15 GIU 2026
dibattiti

Presentazione del Movimento Europeisti.eu

CONVEGNO | - Milano - 17:06 Durata: 2 ore 55 min
A cura di SI
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Ad aprire i lavori l’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti.

Tra gli ospiti annunciati figurano anche Carlo Calenda, Pina Picierno, Matteo Hallissey, Carlo Cottarelli, Filippo Rossi, Gianni Vernetti, Giuseppe De Mita, Giuseppe Benedetto e la politologa Sofia Ventura.

All’incontro partecipano inoltre diversi amministratori locali, tra cui Martina Riva, Jonathan Targetti, Gaia Carretta e Matteo Grossi.

I saluti introduttivi saranno affidati a Piercamillo Falasca e Daniele Nahum prima dell’intervento inaugurale di Mario Monti.

Convegno "Presentazione del Movimento Europeisti.eu", registrato a Milano lunedì 15 giugno 2026 alle ore 17:06.

Sono intervenuti: Filippo Rigonat (editorialista de L'Europeista), Mila Grujovic (europeisti.eu), Piercamillo Falasca (direttore de L'Europeista), Daniele Nahum (consigliere del Comune di Milano, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Mario Monti (economista, senatore a vita della Repubblica Italiana), Elena Bonetti (deputata, componente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Martina Riva (assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano), Gianni Vernetti (già parlamentare e sottosegretario agli Affari Esteri), Sofia Ventura (professoressa associata di Scienza politica all'Università di Bologna), Filippo Rossi (direttore editoriale de L'Europeista), Giuseppe De Mita (già dputato e già vicepresidente della Regione Campania), Andrea Marcucci (presidente Libdem), Edoardo Arcidiacono (coordinatore nazionale di Ateneu), Elisabetta Gualmini (parlamentare europeo, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Ilaria Borletti Buitoni (già deputato della Repubblica), Sergio Scalpelli (giornalista, manager e Presidente di Linkiestaclub), Luigi Marattin (deputato, segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico (PLD)), Pina Picerno (vice presidente del Parlamento Europeo), Carlo Calenda (senatore e segretario, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Gaia Carretta (Consigliere Comunale di Villasanta), Carlo Cottarelli (direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Marco Donati (Consigliere Comunale di Arezzo), Rayhane Tabrizi (attivista iraniana, presidente dell'Associazione Maana), Aldo Torchiaro (giornalista del quotidiano Il Riformista), Igor Boni (presidente di Europa Radicale).

Tra gli argomenti discussi: Partiti, Politica.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 55 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Palazzi di un test peptidici pendent Grange case bellissime colonne svolge Bain, snack, ti Snap, ti, sebbene web talmente perbene brave di Yantai USA, avrebbe record McBeal, buona, svolgono non a smuovere.
Scusate, scusate, eccoci qua, prendiamo posto, vi ringrazio.
Come padrona di casa passerò la parola a chi oggi è il padrone di casa, ma volevo dire solamente questa cosa, non so quanto quello che sta succedendo aiuterà l'Europa, ma so che l'Europa sta aiutando noi per immaginare un centro credibili e di questo vi dico grazie e buon lavoro.
Grazie un applauso e un grande ringraziamento alla padrona di casa, Andrée Ruth Shammah.
Eccoci una pausa alzo.
Eccoci qua mila.
Allora a noi a noi l'onore di iniziare questo primo evento di europeisti punto eu, primo di una lunga serie, e ringrazio tutti voi che siete venuti qua oggi, un applauso a voi.
Allora ci presentiamo, io sono Filippo.
Mila abbiamo sarà Samuele Edoardo e Fausto e oggi vi accompagneremo in questo evento di apertura di europeisti punto eu, grazie a tutti per essere qui in questa sala, noi in realtà non dovevamo essere vero mila in questa sala avevamo lavorato per un evento più piccolo, più ristretto ma la voglia di Europa che c'è,
Nel nostro Paese si respira qui dentro e si respira e si capisce dal fatto che siamo qui, nella sala principale del Teatro, Parenti, contro ogni scommessa, esatto ad aprire questo questo bellissimo evento, quindi vi ringrazio dei re di farci tutti un grande applauso per,
Questa encomiabile partecipazione filo posso dire una cosa a me viene in mente la principessa Leila a me no.
Sai perché perché pensa la scena alla scena iniziale di una nuova speranza in cui la principessa Leila, nonostante sia imprigionata, lascia i piani per distruggere la morte nera, e allora facciamo un applauso alla morte nera che?
Dobbiamo distruggere e questo candidato inizia oggi e volevamo volevamo iniziare oggi concretamente questo nostro viaggio in un modo, rivolgendo il pensiero, ma soprattutto le nostre attenzioni concretamente i nostri confratelli e consorelle ucraine.
Perché?
Avete?
Che cosa trovate tra i vostri posti trovate un volantino
In cui si scrive che cosa mila?
Scrive di a torniamo un veicolo di soccorso ai pompieri di Kramatorsk per soccorrere i civili, Alfa al fianco dell'UE degli ucraini, politicamente sì, ma anche con i fatti, perché inquadrando questo QR Code oppure donando all'IBAN che è scritto nei vostri foglietti è scritto qui lo stiamo pubblicizzando anche sui nostri social.
Possiamo appunto, concretamente, noi come europeisti punto eu, donare tutti insieme dei dei soldi, perché la, la, la nostra politica, la nostra vita pubblica è fatta di tante parole, ma l'aiuto concreto che deriva da noi politicamente, ma anche concretamente, si fa anche mettendosi, come si dice, una mano in tasca e soprattutto questo vicolo serve per tutti quei civili più deboli, più sensibili, in modo tale che i pompieri ucraini possano salvarli in una situazione disastrosa che quella di Kramatorsk in Ucraina, esatto, quindi troverete questo QR Code, appunto che potete inquadrare, potete fare una donazione perché noi siamo al fianco dell'Ucraina con i fatti, ma non solo, perché io chiedo di rivolgere il secondo applauso della nostra giornata ai nostri confratelli e consorelle georgiane, che ogni giorno
Combattono come noi per la libertà, noi abbiamo la fortuna di poter combattere ancora coi metodi civili e politici e quindi diamo veramente veramente una grande mano. Ecco, su questo Filippo dopo spiegano è la battuta sulla principessa Leila, ma su questo noi dobbiamo essere fermi sul fatto che chi combatte per l'Europa sono i ragazzi Traini e i ragazzi che manifestano in Georgia e chi vuole la democrazia sono per esempio, anche i ragazzi in Serbia che combattono contro la dittatura e mi sono chiesta, ma questa cosa un po'stride con la nostra generazione, che ha avuto tantissimi aiuti e opportunità. Dall'Europa e questa risposta io Filippo l'ho trovata, grazie a una frase di Mario Draghi che dice che senza
Crescita economica. Non c'è democrazia, ecco, oggi noi sappiamo che da anni non c'è stata crescita economica e, per esempio, noi siamo una generazione che è più povera rispetto ai nostri genitori, per questo da qui parte il nostro riscatto. Noi dobbiamo essere ossessionati dalla crescita, non solo quella economica, ma quella di creare una nuova classe dirigente attraverso l'opportunità di questa associazione, una, una classe dirigente europeista che possa, come principessa Leila, dava i piani per distruggeva Martin nera, possa porre un insieme per creare nel futuro una classe dirigente europeista che è quello che questo Paese disperatamente ha bisogno perché ora è sempre la democrazia, si difende. Grazie, allora iniziamo
Iniziamo così, vi spiego un po'quello che sarà il forma dell'introdurre il primo, che non è un ospite, ma è un padrone di casa, allora, dietro ognuno dei nostri oratori che poi avremo modo di applaudire e ringraziare, li ringrazio tutti cumulativamente, ma poi avremo modo di applaudire uno ad uno ci sarà una parola, una parola dal quale parte il discorso di oggi e dal quale parte il nostro viaggio verso un polo europeista e soprattutto una grande sfida che la sfida dell'Europa e allora chiedo a tutti voi di fare un grande applauso a Piercamillo Falasca,
Benvenuti, Benvenuti, l'iniziativa di oggi è di per sé un successo, è di per sé la prova che si può fare, si può fare, si possono convocare forze diverse, movimenti persone, personalità intorno a un'unica ragion d'essere comune, l'europeismo e la difesa della libertà come obiettivo della nostra partecipazione politica
E noi non volevamo organizzare soltanto una festa, volevamo non avere il potere di farla fallire.
E in qualche modo?
E in qualche modo la promessa che vi faccio è che, dalla dal nostro punto di vista di questa associazione che oggi nasce, non ci sarà questo potere né questa volontà, anzi, ci sarà soltanto la voglia di farne tante altre di feste come questa che stiamo iniziando oggi tutti insieme allora, come diceva Filippo prima ognuno di noi avrà una parola alle sue spalle tutti i relatori lo sanno e chiediamo, diciamo, come gioco di
Centrare l'intervento a partire da quella parola.
A me è stato assegnato, mi sono autoassegnato la parola identità.
è la ragione per cui costituiamo europeisti punto eu, abbiamo l'obiettivo di pensare che l'europeismo possa e debba diventare non più un posizionamento, ma un'identità politica in quanto tale sta succedendo in tutta Europa, stanno nascendo un movimento iniziative, centri culturali, centri d'interesse politico con questa caratteristica non più liberali a favore dell'Europa popolari per l'Europa socialisti per l'Europa e quant'altro ma EU europeisti in quanto tale è una scelta se ci pensate risorgimentale,
Perché viviamo una stagione politica molto simile a quella che vivevano gli italiani che abitavano degli Stati preunitari, totalmente inadeguati rispetto alla loro modernità, il Lombardo Veneto, il Granducato di Toscana, il Regno delle Due Sicilie, incapaci di reggere il confronto con le potenze dell'epoca viviamo lo stesso contesto. I Paesi europei non sono in grado, in quanto tali, di reggere il confronto con le potenze del pianeta e siccome siamo in un contesto di guerra aperta, anche se molti fanno finta di non dirlo agli italiani, in questo contesto l'europeismo diventa una necessità. Non è un'ideologia, è una forma
Di difesa della nostra civiltà, di quella civiltà di noi ateniesi, a cui piace vivere, così da liberi, in democrazia e in qualche modo questa per noi diventa oggi un'identità politica. Badate bene, noi diciamo ancora di vivere nel 2026 perché perché mettiamo quel 2000 davanti perché non diciamo di vivere nel 26 del 25 l'anno prossimo del 27, perché continuiamo a vivere con lo specchietto retrovisore del 900, immaginando che quello è il nostro secolo e questa è solo una coda, dobbiamo uscire da questa dimensione. Questo è il nostro secolo, questo è il secolo che ci è toccato vivere e che ci tocca vivere ancora a lungo, e quindi nel 26 e avendo davanti a noi le elezioni politiche del 27 euro Pisti nasce con un altro obiettivo, oltre quello dell'identità, partecipare
A una sfida, hackerare il bipolarismo italiano, sabotare il bipolarismo italiano.
Il bipolarismo italiano, il bipolarismo italiano è un bluff, è un imbroglio, è fatto di coalizioni che sostanzialmente dicono la stessa cosa sono condizionati dagli stessi riflessi riflessi apertamente a Toro anti-europei, anti-occidentali e filorussi, in un senso o nell'altro, stamattina sui giornali si leggeva di quasi 15 miliardi di euro del programma Safe che l'Italia ha a disposizione.
Un piano di prestiti da ripagare in 45 anni per ammodernare il suo sistema di armamenti, per contribuire alla difesa europea, l'Italia banalmente sta perdendo tempo, c'è tempo, c'è tempo di farlo, quanto tempo pensiamo di avere per questa cosa, quanto tempo pensiamo di avere prima di dover difendere Roma come stiamo difendendo Kiev, Roma, Milano e tutte le città italiane vogliamo dire la verità agli italiani. Gli attuali,
Campi del bipolarismo italiano non lo stanno dicendo chiudo con un ultimo obiettivo che ci diamo come europeisti, punto eu.
Guardate, a me non appassiona il dibattito che c'è su Ama, quante forze politiche, quanti partiti, quante iniziative ci sono per me, ne possono nascere ancora tante e in più è l'obiettivo che conta, l'obiettivo è quello di allargare, allargare,
Il campo del consenso, dell'iniziativa dell'attivismo, fare tutti di più, perdiamo tempo se ci rubiamo gli attivisti a vicenda, i militanti, se facciamo competizione tra noi, ma che nascano associazioni, iniziative, liste civiche, che partecipino però a questo obiettivo comune, dandosi degli obiettivi concreti comuni e facendo in modo che, in qualche modo,
L'obiettivo sia lo stesso per tutti, sabotare il bipolarismo e ognuno faccia quel che può nel modo in cui sa farlo e può farlo chiudo davvero europeisti punto eu si rivolgerà prevalentemente a forze civiche, movimenti civici, iniziative che partono, che partano dal basso.
Guardate, abbiamo visto qualche giorno fa la nascita di un progetto civico che però è strutturalmente parte del campo largo un po', come il partito dei contadini della DDR, il partito principale che decide di autoprodursi vicino casa, un altro partito per far finta di avere dei civici dei contadini nella Germania dell'Est che dicono qualcosa di leggermente diverso, il vero civismo in Italia, quello che sta fuori dai poli, quello rappresentato da Marco Donati, che ho visto in sala che fa il 20% da Jonathan Targetti a Prato rifiuta strutturalmente questo bipolarismo, lo vive Giacomo un imbroglio a casa propria e quindi e a quel civismo che noi ci rivolgeremo, chiudo davvero con un ringraziamento un ringraziamento a Pina Picierno per aver accettato di fare di questa assemblea
Per aver accettato di fare di questa Assemblea alla sua prima uscita pubblica dopo che il Pd ha lasciato lei.
Il secondo ringraziamento sincero e alla persona che ha permesso ad europeisti punto eu di aggregare, di convocare questa assemblea e le personalità che vi partecipano, che Carlo Calenda.
Dal mio punto di vista, Carlo alla responsabilità di offrire un metodo, un modo di lavoro rispetto alle cose da fare, nella consapevolezza che faremo tutti il nostro, colpiremo uniti, ma marceremo magari divisi, ma l'obiettivo è, è lo stesso e ci arriveremo perché questo bipolarismo noi lo accoglieremo grazie.
E ora, senza perdere altro tempo, un altro che non è un ospite, ma un padrone di casa, un applauso a Daniele Nahum.
Grazie, sono emozionato perché veramente abbiamo riempito un teatro da 700 persone, però, siccome stiamo sunt in un teatro, fatemi fare una citazione di un libro che amo molto, che il barone rampante e a un certo punto il protagonista Cosimo va su un albero perché litiga col padre e dagli alberi la morale vede la realtà per quello che facciamo un gioco, vediamo la realtà oggi per quello che è all'interno della politica italiana. Da un lato abbiamo un campo largo, attrazione, Conte Schlein Fratoianni che sulla questione ucraina sono i degno eredi di Chamberlain di Monaco del 38 che non vogliono dare in armi all'Ucraina di quel pacifismo balordo che poi portò alla seconda guerra mondiale.
Un campo largo, un'alleanza dei superbonus dei redditi di cittadinanza dei soldi a pioggia, non una misura sulla crescita economica, non una parola sull'industria e abbiamo un centrodestra completamente bloccato su questo e anche il centrosinistra, che non fa nulla dall'altro lato i terzisti, non in termini politici, ma un polo che deve essere maggioranza in questo Paese. Ci siamo noi che diciamo che il futuro passa da Kiev e che abbiamo l'unico leader politico che è stato diverse volte in Ucraina, che Carlo Calenda è una vicepresidente del Parlamento europea, l'unica dei parlamentari italiani che è stata più volte in Europa a Kiev perché noi pensiamo che il presente dell'Ucraina oggi si a sostenerla e dare le armi all'Ucraina. Chi non vuole fare questo
E connivente con Putin si ritroverà a Putin, alle porte dell'Europa, ma parliamoci chiaro oggi questa sala piena anche perché parla molto a questa città Milano ha bisogno del riformismo, di riformismo a Milano e, in maggioranza, e l'abbiamo detto diverse volte in questa città che, se il centrosinistra presenterà una candidatura massimalista, una candidatura, chi ti dice no allo stadio, addirittura esponenti politici del Partito Democratico han detto basta investimenti a Milano. Io credo che noi avvieremo l'obbligo politico e morale di presentare una candidatura riformista e liberale per questa città. L'altro lato manco lo considero la massima espressione del centrodestra oggi e Silvia Sardone è rime creazionismo, son le teorie folle dei 1938. Allora oggi io credo che la risposta di questa città e dire che Milano nasce sul riformismo negli anni 70 e 80 negli anni 60 è stata costruita dal riformismo questa città noi lo abbiamo detto il nostro come dire contributo che diamo partendo chiaramente dai soggetti in campo su tutti, Carlo Calenda che ha fatto uno sforzo straordinario di tenere unita quest'area e di mettere tutti insieme i riformisti e liberali e gli europeisti alle prossime elezioni alle prossime elezioni nazionali, per sconfiggere coi B populismi che sono dei buoni a nulla in entrambi gli schieramenti. Ma, ripeto equi, finisco anche sulla città di Milano, perché io non voglio un sindaco che sia contro l'amor dignità, ma voglio un sindaco che contribuisca a rilanciare ancora Milano, dunque coraggio, buon lavoro a tutti evviva. L'Europa
Ringraziando ovviamente l'altro promotore di questa iniziativa che Sergio Scalpelli che qui in prima fila.
E ribadendo che abbiamo promesso agli amici di Crema Tosca, che domattina parte la il veicolo di soccorso per per l'Ucraina. Quindi facciamo il possibile segnalandovi anche che il logo qualcuno ci ha chiesto a avete in maniera subdola, usato il tridente ucraino, no, no, è proprio esplicito. Abbiamo preso il tridente ucraino, lo abbiamo addolcito, lo abbiamo fatto diventare un tulipano blu è proprio una scelta esplicita, perché nella sofferenza nella resistenza ucraina che si sta costruendo adesso, l'Europa e con questo vi prego di accogliere con un grande applauso a una persona che non viene per partecipare a progetti politici o iniziative iniziative dal basso insieme a noi, ma che ci onora di una visione, di una prospettiva e di un'esperienza e di questo lo ringraziamo con la parola che è Europa, perché accogliamo Mario Monti
Grazie buonasera.
Sono molto grato per questo invito.
Ringrazio Piercamillo Falasca.
Anche per l'introduzione ringrazio Carlo Calenda per avermi per primo telefonato, per invitarmi, sono felice che ci siano in opportuna miscela molti giovani e anche qualche anziano, non dico anziano come me in questa gremita sala.
L'unica premessa che ho da fare è che io non ho niente da insegnare a nessuno al massimo, vorrei condividere qualche riflessione.
Che ho maturato nel corso del tempo, sia sull'Europa sia sull'Italia sia, soprattutto, sull'impegno di ciascuno di noi per l'Europa e per l'Italia.
Sabotare il bipolarismo dico ah Falasca, è una cosa che risuona molto in me, perché ne ho parlato per la prima volta in un'intervista nell'agosto del 2005, dicendo che era un vero peccato che ci fossero persone di valore.
Dedicate inclinate verso l'europeismo e il riformismo.
Sia a sinistra sia al centro, sia a destra.
Ma che normalmente nelle rispettive componenti erano sovrastanti forze che si battevano per l'opposto di questi valori.
Ci fu una grande polemica, il mio.
Illustre amico Romano Prodi mi disse, ma come tu, quindi, se il critico del bipolarismo?
Sì.
E poi ho pensato che la cosa si potesse attuare e, quando sono stato chiamato nel novembre 2011, a cercare di districare, con l'aiuto di molti di voi, l'Italia, da una situazione difficile, quello che abbiamo fatto e superare il bipolarismo, perché abbiamo lavorato per un duro anno facendo lavorare insieme quelli che prima neanche potevano sottoporsi ad una foto insieme il Pd di Bersani il partito delle libertà come si chiamava allora di Berlusconi, la cosa fu possibile e contemporaneamente fu indispensabile per l'Italia.
Quindi, Piercamillo Falasca, tocca un tasto al quale sono anch'io abbastanza sensibile, Europa perché ma io devo dire ho vissuto tante stagioni dell'Europa sono stato stasera nel 1964, in un'Europa a sei a Bruxelles sono stato commissario.
In una Europa a 12 che poi è cresciuta e sono stato per un periodo membro del Consiglio europeo come primo ministro italiano in un'Europa a 28, bene le ragioni perché in me sono mutate nel corso del tempo.
Ho sempre sono sempre stato convinto dell'importanza dell'Europa per noi europei è per noi italiani, perché l'Europa integra?
E quasi contemporaneamente ho sviluppato la coscienza che l'Europa non solo integra, ma integrando, trasforma e di solito per il meglio un gigantesco vettore di quelle che poi avremmo chiamato riforme strutturali.
Ma?
Da ultimo, devo dire nell'ultimo anno e mezzo io amo molto di più. L'Europa sono molto più orgoglioso di prima di essere europeo e di avere partecipato in minima parte alla costruzione europea, perché perché l'Europa è rimasta l'isola di conservazione attiva e propulsiva? Vorrei che fosse sempre di più e sono convinto che lo volete anche voi della chiamiamola democrazia liberale in certi paesi. L'aggettivo liberale senza andare tanto lontano in Francia suona malissimo, ma comunque luogo di conservazione dello stato di diritto e del multilateralismo, cioè le 2 cose alle quali gli Stati Uniti d'America avevano dato un contributo enorme nel dopoguerra e che per causa loro temporaneamente, sono in ritirata. Bene
Più che mai oggi l'Europa è per i singoli Stati membri non solo vettore di buon governo, come è sempre stato, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti, non stiamo qui a mangiare minuti per ricordarle, ma comunque Bayan, Launch vettore di buon governo, ma oggi è più che mai l'entità che disperde diffonde come polline nel mondo.
I valori.
I valori della.
Democrazia, dello Stato di diritto e del multilateralismo e questo io vorrei noi tutti vorremmo credo, che l'Europa fosse consapevole che il ruolo suo oggi è più importante di come sia mai stato abbiamo passato un anno di timidezza europea.
Nell'errata convinzione che il minimo graffio o sgarbo fatto dal presidente degli Stati Uniti lo avrebbe indotto a ritirare l'ombrello della protezione dall'Ucraina o dal resto dell'Europa occidentale un po'per volta ci siamo accorti che quell'ombrello non c'era già più e che quindi il costo da pagare per tenere aperto l'ombrello,
Produceva scarsissimi benefici per l'Europa e costi crescenti per l'Europa in termini di adesione a richieste, esigenze diktat sempre più pressanti del presidente Trump, che di solito andavano a sbattere, a incidere proprio in quei campi nei quali l'Europa piano piano era riuscita a costruirsi una sua sovranità come nel campo del commercio come nel campo delle regole per il mercato della concorrenza eccetera quindi ci lasciavamo espungere sovranità, mentre siamo alla ricerca di maggiore sovranità da chi,
Pensavamo potesse difendersi e che un po'per volta, ci siamo accorti a un'affinità insopprimibile con il principale avversario dell'Unione europea che sta a Mosca, ecco, credo che questi errori si stiano di scrostando dalla mente dei capi europei a livello nazionale e a livello comunitario e per esempio credo che sia venuto il momento io non ne avevo,
Sommessamente parlato su Politico, diversi mesi prima del discorso giustamente celebre di Marc carne a Davos, di una alleanza dei like Mind in qualunque continente fossero sparpagliati a difesa della dello stato di diritto e del multilateralismo, forse non potrà essere l'Unione Europea promuovere questo se ci fosse in essa qualche Stato membro.
Speriamo non sia l'Italia non favorevole a questo progetto, ma allora saranno vari Stati dell'Unione europea e altri Paesi nel mondo, dal Canada all'Australia e al Giappone, alla Corea del Sud e ad altri che senza dire fare niente contro gli Stati Uniti, però si faranno portatori orgogliosi di quei valori che gli Stati Uniti hanno contribuito a coltivare e può darsi che un giorno gli Stati Uniti vogliono tornarci per un Paese come il nostro un'Europa così è che custodisce questi valori, è oggi
Più che mai più che mai.
Essenziale
E
Io dicevo, non ho consigli da darvi, però forse qualcuno.
Sorge in me insopprimibile.
Per esempio, credo che sul concetto di interesse nazionale si possa lavorare molto, molto di più, non rigettando allo, ma sfidando.
Per esempio, nessuno ha notato che l'altro giorno in Senato la presidente Meloni?
Meno male che una legge del 2012 ha reso obbligatorio per i Presidenti del Consiglio di recarsi alle Camere prima di andare al Consiglio europeo.
Perché se per caso ci fosse stato un giorno uno o una Presidente del Consiglio, diciamo non tanto propensa alla conferenza stampa quella è diventa.
A tal l'unica occasione di accountability.
Il mio collega Calenda che puntualmente, come cerco di fare io interviene in queste occasioni, lo sa bene
Ebbene, intervenendo sul tema del giorno, cioè Vannacci,
La presidente del Consiglio, rivolgendosi al alla Camera questo al mattino all'onorevole Pozzolo.
Che è più noto alle cronache per aver.
Insomma, evocato un concetto che io credevo, limitato agli stadi e al mondo dello sport.
Ha detto, io penso collega a che fare quello che sempre come come sappiamo, Vannacci adesso è accusato di.
Giocare per la sinistra, oggettivamente fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, qui abbiamo scoperto per la prima volta che cos'è l'interesse nazionale per la presidenza del Consiglio.
E io e io, che ho lavorato tanti anni a Bruxelles, ho maturato la convinzione che ciascuno di noi non può rinunciare al diritto dovere di giudicare egli o ella che cos'è l'interesse nazionale, quante volte io ho avuto ministri che venivano dal commissario alla concorrenza a implorare che la Commissione vietasse un certo aiuto di stato dato da quel governo a un'impresa di quel Paese va ma come lei vuole che io non approvi quello che lei ha erogato sì perché sa, Commissario?
Fra tre mesi ci sono le elezioni, ma io per primo so che quello è denaro gettato dalla finestra, ecco, ho capito lì che cos'è l'interesse nazionale e nessuno di noi può rinunciare a valutare che cosa non è una prerogativa del governo soltanto dichiarare che cos'è l'interesse nazionale ma mi avvio alle conclusioni come si dice con orrendo linguaggio da Prima Repubblica.
Con un'altra osservazione o due, e cioè?
Che poi è quella è quella che che mi preme di più, si può, secondo noi, secondo voi, costruire la più grande impresa della storia, l'Unione europea, una vera unione europea.
Io ricordo sempre che.
Shimon Peres, una volta interrogato a un seminario Ambrosetti, non so in quale contesto era venuto fuori la domanda di qualcuno che gli chiese.
Ma secondo lei, Presidente, chi è il più grande, la più grande personalità francese dell'Europa contemporanea, ha riflettuto un momento e ha detto non può Leone, non due gol.
Jean Monnet Jammo, né perché ha costruito una formula che tiene i Paesi in stato di pace, avessimo avuto, noi usammo né nel Medio Oriente.
Ecco, ma pensando pensando alla storia.
È possibile che che la più grande impresa dell'umanità, dal punto di vista del del mettere insieme gli istanti, cioè gli Stati Uniti d'Europa, possa compiersi senza spargimento di sangue, quando io faccio questa domanda vedo l'orrore, oggi non lo vedo perché c'è buio,
Negli negli astanti, ma è una domanda legittima quanto spargimento di sangue per l'unità italiana, quanto spargimento di sangue per gli Stati Uniti d'America e via dicendo, ma allora non vogliamo propagandare l'Europa dicendo che forse costerà spargimento di sangue.
Però dobbiamo chiederci ciascuno di noi, è possibile che si possa realizzare l'Unione europea senza neanche una goccia di nostro sangue, sacrificio politico io credo di no.
Mi sono molto interrogato su questa cosa, l'ultima realizzazione importante dell'Unione europea, qual è stata l'Unione monetaria, l'euro, chi ne è stato il vero protagonista, Helmut Kohl, Helmut Kohl.
E dopo avere riunificato la Germania con l'appoggio di tanti altri.
Dopo avere se si è battuto in Europa per realizzare la moneta unica.
Seguiva l'interesse nazionale direbbe un contabile di questi concetti, no, perché i tedeschi non volevano la moneta unica europea, volevano mantenersi il loro.
Diletto marco tedesco, che era stata l'unica ragione di fierezza per loro nell'intero dopoguerra, ebbene.
Helmut Kohl con un grande.
Pensiero lungimirante dell'interesse nazionale tedesco ha pensato che se la Germania, che era diventato il Paese più popoloso con un'unificazione, è il più potente economicamente, fosse anche stato l'unico con una moneta forte in Europa, i tedeschi avrebbero potuto avere tentazioni che li avevano portati e noi con loro al disastro già in due occasioni.
E alle elezioni del 1998 in Germania ha difeso il valore del progetto euro, il suo concorrente Schroeder invece ha pettinato, gli istinti, poi è stato un ottimo cancelliere per altri versi prima di diventare consulente dei Gasprom e,
Ah, ah Pettinato, la la, la volontà del popolo tedesco si è schierato contro l'euro, ha vinto la carriera politica di Kohl, è finita, ma ha realizzato un pilastro dell'Europa e arrivo a questo dico se lasciando i giganti ma venendo al al al ai nostri piccoli per così dire mi sono chiesto anch'io, ma poi lo chiedo anche a voi. Per concludere, mi sono chiesto anch'io e io avrò mai pagato qualche costo per contribuire de minimis alla costruzione dell'Europa e per contribuire a tenere l'Italia al più stretta possibile all'Europa
Sì, nel 1996.
Ho violato tutte le norme di buona condotta di un commissario europeo, lo ero al mercato interno.
Perché quando il governo Prodi ha da poco eletto, ha presentato il suo documento triennale di finanza pubblica che prevedeva per il 1997 hanno delle verifiche un disavanzo superiore al 3% e nessuno ne aveva parlato, io ho fatto una cosa orribile dal punto di vista istituzionale, pedante come sono di solito da quel punto di vista ho fatto una bella intervista che ha avuto poi un enorme.
Seguito io, commissario per il Mercato interno, sono intervenuto su un tema di un altro commissario, la moneta unica, sono intervenuto contro il governo del mio Paese, c'è stato un grande dibattito e poi, dopo una visita sterile del governo Prodi a Valencia, ad Aznar,
Quando volevano indurlo a ritardare anche lui l'ingresso nella Spagna, tornati a casa su proposta di Ciampi hanno fatto una manovra aggiuntiva e l'Italia è entrata nell'euro per qualche giorno mi sono visto crollare il mondo, intorno i giornali parlavano di titoli su un presidente del Consiglio che chiede e aveva ragione ai giuristi se non si possa revocare un commissario.
Lo stesso Prodi, che qualche anno dopo diventato presidente alla coda della Commissione mi ha voluto nominare al commissario della concorrenza, quindi tanto di cappello, ma in quel momento ho pagato molto e sono andato anche fuori dalle regole.
Ma lo rifarei e poi, quando alla concorrenza ho dovuto dire e ho detto tanti no alla Germania e alla Francia.
E anche Alitalia molti dicono che poi, quando io volevo essere riconfermato e non lo sono stato e forse è stato bene per tutti questo fosse di peso da molti no e infine, quando più vicino ai giorni nostri, nel 2011 2012, voi direte ai realizzato una grande ambizione è quella di diventare il presidente del Consiglio,
Non era una grande ambizione, avevo seguito il precetto di mia mamma state alla larga dalla politica a mia sorella me e non sarei mai diventato presidente del Consiglio se non fosse stato sempre alla larga dalla politica partitica, perché occorreva un essere asessuato che non fosse né di destra né di sinistra che sapesse un minimo di economia e che non fosse del tutto sconosciuto in Europa il presidente Napolitano aveva bisogno di quell'essere, sembra che ce ne fosse uno solo bene, però anche con l'appoggio grande di unità nazionale che abbiamo avuto mai e poi mai sarebbe stato possibile salvare l'Italia diciamo così senza mettere in gioco la mia, la nostra,
Popolarità lo lo slogan hate speech, di cui tanto si parla è nato in quei mesi la professoressa Fornero, io ne siamo stati le prime vittime.
Fa fa molto, fa molto piacere constatare che, con un'eccezione di roboante persistenza nel peccare, ma tutti gli altri siano stati opportunamente trasformisti e oggi plauda no alle lodi dell'equilibrio di bilancio dei mercati stabili, eccetera.
E voi?
Ecco, mi sono chiesto venendo qui e con questo davvero concludo, ma voi volete.
L'Europa
Più Europa, più Europa in Italia e un'Italia più europea, io sono il primo a sottoscrivere tutto questo, anche se ovviamente non lo farò, perché sono un vecchio relitto che è bene stia fuori per non contaminare nessuno da ogni iniziativa, ma è possibile che voi diate un contributo serio, tutto questo, come qualcuno di voi, sta già facendo da anni senza pagare un costo politico personale, secondo me non è possibile e se posso con questo concludere, qual è il costo politico che ciascuno di voi che molti di voi dovranno,
Essere pronti a pagare per contribuire veramente all'Europa.
Rinunciare ai personalismi e tante idee.
Facciamo veramente un grande applauso, ci alziamo tutti in piedi.
Per il senatore Mario Monti.
Che
Ciao sa davvero onorato
Oggi, della sua presenza.
Che per noi europeisti vuol dire tanto.
Col corpo con la mente e con l'anima e ancora è ancora qui con noi e lo ringraziamo e adesso, dopo questo mirabile discorso del senatore Monti, la, la nostra mascherina torna torna attiva perché adesso ci saranno molti interventi dei dei prestigiosi ospiti che abbiamo qui con noi, ricordiamo che il tempo di intervento e di e di massimo cinque minuti, ma tanto ci sarà la nostra Mirabile Mirabile mascherina a ricordarle allora chiedo a tutti voi di fare un grande applauso alla onorevole Enel. Elena Bonetti di azione
La cui parola?
Quest'oggi è governare grazie.
Grazie grazie a voi e buona sera a tutti a tutti, oggi è veramente una bella giornata ed è una bella giornata perché la storia l'occasione di volgere al bene, quando ci sono donne e uomini, come voi, comunità libere che decidono di incontrarsi, di cooperare e di agire per questo bene,
Per noi questa è la politica, la sfida che deve essere personale e collettiva. Lo ha ricordato il presidente Monti del Governo della storia. Noi penso che abbiamo già avuto abbastanza a che fare con i commentatori della realtà. Noi la realtà, la vogliamo governare e chi sa conosce l'arte di governo, sa che per governare servono tre cose. Bisogna avere la capacità, la competenza di conoscere la realtà, di saperla interpretare, di saperla, anticipare e serve l'empatia di incontrare le persone, di toccare le loro ferite, le loro vite, riconoscere i loro desideri e i loro sogni. Poi serve chiaro l'obiettivo alto, il punto finale, la meta, quella a cui ci dobbiamo rivolgere quel bene inedito, coraggioso, rivoluzionario che oggi ancora non c'è e che a noi compete costruire. È stata questa l'Europa delle madri e dei padri fondatori. Oggi è la stessa sfida che abbiamo noi e a questo punto di arrivo con un processo scientifico noi dobbiamo avere
La capacità di orientare ogni scelta e ogni azione che facciamo e poi c'è il terzo punto che ha la capacità di tracciare la rotta, la capacità di agire e di riformare quella che si
Chiama execution e che spesso è la caratteristica che manca a tanti governi decisamente a quello che oggi abbiamo nel nostro Paese, ecco, io sono qui come presidente di azione che è un partito che ha fatto di questa sfida, di questa scelta la ragione di essere e di farlo come partito di centro perché è un partito di centro perché noi sappiamo che per governare la realtà nella sua complessità noi dobbiamo saper ricomporre non lacerare,
Dobbiamo saper trovare gli elementi di mediazione alta per ottenere il massimo possibile del risultato. Dobbiamo saper dismettere ogni ideologia che divide il mondo un po'a metà, perché i riformatori e le riformatrici, quelle capaci che ci sono state, ci sono sono donne e uomini di centro che non si sono mai sottratti alla fatica della mediazione. Ma attenzione, attenzione, perché c'è un punto che ci dobbiamo ricordare. C'è una grande differenza tra questa mediazione alta e quello che invece è il nulla di accozzaglie che non si uniscono rispetto a nulla, perché se la mediazione far prevalere ciò che unisce da ciò che divide, quando noi vediamo coalizioni nel centrodestra e nel centrosinistra in cui il fattore comune che unisce è nulla rispetto alla sfida storica che anni abbiamo che è quella di difendere la libertà e la democrazia dell'Europa e dell'Italia, ecco, queste coalizioni non sono portate per arrivare a governare il Paese. Sono coalizioni che tradiscono il mandato stesso con le quali sono state lette ed è per questo che noi ci tagliamo fuori da questa dinamica e ci vogliamo tagliare fuori quando noi diciamo che a destra e a sinistra ci sono i partiti filo russi antieuropeisti, non lo diciamo per così cose dette, ma perché
Siamo anche un po'stanchi di questa retorica a Santhià.
Del dell'ideologia, un po'del già vissuto dell'altro che è nemico di noi stessi, vi ricordate la favola, quella dell'Al, lupo al lupo. Quanti allarmi democratici abbiamo sentito nella nostra storia da destra, da sinistra Berlusconi? È un pericolo democratico. La riforma del 2016 è un pericolo democratico, il governo Meloni a un pericolo democratico. La riforma della giustizia è un pericolo democratico, poi il pericolo della democrazia c'è, è concreto, entra in Parlamento e lo fanno entrare per come parassita della Lega e con la porta aperta, anche accarezzata in modo tattico da certi finti riformisti che stanno a sinistra. Questa è la sfida che oggi noi apriamo contrastare questo reale pericolo della democrazia
Oggi e chiudo non rinasce il terzo polo, non mi piace dire questo perché la ragione più profonda per cui il terzo polo è nato che fare questo tipo di politica noi l'abbiamo, custodita fatta crescere anche con una tenacia ostinata di cui solo tu Carlo potevi essere capace e oggi questa stessa ragione qui oggi certo è rinvigorita viene rigenerata perché la ragione di molti di più e molti molti di più arriveranno questa la ragione che oggi ci deve dire andiamo avanti insieme perché è l'unica ragione che la storia ci ha consegnato.
E mi prendo del tempo, mi perdonerete, ma credo sia doveroso farlo da donna a donna, penso sia importante dire benvenuta a Pina Picierno abbracciarla.
Per il coraggio che ha avuto, che è stato prima di lei il coraggio di Elisabetta di Luigi, che è stato il coraggio di Ettore, Di Matteo Di Carlo, che è stato il coraggio di tutte le donne e degli uomini che ci sono qua in questa sala. Certo, a noi donne viene chiesto un po'più di coraggio perché, voglio dire, la parte del dileggio del insulto è un po'più alta e io lo so la fatica di questa di questo coraggio, di questa scelta, l'ho vissuta sulla mia carne quando non ho seguito la mia comunità di Italia Viva e quando mi sono dimessa senza nessun paracadute dal Governo Conte, 2 facendolo cadere poi portando a quello che poi è arrivato dopo. Ecco io però su questo vorrei tornare fermarmi. Qual è il coraggio che ci deve contraddistinguere, continuare a contraddistinguere è il coraggio di chi fa le scelte, non cercando dei paracaduti, che siano candidature opposti da una parte o dall'altra in un listone un listino che possa esserci è il coraggio di chi sceglie per avere delle ali e portare avanti il proprio progetto. Ecco, faremo grandi cose insieme, ne sono sicura, grazie
La seconda generazione devo dire che sono orgogliosa di essere una giovane milanese città che ha ospitato le Olimpiadi, e per questo il mio grandissimo piacere chiamare sul palco chi si occupa di tutto ciò nella città europea, per cui chiamo sul palco l'assessora allo Sport e alle politiche giovanili Martina Riva.
Grazie ciao a tutti e soprattutto grazie per l'invito, da quel 2019 son passati un po'di anni ma alla fine sembra che anche questa volta tutte le strade dei riformisti portino al al Teatro Parenti e per questo, ancora una volta, grazie Andrea per me oggi è importante essere qui perché faccio parte di quella generazione che si sente europea ancor prima che italiana.
Perché sono convinta che per costruire un'Europa forte sia fondamentale partire dalle città e nelle città, che le politiche pubbliche incidono con effetto immediato sulla qualità della vita delle persone ed è nelle città che si capisce che non c'è alternativa all'europeismo perché il nostro modello di Welfare di società di libertà non sarà mai quello di Putin o di Trump e parlando di Milano sappiamo che l'unica alternativa a un'amministrazione al Riformista dovrebbe essere un'Amministrazione ancora più riformista, ancora più pragmatica ancora più ostinata nella ricerca di soluzioni.
A Milano, in 10 anni abbiamo ospitato l'Expo e le Olimpiadi inaugurato due nuove linee metropolitane raddoppiato il numero dei visitatori attratto studenti, imprese, investimenti e talenti da tutto il mondo, investito ogni anno oltre 400 milioni in welfare e più di un miliardo immobilità. Abbiamo ridotto il debito per continuare a investire nel futuro e per questo ringrazio Emmanuel Conte che il mio collega, senza il quale avremmo fatto molto meno negli ultimi cinque anni abbiamo venduto allo stadio, garantendo un investimento privato di oltre un miliardo di euro in un quartiere che ha bisogno di servizi e di opportunità, una scelta che qualcuno ha avuto il coraggio di contestare che io invece, rivendico che noi rivendichiamo perché abbiamo guardato all'interesse della città e non al consenso del giorno dopo, parlando delle mie deleghe, giusto un secondo in questi cinque anni, anche grazie a investimenti privati, abbiamo avviato 30 procedure di riqualificazione dei centri sportivi 10 volte tanto
Quello che accade statisticamente in un mandato e abbiamo aumentato il budget delle politiche giovanili da 500.000 euro a 5 milioni c'è ancora un sacco di strada da fare, ma è stato un grande risultato, alcuni sembrano vergognarsi di raccontare questi risultati e io invece penso che li stiamo rivendicando troppo poco rivendico una cultura politica precisa che considera il privato un alleato da governare e non un nemico da combattere.
Che fa convivere crescita e inclusione, che fa chiedersi che, se non si crea ricchezza, non c'è nulla da redistribuire una cultura politica che ha saputo mettere in piedi una straordinaria opera di rigenerazione urbana e anche questo va rivendicato ogni giorno che sa che il pubblico non può fare tutto da solo il pubblico detta le regole individua gli obiettivi e coinvolgere i privati quando questo serve a migliorare la qualità dei nostri servizi, perché la vera domanda non F il privato debba esserci o meno. La vera domanda è dove vogliamo concentrare le poche risorse pubbliche che abbiamo
Per tutti questi risultati e voglio ringraziare in particolare Daniele Nahum e tutto il gruppo dei riformisti in consiglio comunale.
Giulia, pastorella, addirittura col doppio ruolo in attacco e in difesa in consiglio comunale e in Parlamento, senza dimenticarsi della nostra città.
La vostra realtà, lealtà a questa Amministrazione è stata preziosa e credo sia sotto gli occhi di tutti. Ci siete stati per le grandi delibere olimpiche ci siete stati nella notte della vendita dello stadio, ci siete ogni volta che si parla di sicurezza, perché Milano non è il Bronx come la la vuole descrivere una certa destra, ma non è nemmeno un giardino di margherite, c'è ancora tanto da fare e dobbiamo continuare a chiedere con forza più energie, più risorse umane, più forze dell'ordine allo Stato e allo stesso tempo utilizzare fino in fondo tutti gli strumenti che abbiamo entro fine mandato assumeremo 500 vigili in questi giorni in aula si sta discutendo dei Tesero. Ecco, io credo che non ci si possa permettere timidezze quando si parla della sicurezza dei cittadini e di chi ogni giorno è chiamata a garantire l'arrivo
Non c'è tempo per parlare di tutto, ma tre questioni ne voglio citare non è pensabile che un dipendente pubblico a Milano guadagni quanto uno a Pescara, non è pensabile non trovare un taxi la sera o nei weekend, non è accettabile che una donna debba ancora scegliere tra lavoro e famiglia Milano non può permettersi né il populismo di destra nei sogni senza ricetta.
Di una certa sinistra non può permettersi di confondere la sostenibilità con la decrescita è lo slogan con le soluzioni Milano non può solo essere europeista, ma deve essere uno dei motori dell'Europa del futuro, oggi più che mai c'è bisogno di una voce politica che abbia il coraggio di difendere quest'idea di città e questa idea di Europa perché il riformismo non è il passato di Milano e la sua prossima sfida grazie.
Buonasera sono Samuele lunghi, uno studente, un ragazzo, la generazione di cui faccio parte, gli hanno sempre raccontato che l'Europa è un concetto lontano freddo.
Burocratico, ma guardando questa sala adesso stasera vedo che si sbagliavano, c'è voglia di Europa, c'è voglia di libertà, perché siamo in un momento in cui la frontiera tra libertà e democrazia non è negoziabile, la parola alle mie spalle, che spero arriverà,
Dice proprio questo e a parlarcene, già sottosegretario agli Esteri, Gianni Vernetti.
Intanto anch'io voglio ringraziare Piercamillo Falasca, Daniele Nahum e Sergio Scalpelli per questa splendida opportunità e mi pare che la sala lo conferma qualche riflessione questa notte a Kiev è stato bombardato il monastero di PEC labbra la Cattedrale della Dormizione, costruite nel 1.050 e quindi quasi 1.000 anni fa di uno dei siti religiosi più importanti dell'Ucraina e anima del paese ma proprio di fronte a questo monastero c'è un luogo meno conosciuto che l'arsenale meets Eski, dopo dove pochi giorni fa si è tenuto un fatto straordinario come ogni anno,
Nonostante l'occupazione, nonostante la guerra, la Fiera del Libro di Kiev, la Fiera del Libro dell'Ucraina, dove centinaia di editori ucraini hanno dimostrato con la loro forza la loro vitalità, questa grande iniziativa di resistenza culturale, da chi li vorrebbe cancellare dalla carta geografica,
Libri, innovazione militare, una voglia estrema di libertà contro il totalitarismo, l'approdo europeo contro l'oscurantismo di Mosca. Io credo che in quei pochi isolati feriti ci sia tutto il senso della nostra storia contemporanea, non dimentichiamolo, il conflitto in Ucraina a un disegno preciso ed è un disegno che si colloca pienamente nella del conflitto in corso più ampio fra libertà e totalitarismo. Colpire il contagio democratico colpirà le aspirazioni europee di quei popoli, come è successo nel 2008 in Georgia, ancora prima nel 94. Ma io credo che questo conflitto in corso ci racconta anche altro altro che ci interessa molto anche per la nostra politica italiana, ma svela un nuovo limes, una nuova vera linea di faglia che sta ridisegnando veramente completamente compiutamente la politica globale e del rapporto con la libertà e con il totalitarismo, in una oramai aperta competizione fra democrazie e mondo libero, autocrazie, mondo libero. Guardate che questa nuova faglia è molto importante, anche per comprendere, diciamo, la nostra realtà politica, la nostra politica italiana, la stessa divisione destra sinistra non riesce più a comprendere compiutamente il tema invece del rapporto col tuo totalitarismo, ma pensiamo, pensiamo, noi pensiamo all'Italia, la sinistra non ancora compiutamente risolto il suo rapporto con il totalitarismo, ma guardate che il problema non è l'Ungheria del 1956 o il fatto che il Partito comunista italiano abbia cambiato nome soltanto due anni dopo la caduta del muro di Berlino, il problema e oggi ma vi sembra l'avete detto hai dimostrato molti di voi, ma sembra vi pare normale. Vi pare possibile che, dopo quattro anni e mezzo di conflitto e di strenua resistenza, resistenza europea di un popolo coraggioso, nessun leader del campo largo abbia trovato due ore di tempo per prendere un treno e raggiungere Kiev e portare solidarietà a un grandissimo popolo che sta combattendo per la nostra libertà,
Per la nostra democrazia. Il 24 febbraio, il 24 febbraio, di quest'anno nel quarto anniversario c'erano soltanto due leader politici italiani presenti in Ucraina. Uno era Carlo, Calenda che era a Kiev e le altre rapine Picerno, Carrothers, è il fatto che oggi siano qui
Testimonia. Io credo che questa idea, questo grande progetto europeista, una forza a una Ford
La sostanziale.
Ma io credo che eh eh eh eh eh e questo è, diciamo, riguarda re riguardo alla sinistra, ma poi pensiamo ancora i tentennamenti, se non aperta, ostilità di una parte del Partito democratico, ma anche di Giuseppe Conte al processo di integrazione europea dell'Ucraina o ancora la richiesta di ridurre i contributi alla NATO che invece dovremmo in questa fase e costruire apertamente attrezzare un fianco europeo della NATO stessa, ma pensiamo alla destra anche la destra in questo Paese non ancora compiutamente risolto il proprio rapporto con il totalitarismo, ma non penso soltanto alla nascita e definirlo filorusso sarebbe persino e offre,
Un eufemismo, il partito di Vannacci o ai troppi ammiccamenti dalla Federazione russa di molti esponenti della destra italiana, ma pensate ancora un importantissimo intellettuale della destra italiana, come Pietrangelo Buttafuoco che diciamo unisce nella sua anche nelle sue scelte diciamo una una fascinazione per i totalitarismi convertito all'Islam sciita ama quel regime iraniano che uccide 40.000 giovani, 40.000 giovani per le strade e sdogana sdogana la Federazione Russa regalando oh oh oh,
E vado a concludere regalando un'opportunità. È un'unica occasione a una vittoria che eclatanti di guerra ibrida, con la presenza della federazione russa alla Biennale di Venezia. Io credo che contro questo fastidioso rosso bruni ismi che si sta facendo largo nel Paese la scommessa è quella che è stata che stiamo tentando e c'è una stella polare, lo diceva lo diceva Mario Monti, la costruzione europea, gli Stati Uniti ed Europa e naturalmente diciamo alla sfida la sfida contro il populismo. L'ha, detto perfettamente Mark Carney, è sempre citato e ricordato da da Mario Monti. Oggi siamo soli e qui concludo, ma c'è una possibilità per sconfiggere i totalitarismi che una grande intesa fra i Paesi che la pensano, che condividono gli stessi valori e quelle medie potenze? L'Europa il Canada, l'India, il Giappone che possono oggi trovare una nuova coesione e costruire un progetto che sia in grado di sconfiggere i totalitarismi e noi daremo un contributo in questo Paese sconfiggendo i due i Bee populismi. Grazie
Ringrazia Gianni Vernetti per il brillante intervento. Io mi presento, mi chiamo, sarà sicuramente non illustrerò il mio curriculum perché rispetto al vostro non è minimamente paragonabile, però vi do un dettaglio sulla mia piccola biografia, io sono di origine albanese da parte di mamma e sicuramente l'avrete visto sui media italiani, sulla stampa internazionale e l'Albania, e da 14 giorni in piazza e di sta succedendo un meccanismo veramente strano, perché alcuni magnati americani vorrebbero costruire in zone che sono nati dal livello naturalistico molto sensibili dei grandi resort di lusso. Vedete, tra due settimane l'Albania si voterà in Commissione europea. La missione dell'Albania, e chiaramente anche l'Albania ha diritto di proseguire quel percorso di ammissione democratica. L'Unione europea, che tutti i Paesi di cui anche la Serbia, che ha citato mila
è una situazione sicuramente particolare, hanno il diritto, e proprio sul concetto di orgoglio e patria, vorrei chiamare la prossima ospite al palco, professoressa dell'Università, degli Studi di Bologna, saggista e politologa, diamo un grande benvenuto a Sofia a su via Ventura, grazie.
Grazie grazie e una grande emozione essere qui perché, appunto, mi sento molto orgogliosa e molto patriottica dell'Europa, come credo tutti voi tutti voi qui prima, una ragazza.
Ha detto prima età prima europea che italiana sinceramente anch'io mi sento prima europea che italiana, forse perché ho due nazionalità e mi sono sempre sentita un po'plurima e amo moltissimo essere essere europea, ed è di questo che voglio parlare, specialmente in questo momento che,
Abbiamo riscoperto il senso di essere europei con questa guerra al nostro confine, quindi non al di fuori del nostro confine, ma dentro al nostro confine di di Europa, questa guerra che ci ha costretto anche le nostre Leather, le nostre liste europee a guardare con nuovi occhi all'Europa.
E a proposito di questo e a proposito delle nostre liti europee, che hanno compreso progressivamente che qualcosa di molto importante era in gioco, voglio riportare un piccolo brano di un libro che ho appena letto di raffreddi Oxman.
Che fa una una, una riflessione molto acuta, mi è piaciuta moltissimo, perché essenzialmente è quello che penso sempre, ma che non trovo mai nelle parole di molti dirigenti europei e scrive in un in un passaggio del suo libro sapete tutti, ovviamente chi è Raphaël Glucksmann quando i nostri dirigenti aiutano l'Ucraina spiegano che lo fanno per difendere la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale presentando le cose in questo modo si espongono però la critica dei due pesi e delle due misure vi mobilitati per l'Ucraina. Ma che cosa fate per la Palestina o per il Sudan?
Ed ecco, allora prosegue, prosegue e ci dà la chiave e la chiave che io vorrei trovare sempre nei nostri dirigenti europei, lui dice, la guerra russa sul nostro continente ci prende di mira e noi sosteniamo l'Ucraina, anzitutto perché è in gioco la nostra stessa sicurezza piuttosto che ammantarsi di un universalismo giuridico di facciata i nostri dirigenti dovrebbero assumersi la responsabilità di dire che aiutano l'Ucraina per proteggerci e per difenderci noi siamo attaccati, dobbiamo difenderci, è semplice, elementare, e tutti lo capirebbero se fosse formulato con altrettanta chiarezza.
Siamo europei, sì, non siamo al mondo.
Dobbiamo capirlo, dirlo, assumerlo, oppure rassegnarci a non essere più nulla a forza di fingere di essere tutto. Per me queste parole sono molto importanti, ma non vogliono essere una rivendicazione arrogante di una superiorità, di una civiltà superiore. No, noi siamo, noi, noi siamo europei e orgogliosi di esserlo, perché come europei, nelle nostre società siamo così riusciti a costruire nei secoli nei millenni, potremmo dire, attraverso errori e orrori, anche un sistema di comunità che sceglie attraverso il metodo democratico i propri governanti e che rende concreta la libertà ovvero rende concreta quel percorso che ogni individuo cerca di fare per raggiungere la propria felicità. Perlomeno abbiamo l'idea, l'impressione che nel nostro mondo che questa ricerca della felicità ognuno lo fa, la possa perseguire nel migliore nel migliore dei modi, quindi,
È legittimo l'orgoglio per un sistema di valori, è legittimo la volontà di difendere il sistema delle comunità dove questi lavoristiche valori Singh, Verano e quindi è legittimo dire noi siamo dalla parte dell'Ucraina perché l'Ucraina ci sta difendendo, sta difendendo il nostro fronte e anzi forse è arrivato il momento di essere anche un po'più vicini e decisi in questo aiuto all'Ucraina ma questa casa, questa casa di valori non è una casa chiusa.
È una casa aperta a tutti quei popoli, quelle comunità politiche che vogliono che vogliono avvicinarsi perché condividono questi valori e allora penso all'Ucraina, ovviamente penso alla Georgia e all'Armenia. Mi prendo un minuto, perdonatemi soltanto per ricordare un piccolo video che è molto circolato su su internet. Quando in Armenia il presidente francese Emmanuel Macron si è trovato a cantare la Boehm Shaun Aznavour, un franco armeno, insieme al primo ministro armeno. Ecco, io devo dire, mi sono molto emozionata quando ho visto quel video, perché vi ho visto la cultura europea, la capacità in Europa, diffondersi delle diverse culture, la capacità di certi Paesi europei, attraverso i loro valori universali, di allungare la mano e, ho visto un chiaro segnale di un'Europa che vuole essere aperta in quel caso all'Armenia. Quindi la nostra non è una casa chiusa, è una casa che vuole avvicinare coloro che condividono i nostri valori, ma dobbiamo anche difenderli. Gli ucraini
Hanno solo in guerra, oggi sono stati attaccati, proprio perché, condividendo i nostri valori, hanno chiesto di essere parte del nostro mondo.
Grazie grazie Sofia Ventura e adesso proseguiamo l'applauso per il giornalista e scrittore autore del libro, la Buona Destra Filippo Rossi, la cui parola è Europa, nazione allora intanto non so se essere contento o meno liberale dopo Sofia Ventura, perché diciamo della serie siamo sempre un po'gli stessi gol queste però in realtà non è vero.
Parlare ormai.
Compiuto sessant'anni davanti alla scritta eh, sì, davanti alla scritta Europa nazione che diciamo così Rob, ecco Carlo, già appunto, oppure prima che ricorda i miei ricordi adolescenziali, quando ero molto più di destra e molto meno democratico di adesso diciamo così però questa cosa mi fa davvero pensare che,
Tutto il mondo, diciamo così, gira attorno alle stesse idee e paradossalmente io mi sento molto più coerente con la mia adolescenza oggi rispetto a tante altre cose che ho fatto, e questo è davvero paradossale, prima si citava Pietrangelo Buttafuoco, io sono il mio giornalismo è nato anche con Pietrangelo Buttafuoco io sono stato il suo caporedattore nel senso che lui era il mio direttore e oggi sono orgoglioso di essere da un'altra parte perché io sono convinto che essere europei da destra come io sono di destra significa davvero pensare a un'Europa indipendente,
Non colonizzata, forte armata, cioè tutte cose cui io penso che davvero si possa esprimere un'idea identitaria di cultura e di civiltà.
E siccome Pier Camillo, è angosciato Massimo d'esempio, io chiudo e chiudo con un consiglio.
Che il Consiglio, proprio da destra ed è un consiglio che do a noi stessi a me stesso per primo.
Pensiamo di meno e agiamo di più tutti noi, tutto il nostro mondo, perché io vedo tante discussioni, i puntini sulle i.
Il capello sul luogo, le differenze, l'ideologia, i liberali e i democratici, i liberaldemocratici e i socialisti democratici, e c'è di tutto.
Nel frattempo nasce Vannacci dice due strozzate e vola, allora io non dico di dire due strozzate, però dico seriamente di fare più politica e meno ideologia, questo dico che significa anche più propaganda, significa anche semplificare i messaggi, perché sennò facciamo sempre l'effetto di voler essere più intelligenti degli altri lo siamo però,
Però non dobbiamo, dobbiamo un attimino, fare un bagno di umiltà, perché senza quel bagno di umiltà, senza davvero cominciare a fare politica per strada, senza retorica, però dobbiamo farlo, noi rischiamo essere due rischiano di essere sempre minoritari e questo sarà un problema non tanto per noi che ci siamo abituati ma per l'Italia e per l'Europa grazie.
Buonasera a tutti, mi chiamo Enrico d'Agostino, sono vicepresidente di una associazione giovanile riformista ed europeista per noi. L'Europa è tutto l'europeismo sono parte integrante della nostra realtà, perché per noi sono la nostra patria politica, è il luogo in cui risiedono le nostre speranze e il nostro futuro. Forward significa avanti e questo è il nome che abbiamo deciso di dare alla nostra associazione, proprio perché pensiamo che sia importante dare l'idea di movimento, di direzione e di progresso. Per questo motivo non possiamo però prescindere anche da ciò che è importante per noi, i valori che sono più importanti come riformismo e garantismo. L'Europa è anche la patria di tutto questo è la patria della giustizia, è la patria dello Stato di diritto. Per questo il piacere di invitare sul palco, Giuseppe De Mita, già segretario di deputato e già vicepresidente della Regione Campania, a cui lascio parlare di l'idea di giustizia
Io, per la verità, sono venuto con la curiosità di capire le ragioni di un invito quando mi sono sentito con Piercamillo, non c'era ancora questa densità di interventi, probabilmente Piercamillo, poi si sarà pentito di avermi invitato quando il parterre è diventato così il denso, ma anche con la curiosità di capire in che modo potevo provare ad aiutare questa discussione sull'Europa ma che poi una discussione,
Sull'Italia e allora io ho immaginato che la discussione sull'Europa non possa che essere una riflessione sulla crisi, sulle ragioni di crisi dell'Europa dell'Italia delle democrazie in generale, per concorrere a formulare un ripensamento e perché questo concorso al ripensamento ci porti a capire se abbiamo dei punti comuni in ragione dei quali sviluppare un'azione politica insieme avrebbe detto Jung le coincidenze significative Moro diceva che lo Stato, l'organizzazione istituzionale, è una comunità che agisce nella storia per realizzare il suo ideale di giustizia, e noi nella nostra Costituzione abbiamo trans siamo riusciti a tradurre questo ideale di giustizia in termini limpidi
è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena realizzazione della persona, un principio che, sempre per Moro, si reggeva su tre pilastri la tutela della libertà.
La persona, la garanzia della giustizia sociale e il volto largamente umano delle istituzioni.
Questi principi, così nitidi, facciamo fatica a trovarli nei trattati dell'Unione europea, sono nate in un altro tempo carichi di altre suggestioni.
Guido Carli nelle sue memorie confessa l'amarezza a margine del dibattito su Maastricht, che quella congerie di principi aveva perduto il volto umano delle istituzioni e che lungo quella strada, se non si fosse recuperata una cultura di riferimento o le culture democratiche di riferimento,
Sopra i principi economici, noi avremmo perduto per sempre le ragioni dello stato sociale che avevamo conosciuto, ma perché l'ideale di giustizia ha un senso, l'ideale di giustizia ha un senso, perché solo con esso che è possibile ed è stato possibile misurarsi con una contraddizione insita nel Po nel processo di crescita delle libertà la contraddizione è determinata dalla condizione di doppiezza. Potremmo dire dalla Riforma protestante a venire avanti che l'aumento della libertà della persona, se non ricompreso dentro un contesto, ha reso la persona sola e rendendola sole ed isolata, ha consegnato la persona alla paura. Il fascismo, nel 900, si afferma per una fuga collettiva dalle paure per questo terrore generato da libertà non tutelate
E l'emorragia democratica che noi viviamo oggi corrisponde alle alla circostanza che non c'è un nemico esterno, ma un nemico interno sul piano storico, in Italia, soprattutto in Italia, la risposta in termini culturali e poi le risposte in termini culturali e politici, non sono state due,
Sono state 3, noi non abbiamo avuto la risposta del centrodestra e del centrosinistra che sono degli accidenti storici determinatesi negli anni 90. Noi abbiamo avuto la risposta della sinistra che, di fronte alla crisi delle libertà, ha immaginato che si dovesse aprire ad altre libertà lo smarrimento dei diritti sociali per rincorrere i diritti civili non è un caso e un dato genetico abbiamo avuto la risposta della destra,
Che ha barattato la libertà con la sicurezza e ancora oggi la destra propone il baratto libertà, sicurezza e abbiamo avuto la risposta del Centro delle culture liberali e popolari, cioè quelle che hanno tutelato la persona ricomprendendo là dentro la comunità, riconoscendo la libertà dell'individuo ma non negandola nel conflitto egoistica o con l'altro le ragioni del centro sono qui le ragioni di una presenza politica ispirata dalle culture liberali sta in questa circostanza,
Che poi il e ho finito, che poi il bimbo no sono quattro minuti e 40 però.
Hawia, avevi capito che andavo lungo, invece ho chiuso le.
La pubblica opinione ha già interiorizzato l'idea che questo bipolarismo è fallito.
L'astensionismo, Carlo Pina, la volatilità del voto già dimostrano che non ci credono più, ma non c'è un'alternativa se la premessa è la crisi della democrazia, non tanto il bipolarismo italiano, ma l'esigenza di ripensare l'Europa, allora la conseguenza obbligata e stare in campo con una posizione autonoma.
è una conseguenza obbligata e dove è detto che in un sistema bipolare il conflitto debba essere tra destra e sinistra e non possa essere tra un centro liberale e popolare, è una delle due parti che riesce ad arrivare alla alla misura del ko del confronto con noi e chiudo insomma Camille Pier Camillo mi ha fatto una battuta anche su una condizione di estraneità, forse Pina la vive un po'di meno dice che non ho fatto riferimento alle culture, invece credo che si debba fare riferimento alle culture,
E fammi dire una cosa ad alta voce, il popolarismo non puzza di sacrestia, non ha l'odore dell'incenso.
Il popolarismo in Italia e una delle versioni più avanzate del liberalismo europeo non lo dico io lo dice Guido De Ruggiero, riconoscendo a Luigi Sturzo la do la, l'adozione del metodo della libertà e dov'è la differenza, l'originalità e ho chiuso davvero che Sturzo adotta il metodo della libertà mettendo come fine dell'agire politico l'uomo non sarà esclusivo ma è sicuramente originale e noi abbiamo bisogno di ricostruire un ideale di giustizia intorno all'uomo non solo ma l'uomo nella comunità.
Grazie grazie mille ed europeisti dobbiamo dire anche che l'Europa per esistere, per diventare più grande, più forte, deve crescere perché non esiste, la decrescita felice, la decrescita è sempre infelice, quindi, a proposito di questo, sentiremo adesso l'onorevole Marcucci.
Un saluto a tutti, grazie, Pier Camillo, grazie Carlo, grazie Luigi.
Il presidente Monti è un onore ascoltarla sempre e grazie a tutti voi una giornata bella e importante, una giornata, mi auguro di prospettiva il mio tema è l'industria, in realtà perché io ho avuto una lunga parentesi della mia vita.
Nelle istituzioni, in Parlamento e al governo, ma nasco come imprenditori e nasco come industriale.
Industriale, in Italia e in parte anche in Europa, è diventato una parolaccia chi è l'industriale, chi è che si presenta come industriale, quello che inquina, quello che sfrutta i lavoratori, quello che crea disuguaglianze sociali, quindi industriale, una brutta persona, l'industria oggi è vissuta nell'immaginario collettivo come alla fine,
Una situazione che crea problemi alla società che crea problemi alla comunità, noi bisogna avere il coraggio da liberali di uscire da questo paradigma, i liberali sono quelli che credono nella libertà individuale, sono anche quelli che credono nelle regole, sono anche quelli che credono che,
Fare impresa, fare azienda, fare industria, fare commercio, fare turismo, fare agricoltura, dare i servizi.
Permette di avere propri profitti, di pagare le tasse, di creare distribuzione della ricchezza, mi fanno sorridere, anzi, mi fanno piangere quelli che parlano di servizi sociali e di uguaglianza e non prendono in considerazione l'importanza dell'impresa, perché l'impresa è la realtà che crea distribuzione della ricchezza, è solo grazie alla distribuzione della ricchezza, si possono dare scuole migliori, si possono dare ospedali migliori, servizi migliori, in particolare a quelli più deboli, si può dare sicurezza grazie alla ricchezza generata nella povertà non si dà ricchezza e appunto questi sono i servizi di cui abbisognano soprattutto le fasce più deboli del nostro Paese. Allora bisogna rivivere, rivivere anche mentalmente
La funzione sociale dell'impresa dell'imprenditore, il coraggio di chi si mette in disco in discussione di chi ha la forza di mettersi sul mercato oggi un mercato globale e le funzioni dei governi della politica e supportare questa questo tipo di slancio amare il rischio dell'impresa supportarlo svilupparlo, dargli la possibilità e la semplicità di fare impresa l'Italia e anche l'Europa oggi continuano a creare difficoltà per fare impresa la famosa Iplom, i famosi decreti che tutti i governi, anche quelli che io ho sostenuto, fanno ogni legislatura.
Per sburocratizzare il nostro Paese hanno dato risultati molto modesti, ma perché perché non c'è la convinzione politica fino in fondo è solo un'area liberale e riformatrice, può avere questo desiderio di far fare un passo indietro allo Stato e far fare un passo avanti alle libertà di intraprendere dei singoli cittadini.
Sembrano concetti banali, dice, ma come noi siamo una liberaldemocrazia, noi tutti siamo a favore della libera impresa, non è così, non è affatto così, non è così. Con questo centrodestra la ri, il risvolto sociale della destra sociale che oggi è al governo è un risvolto statalista per le regole, per la centralizzazione, non per la valorizzazione delle libertà individuali e altrettanto questo tipo di sinistra di centrosinistra, questa proposta che ci viene fatta oggi nella politica italiana, questa dicotomia clamorosa che esiste, lascia un vuoto enorme e il nostro vuoto, quindi, grazie a tutti di essere qua perché noi siamo a favore delle libertà, anche delle libertà economiche, nel rispetto delle regole e nel rispetto delle leggi, perché le libertà economiche creano una comunità che ha più risorse per una giustizia sociale, grazie a tutti
Buongiorno a tutti.
Il mio nome è Edoardo Arcidiacono, sono un giovane studente di laurea magistrale in sicurezza internazionale e un piacere per me essere qua, io sono il coordinatore nazionale, i gattini U e consigliere municipale eletto qua a Milano. Questa iniziativa non solamente era necessaria, ma soprattutto attesa, e quindi io faccio un grande in bocca al lupo a tutti coloro che avranno l'obiettivo di costruire un polo che difende la libertà e che difenda soprattutto l'Europa, permettetemi di dire una cosa, noi giovani non siamo la feccia, noi giovani non siamo lo scarto come qualcuno ha detto fuori da da una assemblea nazionale, noi giovani siamo l'ultima speranza di questa paese, di questo Paese ed è per questo che abbiamo lanciato a The new Atene U e una rete di giovani associazioni, due associazioni universitarie, che ha l'obiettivo di instillare nel nei cuori degli dei giovani, nuovamente la fiammella dell'europeismo. Ecco
L'Europa siamo, noi, siamo noi i ragazzi e ragazze, che non devono però farsi prendere dal pensiero, di immaginare che qualcuno farà le cose al posto nostro, perché non li farà nessun altro rispetto a noi e allora.
Noi diciamo purtroppo questo senso di impotenza, lo sentiamo perché forse non non percepiamo l'Europa come qualcosa che è possibile cambiare, noi nasciamo come appunto un'avanguardia che avrà l'obiettivo di inserire i giovani all'interno di uno scenario in cui possano realmente cambiare le cose perché se effettivamente abbiamo costruito l'Unione europea, purtroppo ancora agli europei dobbiamo costruirli e sicuramente Atene U sarà qua per farlo. Sarà qua per costruire l'Europa di domani e soprattutto gli europeisti, grazie a tutti,
Ho il piacere adesso di invitare sul palco l'onorevole dire New Europe mediazione Elisabetta Gualmini, grazie.
Il 19 settembre 2024 è servita molta determinazione, eravamo al Parlamento europeo 2 ragazzacce si trovano a votare in un beato isolamento, il famoso paragrafo 8 di una risoluzione che voleva togliere le restrizioni al popolo ucraino e dare la possibilità di utilizzare le armi occidentali.
Anche per colpire obiettivi militari russi legittimi, quindi l'espressione la dice lunga ed ecco che le 2 ragazzacci erano, Pina Picierno, Elisabetta Gualmini, le uniche in un Chidi.
In un Pd, evidentemente, che pensava che gli ucraini dovessero ricevere i missili droni, le bombe in testa, senza dover reagire per non infastidire evidentemente l'aggressore Putin. Ecco che noi sia state le uniche a votare convintamente a favore e li avevamo capito con determinazione che quella legislatura sarebbe stata dirimente. Avevamo capito che l'appoggio alla battaglia alla resistenza ucraina era la faglia in cui si infilava la battaglia per la libertà del dell'Europa, per la difesa dei valori dei valori europei, tra l'altro, guardate, l'Ucraina sta costruendo la difesa europea, quindi noi ci troveremo al passaggio dall'outsourcing agli Stati Uniti, all'outsourcing agli ucraini che costruiscono 3000000 e mezzo di droni. All'anno quindi su quella posizione, sulla mancanza di ambiguità e sulla determinazione. Io stessa ho fatto una scelta
Molto dolorosa, certo, ma molto importante, ora però serve determinazione per capire che Europa vogliamo se l'Europa non è più posizionamento, ma è identità l'Unione Europea, guardate, sta abbandonando da un lato il pilastro della dipendenza dal gas russo, dall'altro il pilastro della dipendenza dall'ombrello americano quindi si trova veramente in un percorso travagliato ma noi vogliamo con determinazione un'Unione europea come soggetto politico pieno,
E non esiste democrazia, non esiste soggetto politico.
Pieno se non hai una difesa comune europea, se non hai una deterrenza militare e se non hai autonomia energetica ed è quello il disegno molto chiaro e guardate che non possiamo fare una Disneyland della cultura, un continente bellissimo, dove si fa l'Erasmus si viaggia attraverso le capitali europee. Noi abbiamo bisogno di una potenza europea, perché nell'era dei predatori e dei demiurghi non si risponde alla potenza con le regoline, non si risponde alla potenza con le norme, ma si risponde alla potenza con la costruzione di un soggetto politico pieno, che passa anche tramite investimenti in difesa nazionale. Non facciamo l'errore di contrapporre il welfare alla difesa, perché viene prima la libertà del welfare e perché quel 5% di spesa contiene anche una sicurezza civile, una resilienza civile, ovviamente non solo carri armati, e questo è un punto molto importante che la forza sia giusta, ma che il diritto sia forte, diceva Pascal, il diritto internazionale serve, ma serve anche una deterrenza e serve determinazione per parlare di politica economica, per parlare di politica industriale per evitare la castroneria di una patrimoniale in un Paese che, se non lo spieghi bene, vede solo la pressione fiscale. Alzarsi attacchiamo Meloni per questo noi, inaugurando una campagna elettorale sulle tasse e in terzo luogo serve determinazione per una politica che sta al centro
Che rifugge gli estremismi. Oggi noi assistiamo alla politica tramite le tribù, alla politica del fondo, ma dei fanatici, dei tifosi, alla politica in cui veramente c'è una competizione per chi la spara più grossa. No, e invece la politica è complessità e allora la politiche dialogo, la politica non è sempre dire no, no, no, no, no, la politica è costruzione concreta e questo pragmatismo è quello che mi ha fatto convintamente aderire ad un partito politico come azione che fa dei contenuti. La prima questione perché non è la politica, non è semplice, non è semplicistica, sì, possiamo dire aboliamo la povertà dai balconi, ma poi in realtà le questioni sono molto più complesse. E allora chiudo dicendo che io non ci voglio credere, io spero che non sia vero che il centrosinistra pensa che sia un vantaggio quello di far crescere il partito, perché ormai è un partito di Vannacci. Io penso che pensare che sia un vantaggio sdoganare chi parla di razzismo, di xenofobia, chi odia le donne, chi odia gli stranieri, chi odia l'Unione europea
Ecco se pensiamo che fomentare quello che G in grigio diceva il linguaggio della guerra, no, e quindi sdoganare chi estremizza ancora di più, a cui non si può che rispondere con la solita tiritera della lotta, appunto contro il fascismo, no dell'antifascismo, che non ha mai fatto vincere le elezioni perché oggi noi dobbiamo toccare la carne viva degli italiani ecco una politica che dialoga, che costruisce e che riconosce che la democrazia è complessa, paziente ma offre davvero la speranza di un futuro migliore e tutti insieme ce la faremo.
Sono il microfono se allora, adesso, in attesa, poi di ascoltare gli interventi più attesi che saranno quelli di Luigi Marattin, di Pina Picierno, di Carlo Cottarelli, Carlo Calenda, ci ha chiesto un breve saluto, un'esortazione a tutti quelli che siamo qui che siamo tantissimi e che porteremo poi fuori da qui il messaggio Ilaria Borletti Buitoni sottosegretaria se,
Per i beni culturali.
Del governo un'esortazione un po'spinta, perché la mia amica Jean mamma ha detto ma non puoi non parlare, come si fa a dir di no, ah ah De Andrè, allora io voglio dire due cose brevissime. La prima è concretezza. Tutti ci ritroviamo in questi valori, tutti siamo europeisti, chi è qui e ce ne sono moltissimi anche fuori. Tutti crediamo che la democrazia vada difesa, che la libertà, che la democrazia porta con sé vada difesa. Tutti sappiamo che la democrazia è a rischio, ma se vogliamo opporci a questi populismi di destra e di sinistra, se vogliamo opporci alla cultura, Walk che dimentica che nel 900 è nata l'Europa sono nate le democrazie e che oltre alle tragedie sono finiti gli imperi si sono scritte le costituzioni, se vogliamo opporci a Vannacci e devo dire che grazie alla Gruber lui prenderà decine di migliaia di voti e per settimana
Se vogliamo opporci a tutto questo, dobbiamo tradurre questa passione che ci accompagna sui valori e anche mi voglio riallacciare a quello che diceva il senatore Monti. Siamo pronti anche dei sacrifici, per questo siamo pronti a farli, però dobbiamo essere capaci di far passare un messaggio concreto. Il populismo si nutre di due cose, uno che nessuno di noi ha considerato, è il web e Elias Canetti descriveva il termine massa nel 1920, dopo l'uccisione di Rateau. Oggi la massa e il web e la politica populista, sia di destra che di sinistra, segue il web. Non lo influenza aspetta di leggere quello che il web esprime per decidere che cosa fare e la seconda e la paura, la paura, il grande elemento emotivo su cui si sono costruiti populismi da sempre e, per controbattere questa paura, è necessario argomento per argomento dare delle risposte assolutamente concrete, perché solo in questo modo si riesce ad attenuare quel sentimento di incertezza, quel sentimento di fragilità che soprattutto attanagliato non solo in Italia la classe media e che rappresenta quella base sulla quale il populismo cresce e si alimenta. Quindi teniamo conto del contesto i web.
E teniamo conto soprattutto di questo elemento che la paura, una paura che è diventata diffusissimo ormai è la seconda brevissima raccomandazione, io sono abbastanza vecchia per aver visto cinque volte nascere qualche cosa che parlava di riformismo di Europa e di metterci insieme, la prima era quando avevo 18 anni col partito repubblicano e ciò veramente creduto allora come continuo.
Testardamente a crederci adesso e continuerò a crederci, però è la mia raccomandazione sono due parole, due parole che dico tutti non litighiamo Grassi.
Allora, a proposito di web, con l'associazione europeisti punto eu, tra settembre ottobre lanceremo una grande mobilitazione nazionale contro la disinformazione e la propaganda russa nel nostro Paese.
E stiamo preparando dei kit coinvolgeremo, non lo sa ancora il senatore Marco Lombardo con la sua iniziativa dello scudo democratico, Aldo Turchiaro, che sta lavorando sulla info di mia o detta bene, e con questo io io vi ringrazio il mio compito qui è finito. Mi metto al lavoro con l'associazione europeisti punto eu e con tutti quelli che vorranno farlo insieme a noi passa la parola al nostro promotore, che Sergio Scalpelli. Grazie Pier Camillo buonasera a tutti entriamo, diciamo nella nella mezz'ora nei 40 minuti che per certi aspetti sono i più attesi, perché
Il vero merito di questa iniziativa in questo momento questo pomeriggio e di avere in sala e di poterli ascoltare I le persone che, in qualche modo, con più forza e con più energia hanno dato vita e stanno dando vita a soggetti che stanno in campo in questa, in questa complicata composizione politica che è l'area del liberaldemocratica e,
E riformista e riformatrice ed è stato il piccolo miracolo che è stato fatto da Piercamillo, da Daniele un pochino anche dal sottoscritto, perché è obiettivamente, è evidente che se no, ma mancando più o meno un anno alle elezioni politiche generali nel nostro Paese, se non riusciremo se non si riuscirà a comporre un'area che nel Paese esiste che ha dimostrato in diverse occasioni di esistere che secondo me è un'area che può stare serenamente tranquillamente lavorandoci,
Compassione in doppia cifra, come consenso elettorale, se non riusciremo a farlo, avremo dato un colpo molto serio al al futuro e alle speranze che in qualche modo l'Italia trovi e ritrovi pienamente un suo cammino e un suo percorso dentro la migliore delle tradizioni democratiche occidentali, quindi cominciamo con alcuni di questi interventi chiamo il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Marattin,
Grazie.
Allora, un bel pomeriggio, grazie agli europeisti per aver organizzato e grazie per averci invitato le 3 parole, le vedete, le conoscete tutti, sono le 3 parole che Thomas Jefferson volle inserire nella dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti ormai 250 anni fa, allora c'erano 13 colonie che non riuscivano a stare insieme.
E non si trovavano bene nell'assetto del tempo, allora quelle 13 colonie dichiararono l'indipendenza da quello che c'era in quel momento e riuscirono a mettersi insieme e pluribus unum indotto, il motto no c'è da tante, arriviamo a uno solo, allora io vi dico solo queste cose da molto tempo sfruttando questi due concetti di indipendenza e il mettersi insieme anche quando sembra difficile da molto tempo vedete, le offerte politiche italiane non si formano più sulla base della cultura e sulla base delle identità.
Si formano sulla base o della geometria?
O dei leader geometria nel senso di destra o sinistra, mi piazzo l'indipendentemente da quello che dicono io ho postato un mesetto fa il programma dell'Ulivo del 1996 contiene tutte cose che oggi, se le dice a un qualsiasi esponente del campo largo ti denunciano alla procura della Repubblica.
Liberalizzazioni, privatizzazioni, abbassamento dell'Irpef per il ceto medio, rafforzamento del primo ministro oggi loro la pensano completamente differente, eppure si chiamano ancora centrosinistra stesso. Discorso vale per il centrodestra, cioè sono due brand, 2 franchising che stanno insieme soltanto con l'obiettivo di non far vincere l'altro oppure seguire leader. Noi in questo Paese abbiamo leader che diventano tali perché difendono il Jobs Act. La separazione delle carriere poi vanno a giocare a calcio e in una notte pensano esattamente il contrario e c'è gente che li segue, perché politica significa schierarsi con quel leader, indipendentemente da ciò che pensa, ciò in cui crede
Ciò che fa e io sono un segretario di un partito che, assieme a tantissimi molti sono in sala oggi è nato invece su queste tre parole, sull'identità, sul progetto culturale, di queste tre parole, che cosa vuol dire vuol dire difesa delle società occidentali sempre e comunque dell'Ucraina ma anche difesa al diritto all'esistenza dello Stato d'Israele.
Difesa
Difesa.
Della Palestina libera da quei tagliagole di Hamas, di Hezbollah e dal cancro dell'Iran.
Queste tre parole significa non rendersi conto che in Italia lo Stato fa un sacco di cose e mediamente, tutte male.
Lo Stato deve tornare a fare le poche cose che sa fare solo lui e farle talmente bene che, come diceva Bisio in Bentornato presidente, verranno dalla Germania a dire Dusseldorf, in confronto sembra uno, diciamo che parole e questo significa anche chiedere il mandato popolare per mettere mano al treno impazzito della spesa pubblica. Grazie, Carlo Cottarelli per quello che hai fatto in passato, non perdiamoci di vista, perché avremo ancora bisogno dell'atteggiamento che ebbe Carlo più di 10 anni fa, cioè considerare che ogni euro pubblico rimane nel bilancio dello Stato, non perché c'era prima, ma se serve a qualcosa di verificabile di misurabile. Per far questo però, non servono
I commissari straordinari serve chiedere il mandato popolare ed è quello che faremo. Queste tre parole significa creare una società in cui ognuno è libero di cercare di realizzare il proprio potenziale, di cercare la propria felicità. Lo diceva anche Sofia prima, scoprendo presto qual è il tuo talento, scoprendo presto come coltivarlo e come farlo diventare il tuo lavoro e se necessario, cambiare in fretta lavoro e posizione sociale. Qua dentro c'è tutto, c'è scuola, meritocrazia, pari opportunità, concorrenza, lotta alle rendite, lotte manipoli, lotta alla inefficienza della formazione professionale, tutto questo significa cercare la felicità, significa che nessuno può dirti come amare chi amare e come morire
Costruire una società dove ad essere benvenuto è remunerato e il tuo impegno, la tua capacità e non sto soltanto la tua capacità di tessere relazioni, allora dichiarare l'indipendenza per noi significa avere il coraggio di dire che i due schieramenti per come sono o potrebbero essere oggi o domani non ci rappresentano e indipendenza dal modo che sembra essere l'unico per raccogliere il consenso in questo Paese. Ogni volta che ci sono le elezioni, trovare una figura sufficientemente nuove vergine, che racconta la balla più grande di quello di prima, ci dicono tutti un po'l'ho sentito anche prima. Fate così pure voi, perché ormai è così che funziona. Noi siamo quelli che così non lo faremo mai, non andremo mai o mai più con la Pennarella col pennarello
Il cravattino e il tè delle cinque perché liberalismo sono concetti popolari, non c'è niente di più popolare che dire un emarginato, che il suo riscatto non viene dallo Stato o dalla raccomandazione, ma viene da crearti una società in cui tu puoi giocarti la tua carta, anche se non conosci nessuno e anche se nessuno ti ha mai raccomandato prima.
Questo vuol dire di grande indipendenza, vedete quando finiranno le elezioni e si aprirà la prossima legislatura, l'Italia si guarderà allo specchio e vedrà un Paese che non ha più il PNRR ha il secondo debito pubblico più alto del mondo.
E la crescita del Pil più bassa del mondo degli ultimi 30 anni per gestire questa situazione non serve l'ultimo populista che vende illusioni, ma serve costruire un campo serio.
E vengo all'ultimo punto di queste brevi riflessioni e quest'oggi il campo serio.
Non lo so, lo spero, se ha una possibilità in più rispetto a ieri e anche perché accogliamo forse oggi con personalmente con tanta gioia il coraggio di una donna straordinaria, Pina Picierno, che ci aiuterà.
A mettere un po'd'ordine io penso che dobbiamo darci un orizzonte autunnale in autunno, probabilmente alcune delle incognite che gravano sulla politica italiana, come si vota quando si vota con chi si vota, perché non sappiamo niente al momento, forse in autunno saranno più chiaro, questi mesi non vanno sprecati ma vanno utilizzati per costruire un collante fra di noi ma non fraintendetemi,
Il pro il successo di questa iniziativa o di altre iniziative non dipende da fattori esterni.
Dipende dal coraggio, delle nostre scelte, delle nostre azioni, solo noi potremmo farle fallire, come è accaduto troppe volte in passato, solo noi potremmo farle decollare decolleranno se capiamo che siamo tutti piccole realtà che da soli sono insufficienti.
Decollo eremo se impareremo che la cooperazione rende più che la competizione fra soggetti che hanno lo stesso obiettivo.
Decollerà Remo se impareremo a fidarci gli uni degli altri, a non vedere l'altro come un pericoloso competitor.
Decolli Remo se inizieremo a lavorare sui contenuti e non su questa maledetta stramaledetto ossessione per chi comanda e pluribus unum è riferito ai progetti, alle esperienze politiche, le avventure collettive, non alle persone, il Partito liberaldemocratico farà la sua parte lo dico a nome anche dei tantissimi dirigenti che hanno affrontato questo partito con l'obiettivo di scioglierla e su qualcosa di più grande e abbiamo fondato questo partito dicendo che non avrebbe mai dovuto nascere perché c'era già un progetto politico e il terzo polo che, se fosse sopravvissuto, avrebbe cambiato la storia politica di questo Paese.
Partito liberaldemocratico farà la sua parte, continueremo a fare politica sulle idee, non sulle persone, compreso quella che vi sta parlando, il Partito liberaldemocratico farà la sua parte costruendo e non provando a distruggere il partito liberaldemocratico, farà la sua parte non Joanne, non togliendo mai se nel Paese nasce un movimento estremista solo perché è nemico del mio nemico perché questo non è il leader politico che io ho conosciuto 15 anni fa che gioisce perché è nato un movimento estremista nel paese, se ne compiace perché la Meloni può darsi che ne abbia un qualche sorta di nocumento.
Il Partito liberaldemocratico farà la sua parte e, se ci troveremo insieme di nuovo stabilmente, sarà per una cosa stabile e definitiva, non per un progetto elettorale, non per far tornare a qualcuno di noi in Parlamento, non per rispondere alle esigenze di qualcuno, vedete, sono una persona schietta onesta anche troppo per far politica me lo ripeto spesso quindi vi dico che non so se succederà.
Ma posso promettervi che noi ci saremo con disciplina, con onore e con la lealtà che sentiamo nei confronti di questa comunità, non della nostra piccola comunità e della lealtà lealtà che sentiamo nei confronti del futuro di questo pazzo ma meraviglioso Paese, grazie a tutti voi.
Grazie a Luigi Marattin, un anno fa, 13 mesi fa, per la precisione.
Con un gruppo di amici di amici della componente riformista più combattiva del Partito Democratico di Italia, Viva di azione cioè segretario provinciale di azione, è tra i fondatori e abbiamo dato vita qui, vicino al circolo Matteotti, nella prima iniziativa invitammo,
Una combattivi stima già allora, ma è già da tempo combattutissima parlamentare europea, nonché vicepresidente del Parlamento europeo e io memore di slogan del mio periodo liceale, la colsi al grido di congresso straordinario Picerno, segretario.
Allora capite che la cosa probabilmente non sarebbe andata bene dato lo stato, diciamo in cui versa il partito, il Partito Democratico, però combinazione Pina, ha deciso, ha fatto le sue scelte, le ha, sono state scelte, credo anche molto faticose tormentate ha dato vita, sta dando vita a un soggetto che si chiama spazio pubblico, credo anche lei con l'idea che comunque si debba costruire e confluire in qualcosa di più grande, di più combattivo e di più vincente, e io sono molto felice di darle la parola con una postilla di Daniele Nahum,
La postilla è questa che io Pina la conosco dal 2007, da quando eravamo giovani ed era già la più brava di tutte in un mondo, non al contrario, oggi sarebbe la segretaria del Partito Democratico, purtroppo la storia è andata diversamente. Allora io dico questo devo fare anche un annuncio, il 17 e 18 luglio gli europeisti faranno l'assemblea degli iscritti, chiaramente tutti gli ospiti saranno invitati, io veramente ringrazio Pina per essere qui con noi e la ringrazio ancora per quello che ho detto prima che con Carlo Calenda unico leader del partito
In Nazionale è andato in Ucraina e per la difesa strenua della libertà dell'Ucraina, che è anche la libertà dell'Unione europea e della democrazia in tutto il mondo, grazie, Pina.
Wow che presentazioni grazie Daniele grazie, Sergio grazie, Pierre per l'invito, per l'iniziativa, grazie Carlo grazie Luigi care europeiste e cari europeisti, io sono davvero molto, molto, molto felice di essere qui, perché è bello ritrovare qui donne e uomini.
Lo avete ascoltato, li abbiamo ascoltati che non si sono mai rassegnati all'idea che la politica debba essere il rumore Dibba esteri, propaganda o, peggio ancora, ricerca del nemico di turno.
A pochi minuti da questo luogo, che è diventato un luogo del cuore, è diventata casa. Guardo Christian Rocca, ci siamo ritrovati in questo teatro, tante volte a discutere del paese e a poco, a pochi minuti da qua nell'agosto del 43, mentre l'Italia era ancora travolta dalla guerra e dal nazifascismo, un gruppo di donne e di uomini fondava il Movimento federalista europea Altiero Spinelli, Ernesto Rossi Ursula Hirschmann, Eugenio Colorni, Mario Alberto Rollier e tanti altri ci pensavo venendo qui e ci pensavo perché noi siamo figli di quella memoria di quell'impegno, siamo figli di quel coraggio,
Siamo figli di chi ha scelto l'Europa quando era per davvero difficile immaginarsela.
E per questo ho pagato il prezzo della solitudine, del silenzio e, spesso, sì, anche dell'incomprensione e quella dell'Europa lo sapete, è una scommessa nata su una piccola isola, le cose grandi cominciano sempre compassi che possono sembrare piccole, prendetene nota anche oggi e che oggi tiene insieme quasi mezzo miliardo di individui, di popoli, di lingue di storie diverse e a cui il mondo continua a guardare con fiducia con attesa e Ventotene. Ci ricorda che,
La politica non è bandiera identitaria, non è ricerca del consenso immediato, è invece la capacità di costruire futuro e ci insegna, Ventotene, che ogni donna, ogni uomo in ogni angolo della terra, che lotta contro i regimi, che lotta contro autarchia e per la giustizia per la libertà è anche un cittadino europeo.
Perché noi non possiamo essere così miopi così sciocchi da affidare alla cittadinanza europea un carattere soltanto notarile o formale.
L'Europa care amiche e cari amici, non è non è mai stata una pratica burocratica e per la stessa ragione a noi non serve altro per sapere che Kyiv e già Europa, nonostante le 1.000 scuse, chi accampano gli imbelli.
Il mondo.
Il mondo è certamente cambiato e attraversato da tensioni sempre maggiori, dalle guerre alla competizione tecnologica, alle sfide che fanno tremare, davvero le vene ai polsi che pone l'intelligenza artificiale, ma la domanda di fondo, se ci pensate, resta sempre la stessa e cioè come facciamo noi in questo mondo a investire nel futuro della democrazia come facciamo noi a proteggere il futuro della democrazia.
E la democrazia, per continuare a governare il cambiamento deve avere una dimensione adeguata alla complessità di questo tempo, che noi stiamo attraversando, essere europeistica ero Piercarlo, Daniele non significa difendere l'esistente, al contrario significa sapere che, così com'è l'Europa è insufficiente e per questo significa essere esigenti essere determinati esseri coraggiosi e Mario Draghi ha indicato una strada parlando di federalismo pragmatico, cose importanti le ha dette anche il presidente Monti, non soltanto oggi, non soltanto qui e sono idee semplici, potenti,
Mettere in comune ciò che nessun Paesi europei più in grado di garantire da solo la difesa, la sicurezza, la politica industriale, l'energia, gli investimenti, la ricerca, le grandi infrastrutture digitali, perché il mondo non aspetta Stati Uniti, Cina, investano, innovano, competono le autocrazie, si organizzano le democrazie, se vogliono sopravvivere, devono imparare a fare altrettanto, sapendo che le scorciatoie che promettono protezione attraverso il ripiegamento identitario nazionali finiscono sempre per produrre l'effetto opposto e cioè meno libertà, meno sicurezza, meno capacità di incidere sul proprio destino in una parola populismo e mentre il mondo accelera in Italia il dibattito pubblico è rimasto
Prigioniero precisamente del populismo, una gara permanente a chi urla di più, a chi promette di più, a chi individua il nemico più comodo, sempre stando bene attenti di stare alla larghissima dalle cose che servono davvero la destra non ha saputo o non ha voluto lavorare ad una formazione liberale della propria classe dirigente e succede guardate quando si preferisce il portato culturale di Vannacci a quello di Adam Smith,
Hanno temuto, tenuto insieme tutto e il contrario di tutto costretti a rincorrere ogni pulsione sovranista fino a imbarcare, lo avete detto, lo avete raccontato personaggi imbarazzanti a proporre un lessico imbarazzante che ricorda il peggior passato nazionale, altro che futuro nazionale, ma sarebbe davvero troppo facile fermarsi qui.
Perché dobbiamo guardare anche l'altro campo e nell'altro campo, per troppo tempo si è pensato bastasse costruire cartelli elettorali quando invece serviva a costruire una cultura di governo, si è preferito adattarsi ai riflessi del populismo, anziché sfidarlo a viso aperto e badate qui sta la grande debolezza culturale insieme politica del campo largo si sono fatti contaminare si sono convinti che la testimonianza sia più utile della soluzione.
Che l'identità sia più redditizia del progetto hanno iniziato a semplificare quello che è complesso a trasformare ogni problema in uno scontro identitario morale, prendendo il rifiuto alla costruzione, la denuncia invece della proposta, accettando il dito invece della responsabilità, il no alla Tav, il no agli inceneritori, no al nucleare il no a tutto,
Come se la complessità?
Potesse essere affrontata cancellando le scelte invece che assumendole, invece il populismo, si sconfigge tornando a parlare di lavoro, di mobilità sociale, di scuola, di innovazione e di.
Quello che serve al Paese, mettendo al centro la vita delle persone, non alimentando paure, e c'è un altro terreno sul quale noi non possiamo permetterci ambiguità.
Ed è la difesa della democrazia liberale, gli amici degli autografi, lo sappiamo lo abbiamo detto non abitano soltanto in un campo, non li troviamo nella destra sovranista, come nella sinistra anti occidentale, ma noi qui e lo vogliamo ribadire ancora una volta sappiamo bene da che parte stare, sappiamo che non esistono autocrazie buone e autocrazie cattive, sappiamo che, se esiste oggi un luogo nel quale si misurano la credibilità, la forza e perfino il futuro delle democrazie europee, quel luogo si chiama Kiev e per questo io continua a guardare con stupore ai distinguo, ai silenzi, alle esitazioni che accompagnano il dibattito italiano sull'Ucraina come se la guerra scatenata da Putin non fosse la più radicale sfida all'ordine democratico europeo dalla fine della guerra fredda, sostenere l'Ucraina noi qui lo sappiamo
Significa difendere anche noi stessi, significa affermare che i confini non si cambiano con i carri armati che il diritto internazionale non è facoltativo, che la libertà dei popoli non è materia negoziabile, per questo penso finisco che la giornata di oggi,
E soprattutto quello che faremo da qui in avanti, guardate e più importante per il Paese che per noi noi siamo qui insieme per aprire un nuovo spazio politico, uno spazio in cui tornino a contare le idee, più degli algoritmi, la competenza più della propaganda, la responsabilità più dell'indignazione permanente uno spazio in cui il dibattito turni a parlare di crescita, di libertà, di sicurezza, di innovazione e di Europa di futuro e credo che oggi in questa sala ci siano per davvero lo penso convintamente le donne e gli uomini capaci di costruirlo.
Perché se oggi c'è un luogo in cui persone che provengono da storie diverse possono sedersi allo stesso tavolo, guardarsi negli occhi e costruire una visione coerente del Paese, quel luogo è proprio questa sala c'è un'Italia che non vuole più scegliere tra due populismi che non ha nostalgia dei nazionalismi che non cerca più uomini della provvidenza, e un'Italia che crede nella libertà, nella competenza, nella responsabilità, nell'Europa, nella democrazia liberale che non chiede miracoli, ma chiede serietà che non cerca un capo da idolatrare, ma una classe dirigente in grado di guidare il cambiamento che non vuole slogan, ma vuole i risultati che ha bisogno di visione in un tempio, in un tempo di nei di nebbia densissima che ha bisogno di coraggio in un tempo di paure che ha bisogno di una guida sicura in questo tempo incerto, difficile di uno spazio pubblico in un tempo di contrazione delle passioni e dei sentimenti dei valori delle libertà e a questa Italia e a questo popolo di liberi e di forti noi dobbiamo dare una casa politica ed è da loro, da questa Italia che deve partire una nuova stagione riformatrice europeista,
E assolutamente democratica, noi oggi abbina, abbiamo appena cominciato, lo abbiamo fatto, credo con il piede giusto, figuriamoci, immaginatevi, immaginiamoci insieme quello che verrà grazie.
Bene, grazie, Pina.
E adesso, premesso che?
Io gli farei fare il presidente del Consiglio solo per come, qualche mese fa ha trattato un economista radical o super liberal americano, un tale Jeffrey Sachs che non mi è mai stato molto simpatico e che in un faccia a faccia televisivo con Carlo che lo incalzava sulle questioni, sulla questione dell'Ucraina a un certo punto gli ha detto ma lei sta pensa che io sia un bugiardo e che hanno detto sì, penso che lei si è un bugiardo e io per questo,
E, insomma, ai miei occhi ha guadagnato 1.000 punti, detto ciò, Carlo è l'azionista di riferimento di questo mondo e.
È?
È indispensabile e non è necessario, ha fatto un partito nel 2019, credo Carlo giusto, nel novembre del 19 questo partito si è radicato e un partito che ha eletti in Parlamento al Senato e alla Camera e un partito presente nei consigli comunali delle principali città italiane è un partito forte, solido ed è un partito che ha tenuto la barra dritta sul tema del rifiuto del Bie populismi italiani ora e come è stato detto da tantissimi è una formazione, è decisiva, non sufficiente ma decisiva.
Però a lui, dandogli la parola, chiedo di se, se vuole e naturalmente, se lo ritiene di fare una riflessione sul futuro di questa nostra area riformista, riformatrice e liberaldemocratica, per la quale il suo partito, lui azione, il suo partito e il mondo che ha messo intorno ad azione sono assolutamente decisivi ma sappiamo tutti che occorre fare un salto ulteriore Carlo Calenda,
Ragazzi, troppe rassicurazioni non.
Non c'è nessuna azionista di riferimento se qui noi non facciamo una cosa precisa, semplice, molto banale, cioè solleviamo questo popolo sull'idea che possono perdere la libertà e possono perdere l'Europa, perché oggi questo non è nel dibattito politico.
Guardate, c'è il 60% degli italiani che vorrebbe lo gli Stati Uniti, d'Europa, c'è il 40% che dichiara di che vorrebbe rinunciare alla cittadinanza italiana per la cittadinanza europea, c'è un piccolo dettaglio che nessuno di questi ho pochissimi di questi vota sulla base di questa precisa missione per cui alla fine quello che diventa quello che diventerà è votare contro il Pau italiano alla propria destra e l'italiano alla propria sinistra il nostro ragionamento deve essere molto semplice. L'Europa sta accadendo. L'Europa rischia di cadere
L'Europa rischia di cadere perché l'età degli imperi è tornata, ma noi non siamo gli imperi, siamo le colonie, abbiamo passato molto tempo a criticarci perché siamo stati degli imperi e attenzione a non diventare delle colonie, perché vi garantisco che è peggio che essere imperi,
E la ragione per cui diventiamo colonie non è nella dimensione e nella nostra forza, ma non nella nostra volontà, o meglio, dell'assenza di nostra volontà, e lo so, la cosa contro cui più ci scontriamo è il fatto che pensiamo che le cose grandi, terribili non possano più avvenire e dovremmo aver imparato con l'Ucraina che invece avvengono in questo tempo.
E che le cose grandi e bellissime non possiamo più farli accadere e che, dunque, siamo limitati della nostra capacità, anche ideale, se non quella di votare contro l'altro, di scegliere, di mettersi un adesivo ed andare avanti.
Io non credo che questo sia chiaro alla maggioranza degli italiani, io credo che ci sia un sentimento crescente di grandissima paura, a cui però non riusciamo a dare il nome, perché vedete uno dei problemi che abbiamo in questa società e che noi viviamo nelle 12 ore presenti.
E nelle 12 ore passate non esiste la storia e pertanto non esiste il futuro, non esiste la capacità di capire che, se oggi l'Ucraina cedesse il pezzo di Donbass fortificato, farebbe esattamente quello che hanno fatto e quello che noi abbiamo fatto fare alla Cecoslovacchia cedendo i Sudeti fortificati basta leggere una pagina del diario di speck,
Per sapere che Hitler non si capacita del fatto che quelle fortificazioni caddero nelle sue mani e da lì i tedeschi cominciarono a pensare che Hitler fosse invincibili, non ci capaci diamo di avere un presidente degli Stati Uniti che vuole distruggere la democrazia negli Stati Uniti, anzi, siccome siamo una società Balas basata sul nichilismo dell'intrattenimento, quando vediamo Trump ci fanno ridere i suoi membri non capendo che quei meme stanno distruggendo tutto quello che è stato costruito in decenni di storia dalle democrazie liberali.
Insomma, non prendiamo sul serio quello che accade nel mondo, pensiamo che sia un gioco, riteniamo davvero che si possa votare l'ultimo che arriva per raccontare che Abbas, che alzerà le pensioni, che abbasserà l'età pensionabile che farà di tutto di più senza spiegare come cavolo ne abbiamo votati tanti.
Ne abbiamo votati tanti, ne abbiamo anche accettati tanti signori.
Perché se noi non avessimo accettato i 5 Stelle nel governo Conte 2 oggi i 5 Stelle non ci sarebbero più.
E allora esistono compromessi, certo.
Ma non valoriali, non su quello che noi riteniamo indispensabile, questa è la forma che si darà.
La prossima alle prossime elezioni, il centro riformatore e liberale con una speranza, vedete, oggi c'è Monti io l'ho chiamato qui perché, vedete, questo Paese è entrato in Europa, è rimasto in Europa da un certo punto in poi, non grazie alla politica, ma grazie a persone che sono state chiamate da fuori la politica perché la politica non ha avuto il coraggio di essere classe dirigente di governo.
E con lui ringrazio Mario Draghi, che è stato cacciato da gente che non valeva il mignolo del piede sinistro e con lui ringrazio Carlo Azeglio Ciampi e Giuliano Amato, senza cui ora non avremmo l'Europa.
Avete paura di questa battaglia, no, Luigi non l'ha fatto Thomas Jefferson, gli Stati Uniti gli hanno fatto i federalisti Washington, Hamilton che davanti alle 13 colonie che volevano rimanere ognuno per conto suo hanno detto qui si fa oggi la banca centrale degli Stati Uniti si assume il debito non so se vi ricorda qualcosa di delle 13 colonie si fa un esercito,
Questa è stata la forza, voi dite che siamo pochi, non lo so.
Siamo un'avanguardia, forse chi le ha fatte le grandi cose nell'est della storia?
Le avanguardie e le hanno fatto che ha avuto il coraggio di fare il Risorgimento che ha avuto il coraggio in Ucraina il primo giorno discenderà Majdan in 1.500 e quando, in 35 università italiane che ho girato facendo ore di questi un Enhanced m'hanno chiesto e come possiamo fare, come potete fare così,
Ma andando lì restando lì finché quei 1.500 diventano 1 milione, finché un intero paese sceglie il suo destino e lo sceglie su una base di un'appartenenza ideale, che è forte e diventa sempre più forte man mano che minacciata quella forza morale. Signori, noi oggi non ce l'abbiamo e la dobbiamo costruire dentro questo Paese, perché sennò non avremmo l'Europa e non avremmo la democrazia e non fra 10 anni non l'avremo quando Putin attaccherà i paesi baltici e noi ci gireremo dall'altra parte, insieme con la con Trump che di Putin è un sodale, dicendo no, vogliamo la pace, ma in realtà vogliamo la capitolazione dell'Europa e dei propri valori. Chi sta a difesa di questo, chi ha di meglio da fare
Chi ha voglia di farlo, quanti?
In giro per l'Italia pensano che questa è la battaglia, pensate che la nostra generazione verrà valutata su qualcosa che non sia la capacità di fare gli Stati Uniti d'Europa, pensate che ci sarà qualcuno che dirà davvero che il momento storico fondamentale è stata la Meloni o è stato Vannacci non pensato il campo largo,
Io penso che la cosa fondamentale sarà avere un gruppo.
A difesa di ciò che noi diamo per scontato e pertanto non valorizziamo di ciò che gli ucraini sanno, vale persino il sacrificio personale, perché vedete facile difendere la libertà a parole facile parlare di resistenza a parole, ma quando vedi un ragazzo di 26 anni a Kiev che prende il mitra e va a difendere la propria patria Zucchelli capisce che lì c'è la forza morale che all'Europa manca è semplice quanto lo riteneva De Gasperi.
Che diceva l'Europa si farà con la difesa, ma non solo quella difesa, anche con la forza morale, questo è il lavoro che dobbiamo fare, è certo ci sarà grande concretezza nelle proposte. Noi siamo gli unici che votano a favore delle proposte, il governo Meloni se sono due gli unici con Luigi che sono giuste quando sono giuste, perché viene prima l'interesse della Nazione dell'interesse della fazione, perché così si ricostruisce il senso di appartenenza, certo, spiegheremo come fare le cose, certo, saremo sempre pragmatici, ma, signori, in quest'epoca della politica dell'essere Munshi vince solo col pragmatismo. Bisogna
Entrare nel profondo dell'essere delle persone con un'idea, con un'identità, l'identità è ciò che ha fatto, vincere Trump, l'identità è ciò che ha fatto, vincere gli autografi, l'identità deve far vincere gli europei, c'è una maggioranza in Italia che si sente europee, pensa che questo è il più grande conseguimento che sia stato fatto politico dal nostro Paese enorme, una maggioranza enorme è dispersa e spaventata, pensa che il centro non c'è, non è un luogo
E posso dire una cosa hanno pure ragione, perché io vi dico che dal 2019 o continuamente, visto il centro, farsi tirare da un lato dall'altro, andarsene da una parte e dall'altra, ma noi dobbiamo riabituare gli elettori italiani ad avere un centro, un centro liberale sì, ma anche popolare, perché è vero quello che si diceva prima l'Europa è nata dai liberali e popolari e solo dopo dai socialdemocratici e quasi in fondo dai comunisti che si sono dovuti inventare l'euro comunismo,
Bene, questa battaglia la facciamo insieme, assolutamente sì, azione è socio di maggioranza, di minoranza, signori qua, mi pare che siamo minoranza nel Paese, prima di tutto, quindi cerchiamo di fare qualcosa che intanto sta in piedi e combatte, c'è la possibilità di farlo ne sono sicuro sicuro non ho mai avuto un dubbio, ma anche se avessi un dubbio vi chiedo cosa avete di meglio da fare.
Chiunque di voi, cosa di meglio da fare, di difendere ciò che noi abbiamo ereditato senza meritarlo e che ora siamo chiamati a compiere fino alla fine gli Stati Uniti d'Europa, cosa avete di meglio da fare, cosa abbiamo di meglio da fare?
E a tutti quei ragazzi che sono fuori e che si battono che non pensano più che i partiti siano lo strumento giusto, io dico ok, non è, non sono i partiti, faremo dei comitati a difesa dell'Europa, faremo lo strumento che vi servirà che vorrete l'associazione studentesca ma una battaglia definire a noi ed è questa e non è una battaglia di pragmatismo è una battaglia di cuore.
Di ideali.
Di valori e di passione, esattamente la ragione per cui gli ucraini tengono inchiodati russi da quattro anni lì e ogni volta che mi domando, se ne vale la pena io penso che loro lo fanno con le armi, sacrificando i loro giovani e che solo domandarsi,
Se uno deve avere il coraggio di farlo.
Presentandosi in un'elezione democratica, è disdicevole, quindi noi saremo lì, a presidio dell'Europa degli Stati Uniti, d'Europa, del nostro futuro, al centro dello schieramento, insieme a tutti quelli che ci vogliono essere per tutto il tempo che serve, perché le cose grandi si fanno così nella vita ci vuole tanto tempo tante cadute tante facciate ci si rialza e si combatte fino alla fine come stanno facendo gli ucraini grazie.
Grazie mille al senatore.
E segretario di azione?
Carlo Calenda a cui proseguiamo l'applauso
E allora le parole sull'Ucraina sono state belle, ne abbiamo tanto parlato.
E noi di europeisti che il tridente ucraino ce l'abbiamo nel simbolo e dal quale vogliamo far fiorire, appunto, un fiore in fiore blu dell'Ucraina, iniziamo da oggi perché noi domani vogliamo vedere un mezzo a Kramatorsk e quindi vi ricordo a tutti di inquadrare e di fare il primo passo sul serio inquadrando il QR code adesso adesso non è il momento della fine, perché chiama quei Gaia Carretta chiama su quei, su questo palco Gaia Carretta che presenterà il prossimo ospite, che è un grande ospite, un grandissimo ospite, prego, Gaia,
Sì, grazie buonasera a tutti.
È un peccato vedere che stiate prendendo l'uscita perché la serata non è ancora finita, quindi sarebbe bello vedervi risiedere, riprendere posto e io sono Gaia Carretta, sono un'amministratrice locale, sono consigliera comunale di un piccolo paese della Brianza Villasanta e ho avuto il coraggio, un anno prima delle elezioni, di mettermi al centro della piazza e di cercare di combattere quello che era il potere da 35 anni del centrosinistra e l'opposizione che dormiente da 35 anni del centrodestra e ho formato una nuova realtà che si chiama oggi io scelgo Villasanta che nel nome scelgo voleva dare proprio il senso di responsabilità. Nell'amministrare abbiamo preso il 20% dei consensi, oggi abbiamo una lista che sta all'opposizione e che fa opposizione in maniera serrata, e siamo convinti che alle prossime elezioni potremmo anche conquistare e vincere contro le auto
Grazie locali che esistono se e mascherate anche da corporativismo, è un piacere per me presentarvi il prossimo ospite che Carlo Cottarelli, grazie.
Non
Che colpirà i conti che colpirà i conti bancari di chi è appena andato via dalla sala basket Cables, il finale c'è già stato.
Io sono sono i titoli di coda al massimo.
No, ma è stato molto bello, è stato molto bello quello che ha detto Carlo Cadel, Carlo Calenda, Cal quel tutti quelli che hanno parlato prima di me il presidente Monti, Luigi Marattin e tutti gli altri, io dovevo parlare una parola, la parola magica e scegliere allora 37 anni, quasi 37 anni fa, il 18 giugno 1989 venne tenuto qui in Italia un referendum consultivo.
Qui ci siamo già dimenticati, in molti si sono dimenticati l'esito, la domanda acquisire rispondeva era questa ritenete, voi ritenete voi italiani che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva unione dotata di un governo responsabile, governo responsabile di fronte al Parlamento affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità? Andavano a votare l'80% degli italiani, 37 milioni e mezzo di persone e,
Età, i voti validi, l'88% votò a favore.
Degli Stati Uniti d'Europa, perché questa è una domanda alla domanda sugli Stati Uniti d'Europa, ora sembra che sia passato 37 anni, sembra che siano passati due secoli, sembra che le cose siano completamente cambiate e adesso c'è chi parla di futuro nazionale e mi sembra che sia una contraddizione futuro nazionale. Mi sembra davvero una contraddizione in termini. Il nazionalismo è quello che ha trionfato in passato di protezionismo, è quello che ha portato alla prima guerra mondiale. Il nazionalismo ha portato alla Seconda guerra mondiale. Il futuro non può essere un futuro nazionale. Ci fanno anche vedere i filmati in bianco e nero, tanto per vedere quanto sono futuro, a parte che si appropriano pure delle canzoni di Lucio, Dalla che trovo del tutto insopportabile
Ma a parte questi questi estremismi, noi abbiamo un governo che per due terzi due delle tre principali componenti di questo Governo sono chiaramente dichiaratamente nazionaliste e tra le varie cose, per esempio, sono esplicitamente contrarie all'abolizione del diritto di veto, senza il quale senza acqua, senza questa obiezione non credo che andremo da nessuna parte.
Sta a noi, sta a noi cercare di cambiare questa situazione verso un futuro davvero europeo, ora io potrei dire che scegliere l'Europa significa libertà di muoversi nel nostro continente e di studiare, di lavorare ovunque io, poter libiche, scegliere l'Europa vuol dire garantire la pace, la pace appunto che è stata sconvolta che abbiamo avuto per 80 anni che è stata invece sconvolta,
Da due terribili guerre mondiali combattute all'interno dell'Europa, potrei dirvi che scegliere l'Europa vuol dire condividere valori, diritti, opportunità, ma la vera scelta, la vera scelta, riguarda l'allocazione della sovranità.
Sceglie l'Europa non vuol dire cedere sovranità a un'entità superiore a uno straniero, eccetera sceglie l'Europa vuol dire condividere la sovranità a livello europeo, condividere
Non cedere sovranità e perché dovremmo farlo, ma semplicemente perché, in un mondo, nel mondo in cui viviamo, nel ventunesimo secolo, in un mondo globalizzato, l'unico modo per conservare la nostra sovranità.
Europea italiana, ma anche europea, e di non essere succubi delle superpotenze americana e cinese. Fra poco ci sarà pure l'India, perché i numeri ce li ha ogni paese, ogni singolo Paese europeo, prendiamo anche il più grande Paese europeo, prendiamo alla Germania 84 milioni di abitanti, ci sono quattro province cinesi, ognuna delle quali è più grande della Germania, Francia, c'ha, 64 milioni di abitanti con la sua grande, l'Italia, 59 milioni di abitanti mette insieme quattro città, quattro o cinque città cinesi sono più grandi, sono più grandi dell'Italia l'unico modo, l'unico modo per sopravvivere e contare qualcosa nel ventunesimo secolo è quello di essere uniti, altrimenti faremo alla fine. Ci son tanti esempi nella storia comuni. I comuni del medioevo italiano io son di Cremona quando Federico Barbarossa, scese per la prima volta nella Pianura Padana il Comune di Cremona, si alleò prontamente col Barbarossa per andare a buttare giù le mura di Crema, perché case, ma è alleata di Milano e noi ce l'avevamo con Milano. Non è certo l'unico esempio qualche secolo dopo
Machiavelli scrisse il principe anche per ricordare ai principi divisi italiani che se non ci fosse stato un principe che per unificare l'Italia saremmo diventati preda delle potenze nazionali, che si stavano creando all'epoca la Francia, la Spagna e sono passati due secoli e anche un po'di più in cui l'Italia è stata succube di queste potenze straniere allo stesso modo se noi non siamo insieme,
Saremo dominati interamente dalle potenza americana, dalla potenza cinese.
Il futuro non sarà nostro scegliere, l'Europa è quindi scegliere il futuro e sta a noi oggi scegliere di continuare questo percorso, perché ho soltanto uniti su questo percorso, conteremo qualcosa di più, creeremo un'Europa unita, un'Europa forte, un'Europa che crea che serve qualcosa che conta qualcosa al mondo grazie dell'attenzione.
Grazie professore, allora, prima di presentare una donna veramente straordinaria, chiamò sul palco per un saluto chiamo per un saluto Marco Donati, candidato sindaco di Arezzo, uno che dimostra che si può fare.
Farò, sarò brevissimo nel ringraziarvi per questa occasione. Racconto di una storia di impegno di edizione. Io sono tra quelli che qualche anno fa si è trovato senza casa, tra i tanti liberali riformisti che ha ritenuto di passare all'impegno del proprio territorio, e sei anni fa abbiamo costituito una lista che si chiama proprio scelgo Arezzo, visto che il professor Cottarelli aveva scelto la parola a scegliere, le abbiamo provato a parlare delle difficoltà della nostra città, Arezzo capacità manifatturiera, una città in passato molto ricca, dedita a trasformare le cose. Abbiamo puntato sul programma riformista e abbiamo preso il 10%, siamo stati decisivi al ballottaggio, ma non abbiamo scelto e abbiamo deciso di proseguire il nostro impegno. Molti pensavano fosse impossibile. Liste civiche si sciolgono. Siamo arrivati al 2026, abbiamo messo insieme molte delle sigle che oggi sono qui rappresentate
Grazie all'intervento di tante persone e Luigi Marattin, Carlo, Calenda quindi le il Partito liberaldemocratico, azione chiaramente anche il movimento di ora, e abbiamo fatto una proposta che ha parlato di asili nido, di occupazione femminile, di ritorno quindi prima al lavoro in particolare per chi rischia di avere un problema di genere abbiamo parlato di re industrializzazione, di riconversione, nostro sistema manifatturiero Arezzo è una di quelle città della Toscana dove l'occupazione femminile,
è sugli stessi livelli, del resto la Toscana, ma dove il lavoro sta cominciando a diventare molto povere, quindi adesso ha bisogno di riguardare alla meccanica strumentale, al robotica, al farmaceutica e abbiamo parlato di polo della formazione, guardate in un territorio così piccolo, non è facile parlare di queste cose ma dando mettendoci dedizione mettendoci impegno e qui vengo agli interventi di prima per esempio di Filippo Rossi e termino guardate,
Serve impegno, serve territorio, sono fondamentali oggi le leadership serve fare massa critica, ma importantissimo dedicarsi perché se ci dedichiamo a temi anche complessi, che riguardano le trasformazioni grandi cambiamenti, i cittadini che oggi sono molto spesso concentrati su licenza spicciola individuali possono anche pensare che ci sono delle risorse pubbliche che ci consentono di portare avanti i territori e di trattenere i giovani che se ne vanno della mia città ma purtroppo se ne vanno che da questo Paese questo esempio di impegno ci ha portato al 20% della città capoluogo oggi è un simbolo spero,
Che questa passione possa essere trasmessa a tanti di coloro che vogliono fare politica e a questo straordinario momento oggi ci consente di dare al Paese una risposta che ha dato tempo attende, grazie a voi, buona sera, a tutti.
Allora, prima di presentare questa donna straordinaria, vorrei veramente che tu ti fa tutti noi facessimo un applauso grandissimo a tutte le donne.
E che ci sono state oggi che si impegnino in politica, perché fare politica da donna ci serve il quintuplo del coraggio, di chi fa politica da uomo e per questo presento oggi è un onore per me straordinario presentare questa donna che secondo me più tra tutti i sa che cosa significa essere oppressi da una dittatura chiamo sul palco Ryanair Tabrizi.
Si preparino al dottor chiaro Igor Boni?
Buonasera a tutti, onorata veramente di essere qui oggi come donna come attivista iraniana, ma anche come una cittadina italiana europea.
Io non abitudine di leggere, ma con tutto ciò che sta succedendo, anche mancanza di tempo per non perdere i punti, purtroppo oggi leggo vengo da un Paese dove la libertà non è un diritto e una concessione irrevocabile, perché quando vivi senza libertà lo riconosci subito come qualcosa di fragile da difendere ogni singolo giorno,
Per questo l'Europa per me non è un concetto astratto e uno spazio reale di libertà, democrazia e laicità è una responsabilità e casa.
E soprattutto è una scelta, una scelta di campo e io questa scelta l'ho già fatta.
Quando sentiamo parlare di Europa e spesso pensiamo a istituzioni, trattati, economia, mercati, ma io penso diversamente, io penso alla libertà, vengo da un Paese dove una donna può essere arrestata semplicemente per una ciocca di capelli e scoperta, dove giornalisti, studenti, avvocati attivisti vengono incarcerati per aver espresso una idea dove la paura è uno strumento di governo eppure, nonostante tutto questo, il popolo iraniano non ha mai smesso a lottare nel 2022, dopo l'uccisione Gino Hamas Amini migliaia di iraniani sono scesi in piazza gridando Donna, Vita, Libertà. È ancora nel dicembre 25 gennaio, 26
Milioni di iraniani sono scesi in piazza gridando la libertà solo in due giorni migliaia di Jake, decine di migliaia di iraniani sono stati massacrati, arrestati o fatti sparire loro, non chiedevano e privilegi o favori, chiedevano diritti fondamentali, il diritto di vivere senza paura e il diritto di scegliere di parlare di essere liberi gli stessi diritti che sono a base del progetto europeo, per questo la lotta del popolo iraniano non è una battaglia lontana o una questione regionale, è una battaglia che parla direttamente all'Europa.
Perché i valori per cui gli iraniani rischiano la prigione, la tortura, bensì la vita, sono gli stessi valori su cui è stata costruita l'Europa democratica, se oggi si parla di accordi negoziati e di possibili revoche delle sanzioni, una cosa deve essere molto chiara, l'Europa non può guardare soltanto al nucleare, non può guardare soltanto all'economia, non può guardare soltanto agli equilibri geopolitici perché la vera misura della credibilità del regime non è soltanto ciò che fa con l'uranio e ciò che fa i propri cittadini.
Se la Repubblica islamica vuole essere trattata come Wind interlocutore credibile, deve liberare i prigionieri politici, Tucci, deve rispettare i diritti umani, deve rispettare lo Stato di diritto, perché nessun accordo sarà davvero giusto se ignora la libertà di milioni di iraniani.
Chi vive sotto una dittatura sa riconoscere il volto di autore, TIR autoritarismo e so anche una cosa fondamentale. La pace non si difende chiudendo gli occhi, la pace non si difende confondendo la resa con la pace giusta, la pace non si costruisce con l'ambiguità, non si protegge cedendo il terreno a chi disprezza la libertà, le autocrazie non si fermano da sole. L'Europa deve avere la forza di difendere il proprio equilibrio democratico, perché quando prevale il populismo, cresce gli estremismi e quando crescono gli estremismi, la libertà diventa più fragile. Per questo osserva un'Europa libera, ma anche forte, forte nei principi, nella difesa delle democrazie e dei diritti umani, forte nella capacità di proteggere i propri cittadini e di sostenere chi nel mondo lotta per la libertà. Un'Europa forte non è una minaccia per i popoli, specialmente per chi combatte contro l'estremismo, ma rappresenta e deve rappresentare una minaccia per tutti quei regimi che temono più di ogni altra cosa. Un popolo libero come il regime della Repubblica islamica, che non rappresenta una minaccia soltanto per gli iraniani, fa parte di una rete di regimi autoritari che condividono lo stesso obiettivo. Indebolire le democrazie, dividere le società e dimostrare che la libertà sarebbe soltanto un lusso e non un diritto, una rete che vada a Teheran, al Cremlino e che utilizza propaganda disinformazione, interessi economici opachi, perfino l'infiltrazioni della mafia russa, per cercare di influenzare le nostre società democratica.
Noi sappiamo che la libertà è il fondamento di ogni società giusta e sappiamo che la difesa della libertà non può fermarsi ai confini nazionali, la libertà non ha nazionalità, non ha religione, non ha etnia, quando una ragazza in Iran toglie il velo che rischia di arresto, sta difendendo un principio universale quando uno studente in Iran entra in carcere per aver chiesto elezioni libere e sta difendendo un principio universale quando un giornalista viene perseguitato per aver raccontato la verità, sta difendendo un principio universale e quel principio sono gli stessi che hanno reso grande Europa.
Io sogno un Iran libero, democratico e in pace, con tutto il mondo e sogni un giorno in cui le donne iraniane camminano a testa alta, senza imposizioni, ma quel sogno non appartiene soltanto agli iraniani e parte di una sfida più grande, la sfida tra libertà e paura tra democrazia e tirannia, e per questo oggi vi chiedo, non guardate alla lotta del popolo iraniano come una vicenda lontana, considerate la parte della vostra stessa libertà. E allora scegliamo e da che parte stare dalla parte della libertà o dalla parte della paura, dalla parte di tutti quei dalla parte dell'Europa, quando difende i suoi valori dalla parte di tutti i popoli che non hanno ancora smesso di credere che un futuro diverso sia possibile, perché l'Europa sarà davvero forte, non quando sarà soltanto più ricca o più potente, sarà forte quando avrà il coraggio di essere fedele alla sua anima, un'anima che nasce dalla lotta contro i totalitarismi, del 900 del fascismo e del nazismo, e quell'anima si chiama la libertà viva un'Europa forte, fedele ai suoi valori, viva un Iran libero, grazie,
Grazie mille e adesso è un onore presentare Aldo Turchiaro che ci parlerà di anticorpi.
Eccoci qui, allora siamo giunti al termine di una giornata davvero densa, so che siete tutti carichi di cose che ci siamo scambiati e condivisi, e d'altronde io parto dalle ultime notizie.
Sul su Generali, sul su 2.500 anni fa, diceva che l'arte della guerra si perfeziona quando non si deve combattere, o meglio, quando non si ricorre all'uso delle armi, per combattere guardate, che è esattamente quello che sta accadendo oggi, gli anticorpi che ho alle spalle, la parola che voglio sostenere insieme con voi stasera e queste sono gli anticorpi della democrazia che i giornalisti chi fa informazione,
Cerca di difendere e non può che difendere e senza il contributo di tutti, perché perché siamo a mollo immersi in un mare di fake news, anzi oggi di deepfake chissà chi di voi ha visto proprio ieri il video di Giorgia Meloni che reagiva in modo scomposto,
Alle parole di Giuseppe Conte postato dall'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, era un deepfake in quel momento Giorgia Meloni si trovava al Quirinale, non poteva reagire con nessuna faccia, nessuna espressione poco importa, l'ex presidente del Consiglio Conte l'apostata, siamo immersi in questa roba qua guardate per chi segue l'informazione per chi la fa per chi sta dall'altra parte della computer preparare i giornali telegiornali il compito si fa ogni giorno più difficile.
Siamo immersi in un gigantesco atto di guerra cognitiva che cos'è la guerra cognitiva, lo sapete tutti benissimo è il sesto dominio della guerra, non c'è più soltanto il cielo, la terra, l'acqua.
Lo spazio alla rete, ma c'è questa roba qua i nostri cellulari, le nostre teste.
E la guerra cognitiva si combatte già oggi uno per uno in ciascuno dei vostri telefoni a casa, quando la sera guardiamo.
Qualche talk show in televisione, dove i dibattiti sono, come sono, sempre più violenti e aggressivi, io dico polarizzati sono polarizzati, così come vogliono che siano polarizzate le nostre opinioni e così come in fondo, vogliono che sia la politica.
Quella dei due schieramenti e adesso ci sarà pure Alessandro Di Battista, che darà vita al suo partito, che si chiamerà schierarsi è tutto un programma.
Ebbene, questo è quello lo anticipava Piercamillo poco fa, che noi chiamiamo infodemia, cioè la malattia, la pandemia della informazione, che non è più in un'informazione corretta, è un'informazione corrotta.
È un'informazione a mollo in quello che qualcuno ci vuole insufflare, perché beh, perché esiste una vera e propria ingegneria della destabilizzazione.
Perché esiste io l'ultima volta che sono stato a Mosca e a San Pietroburgo ho persino visto individuato, mappato i luoghi di questa industria maledetta si chiama Ria quella che ha sede a San Pietroburgo, oggi hanno sedi distaccate nei Balcani per starci più vicini.
La destabilizzazione, il caos è il core business di fior di imprese che lavorano in rete e lavorano per Mosca, noi qui oggi e dobbiamo dire le cose come fanno i giornalisti con le 5 Dabliu, con i nomi, cognomi, chi, cosa, dove, come perché quando c'è un asse Iran, Russia, Cina, questo asse è vivo e presente e noi lo vediamo lo mettiamo.
La guerra cognitiva la vincono perché non sappiamo di essere nella guerra cognitiva e allora il primo passo da fare è riconoscerlo.
In questo l'Italia è un Paese aggredito.
Siamo un Paese aggredito, siamo il primo Paese secondo, l'ultimo rapporto della NATO per numero di operazioni di influenza indotte da Mosca, sono 36 milioni contenuti creati da fonte russa nella rete Google wiki naturalmente per l'intelligenza artificiale che oggi il terreno sul quale tanti di noi vivono e lavorano indubitabilmente,
Pochi giorni, direi, quasi poche ore, pensate l'8, il 9 ottobre, pochi giorni dopo il 7 ottobre, maledetto giorno del 2023.
7.005 arrivo 7.500 profili social italiani, TikTok, Facebook, X Instagram si sono girati 7.500 profili normali.
Le ricette della nonna, Pina la magica, Roma, alle stelle dell'oroscopo, in pochi minuti si sono girati e hanno iniziato a postare gli stessi contenuti con le stesse parole chiave.
Leve emozionali bambini, Gaza, genocidio erano passato da pochissimo, c'era ancora il fumo del 7 ottobre, ecco che quell'asse.
Iran, Teheran, Mosca, San Pietroburgo, Pechino è un asse che.
Sta in piedi, che cosa possiamo fare?
Darci da fare 450 milioni di cittadini europei non siamo pochi.
Non è vero che siamo una minoranza a noi europei, siamo tanti e allora, se ciascuno di noi fa la sua piccola parte, noi questa battaglia, la vinciamo, arrivo davvero chi è presente in questa sala sa di che cosa parlo, noi abbiamo bisogno di dotarci di strumenti legislativi e precisi e il senatore Marco Lombardo è autore di una
Disegno di legge molto importante, lo scudo democratico all'oscuro democratico va esteso al dominio dei media, perché altrimenti si mette veramente male per tutti, servono educazione civica digitale da fare nelle scuole, serve la fine del Far West della rete, su questo credo che noi tutti siamo d'accordo così come siamo d'accordo su due fatti.
Noi questa battaglia la possiamo vincere, anzi noi questa battaglia la dobbiamo vincere grazie.
E grazie ad Aldo Turchiaro, per le sue parole molto importanti, sul quale, sulle quali noi costruiremo veramente iniziativa politica ed è arrivato il momento dell'ultimo ospite graditissimo ospite, perché accoglierei con un grande applauso il.
Igor, se il presidente o segretario presidente di Europa Radicale, Igor Boni, la cui parola è Radice, grazie grazie a tutti per questa occasione che mi consente, dopo avervi ascoltato con attenzione e con felicità, di poter dire di avere una certa fierezza perché con Europa radicale siamo stati con i nostri corpi a Tiblisi a sostegno delle opposizioni georgiane contro il governo fascista di Sogno georgiano.
Siamo stati a Kiev il 9 maggio scorso in occasione del Giorno dell'Europa, per essere vicini a i combattenti ucraini e per dire che l'Ucraina deve entrare nell'Unione europea, siamo stati a Odessa As rotolare, sulla scalinata Potëmkin, le grandi bandiere ucraine europee nel luogo dove Vladimir Putin avrebbe voluto fare sventolar la bandiera della Federazione russa con Pina Picierno nei rifugi con Gianni Vernetti mentre suonavano gli allarmi abbiamo costruito un pezzo di politica, siamo stati a Berlino,
Insieme ai dissidenti russi, così come siamo stati a Tel Aviv a sostegno della libertà di Israele, di esistere in sicurezza e dei palestinesi, di poter autodeterminarsi senza Hamas, Hezbollah e l'Iran, siamo stati a Budapest a sostenere il Pride contro i divieti di Orbàn e quindi, quando sento da dire da Rayane e la ringrazio per il suo intervento la pace non si difende chiudendo gli occhi. Noi li teniamo ben aperti, sapendo bene che le nostre radici arrivano dal Partito radicale che ha saputo manifestare nella Cecoslovacchia comunista, nella Polonia comunista, nella Ungheria comunista, nella Romania comunista, nella Unione Sovietica comunista, facendoci arrestare, cacciare, picchiare, così come nel 1979 Enzo Francone che voglio ricordare, è stato a Teheran quando gli ayatollah hanno preso il potere per manifestare per i diritti degli omosessuali, mentre gli omosessuali venivano impiccati per essere arrestato, picchiato e cacciato. Quindi abbiamo ben presenti le nostre radici e le offriamo a ciascuno di voi, ma quello che non dobbiamo fare che non voglio che accada
Se penso a progetto civico e che esattamente noi dobbiamo fare l'opposto esattamente l'opposto di quel progetto, perché Bettini e Onorato che sono i sovrani del cinismo, hanno fatto un progetto cinico, non civico, costruito a tavolino con una bella carta da pacchi che, se scarti ha dentro il vuoto pneumatico noi dobbiamo dire, ovviamente, di essere contro il bimbo pulisco, denunciare i traditori della patria, Giuseppe Conte, il generale Vannacci Matteo Salvini. Ma non basta essere contro il vi populismo, dobbiamo costruire e far percepire agli italiani la costruzione che si fa con progetti politici con idee, non ci basta dire di essere contro di loro e allora la Federazione europea, ma come costruire la federazione europea, il, il togliere
L'unanimità delle decisioni europee. Ma come arrivare a togliere l'unanimità, l'elezione diretta magari del presidente europeo? Ma come arrivare a quell'obiettivo? Questi sono i temi che ci devono occupare in questi mesi per dare una percezione e anche a livello italiano, e noi dobbiamo anche sull'insegnamento delle splendide parole di Mario Monti, riprendere in mano la capacità di riforme liberali che guardino al debito pubblico italiano e a proposito di radici, consentitemi di ricordare Marco Pannella, che è morto 10 anni fa e che nelle piazze, mentre la partitocrazia elargiva fondi, favori clientele, denunciava il debito pubblico italiano che è raddoppiato, triplicato, quadruplicato in questi anni. Questo deve essere il nostro mantra, ripetere che quel debito pubblico è un problema dell'Italia, come lo è la produttività del lavoro. Siamo agli ultimi posti del Paese. Come recuperare produttività? Se noi riuscissimo faremmo la principale delle riforme economiche dell'Italia contro la sindaca, trocar zia italiana, sindacati che guardano con lo specchietto retrovisore a un'Italia che non ci sia non c'è più e non ci sarà più e non fanno certo il favore degli italiani. Io vado a concludere ricordando che in questa sala, nel 1974 52 anni fa, il Partito radicale ha tenuto un congresso proprio qua e in questa sala nel 1974 è stata lanciata la battaglia sull'aborto che era già in corso. Ovviamente è stata lanciata una convention,
Che avrebbe dovuto radunare tutti i politici parlamentari, società civile come si dice adesso, per battersi per una grande conquista che ha cambiato il Paese, beh, io credo lo citava Marattin prima che da questa area liberale deve partire una mobilitazione per legalizzare l'eutanasia nel nostro Paese.
I cittadini italiani ne hanno una consapevolezza, che è immensamente più grande di quella delle forze politiche italiane, se noi sapremo costruire progetti visibili, che non siano solo comunicati stampa, va progetti politici che guidino parlamentari, non parlamentari, le strade e le città, le manifestazioni fino ad arrivare ai palazzi del potere credo che faremo qualcosa di buono lo spirito e chiudo col quale sono venuto e questo,
È quello del sarto, ago e filo per cucire, per ricucire, perché strappare, stracciare, distruggere è la cosa più semplice del mondo cucire no, ve lo lascio a futura memoria grazie.
Grazie, allora allora finiamo, finiamo col numero di persone che avremmo immaginato all'inizio di avere quando abbiamo lanciato questo progetto, quindi vi ringraziamo tutti, permettetemi di ringraziare il senatore Mario Monti, che è rimasto con disciplina ad ascoltarci fino alla fine.
E non era scontato.
Ringrazio Ilaria, Borletti, di fianco a lui e tutti gli ospiti che sono intervenuti, Pina Picierno, che qui con noi e che ci ha ascoltato con altrettanta disciplina fino alla fine.
Abbiamo appena iniziato, questa era solo l'anteprima di tutto quello che dobbiamo fare. Il cammino è lunghissimo, noi ci mettiamo in gioco con questa piccola associazione che una piattaforma faremo iniziative come queste in tutta Italia chiameremo a raccolta tutti quelli che ci vorranno essere, abbiamo fatto il capolavoro di mettere insieme culture diverse, finiamo con i radicali, abbiamo avuto i popolari liberali, socialdemocratici e liberaldemocratici viviamo nel nella, nel nuovo secolo e quindi, come dire, siamo tutti uniti da un'unica, da un'unica passione che è quella dell'Europa e con questo europeisti punto eu e avendo in mente quello che avrebbe fatto, Marco Pannella, vi chiedo di darci una mano anche economicamente, a finanziare questa e le altre attività che faremo. Grazie
Quello che diceva, beh, è giusta, la buona notizia è che l'iniziativa è stata grandiosa, oltre 700 persone avevamo una sala da 230 persone, la cattiva notizia è che ci dovrete donare, per cui grazie e ci vedremo a Roma il 17 e 18 luglio, grazie anche Amira Samuel.
Grazie introduttiva.

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