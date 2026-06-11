11 GIU 2026
dibattiti

+"DIPLOSEC2026 – Luiss Diplomatic and Security Forum"

CONVEGNO | - Roma - 14:00 Durata: 5 ore 44 min
A cura di Stefano Chiarelli
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Promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici (CISS) della Luiss.

Interverranno tra gli altri: Antonio Tajani, Vicepresidente Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Nello Musumeci, Ministro Protezione Civile e Politiche del Mare, Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore Difesa, Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore Marina, Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Lorenzo Guerini, Presidente COPASIR, Giorgio Mulè, Vicepresidente Camera dei Deputati, Stefania Craxi, Capogruppo Forza Italia al Senato, Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l'Economia del Mare.

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Buon pomeriggio, benvenuti a tutti.
Innanzitutto eccellenze, Autorità, gentili ospiti, tutti saluto il generale Portolano, che è già qui e le autorità che verranno era in arrivo il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, e ci sarà il ministro Musumeci a seguire e tutte le autorità partecipanti, ringrazio tutti voi per essere qui e i relatori che animeranno oggi pomeriggio un dibattito di assoluta a straordinaria importanza, ringrazio il centro
In for International Strategic Studies il Cis, che non è Viaggiare informati, ma in questo caso forse vale la pena sottolineare che il CIS ci aiuta, se non a viaggiare e ad essere informati su temi di rilevanza nazionale il suo presidente, Angelino Alfano, e il direttore, il professor Raffaele Marchetti, che hanno messo in piedi questa iniziativa questo programma estremamente importante che è alla sua quarta edizione.
È la quarta Conferenza sulle scelte strategiche nazionali, è un tema quello di oggi, particolarmente importante è quello del Mediterraneo, un occhio sul Mediterraneo, quindi il Viaggiare informati in questo caso è molto, molto sensato, il Mediterraneo, devo dobbiamo dirlo, dobbiamo essere consapevoli come,
Rischi come minacce come quello che volete, ma soprattutto come grande opportunità oggi rappresenta un nuovo crocevia crocevia geopolitico globale, si intrecciano gli interessi e i destini di tre continenti ditte di regioni del mondo assolutamente centrali e sul Mediterraneo, insistono fenomeni e questioni di sicurezza e autonomia strategica per il Paese. Tra questi la sicurezza energetica, la transizione ecologica. Sappiamo bene quanto il continente Europa sia dipendenti da fonti energetiche esterne, tra questi, in particolare il gas. Sappiamo ancora che l'Italia, ancor di più rispetto alla ad altri Paesi europei, ha una dipendenza che supera rispetto alle fonti esterne che supera ad oggi il 70%. Abbiamo certamente piani importanti di sviluppo sotto il profilo del Fabio della dell'autonomia strategica nel settore dell'energia, con le rinnovabili, ma anche chi lo sa è in discussione. È stata avviata
Una una serie, sono state avviate una serie di atti normativi per rendere possibile la sperimentazione di nuovo del nucleare del nucleare di nuova generazione nella nostra, nel nostro Paese, ma certamente l'area della, diciamo, dell'autonomia strategica sotto il profilo energetico è fondamentale anche per la.
La capacità competitiva del nostro continente.
Io voglio riecheggiare le parole del presidente Orsini all'assemblea recente, che ha evidenziato in tutta chiarezza che il tema dell'energia, e non solo dell'energia, ma anche della sostenibilità e della transizione ambientale, è un tema non solo di sostenibilità ma anche un tema di che dobbiamo affrontare con l'idea di sopravvivenza del tessuto industriale quindi è un tema di assoluta centralità, perché senza tessuto industriale non esiste una ricchezza sostenibile nel lungo termine per il nostro continente e per il nostro Paese oggi l'Europa esporta 300 miliardi, l'anno di risparmi e ma se non produciamo ricchezza, faremo fatica ad accumulare risparmi. Piano piano li li consumeremo ancora
La le immigrazioni, le rotte migratorie, il Mediterraneo è di nuovo un crocevia, il, la logistica e le catene di approvvigionamento sempre più, anche se siamo entrati in una in una era di, diciamo di ripensamento della globalizzazione, è un dato di fatto che l'economia globale è ancora oggi è fortemente dipendente da,
Ah, transazioni che vanno tra regioni del mondo, oltre che all'interno della stessa Regione e il digitale sotto il Mediterraneo.
Vi è una re, una fitta rete di cavi sottomarini in fibra ottica, che in qualche modo sono l'infrastruttura anche di base per il digitale e la connettività, e peraltro resiste il tema della sicurezza perché capite bene che all'interno nell'ambito di questi collegamenti vi sono,
Connessioni e dati rilevanti siamo quindi in una fase particolarmente significativa della storia di questa regione del mondo, in realtà della storia dell'umanità tutta, ma il Mediterraneo rappresenta un crocevia e un punto essenziale per immaginare un futuro per il nostro Paese, per la nostra regione.
E qui chiudo dicendo quanto sono contento di questa iniziativa e ringrazio di nuovo il Cise e i suoi rappresentanti che ho prima menzionato, perché perché racconta veramente quello che è Luis Luis è un centro di eccellenza per la formazione della leadership della classe dirigente del ceto dirigente del Paese nel privato nel pubblico in Italia, in Europa, nel mondo abbiamo più di 66.000,
Alunni sparsi per tutto il mondo, ma siamo anche un think-tank per il Paese, siamo anche il luogo in cui si discute.
Sì, ragiona di problemi, si analizzano e in qualche modo speriamo che possiamo contribuire con questi dibattiti a aiutare le istituzioni e le imprese a risolvere parte delle sfide del nostro tempo, quindi, grazie ai ai nostri colleghi, grazie a tutti voi per la presenza, io auguro a tutti buon lavoro sono certo che oggi ascolteremo relazioni e dibattiti molto interessanti e torneremo a casa stasera.
Nelle nostre case, con qualche idea in più, a volte queste idee sono utili per risolvere dei problemi, a volte meno, ma certamente avremo una visione più chiara di quello che sta succedendo grazie a tutti e auguro a tutti buon lavoro.
Prende ora la parola il professor Raffaele Marchetti, direttore del Centro per gli Studi internazionali e strategici.
Buon pomeriggio Bev, benvenuti anche da parte mia al a di Prosek 26. Questa è la quarta edizione di un cammino che è iniziato qualche anno fa, benvenuti a tutti gli ospiti, naturalmente al generale Portolano, alle ai ministri italiani Musumeci che sono in arrivo così come la commissaria Suica Commissaria europea che ci ha mandato un un messaggio benvenuti a tutti gli ambasciatori all'ambasciatrice.
E i rappresentanti diplomatici è un onore che abbiate accettato il nostro invito a partecipare a questo forum per noi di Prosek è un evento che vuole avere un valore pubblico, oltre su quello meramente scientifico, con dei Prosek vorremmo creare, offrire uno spazio di riflessione strategica nazionale sui rischi e le opportunità della proiezione internazionale del Paese.
Uno spazio dove i rappresentanti delle istituzioni possono dialogare con il settore privato, con gli esperti per trovare punti di convergenza sui grandi temi, oltre le emergenze del momento.
Di Prosek è organizzato dal CIS del Cis, il centro della Luiss, che si occupa di affari internazionali, esattamente all'intersezione tra la politica estera, la difesa e la proiezione internazionale, siamo una settantina di ricercatori.
Con tante unità, alcune reali su Asia, Africa, Medio Oriente, Europa, Russia, altre tematiche su spazio, sicurezza, energia, mare, ai grandi eventi agri, food, religione, immigrazione, comunicazione.
Facciamo tante cose, facciamo ricerca, analisi, scenari zazione, 20 consulenze per il pubblico, per il privato in Italia e all'estero.
Giusto per dare un'idea un pochino degli ultimi lavori abbiamo appena completato un lavoro sulla sicurezza dei cavi sottomarini per il polo nazionale della subacquea, un lavoro sulla geopolitica delle rinnovabili, uno consulenza sulla cyber security per il governo colombiano.
Un progetto che stiamo sviluppando per la Corea sulle relazioni strategiche Italia-Corea, un progetto sull'assistenza elettorale in Africa, giusto per dare un po'un'idea di di quello che su cui lavoriamo naturalmente oggi parliamo di di Prosecco, però prima di tutto permettetemi di fare dei ringraziamenti in primis ai relatori e a tutti i partecipanti al team Louis il presidente Fossa, il reattore Boccardelli, Direttore Generale, Calissano tutti gli uffici della Luiss che ci hanno sopportato, ma soprattutto il team della Louis Presidente Alfano, il coordinatore, professor Valeriani, e tutti gli altri membri. Il vero motore di questo evento
Ringrazio generali lo sponsor principale di questa iniziativa per aver creduto.
Fin dall'inizio di Prosek per essere nostro partner in questa o in altre iniziative, ringrazio gli altri sponsor di questo evento Fastweb Vodafone, Fincantieri Rai metal, senza i quali questo evento semplicemente non avrebbe avuto luogo ringrazio alla Rai che è il nostro partner media partner, che permette alla discussione di diffondersi anche oltre questo spazio e ringrazio tutti gli altri partner scientifici e sociali Adnkronos, pistoncini che cerco,
Antico Tiro a Volo formiche Global Tension, mo Davì UNDP Vehicle to Africa
Ringrazio per il sostegno Confindustria, infine, naturalmente ringrazio per il prezioso patrocinio lo abbiamo ricevuto dal MAECI, dal ministero della Difesa e dal ministero della Protezione civile e delle politiche per il male, 3 patrocini che ci onorano fatte queste doverose premesse istituzionali che dicono però il senso reale di di Prosecco cioè quello di raccogliere un pochino per quanto possiamo l'ecosistema nazionale per discutere strategie nazionale veniamo al cuore di quello che vogliamo discutere oggi e credo, riguarda il futuro del Paese in un modo molto più diretto di quanto la parola forum possa far immaginare.
Di surplus, ecc, si occupa di scelte strategiche nazionali.
Scelte perché abbiamo un focus sulle azioni sulle politiche strategiche, perché non ci occupiamo soltanto dei problemi e delle crisi di oggi, delle emergenze, ma cerchiamo di avere una prospettiva di medio lungo periodo e nazionali, perché il nostro punto di vista in questo contesto, è il punto di vista dell'Italia.
Non ci occupiamo delle crisi in quanto tali, ma ci preoccupiamo delle crisi in quanto hanno delle implicazioni strategiche per il nostro Paese, di cosa discutiamo questa Sets, quest'oggi, naturalmente il tema del Mediterraneo strategico, il Mediterraneo, per noi, costituisce l'asse insostituibile per costruire una strategia nazionale di Lou di medio lungo periodo del nostro Paese.
Da questo punto di vista, un primo tema fondamentale è il tema identitario negli ultimi 70 anni ci siamo parzialmente dimenticati della nostra identità mediterranee.
Se chiediamo all'uomo della strada, chi è o che cosa si sente, probabilmente dirà che si sente europeo, non mediterraneo, anzi Mediterraneo A potrebbe addirittura suonare, in alcuni casi, come denigratorio, ma la storia di questo Paese è segnata dal Mediterraneo, le sue fortune che l'hanno portato a essere nella storia uno dei primi Paesi al mondo sono esattamente dovuta all'aver saputo sfruttare le opportunità del Mediterraneo,
Da Roma, le repubbliche materiale Maamri marinare e a tanti altri momenti quando parliamo di Mediterraneo, la prima domanda strategiche, dunque identitaria, chi siamo e chi vogliamo essere?
Naturalmente mediterranea anche vulnerabilità ne parleremo molto oggi i fatti recenti ce lo ce lo dimostrano chiaramente da Hormuz alla Libia, Israele, Gaza, Libano.
E il Mediterraneo anche un tema che riguarda le nostre alleanze, io credo che sia prudente ragionare sullo scenario nel Mediterraneo, anche con una parziale ritirata degli Stati Uniti, il disincanto americano, dal quadrante euromediterraneo, è crescente, credo che in questo contesto per l'Italia, il perimetro,
Primario di riflessione strategica sia quello dell'autonomia strategica europea, non per allontanarsi dagli Stati Uniti, ma per concentrarsi su quelli che sono i nostri in primari interessi nazionali.
Questo significa pensare a un futuro prossimo in cui potremmo dover operare nel Mediterraneo senza necessariamente poter fare affidamento sulla sponda americana, è uno scenario e sfidante, direi minaccioso, ma certamente realistico, e che sarebbe imprudente scartare a priori in modo fideistico.
Ci sono tante sfide strategiche sul Mediterraneo e su quelli dubbi al sulle quali dobbiamo ragionare una, per esempio, e riguarda tutto il quadrante Mediterraneo orientale noi al momento abbiamo rapporti diversi, ma tutti e tre di dai importanti con tre paesi la Turchia, Israele ed Egitto per diversi motivi da dall'alleanza della NATO alleanza di sicurezza ha rapporti economici crescenti,
E naturalmente una domanda strategiche su se questa politica chiamiamola dei tre forni è sostenibile in un periodo di 10 15 anni, essendo questi tre Paesi diciamo con traiettorie di sviluppo e politiche, non sempre diciamo allineate.
Mediterraneo, anche una grande opportunità, lo sappiamo una quota importante del nostro export viaggio nel mare, le nostre risorse energetiche arrivano in buona parte sotto il Mediterraneo, guidiamo missioni importanti, Irini Aspide il made in Italy, ha un'opportunità importante in tutta l'area del mena,
L'Italia si sta giustamente ponendo come un hub di infrastrutture di collegamento tra continenti fatevi portare un esempio concreto di cosa significa pensare al Mediterraneo e un lungo periodo, non un esercizio accademico, ma com'è veramente una svolta di.
Di civiltà conciso e stiamo sviluppando uno studio di prefattibilità per un tunnel che possa collegare la Sicilia e la Tunisia, un progetto che andrebbe a complementare a integrarsi con quello del ponte. Un'opera infrastrutturale infrastrutturale del Paese dall'enorme potenziale strategico economico, politico, simbolico di sicurezza, un tunnel da 140 chilometri con una profondità di 300 metri multiutility dove potrebbero passare merci, persone, dati, energia, un vettore strategico di connettività. La Spagna e il Marocco stanno progettando un simile tunnel, naturalmente verso Gibilterra. Mi auguro che anche nel nostro Paese sia possibile fare una riflessione strategica su questo tema. Non è un'opera semplicemente di ingegneria, è una risposta fisica in acciaio e cemento alla domanda che apre questo forum. Chi vogliamo essere nel Mediterraneo del futuro
Per il futuro parliamo molto di Artico dirotta al Nord e naturalmente è un tema importante, ma noi crediamo che il futuro dell'Italia sarà a sud, nel Mediterraneo.
Dobbiamo riflettere in modo strategico, come ho detto, con una prospettiva di medio lungo periodo, tra 50 anni in Africa ci saranno più di 3 miliardi di persone, la popolazione europea declinerà per fine secolo, in Italia ci si aspettano meno di 40 milioni di persone,
Nel 2075 l'economia leader del quadrante, sul quale noi insistiamo nel 40 euro mediterraneo non sarà la Germania, non sarà la Francia, sarà l'Egitto, secondo l'ultimo rapporto Blue prodotto da Google Goldman Sachs sull'economia del 2075.
Nel futuro dovremmo guardare maggiormente al Sud, che cosa questo implica tante cose, maggiore presenza in mare, più flotta civile e militare, più porti, più infrastrutture, non solo infrastrutture come quelli che noi abbiamo oggi, che guardano tendenzialmente al Nord.
Più 130 culturale, la candidatura italiana ad ospitare l'università Mediterranea è forse una sfida importante e anche complessivamente una chance per il Meridione, per riguadagnare centralità.
Possiamo fare tutto ciò da soli.
Solo in parte.
Abbiamo bisogno dell'Europa, ma io direi che a questo punto la domanda critica è come ci possiamo rendere rilevanti, direi indispensabili per l'Europa.
La centralità italiana nel Mediterraneo non implica naturalmente ambizioni egemoniche, quanto piuttosto l'ambizione a diventare l'attore necessario nelle grandi partite che vedono l'Europa in campo in questo quadrante, rendersi quanto più indispensabili per l'Europa nella sua prima proiezione meridionale può essere questo, sosteniamo un importante direzione strategica nazionale per il futuro.
Diventare in un certo senso il campione Mediterraneo dell'Europa.
Per poi avere più peso a Bruxelles, anche in quanto leader di quest'area, dicevo all'inizio che la storia di questo Paese è segnata dal Mediterraneo, che le fortune di Roma delle Repubbliche Marinare nascevano nell'aver, saputo leggere il mare meglio di altri.
Quella capacità non è andata perduta, va semplicemente recuperata con la stessa lucidità strategica con cui discutiamo oggi il Mediterraneo non è solo il nostro passato.
è il nostro presente e potrà essere il nostro futuro se scegliamo di esserlo.
Buon lavoro a tutti
Invitiamo ora sul palco il generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto il il magnifico rettore professor Paolo Boccardelli e il direttore del Centro studi internazionali strategici, il professor Marchetti, per l'invito, grazie veramente saluto tutti, saluto tutti i presenti, vado subito al dunque, purtroppo io, dopo l'intervento dovrò lasciare perché abbiamo una visita importante in Italia e devo comunque partecipare a quell'evento.
Però inizierei con il. Mi son posto una domanda quando sono stato invitato a questo evento, parliamo di Mediterraneo strategico alla prima domanda che io mi son fatto qualche tempo fa, nel ruolo di comandante del Comando operativo di vertice interforze, ma come segretario generale della Difesa, direttore nazionale degli armamenti, ora dal capo di Stato maggiore della Difesa
Cosa intendiamo, qual è il nostro concetto strategico di sicurezza, quindi dal concetto strategico di sicurezza, dovrebbe discendere un piano strategico di sicurezza dal piano strategico di sicurezza, poi discendere piani e attività che riguardano i singoli dicasteri ed in particolare anche per quanto riguarda la difesa, a quella che è una strategia militare e i piani le pianificazioni discendenti dalla pm, dalla,
Strategia militare, dunque, parlando di Mediterraneo strategico, io ritengo che significhi parlare di parlare di Italia, significa parlare di geografia, di proiezione internazionale, di economia, di rotte energetiche e commerciali, ma anche di sicurezza delle infrastrutture, delle infrastrutture critiche il Mediterraneo è stato detto oltre a mettere in relazione sponde e culture diverse, favorendo quindi commerci e cooperazioni veicola verso l'Italia e quindi verso il continente europeo vulnerabilità vulnerabilità derivanti dagli effetti delle molteplici crisi che caratterizzano l'attuale quadro internazionale
Quando parliamo di Mediterraneo strategico, non possiamo riferirci solo ed esclusivamente al bacino del Mediterraneo, dobbiamo pensare all'area del cosiddetto Mediterraneo allargato, che io vedo come una sorta di cerniera di crocevia, uno spazio che collega il sud dell'Europa al nord dell'Africa.
Al Sahel, al Corno d'Africa, al Mar Rosso, al Golfo Persico attraverso le principali direttrici di di connettività, euro, Afrique, afro asiatiche ciò che accade infatti in spazi, questi spazi apparentemente lontani, non è mai realmente così distante da noi. Incide su quella che è la nostra sicurezza sulla continuità degli approvvigionamenti, sulla protezione delle infrastrutture critiche e sulla capacità dello Stato di garantire libertà, prosperità e coesione. Dunque credo proprio che sia partendo da questa consapevolezza che occorre leggere le dinamiche che influenzano il quadro securitario del Mediterraneo e, dal mio punto di vista, le dinamiche che meritano la nostra attenzione che meritano di più. La nostra attenzione sono l'iper competizioni, l'instabilità diffusa e l'accelerazione tecnologica. Per quanto riguarda l'iper competizione, è chiaro che, come il contesto internazionale sia contraddistinto da uno stato di tensione costante e strutturare proprio del multipolarismo, multipolarismo o multiplo realismo, nel quale potenze globali e attori regionali si confrontano in modo continuo rapido asimmetrico multimediale per esercitare la loro influenza strategica e la loro e il loro controllo su mercati, tecnologie e risorse. Gli schieramenti odierni non sono più né ideologici né permanenti, come avveniva durante il periodo della guerra fredda, ma sono costruiti essenzialmente su interessi temporanei e specifici, quali accordi energetici, commerciali e umidità e o militari.
Parallelamente, notiamo che le organizzazioni internazionali e l'organizzazione per le Nazioni Unite in primis mostrano crescenti difficoltà nel fronteggiare le sfide contemporanee, mentre le regole del diritto internazionale appaiono assolutamente sottopressione e tutto ciò tutto ciò genera uno stato di confronto continuo, una sorta di guerra di tutti contro tutti che si palesa anche nel Mediterraneo allargato dove potenze regionali e attori esterni si contendono rotte commerciali, corridoi energetici e ciò points strategici.
All'instabilità diffusa.
L'instabilità diffusa in streaming invece secondo parametro del contesto internazionale, questa TIA attraversa diversi Quarra, guarda avanti e si propaga attraverso aree in cui le crisi prendono forma in altre direzioni, infatti, per via delle interdipendenze prodotte dalla globalizzazione, queste crisi generano effetti sistemici a cascata.
Fattori diversi si rafforza, si rafforzano a vicenda e amplificano vulnerabilità e conseguenze anche in luoghi molto distanti, riportando a galla concetti che pensavamo superati, come la sovranità, la deterrenza, l'autonomia strategica e il controllo delle dipendenze critiche.
Un altro tratto che caratterizza il quadro internazionale e l'accelerazione tecnologica, che modifica profondamente sia gli strumenti della competizione sia quelli della sicurezza e della difesa, un'accelerazione tecnologica che, sul piano della stabilità, della della deterrenza e della difesa, ci obbliga ad un continuo processo di adattamento dal punto di vista dal punto di vista militare questo significa per noi rinnovare le piattaforme cosiddette Lega, si siano esse terrestri, marittimi, aeree, per ampliarne la capacità e l'efficacia piattaforme a cui, se su su cui Peres e a cui si aggiungono le tecnologie avanzate capacità aumentate dai droni, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione,
Da software di attacco informatico che cambiano radicalmente la natura dell'ambiente operativo e il modo in cui noi operiamo e, in questo quadro, alle sfide e minacce tradizionali, si sovrappongono quelle nuove ed emergenti in un panorama della sicurezza sempre più complessa ed interconnesso e quando parlo di sfide nuove e di sfide nuove ed emergenti parlo di sfide che mai si presentano in forme semplici non sempre attraversano una frontiera fisica con modelli convenzionali,
Ma solitamente si manifestano sotto la soglia del conflitto, in modo ambiguo, progressivo e spesso non non attribuibile, a ciò si aggiunga che sono cambiati anche gli attori in gioco, son cambiati gli strumenti e gli effetti che tali strumenti generano relativamente agli attori in in gioco non troviamo più di non ci troviamo più di fronte soltanto a Stati sovrani, ad organizzazioni terroristiche e criminali, ma assistiamo all'emergere di una vera e propria costellazione di soggetti che agiscono in modo diretto o per procura talvolta in modo visibile o in maniera occulta in modo coordinato o,
Tante volte, con apparente, apparentemente in modo caotico, ma, come dicevo, sono cambiati anche gli strumenti che tagliatori utilizzano da una parte abbiamo sistemi i mezzi materiali tipici delle guerre classiche, mi riferisco all'artiglieria, i mezzi corazzati ai vettori aerei e navali e mezzi del Genio dall'altra su questi si sono stratificate senza però sostituirle nuove capacità nella dimensione fisica, virtuale, cognitiva,
Reti satellitari e droni, ad esempio nella dimensione fisica, capacità cyber sistemi di interferenza nello spettro elettromagnetico nella dimensione virtuale, sistemi di manipolazione informativa, disinformazione, sfruttamento delle vulnerabilità sociali e persone economiche nella dimensione, nella dimensione cognitiva sono strumenti spesso disponibili a basso costo capace di produrre talvolta effetti letali e cinetici talvolta effetti più subdoli più subdoli più sfumati multiformi come sfiducia polarizzazione e disorientamento ritardo decisionale erosione della coesione interna.
Pensiamo agli effetti prodotti da quanto sta accadendo nello stretto di Hormuz o a quelli che si generano a un incasso di analoghe interferenze. Si potrebbero generare in casa in caso di analoghe interferenze nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, così come in qualsiasi altro Check Point del mondo, e lo stesso vale in forme diverse anche per un bacino relativamente chiuso come il Mediterraneo. Penso, ad esempio, alle sfide che provengono dall'Africa e dal Medio Oriente da quello che è il cosiddetto fianco sud dell'Europa. Crisi energetiche, deficit di governance, instabilità politica e terrorismo, crescita demografica, effetti del cambiamento climatico, flussi migratori, sfide che producono effetti diretti è quasi immediati nel Vecchio Continente, sulla tenuta sociale ed economica, soprattutto dei paesi rivieraschi.
E l'Italia e l'Europa sono molto vicino alle coste nordafricane pensiamo all'ampiezza dello stretto di Gibilterra, solo 14 chilometri o alla distanza del continente africano dalle isole italiane di Lampedusa, 100 chilometri da Madia e o di Pantelleria a 70 chilometri da Capo Bon, entrambi in Tunisia, tra l'altro il Mediterraneo e anche un'arteria del commercio mondiale, dove transita il 20 25% del traffico petrolifero marittimo, il 20% delle navi commerciali e il 27% di containers e i suoi fondali ISO ospitano importanti gasdotti che si sviluppano per migliaia di chilometri e convogliano ogni anno dall'Africa verso l'Europa oltre 50 miliardi di metri cubi di gas equivalenti al 10% del volume complessivo trasportato dai gasdotti a livello mondiale. Ma vi risiedono anche grandi elettrodotti di interconnessione con capacità che raggiungono i 2000 mw, a cui si aggiungono cavidotti in fibra ottica per la trasmessi
Zone dei dati che garantiscono il transito di circa il 17% del traffico internet mondiale, compresi i servizi finanziari, per un controvalore giornaliero stimato in 10 miliardi di dollari, dunque, danneggiare queste reti significa spegnere l'intera economia.
Detto questo, quindi, relativamente al quadro internazionale, alle sfide e minacce che all'interno di questo si delineano, ciò impone di guardare alla sicurezza in termini più ampi rispetto al passato. Credo che la sicurezza oggi nazionale non possa essere più letta secondo le logiche compartimentata, separate o verticali, affrontando in modo disgiunto economia, sviluppo, dimensione civile o dimensione militare. Oggi dobbiamo guardare alla sicurezza nazionale con coerenza, con integrazione e con una visione d'insieme dell'intero sistema Paese. Dobbiamo guardare alla sicurezza come un come presidio Ares, un presidio di resilienza come a un presidio della tenuta complessiva della nazione che coinvolga molteplici attori
Quali le università, l'industria.
La pubblica amministrazione media, tutti gli strumenti del potere nazionale, incluso ogni singolo, ogni singolo cittadino.
Ritengo che solo così potremmo garantire all'Italia credibilità internazionale efficienza in termini di ed efficacia in termini di deterrenza.
E in uno scenario segnato da guerra ad alta intensità ai confini dell'Europa, da un riassetto dell'Alleanza atlantica e da pressioni ibride persistenti, questo aspetto re penso sia un'ASP, un assetto Prix una un aspetto prioritario in questo contesto le forze armate come forze armate abbiamo già avviato un nostro processo di adattamento secondo un approccio concettuale descritto nel recente Documento di strategia militare nazionale. È un documento che ha una sorta creato attraverso una sorta di reverse engineering, perché, come dicevo prima,
Non ho avuto come elemento di riferimento un concetto strategico di sicurezza nazionale o un piano di sicurezza nazionale, tuttavia, questo documento, introdotto per la prima volta, definisce l'area di gravitazione geografica dello strumento militare incentrata sul Mediterraneo, allargato, delinea e sistematizza le principali minacce e sfide future e, in coerenza con la nostra strategia militare, abbiamo avviato una revisione organizzativa della del delle forze armate in settori che ho ritenuto di vitale importanza e prioritari, quali quello cibernetico, quello digitale, dell'intelligenza, dell'intelligence militare e delle forze speciali, ma abbiamo anche elaborato una pianificazione generale interforze volta ristabilire un bilanciamento delle esistenti asimmetrie tecnologiche tra e nell'ambito delle singole forze armate, così come volta ad individuare le priorità
Per il rafforzamento delle capacità già disponibili ma non sufficienti e all'acquisizione di nuovi assetti capacitivi derivanti dallo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento ad abilitanti nei domini trasversali, cyber e spazio, in altre parole, abbiamo avviato un processo di adattamento volto a creare uno strumento militare idonea ad assolvere tutte e quattro le missioni assegnate dalla legge alle forze armate.
Per proteggere gli interessi nazionali oggi operiamo lungo due direttrici strettamente complementari, quella della cooperazione è quella operativa, con la cooperazione stiamo contribuendo a rafforzare la sicurezza insieme a Paesi amici e Partners, attraverso attività di Defence capacity building, piani di cooperazione e formazione anche all'interno di organismi.
Multinazionali
In particolare in Africa, queste azioni coinvolgono Paesi come Libia, Tunisia, Algeria, Egitto, Etiopia e Somalia, Paesi importanti per la sicurezza nazionale e alcuni di questi, inseriti nel più ampio quadro del Piano Mattei, la direttrice operativa invece all'obiettivo di garantire prontezza, deterrenza e superiorità decisionale.
Per fornire un esempio della magnitudine degli impegni operativi della difesa nel cosiddetto Mediterraneo allargato, mentre vi parlo nei Balcani, in Nordafrica, in Africa occidentale, nel Sahel, nel Corno d'Africa, negli spazi marittimi europea d'atlantici, nel Medio Oriente, nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano stiamo operando con 30 missioni ed operazioni una forza di oltre 5.200 militari.
A fronte di un impegno complessivo di 7.400 militari della difesa impegnati fuori dal territorio nazionale.
In conclusione, ritengo che il Mediterraneo allargato ci metta di fronte ad una verità ineludibile, la sicurezza nazionale non si esaurisce con la sola difesa fisica dei nostri confini, proteggere gli interessi nazionali dell'Italia significa anche garantire stabilità geopolitica regionale.
Significa preservare i flussi energetici, i dati, salvaguardare i traffici marittimi.
Le infrastrutture critiche, le capacità produttive della nostra industria, i processi decisionali e le relazioni democratiche, con una postura che richiede visione, una visione d'insieme esige una presenza costante ed impone azione.
Tutti oggi vediamo cosa sta accadendo, che lo si chiami Barden, sharing, che lo si chiami Focus Shifting, la sostanza non cambia assolutamente, noi europei siamo chiamati ad assumerci maggiori responsabilità per garantire la nostra sicurezza e come sistema Paese dobbiamo chiederci è una domanda che faccio spesso al mio stato maggiore, ai miei collaboratori, alle mie forze armate dobbiamo chiedere chissà apertamente quanto possa reggere una nazione moderna come l'Italia se ipoteticamente la sua energia, le sue reti digitali di sui trasporti, i suoi servizi,
I suoi cittadini dovessero essere sotto attacco fisico, digitale e cognitivo da soldato, vi dico che so bene che l'obiettivo non può essere quello di eliminare totalmente il rischio, la sicurezza assoluta non esiste.
Allora penso che il nostro vero traguardo deve essere quello di individuare forme di mitigazione e soluzioni per ridurre al minimo la probabilità che da un simile evento possa scaturire un collasso sistemico del Paese, un traguardo che dovremmo perseguire tutti insieme come sistema Paese, ma ritengo che e lo dicevo ieri durante la festa della nostra Marina militare a Palermo,
Ritengo che prima di tutto bisognerà affrontare un problema culturale.
Nel post guerra fredda abbiamo coltivato l'illusione che la sicurezza fosse un bene acquisito per sempre, perciò, inconsapevolmente, abbiamo indebolito la nostra capacità di leggere lo scenario geopolitico, di riconoscere le minacce immediate e soprattutto, di anticipare le sfide strategiche del futuro, bene, io credo che oggi guardando ad esempio al sud, al sud del Mediterraneo, non possiamo permetterci il lusso di attendere che le sfide da lì provenienti diventino le minacce di domani.
Abbiamo l'obbligo di prevenirle a garanzia nostra e a garanzia delle future generazioni, ma in tutto questo non vorrei essere frainteso sono pienamente consapevole che Africa e Medio Oriente offrono anche preziose opportunità in termini di fonti energetiche, di terre rare, di terreni disponibili per la coltivazione, mercati di crescita e partenariati possibili pertanto, e concludo veramente quando parliamo di Mediterraneo strategico, ritengo che sia fondamentale avere una visione strategica con una ampia visione che traguardi ad un approccio sistemico coinvolgendo tutto il nostro Paese.
Tutti gli strumenti del potere nazionale e soprattutto ogni singolo cittadino, attore consapevole del benessere della sicurezza dell'Italia la sfida ritengo sia una sfida.
Sistemica, difficile o vinciamo insieme come sistema Paese o il rischio è di divenire irrilevanti, grazie per l'attenzione.
Facciamo ora una breve pausa restando cortesemente in sala, siamo in attesa dell'arrivo del ministro Tajani, previsto intorno alle ore 15.
I.
Va bene.
Sì.
Prendono la parola il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, per la prima sessione plenaria il Mediterraneo come orizzonte strategico dell'Italia che si svolgerà in dialogo con l'avvocato Angelino Alfano, presidente del Cis Louis,
Grazie.
Sono. Sono molto contento di introdurre questo dialogo con il nostro vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, caro ministro, hai davanti una platea fatta di stakeholders istituzionali, scientifici d'azienda che sono qui radunati grazie alla visione e all'entusiasmo del Magnifico Rettore Paolo Boccardelli del direttore scientifico del Cissé della Luiss, Raffaele Marchetti per ragionare di Mediterraneo ed io credo che non ci possa essere un momento più azzeccato per discutere di Mediterraneo che,
Quello che stiamo vivendo a me il compito di sollecitare qualche tua riflessione è la prima considerazione a cui voglio di agganciare la la la la la il tuo intervento, è questo il Mediterraneo, il mare tra le terre o il Mare Nostrum o il mare di mezzo, le definizioni arabe, le definizioni romana e le definizioni che la storia ha dato di questo.
Mare sono tutte ed evidenziare che è un mare che si colloca tra i continenti e la.
Una cosa mi ha sempre colpito del Mediterraneo, che, se voi provate a chiudere gli occhi e immaginare il planisfero, quel planisfero vede questa piccola macchia azzurra.
E se lo paragonate agli oceani è un piccolo lago, eppure in quel lago sono nate le 3 religioni monoteiste trafficano, vengono commerciati i più grandi flussi del commercio mondiale, si verifica che in quel mare ormai passino cavi sottomarini cruciali, sono state combattute le guerre che hanno cambiato la storia del mondo e anche oggi il,
Mediterraneo è un,
Uno straordinario luogo per straordinarie occasioni di pace e, per molti versi, un epicentro di instabilità globale, da lì nascono le sfide asimmetriche, quelle migratorie, quelle del terrorismo internazionale, eppure ancora lì, secondo una valutazione che ritengo ragionevole e inciso, un pezzo del nostro futuro da scrivere.
Ancora lì risiede un pezzo del nostro destino se io ti chiedessi di diciamo definire il Mediterraneo oggi anche rispetto al quadro antenato, allo scenario dell'Unione europeo, come lo definì resti e in che termini descrive resti il suo essere priorità per noi.
Ma dopo una serie grazie per l'invito, grazie gare Angelino.
È stato anche il mio predecessore, quindi hai detto cose molto giuste, fatta un'analisi, e una fotografia della situazione è quella che è.
Il Mediterraneo per noi non può non essere il passato, il presente e il futuro, perché siamo immersi nel Mediterraneo, che vive in questo momento una situazione molto complicata.
Perché non soltanto c'è una guerra?
In corso
Soltanto perché c'è un'associazione di instabilità nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, anche nel continente africano, perché c'è tutto quello che c'è alle spalle di questi Paesi, l'Africa subsahariana, ma pensiamo a quello che succede in Libia, ci sono attraverso il Mediterraneo, i flussi migratori spesso si trasforma in un cimitero di migranti.
È un mare.
Adesso travagliato.
L'obiettivo dovrebbe essere quello di trasformarlo.
Nella grande opportunità per tutti quanti noi.
Noi riteniamo che il Mediterraneo debba essere un grande mare di commercio, un grande mare.
Dove attraverso il quale?
L'Europa si collega all'Africa pensiamo alle ai grandi corridoi marittimi che collegano l'Europa all'Africa, alle reti transeuropee, che si dovrebbero collegare le reti transafricane attraverso le autostrade marittime.
Pensiamo alle fonti energetiche.
Tutti di scambi l'interscambio portiamo elettricità.
Importiamo gas petrolio.
Potrebbe Gioia Tauro diventare un grande hub.
Per raccogliere fonti energetiche per tutta quanta?
L'Europa
E noi il tema del Mediterraneo e lo poniamo costantemente, lo poniamo sia all'Europa sia la NATO.
Perché non ci si può preoccupare soltanto del fronte orientale?
E sottovalutare il fronte meridionale per tutto quello che succede nel continente africano, è quello che succede in Medio Oriente, continente africano, c'è una presenza crescente di Cina, Russia.
Iran
Jihad islamica.
Più flussi migratori incredibili ci sono situazioni nel continente africano devastanti pensiamo al Sudan, con una guerra che ha molte più vittime di quelle che ci sono in Medio Oriente.
Con centinaia di migliaia di profughi.
Quindi dobbiamo guardare per proteggere l'Europa, ma anche per giocare un ruolo da protagonisti, non possiamo non essere noi a giocare questa partita nel Mediterraneo tenendo conto, poiché.
Nel mondo moderno, il Mediterraneo diventa tutt'uno con l'Oceano Indiano, se noi passiamo Suez ma russo, arriviamo fino all'India e non è un caso che si stia lavorando intensamente per realizzare il collo del corridoio Imec che dovrà collegare l'India Medio Oriente.
L'Europa rime che India, Medio Oriente, Europa e corridoio corridoio, io e India, Medio Oriente, Europa e Trieste dovrebbe essere il grande terminale di questo corridoio logistico commerciale.
Quello è l'obiettivo che noi abbiamo, per questo siamo così impegnati anche per costruire la pace in Medio Oriente, pensiamo al Libano.
Pensiamo a Gaza, pensiamo all'Iran, sono tutte realtà che, quando sono in guerra.
Creano instabilità tutti quanti noi.
E la chiusura di Hormuz provoca dei danni enormi.
Sia per quanto riguarda gli aspetti energetici, sia per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza alimentare.
Perché non soltanto beni alimentari, ma anche i fertilizzanti, in gran parte passano dalla, quindi è tutto collegato, e dobbiamo farne una nostra priorità.
E il Mediterraneo una delle priorità della nostra politica estera, perché tutti i signori ufficiali che stanno qua sanno bene quanto l'Italia.
Dalla NATO ponga sempre il problema del fianco sud c'è un fianco orientale, certo, ma c'è un fianco Sud che deve essere comunque protetto, deve essere valorizzato in tutti i tipi di strategia, il Piano Mattei è un modo per arrivare in Africa attraverso il Mediterraneo, è una scelta del governo,
Legata anche alla cooperazione internazionale, per far sì che l'Italia
Anche attraverso il Mediterraneo, possa arrivare in Africa.
Quindi è doveroso dire è la nostra identità, la nostra storia, e il Mediterraneo è il luogo dove noi.
Affondiamo la nostra identità e non possiamo oggi non lavorare ancora di più.
E anche da un punto di vista militare, quando si guarda la sicurezza e avere.
Vasi?
In tutta questa parte dei dei d'Italia, che si sia affonda.
Nel Mediterraneo significa poter garantire la sicurezza, poter osservare quello che accade nel Medio Oriente, in Africa, se sono tutte le realtà fino alla Siria.
Quindi, una nostra presenza è fondamentale, una presenza poi che deve essere articolata quando noi difendiamo la presenza dei cristiani in Medio Oriente, sono rimasto molto colpito dal fatto che sia stato deciso da parte delle forze armate israeliane di attaccare la parte cristiana di tiro,
Di cristiani sono elemento di stabilità.
Non è solo un fatto religioso.
Io sono per il dialogo interreligioso, per la libertà religiosa, però i cristiani irrisioni stare in mezzo tra Israele e l'Islam, senza avere alcuna colpa se non quella di voler vivere in pace.
Dei cristianizzare quella parte di Mediterranea significa rendere quella parte di Medea di Mediterraneo più instabile e più incandescente.
E a proposito di cristiani, un grande cristiano visionario e uomo di pace, come Giorgio la Pira, definiva il Mediterraneo come la prosecuzione del lago di Tiberiade, ecco, io credo che recuperare quella idea, come accennavi tu sotto il profilo del dialogo interreligioso cioè di questo luogo che ha dato comunque vita alle 3 religioni monoteiste proporrebbe la questione del dialogo anche da un punto di vista della sicurezza come un canale di sviluppo della sicurezza tu dicevi,
Le nostre Forze armate, le nostre forze di polizia, ho notato che il Comando generale dell'Arma, i carabinieri ascolteremo tra poco, il comandante generale Luongo ha deciso di.
Festeggiare l'anniversario dell'Arma proprio sul Mediterraneo a Reggio Calabria, così come il ministro Crosetto per la Marina Militare, ha scelto Palermo come la NATO scelse Napoli come sede del proprio insediamento nel fianco sud del Mediterraneo, cioè io credo che la dimensione di sicurezza, la dimensione del dialogo e la,
Dimensione dell'uso pieno, come accennavi tu relativamente al commercio del nostro soft power commerciale sia cruciale da questo punto di vista vorrei sottolineare una cosa noi e lo diciamo in un'università che ha da poco ricevuto una World molto importante come primatista in ambito di Economia e management, noi come Paese,
Non potremmo stare in piedi se non avessimo l'export?
Cioè noi abbiamo una incidenza dell'export in ambito complessivo del del Pil, che ormai supera ampiamente il 30% e si avvicina al 40%, e questo testimonia come il canale della diplomazia economica sia un canale cruciale che deve essere inquadrato come un pezzo importantissimo del nostro interesse nazionale. Io, per esempio, a proposito di Mediterraneo allargato, ho notato come negli ultimi anni sia raddoppiato il l'interscambio, per esempio con gli Emirati Arabi. Era qualche anno fa, al momento del tuo insediamento, credo fosse un po'più di 4 miliardi. Ora è superiore in tutti i Paesi del Golfo. Pensiamo che in Arabia Saudita adesso si organizza il Salone del mobile, peraltro, e quindi la la mia riflessione è quella per cui ti ti invito a, diciamo, ah, ah, ah, ah, ah sviluppare questo aspetto è quanto il Mediterraneo hai citato. Il Piano Mattei può incidere nell'ulteriore consolidamento della componente di export della diplomazia economica. In una proiezione meridionale dell'Italia come potenza economica, assolutamente è fondamentale
Non soltanto perché nel nord dell'Africa si affacciano Paesi dove noi esportiamo dove internazionale iniziamo, anche pensiamo nel settore dell'agricoltura, segretario generale aggiunto della FAO Martina, lo sa bene quello che facciamo in Egitto, quello che facciamo in tanti altri Paesi africani per esportare il nostro saper fare non soltanto i nostri prodotti esportiamo anche il nostro saper fare.
Per esempio, per coltivare terreni agricoli difficili e lo facciamo con i macchinari giusti, ma anche che, utilizzando il i frutti, i risultati della nostra ricerca.
Piantando piante che sono più resistenti mi riferisco alle tecnologie di evoluzione assistita, che permettono di avere delle piante che non sono Gm, sono piante più resistenti anche alla siccità, che non hanno bisogno di fertilizzanti, quindi crescono meglio e quindi è un'altra cosa che a noi esportiamo mi pare lo faccio la Federico secondo grande ricerca e sono andato lì a vedere
Sono tante altre realtà che noi possiamo sviluppare, penso perché dico che poi abbiamo sfidato i militari, ma i militari sono anche loro strumenti di politica estera, di politica.
Commerciale.
E che ci sta a fare la Marina Militare
Nel Mar Rosso, sta lì per permettere ai nostri mercantili.
Che passano dal Mediterraneo, Suez Mar Rosso di andare verso Oriente per esportare i nostri prodotti attraverso quella rotta passa il 40% del traffico marittimo commerciale italiano.
Quindi, anche lì, quando dicono i soldi per la sicurezza che servono, però non ci possiamo lamentare se poi affondano un mercantile italiano che esporta prodotti, li deve portare che ne so in India, in Vietnam o da un'altra parte del dell'Asia e se non ci fosse che sono passati centinaia e centinaia di mercantili basta parlare con qualsiasi compagnia italiana di navigazione che ringrazia la Marina militare per l'operazione che sta conducendo.
Ma anche il governo italiano che ha deciso di convincere l'Europa a organizzare con la missione, poi siamo soltanto italiani, greci, gli altri fanno di meno, però beneficiano, traggono anche loro e quindi anche quando si parla di spese per la sicurezza della difesa dobbiamo pensare anche a questo qui tutta la sicurezza dei trasporti è fondamentale.
E questo significa quindi potere, intanto andare a occupare i nuovi mercati.
I Paesi del Golfo sono paesi, come sa, molto ricchi, dove l'alta gamma italiana raccoglie grande successo, hanno possibilità quindi di spesa non secondaria, e poi ci sono altri Paesi, tutta l'Africa settentrionale, dove adesso faremo un business forum in Tunisia fra qualche due mi pare il 23 o il 24 e continuiamo a farlo a lavorare tanto anche con i Paesi del Nord Africa e non solo abbiamo fatto siamo stati in Selling, siamo stati Mauritania, siamo stati in Niger la nostra presenza in Niger, Nigeria, c'è l'uranio,
E c'è una presenza militare italiana che serve a fare politica estera che se non ci fosse l'Italia scomparirebbe l'Occidente dal Niger, da quella parte di Africa subsahariana, non stanno lì a perdere tempo, non è un'operazione, come posso dire, velleitaria.
Cioè quando i nostri militari si spostano, vengono inviati, sono strumento di politica estera, non stanno lì soltanto sventolare la bandiera e già sarebbe una cosa nobile, ma stanno lì a fare operazioni.
Per sostenere la presenza per accreditare una presenza commerciale economica del nostro Paese.
Ma come stiamo adesso nella nuova nel decreto missioni a me invieremo ai militari per formare la Guardia costiera tunisina, ma saranno alla Guardia di Finanza, a farlo, come abbiamo Carabinieri Esercito Marina erano tutti tutte le nostre forze armate nelle diverse componenti, sono strumento di politica estera e nelle aree del Mediterraneo ce ne sono tanti meriteranno pensiamo anche di Mar Adriatico tutti i Balcani noi abbiamo una presenza consistente,
In Bosnia, una guerra senza consistente tra.
Serbia e Costa una presenza in Albania, una presenza in Montenegro che sono tutte donne e uomini.
Che permettono all'Italia di giocare un ruolo da protagonista
Nell'area dei Balcani, che anche l'area mediterranea non dimentichiamo l'Adriatico Adriatico e del Mediterraneo, quindi anche lì per noi è importante svolgere un ruolo quando diciamo.
Facciamo in fretta a far entrare nell'Unione europea i Balcani candidati e non facciamo scavalcare questi Paesi dall'Ucraina, perché sarebbe sbagliato, devono avere tutti pari dignità e lo diciamo perché vogliamo svolgere un ruolo in quella parte d'Europa che guarda all'Italia con grande attenzione.
Se tu vai al confine tra Serbia e Kosovo, sia i kosovari sia i serbi sono contenti della presenza italiana, quindi dovunque tu vai, non c'è qualcuno che si lamenta della presenza italiana, quando facciamo accordi per formare le guardie costiere dei vari paesi del nord della lo facciamo anche per contrastare l'immigrazione clandestina.
Perché poi non ci si può lamentare a, non si erano il problema della sicurezza, troppi immigrati clandestini e va messo tu, non fai.
Gli accordi con i Paesi da dove partono è difficile non avere immigrazione clandestina, dobbiamo avere migrazione irregolare per andare a occupare quei posti nel mondo del lavoro, dove non ci sono italiani, c'è un problema anche di demografia, nel nostro paese non c'è quando noi non ci sono giovani e non ci sono persone quando e non puoi sostituire chi va in pensione se italiano deve per forza avere nelle aziende qualcuno che sia che venga da fuori e voglia fare quel lavoro.
Quindi migrazione irregolare si quindi tutti gli aspetti formativi, educativi e meno insegnamento della lingua, è quello che noi facciamo poi, naturalmente, collaborare con accordi che permettono poi di fermare l'immigrazione clandestina e di contrastare i signori della morte, che sono i trafficanti di esseri umani, quindi anche tutto questo è parte di una strategia complessiva che ci vede nel ovviamente nell'area del Mediterraneo che sia la parte adriatico che sia la parte verso la la Libano,
Israele e siamo andati a difendere, per esempio, l'integrità.
Diciamo della dell'Europa, inviando navi della Marina militare a protezione di Cipro, quando c'è stato l'ultimo attacco da parte iraniana.
E quindi noi abbiamo un compito anche da svolgere, è quello di garantire poi la sicurezza dei Paesi che sono più piccoli e meno che hanno meno possibilità di difesa rispetto a noi, quindi cioè il Mediterraneo, per noi diventa.
La politica estera, perché attraverso siamo il Sud dell'Europa abbiamo anche il compito di rappresentare un po'all'Europa del.
Del sud, nell'area del Mediterraneo, e questo mi dà lo spunto per un'ultima sollecitazione o suggestione, caro Ministro che vorrei farti ad avvio dei nostri lavori, il Magnifico Rettore Boccardelli è il professore Marchetti, si sono entrambi soffermati su un punto e cioè l'idea di un'Italia forte nel Mediterraneo per essere ancora più forte in Europa.
Esattamente diciamo a matrice un po'incastro con quello che dicevi tu è un grande statista che è stato anche lui ministro degli Esteri, un grande statista italiano come Aldo Moro meridionale e Mediterraneo pugliese, diceva all'Italia non si può chiedere di scegliere se essere europea o essere mediterranea, perché L Italia e mediterranea e l'Italia è europea, ecco, nell'ambito della civiltà europea nasce nel Mediterraneo esattamente e nell'ambito quindi della strategia italiana, quanto noi possiamo premere sul Mediterraneo in termini di priorità strategica, per avere anche un dividendo politico relativamente al peso italiano in Europa, ma assolutamente è fondamentale. Il Mediterraneo è fondamentale per tutta l'Europa
E direi fondamentale anche per gli Stati Uniti sbagliano quando pensano di poter ridurre la loro presenza nel Mediterraneo.
Perché si gioca nel Mediterraneo o attraverso il Mediterraneo, anche una straordinaria partita geopolitica?
Il conto, il futuro del continente africano è una straordinaria partita geopolitica, l'Africa.
Di chi deve essere l'interlocutore?
Dell'Europa e quindi dell'Occidente oppure della Cina?
Tertium non datur, se non è che nella Cina significa anche la Russia, allora se il nostro e lo dico non con spirito coloniale, io dico con.
In un rapporto di parità assoluta.
L'Africa vuole interloquire con con l'Occidente con l'Europa, ma chi è il miglior ambasciatore dell'Occidente e dell'Europa in Africa, chi può essere sempre più il migliore ambasciatore dell'Occidente e dell'Europa, basta girare per il continente africano e capire che,
Il cliente più richiesto.
Siamo noi
C'è ovunque, c'è apprezzamento per l'Italia, faccio un esempio.
Che più così più forte in Niger, quando c'è stato il colpo di Stato, il cambiamento.
Un anno e mezzo fa.
Non c'è stata di fronte all'ambasciata d'Italia.
Neanche una persona che si è fermata, neanche una scritta a matita, su un muro della nostra ambasciata e il trattamento che avevano gli italiani e l'apprezzamento che vogliono gli italiani con il vecchio sistema e con il Nuovo è esattamente lo stesso a dimostrazione che gli italiani non sono di parte ma si integrano perfettamente nei territori dove vanno, questo è un esempio, quindi la presenza italiana, quando dicevo prima, sempre parlando del Niger, siamo gli unici occidentali presenti.
Probabilmente nessun altro sarebbe accettato se non l'Italia, e quindi l'Italia diventa un presidio dell'Europa, un avamposto dell'Europa, anche in quella parte di mondo dove c'è la Jihad islamica, quindi anche ci sono spinte anti occidentali, l'Italia è il Paese comunque in grado di avere sempre e comunque un dialogo.
Con il mondo africano.
Con il continente africano, che è un continente ricchissimo, dove abitano persone povere, ma è un continente ricchissimo, chi sia preoccupato faccio l'esempio più recente di mandare medici o esperti per affrontare la questione Ebola, l'Italia.
Martina sa quante cose facciamo insieme, Ministero degli Esteri e favole per il Sudan, siamo l'unico Paese che ha organizzato una missione umanitaria in Sudan.
Con una distribuzione incredibili di beni, tanti altri si preoccupano di andare nei posti giustamente dove ci sono i riflettori accesi.
Noi siamo andati in Sudan, dove i riflettori sono spenti.
Abbiamo fatto cose che nessun altro ha fatto.
Con la riconoscenza di queste persone che incredibili tutti i business forum che facciamo tutti gli incontri facciamo dal Senegal, Mauritania al Kenya, abbiamo fatto un grande evento sul Kenya, qui c'è un centro spaziale importante, italiano in Kenya che do un se siamo,
La Somalia vuole una presenza militare italiana a Gibuti, c'è una presenza militare italiana, ma non è che insegnano a fare la guerra, insegno intanto a difendersi dal terrorismo.
E si integrano perfettamente nel territorio, cioè non c'è persona che in Africa che non gradisca agli italiani.
Per questo noi possiamo giocare questa partita.
Anche per la nostra mentalità sappiamo farci concavi e convessi, per noi non c'è il bianco e il nero, come c'è spesso in molti paesi del nord Europa, per noi c'è il bianco e il nero, il grigio grigio più scuro dice un po'più chiaro B e AB è anche una questione di mentalità perché diciamo tu sei siciliano e sai che la Sicilia è stato un cocktail di,
Di civiltà differenti, un'isola con 5 milioni di dati e appunto quindi è guerra l'altro giorno ho raccontato questa cosa viene intanto lo dico per me, hanno accusato dice Tajani, rivendica le sue origini islamiche, non ha detto non ha fatto questo io parlando del Mediterraneo ha detto che il mio cognome è un cognome che è di origine araba e io non voglio dire niente su Alfano.
Diciamo, non voglio sottolineare questa.
Poi ho detto ero, ho sbagliato, ho detto pretendere un profeta, invece era, come posso dire, un santo chiamiamolo, così dell'Islam nell'Africa nera di Giani che si chiamava così, ma poi già c'era prima era il nome.
Eh, ma non è che ho detto che io sono su rivendico le origini islamica, ho detto soltanto che molti cognomi italiani sono cognomi di origine araba, perché ci sono persone che, viaggiando nel mare come a Malta, metà dei cognomi sono cognomi italiani sono cognomi siciliani, è ovvio che quando c'è il Mare Nostrum è ovvio che ci si sposta da una parte dall'altra il pescatore, l'intellettuale, l'architetto si spostano tanti architetti, nel 1.300 1.400 erano arabi e venivano a svolgere la loro professione nel Sud d'Italia. Questo ma non è che era soltanto per quello non rivendico nessuna. Io non so, non voglio essere rivendicare niente DIGOS
Basta un fatto di cronaca e però è la verità, questa dimostrazione, che noi possiamo svolgere un grande ruolo, dobbiamo decidere di svolgerlo.
Perché è vantaggioso per la nostra politica, ma è vantaggioso per l'intera Europa perché, ripeto, quello che può fare l'Italia in questa parte del mondo non lo può fare nessun altro questo vale anche.
In Medio Oriente.
Vale il Libano, vale in Palestina, perché, al di là della propaganda nazionale.
Se tu vai l'italiano è ben visto, ossia dall'ebreo, sia dal palestinese.
I militari UNIFIL adesso, a parte qualche incidente di quello che succede, però, sono sempre stati ben visti da tutte le parti in causa, questo è, è la realtà e noi dobbiamo saper utilizzare questa nostra fama positiva.
Per contare di più e far contare di più anche l'Europa essere il ponte tra l'Europa e l'Africa, perché senza questo ponte rischiamo di avere l'Africa interlocutore di altri, è interesse nostro interesse dell'Africa essere.
Interlocutori reciproci con una nuova mentalità, quando io parlo di joint venture e quando parlo di materie prime, che è uno dei temi fondamentali per la competitività del nostro sistema industriale.
Abbiamo parlato oggi a lungo, anche con il presidente della Corea del Sud, che in visita in Italia durante l'incontro del presidente Mattarella, e le materie prime, le materie prime Montesano in Africa, facciamo già Inventions, andiamo a estrarre, facciamo trasformare le materie prime in loco, quindi così non sfrutti ma crea lavoro,
E poi le prendi a prezzi vantaggiosi, questo è quello che si deve fare se vogliamo far sì che l'Italia portavoce dell'Europa possa avere un rapporto privilegiato con il continente africano, che è nostro interesse, ma anche interesse dell'Africa.
Perché diciamoci la verità, il nostro interesse non è neocoloniale, la Cina che è lontana.
Millemiglia,
Dall'Africa ha solo interessi di business
Noi abbiamo molti interessi diversi di tipo diverso.
Anche basta vedere la qualità delle opere infrastrutturali realizzate da noi e quelle realizzate dai cinesi, basta chiedere agli africani, ne fanno tante, però poi la qualità non è la qualità.
Della strada fatta da noi.
Ma questo lo racconta qualsiasi governante africano, però certo, se noi non ci siamo, è ovvio e giusto che si rivolgano ad altri.
Questo per questo io credo che noi possiamo e dobbiamo anzi svolgere un ruolo importante utilizzando tutti i nostri strumenti compresi e le ONG, e comprese le imprese e le Forze armate compresi.
Missionari, laici e religiosi che sono altri.
Altre immagini di un'Italia positiva.
E se noi riusciamo a mettere tutto questo sistema, credo che ne trarremo vantaggio economico e politico anche all'interno dell'Europa, perché quello che possiamo fare noi, gli altri, non lo possono fare bene, grazie al vicepresidente del Consiglio e il ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, che ci ha aperto lo scenario migliore per cominciare le nostre sessioni pomeridiane, grazie di essere qui e di aver accettato il nostro grazie grazie a un saluto a tutti i ragazzi, naturalmente alle nostre autorità. Stiamo lavorando poi perché adesso, a proposito, perché il nostro Maurizio Martina possa diventare lui la guida della Favo
In bocca al lupo pure dalla Luiss.
Di Prosek prosegue ora in sessioni parallele, la sessione infrastrutture critiche nel Mediterraneo si terrà in Aula TD 0 al piano terra di questo edificio intervengono il dottor Bagnasco.
Il dottor Ferraris, la presidente Pinotti, ed il presidente Zehnder modera, la dottoressa Flavia, Giacobbe direttrice di formiche.
Contemporaneamente in aula Tdi 1, salendo le scale al primo piano è prevista invece la sessione blue economy e portualità nel Mediterraneo.
Invitiamo ora sul palco il generale Luongo, il dottor Martina, l'ingegner Sesana e il dottor Zanetti modera, la dottoressa Iman Sabbah della Rai, grazie.
La sessione inizierà a stretto giro in attesa dei tempi tecnici, grazie.
Pessimo, do la parola alla moderatrice.
Buona sera ben trovati, io sono davvero molto onorata di essere qui oggi in mezzo a voi e di aver ascoltato anche gli interventi che hanno preceduto questa azione è il Mediterraneo, per me non è solo un luogo di cui mi occupo professionalmente essendo giornalista soprattutto in questo periodo in cui è una zona segnata purtroppo dalle guerre e le ultime notizie che continuano ad arrivare sono davvero molto preoccupanti, ma io vengo dal sud del Mediterraneo, da una piccola città molto piccola ma molto famosa che si chiama Nazareth e poc'anzi hanno parlato di cristiani,
Del Medio Oriente. Io faccio anche parte di questa piccola categoria. È di minoranza che, nonostante tutto e nonostante le difficoltà, ha deciso di resistere e rimanere anche per essere un po'testimoni di ciò che oggi il Mediterraneo, anche l'Europa, penso che proprio nei momenti così complessi e molto importante parlare del Mediterraneo, non solo dal punto di vista della cronaca della guerra, ma parlare del Mediterraneo anche come un luogo di opportunità di sviluppo e che continua a rappresentare per tutti noi, è proprio in questa prospettiva che la nostra sessione blue economy e il sistema della portualità assume un ruolo sempre più strategico. L'80% del compenso mondiale passa proprio per il mare e ovviamente l'Italia ne è in qualche modo protagonista, perché ha circa 7.900 chilometri di coste e dunque il ruolo suo non è solo importante, perché geograficamente l'Italia è un ponte tra il Nord e il Sud, ma perché ha delle potenzialità enormi per cercare di rimanere protagonista, nonostante lo scenario preoccupante a cui stiamo assistendo, ma ovviamente di questo saranno i nostri illustri ospiti a parlare. Saluto, ovviamente, presentando prima alla mia sinistra il generale Salvatore Longo, comandante generale dell'Arma dei carabinieri e poi Maurizio Martina, direttore generale aggiunto della FAO
Alla mia destra, l'ingegnere Marco Sesana, general manager del gruppo Generali e poi, dottor Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa, Crociere e delegato di Confindustria proprio per l'economia del mare allora generale mi tocca parlare con partire con lei perché ovviamente il tema sicurezza sta a cuore di tutti noi, soprattutto in queste ore, anche perché il nostro Mediterraneo come abbiamo ascoltato fino a poco tempo fa e un insieme di sicurezza, legalità ed economia,
Ma secondo lei, quali sono le principali minacce oggi alla sicurezza di questa zona e in che modo coincidono sulla capacità dell'Italia del nostro Paese di valorizzare questo vaccino, valorizzare il Mediterraneo come anche spazio di cooperazione e sviluppo, innanzitutto, buongiorno a tutti.
Sì, buon pomeriggio,
Grazie per questo invito.
Invito rivolto all'Arma dei Carabinieri per quello che fa in questo settore.
Eh, ma io penso immediatamente che bisogna fare un punto su quello che stiamo vivendo in questo momento, è ovvio, le analisi delle attuali contingenze ci portano a guardare al Mediterraneo, anche una prospettiva futura e quello che si diceva pure poco fino a poco fa non possiamo pensare oggi al Mediterraneo come,
Una mera dimensione geografica, avremmo fatto il più grosso degli errori
Oggi si parla tanto di Mediterraneo allargato di cosa produce il Mediterraneo allargato, l'abbiamo anche affrontato recentemente a Palermo, in un piccolo panel tecnico tra noi, forze armate.
Questo è oggi è diventato, secondo me, un complesso ecosistema che si estende se voi ci fate un po'caso dalle, diciamo dalle aree turbolente del Sahel fino alle rotte strategiche del Corno d'Africa.
Quindi un'area molto vasta, in cui le sfide sulla sicurezza mettono in gioco anche le capacità dell'Italia di essere presenti in queste aree, ma non solo di essere presenti, ma di diventare sempre un attore protagonista in questo contesto.
Vedete.
In primo luogo, secondo me dobbiamo confrontarci con quelle minacce dirette alle nostre risorse, vitali, quindi la sicurezza delle infrastrutture sottomarine e la stessa sopravvivenza, io direi della vitalità della blue economy.
In questo contesto, ovviamente, noi dobbiamo avere la possibilità di essere un po'predittivi, ma come si fa a essere predittivi in questo contesto, ma sicuramente mettendo in moto quello che è la nostra capacità, come diceva il ministro Tajani di essere inclusivi, perché gli italiani in questo contesto è un po'l'Arma dei Carabinieri devo dire hanno esportato un modo diverso di essere presenti in quelle aree,
Perché perché non dimentichiamo che oggi viviamo un mondo?
Di multidominio, caratterizzato da Poli crisi, minacce ibridi e anche da una situazione che, secondo me, va a toccare in profondità il modo con cui si fa sicurezza e quindi senza infrastrutture sicure e senza un'economia marittima protetta, secondo me lo sviluppo stesso e il vaccino viene,
Fortemente compromesso e noi questo non lo possiamo consentire, lei parlava dell'80%, del dei traffici che arrivano dal mare, pensi che tutto il traffico mondiale sul Mediterraneo si attesta quasi al 25% non solo, ma abbiamo quasi il 20% delle paper Line che arrivano dall'Africa verso l'Europa qui significa anche,
Un problema energetico impressionante se si dovesse interrompere e in questo momento in cui ovviamente siamo davanti a tutti, vi sono tensioni, crisi, è anche conflitti, pensate cosa succede nell'Under Water, su pensate soltanto a cosa oggi succede.
Con il controllo sottomarino.
E qui non sto svelando segreti, ma sapete che abbiamo sottomarini russi, abbiamo sottomarini gli altri Paesi che stanno lì e fanno le loro azioni, e quindi anche questo comporta un innalzamento del livello della minaccia, in secondo luogo, secondo me emerge un problema strutturale rappresentato ormai da tempo dalla marcata deficienza della governance e del governi perché sono le aree di crisi sono moltissime la facilità istituzionale crea un terreno fertile in cui proliferano criminalità transnazionale.
E tanti attori ostili sapete che l'Africa da sempre e quell'aria e culla del di tante organizzazioni che vendono sicurezza, ma in effetti sono mercenari, e questo comporta anche questo, un'attenzione particolare, allora a queste dinamiche e noi dobbiamo rispondere dobbiamo rispondere perché l'Italia ha necessità di essere presenti,
E il signor Ministro Tajani, il parlava, per esempio, della nostra presenza in Niger, la nostra presenza in Niger, siamo l'unico contingente rimasto occidentale e quando ci fu il colpo di Stato, tanto per essere c'era lì un generale dei carabinieri che ha tenuto praticamente l'ambasciata e arriva ai rapporti diretti ed è stato l'unico che riusciva a parlare con tutti questo a dimostrazione che no che noi siamo più bravi degli altri o le nostre forze armate,
Però le nostre forze armate vengono viste in un modo completamente diverso e questo, secondo me, ci consente, di fronte a uno scenario così frammentato, di cambiare un po'la postura e questa presenza che, se se deve essere costante, si deve tradurre da deterrenza a attività di prevenzione strategica,
Ecco, io direi che la sfida più grande è questa e questa di cercare di essere uno strumento di stabilità all'interno di un contesto di Poli crisi in cui l'Europa ma tutti i Paesi rivieraschi hanno bisogno dell'Italia e secondo me l'Italia è il suo ruolo lo fa e lo fa anche molto bene.
Occorre Martina i conflitti in corso e le scelte di alcune grandi potenze hanno in qualche modo indebolito il sistema multilaterale in cui abbiamo creduto da subito dopo la Seconda guerra mondiale, ancora oggi, senso parlare del multilateralismo per cercare di affrontare le sfide globali e parlando della blue economy quali sono le priorità per voi per la fauna ma anche per il nostro Paese tanto grazie buon pomeriggio a tutti, grazie di cuore per l'invito un saluto a tutti voi.
Spazzamento ovviamente dal ministro Tajani anche per le parole di prima e io direi questo in una battuta.
Il multilateralismo in crisi sì.
Alcuni di noi sanno che questa crisi non è improvvisa, arriva da lontano, ma a maggior ragione perché è in crisi, c'è un'opportunità per chi come noi e qui riprendo il filo del ragionamento che dal ministro Tajani al comandante generale è stato portato alla vostra attenzione qui c'è l'opportunità italiana.
Di.
Concretizzare quel modo di essere nel mondo che nel Mediterraneo e, in particolare, si sostanzia in una certa idea del Mediterraneo a crisi del multilateralismo è figlia di tante questioni.
Le possiamo discutere giustamente qui, in questa sede accademica, dovremmo partire dalla crisi del Consiglio di Sicurezza, ragionare di 1.000 di 1.000 questioni.
Io credo che sia un'opportunità per un Paese che, come è stato giustamente detto, mette in campo il meglio di sé quando riesce a declinare il suo concetto di potenza in un modo diverso sul concetto di relazione con gli altri in un modo diverso.
A me ha sempre affascinato adesso.
Bisognerebbe avere tempo di discuterne, ma, professor Lupo, ha usato un termine che a me affascina tantissimo, no, a proposito di rimettere in discussione alcune categorie.
E ha fatto un libro non semplice, devo dire dove però cerca di descrivere l'idea del Medio Occidente, se ci pensate già solo af affacciarsi a questa ambizione qui del Medio Occidente.
Portate con sé, dal mio punto di vista, una vocazione italiana nel Mediterraneo straordinariamente attuale, e poi riprende esattamente tutto quello che è stato detto, quello che vi posso dire io, che dal punto di vista multilaterale L Italia è può essere e e poi,
Essere perfettamente un hub, Lab multilaterale mediterraneo per eccellenza.
E ancora scaviamo nella nostra storia, io continuo a pensare che le classi dirigenti italiane del post Seconda guerra mondiale, che hanno candidato l'Italia a ospitare il polo delle Nazioni Unite sulle questioni alimentari a Roma dopo la devastante Seconda guerra mondiale, avevano un'ambizione straordinaria.
E avevano una lungimiranza straordinaria immaginatevi, la Fao è venuta qui nel 1951 ed era parte di una visione strategica cosa doveva essere l'Italia in quel tempo, dopo la seconda guerra mondiale.
Esattamente quello che l'Italia può essere oggi un grande hub multilaterale per l'intero Mediterraneo, con tutto quello che avete detto.
Più specificamente, sui temi della sicurezza alimentare.
Direi che la sicurezza alimentare incarna esattamente il potenziale che noi abbiamo, proprio perché non è solo un fatto tecnico, cioè produrre in maniera adeguata per tutti o per tanti e garantire stabilità, perché quando parliamo di sicurezza alimentare e parliamo sostanzialmente poi anche di stabilità,
Ma dentro la questione della sicurezza alimentare, del saper fare attorno a questa questione c'è tutto, come dire il, il know how italiano di soft power di intelligenza, di di saper fare, potremmo discutere per ore.
Qual è la domanda italiana, ad esempio in Africa, ma non solo su questi ponti e quant'è il potenziale formidabile che c'è settimana scorsa, ero in Ghana e discutevamo con la ministra della pesca ghanese, di come a loro per loro sia fondamentale avere una possibilità di ingaggio col sistema italiano per ad esempio loro non hanno una Guardia costiera, non hanno sistemi di controllo come li abbiamo noi, ad esempio il
La la collaborazione strategica formativa tra noi e loro su questo fronte è fondamentale, quanto è anche un capitale diplomatico era un paese come questo, tanto cosa facciamo noi, ho finito.
E noi lavoriamo sui temi ovviamente più specifici della sicurezza alimentare in questo contesto mi basta ricordare un dato 3 miliardi di persone nel mondo.
Acquisiscono almeno il 20% delle loro proteine animali attraverso ciò che il mare produce.
E non ho il dato Mediterraneo, mi scuso, ma fatte più o meno le proporzioni, stiamo parlando comunque di un'enormità anche nel Mediterraneo. Accanto alle cose che venivano giustamente detto, c'è anche la considerazione che il mare, ovviamente non solo con la pesca, ma con anche altre attività strategiche. Oggi dovremmo discutere molto di acquacoltura. Ad esempio, è una risorsa potenziale pazzesca incredibile, e quindi tanto più l'Italia riesce a lavorare su questi temi, tanto più L Italia sviluppa non una novità, ma un dato costitutivo del suo essere paese nel cuore del Mediterraneo, penisola, affacciata a un asse strategico come quello africano mediorientale. Io li vedo un potenziale enorme associato a quello che provavo a dire prima, cioè al fatto che non il multilateralismo
Ce l'abbiamo nel sangue anche quando facciamo il bilaterale, noi in realtà facciamo multilaterale e questo è un altro capitolo che bisognerebbe indagare perché nessuno più di noi riesce, questa è la mia esperienza di questi anni a vivere in molti il bilateralismo come multilateralismo e quindi anche questa discussione che spesso negli addetti ai lavori c'è dal abbandoniamo multilaterale per fare bilaterale, francamente per me non esiste perché, ad esempio, noi ce l'abbiamo nel sangue, il fatto che se parliamo e lavoriamo con una controparte, ingaggiamo anche altri, e questo è un capitale enorme che sta nella testa. Prima di tutto, no, io direi che questo, in un mondo così frammentato, così difficile, è un valore che noi dobbiamo mettere a fattor comune, che dobbiamo riconoscere, su cui dobbiamo investire
è proprio un biglietto da visita principale, anche per quanto riguarda le nostre missioni all'estero. Ho incontrato tanti palestinesi, per esempio, dove ci sono le missioni italiane e quando un militare si presenta, io sono italiano. È già tutto più facilitato lo stesso per gli imprenditori quando siamo in Europa e quando un giovane imprenditore si presenta in un'azienda e dice che ha studiato, che è cresciuto ed è italiano e già a metà del lavoro è fatto. Passiamo su adesso due settori importanti per cercare di ragionare insieme anche a voi rispetto al momento che stiamo vivendo, prima, ovviamente, di proiettarci anche sul futuro ingegner Sesana, che è il general manager del gruppo Generali. Abbiamo parlato a lungo in questo periodo anche delle assicurazioni e non Mediterraneo, dove si vive a fatica, soprattutto nel settore marittimo, o le notizie, tra l'altro delle ultime ore, sono davvero molto preoccupanti perché Trump ha annunciato, per esempio, un nuovo attacco ancora più duro questa sera,
E ha annunciato di voler occupare la principale isola di petrolio dell'Iran Carr, e questo potrebbe portare nuovamente alla chiusura dello stretto di Hormuz e abbiamo anche li accusi che minacciano di chiudere l'altro canale principale che Babil manda come valuta generali questo rischio geopolitico, soprattutto nelle vostre scelte di investimento sotto tutti i punti di vista normativo, infrastrutturale, governance come ritiene Indis quali cose ritiene indispensabili che possono attrarre maggiori capitali privati proprio verso l'Italia in questo momento delicato,
Dopo questa premessa.
Mi dispiace, ma purtroppo ci travolge tutti noi, immagino a voi, soprattutto chiaramente allora, quando parliamo di rischio geopolitico.
È molto difficile separare il rischio geopolitico da un'articolazione dei rischi molto più ampia, quindi, quando parliamo di un fattore di rischio, dobbiamo sempre immaginarci rischi normativi infrastrutturali ho sentito parlare, secondo me, in modo molto appropriato di rischi climatici.
Nella zona che stanno generando.
Diciamo così, dei trend alcuni dei trend che vediamo di cui parliamo, credo che siano proprio
Derivati dalla crisi, crisi climatica che abbiamo e quindi, dal nostro punto di vista, quando si parla di rischi bisogna avere una visione molto integrata entra infatti è molto utile avere tutte queste prospettive e ragionare in modo allargato sui rischi, proprio perché ci dà la possibilità di inglobare spunti molto diversi.
E quando riusciamo ad allargare la prospettiva e riusciamo, come dicevamo prima, a fare sistema e ad essere nella testa multilaterali anche nella valutazione dei rischi, riusciamo a capire che un rischio è ben valutato quando si entra in fase di progettazione in fase di sviluppo quindi ex ante e non esposta questo fa cambiare completamente anche la divisione assicurativa da una visione assicurativa, siccome più tradizionale e una più moderna.
Cioè capire come si sviluppano infrastruttura e quali sono le misure di prevenzione che si mettono in atto in questa, in questa infrastruttura e la prevenzione e a tutto tondo, la quando pseudo parlare di prevenzione, cyber no, prevenzione logistica, quindi, come queste si sviluppano per fare in modo che poi un rischio sia assicurabile, per esempio, e su questo ci possono essere capitali privati che possano sviluppare quel rischio, ecco avere queste questa doppia visione. Primo, una visione integrata del rischio, secondo tante dimensioni, secondo, una visione sostenibile del rischio, quindi arrivare in anticipo e essere parte della progettazione, secondo noi è il primo passo, perché il capitale privato arriva quando conosce, è in grado di valutare, è in grado di valutare, e precisamente al rischio e io credo che i capitali siano a disposizione per questo tipo di
E di sviluppo, in particolare i capitali per le infrastrutture, che sono molto necessari, ma dal mio punto di vista so sono disponibili, a patto che ci sia una valutazione puntuale e profonda del rischio, proprio per questo noi stiamo cercando di sviluppare e la nostra strategia ne parla hub che siano tecnici ma anche di dialogo con i Frast, con con le istituzioni e con altri privati con cui si può fare rete. Faccio un esempio, noi abbiamo sviluppato un Klein Mahtab,
Che serve per valutare il rischio tecnico, ma ci serve anche come base di interlocuzione con altre Istituzioni per fare in modo di prevenire questo rischio.
Allora, quando mettiamo in fila tutte queste cose, dopodiché, possiamo, dal mio punto di vista, in modo molto più completo, molto più rotondo, fare il nostro lavoro, qual è il nostro lavoro, noi abbiamo due compiti sostanziali nella nella.
Nella filiera finanziaria una è quella di assicuratore, è quella classica, ma la seconda è anche l'investitore noi voglio ricordare che su soluzioni sostenibili o climatiche, insomma che che dir si voglia, investiamo al momento quasi 12 miliardi di euro, quindi siamo un investitore rilevante, sostanziale.
E abbiamo capitale disposizioni per grandi progetti, chiaramente il tema, come dicevo prima, è fare in modo che ci sia una valutazione integrata, una valutazione sostenibile, e che ci sia una rete privata e pubblica di istituzioni che sia in grado di collaborare per trovare le migliori soluzioni e proteggere al meglio gli asset che si vanno a sviluppare la parola prevenzione è la parola d'ordine in queste prime risposte e al dottor Zanetti e voglie come Confindustria, ma anche, ovviamente, come Costa Crociere, siete protagonisti dell'economia italiana nel Mediterraneo,
E un Mediterraneo, come dicevamo molto instabile, che rischia tra l'altro di essere ancora più difficile da comprendere nei prossimi giorni nel prossimo periodo, quali sono gli ostacoli principale da rimuovere immediatamente per voi e come affrontarle e, soprattutto restare anche sulla questione prevenzione quanto è importante per il vostro settore allora buongiorno a tutti il Mediterraneo gioca un ruolo,
Centrale, lo abbiamo ascoltato da diversi punti di vista, l'abbiamo ascoltato nella nella relazione.
E nei nelle introduzioni che hanno preceduto questo panel dal Mediterraneo passano, cioè c'è un tema energia enorme, il 65% dell'approvvigionamento europeo passa dal Mediterraneo.
Signor ministro del 35% dell'approvvigionamento di greggio passa dal Mediterraneo e un terzo delle rotte il generale lo ha accennato, delle rotte strategiche mondiali includono il Mediterraneo, che quindi è un punto nodale, è fondamentale Cis esposto. Per quanto riguarda il nostro Paese, il ruolo che ha ha delle vulnerabilità come se vogliamo, è normale che sia, è importante identificarle in qualsiasi processo, sia aziendale che strategico e quindi lavorarci. Noi le abbiamo identificate su quattro piani fondamentali, un piano normativo, un piano infrastrutturale, un piano operativo ed uno geopolitico a livello infrastrutturale
Ci sono temi che riguardano il nostro Paese per il ruolo che può avere nel Mediterraneo, che sono molto importanti, che sono fortunatamente in lavorazione e in fase speriamo di soluzione, ma penso a temi molto operativi come i dragaggi che nel resto d'Europa sono attività di ordinaria amministrazione da noi sono ancora son stati.
Attività di straordinaria amministrazione. Penso alle connessioni intermodali. Le nostre città hanno caratteristiche uniche, meravigliose, ma sicuramente non favoriscono il trasferimento modale dalla terra al mare e viceversa, penso al costo dell'energia, comunque l'Italia paga l'energia, un 25% in più rispetto alla media europea per arrivare poi a delle differenze enormi rispetto alla Francia. Parliamo del 50%, ci sono delle vulnerabilità normative, c'è stata e anche qui in questo caso stiamo parlando proprio in un processo di per quanto riguarda la governance portuale, di armonizzazione con con
L'iter che sta avendo il il decreto sulla governance portuale, però, abbiamo vissuto con una governance portuale frammentata, con procedure diverse da Porta a porto per per le concessioni per per l'operatività e stiamo vivendo con una bandiera e questo forse è un'opportunità di di aumentare e di come dire di completare lo spettro delle armi che l'Italia a livello di diplomazia e di geopolitica che è quello di una bandiera che oggi soffre di una burocrazia che fa sì che anni che perda tonnellaggio e in una sede importante come l'Aie mo dove poi le regole,
Le del dell'80% del commercio mondiale vengono fatte una bandiera debole significa una nostra influenza più debole, vado velocemente al piano al. Sul piano operativo c'è una digitalizzazione che deve essere portata avanti, l'Italia è ancora se poi pensiamo alla frontiera dell'intelligenza artificiale. Gli ultimi dati di maggio di Eurostat parlano di 4 punti percentuali di ritardo per l'Italia rispetto alla media europea e di oltre la metà di ritardo rispetto ai Paesi più avanti. Penso al Nord Europa, Danimarca, Finlandia. C'è un mismatch di competenze sia qualitativo che quantitativo e, infine,
La vulnerabilità geopolitica ha sicuramente c'è, un tema di sicurezza delle rotte e il problema è quello che ascoltiamo in queste ore, sicuramente aggrava la questione, oltre che aggravare la posizione di migliaia di lavoratori di frumento Ars che sono a bordo delle migliaia di navi bloccate nel Golfo Persico e questo è sempre un tema,
Che non dobbiamo mai dimenticare, perché le navi hanno equipaggi a bordo e poi c'è una competizione infrastrutturale fra lati diversi del Mediterraneo, perché il lato sud del Mediterraneo in questo momento gode di una regolamentazione che il lato nord non ha e basta pensare all'ETS.
Per capire come le regole del gioco competitivo fra le 2 sponde del Mediterraneo siano completamente sbilanciati.
Intanto saluto il ministro Nello Musumeci, che è arrivato buonasera, venne arrivato ministra.
Generale Longo ripartirei e da lei vi chiederò di essere un po'più brevi, rapidi che abbiamo 10 minuti per concludere questo secondo passaggio io penso che la stabilità del Mediterraneo passa anche attraverso il rafforzamento delle istituzioni dei Paesi del Mediterraneo, quali sono oggi, secondo lei, gli strumenti necessari per favorire questo processo?
Io penso sia chiaro rivolto alla stabilità dei Paesi partner.
E perché il loro, i loro sistemi, se non vengono considerati sicuri, creiamo il collasso delle condizioni di sicurezza, noi lo facciamo attraverso sarò rapidissimo tre forme, la prima e il cosiddetto capacity building, cioè la capacità di costruire delle condizioni affinché gli Stati stessi riescono a stabilizzare le loro istituzioni e attraverso una formazione costante e un supporto costante.
La seconda ed è funzionale alla prima, è quello di creare la cosiddetta stabili tipo leasing. Che cos'è? La stabilità politica è quello di generare dei sistemi virtuosi in cui la polizia genera dei percorsi dei percorsi di prossimità. Ritorniamo un attimo a quello che avevamo detto prima, cioè dei percorsi che non siano solo un intervento tecnico operativo, ma la capacità di fidelizzare le comunità. Quindi, in questo modo è una rete che si forma e e dà dei risultati. Pensiamo, aveva detto il ministro degli atti ai Balcani, no, la Bosnia oppure il Kosovo, i serbi dove abbiamo siamo riusciti a fare questo. Il terzo è quello invece che è prettamente militare, cioè quello di dare una funzione di polizia militare che impianti delle norme, delle regole che siano conservative, ma al momento stesso rispettate da tutti. Allora, attraverso questi tre sistemi, noi possiamo dare l'opportunità a quelle istituzioni di essere effettivamente stabili e di garantire un po'un percorso di crescita. Altrimenti, se una delle tre
Si muove in modo diverso, allora ci sono dei problemi di di mantenimento del della sicurezza, sta nel blocco, grazie.
Dottor Martina, la Fao ha sede a Roma, in Italia in che modo la vostra organizzazione può anche sostenere l'Italia, il sistema Italia nel Mediterraneo, me la cavo con veramente una battuta perché ha detto bene prima il ministro Tajani, ci sono 1.000 attività che noi facciamo in collaborazione con l'Italia lavorando,
Soprattutto sui temi della trasformazione dei sistemi agroalimentari ambientali in relazione ad altri contesti del bacino mediterraneo che danno il segno di questa collaborazione dove bilaterale e multilaterale si uniscono e fanno insieme.
Una una parte importante.
L'unica giunta che farei riprendendo i ragionamenti opportuni che ho sentito prima e che in particolare nel Mediterraneo sui nostri temi di trasformazione, diciamo.
Agro alimentare e ambientale, tutta la gamma degli interventi predittivi preventivi, in particolare legati al cambiamento climatico, è e sarà decisivo.
E quindi chi riuscirà ad entrare meglio dentro queste logiche di azioni anticipatorie riuscirà anche ad avere una, come dire, uno strumento forte di relazione con gli altri importantissimo in questo l'utilizzo dei dati e tutto lo scenario di relazione con l'intelligenza artificiale, per prevenire e organizzare sistemi che proteggano diventa decisivo anche anche quando ragioniamo di sicurezza alimentare e in questo c'è una,
Questa partita c'è una competizione enorme, enorme e noi non siamo certo i migliori, diciamo la verità a proposito di tecnologie, ma forse ecco la grande nostra opportunità e cercare di essere flessibili nella gestione, nell'adattamento, in questo c'è, secondo me, uno spazio di lavoro per noi anche quando ragioniamo di tutta questa sfera grazie.
L'ingegner Stefano come possiamo diventare i migliori, che tipo di collaborazione e interazione può nascere o può essere rafforzata tra voi, azienda, leader come Generali e anche il sistema Paese Italia, allora io prendo alcune parole che ho sentito così sono allora innanzitutto la stabilità, il tema ho sentito parlare di stabilità secondo me è un tema importantissimo stabilità si può declinare in tantissimi aspetti soltanto come sicurezza, ma anche stabilità normativa, perché abbiamo bisogno di una incentivazione che oggi la normativa non sempre dà all'investimento all'investimento privato.
E
Riprendo il tema che ho detto prima, abbiamo bisogno di fare sistema nel senso di sederci al tavolo con istituzioni e privati per fare in modo che la progettazione delle iniziative sia quella giusta.
E qui faccio un esempio che può essere interessante, noi abbiamo una partnership ormai da diverso tempo con UNDP, quindi che si occupa di questa partnership, di aumentare la resilienza di comunità vulnerabili, in particolare soggette a cambiamento climatico, allora detta così è chiaramente una cosa da cui un assicuratore dovrebbe stare lontanissimo.
In realtà, quando poi andiamo a progettare insieme il tipo di di iniziative da fare, quando andiamo ad allargare la partnership per includere operatori locali che possono darci delle certezze, possono lavorare sui sistemi, allora quello che noi abbiamo è un una partnership che funziona, perché introducendo delle innovazioni per chi è piacciono particolarmente l'assicurazione quindi parametriche no che quindi si basano su su una certezza più e un gran velocità del rimborso che queste comunità hanno bisogno quando ci sono delle.
E delle catastrofi naturali riusciamo a intervenire a essere molto efficaci, quindi cosa vuol dire fare sistema significa agire in anticipo, progettando con operatori pubblici e privati e questa famosa partnership pubblico privato, secondo me, può essere concretamente svolta in questo modo.
Quindi, dal nostro punto di vista, stabilità in tutti i sensi normativa di sicurezza, una fare sistema con tanti operatori istituzionali e privati, partecipare ovviamente con con tecniche innovative alla definizione del rischio, fanno fa in modo che ci sia un rischio investibile e assicurabile, quindi i capitali privati che sviluppano il settore,
Il dottor Zanetti instabilità?
Ragioniamo sul futuro e il futuro, tra l'altro, comincia a domani tra un'ora, tra due ore e anche dal suo punto di vista, quali sono le strategie oggi necessarie per far sì che l'Italia non si trovi impreparata nel futuro, di fronte alle future sfide abbiamo sentito quelle legate alla nuove tecnologie all'arrivo,
E dell'intelligenza artificiale non sono, sono tantissime le sfide che vediamo già oggi, quali sono, secondo lei, le strategie per prevenirle e sperare in un futuro migliore anche per il vostro settore allora abbiamo come Confindustria individuato alcune priorità, c'è un tema sicuramente di governance. A partire dalla governance portuale, i porti sono veramente uno snodo fondamentale. Si sta lavorando per una revisione della governance portuale che dia una capacità di indirizzo strategico che vada contro una frammentazione regolamentare normativa che
Veda ogni porto agire in modo diverso da un altro c'è uno strumento come porti d'Italia, S.p.A. Che può essere il veicolo di questa di questa strategia e c'è l'opportunità di chiarire le competenze fra il centro e la periferia. Questa è una prima grande opportunità rinforzare il ruolo dei porti come nodo strategico per l'economia del mare che, ricordiamolo, per il nostro Paese vale 12 punti di Pil, oltre 200 miliardi di valore aggiunto prodotto. C'è un piano infrastrutturale che deve supportare appunto i porti e deve essere un piano infrastrutturale che guarda i porti, sicuramente con lo sguardo rivolto al mare, ma anche con lo sguardo rivolto a terra, perché il porto a una bidirezionalità che non può essere
Sottovalutata c'è una transizione energetica che deve continuare ad essere spinta, ricordiamo che l'80% delle merci che viaggiano via mare.
Sono responsabili del 2% delle emissioni inquinanti, quindi è un settore che ha fatto della transizione energetica un modo di fare business e che va continuamente supportato, US anche e soprattutto a livello regolamentare, una delle nostre priorità come Confindustria e alla revisione dell'ETS che in questo momento drena risorse che potrebbero essere direttamente dedicate alla transizione energetica e non le sta facendo ritornare al settore che le ha generate in ultimo le risorse umane nei prossimi cinque anni, quindi di qui al 2030 l'economia del mare avrà uno sbilancio fra domanda e offerta di manodopera, che vale circa 175.000 risorse
Due terzi per sostituire chi chi esce naturalmente da sé dal settore e un terzo per nuove competenze per lavorare sulla tecnologia, sull'intelligenza artificiale, per portare anche questo pezzetto di.
Del nostro Paese verso il futuro e queste quattro, tutte insieme, possono dare un'ulteriore spinta a quella che è già una delle spine dorsali della nostra economia.
Grazie mille, grazie a Mario Zanetti aggiunge Costa Crociere, Marco Sisana, General Manager di Gruppo Generali, grazie al dottor Maurizio Martina, direttore generale aggiunto della FAO e grazie ovviamente, generale Salvatore Longo, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, grazie soprattutto per la puntualità abbiamo chiuso assolutamente in tempo grazie,
Per favore, prendiamo posto che iniziamo con.
Per favore.
Ha ora inizio la seconda sessione plenaria, il Mediterraneo come priorità strategica interna per l'Italia, che si svolge là con il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in dialogo con il dottor Manfredi Valeriani, coordinatore del Cis.
Bene, buonasera, a tutti ben ritrovati, grazie mille Ministro per essere qui con noi oggi è una plenaria importante, fondamentale perché parliamo di di Mediterraneo strategico e nessuno meglio di lei ha questa capacità, intuizione, ruolo istituzionale oggi di discutere del del Mar Mediterraneo.
Il Mar Mediterraneo viene spesso diciamo.
Nel dibattito italiano ci si riferisce spesso a questo mare come Mare Nostrum, la domanda iniziale che volevo farla e quanto questa espressione che spesso viene utilizzata, poi trova riscontro in una cultura, in una vocazione effettiva del mare, lei ha avuto un'esperienza istituzionale a 360 gradi fin dall'esperienza siciliana fino al ruolo ministeriale adesso oltre l'espressione L Italia è consapevole di essere e di avere una vocazione marittima o si ritrova marittima per collocazione geografica,
Buon buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie dell'invito e complimenti per l'iniziativa sempre più crescente il tema del Mediterraneo al centro dei dibattiti.
E qualificati come questo è per me, è un motivo di compiacimento eh no, l'Italia non è consapevole di essere un Paese marittimo.
Abbiamo commissionato lo scorso anno un sondaggio con l'Istituto Demopolis, con nostra sorpresa, oltre il 60% degli italiani ha risposto che l'Italia è un Paese terragno.
Non è avvertito nella pubblica opinione come Paese e marittimo o marinaro, se preferite, può sembrare paradossale, se guardiamo al nostro passato, al ruolo che l'antica Roma ha avuto nel Mediterraneo da siciliano, mi piace ricordare che la prima grande vittoria a Roma sui Cartaginesi la riportò proprio nel Canale di Sicilia e nel 241,
AC, nonostante la storia delle Repubbliche Marinare, nonostante uno sviluppo costiero particolarmente elevato, circa 8.000 chilometri di costa, per gli italiani noi siamo un Paese terragno e questo è un grande ostacolo, forse il primo.
È il più il più pericoloso, perché non è un ostacolo materiale e credo che non sia neanche uno stallo, quello antropologico biologico e un limite culturale che trova spiegazioni.
Nei secoli passati, ma il tema esula dal nostro, dal nostro incontro.
Perché noi non abbiamo mai messo al centro delle agende di governo il tema del mare, io dico sempre ai giovani ovunque vada in giro per l'Italia, noi abbiamo centinaia e dei città.
Costiere
Attenzione.
Ci sono città col Porto.
E ci sono città di porto.
E non è una differenza semantica.
C'è un abisso fra le 2 realtà, la mia, per esempio Catania, è una città col Porto.
Per fare un esempio Augusta o Genova o Trieste, sono città di porto.
Nella mia, il mare è soltanto uno sfondo di cartolina.
Al di là poi delle attività sempre più crescenti, ma oggi, in queste ultime realtà.
Mentre nelle città di porto il mare ha plasmato la cultura e la civiltà da noi tutto si chiama Etna, tutto si chiama Vulcano e potrei fare centinaia di altri esempi, l'obiettivo del governo è quello di trasformare le città col porto in città di porto Angelino ho appena detto, ecco, non so se condivide questa.
Questa tesi, ed è questo il vero, il vero problema è che noi dobbiamo affrontare questo approccio colmare, per carità, in molti italiani il mare e il mistero, il mare, l'in ignoto, Olimar ed è un pericolo Sciascia, diceva non mi parlate di mare, i 15 dominatori sono tutti arrivati da lì, beh non potevano fare altrimenti,
E in un'isola, però, però, però c'è questa cultura, debbo dire che la letteratura non ha aiutato molto se, se escludiamo Salgari.
Emilio.
Stefano d'Arrigo, c'è poca letteratura, è dedicata al mare, ci faccia caso, insomma, non è un dato marginale.
Giovanni Verga si è occupato di mare nella in quel capolavoro dei Malavoglia, ma anche lì dice che il mare va guardato con diffidenza, ma aggiunge anche che il mare non ha padroni a proposito di Mare Nostrum, ecco, il mare non ha padroni, il mare appartiene a chi sa ascoltarlo.
E se oggi riuscissimo ad accostare il sacramento dell'ascolto, capiremmo che il mare vorrebbe gridare, sto male, soprattutto il nostro Mediterraneo, perché è un mare malato.
Ecco tanti spunti, tra l'altro è interessante il fatto che i romani, poi abbiano vinto anche sui Cartaginesi e nel momento in cui in parte sono riusciti a trasformare erano la flotta, più però trasformando in parte la battaglia marittima nella battaglia terrestre su cui loro erano anche più formati e quindi forse quella reticenza a diventare pienamente marittimi l'abbiamo ereditata già già dall'epoca e Ryman rimanendo sul sul tema culturale prima o poi di parlare anche delle fragilità giustamente de del Mediterraneo. Ecco, a livello culturale e ma non soltanto di cultura, ma anche a livello di sistema Paese, come si trasforma
L Italia cosa possono fare le istituzioni, ma anche che cosa può fare il mondo del privato, che è qui rappresentato, il mondo della società civile e delle organizzazioni internazionali, insomma, come si trasforma effettivamente questa cultura mediterranea in una strategia, che cosa possiamo fare, come ci si può muovere, altri lo fanno in questo mare che poi alla fine è nostro ma fino a un certo punto anche dei partner ne discutevamo prima,
Ecco quali sono le sfide che possiamo anche l'Italia può vedere nel futuro e come può trasformare il Mediterraneo in una sua vocazione in una sua 7 nell'elaborare la sua strategia.
Ho sempre sostenuto questa tesi e spero che sia condivisa che l'Italia conta nel mondo se riesce a darsi un ruolo da protagonista nel Mediterraneo.
E oggi può farlo, non per la centralità geografica che c'è sempre stata e non basta, ma è il primo elemento, è il primo requisito essenziale la centralità deve diventare anche politica, deve diventare economica e culturale l'Italia per la sua storia.
Può diventare un punto di riferimento, una sorta di cerniera con i Paesi del Nordafrica, del vicino e Medio Oriente e gli stessi Paesi europei, per farlo non basta avere i porti o le reti portuali, serve avere una strategia che finora è mancata.
Ecco perché la riforma che il governo ha appena approvato e che ora va all'esame del Parlamento sui porti tende nel rispetto della specificità di ogni porto, insomma, quello che fa Augusta, per vocazione, può non essere uguale a quello che fa Trapani o quello che fa tarando non può essere uguale a quello che fa il Salerno nella specificità quindi nell'autonomia,
Del contesto, occorre una strategia unitaria.
Pensate, ma lo sapete già che tutti i porti italiani movimentano 14 milioni di tonnellate di merce in un anno.
La stessa quantità che movimenta un solo porto, quello di Rotterdam.
E tutto questo deve farci riflettere, voglio dire che se non c'è una strategia, noi rischiamo di avere porti che aspettano non porti che agiscono nei casi di congiuntura difficile e critica, come quella che la geopolitica ci fa vivere in questi ultimi mesi, perché è chiaro che è quello che avviene allo stretto di Hormuz sta creando danni all'economia blu italiana.
Perché darci una strategia abbiamo bisogno non soltanto della consapevole partecipazione degli organismi ai quali partecipiamo internazionali, penso alla NATO, penso all'Unione Europea e ma anche serve la materia prima.
Ecco, oggi la concorrenza si gioca sulla competizione, la competizione riposa su banchine elettrificate, sulla digitalizzazione dei processi, lo diceva poco fa il presidente di Confindustria si gioca sulla capacità di fare stare meno possibile una nave all'interno di un porto.
Ma anche sulla sburocratizzazione.
Perché quando entrano una nave in un porto, già già entrano in movimento le competenze di sei ministeri 6?
Solo quando entra una nave mercantile.
E tutto questo per le compagnie, per gli armatori non è assolutamente consentito.
I container in un porto non possono stare vuoti.
Se ebbe un processo circolare inarrestabile.
Un porto non può essere isolato dal contesto nel quale si trova, servono collegamenti con l'entroterra, serve una intermodalità in forza della quale le aree interne possono trarre beneficio dall'effetto traino dei porti.
Se una comitiva di turisti sbarca a Taranto vedrà quello che offre Taranto, ma se volesse andare a Matera da Taranto non potrà farlo perché non c'è neanche un treno.
Non c'è neanche la stazione a Matera, tutto questo, cosa significa significa che noi stiamo lavorando come il Governo e lo stiamo facendo con tutti i soggetti pubblici e privati, stiamo lavorando ad una strategia che deve fare dell'Italia un punto di riferimento in questo piccolo grande mediterraneo che non è né non c'erano come si dice dalle mie parti non è né carne e né pesci,
Non è.
E così, e così non è né oceano né un mare e un mini oceano e mezzo oceano.
Ma senza questo spazio di mare si blocca la movimentazione delle merci nel mondo.
Che favola, che strategia ci puoi giocare nel Mediterraneo e allora perché non farlo ed è in questo contesto che assume valore anche il ponte ideale che noi vogliamo lanciare col Nordafrica, perché il Piano Mattei, fatelo dire da uno che lo ha ascoltato per primo pronunziare,
Ed è uno che vive a 140 chilometri dall'Africa.
Ma tu sei più vicino al 132 132 chilometri.
No a Lampedusa e nella provincia di Agrigento, Emanuele la tua città di nascita, ecco questo per dare un'idea concreta di quanto importante sia saper cogliere le opportunità e il governo lo ha fatto, lo ha fatto con il Piano del mare, che è il primo strumento di programmazione e di coordinamento mai avuto l'Italia un piano per il mare che fissa 18 obiettivi da raggiungere negli anni elaborato dopo avere consultato 230 attori pubblici e privati è aggiornato alcuni mesi fa.
Lo abbiamo fatto con la legge sulla valorizzazione della risorsa mare, che è stata votata senza voto contrario qualche settimana fa dal Parlamento e io ho l'onore di averla firmata e lo abbiamo fatto con la legge sulla dimensione subacquea L Italia è uno dei pochi Paesi in Europa ad essersi dotato di una regola sulla dimensione subacquea.
Per il pubblico e per il privato e nel pubblico per il civile e per il militare, lo sa bene il generale della Guardia di Finanza, che sa essere il suo corpo polizia di mare ormai dal 2017, perché la dimensione subacquea può diventare una grande opportunità per la piccola e la media industria.
Anche questo è un elemento di novità che fa dell'Italia un protagonista in Europa e noi possiamo oggi consentire con un'apposita agenzia.
Affidata ad un militare.
Possiamo consentire di transitare la realtà subacquea, persino per attività turistiche, non solo alle comunità scientifiche, per ricerche, non solo alle comunità industriali, non solo per sperimentare nuovi ruoli e nuove abilità professionali.
Cercando 170.000 unità lo diceva il dottore Zanetti che mancano, perché l'economia del mare ha bisogno di professionisti, ha bisogno di abilità professionali, ne mancano chi dice 170.000, chi dice 175.000.
Qual è un risultato che non ci su nell'uno e nell'altro?
Quando io mi reco parlo in siciliano, vi chiedo scusa, ecco qual è il vero problema, ecco perché gli istituti tecnici dovrebbero, a mio avviso, acquisire sempre più nei loro programmi didattici e indirizzi improntati all'economia del mare, non più come facevano gli istituti nautici che gli offre quel dato.
Capitano di lungo corso o macchinisti, ma bisognerebbe guardare ad un mercato che sempre più sfidante, sempre più innovativo, ma manca chi diriga la sfida, cioè manca il nerbo, manca l'abilità professionale ed è un peccato vedere i nostri giovani andare all'estero e quando invece oggi l'Italia in questa contingenza potrebbe offrire loro opportunità di lavoro davvero dignitose,
Grazie mille, tra l'altro, c'è molto riscontro anche con quello che facciamo come attività di ricerca qui Luis e con il centro e le accennavo prima, abbiamo sviluppato adesso un rapporto sull'infrastruttura sottomarina sui cavi e anche lì la dimensione ovviamente l'Italia da questo punto di vista cita ma è avanzata e poi però lì ci sono anche tutta un'altra serie di rischi che sono legati alle catene del valore a chi effettivamente poi ha capacità di posa e anche lì il discorso dell'integrazione nel pubblico o privato dove luoghi vengo a lavorare,
Certamente e anche il discorso e di trasformare il mare. L Italia viene intesa come fronte Sud, un po'come se fosse la periferia meridionale del contesto europeo del contesto NATO. E invece questo rilancio, anche infrastrutturale, verso l'Africa che poi tante cifre ci dicono sarà il futuro anche come mercato, per esempio, e su cui l'Italia sta rilanciando tutta una sua dimensione. Noi abbiamo ipotizzato questo tunnel che possa un giorno collegare Sicilia e Tunisia, Marocco e Spagna ci stanno lavorando. Certo, non è un qualcosa di oggi, che però darebbe una dimensione in questo strategica al Paese e direbbe l'Italia non è l'ultima apparato geografico dell'Europa, ma è il centro del prossimo quadrante strategico del Paese. Vorrei chiudere però con una nota lei prima citava anche, diciamo, il malessere per alcuni aspetti del Mar Mediterraneo e quindi una riflessione, perché talvolta questa potenza marittima a volte offre risorse in parte energetica, ma anche di alimentari. Tutto il discorso economico, però, poi sa anche essere, dal punto di vista naturale, una calamita per per alcuni di questi aspetti. Ecco anche questo è, diciamo, noi cerchiamo spesso di fare strategia, vuol dire si cogliere l'opportunità, ma anche ridurre le incertezze e ridurre i rischi da questo punto di vista, considerando la la, la dimensione territoriale del Paese e come si può e cosa si può fare, l'Italia è pronta e si parla spesso di prevenzione. Effettivamente riusciamo a prevenire o ci serve ancora qualcosa, ma su questo tema debbo dirle che l'Italia ha fatto passi avanti e non soltanto con questo governo. Ad onor del vero, sono state istituite decine di aree marine protette per sottrarre ad un tasso di inquinamento sempre più galoppante aree e fasce costiere particolarmente pregiate.
È complesso il tema dell'intervento, perché se sul mar Mediterraneo si affacciano oltre 20 paesi, non è facile coordinare con lo stesso passo e con gli stessi obiettivi e con gli stessi tempi, gli interventi il mar Mediterraneo oggi e un mare altamente inquinato.
Non è un elemento di novità e migliaia di chilometri di reti abbandonate.
Milioni di tonnellate di plastica giacciono nei fondali marini lo sversamento delle navi e soprattutto delle flotte che non sono allineate con il requisiti della transizione.
Lo sversamento dei fiumi, I fiumi arrivano a mare, ma arrivano con un alto tasso di veleno perché a loro volta, raccolgono scarichi di attività industriali, il surriscaldamento che ha introdotto, specie aliene che mettono a rischio la fauna ittica autoctona e la costante erosione delle fasce costiere per esempio parlo delle coste, soprattutto quelle basse, pensate che nel Sud Italia, dove
Una volta passava la linea ferroviaria, quella nazionale,
Oggi, in alcuni tratti, si è costretti a interrompere il traffico perché il sedime ferroviario è stato lambito molto.
Sensibilmente dalla dalla mareggiata.
Cosa voglio dire, voglio dire che dobbiamo ripensare la antropizzazione e l'utilizzo delle nostre coste, se è vero quello che dice la comunità scientifica, che fra 80 anni il livello del mare.
Potrebbe alzarsi di un metro,
Beh, solo nella mia regione.
Almeno una cinquantina di Comuni diventerebbero tante piccole Venezia.
E questo deve farlo, deve farci pensare oggi, perché è nella programmazione infrastrutturale e nei processi di urbanizzazione di quelle fasce oggi che dobbiamo immaginare come quel territorio potrà rendersi compatibile con un fenomeno così grave, e debbo dire anche repentino, come quello del sollevamento del livello del mare attorno a questi temi la politica alza le braccia come è giusto che faccia, perché la prima parola spetta alle autorità accademiche e alla comunità scientifica e il mondo della ricerca che deve suggerire alla buona politica quali gli strumenti più idonei,
Per fare fronte a questo impatto, certamente complesso e difficile, noi credo che dobbiamo essere pronti a questo abbiamo sollecitato l'Unione europea perché il tema, come è facile immaginare, non è e non può essere circoscritto alle competenze dei singoli Paesi, deve maturare una strategia internazionale,
L Italia certamente non farà mancare il proprio contributo, ma partiamo sempre dal primo tema, un bene interessa, se conosciuto un bene, lo si apprezza se conosciuto se il 60% degli italiani continua a dire che l'Italia non è un paese marinaro.
Se del mare ci ricordiamo soltanto da maggio a settembre, un po'perché si fa la prova costume un po', perché prima o poi dobbiamo discutere in famiglia.
è proprio questo che non riguardano naturalmente sarei davvero un pessimo spettacolo, ma il tema serio e che il mare non può essere solo un luogo di svago, solo un luogo di divertimento lo diceva poco fa, Confindustria e parliamo di un'economia blu che dà lavoro a oltre 1 milione di persone.
Economia blu fa lavorare 250.000 imprese.
E un fatturato di oltre 200 miliardi.
Un contributo al Pil del 12% non è uno scherzo, e si tratta di un'economia in crescita, i dati dicono che cresce l'economia blu e cresce soprattutto nelle regioni.
A sviluppo ritardato, cioè nelle regioni del sud del Mediterraneo, che hanno capito di potere giocare la carta vincente che avevano nel mazzo, senza bisogno di inseguire i miracoli, quindi la sfida è molteplice, il governo italiano è decisamente fermo e non perché abbia istituito una struttura ministeriale per il mare dopo tanti anni, quando purtroppo venne ha soppresso il ministero per la marina mercantile, che non era la soluzione di tutti i problemi, ma certamente era un punto di riferimento per alcune materie legate al mare, oggi del mare si occupano 11 dicasteri, 11
Per fortuna, con la istituzione del Cibum, che ho l'onore di presiedere attorno a un tavolo, posso mettere assieme tutti gli 11 ministeri per parlare di mare, è una fatica, ma come tutte le fatiche diventa esaltante e quindi rende meno faticoso il lavoro così come molto gradevole è stato per me questo invito e la possibilità di potere approfittare della vostra cortesia, siete stati vigili, attenti di questo se l'avete fatto spontaneamente. Vi ringrazio. Altrimenti c'è da ottimi attori
Grazie mille amministra.
È ora previsto un meritato coffee break nell'area esterna del Don.
Le seconde sessioni parallele, la sessione, il Piano Mattei e lo sviluppo nel Mediterraneo allargato si terrà in Aula TD 0 al piano terra di questo edificio modera, Giorgio Rutelli, vicedirettore dell'Adnkronos.
Contestualmente in questa sala Tdi 1, salendo le scale al primo piano è prevista invece la sessione competizione geopolitica e presenza militare nel Mediterraneo intervengono il Presidente Ciocca, presidente di Italgas, S.p.A. L'ingegner Ercolani, amministratore delegato di Rheinmetall S.p.A. Il professor Quagliarello di della School of Government della LUISS e la dottoressa 30, direttrice dell'Osservatorio sulla sicurezza nazionale di Uni Pegaso Modena il dottor Sergio Cantone di Euronews,
Prego.
Prego.
Beh, già dalla composizione di questo panel possiamo.
Renderci conto di come, in realtà, la geopolitica e la sicurezza e due parole che sono nel nel titolo di questo panel abbiano aspetti diversi dalla sicurezza energetica a quella più tradizionale di carattere militare, ma anche l'importanza della cultura, della formazione culturale e altre forme di sicurezza insomma, una forma, diciamo, di multidominio, verrebbe quasi da dire.
Occupiamoci del Mediterraneo, noi che, a quanto pare, abbiamo vissuto con le spalle rivolte al mare, prima che il Mediterraneo si occupi di noi, si parla di competizione, cioè ci sono delle nuove rivalità e delle rivalità tradizionali che si intrecciano, ci sono dei nuovi attori che si affacciano sul Mediterraneo e,
Che costituiscono rischi e minacce, quali sono questi attori, quali sono i rischi e quali sono le minacce, io partirei da un elemento.
Essenziale le 2 principali crisi.
Che vediamo.
Possiamo datarla dal 2022 l'inizio della guerra in Ucraina sono in una zona che definiremmo il limite, il limes, la frontiera nel Mediterraneo allargato.
Cioè l'Ucraina, al di là del Mar Nero.
E
L'Iran
E questo ci fa capire quanto sia importante.
È l'idea di un Mediterraneo allargato e l'idea della sicurezza che questo Mediterraneo allargato rappresenta e entrambi questi Paesi, queste crisi rappresentano anche un rischio per la nostra sicurezza energetica, che è molto per questo motivo inizierei proprio dal presidente di Italgas.
Per l'appunto perché?
Le reti.
Dei gasdotti.
Nel Mediterraneo sono fondamentali per la nostra sicurezza energetica, quali sono i vostri progetti futuri per i prossimi 10 anni e, soprattutto, quali sono le vostre richieste per garantire la sicurezza energetica, la sicurezza delle vostre infrastrutture che sono preziose?
Per la sicurezza del Paese e anche dell'Europa.
Grazie e buonasera, a tutti buonasera, a tutti, grazie dell'opportunità.
E ho pensato alla domanda che era cosa serve no, mi sembra che abbiano una domanda che aleggia su tutto, diciamo un po'su tutto l'evento di oggi nelle sue varie articolazioni.
Quindi ho pensato di andare veloce e diretto partendo con una punto di fatto, e poi diciamo due premesse e una conclusione, quindi cercherò di andare in progressione veloce.
Intanto, che cos'è Italgas diverso da altri alla Italgas non si occupa di approvvigionamento, fa la distribuzione, quindi.
Snam approvvigiona, Italgas distribuisce a diverse diversamente da altri distributori, la catena la prende tutta, cioè laddove si attacca a Stam arriva al contatore incluso proprio perché tipicamente il gas è diverso da altri, da Altes commetto qui a fare il tecnico che non sono, ma insomma è diverso.
Sono circa 6.000 dipendenti, arriva in 4.000 comuni.
Ha un piano di investimenti arco piano 31 di circa 16 miliardi.
Una bitta tendenziale al 31 di circa 3 miliardi.
È la prima azienda in Europa di distribuzione di gas, ecco così, almeno su cose concrete, a una market share su sull'Italia di circa il 55% gestisce la distribuzione gas nella Grecia continentale, e quindi che cosa fa tipicamente questa azienda esporta tecnologia?
Fa tecnologia ed esporta tecnologie, quindi un'azienda tendenzialmente tende di di, è un'infrastruttura critica.
È un'azienda di di servizio, quindi perché dico questo perché quindi prima premessa e quindi passo al secondo punto, è un'infrastruttura, sì, è una infrastruttura fisica, sì, ma come tutte queste infrastrutture non è soltanto fisica.
Oggi un'infrastruttura che, con quello che famoso digital twin, sostanzialmente a una rete fisica su cui c'è una rete virtuale e le 2 cose, sono ormai totalmente interdipendenti.
Quindi, rispetto a una rete fisica che ha che è partita 180 anni fa, c'è una rete cyber che invece è partita negli ultimi anni, cosa fa questa rete?
Fisica e
Virtuale controlla comanda.
Quindi chiude, può chiudere da remoto, non può aprire per motivi amministrativi, potrebbe farlo tecnicamente.
E tende a fare cosa mescolare, cambiare le direzioni, perché nel momento in cui si apre all'idrogeno, al momento in cui si apre al bio, a biometano, tu sulla stesso tubo fai passare anche in due direzioni e adesso vado a cose basiche, ma soltanto per far capire,
Il carattere intelligente di questo tipo di rete sulla stessa rete fai oggi già oggi predictive, mentre innanz quindi attraverso l'intelligenza artificiale sai cosa puoi sapere cosa si può rompere, dove cerchi le fughe, sempre con lo stesso sistema, anche l'intelligenza artificiale.
Il mio punto finale di questo pezzo è quindi il punto fisico e il punto cyber e un tutt'uno e un unico Real, ma diremmo il mondo, diciamo nel nostro mondo questo mondo viene aumentato, ovviamente dell'intelligenza artificiale.
Quindi questi dati, che sono dati su tutta una rete, a tutti i livelli di tante cose, quindi pressione, perdite, consumi, ore, eccetera questa informazione viene aumentata attraverso l'intelligenza artificiale, ti permette di avere una conoscenza e una previsione punto,
Quindi, dicevo, questo è un'infrastruttura servì strategica, imprese di servizi.
E a questo punto siamo noi diversi da alti no, la realtà è che tutte le infrastrutture strategiche sono così Snam è così terne così, quindi è un'evoluzione simile un po'per tutte.
Ah
Quindi sono processi e sono dati, mi fermo, ma ci sono anche le altre aziende che non è che fanno un percorso particolarmente differente, non saranno infrastrutture, strade, non necessariamente infrastrutture, non necessariamente infrastrutture strategiche, punto seconda premessa e poi vado alla conclusione.
Se questo è il mondo, diciamo delle infrastrutture.
Vediamo il lato della vogliamo chiamarlo della vulnerabilità della minaccia, cioè in un mondo di minaccia ibrida.
Mi viene da dire un punto certo, è qui che ho cambiato cappello un po'meno Italgas e un po'più, diciamo così lato, studi strategici, le infrastrutture strategiche sono un target classico, sono target classico perché soprattutto in un momento di Hybrid welfare quindi di minaccia ibrida che tipicamente si svolge soprattutto sul fronte civile sono e non sto pensando adesso ad attacchi di tipo sistemico che blocchino ma per esempio anche per dare un segnale,
Le infrastrutture, le infrastrutture sono soprattutto quelle energetiche, sono un target classico e sono.
Le più remunerative dal punto di vista dell'attaccante, perché poi diciamo così fissare l'obiettivo e tarare l'impatto, il segnale, il risultato sostanzialmente all'infinito sia fisico sia cyber.
E
Finisco se questi sono, diciamo, target perfetti e son targhe perfetti di attacco, diciamo di tutto su tutto il fronte fisico e cyber quindi alla domanda di che cosa serve e li chiudo, queste sono aziende che sono tipicamente abituate a lavorare ai cross Domain.
Sono tipicamente abituate a lavorare infusione della propria informazione che hanno.
E mi limito a dire lì è quello che serve. Dall'altro lato, se ti serve, ti servono luoghi, diffusione dell'informazione a livello strategico e mi viene da dire quella riflessione penso soltanto al nostro sistema nazionale. Ancora un sistema di Consiglio di sicurezza nazionale non è riuscito a farlo partire, quindi io dico che ci vuole, un è un livello strategico, non ci compete, però dico da lì, però, per esempio a livello tattico sicuramente ti servono dei luoghi, diffusione dell'informazione che non è un, diciamo, non sono capacità cyber, è una cosa più complessa perché informazione complesse Sheva sia di tipo di minaccia fisica sia di minaccia cyber sia di altri tipi di minaccia nel sistema americano. Questi sono chiamati eticamente degli Izaak, quindi ne hai uno per il mondo finanziario, l'Italia lo sta sviluppando sul lato infrastrutture finanziarie devi svilupparlo anche sul fronte infrastrutture strategiche. Ho finito, quindi hai bisogno di luoghi, di fusione, di contenuto per la capacità. Quindi non è tanto qui più un problema di scambio di informazione, ma anche di costruzione di capacità grazie grazie per l'appunto. Si parla di di protezione alla necessità di proteggere
Le infrastrutture strategiche nel caso questo caso del gas, ma ce ne sono anche tante altre, come sappiamo, e rivolgo la domanda proprio a chi.
Fabbrica armamenti e a chi deve occuparsi indirettamente chiaramente della protezione, che è solo l'industria armamenti Istica, che in questo momento ha un ruolo centrale.
In Europa,
Qual è il contributo che l'industria?
Delle armi potrebbe dare per l'appunto, per proteggere le vie del Mediterraneo e, soprattutto che siano delle scelte chiave per la sicurezza dell'Italia, che poi diventerebbe anche sicurezza del resto dell'Europa.
Innanzitutto, grazie per questo invito, per aprire, diciamo, queste sessioni anche all'industria della difesa e sicurezza, ah sì, rispondo bene, domani andiamo sui giornali quello che servirebbe, quindi è meglio che diciamo limito, diciamo la risposta allora.
Innanzitutto piumini e partendo dal nostro punto di vista che cos'è il Mediterraneo, il Mediterraneo, ci sono 20 paesi di cui 9 sono Paesi NATO, cioè il 30% dei Paesi NATO sono sul Mediterraneo e due di questi paesi diciamo del Mediterrano hanno in qualche modo a diciamo, l'ingaggio atomica quindi sui nuovi paesi che possiedono la bomba atomica, quindi oggi mitigheranno, è un luogo dove si affacciano già Paesi NATO e si affaccia pesi che comunque hanno a disposizione l'energia nucleare.
Quindi, come dire, c'è dentro il Mediterraneo una qualche moto, già una vocazione di un indù.
Tria o di Paesi che hanno sempre e investito guardato, diciamo alla difesa e sicurezza con una certa in qualche modo intensità.
Come diceva il ministro Musumeci, il Mediterraneo è un bene e i beni vanno protetti quando vanno protetti, chiaramente bisogna in qualche modo prevedere, diciamo, tutta, una serie di iniziative.
Si parlava prima di competizione geopolitica, però io parlerei più di geopolitica delle competenze, cioè per proteggere gli assetti bisogna avere le competenze, ha visto che sempre di più il ministro faceva delucidazioni, sapete che competizione competenze hanno la stessa radice, competere c'è un viaggio, quindi si costruisce nel viaggio una competenza per poi arrivare a una competizione.
Allora come si protegge, Mediterrano. Innanzitutto, diciamo il dilemma prima, facciamo già fatica a ragionare fra difesa europea, Europa e la difesa, si parla di difesa europea, cioè mettere insieme degli assetti. Spesso finiamo con europee la difesa che ognuno fa per sé, che chiaramente, in qualche modo, un'antitesi rispetto a quelle che poi sono, diciamo, come dire, delle possibilità di mettere insieme alcune risorse, probabilmente non ci riusciamo in Europa, potremmo riuscirci Mediterraneo. Oggi mi diranno già tante iniziative nel report che ho visto dalla Louis tracciavano tutte le missioni in qualche modo navali, tutte le missioni vengono fatte di cooperazione, ma non sono missioni di integrazione, cioè i nostri sistemi non parlano con i semi della Francia o non parlo qui, siamo alla Spagna o non parlo come insieme? La Turchia? Quindi, innanzitutto il primo concetto è probabilmente nel Mediterraneo fare un passaggio di integrazione, non sulla cooperazione e già permetterebbe di come dire, avere maggiore efficienza e, come dire, un utilizzo molto più ampio di quelli che sono già degli assetti, ma questi sono i programmi dell'Unione Europea per l'appunto. Dovrebbero
Integrare questi esatto.
Da dal produttore al consumatore. Esatto chiaro che, parlando con il produttore degi esatto, quando si integravano vuol dire ci deve essere un accordo non solo di cooperazione, appunto di integrazione. È per questo che mi piacciono queste iniziative, perché si comincia a ragionare a assuma culture, la difesa 2, come si possono coinvolgere le istituzioni? In ultimo, c'è un fatto, appunto culturale, cioè come proteggere perché dobbiamo sentire l'esigenza di proteggersi oggi le esigenze e quindi la cultura difesa. Ora qui ci abbiamo un ex ministro che ovviamente si è battuta per promuovere la cultura, la difesa
Ancora abbiamo una percezione molto bassa che è, come dire in qualche modo e poi concludo probabilmente naturale, io faccio sempre un esempio che vi invito a fare se andate su Google, schivi dem, scrivete Marilyn, Monroe droni,
Perché perché pensate nel 43 l'America nel 43 cerco già la guerra. La Seconda guerra mondiale è scoppiata l'America. Abbia comunque necessità di dimostrare alle persone allo, diciamo all'opinione pubblica che i soldi spesi in difesa dei soldi spesi bene, quindi cosa fa manda il fotografo dell'esercito a fotografare, diciamo in un'industria, a far vedere che quelle che diciamo investimenti creano un lavoro casualmente appena entra in questa fabbrica si imbatte in una bella ragazza, questa ragazza ansimava droni, quindi chi l'ha fatto su Google e vedete Marilyn Monroe giovane a 17 anni che mette d'elica sul drone perché gli alunni venivano utilizzati per addestrare le difese aeree, cioè lanciavano questi droni e chi faceva divisoria, sia online che si attestava nel battergli. Questo per dire allora e concludo ah, bisogna lavorare sulla cultura e queste iniziative sono ovviamente un palcoscenico per oggi, comunque dire per per lavorarci. Probabilmente il tema integrazione è ancora sottovalutato e chiaramente diciamo, come dire la parte investimenti che in questo momento sono molto caldi nel nel tema politico italiano solamente un terzo aspetto di rilevanza. La ringrazio. Io passerei la parola alla dottoressa 30 perché rimaniamo sempre nella nella questione sicurezza,
Diciamo che le crisi che abbiamo, alle quali abbiamo assistito, soprattutto via mare.
Abbiamo visto che ci sono state delle sorprese droni dal cielo, ma anche i droni marini e come sta cambiando la sicurezza e quali sono i problemi di sicurezza che si stanno sottovalutando per un Paese tutto sommato di bare come l'Italia lo abbiamo sottolineato.
Come sta cambiando la sicurezza, lo vediamo in Ucraina, si combatte con tutte le armi, di tutte le guerre e di tutti i tempi, quindi è vero che abbiamo i droni e e tutte le novità, le novità che vengono dall'intelligenza artificiale, ma intanto si è combattuti in trincea quindi oggi il tema della sicurezza e per questo è diventato predominante.
Però poi le sfide non nascono tutte come sfida i militari.
Soprattutto nel Mediterraneo, non come Italia, stiamo trascurando alcune sfide di cui si parla poco o alcune di cui si parla molto, ma non se ne vogliono vedere alcuni aspetti, faccio un esempio, si parla tanto di immigrazione, perché perché l'immigrazione colpisce e allora colpisce il cittadino ed è molto utile per fare anche politica interna e però poi trascuriamo altri aspetti dell'immigrazione per esempio dire che l'immigrazione è uno strumento di guerra ibrida,
Quando il ministro Crosetto forse due anni fa ne parlò quasi i giornali lo presero un po'in giro per questa cosa, dicendo che non era vero che non c'erano fonti necessari, ma non sufficienti per dire che i russi stessero favorendo l'immigrazione dai Paesi dell'Africa e invece questa è una realtà importante però se ne parla poco altre cose di cui si parla pochissimo e che sono molto collegate a questo e i fattori demografici,
Ma la guerra che c'entra col fattore demografico è c'entra parecchio, perché poi alla fine noi facciamo parte di una parte di mondo che sta invecchiando, il tasso di crescita è sempre più basso, mentre c'è una parte di mondo che continua a crescere la popolazione che cresce anche se, se potessimo vedere la linea, la pendenza è decrescente, nel senso che comincia ad esserci una tendenza negativa, ma prima di arrivare al nostro livello noi avremmo fatto una bruttissima fine tutti quanti e questo che significa significa che nel futuro avremmo un'immigrazione sempre più forte e noi invece tendiamo a parlare solo dell'immigrazione che vediamo oggi del piccolo sbarco.
Del problema sul lavoro, ma non riusciamo a captare la dimensione strategica di questi temi, come non riusciamo a captare la dimensione strategica del cambiamento climatico, anche di cambiamento climatico, noi parliamo soltanto in maniera, purtroppo, siccome il mondo è polarizzato, polarizzata, per cui chi è favorevole,
All'abbandono dei fossili è sicuramente di sinistra e tutti gli altri sono di destra quando non riusciamo a percepire.
Che se non affrontiamo il cambiamento climatico, che è un'altra delle cause dei conflitti che noi poi dobbiamo gestire e rispetto ai quali ci chiediamo quali armamenti potremmo utilizzare per le prossime guerre, noi stiamo fallendo, cioè stiamo guardando il dito non stiamo guardando la luna, non stiamo guardando l'aspetto vero, cioè quali sono gli elementi per i quali oggi il mondo si trova veramente in conflitto. Io penso che di fronte a questo sia necessario riequilibrare il il discorso pubblico, perché se non si parla di di alcuni argomenti non si vede qual è la radice, grazie.
È per l'appunto, tutti questi, tutte le questioni che sono state presentate richiedono grande consapevolezza e.
E la consapevolezza viene naturalmente dalla formazione, formazione culturale, formazione universitaria e per l'appunto, e qual è il ruolo che potrebbe avere l'Italia Paese al centro del Mediterraneo e l'influenza, anche naturalmente, positiva, per i Paesi rivieraschi del Mediterraneo della zona, lo chiedo al professor Quagliariello,
Ma?
La formazione è oggettivamente un aspetto centrale di questo secolo, cioè chi ha detto che questo è il secolo della formazione, da quello che abbiamo ascoltato forse riusciamo un po'intuirlo, perché fondamentalmente c'è bisogno di formare, alla luce della rivoluzione digitale che stiamo vivendo e soprattutto anche di riformare coloro i quali già lavorano il ruolo nostro rispetto al Mediterraneo alla regione del Mediterraneo non si limita alle
Ai Paesi dell'Africa del Nord è un ruolo che comprende tutto quanto il Mediterraneo allargato.
E
Ciao, Lorenzo figure.
Ah
E dicevo qual è la novità e la novità, secondo me, è quella di prendere distacco, dicevamo ora lo dico per semplificare, ma abbiamo poco tempo da un modello di tipo neo colonialista.
E per far questo è necessario avere, diciamo, un approccio nuovo, questo approccio deriva innanzitutto dal prendere in considerazione tre aspetti differenti dalla parte della formazione di base.
È possibile formare?
Forza lavoro che poi viene a lavorare da noi, ne abbiamo bisogno, le nostre aziende ne hanno assolutamente bisogno, se domani noi bloccassimo l'immigrazione, non avremmo una rivolta dei centri sociali in Italia, avremmo una rivolta di Confindustria.
Per esser chiari, quindi, questo è il primo livello, c'è poi la formazione che viene fatta lì dalle aziende che hanno delocalizzato e che lavorano in Africa e poi c'è una terza, un terzo livello, quello sul quale noi della lui sopperiamo di più, che è la formazione di quanti sono già nella pubblica amministrazione africana sia a livello di funzionari sia a livello di dirigenti.
Qual è la novità che stiamo provando a sperimentare è quello di integrare queste tre dimensioni della formazione, cioè creare delle collaborazioni che consentono all'Italia di essere interlocutore di un Paese globale su tutti e tre i livelli.
Eh eh, oggettivamente su questo.
Abbiamo già fatto dei passi, non è facile perché, per esempio, uno dei problemi che noi abbiamo Mirri feriscono quanto è stato giustamente detto il problema dell'immigrazione.
Da una parte, noi abbiamo l'aspetto securitario, che porta a ad avere delle garanzie, dall'altro, abbiamo una forte spinta invece a far giungere personale formato nel nostro Paese, è necessario matchare assolutamente i tempi, perché sennò sai cosa succede che noi magari formiamo,
100 Tornatore, perché questo ci è stato chiesto dal sistema aziendale, e questi riescono ad arrivare nel nostro Paese quando le esigenze di quelle aziende sono già cambiate e dunque.
Necessario una opera di messa a punto, voglio dire un'ultimissima cosa che mette, diciamo la Louis le nostre istituzioni al centro di questo problema noi abbiamo la possibilità di operare su due livelli, ed è quello che facciamo da una parte, diciamo un approccio top-down, cioè noi formiamo,
I funzionari e i dirigenti della pubblica amministrazione africana, l'8 luglio sarà qua il coordinatore della cabina di regia del Piano Mattei, l'ambasciatore saggio.
E saranno presenti 80 dirigenti africani che attualmente stanno lavorando in Louis, dall'altra parte abbiamo la possibilità di un approccio bottom down, cioè quello di formare giovani studenti che vogliono affrontare questo problema, e questo lo facciamo sia nei master.
Dedicati al Mediterraneo, sia in alcuni master che sono dedicati al nostro Paese, perché se ci sarà tempo ne parleremo, ma ad esempio affrontare oggi il problema del Mezzogiorno, senza inquadrarlo nella dimensione mediterranea, vuol dire non comprendere che cosa sta succedendo nel nostro Paese grazie professore adesso facciamo l'ultimo giro veloce.
Siamo sotto minaccia, non è neanche più un rischio che abbiamo superato la soglia, allora.
Per l'appunto si è parlato di di di formare quadri in altre.
E in altri paesi e quanto è importante la formazione di quadri in altri Paesi per poi costruire la cooperazione del domani, che è necessaria per infrastrutture, per le infrastrutture e per le strutture aziendali, come ad esempio Italgas.
Scusi prego, io penso che per un partenariato solido nelle infrastrutture in generale quelle energetiche del parere di tutto io in particolare ha sempre bisogno di intanto, in generale, di pazienza, regole condivise perché sono sono, sono asset che sono destinati a durare nel lungo periodo.
Quindi.
è da dire intanto proprio perché sono investimenti di lungo periodo, devono devono naturalmente resistere ai cicli, quelli politici da una parte e dall'altra.
Devono essere sempre delle delle dei partenariati che sono generativi piuttosto che non estrattivi, ma questo è stato richiamato adesso e non ci torno, se non di carattere oncologico, non volevo.
Parole, non m'azzardo Beyond mai pay grade, quindi viaggio viaggio più basso però ci si abitua, ci siamo capiti, siamo più che d'accordo.
Poi, dal punto di vista tecnico, soprattutto per la parte gas, avranno hanno un challenger tecnico non banale, che è quello dell'interoperabilità di di, come ricordavo prima, di diversi tipi di molecole e questo è quello che si sta stiamo lavorando sia sul South Corridor che nella parte italiana bottom line perché andiamo veloci, io credo che quindi il mio messaggio è è certamente una sfida sempre di capitale, soldi, di questo è abbastanza ovvio.
è un grande valore che noi possiamo trasmettere come sistema italiano, è la conoscenza.
E questo su questo, su alcune cose siamo più bravi di altri.
E e quindi possiamo offrire questo e c'è necessità di fiducia reciproca e di diciamo, stabilità di governance di questi progetti.
E questo vale per i grandi gasdotti, ma ovviamente vale per tanti altri grandi progetti mi fermo qui e passiamo ai progetti difesa, industria di difesa per l'appunto Rai metal è una grossa impresa tedesca e la Germania è protagonista di una di un riarmo.
Che fa tremare i polsi ad alcuni Stati maggiori in Europa.
E come evitare per l'appunto dei fraintendimenti, giustamente cooperando ai progetti anche più segreti tra Paesi europei, è possibile questo, e non solo europei, anche del Mediterraneo.
No, risponde alla mia domanda nel sfatare diciamo no, non credo che, come dire, ce li porteremo le storie passate, comunque l'anno scorso noi abbiamo presentato a Cernobbio lavoro.
Allo l'anno scorso abbiamo presentato a Cernobbio una ricerca su è molto interessante, che dava dei valori che poi appunto portano la risposta, allora la ricerca diceva che il moltiplicatore economico dell'Industria Difesa in Italia e 2.7 cioè vuol dire se io genera un euro di fatturato nel mondo difesa ne genera un alto 1.7 nel tessuto economico italiano, secondo il secondo moltiplicatore occupazionale che era 2.3 cioè se io assumo una persona ne Genoa 1.3 diciamo di nuovo nel tessuto come dire professionale nazionale,
Questo che vuol dire che la difesa genera valore ora, se io poi prendo questo tessuto industriale e vedo quanto di questo è legato al mondo tedesco, tanto sono anche membro del consiglio di amministrazione Camera Commercio italo-tedesca. Sapete che la Germania è il primo partito europeo con 150 miliardi di scambio e mediamente, nel mondo difesa automotive, un 20 25%, appunto, appartiene al al mondo. Difesa Tomori quindi, se la Germania cresce, cresce l'Italia e quando cresce in Italia su quei moltiplicatori 2 7 2 3, quindi per me, insomma, sono un ingegnere, mi mi dice che dal punto di vista numerico, la cosa in questo momento all'Italia conviene e quindi rispondo, diciamo la prima domanda quindi, spaventano, sono una grande opportunità
Chiaramente l'opportunità si noi siamo capaci di integrarci, quindi torna al punto fra difesa europeo della difesa, se vogliamo fare la loro bella difesa, ognuno fa per sé la Germania, cresce l'Italia cresce con delle traiettorie diverse. Se puntiamo poi, insomma, abbiamo esponenti qui illustri che ci possono aiutare in questa risposta. Se invece puntiamo sulla difesa europea, vuol dire mettere in sinergia delle cose, e qui gli investimenti fatti in Germania con gli investimenti fatti in Italia possono creare valore in Italia, in Germania, in Europa, quindi,
Chiudo qua, va bene, grazie.
Per l'appunto, professor Quagliariello, e quali sono le sfide alle quali bisogna prepararsi?
Di più perché
Si tratta anche di capire.
Quali sono, le dif le diverse dottrine militari che ogni Paese che dovrebbe comporre la difesa europea prepara quali sono le percezioni di rischio e minaccia che mi sembra che non siano le stesse?
Insomma.
Non sono le stesse, però l'Europa ha una esigenza comune, soprattutto nel momento nel quale l'asse transatlantico si propone più nei termini nei quali l'abbiamo conosciuto dal secondo dopoguerra in poi e dunque, ovviamente, se noi pensiamo che sia possibile oggi recuperare quello che abbiamo perso nel 1953 cioè l'ipotesi di un esercito europeo quando l'Europa,
Era fatta già sei Paesi quando c'era un mondo diviso in due, quando non c'era ancora la cultura della deterrenza e prima, quando c'era il pericolo che la guerra fredda diventasse una guerra calda, se pensiamo di poter fare questo in questa realtà, insomma, stiamo sognando se invece immaginiamo la necessità di,
Cooperazioni rafforzate tra i Paesi che ci stanno, che hanno esigenze, magari differenti, ma complementari, e quindi approfondiamo quella linea che abbiamo iniziato a tracciare con i cosiddetti volenterosi beh, allora questa è una strada invece.
Secondo me produttiva, non soltanto per la difesa, ma anche per l'Europa e per un'Europa che non sia, diciamo dall'altra parte ingessata all'interno di una formula istituzionale che non funziona ora questo lo dicono tutti ed Eddie è, ma insomma prenderne atto vuol dire cercare di capire perché e insomma l'Europa produce tanta ostilità.
E questo lo devono fare innanzitutto coloro i quali non sono contenti, che questo accada, come per esempio il sottoscritto e, in secondo luogo.
Quindi serve innanzitutto appunto riuscire e in secondo luogo immaginare anche una possibilità di uno sviluppo europeo che sia diverso e che sia, diciamo, più dinamico su questo noi possiamo sfruttare anche un altro asse Afet io sono convinto che per una generazione noi non potremmo riparlare di un ritorno della Gran Bretagna all'interno dell'Unione europea, però che la Gran Bretagna si avvicini e che abbia una complementarietà, beh, questo per noi è fondamentale nel momento in cui l'asse transatlantico si allenta e questo cambiamento è una cosa che
Nei modi è molto legata all'attuale presidenza americana, ma nella sostanza è invece, diciamo, una tendenza di lungo periodo che viene da prima e che probabilmente continuerà anche anche dopo, e dunque su questo.
Ci impone di tracciare un solco e di cercare poi di approfondirlo, grazie, professore, dottoressa 30 come.
Sì, velocissimo.
Le chiedo un'ultima domanda che mi sembra importante come conclusione.
È l'unanimità nell'Unione europea spesso si dice a Bruxelles che senza l'unanimità non si può fare una politica di difesa comune.
Seria e credibile. Proprio oggi è stato escluso in Parlamento l'idea che per il momento l'Italia possa appoggiare questa idea. Secondo lei è vero che senza unanimità non si può parlare di sicurezza europea, sarà diplomatica e non lo sia. Non è vero qui se non decidiamo di fare l'Europa partendo anche da pochi, non abbiamo grandi scelte per il futuro e siccome io non sono nel governo, posso dire quello che penso. È necessario che l'Europa ha ridiventi protagonista della della propria storia. Per farlo bisogna ritrovare le radici europee per ritrovare le radici europee. Dobbiamo ricominciare da quelli che ci hanno creduto dal primo momento, anche al di fuori di quelli che sono gli strumenti che oggi ci consente di usare e l'Unione europea. La fine
Se noi pensiamo a Schengen, neanche se pensiamo all'euro non non sia iniziato tutti insieme, quindi bisogna ripartire con un percorso, un percorso che può e deve includere anche la prospettiva mediterranea, perché quello che distrugge in questo momento anche l'Europa che l'ha spaccata ancora di più è stato un prevalere di una prospettiva nord europea che ha dato un peso molto minore al rischio che viene e alle minacce che vengono dal Mediterraneo, allora proprio perché dobbiamo invece soprattutto noi italiani e tutti quanti noi europei, abbiamo una dimensione di sviluppo verso sud molto importante, dobbiamo ripartire anche da quello
Credo che sia necessario guardare al futuro anche in maniera creativa in questo momento e con speranza, ma con la ragione della speranza, ovvero pensando che si possono fare delle cose che nel passato si sono fatte in periodi molto più difficili di questo e che possiamo fare anche oggi, insomma, chi dice che il limite è l'unanimità sta dicendo che le cose non possono mai cambiare.
E che quindi l'Unione europea c'è stata sempre se c'è stata sempre c'è stata sempre un, ma non è così. Le cose possono cambiare e ci possiamo pensare in questo momento. Un'ultima cosa voglio dire ancora tornando al Mediterraneo, perché lì qualcosa possiamo fare anche noi oggi e farlo velocemente o almeno stimolarlo. È necessario cominciare in Europa a fare una politica mediterranea insieme ai Paesi del Mediterraneo, perché da lì vengono le sfide, le sfide sono le stesse, quelle che vivono i Paesi del Mediterraneo e quelli che vivono i Paesi europei del Mediterraneo. Mettiamoli insieme, noi nella difesa lo abbiamo fatto no con cinque big cinque difesa, è un progetto di cui si parla poco, ma che ha dato grandissime
Ha avuto grande successo, almeno mentre l'ho seguito mi sono resa conto che era molto utile, non serve fare nuovi organismi internazionali, serve creare delle piattaforme di confronto continuo e fare in modo che, sviluppando competenze insieme che non sviluppano solo competizione ma sono importanti per arrivare a una collaborazione, quindi la strategia universitaria mi piace dirlo perché siamo in un'università partire da programmi comuni mediterranei fatti da tutte le opere de le università italiane, pubbliche e private. È un ottimo punto di partenza. La ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti
Rapida conclusione Aspettando Godot, il Regno Unito.
E scusate, il ritardo, è vero, abbiamo sforato.
Rimaniamo ora in Aula Tdi 1 a breve sarà trasmesso il videomessaggio della commissaria europea per il Mediterraneo, Dubravka, sciocchezza, cui seguirà l'ultima sessione plenaria, grazie mille.
Gentlemen, Avishai, Cohen, di Di Dio, entrò in Today del Loews diplomatiche anziché oggetti, furono mese clou sul momento Take stock and this casa safety and security avviano tutti Scassa week-end.
Back Together do Neighbors, ora al mio ciò benefit, distesi, specie lienale avanti Now.
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Buonasera siamo dunque giunti alla nostra ultima sessione dedicata forse a i due temi più difficili da affrontare in questi giorni, cioè sicurezza e stabilità nel Mediterraneo, ma c'è un tema che è emerso molto forte nei dibattiti a cui abbiamo assistito durante il pomeriggio, che è quello legato al fatto che la stabilità nel Mediterraneo e anche la sicurezza non sono un dato che dobbiamo considerare già acquisito, anzi, sono questioni che andrebbero coltivate, costruite e consolidate, e questo si può fare tramite diversi elementi. L'attività diplomatica, attività culturale e cooperazione internazionale, prevenzione e gestione dei conflitti e gestione dell'immigrazione, lotta anche alla criminalità e al terrorismo. Insomma, sono tanti i temi che abbiamo affrontato oggi e che andremo ad affrontare e, soprattutto,
E ora con le persone che in qualche modo garantiscono quotidianamente la nostra sicurezza e la stabilità del Mediterraneo allargato, in cui ovviamente l'Italia, e non solo geograficamente nel cuore e soprattutto un Paese protagonista, saluto allora ai nostri ospiti illustri di quest'ultima sessione, a cominciare dall'ammiraglio Giuseppe Berruti, per Gotto Capo di Stato Maggiore della Marina buonasera, e poi vedo la professoressa. Francesca Corrao. Direttrice Metcalf laboratori del Cis del Centro per gli Studi internazionali e strategici della Louis saluto. L'onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati e della quarta commissione della difesa, buonasera e poi saluto alla mia sinistra, il dottor Pier Roberto for Zero, amministratore delegato di Fincantieri, è ancora all'onorevole. Lorenzo Guerini, presidente del Copasir
Ammiraglio, vorrei partire ovviamente con lei alla luce di tutto quello a cui assistiamo in questi giorni anche in queste. In queste ore ci sono delle guerre che vi diamo, di cui sentiamo parlare quotidianamente e sono visibili perché ci sono dei razzi, ci sono delle vittime, ma ci sono delle guerre che non riusciamo a vedere perché non sono visibili ai nostri occhi come le guerre ibride, ma anche quelli che sono nei fondali del nostro mare. Lamarina, ovviamente, garantisce la sicurezza del mare, ma ovviamente dalla sicurezza del mare dipende anche la stabilità dei Paesi, soprattutto del Mediterraneo allargato. Quali sono le vostre strategie, soprattutto in un momento così difficile a cui stiamo assistendo? In qualche modo stiamo vivendo anche noi
Grazie di tutto.
Invitato stasera qui un'ultima cosa auguri, ovviamente per la festa della Marina, che è stata svolta ieri, tra l'altro nel cuore del Mediterraneo.
No, a Palermo.
Io volevo fare una piccola premessa, ormai parlare di Mediterraneo Mediterraneo allargato e riduttivo e se voi vedete quello che sta succedendo oggigiorno.
Un una crisi, ancorché piccola, in qualsiasi parte del mondo, si ripercuota, si ripercuote quasi immediatamente in tutto in tutto il mondo, guardate l'effetto Hormuz le effettua Hormuz ha creato il giorno dopo l'aumento dei prezzi non solo del petrolio non solo del gas ma anche dei fertilizzanti e quindi alla fine anche de di tutti i prodotti alimentari che noi andiamo a comprare normalmente al supermercato. Questo fa capire che in un mondo così interconnesso una crisi, specialmente se sul mare, si ripercuote subito in tutte le altre nazioni da cui dipende la stabilità, la ricchezza dal mare come in Italia,
Due dati, ma giusto per inquadrare il problema, noi importiamo il 75% di quello che ci serve dal mare e importiamo il 60% dei prodotti finiti al mare, se le vie di comunicazioni non sono sicure e utilizzabile da tutti, abbiamo un problema ed è quello che è successo e abbiamo visto la problematica Uti il giorno dopo il traffico da Suez si è si è ridotto del 60%,
E e questa riduzione ha creato una riduzione anche i nostri porti. Noi e abbiamo, essendo una nazione che vive sul mare, il presente e soprattutto il futuro dipende dal mare, i nostri posti devono lavorare se non arrivano ai clienti le navi. C'è un problema e e qui entra in gioco la Marina e una marina per essere rilevante oggi deve essere una marina che deve essere presente in quelle aree necessarie per difendere la strategia nazionale. Deve essere una Marina connessa, ma connessa in tutti i sensi, non solo connessa dal punto di vista elettronico, cioè parlare con i sistemi che sono in gioco, deve essere connessa con gli alleati con i partner, ma deve essere connessa col sistema industriale fondamentale questa connessione, perché è fondamentale. La tecnologia e le 2 aree di crisi ci hanno dato un grosso insegnamento, cambia dall'oggi al domani. Domani io affronterò una sfida che oggi non affronto
Pertanto il legame tra tra Marina, ma diciamo da forze armate e l'industria, deve essere costante in modo tale da riuscire a capire quello che succede, a intervenire rapidamente.
L'altro non dico un problema, l'altra aria di sensibilità e il mondo dell'Under Water, noi per anni associavano alla profondità sicurezza, basta che io metto un qualcosa sotto i 30 metri, i 40 metri era sicuro di per sé, pensate che,
Negli anni 70 i russi mettevano dei cavi per comunicare tra le loro basi sui fondali, 100 metri per loro erano sicuri, non facevano neanche nessun sistema di cripto, pertanto davano comunicazioni in chiaro, peccato che gli Stati Uniti poi erano hanno capito che si poteva intervenire anche 100 metri oggi 3.000 metri e una profondità dove tutti gli attori statuali nostra attuali possono intervenire a basse a bassi costi e con la tecnologia che si trova sul mercato. Peccato che il Mediterraneo è un mare, diciamo poco profondo. Pensate che solo il 15% del Mediterraneo a una profondità superiore ai 3.000 metri, quindi abbiamo un problema
Perché noi, nazione marittima, abbiamo tutte le nostre infrastrutture critiche sui fondali del mare, mi riferisco a cavi elettrici, cavi per telecomunicazioni o edotti caso adotti emendamenti sono ad una profondità inferiore ai 3.000 metri, il che vuol dire che possono essere posti a sedi a danni o attività illegali.
Cosa fa la Marina, la Marina ha un compito fondamentale, che è quello non solo di controllare, verificare, ma quello di proteggere queste infrastrutture, noi lo facciamo quotidianamente e non li facciamo da soli, perché da soli in questo momento non si va da nessuna parte, pertanto noi abbiamo una rete di connessioni con tutte le altre istituzioni che lavorano sul mare ma soprattutto con tutte quelle industrie e compagnie che fanno del mare il loro motivo di lavoro, Saipem, Eni e Enel e così via. Da tanto noi abbiamo una centrale dove tutte le informazioni relative a quello che succede nell'Under Water vengono viste, vengono messi insieme e vengono poi considerate per un eventuale controllo. Se è necessaria una protezione
E la cosa più principale, noi dobbiamo raggiungere una capacità di riparazione, e questo lo dico a livello nazionale, non a livello solo di forze armate, importante perché oggigiorno, per riparare un cavo di comunicazione subacqueo, la media è 100 giorni, non è accettabile con la velocità della nostra società e soprattutto con quello che noi facciamo utilizzando i cavi telematici
Dottor Faggiano, l'ammiraglio ha chiamato in causa l'industria in un momento in cui la difesa europea sembra concentrata nelle mani di pochi attori, anche se sono grandi attori, quali sono le strategie necessarie per poter affrontare alcune delle sfide cali in caso l'ammiraglio.
Allora, intanto, io vedo due schede, una tecnologica e una di deframmentazione e poi vanno incrociate queste due sfide, cominciamo dalla sfida tecnologica ammiraglio, ci ha spiegato benissimo che siamo su un punto di discontinuità, non solo geopolitica.
Non solo il mondo diciamo che si risveglia diviso in blocchi, ma anche una discontinuità sulle minacce che vengono da dalle nuove tecnologie, anche quindi.
E perché una volta 100 metri erano sicuri, oggi 3.000 metri non sono sicuri e poi aggiungo la minaccia ammiraglio, i porti, perché è vero che il mare può essere anche profondo, ma i cavi sbarcano e quando il capo sbarca a due chilometri dal porto l'acqua è bassa per definizione,
Quindi, un altro pezzo delle infrastrutture critiche sono proprio i porti, perché una volta sbarcavano solo merci e passeggeri, ora sbarcano dati in tutti i porti, come ci insegna Sparco.
Quindi, nuove tecnologie noi abbiamo creato un'altra Fincantieri come se fosse una Fincantieri bis.
E questa Fincantieri bis prende la tradizione, l'eredità, parliamo di subacquea, noi abbiamo costruito 180 sommergibili nella nostra storia, gli italiani sono stati pionieri nei primi batiscafi e primo batiscafo Trieste era dalla fine dell'800.
Tra le 2 guerre e l'abbiamo esportati fino al Brasile,
Ah, negli ultimi 25 anni diciamo tra le 2 guerre scusate dopo la Seconda guerra, L Italia ha dovuto un po'rallentare.
Alcuni salti tecnologici, ma negli ultimi 30 40 anni, specialmente negli ultimi 25, la Marina ha scommesso sul rilancio delle competenze dei sommergibili, quindi noi, tanto per cominciare questa nuova Fincantieri tecnologica, in questa Fincantieri bis della subacquea, ci portiamo questa eredità storica, profondissima, legata ai sommergibili, a questa nuova Fincantieri si occupa di droni in superficie a Manned che si occupa di droni subacquei,
E soprattutto vuole essere al servizio dell'interesse nazionale e dell'Europa in generale su il nuovo ecosistema subacqueo che passa per, per esempio, telecomunicazioni subacquea, nessuno dice che sott'acqua, ovviamente non funziona nella nel Wi-Fi, nel Gps, propaga solo l'ottico e l'acustico e questo nuovo ecosistema subacqueo deve comunicare e bisogna quindi investire, accelerare,
Possiamo investitori in una startup ex startup che oggi di una deep tech, che si chiama Dabliu, senza che a pionere a livello mondiale sulle telecomunicazioni subacquee stiamo lavorando per i Picciolini il più possibile le nostre competenze di sommergibili. Stiamo lavorando con il mondo, lo Langas, perché è assolutamente vero che se si va sott acqua o si incontrano insomma agibile della Marina o si incontra tiene lo legasse, lavora a grandi profondità in testa Pozzo da molti anni, quindi bisogna accelerare queste tecnologie e diciamo non vederla in conflitto con le tecnologie tradizionali. La nave del futuro, come ci insegnava, Miraglia una madre, ship
Che aumenta la capacità di proiezione grazie ai droni che sono Force multiplayer e poi è in grado di orchestrare tutto quello che succede nella nell'Under Water che, dal punto di vista militare, l'ultima frontiera della Stealth Ines, che oggi tutto quello che vola qualche area si vede tutto quello che è sotto il mare non si vedrà.
Quindi, chi ha la sovranità tecnologica subacquea anche il dominio di quel pezzo di mondo che ancora non si vede e non si ascolta, i cinesi hanno lanciato un progetto, siamo Transparent Auchan proprio per forzare, perlomeno dalle parti di Taiwan.
E questa Stealth in essere subacquea e un sistema di sensori che vanno dal fondo alla superficie.
Anche con il quantum, che un'altra frontiera, che accelera la subacquea e che si parla con i satelliti che riescano a vedere i primi 100 ai primi 200 metri di mare, quindi loro son partiti in quella direzione, il Mediterraneo è il mare più geopolitico, più congestionato, come dicevano L'ammiraglio chilometri di cavi ma aggiungo anche tra religioni.
Ma un aggiungo anche la sfida del CIPE mining, le terre rare, l'energia male sempre più sommergibili russi, sempre meno sommergibili americani, come sappiamo, come sappiamo bene, quindi questa è la prima grande sfida affiancare la Marina, scommettendo sulle nuove tecnologie e innovando in maniera diversa noi stiamo dimostrando con la Marina che anche i cicli di innovazione oggi devono essere agili,
Brucianti, la forza armata aumenta la propensione al rischio e l'industria deve imparare a mettere Skilling, che noi abbiamo questo rapporto molto forte con la Marina, e penso che come italiani siamo fortunati.
Onorevoli, in che modo il Parlamento sta sostenendo la Marina e sta sostenendo questo nostro sistema, anche dell'industria italiana, in questa fase fragile che il Mediterraneo sta vivendo?
Grazie buonasera.
Grazie buonasera stavolta è l'ultima volta, come lo sta sostenendo detto affianco all'ammiraglio un certo timore perché gli ammiragli chiedono chiedono i capi di Forza, altre chiedono, chiedono quindi lo dirò no, noi lo stiamo sostenendo grazie a quella che non è una visione lasciatemi dire e che non può essere,
Guai se fosse una versione del singolo Governo in questo la credibilità di uno Stato si misura dalla capacità di dar seguito a programmi che non possono e non devono conoscere stagioni politiche, perché se avvia un programma che ha bisogno di 10 12 anni per essere completato guai se il governo che arriva cambia in corsa quel programma arretra perché ne va di mezzo tutto ciò che diceva prima l'ammiraglio Berutti Bergoglio e poi il l'ingegner for Gero e lo dico anche rispetto a quello che abbiamo visto ieri a Palermo ieri, a Palermo, nella giornata nella Marina, abbiamo davanti l'Andrea Doria che è una nave straordinariamente eccellente. Da un punto di vista
Dell'industria, ma anche della capacità di essere al passo coi tempi di essersi rigenerata quella è la nave che ieri è stata decorata con la medaglia d'oro della valore della Marina per le operazioni fatte nella motivazione del Mediterraneo allargato.
Quando ieri sentivo questa motivazione e pensavo a quello che avrei detto oggi a quello che poteva si poteva dire oggi, quindi è quello che si dice oggi deve essere, per quanto riguarda il Parlamento, non solo la dotazione finanziaria che deve essere come dire accreditate data, ma quello che si richiede una visione che è una cosa diversa immaginare non quello che deve accadere o sta accadendo nel 2026 ma quello che dovrà accadere nel 2035,
Allora in questo diciamo le radici siciliane, lo dico accanto a una grande figlia di Sicilia, è quello che secondo me deve guidare, cioè quando Ruggero secondo nel 1.150 circa immagina cosa deve essere il mondo e lo fa rivolgendosi a un cartografo arabo che al-Idrisi e gli commissionò un lavoro che peraltro lui vede in punto di morte nel 1.154 sono le 70 mappe,
Che immaginano quello che non è, non c'erano gli strumenti per decifrare, ma che era necessario per capire in quale direzione andare. Lui poi, ovviamente, disegna la Sicilia quattro volte più grande della Sardegna, perché aveva L il suo Gran Conte, per cui non doveva fare brutta figura. Però, se io ti do lo penso, nove secoli dopo ha ragione l'ammiraglio c'è il Mediterraneo allargato a un concetto oramai superato rispetto alla fase che viviamo, allora questo Parlamento, e anche il successivo, deve immaginare e mettere a terra oggi un motore che sia in grado di
Dare seguito al paradigma del verbo del ventunesimo secolo, cioè le connessioni di cui parlava anche l'ingegner Forghieri, cioè la capacità di rendere effettive queste connessioni per rendere effettive e per andare al di là del Mediterraneo allargato. Devi pensare tutto ciò che connette, ciò che oltre il Mediterraneo e quindi Medio Oriente, l'Africa, avere coraggio, visione, lo dico in questo lo dico qui perché questo, come dire, è un tempio della conoscenza, un tempio dove si riesce a immaginare, ad esempio, Cocoon, una connessione, noi è diversa, che vada oltre quello su cui ci capiamo che il ponte sullo Stretto, cioè immaginare che un tunnel che unisce Tunisia e Italia
Sia davvero il superamento di quel Mediterraneo che lo renda realmente allargato perché va oltre i confini continentali. È qualcosa che si può fare, sì, secondo me qualcosa che si deve fare, qualcosa che già stanno facendo in Cina, con un progetto che prevede che prevede una misura simile, son 130 chilometri la distanza tra Capo Bon, nella Sicilia da un 140 chilometri si può fare perché da lì passano i cavi delle persone, delle merci e delle passa flussi turistici, da lì passa anche un'immigrazione diversa, da lì passa tutto,
è sufficiente, no, bisogna accompagnare alla sicurezza, sì, ma va ripensata alla sicurezza e ho concluso che già parlato troppo.
E allora anche lì torniamo a quello che doveva essere la comunità europea di difesa, immaginata nel 50 e che non vide mai la luce e che era una precondizione di quell'Europa che De Gasperi, Schumann avevano avevano immaginato e che non si verificò per l'egoismo all'epoca della Francia. Ha senso oggi parlare di una Comunità europea di difesa, forse non più. Forse allora ha senso parlare di una Comunità Mediterranea di difesa che abbia la capacità di coinvolgere, non come organismo sovranazionale di cui parlava la professoressa 30 ma come in realtà vere in cui chiami alla responsabilità i Paesi del Nordafrica, i Paesi europei costituisce la famosa Comunità Mediterranea di difesa che si fonda su quella dotazione di difesa di cui, ad esempio, L Italia è vanto nel mondo. Ma perché siamo l'unico
Io e strike Group dell'Unione europea, che è dotato dei velivoli, ad esempio, di sesta generazione di quinta generazione, gli F-35 B, quella a decollo verticale, perché abbiamo questo Carrière Group che è visto è invidiato perché soltanto gli inglesi e i francesi vado a memoria vantano ma non hanno quel tipo di dotazione e l'ultimo l'ultima cosa che questa comunità Mediterranea di difesa deve mutuare strumenti della NATO che sono arrivati troppo tardi e il presidente Guerini.
E che fu mio ministro della Difesa, sa, tanto lui era uno fissato con il Mediterraneo allargato, io, quando arrivai alla Difesa, Lorenzo parlava sempre mediterranea, allagato, dico macchinista fissazione di mettere la Rai aveva terribilmente ha ragione, mentre lo diceva il meccanismo che mutuo, che fece la NATO pensato nel 2015. Ma chi arrivò soltanto nel 2022 era la creazione di quella che venne che in termini militari, il loro vanno pazzi per gli acronimi, il loro vivono di acronimi, sono libri di 200 300 pagine. Io e Lorenzo io ti amiamo gli acronimi, allora questo acronimo non ve lo dico, lo dico con la cosa normale, si chiama veri AIG vorrei di Ness joint task force
La parola in Fiera Vichy, eccetera, e che alla fine costeranno un dispiegamento multinazionali di 5.000 uomini, che però la NATO pensa di usare comincia balbettando a usare soltanto nel 22, noi adesso dobbiamo costituire all'America i capelli di Hines joint task force per la Marina e per il Mediterraneo allargato ma non più.
Sulla singola dotazioni di navi che abbiamo visto, che peraltro vengono date con ahimè col bilancino, ma su un organismo serio che abbia la capacità di guardare ai prossimi 10 anni, garantendo sicurezza e difesa, ma nel nome di quella visione che Ruggero ebbe nel 1.150 che ti fa dire non ti devi accontentare di ciò che vedi ma di ciò che deve immaginare.
Professoressa Rawa, onorevole Mulè, parlava delle connessioni e dell'importanza delle connessioni, ha ricordato ovviamente anche al ruolo della Sicilia, come un crocevia di culture e di popoli, di tradizioni, e anche l'Italia forse oggi lo è e se non lo è così in modo convinto forse dovrebbe diventarlo.
Da questo punto di vista, qual è il ruolo della ricerca, cosa può dare l'università e la ricerca, perché spesso parliamo di sicurezza, parliamo di strategie militari, ma ci dimentichiamo che nel Mediterraneo ci sono aspetti molto importanti, come quelli culturali, come quelli legati no alle nostre tradizioni, a tutto ciò che ci unisce non ci allontana,
Eh sì, grazie bellissima della domanda.
Bellissima, perché quello che facciamo qua da Louis, io ho avuto la fortuna di poter inaugurare qui il corso regione euromediterranea, con il onorevole professore preside, al fatto abbiamo insegnato per anni, appunto, e questo corso regione euromediterranea immigrazione, sicurezza, integrazione, ovviamente io mi occupavo un pochettino di più di integrazione perché, essendo siciliano, mi sento da da molti secoli integrata, si parlava, appunto, di di Ruggero, secondo e di El Edrisi, ma dovremmo anche dire che l'algoritmo è arrivato in Occidente grazie agli arabi, e quindi la scienza, e dunque in questo parla con un'araba, lo so, lo so
Viene dal sud del Mediterraneo,
Da Nazareth bellissimo.
E quindi appunto, per esempio, parliamo tanto di crociate quando studiava a scuola, parliamo di.
E di corsari di pirati, beh, ci sono ancora oggi le crociate di corsa e i pirati, non c'è problema, ma c'è un'altra cosa, i commerci, gli scambi, cioè l'umanesimo nasce dagli scambi. Noi dobbiamo, siamo nelle condizioni di creare un nuovo umanesimo, ma noi Italia, perché abbiamo una creatività pazzesca e la cosa drammatica è che noi ne abbiamo Conseco consapevolezza, cioè da tutto il mondo vengono a vedere la bellezza che abbiamo creato. Ecco il creare la creatività. Se non c'è creatività, non c'è innovazione. Punto, se noi parliamo di legami tra strutture ne abbiamo ne avete parlato tutta la mattinata è stato estremamente interessante. Sono molto contenta di sentire questa disponibilità al dialogo tra pubblico e privato, tra competenze diverse,
Certo siamo come una catena, ma noi sappiamo bene che gli anelli della catena sale non si aprono, non si abbracciano e questo si fa solo in maniera creativa e noi tuttavia continuiamo a pensare che la cultura non faccia parte di questo stimolo creativo, noi tutti abbiamo una potenziali che attività e ci fermiamo nelle regole che servono per carità assolutamente sennò come vediamo in giro per il mondo si finisce male e tuttavia il
Rapidissimo sovvertimento breve nell'istante dell'incontro, con l'altro è quello che ci permette di dare una nuova speranza, un nuovo orizzonte ai nostri progetti. Ecco, appunto parlava di Finmeccanica di due film fantastico e tutto, ma il risultato di un'invenzione creativa, cioè di fronte alle difficoltà di fronte un muro, bisogna saltarlo ed è quello che dobbiamo fare, e allora quello che ci manca cose per farlo la narrazione no, si diceva non si parla di Mediterraneo, si parla di Europa, Europa, Europa, benissimo perché era sacrosanta Europa, la voglio difendere tutta la vita, ma l'Europa senza il Mediterraneo
E senza gambe non va da nessuna parte.
E queste gambe noi ci servono, se poi noi abbiamo la narrazione che ci dice semplicemente immigrati, immigrati, immigrati e però ci manca il, il backstage, che sono i russi a farci questi sgambetti e noi non ne siamo consapevoli e quindi la comunicazione i media, la capacità di leggere questo dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi e in questo appunto a parte l'insegnamento nel mettere insieme le diverse visioni, la comprensione della storia non come un vincolo ma come un'idea, uno spunto per andare oltre oggi.
È questo quello che ci serve e gli Erasmus Mundus che vanno moltiplicati, perché noi, così come abbiamo ormai la bellezza di classi piene di ragazzi che vengono da tutto il mondo, ma soprattutto da tutta l'Europa e che prendono un treno per andare a Parigi o un aereo per andare a Bruxelles come se stessero prendendo l'autobus per andare al centro di Roma,
è quello che ci dà la dimensione del futuro e dunque a loro dobbiamo dare l'opportunità di incontrarsi e di capire che abbiamo tanto di culture insieme, no, non c'è soltanto al-Idrisi, c'è il grandissimo poeta e Grandis, c'è l'altro grande.
Siciliano
Ovviamente è migrato in Andalusia, poi in Marocco, e però c'abbiamo Ungaretti, Ungaretti, quattro fiumi di Ungaretti, cioè quanta storia abbiamo convinti appreso, eh, eh, eh eh, teniamo lì nella tasca e che potremmo stringere e potremo comunicare per incoraggiare i ragazzi a andare oltre schemi stereotipi che si distruggono e si polverizzano dopo il documento all'altro questo noi lo possiamo fare.
Molto importante è assolutamente, ma col presidente Guerini e vorrei tornare alla storia attuale per capire da lei noi cittadini siamo molto preoccupati rispetto a quel che sta accadendo nel Mediterraneo allargato, volevo sapere cosa le preoccupa, lei di più che ci deve in qualche modo deve garantire la nostra sicurezza.
Ecco, l'elenco sarebbe lungo.
Le cose più importanti, ma io credo che.
Il Mediterraneo e la Regione metteranno allargato sia, da un lato, come dire, luogo e Regione in cui si manifestano gli effetti della crisi che viviamo e, dall'altro lato, è anche luogo e Regione da cui scaturiscono elementi di crisi che poi determinano effetti su una scala più ampia giustamente,
Prima il collega Mulè faceva riferimento all'esigenza di superare, diciamo così, l'idea del metteranno allargato come uno spazio multidimensionale chiuso, ma di collegarlo dentro a un sistema più ampio di connettività, che diciamo che anche l'ammiraglio Berruti ha posto alla nostra attenzione, che è evidente ai nostri ai nostri occhi però io credo che noi,
Con questa consapevolezza dobbiamo stare concentrati anche come paese sul te, sulla regione del metteranno allargato, nella consapevolezza di quello che siamo e di come possiamo impiegare i nostri strumenti di vario tipo a partire dallo strumento militare, ma non solo.
Gli strumenti della diplomazia, strumenti della cooperazione, strumenti del dialogo culturale, perché qua diciamo è questa è la scala dimensionale nella quale noi possiamo collocare la nostra azione e possiamo essere punto di riferimento, lo siamo stati, lo possiamo continuare ad essere punto di riferimento di diverse strategie e di diverse politiche e nel contempo qua si giocano si gioca una parte rilevante dei nostri interessi di sicurezza dei nostri interessi di sicurezza nazionale perché, come giustamente ci ricordava la professoressa,
Alcuni fenomeni sono parte di un complesso di minacce che noi chiamiamo oggi, minacce ibride con il quale ci dobbiamo confrontare e che nella regione mediterranea trovano un punto di origine e un punto di di determinazione di effetti dirompenti, se noi parliamo del fenomeno dell'immigrazione clandestina.
E non colleghiamo il fenomeno dell'immigrazione clandestina che va letto in una, diciamo in una capacità di comprensione anche qua multidimensionale multisettoriale, che ha elementi storici che elementi demografici che ovviamente economici e che dobbiamo guardare da da tutti questi punti di vista però se noi come dire ad esempio non cogliamo che questo che i fenomeni dell'immigrazione clandestina intrecciano fenomeni di utilizzo di strumenti di guerra ibrida da parte di attori interessati a destabilizzare,
L'Europa a destabilizzare destabilizzare l'Europa ecco complessivamente o che questi intrecciano, che questi fenomeni incrociano di intrecciano anche altri elementi e altre dimensioni, come la minaccia terroristica, e io credo che noi facciamo un errore, dobbiamo essere consapevoli che la lettura che dobbiamo compiere questa le grandi rotte della dell'immigrazione clandestina che provengono dall'Africa incrociano regioni in particolar modo incrocio nella regione del Sahel in cui il tema del terrorismo si connette alle reti di controllo del traffico clandestino si alimenta, lo controlla, lo utilizza
In tutte le dimensioni che questo è possibile realizzare oggi, le rotte che passano dal dal Niger piuttosto che dal Mali, dei traffici clandestini di tutti i tipi, ma in particolar modo dei traffici clandestini, di esseri umani, incrociano attività di organizzazioni criminali ma anche attività di organizzazioni terroristiche come geniche affiliato ad Al Qaeda oppure Islamic State Sahel che affiliato a Islam Steg, gran sarà quindi, cioè c'è un quadro di comprensione che noi dobbiamo, io credo, mettere in campo, che deve avere uno sguardo molto molto ampio e deve avere la capacità di comprensione dei fenomeni appunto connessi tra di loro e che hanno attori diversi con il quale ci dobbiamo confrontare e che io credo definiscono l'agenda della nostra azione.
L'azienda della nostra azione nazionale, ma se guardo a una prospettiva più ampia, l'azienda dalla dalla, dalla prospettiva europea.
Il, come dire, la contrazione della nostra presenza, ad esempio nel Sahel, è diventata un elemento fondamentale di espansione Deep di presenza di altri attori che hanno interessi lì ma che hanno anche che usano la loro presenza lì per regolare e determinare.
Muovere rubinetto di appunto fenomeni di destabilizzazione come quelli che richiamavo prima allora io penso che dentro questo quadro noi dobbiamo avere uno e abbiamo una strategia di sicurezza del Mediterraneo nazionale con un approccio e una come dire, una modalità che noi possiamo mettere in campo mi fermo,
Mi soffermo sulla dimensione militare.
L'ammiraglio Perotti ha testimoniato prima, ha dato conto prima e di come la Marina militare italiana è impiegata dentro questo quadrante dentro al Mediterraneo come impiegata dentro il Mediterraneo allargato, perché se noi guardiamo il Mediterraneo allargato, il riferimento alla Marina, guardiamo qualcosa che passa dal Mediterraneo ma che parte dal Golfo di Guinea e arriva l'Oceano Indiano con tutte le,
Le azioni che la Marina militare svolge positivamente in termini di, ad esempio, sicurezza delle rotte commerciali che sono fondamentali per il nostro Paese, sono fondamentali perché la sicurezza delle rotte commerciali significa sicurezza, la nostra dalla nostra armatoria significa sicurezza delle nostre fonti di approvvigionamento energetico, significa sicurezza di una via di comunicazione che è fondamentale per un Paese come il nostro che importa materie prime ed esporre ed esporta prodotti finiti, ma io ci aggiungo altre dimensioni specifiche dello strumento militare italiano che possono essere impiegate nel Mediterraneo, una, io credo, è la superiorità informativa
Noi disponiamo di assetti, li abbiamo sviluppati nel corso degli anni e io credo che questo sia un elemento che a mio parere è peculiare italiano, anche in rapporto al sistema di alleanze a cui partecipiamo, che è molto qualificata, che è molto importante, che ha avuto anche una visione d'investimento nel corso degli anni molto significativa che intera che mettere in interazione ad esempio Aeronautica, Militare e Marina militare che è,
Io credo fondamentale, allora io penso che noi e chiudo
Diciamo.
Abbiamo qua un quadro della minaccia o comunque delle situazioni di problematicità tensione nel Mediterraneo e che sono evidenti a tutti e che non è, non è necessario che io, come dire, condivida con voi.
Dalla destabilizzazione di alcune regioni alle situazioni di crisi.
Legati ai conflitti, penso ad esempio alla regione mediorientale, con tutto il carico, poi di sofferenze umanitarie e di destabilizzazione ulteriore che questo comporta, c'è il tema della sicurezza delle rotte commerciali marittime, c'è il tema della sicurezza delle linee
Sottomarine
E la sicurezza delle linee sottomarine, sia sotto il profilo della comunicazione che sotto il profilo della Ge dell'approvvigionamento energetico, per noi è una questione di sicurezza nazionale.
Fondamentale questione di sicurezza nazionale, allora c'è il tema dell'instabilità della fascia settentrionale e dell'Africa, c'è il tema del SEL, cioè c'è un quadro, diciamo, di sfide con le quali noi ci dobbiamo confrontare e che vede la presenza di attori penso ad esempio alla Russia, cioè se la Russia è in contrazione di presenza rispetto, diciamo così, alle al dover si confrontare con la crisi determinata dall'aggressione russa all'Ucraina nella stessa Russia, all'Ucraina, però dobbiamo ricordarci che e Niger, dove noi siamo presenti con il contingente militare ci sono 150, diciamo istruttori militari russi e male ce ne sono 2.200
Repubblica Centroafricana non saranno molto, molto meno in Burkina Faso pure.
C'è quella quella quella regione sa che è fondamentale per noi, è occupata oggi e questo io credo, pone noi delle domande, le pone a noi e le pone ai nostri amici ed alleati europei.
Ammiraglio
Lei ha recentemente ha detto ai marinai fanno la nave, l'equipaggio fa l'impresa, in questa epoca segnata da una rapida evoluzione tecnologica, dall'avvento dell'Intelligenza Artificiale, che possono anche essere delle risorse, ma qual è il valore strategico che conserva invece il fattore umano soprattutto se vogliamo parlare del futuro?
La giornata della marina ci ha dato l'esempio, perché 16 persone, lavorando insieme, hanno utilizzato dei mezzi che avevano tutti, però quei mezzi poi hanno fatto l'impresa.
Oggigiorno, per essere credibili e per avere una marina credibile, non bisogna avere soltanto mezzi tecnologicamente avanzato, quello ce l'abbiamo. Grazie all'industria nazionale, è importante avere un equipaggio e un personale che sia addestrato, che sia motivato e che abbia sempre dei nuovi obiettivi da raggiungere. Ora noi siamo visti da dai Paesi con Marine emergenti come una Marina di riferimento e molte marini de del del Golfo Arabico, Golfo Persico, molte marine e dell'Indo Pacifico. Ci guardano e non solo vogliono i nostri mezzi, ma insieme ai nostri maestri vogliono l'addestramento. Questo perché il personale oggi è ancora più importante di ieri. Questo perché soltanto il personale è quello che permette di far sì che un mezzo, una piattaforma, un sistema diventi un fattore di Potenza operativo. Noi stiamo investendo molto su sull'equipaggio. Stiamo investendo molto sul personale. Ora io possa avere 10 campioni, però, se questi campioni non lavorano insieme e non hanno lo stesso obiettivo, non ottengo il risultato che io voglio. Ecco perché
Un equipaggio non deve essere composto di tutti campioni, l'importante è che però l'equipaggio ai lavori insieme e con un obiettivo fisso e con una missione da portare a termine questa è la differenza, non è semplice, addestrarono equipaggio e devo dire che la Marina italiana in questo è vista come come Paese di riferimento noi recentemente stiamo stiamo addestrando parecchi marine, come dicevo, sia del Golfo che del dell'Indo Pacifico. Pertanto il personale è e lo sarà sempre di più, un fattore che che fra la differenza e la tecnologia va avanti, ma noi dobbiamo essere in grado di attirare,
Le giovani delle nuove generazioni, gli dobbiamo dare degli obiettivi, gli dobbiamo dare la capacità di conoscere, di apprendere quello che io ho notato parlando con i ragazzi, che che le nuove generazioni hanno bisogno di sapere, hanno bisogno di obiettivi e una volta che gli sono stati dati ma soprattutto gli sono stati dati tutti gli strumenti per raggiungerli e sono vanno velocemente e danno dei risultati stupendi quindi noi, come Marina abbiamo, diciamo due problemi, uno e attirare i giovani, noi offriamo non solo un lavoro,
Non solo la capacità di crescita, non solo delle conoscenze, ma noi e lo so che dicendo queste parole sembra un pochettino tradizionalista noi offriamo dei valori e questi valori sono quelli che permettono alla persona di superare tutte questa critici che i nostri maniera mi fanno ogni giorno perché essere lontani da casa lontani dalle famiglie, stare per tanto tempo in un ambiente chiuso perché la nave in un ambiente chiuso condividere e a volte anche lo stesso letto con un con un collega non è semplice e quindi noi riusciamo ad offrire alle nuove generazioni dei valori,
E io credo che questo lo facciano tutte le forze armate e questa è la differenza tra tra le forze armate e una normale ditta, perché anche le nostre compagnie, anche la vita civile, offre competizione, offre insegnamento, però i valori, io credo che sia una prerogativa ancora delle forze armate,
Professoressa Corrao, parlavamo di culture e di integrazione, adesso viene forte anche questa parola molto importante, legata ai valori e il Mediterraneo allargato, lo ricordava anche il presidente Guerini va dal Mediterraneo al Golfo, all'Africa, lei che studia un po'anche questi fenomeni e cerca di trasmetterli ai suoi alunni. C'è qualche attore particolare che può fare la differenza quando parliamo del Mediterraneo, che noi ancora non abbiamo notato, quell'attore Ettore e l'attore, la cultura e la cosa più importante della cultura, se noi non conosciamo la nostra cultura, quella che è nata e cresciuta e si sviluppa e si continua a sviluppare cioè
E noi giustamente parliamo di sicurezza, è fondamentale, ma la sicurezza è anche la conoscenza della fiducia e la coscienza, la fiducia si costruisce attraverso la conoscenza degli altri, della cultura, degli altri e degli intrecci che ci legano io c'ho addirittura un museo che si chiama Trame Mediterranee che mostra appunto da da da da dall'epoca dei greci ha oggi come artigiani artisti, persone d'ingegno hanno collaborato insieme, è proprio quello che diceva il generale, se non si impara a collaborare insieme, se non si ha una cultura dell'obiettivo, come si fa a vincere la paura?
Perché si giustamente no, c'è la crisi, la la solitudine, la stanchezza, come si fa a vincere il tedio della durezza, della vita quotidiana, se non si ha speranza e quello della cultura, perché altrimenti non lo avremmo studiato a scuola perché altrimenti non avremmo un paese che è un paese meraviglioso è fatto di bellezza e ques, ta bellezza ce l'abbiamo, ci appartiene e quindi non sono chiacchiere e la motivazione, se c'è una motivazione si è uniti, si affronta il rischio e si va avanti da sempre da che mondo è mondo, quindi credo di non dire niente di nuovo.
E tuttavia, ecco, questo va ribadito perché la sicurezza sicuramente è difesa, ma la difesa si passa anche sulla fiducia, la fiducia anche della persona che mi sta vicino, che affronta un momento di incertezza e questo in nave che la morte, se non si è capaci di gestirla,
Ecco, quindi questo vale in tutto questo, è una metafora e una poesia.
Ma poi in realtà ci misuriamo quotidianamente con queste cose, quindi la grande letteratura, il cinema, il teatro, la musica uniscono per appunto difendere i nostri ideali, i nostri valori, lo staff Al Jarreau, non posso a questo punto, non rivolgere anche a lei l'importanza di questi valori in un'azienda leader come la sua,
Intanto volevo dire una cosa bella.
Parla ad ammirarlo.
No, tanto non se la prendono assicura Enrico.
Non sono uguali, comandano.
E che ieri ieri l'ammiraglio ha fatto un bellissimo discorso alla festa della marina e ha fatto un discorso come fa un capo delle Forze armate, quindi con un tono di voce.
Marziale poi, quando è arrivato a parlare delle famiglie dei colleghi, si è commosso, si è commosso.
Si è commosso
Questo
Questo la dice lunga di quanta vocazione usciere, che noi, che lavoriamo tanto con i militari e i militari sono soprattutto quelli che fanno, sono apicali, sono i primi di corsa quando ci hanno vent'anni e gente che ha dedicato la vita e sono adesso non voglio farlo,
Vengo da una famiglia di militari, purtroppo.
Hanno dedicato la vita all'ideale, ma parliamo di persone con una cilindrata alta, cioè gente che se fosse andata in altri settori, avrebbe fatto ugualmente molto bene, perché è un sistema di selezione veramente durissimo, quindi una apicale avrebbe potuto fare.
Una grandissima carriera in qualunque azienda.
E questo è un piacevole dirlo, seconda cosa, io vedo, noi gestiamo sia business civile che business militare, quindi come se avessimo due fabbriche, una fabbrica civile in una fabbrica militare e vedo nella nostra, nei nostri cantieri militari, il riverbero di questa vocazione di questo privilegio.
Cioè, mentre quando costruisci per il business sei, un lavoratore che costruisce per il business, quando lavori per l'interesse nazionale è come se avessi una luccichio in più e questo luccichio che ha fatto commuovere un guerriero l'altro giorno, si vede anche nei operai e dovrebbe vedere quando consideriamo una nave militare quanta empatia c'è quindi l'industria che lavora per le forze armate soprattutto quando così è intrecciata respira molti di quei lavori.
Perché hai la sensazione che il coronamento del tuo lavoro non è semplicemente una fattura, un incasso, ma che stai costruendo un valore nazionale se contributore di questa diciamo casa dei valori, dei valori tradizionali, quindi questa è la il primo commento che faccio secondo commento che le faccio è che noi dobbiamo essere bravi un po'specularmente ad attirare talento e attenzione che la difesa tradizionalmente non attira finanza.
Da poco.
Io sono un po'che dico che la sicurezza è la seconda S del Levski che environment social governance, ecco, c'è un'altra S che sicurezze, quindi dobbiamo spiegare all'opinione pubblica che la sicurezza è un valore sociale.
Due, oltre a tirare finanza, deve attirare talento, teatrale, ingegneri, bravi.
E dobbiamo spiegare quanto attirare talento e finanza nella sicurezza sia un pezzo della strategia del Paese nel ciclo geopolitico che abbiamo di fronte.
Quindi burro o cannoni, burro e cannoni.
E ricordiamoci anche che la difesa crea, crea anche Gidp, quando noi costruiamo una nave, l'80% di quello che costruiamo lo comprano in Italia, quindi ci sono tante famiglie, ci sono tante Pmi e devo dire che quando porta sviluppo tecnologico, prima parlavo delle tecnologie dell'Under Water Matrix del consiglio dell'Under Water abilitano l'Under Water civile a Villa,
John Hollander, water economie, nell'Under Water economo economy valida le tecnologie grazie alla marina nel polo nazionale della subacquea che non abbiamo citato, ma che è un bellissimo esperimento di Nocioni, accelerazione tecnologica, ma queste tecnologie poi servono in tutte le adiacenze non militari.
E che quindi attirare talento nella difesa non è solo interesse nazionale, ma anche a avanzamento tecnologico, progresso tecnologico, Gidp, quindi i valori sono forti, si percepiscono anche negli occhi degli operai e degli ingegneri e questo circolo virtuoso deve essere alimentato con una comunicazione positiva che spiega quanto avanzamento tecnologico comporta una spesa della difesa e quanto Gidp lo porta senza conflitto ovviamente tra risorse scarse in un momento in cui l'economia non crescendo ovviamente deve prendere delle decisioni difficili.
Presidente Guerini, a proposito di cultura si può costruire una cultura della sicurezza senza alimentare allarmismi e senza neppure sottovalutare i rischi.
Ma non vorrei che facesse la fine della cultura della difesa di cui abbiamo parlato tanto in questi anni, ma che poi in realtà, diciamo scarsamente praticata, diciamo trasversa è desolante da questo punto di vista diciamo il.
Il tenore del dibattito pubblico su sul tema della difesa.
Spesso trasversalmente desolante e trasversalmente dico nello spettro politico, ma non solo, ma anche trasversalmente, dal punto di vista, diciamo, dei di tutti i soggetti che intorno al dibattito pubblico si esercitano quindi anche il mondo dell'informazione.
Guardi.
Faccio un esempio su questo punto e poi rispondo con una battuta la domanda.
Lo dico senza Giorgio, mi conosce, sono qua a fare polemica politica, però diciamo.
Ci sono state alcune decisioni che state prese dal punto di vista, dalla dall'investimento del sostegno all'investimento nella difesa che il governo ha fatto per una serie di ragioni, adesso ho le mie opinioni, ma non non è questo il luogo per esternarle. Si è scelto di non finanziare il fondo pluriennale per gli investimenti della Difesa nel 2026 si è scelto di, eccetera Safe, per un valore di un terzo rispetto alla domanda iniziale, 5 miliardi anziché anziché 15 non si è fatto lo scostamento, eccetera, eccetera. Allora,
Una decisione importante nei contenuti importante.
Io constato, diciamo che il dibattito pubblico al dibattito politico, già girato molto alla larga.
Nessuno ha spiegato.
Il perché di questa scelta e nessuno dico il governo, ma nessuno neanche ha domandato.
E dico l'opposizione, cioè, quindi perché perché il tema è complicato, perché il tema è difficile perché il tema lontana allontana, diciamo così, l'interesse dell'opinione pubblica, anzi fosse spaventa fossero perdere voti, eccetera eccetera ecco, io non vorrei che il tema sulla cultura della sicurezza, l'accesso allo stesso la stessa fine nel senso che,
Guardi, noi siamo un Paese, siamo il Paese del G 7 che non si è ancora dotato di una strategia di sicurezza nazionale, tutti i Paesi del G 7 si sono dotati di una strategia di sicurezza nazionale, è stato fatto un passo importante perché il governo ha emanato pochi due mesi fa, un mese e mezzo fa ha pubblicato un mese e mezzo fa un DPCM,
Che avvia il percorso per la strategia di sicurezza nazionale e credo che questo sia, diciamo, un passo importante, io avevo presentato una proposta di legge perché il percorso fosse, diciamo così, governato da una da una forte da andando a norma primaria, però va bene anche il DPCM,
Perché è importante per una strategia di sicurezza nazionale e perché risponde in parte anche alla domanda che lei pone perché disegna un quadro, diciamo così, delle degli interessi di sicurezza nazionale che vanno preservati in forma l'attività dei vari soggetti pubblici e privati che vario titolo sono coinvolti a come dire a svolgere la loro attività intorno alla difesa di questi interessi A mette in campo uno strumento anche per gestire situazioni di crisi.
Abitua ad una visione coordinata e, diciamo, multi settoriale, della capacità di affrontare il tema della sicurezza nazionale, ma è anche uno strumento di comunicazione.
Le strategie di sicurezza nazionale.
Sono tutte pubbliche.
Vengono presentate, vengono fatte conoscere, vengono offerte al dibattito pubblico, ecco, allora io penso che cultura della sicurezza, cultura della difesa necessitò coraggio nell'affrontare il dibattito pubblico.
E fiducia nel destinatario delle informazioni che vengono consegnate perché si sviluppi un dibattito pubblico consapevole, guardi io e chiudo su questo.
Insomma, ci sono gli amici che siamo in divisa e però quando, quando affrontata, insomma, c'a chi mi ha preceduto come ministra Elisabetta 30 che prima ha parlato guardi.
Uno dei temi con cui mi sono confrontato quando ha fatto il ministro era appunto il tema delle risorse per la difesa.
C'era Tea party qualcuno, qualcuno faceva il mio aiutante, allora diciamo, potrà confermare quanto dico.
è?
L'atteggiamento anche delle forze armate era.
Abbiamo bisogno di risorse, ma non parliamone, non parliamone, se riusciamo a metterlo dentro nei programmi del del del del Mise allora, eccetera, eccetera, meglio perché le mettiamo dentro, lì, poi noi sappiamo che sono brave e io dissi no, noi dobbiamo dire al Parlamento se riteniamo che quelle risorse siano solo risorse fondamentali,
Per la sicurezza del nostro Paese noi dobbiamo rendere edotto il Parlamento di che risorse chiediamo e perché le chiediamo, perché il Parlamento deve essere messo nelle condizioni di essere informato e di essere responsabile delle scelte che qua il primo fondo pluriennale per gli investimenti della Difesa, l'abbiam fatto lì ed è andato avanti,
Il terrore, diciamo, dalle forze armate, quando decidemmo di fare questa qua e allora io faccio questo esempio per dire che c'è bisogno di avere un coraggio per affrontare il dibattito pubblico, per far crescere cultura della sicurezza, perché è cultura della sicurezza, che certamente poi va su elementi direttamente coinvolti le pubbliche amministrazioni, le grandi, le aziende strategiche eccetera eccetera ma è anche un dibattito che deve penetrare dentro l'opinione pubblica di un Paese in termini di consapevolezza e in termini poi anche di giudizio rispetto alle scelte consapevoli rispetto alle scelte che vengono fatte.
Onorevole Mule'deve in qualche modo replicare a un minuto e 30 e soprattutto dire e condannò commentare, commentare e soprattutto una parte siete pronti anche dal punto di vista del tema risorse per la sicurezza ad affrontare l'opinione pubblica, guardi replicare a Lorenzo Guerini per me è impossibile esatto.
Perché, lasciando perdere l'altro politico dove ci troviamo, ahimè, poi lui, non lo so, condividiamo più o meno quasi tutto, anzi direi tutte in termini di cultura della difesa, quindi farci non è facile allora diceva Lorenzo una parola chiara consapevolezza consapevolezza, è una parola che gli americani hanno declinato loro la chiamano awareness i francesi e la corrispondente della Conscience vuol dire la coscienza,
Allora il problema è esattamente quello, noi pensiamo che una minaccia sia tale quando si verifica un evento, la consapevolezza la Warnes, di cui parlano i anglo americani e invece avere la capacità di prevenire la minaccia, per prevenire la minaccia è necessaria la cultura della sicurezza e della difesa che impone scelte impopolari che impone la capacità, il coraggio di spiegare che una tecnologia oggi che si basi ad esempio sui droni è una tecnologia certamente che nasce da un punto di vista di sicurezza e di deterrenza militare ma è una tecnologia duale che sarà utile, virgolette indispensabile nel prosieguo dell'attività.
Normale, non militare, parlavo l'altro giorno con il direttore generale di Niguarda stanno mettendo a punto un sistema di trasporto interno all'ospedale basato sui droni.
E così funzionerà per il commercio con pelle per 2000 altre cose però non tecnologia che nasce da lì, come quella degli elicotteri, il fast, quello che deve fare 400 e passa chilometri, ma se noi non avesse mai avuto gli elicotteri dura dopo gli alluvioni in Emilia Romagna gli elicotteri dell'Aeronautica militare non avremmo salvato tante vite se noi non avessimo la flotta dei Falcon dell'Aeronautica che ogni giorno fa e ogni notte fa la spola Michela fanno per portare i generali o la fanno per portare gli organi.
I feriti in condizioni gravi e i degenti degli ospedali, allora cultura della difesa e della sicurezza, significa avere quella consapevolezza che quello strumento che metti in piedi è uno strumento che utile al Paese, non all'ammiraglio Berutti o al capo di stato maggiore della dell'esercito o quello dell'aeronautica e impopolare sì, ma vi posso dire a me l'equazione, un F 35 è uguale a 40 ospedali o 30 ospedali mi scivola addosso perché è banale, se volete ortografico, ma se non hai quel F 35, non potrai difendere quei quei 40 ospedali è banale
Lo lo riduco ma mi spiace, fanno un tempio così così altro, ma è questo se non hai le 12:14 fregate Fremm che sono dotate di sistemi per cui sono in grado di beccare la finta unità oceanografica russa, come è accaduto che si mette sopra i cavi della dell'amministratore delegato di Sparkle.
Succhi e dati, se non hai i, nel momento in cui succhia i dati, il danno non lo fa e alla Marina lo fai al Paese e allora porgerà, deve fare le navi, deve con Leonardo che nel frattempo fra la tecnologia, altra azienda militare U ma senza quegli strumenti il Paese implode.
Quando prenderemo coscienza che la cyber security non è un gioco come dire, in cui gli hacker si tra di loro si fronteggiano, ma è una precondizione di sicurezza del Paese, precondizione significa che le sue navi, i miei ospedali, domani possono essere attaccati e sono vulnerabili se non ha investito centinaia di milioni miliardi si bene tu domani il Paese non hai bisogno di un missile ipersonico per metterlo in ginocchio.
Basta un attacco, hacker cyber di cyber fatto bene e il Paese lo mette in ginocchio, è già successo ed è successo non in un Paese del Terzo Mondo, è successo in America, hanno buttato giù le pipeline di l'acquedotti, è già successo consapevolezza e ho concluso esattamente quella capacità che ti fa essere maturo nelle decisioni che impone la sicurezza è quello che la nostra Costituzione ci dice sovranità, Popolo e territorio e la sovranità, oggi, sovranità, non dal punto di vista politico, per cui sono sovrano anzi tu sei, come dire detentore della tua sovranità se ha la capacità di difenderla, viceversa non detiene nulla. Grazie,
Creati sciogliersi, datemi un minuto soltanto per fare prima di tutto un ringraziamento a tutti, a tutti voi che siete rimasti fino alla fine a tutti i relatori dal primo all'ultimo panel, e io penso che siano stati riflessioni almeno per me molto utili, anche sorprendenti non mi sarei aspettato di avere un panel finale in cui si parlava di di valori e di passione pensavo che si sarebbe parlare di cose un po'più tecniche, ma forse questo ci dà un po'la cifra del.
Del dibattito, cioè io penso che quando si parla di questioni strategiche nazionali un fattore importante che forse qualche volta un po'sottovalutiamo è invece la passione che noi tutti mettiamo, lo abbiamo visto sia nel settore pubblico nel settore privato e penso che invece questo sia una risorsa importante che dobbiamo valorizzare.
E non voglio prendere tanto tempo soltanto per dirvi che faremo una sintesi, diciamo de dei lavori, poi la la renderemo disponibili a tutti, insieme alle registrazioni che abbiamo fatto.
E di nuovo, grazie a tutti voi, grazie naturalmente agli sponsor e partner, alla Rai Adnkronos che ci hanno permesso di trasmettere anche fuori da queste stanze le riflessioni che abbiamo condiviso e arrivederci al prossimo, al quinto conferenza che faremo l'anno prossimo, grazie da.

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