a Monte, Mario è più alto di San Pietro e quegli altri che dicono che impostura, interpellanze parlamentari, eccetera, eccetera.
E ne approfitto per dire che questi toni anti anti romani
Ah, no, guardavo i secondi, cioè siccome già 17 minuti no, sono solo sei.
Questi toni anti romani non caratterizzano soltanto il protestante, l'evangelismo statunitense hanno radici britanniche.
Fin dagli inizi del diciannovesimo secolo, e sono connessi anche ad una visione apocalittica che non vuol necessariamente dire adesso noi siamo i cavalieri dell'Apocalisse, ma la sconfitta di Roma Babilonia è una delle condizioni necessarie e tutte o il rapporto che americani e britannici prima hanno dato persino ai sabaudi Simi,
Valdesi era legato a questa idea.
Che non è finita, io adesso sto studiando aka testa bassa da mesi il sionismo e sionismo cristiano.
E quello è proprio un esempio dell'autonomia e dell'influenza della religione e quando qualcuno vi dice le religioni sono tutte ugualmente buone, salvo quando vengono strumentalizzati dalla politica, bisogna stare molto attenti.
Perché ci sono delle torsioni delle religioni io adesso parlo da cristiano protestante e quindi parlo proprio della mia parte, ci sono delle torsioni.
Che vanno avanti con argomenti pregnanti argomenti propri, adesso non mi dilungo ma.
Cioè che convincono la politica che secondo la Bibbia, bisogna fare così.
Va bene, vado avanti, salto un punto, devo proprio dirlo.
Non mi sono stati molto simpatici, questi texani sarà che sono uno che in passato guardava Walker, Texas Ranger, ecco questi Texaco Preachers.
Cioè
Sgomitano, ma.
Cioè credo sia vero quello che disse Giorgio Peo in uno dei suoi rapporti, cioè sulla questione della libertà religiosa, anzi, dobbiamo partire anche dal loro caso per fare il discorso che continueremo a fare e a cui nessuno ho molti non danno retta.
Ma si ha l'impressione che in particolare Klein.
Peden, il suo primo interesse fosse agitare in America e gli viene a un certo punto anche il Rimbaud rimproverato dall'ambasciata quando la polizia gli toglie la targa, domani vado a vedere perché il villino non c'è più ci da Google Maps ci sono due palazzi va be'~speaker_laugh lui prima chiama le agenzie giornalistiche fa fare le foto telegrafo non so cosa ha fatto in America prima ancora di andare.
A dirlo in ambasciata
C'è un parallelo e riguarda anche questa accusa che vi Evans, questi evangelica, ci sono in combutta con i comunisti negli stessi anni.
A Colleferro muore l'unica evangelica di questa città, che attirava, tra l'altro anche degli immigrati dalle Puglie e un Valdese va a fare il funerale al funerale altre famiglie, appunto, come diceva bene professore prima, cioè comunisti, perché sono operai verranno scomunicati nel 50 ma con degli interessi religiosi cristiani che chiedono telefonando al mese di agosto al convitto della Facoltà Valdese trovando uno studente che era lì per caso.
Se si possono fare delle riunioni familiari.
Per ascoltare l'Evangelo e ci vanno ci va, il professor Vinai lo trasforma in una sorta di esercitazione per gli studenti, anche e si arriva pochi anni dopo a costruire una chiesetta che esiste ancora e un'altra a Ferentino, e il conte il contorno è lo stesso.
Cioè reazioni del clero, quando viene fatto questo funerale evangelico.
Tutti i negozi chiudono le serrande, non si ottiene nessun locale, la predica avviene davanti alla fossa al cimitero.
Ci sono fino al 55, credo le stessi interventi della polizia, addirittura per interrompere riunioni private, eccetera non vi preoccupate, tutto questo salta perché erano.
Quindi non credo che questi texani fossero minimamente filo.
Buonisti e anch'io, vorrei parlare di questo simpatico Sparagna.
Che ha fatto poi tutta la sua carriera di pastore della Chop Chop Kais negli Stati Uniti d'America, tra l'altro, cominciando, sembra sembra quasi una nemesi, cominciando anche lui con un problema di visto, con un problema di visto, e in questo già citato documento che lui scrive in modo apologetico.
Ma anche Fishing for compléments perché deve alimentare lo Sparagna fund.
Cioè la raccolta di fondi che gli permetta di svolgere il suo ministero ne approfitto per dire, sarà rilevante tra 30 secondi che ognuno di questi missionari aveva una comunità locale che lo sponsorizzava e allora lui vi dice io ho lasciato la Chiesa cattolica per due ragioni era,
Sacerdote francescano.
Perché amavo la libertà e amavo la libertà, la verità e quando spiega il suo amore per la libertà, fa il già citato paragone tra i totalitarismi più biechi e il papato e, in particolare, sviluppa in sei punti un parallelo tra il Cremlino di Stalin e la Santa Sede.
Bisogna risparmierà citazione dico solo queste righe, ma io ho scelto da Blessed Freedom of the American People, ho scelto la benedetta libertà del popolo americano.
Ah, no, dice, siccome il perde il Papa è così.
Sono perseguitato dalla Chiesa.
Di cosa, perché io ho scelto la benedetta libertà del popolo americano io forse avrei scritto da Fo, cioè siccome lui mi perseguitava, io sono venuto qui da voi, invece dice io sono stato perseguitato perché ho scelto prima la benedetta libertà del popolo americano perché ho rifiutato tutti gli errori che sono contenuti nelle false dottrine della chiesa cattolica romana.
Eccetera
Punto ulteriore, un minuto col mutare dei contesti, poi faccio due domande mutano anche le piccole storie, quando i texani comprano quel villino nel quartiere Delle Vittorie che poi devono rivendere, ma paid Peden registra, lo abbiamo venduto a tre volte quello che l'abbiamo pagato God business,
La Basilica del Sacro Cuore.
De di Cristo, Re Sacro Cuore di Cristo e lì vicino, e don Amadio, Bosio dehoniano, si scatena col Vaticano con la pancia prima con la polizia, poi, siccome la polizia non gli dà abbastanza netta con il Vaticano.
Denunciando cose che avete già sentito, cioè che questi minacciano l'integrità culturale e religiosa del popolo italiano, diffondono e religiose morali Infection.
Cita Isaia 56, che parla di guardiani sonnolenti e di strati della città di Gerusalemme, cosa che lui non vuole essere.
Ma pochi decenni dopo, a partire dagli anni 70, la stessa parrocchia di Cristo Re inizia un gruppo di studio biblico ecumenico animato dal professor Valdo Vinai valdese da professor Pietro Scoppola, e una colonna di questo gruppo fu il professore, non mi ricordo il suo grado negli alpini Emanuele Giuntella,
Che era stato internato militare insieme al pastore Giorgio signor dè, perché non avevano aderito entrambe coadiuvati dell'esercito alla Repubblica di Salò.
E che era stato questo Giuntella insieme a Giuseppe Lazzati, una delle figure chiave del cattolicesimo dopoguerra, demo cattolicesimo, democrat democratico, e ho avuto ancora la fortuna e l'onore di conoscere Giuntella e ogni volta ci ricordava che quando lui abitava in via di ripeta studiava al Nazareno il liceo quando passava davanti alla chiesa di piazza Cavour la sua guida spirituale gli aveva detto che non si doveva entrare in quella chiesa, ebbene lui divenne uno dei pilastri,
Di questo gruppo ecumenico, che è la chiesa di Cristo, Re la Chiesa Valdese di piazza Cavour dal 1985, senza interruzione fino ad oggi praticano lo scambio dei pulpiti non solo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e quando imperante alla Congregazione per la dottrina della fede il cardinale Ratzinger ci fu qualche problema fu grazie agli uffici di monsignor Clemente Riva che la cosa poté può cedere ininterrottamente.
E allora, un punto di attualità, l'ho ancora detto, la dialettica tra costituzione, leggi fasciste sui culti ammessi, a me è rimasta una curiosità e non è un rimprovero all'autore, perché il suo Libo no non aveva questo scopo, ma.
Non sappiamo praticamente nulla sulla storia della Chiesa e delle chiese di Cristo in Italia.
Perché, parallelamente alla vicenda di Frascati e di Roma, c'è un pullulare di iniziative dappertutto?
Ma sembra che nessuno parli degli altri allora probabilmente ha giocato un ruolo il congregazionalismo, espresso, per cui non è possibile nessuna, ma insomma il fratello di Klein a un certo punto è a Milano, A Milano, subito sembra che ne già nel 50 ci sia una chiesa in via del Bollo 5,
Che c'è?
C'è ancora, io ho ancora conosciuto personalmente Salvoni l'ultimo Lino De Benetti, che è stato anche parlamentare.
Dei Verdi, ma.
Credo che
No, l'autore perché si occupa di altro, ma che sarebbe un interesse di tutti.
Ricostruire la vicenda di questa e di altre chiese Eva evangelica.
L'ultima notizia che vi do è che Peden in un suo bilancio che fa nel 1958 sul sull'annuario americano.
Menziona 30 indirizzi di chiese e si riferisce a 800 a 800 membri.
Esistono ancora, ma appunto su sono come un po'in ombra, nel senso che non non fanno parte dei dei circuiti ecumenici, non ormai, insomma, la cosa non voglio usare quella brutta parola che è intrigato, ma mi ha molto.
Mia molto
Incuriosito e quindi finirò la mia carriera di docente continuando a praticare che bisogna studiare la storia e invece che agli studenti, per le tesi, preferiscono scegliere magari temi strani come la mascolinità di Mosè, glielo dico ma.
Studiate la nostra storia e l'esegesi dei testi.
Grazie mille, dunque lascio la parola al professor Del Piero.
Ma intanto, insomma, grazie di cuore al Centro Studi Americani, ovviamente, che ci ospita.
Con quale è sempre un grande piacere, insomma, collaborare e ovviamente a a tutti voi per per essere qui per.
Per i commenti, per la lettura molto attenta del libro Camillo mi lusinga e per le domande che adesso provo un po', alle quali provò a dare risposta e di cui siamo una parola sulla genesi di questo libro a cui avete accennato lo dico anche per insomma,
Chi fa storie giovani, voglio fanno, stanno facendo storie e l'esperienza dell'archivio, anche questo no alla alla serendipity è che l'archivio.
Alla fine, magari non ti fa trovare quello che sperava di trovare, anzi spesso ti delude, e magari poi ti porta su piste parallele, io questa storia, l'ho scoperta in modo del tutto accidentale, mentre tantissimi anni fa, più di trent'anni fa lavoravo anni alla mia tesi dottorale su altre questioni che poi è stato il mio primo libro Cara sui rapporti tra gli Stati Uniti e la Democrazia cristiana nei primi anni della guerra fredda e facendo ricerca nel nei,
Nei fascicoli nelle due del Dipartimento di Stato continuavo a imbattermi in questa strana storia alla quale inizialmente non prestai attenzione poi decisi, insomma, parallelamente al mio lavoro per la tesi di dottorato, di cominciare a mettere da parte un po'di documenti e poi questi documenti sono stati archiviati letteralmente a casa mia per altri vent'anni e poi li ho ritirati in fuori e da lì è partita una ricerca che inizialmente aveva l'ambizione di produrre al meglio un articoletto era un divertissement, mentre facevo altre cose e poi si è gonfiata gonfiata, gonfiata.
Fino appunto a diventare il libro, soprattutto a diventare una ricerca in tantissimi archivi diversi e in tantissimi Paesi diversi, beneficiando dell'aiuto straordinario degli archivisti e chiuso un archivista qui appena suonato, il telefonino, il dottor Armando che mi ha guidato dentro l'Archivio Vaticano e a cui devo devo moltissimo, come chiunque lavori all'Archivio Vaticano sa bene, poi si ritorno, perché sua c'è una domanda specifica su questo allora vado un po'alle domande Lucia diciamo che mi ha subito colto in castagna perché è una domanda che ho un'obiezione, è una critica legittima anche che altre persone mi hanno mosso quando presentavo magari de il libro ancora la ricerca prima che il libro fosse pubblicato, cioè l'assenza un po'delle donne in questa storia e quindi l'assenza di una dimensione di genere
Credo che derivi da un paio di ragioni.
Io ho fatto uno sforzo, diciamo.
E ho fatto una con due lunghissime interviste con la moglie di General Pede nel terzo fratello, che l'ultimo che arriva un po'più tardi arriva nel 53, è una testa calda, si scontra con la polizia, poi Geral Pede dei tre fratelli, è quello che ha una vita più strana perché diventa pastori itinerante su un camper a un momento IP alla fine degli anni 60.
E poi, rientrato negli Stati Uniti, continuerà a fare missionari ATO, lavorando soprattutto commessi cani nelle prigioni del sud ovest degli Stati Uniti. Insomma, una vocazione anche proprio al sacrificio, missionario molto marcata che il fratello non trova arie con Klein Peden. Io ho fatto due lunghe interviste con Bobby, in realtà ero riuscito a contattare Gerald il terzo fratello e l'ho convinto a donare le sue carte, l'archivio dell'Università, di la bocca in una grande università che Astek Texas Tech, e purtroppo morto due settimane prima che io mi recassi per la prima volta la bocca e ho conosciuto la moglie, insomma, eh eh eh Bobby, e lì era chiaro che le donne della missione, il loro ruolo lo avevano l'avevano svolto con forza che non erano in nessun modo ancillari, avevano una funzione fondamentale dentro l'orfanotrofio di Frascati nella scuola. Insomma,
Però questo ruolo un po'forse io, con la mia cassetta degli attrezzi, non non non sono riuscito a definirlo a evidenziarlo.
E poi è una carenza proprio dei documenti di fonti, perché tutte le fonti utilizzato a tutti i livelli l'interlocutore, era sempre l'interlocutore maschile.
Era era tendenzialmente Klein, il leader della missione erano i suoi due fratelli, erano altri membri della lì davvero quella dimensione non emerge, emerge in una certa misura tangenziale mente quando nella primavera del 53 arriva l'ambasciata di Roma Claire Luz.
E il suo essere donna convertita al cattolicesimo fa scattare campanelli di allarme in quanto cattolica convertita, ma anche in quanto donna e le 2 cose si si mescolano, tant'è che lei inizialmente, rispetto ai suoi due predecessori, sembra più tenere più incline a cercare di difendere e proteggere e tutelare i missionari di quanto non avessero fatto banker e Dan pressione molto forte che dovesse compensare no questi suoi difetti di origine se vogliamo chiamarli così mostrando un'attenzione e una sensibilità una disponibilità, ah, ah, ah, ah mediare per loro conto col governo italiano.
Due, soprattutto banche, ar no.
Banca leader, te li detestava, erano dei piantagrane, avevano 1.000 altre cose a cui pensare e si vedeva arrivare Klein Perin, in ambasciata una volta alla settimana, insomma.
Ora sicuramente c'è questa dimensione, che forse la mia incapacità, le fonti non permettono più di tanto di A.
Di affrontarla mi chiedi poi i decenni successivi, a cui può magari unisco anche le 2 domande.
E se prendiamo le le Cerces of Christ che suona una struttura strana, perché non cioè non The nomination al, quindi non ci sono le congregazioni, non c'è una gerarchia, non c'è una.
Pittura su una rete orizzontale, l'attività missionaria internazionale, forza, forme di collaborazione tra le diverse congregazioni, no tra le diverse chiese, tant'è che le figure più conservatrici denunciano questo come una forma di di di dare dei nomi dei nomi National, Isimm surrettizia, dice,
Facendo questa attività missionaria, dovendo mettere in rete per collaborare, state creando esattamente quella struttura che non dobbiamo creare no.
Perché questa rete orizzontale è il cristianesimo delle origini, no, il tradimento è stato creare delle strutture, delle gerarchie degli organi rispetto alla Chiesa delle origini, Detto questo, su scala, allora lek decidono ucciso Kleist, hanno una parabola, Compaq è molto comparabili a quelle di tante chiese evangelica che evangelicali bianche del sud del sud ovest.
Attivismo.
Missionari distico post Seconda guerra mondiale, maggiore impegno politico negli Stati Uniti a partire dagli anni che sfida negli anni 60, soprattutto anni 70 piena partecipazione politica è piena fidelizzazione partitica al Partito repubblicano tra gli anni 80 e i primi del 2000, lento, neanche tanto lento, inesorabile declino negli ultimi vent'anni Charles due misuri come,
Fedeli, c'è questo andamento qua dai 600.000 della seconda guerra mondiale ai 2000000 e mezzo della fine degli anni 90 al milione e mezzo attuale, per come vengono censiti, quindi una parabola simile a tante chiese, in questa parabola l'azione missionaria Istica internazionale occupa un ruolo centrale, tant'è che il volto del missionari ismo protestante statunitense cambia le vecchie chiese libera al mainstream protestanti abbandonò attività missionaria accompagnano questo abbandono con una forte riflessione autocritica, no, ha difeso autocritica e siamo stati agenti di di un imperialismo alla fine,
E vengono sostituiti da una nuova forma di dimissionaria evangelicale. Insomma, dai dai pentecostali a tante altre confessioni si manifestano anche oggi, è molto visibile e le Georgeson qua in questa traiettoria, dicevo, seguono un po'il percorso più generale delle chiese evangelicali dalla metà degli anni 50 e anche per questo c'è una crisi, diciamo, della missione italiana alla missione italiana diventa meno centrali e cominciano a spostare il loro fuoco. Allora attenzione, soprattutto l'America Latina, all'Africa, tant'è che se tu vai a vedere i finanziamenti alla missione italiana si impenna all'inizio anni, 50 si stabilizzano e poi se ne lamenta anche perde. Non ci danno ed a e dalle statue dei Tigli dicono, ma abbiamo aperto 38 missioni in Nigeria e dobbiamo finanziare quelli adesso. C'è l'idea di un vostro noi
Boecklin finanziasse, ma che poi sarei stata in grado di auto sostenervi senza queste continue campagne di fundraising negli Stati Uniti, Detto questo, il caso della storia di Klein Peden è abbastanza interessante di per sé, tra parentesi, Klump Eden negli anni 90 diventa voler trovate anche on line, credo non diventa un telepredicatore però usa i nuovi media,
È un feroce repubblicano feroce repubblicano e dedica gli ultimi anni della sua vita a scrivere un lungo compendio sugli errori di Roma, gli errori della Chiesa cattolica, cioè quindi anche male quasi mezzo secolo più tardi, una delle motivazioni più forti che lo spinge la polemica anticattolica rimane rimane lì nel mentre dopo l'esperienza italiana io ero convinto che non si fosse mai più rientrato in Italia torna per dei brevissimi periodi.
Non ho certezze per mi affido alle testimonianze dei nipoti ancora in vita e apre una missione in Danimarca per alcuni anni che non si diverte perché non c'è controversia, non c'è scontro, no, è una missione, va avanti col pilota automatico, quindi si stufa molto, lo dice anche lui e che nel l'eccitazione della vita italiana e lì non c'è no.
E poi rientra negli Stati Uniti e fonda un Istituto Biblico, Sunset biblico lei Institute, ah, ah Bielan.
Texas e che diventa un centro di formazione per missionari, soprattutto ragazzi africani, e che è ancora attivo, Las la Chiesa non diventerà mai una mega Church texana, non è Joel o esterna Houston, però avrà una sua lunga vita, diciamo ed ancora ed ancora attiva quanto alla rete di chiese italiane che mi chiedevi,
Allora, a un certo momento se ne va Klein, se ne va Harold torna anche lui negli Stati Uniti rimane Gerald, con la moglie Bobbie e i due figli e loro trasferiscono gran parte della loro attività a Pisa e Livorno, perché perché alla fine la loro attività aveva come pubblico primario,
Cittadini statunitensi, ovvero soldati statunitensi e le loro famiglie a Camp Darby.
Ho.
Si usavano l'intera trasmissione l'annullavano, lo impararono poi, insomma, dopodiché Plan e Gerald Bobby, quando i figli entrano in età adolescenziale, 15 16 anni decidono di tornare negli Stati Uniti e ho fatto una lunga intervista con Cinzia la figlia che diceva io sono praticamente nata e cresciuta in Italia sono andate nelle squadre italiane, mi portano alla Bock Texas, a 16 anni ci sono stati anni durissimi perché poi, insomma, la Merkel, quell'America libertà, non è, diciamo così per tanti, per tanti aspetti la Chiesa di Milano è ancora attiva e lusso
Sapevo che era rimasta a lungo attiva la chiesa, le chiese di Padova e di Catanzaro e ce n'era, uno a Bologna, Salvoni, salmone o una carriera lunga e gloriosa e, tra parentesi, Salvore negli Stati Uniti diceva spesso.
E probabilmente è la figura, credo più rilevante, che abbiano avuto che abbiamo avuto in Italia, però con oltre alla storia di Klein Peden della della sua scuola.
Tutta questa dimensione qui esiste, ma io non ho avuto occasione di studiarla, sicuramente sarebbe meritevole ed è un interessante il dato interessante è evidente, il dato convenzionali, tu il loro rifiuto di qualsiasi dialogo ecumenico, tant'è che d'oro con le altre chiese protestanti e però lo sostennero a più riprese non non ha non vogliono avere relazioni poi si affidano allo stesso avvocato perché si affidano a Rosa Pepe si fanno aiutare da Jemolo, cioè quando c'è da dare la convenienza però rifiuto anche di farsi chiamare protestante e quando vanno a Catanzaro fanno concorrenza. Ah, ah, ah, chiese protestanti lì presenti no,
E hanno questo atteggiamento, non sono simpatici come dici, tu di sicuramente non sono simpatici, portano con se vogliamo chiamarla così un po'grossolanamente, una certa quale arroganza imperiale quanto americani arrivano con dei visti turistici, aprono un orfanotrofio, Musk, è una scuola senza chiedere l'autorizzazione,
S'arrabbiano tantissimo quando non l'autorizzazione, non arriva perché non hanno presentato i curricula scolastici, ma hanno una certa atteggiamento, arrivano con risorse, sicuramente a vedere, io ho cercato un po'di ricostruire i costi della missione suonò insomma che fa tappa in Snake cifre attuali son centinaia di migliaia, se non milioni di dollari che arrivavano dagli Stati Uniti per creare questa attività vanno a Milano, comprare una palazzina comprano un villino a Roma, poi,
Da bravi imprenditori chip, come dicevi, ricordavi, tu ci vorranno, faranno un profitto, insomma.
I Kennan è interessante anche perché era molto religioso e nella ultima fase della sua vita prima.
E incominciano a ad andare in una chiesa, presbiteriana, è poco prima di morire, si prospetta addirittura una sua conversione al cattolicesimo, no per dirti Pro Canale sicuramente una figura interessante, quella dimensione religiosa del contenimento, se vogliamo chiamarlo così, il libro di Rosbach lo individua quale elemento quell'evento di Kennan Lerner, se si 68 un documento intriso di di di topo e di un linguaggio religioso, para religioso o no, se tu vai a vedere certe parti della Msc 68 è molto interessante da quel punto e da quel punto di vista, lì
L'esternalizzazione del male non si trasforma con il contatto, no, il contatto, la la la acutizza ancora di più, anche perché è un contatto brutale, ecco, questi vengono davvero malmenati, poi abbiamo i resoconti diverse del Vaticano, del ministero dell'interno della polizia, dei diplomatici statunitensi e di loro stessi.
Però picchiati, vengono picchiati e se la notte non è che ci giriamo attorno, gli hanno messo davvero una bomba sotto l'auto loro, questi missionari fanno attività di proselitismo all'aperto, vanno nella piazza di Castelgandolfo una domenica mattina con le loro bibbie, urlando offendendo il Papa fanno così e e a un certo punto il parroco locale mobilità un po'di di di,
Di di Jovanotti, di di Castel, Gandolfo che, insomma.
Con le spicce, ecco più con le spicce li mandano via loro, ci sono varie episodi di questo tipo, ce ne sono almeno quattro o cinque loro, sostanzialmente si lamentano con l'ambasciata, ma non fanno nulla, poi quando non gli vengono rinnovati visti e non gli viene data l'autorizzazione alla scuola allora chiamano,
La al, i giornalisti chiamano questo butto gara, il giornalista della della di IP, della Associated Press in Italia, quello che poi no manda le agenzie e dicono c'hanno lapidato, tentato, dilapida Arci ed è lì e finisce sulla prima pagina del New York Times, l'Italia non ci finiva così spesso sulla prima pagina il New York Times questo è un dato interessante finisce sulla prima pagina del New York Times la notizia di missionari texani lapidati in Italia,
E da lì parte tutta la vicenda che ha approvato, che ho provato a raccontare.
Fratture nel mondo del cattolicesimo rispetto a questo, come io non ne ho trovate tante, credo che sulla sull'elemento anti protestante, sull'anti protestantesimo ci fosse una certa qual unità in questi anni, che poi verrà progressivamente meno figuriamoci se c'è una frattura o Brahms e che crea anche un momento di tensione c'è tra le gerarchie vaticane e le gerarchie cattoliche negli Stati Uniti.
Perché lei gerarchie vaticane sollecitano un intervento delle gerarchie cattoliche, in particolar modo due cardinali molto influenti che sono Spellman a New York e stretch a Chicago, e entrambi si rifiutano Spelman, nonché di nuovo sperma, abbiamo un'immagine di Spellman, di un certo tipo Spellman risponde al Tardini dicendo queste cose gli Stati Uniti non si fanno io non posso chiamare il Presidente degli Stati Uniti,
No e non possono nemmeno intervenire al congresso, questo sarebbe un boomerang rispetto a ciò che mi state chiedendo, sarebbe controproducente, proprio quel momento Lido ci dà una
è forse rispetto alla tua domanda l'unico momento di di in cui ho trovato dentro il mondo cattolico però, a questo punto, a un mondo cattolico transatlantico?
Una diversità di vedute eh mi chiedevi delle fonti e torno al punto di partenza.
Inizia allora questo, poi è la grande differenza con la microstoria.
Di di Quaderni storici degli anni 70 no, neanche tutta la para teorizzazione di Ginsberg, perché Ginzburg, credo io è molto bravo quando l'ha fa la microstoria.
Meno quando prova a spiegarla no è una pratica più che una teoria.
E su questo ho sempre preferito gli iscritti di Grendi e di altri, anche di Levi, insomma quelli più recenti di Francesca Trivellato, che non è mai stata una grande fonte di ispirazione, questo articolo del 2012 in cui lei spiega il possibile legame tra microstorie e storia globale gustò articoletto che ha trovato e on line su una oscura ride tacca liquore digiunano Alitalia Studies,
E che però è un articolo bellissimo, secondo me molto eh,
Allora io avevo queste fonti.
Archivistiche americane del Dipartimento di Stato
Le riesumò quasi vent'anni dopo averle fotocopia, fotocopiate perché abbiamo tutti l'età per ricordare quando in archivio si foto e si fotocopiavo, non si fotografava quindi giro per faccio vari traslochi in cui ho questi due box, queste due scatole, che i documenti che porto con me quando le le riapro finalmente romeno appena trasferito a Parigi decido di andare a Roma e devi fare una ricerca.
Ministero degli Affari esteri e al Ministero dell'Interno
E c'è tantissimo materiale
E a quel punto, penso con questi due fonti mi scrive un articolo solo che mi viene la malaugurata idea suona Parisi di andare all'archivio del Ministero degli Affari Esteri francese, eppure lì ci sono tanti i documenti devo andare a Londra perché avevamo questo programma, qual è LSE vado all'archivio, vado a cure e ci sono molti documenti inglesi, scrivo scopro che genera il pedone, è ancora in vita e mi disse che era un sacco di materiali. Organizziamo la cosa vado a Ginevra, l'archivio del Consiglio come unico delle chiese Wall Chancellor Cerces e c'è molta roba lì vadano archivio Valdese di Torre Pellice, dove vengo accolto con un caffè latte biscotti con
Quell'archivio lì e trovo materiali. Trovo che il sottosegretario all'Interno Bonisoli ha donato tutta la sua documentazione all'Archivio di Stato di Prato
Scopro che molti dei dei membri del Congresso coinvolti in questa storia, a partire da Lyndon Johnson, che poi di volta Presidente nei loro archivi e alla fine la cosa monta, riesco finalmente ad andare da Gianfranco, l'Archivio vaticano, che no, no, la sfida a un certo punto è stata una grande sfida.
È stata va be'collegarli tutti questi documenti, ma scrivere un libro con fonti raccolte in tempi molto diversi, perché da un archivio impari delle cose che non sai che ti aiuteranno nell'archivio successivo
Tant'è che son tornato due volte negli Stati Uniti a rivedere archivio in cui dallo Stato e la seconda, da quando ammissione, direttore negli Stati Uniti a College Park è stata decisiva, è stata decisiva perché o a quel punto, avendo accumulato tanta conoscenza archivistica, ho riguardato le fonti con strumenti migliori, allora mi rendo conto che tutto ciò suona molto pedante, in una certa misura lo è però a volte no. L'archi sull'archivio si costruisce, ma questa conoscenza poi ti deve riportare indietro anche sui primi archivi. Credo non ha avuto occasione di tornare all'Archivio di Torre Pellice, perché se tornassi adesso vedrei delle cose che ho mancato con quella visita. No
L'idea e la cosa che ci tengo a sottolineare
Ti ringrazio molto Guy trovato, il libro appassionante mia moglie, una collega che mi legge la mia prima lettrice dice che è il libro più noioso che io abbia mai scritto.
Detto questo, annoiata tantissimo e quindi di solito lei mi legge il giorno stesso ci leggiamo un con molta rapidità, io le consegnavo i capitoli tipo due mesi dopo non ne aveva ancora detto niente, poi confessava che s'era arenata a pagina 5 del capitolo,
Io ho cercato di fare una storia, ma gli inglesi che granulare no il più precisa possibile.
E e credo che poi tanta storia globale oggi è una storia, in parte che la dimensione globale, talvolta molto cosmetica, però è una storia in cui credo si perde proprio l'arte del mestiere che il vaglio filologico della fonte perché noi allarghiamo a tal punto nella scala di analisi che non facciamo più quello che dovremmo fare è uscita questa grandissima storia del capitalismo di Svanberg kart adesso,
Tanta ammirazione, però poi son degli affreschi così grandi, equo e anche così imprecisi, talvolta che che un po'libro voleva essere anche questo a me è capitato di fare dei grandi o di provare a fare dei grandi affreschi. No, ha scritto un libro che si chiama libertà Impero, da un tentativo di fare una grande storia del della politica estera degli Stati Uniti dalle origini a oggi, e credo che i grandi affreschi a me piace leggerli, però qui la sfida permettono di fare un lavoro diverso, che sta a fare un lavoro diverso, di fare una storia appunto granulare col maggior scrupolo filologico possibile che è stata molto faticosa. Io di solito sono abbastanza rapido scrivere il suo libro, ciò pezzo dopo pezzo di esami per tante ragioni, ma anche perché incrociare tutti i documenti è molto complicato, tant'è che fare una traduzione italiana, come taluni mi sollecitano a fare ora come ora. Non credo che sia fattibile, perché do dovrei, non posso tradurre
Tantissimi documenti in italiano si è tradotta in inglese
E non posso usare l'intelligenza artificiale, dovrei tornare sulla fonte originale e sono milioni e milioni milioni milioni, migliaia e migliaia di documenti, no, mi sono perso 2 diottrie perché sui PDF di questi documenti?
È molto difficile, poi, da fare una traduzione di un libro di questo tipo
Ho
Allora hai perfettamente ragione e qui c'è quand era un po'l'ignoranza dello storico della guerra fredda o lo storico degli Stati Uniti sul fatto che le somiglianze e le analogie con casi precedenti sono tanti, io ho presentato la ricerca ah ah ah ah Mary la nostra il Maryland in un seminario coordinato da Stefano Villani un grande storico del 700,
E che mi dispiace di vario, però si presenti questa cosa come se sia totalmente nuova la storia dell'anti protestantesimo e la storia proprio dell'alterità azione dei protestanti in Italia come altri stranieri, come un virus importato dentro gli occhi che che infetta una comunità nazionale sana nella sua omogeneità cattolica ha radici molto antiche il legame col socialismo l'800 è molto forte.
O non vede, di fronte a queste obiezioni, ho cercato o no di di di di di studiare un po'di più, di leggere un po'di più, credo che ci siano degli elementi oggettivi di novità, è però in questa storia qui e i due elementi oggettivi e novità sono la guerra fredda sono rappresenta degli Stati Uniti d'Italia con il peso il rapporto subalterna non voglio dire coloniale ma subalterno dell'Italia, con gli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale e il fatto centrale mia storia che questi suona americani e portano con sé,
Come dire la potenza degli Stati Uniti,
Ca altrimenti Scelba l'avrebbe risolto in due giorni questa questione, espellendoli vai e o le bastonate impresa Castel Gandolfo ne avrebbero denunciate loro sul loro bollettino, diciamo così no, qui diventa una storia che coinvolge mezzo Congresso o a un certo momento che coinvolge il lo speaker della Camera Reborn,
Che coinvolge il presidente della commissione Esteri del Senato, con Eli che coinvolge il futuro presidente Johnson, che De Gasperi deve affrontare durante una visita a Washington a cui il New York Times dedica tre editoriali del 1953, noi quando possiamo almeno 153 rapporti Italia, Stati Uniti, bacon, Trieste, c'è la Comunità europea di difesa, B
Su questa vicenda, qui a questa vicenda, quindi, gli editoriali non firmati.
Il The New York Times dedica più spazio che tutte queste questioni.
Sì, penso di aver risposto a tutte le domande una mezza battuta, se mi permettete no, tu dicevi, Sparagna, amava la libertà, amava la verità, amava amava anche una donna, che è la ragione per la quale va negli Stati Uniti no e si va negli Stati Uniti beneficiando fuori quota immigrazione, beneficiando del fatto di essere un religioso e lì la partita sul suo visto nasce dal fatto che appena arrivato lì va a vivere con questa donna non esercita. Siamo così, la sua funzione di ministro di culto e le agenzie competente lo individua tant'è che finisce anche dentro un dibattito al Congresso. Il caso di Sparagna, con caso molto interessante, e spero di aver risposto a tutto, ma sono molto contento di rispondere anche ad altre domande. Grazie
Bene, io direi che possiamo aprire insomma alle domande dal pubblico, se ci sono curiosità, ulteriori approfondimenti, insomma o si assolutamente certo
E bengalesi si.
Offrono aspetti.
Grazie, funziona, Luca no, io volevo semplicemente chiedere se.
I prelati che si trovavano a Roma, ovviamente anche a negli altri luoghi dove queste a misurare hanno effettuato la loro attività, percepivano un grado superiore di estraneità nel loro credo rispetto a quello dei dei protestanti come quelli evangelica, ossia percepivano un ulteriore grado di estraneità eccetto quello dov'è dovuto al fatto che fossero dell'America rispetto al allo so per esempio al ai valdese.
Cioè che erano dei protestanti, quindi non erano cattolici okay, già c'era un grado di di alieno in tutto ciò e poi non era neanche una delle denominazioni con cui comunque noi cristiani siamo noi cristiani cattolici o comunque europee siamo abituati a convivere, non so i calvinisti e gli anglicani, eccetera vedi percepire c'era anche questa sorta di novità che li rendeva ancora più strane, non dovuta al fatto della loro provenienza ha, diciamo nazionale e poi una seconda,
Cosa, mi chiedo se potesse elaborare sulla sul cambiamento della composizione dei dei delle missioni evangelica in Italia a partire dalle 50, perché aveva menzionato che erano cambiate le denominazioni più chiese di Cristo ma erano Penta costali. Se non sbaglio, è anche perché lo dico in maniera molto schietta mi sembrano un po'tutte uguali o grave. Ho veramente difficoltà a riconoscere la differenza. Mi scusi, la la differenza teologica nelle chiese americane, pur essendoci stato in America, ha quindi mi è veramente difficile, grazie,
Raccolgo le domande così.
Grazie, visto che son stato, vi ho disturbato con la suoneria del mio tele del telefonino.
E avrei qualche domanda e qualche considerazione il lavoro d'archivio vaticano e o la
Ordinato negli anni passati, il fondo della Pontificia opera di assistenza, la Poa mitica, che in quegli anni ancora la Pontificia commissione di assistenza allora e c'è un buon di parallelismo perché ovviamente questa opera di carità di Pio 12 e sostenuta da principalmente dai cattolici americani nodo
E Warren Ellis service, il cardinale Spellman a una grande grande influenza, visita continuamente e intimo di Pio 12 e però la Poa all'epoca ripeto pc APO diceva gestione assistenza nel nelle carte della può si trovano i rilievi di chi Sony, chi sono i nostri nemici, quelli da combattere sono ovviamente i comunisti, soprattutto nell'Italia meridionale, e queste sparute comunità di protestanti che non sono i protestanti nostri sono piemontese. Perciò de I Barbetti conosce bene, credo che professor Garrone mi capisca
E che è una e una cosa autoctona. Ecco l'Italia a una comunità protestante, un po'mazzolato dai Savoia tra in quei secoli, prima della questione francese, però, ha dei suoi protestanti che però non legavano da quello che capisco con questi nuovi, ma gli altri sono questi
Piccole comunità protestanti che sono sparso portò in Italia meridionale, Calabria, Puglia, Sicilia, alcune delle quali nate perché i soldati americani italo americani qua in America's erano passati avevano lasciato probabilmente il cattolicesimo, perché credo che gli immigrati italiani in America, quando arrivavano cattolici di di cultura e di adesione, perciò la la Poa ironia della sorte riceve
è un po'una battuta che tanti anni fa il grande Pietro Scoppola diceva, riguarda De Gasperi, quando la Santa Sede si lamentava di questa di questa comunità e dice ma questi ci danno, è stato detto, ci danno i soldi, come possiamo dire al governo americano, state fermi, fermateli, si stanno tirando sui calzoni perché quello che è successo,
Allora un po'la la considerazione di una ambivalenza della politica della Santa Sede, che è vero che la base, i parroci, i vescovi si lamentano perché chiedono che venga applicata, la la circolare Buffarini Guidi che viene dal fascismo e che solo nel 55 e 56, come ha detto Paolo Zen, studiato, Paolo Zanini di Milano viene o soppressa o non più applicata,
Però dall'altra parte bisogna avere un buon rapporto con gli americani, comunque, perché son quelli e la Po a documentazione del Piano Marshall, no,
E cosa cosa vedo una cosa che è stata detta da dal professor Del Pero che anche l'interesse americano per gli aiuti nel corso degli anni 50 scema verso la Poa e con creando una grossa crisi e crisi di di aiuti alla boa, perché l'America ormai sa che l'Italia è un alleato forte e del blocco occidentale,
E l'America cambia strategia. La guerra del Vietnam sta prendendo sempre più risorse, altri con l'America Latina, l'Africa che è stato detto, perciò si vive questo non da parte delle chiese protestanti, queste comunità che vede questa riduzione, ma la stessa POA vede calare enormemente i propri i propri fondi. E un'altra cosa vi porta un po'lontano, ma con la professoressa Lucia Ceci ne avevamo parlato una volta di una presentazione nel nell'emisfero orientale, cioè Cina, Taiwan, Filippine. Gli americani sono presenti, lo sappiamo, Giappone, l'occupazione militare, lì i vertici de della Cina
Dalla Cina del Republic of China Chiang Kai shek sono metodisti e Jeanne la moglie di Chau influentissimo, pur essendo metodisti, aiutano tantissimo le missioni cattoliche, perciò anche Elice su un altro fronte. Mentre qui si combatte aspramente una denominazione protestante nata un po'così
Nel nel Far West dall'altra parte si chiede un aiuto alle denominazioni protestanti classiche, anche perché sono al potere finché ci stanno per quando arriva Mao, le cose cambiano per aiutare le missioni cattoliche per dire che l'anti Protestantesimo o l'anticattolicesimo vanno un po'sfumate nel nel piano globale. Grazie scusate. La lunghezza
Eh.
Intanto grazie.
Intanto.
Intanto grazie, verranno per tutte le domande su provò, a rispondere.
Dove Pasquini ah, ecco, ecco, scusi non avevo più il grado maggiore di estraneità, lei Michela, e si credo ci sia, c'è anche per banali barriere linguistiche, tant'è che alla fine si devono affidare a di dei mediatori linguistici italiani che in un paio di casi a questa figura celebra questo Corazza era un membro del Partito comunista e poi da lì.
Che parte tutta non solo da lì, ma gli viene rafforzata la tesi secondo le quali siano degli agenti comunisti ci fa sorridere no, oggi pensare a dei missionari evangelici, texani agenti del Partito comunista prova han detto due cose, la prima nella loro, come vedere nel loro zelo anti cattolico tendono a giustificare il comunismo in Italia.
Continuamente continuamente denunciano a Chiesa cattolica come un pericolo ben maggiore di quello comunista, anzi, come la causa del successo del comunismo in Italia.
Al punto tale, che giustificano la repressione anti cattolica nel blocco comunista è andato a prendere il loro bisettimanale Christian cronico, Lara pieno di articoli in cui dicevano bene cattolici se la cercano no in Ungheria, in Polonia, se ne stanno cercando.
Vanno anche in Unione Sovietica cercando di aprire una missione in Unione Sovietica nel 55, sia un resoconto molto glorioso di questo viaggio e dei missionari della Chiesa della Church of Christ,
In Unione Sovietica, secondo aspetto loro, en come dire, la Church of Christ, come tante chiese, simili a un forte radicalismo anti istituzionale,
Che produce un messaggio politico radicale che intrecciato con l'anticattolicesimo potete immaginare cosa genere. In Italia i primi anni 50 loro pubblicano una rivista per pochi pochi mesi il seme del regno gli articoli sono comode, diremmo noi radicali adesso non voglio dire che questo giustifichi la tesi che fossero dei comunisti, però c'è un radicalismo anti istituzionale che poi può assumere contenuti politici o può essere letto in chiave anti-politica. Può spiegare anche il fatto che un
Come dire un cristiano comunista potesse essere affascinato dal messaggio che arrivava da questa chiesa come questo Corazza, non perché dietro c'era un disegno di conquista comunista evangelica del diktat dell'Italia, ma perché alla fine un comunista scomunicato potesse trovare in quella chiesa, diciamo così, una una ricezione alternativa che aveva perso però il grado di estraneità. Indubbiamente c'è
Se tutto quel che ho letto io ho una formazione teologica molto basica di questi eh no Klaipeda, e non leggeva non conosceva il latino portava con sé queste Bibbie tradotte in inglese.
Insomma, tutto quel che leggo che anche i valdesi coinvolte nei loro rapporti annuali a Ginevra dicevano queste erano delle basi ideologiche estremamente fragili sono rozzi, sono grossolani.
È però in grado di est l'estraneità, credo aiuti anche a spiegare il successo molto relativo della missione, perché alla fine,
Ma Peden inflazionare i numeri in continuazione, però alla fine sarà arrivavano a 1.000 in tutta la penisola 30 chiese no.
Era era già un successo, e allora la Church of Christ e una missione poi ce ne sono tante altre, poi c'è il caso molto interessante dell'igloo piccoli gruppi pentecostali, soprattutto nel Sud dell'Italia, soprattutto in Calabria e in Sicilia.
Pentecostalismo nasce a inizio, 900 in California si diffonde, è andrebbe studiato meglio di quanto sia stato fatto non abbiamo degli studi di vario tipo, anche degli studi antropologici sul pentecostalismo nel meridione d'Italia, perché a volte in molti casi si tratta di un frutto di una circolazione di idee e di culture religiose sull'Atlantico,
Sono immigrati che vanno negli Stati Uniti, che scopro una forma di cristianesimo alternativa, magari hanno anche pochi strumenti, già quella è la Chiesa che trovano polare importano in Italia,
Talora hanno la doppia cittadinanza e questo diventa modo per proteggerci, per proteggersi, per cercare anch'essi no una qualche forma di copertura diplomatica, un gruppo di pentecostali italiani sì, si lega sia figlia, ha la più grande organizzazione dei pentecostali americani e le le Assemblee di Dio lei Assemblies of God che hanno sede in Missouri sono andato a vedere anche qual è l'archivio lì,
E
è sperando di avere una qualche copertura, dicevo, politica diplomatica, però non viene perché poi sono singoli piccolissimi insediamenti piccolissimi gruppi e sono vittime di una repressione pesante, la circolare Buffarini, Guidi, vieta il pentecostalismo per ragioni di salute pubblica e per la tutela della razza continua a essere in maniera molto accidentale, random però continua a essere applicata anche insomma. Paolo Zannini lo spiega bene fino a fino agli anni 50 che nei primi anni 50 e questi pentecostali e non hanno la potenza di fuoco economica o politico diplomatica che ha la Church of Christ
Tant'è che nelle relazioni dei valdesi e negli articoli di Spini c'è una grande sim molto paternalistica, io l'ho trovata, però c'è una grande simpatia per questi pentecostali che non c'è in nessun modo per la Church of Christ.
Quello che dicevi tu o allora ti dirò che, nel caso specifico di ambivalenza della Santa Sede non ne ho viste tante, cioè una posizione molto netta e molto netta, questi vanno rispediti a casa, no, no, certo, ho capito quel che intendevano ti dicevo su questo appunto la posizione è abbastanza è abbastanza univoca.
Va detto, una cosa puoi sceme era, ma la polemica anti cattolica negli Stati Uniti rimane forte, nel 48 Truman del presidente sogna un grande fronte pan Cristiano ecumenico anticomunista che coinvolga anche i cattolici, sono chiese protestanti, americane e, direi di no.
No, intendiamoci la al Consiglio di di Ginevra, da subito a posizioni quasi mediane. Nella guerra fredda il pacifismo e poi è forte, però sono poi Proteo, anche protestanti e anticomunisti, a dire di no Paul Blanchaert, un protestante libera, il giornalista scrive un trattato su denuncia con toni quasi ottocenteschi no, ma la il pericolo papista a vende milioni di copie, Bertrand Russel e altri no, lo lo recensiscono, lo celebrano quindi la la presenza di, diciamo così, di un lascito di un retaggio anti cattolico molto forte negli Stati Uniti. Non è che scompare e li e, e credo che noi abbiamo fatto noi, tendenzialmente, la storiografia ha sottovalutato due aspetti. La prima è come la persistenza di questo anticattolicesimo renda più difficile fare una crociata religiosa in nome dell'anticomunismo della guerra fredda.
Noi, e il secondo è che tendiamo a pensare che il mondo evangelicale statunitense sia monolitico anche nel suo anticomunismo.
Così non è.
Noi pensiamo che mondo evangelico americano lo rappresenti Billy, Graham beh, i miei evangelica detestavano delle drama perché era corrotto perché era allegato perché era legato al governo perché era istituzionale e così via, allora, se facciamo il tipo di granulare Research provava a descrivere prima queste rendiamo più opaco il quadro, non rendiamo più complesso e scardiniamo determinate letture binarie io la storico della guerra fredda lo dico del rapporto tra religione e anticomunismo e guerra fredda, come la religione tracciasse delle linee molto nette, no,
Dei binari fissasse, dei binari molto netti nella guerra fredda, che non sono usciti molti libri, questo Die Hard Rock sul complesso religioso politico, religioso della guerra fredda, che tendono tutti a dare questa lettura molto univoca di del rapporto tra religione, religioni, religioni cristiane e guerra fredda e politica estera degli Stati Uniti che invece una piccola storia come la mia credo aiuta a contestare o quantomeno qualificare.
E allora io direi che siamo, siamo giunti al termine di questo incontro, di questa presentazione, vi ringrazio e ringrazio i relatori, ringrazio coautore e nuovamente il Centro studi americani, grazie mille.

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