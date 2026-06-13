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Con Giuseppe Conte intervistato da Stefano Cappellini nell'ambito di "La Repubblica delle idee 2026 "Una storia di futuro, il futuro della storia".
Registrazione video del dibattito dal titolo "I leader e l'alternativa alla destra", registrato a Bologna sabato 13 giugno 2026 alle 18:30.
Dibattito organizzato da La Repubblica.
Tra gli argomenti discussi: Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video del dibattito dal titolo "I leader e l'alternativa alla destra", registrato a Bologna sabato 13 giugno 2026 alle 18:30.
Dibattito organizzato da La Repubblica.
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