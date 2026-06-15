Ad aprire i lavori l’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti.



Tra gli ospiti annunciati figurano anche Carlo Calenda, Pina Picierno, Matteo Hallissey, Carlo Cottarelli, Filippo Rossi, Gianni Vernetti, Giuseppe De Mita, Giuseppe Benedetto e la politologa Sofia Ventura.



All’incontro partecipano inoltre diversi amministratori locali, tra cui Martina Riva, Jonathan Targetti, Gaia Carretta e Matteo Grossi.



I saluti introduttivi saranno affidati a Piercamillo Falasca e Daniele Nahum prima dell’intervento inaugurale di Mario Monti.



Convegno "Presentazione del Movimento …

Europeisti.eu", registrato a Milano lunedì 15 giugno 2026 alle ore 17:06.



Sono intervenuti: Filippo Rigonat (editorialista de L'Europeista), Mila Grujovic (europeisti.eu), Piercamillo Falasca (direttore de L'Europeista), Daniele Nahum (consigliere del Comune di Milano, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Mario Monti (economista, senatore a vita della Repubblica Italiana), Elena Bonetti (deputata, componente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Martina Riva (assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano), Gianni Vernetti (già parlamentare e sottosegretario agli Affari Esteri), Sofia Ventura (professoressa associata di Scienza politica all'Università di Bologna), Filippo Rossi (direttore editoriale de L'Europeista), Giuseppe De Mita (già dputato e già vicepresidente della Regione Campania), Andrea Marcucci (presidente Libdem), Edoardo Arcidiacono (coordinatore nazionale di Ateneu), Elisabetta Gualmini (parlamentare europeo, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Ilaria Borletti Buitoni (già deputato della Repubblica), Sergio Scalpelli (giornalista, manager e Presidente di Linkiestaclub), Luigi Marattin (deputato, segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico (PLD)), Pina Picerno (vice presidente del Parlamento Europeo), Carlo Calenda (senatore e segretario, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Gaia Carretta (Consigliere Comunale di Villasanta), Carlo Cottarelli (direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Marco Donati (Consigliere Comunale di Arezzo), Rayhane Tabrizi (attivista iraniana, presidente dell'Associazione Maana), Aldo Torchiaro (giornalista del quotidiano Il Riformista), Igor Boni (presidente di Europa Radicale).



Tra gli argomenti discussi: Partiti, Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 55 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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