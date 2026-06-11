+"DIPLOSEC2026 – Luiss Diplomatic and Security Forum"

Interverranno tra gli altri: Antonio Tajani, Vicepresidente Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Nello Musumeci, Ministro Protezione Civile e Politiche del Mare, Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore Difesa, Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore Marina, Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Lorenzo Guerini, Presidente COPASIR, Giorgio Mulè, Vicepresidente Camera dei Deputati, Stefania Craxi, Capogruppo Forza Italia al Senato, Mario Zanetti, Special Advisor … di Confindustria per l'Economia del Mare.
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