I leader e l'alternativa alla destra

Le crescenti speculazioni su dettagli e aspetti tecnici di un presunto accordo tra Stati Uniti e Iran. Washington e Teheran dipingono un quadro differente, evidenziando una discrepanza tra la comunicazione pubblica e la realtà diplomatica. La Repubblica islamica fa sapere di non aver ancora deciso nulla. Lo “stile del bazar” nella negoziazione iraniano, la contrattazione continua e instancabile per tenere sotto ricatto gli Usa e guadagnare tempo per la sua guerra ideologica contro l’occidente. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara