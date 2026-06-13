13 GIU 2026
dibattiti

I leader e l'alternativa alla destra

DIBATTITO | - Bologna - 18:30 Durata: 1 ora 9 min
A cura di Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
La Repubblica
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Con Giuseppe Conte intervistato da Stefano Cappellini nell'ambito di "La Repubblica delle idee 2026 "Una storia di futuro, il futuro della storia".

Registrazione video del dibattito dal titolo "I leader e l'alternativa alla destra", registrato a Bologna sabato 13 giugno 2026 alle 18:30.

Dibattito organizzato da La Repubblica.

Tra gli argomenti discussi: Politica.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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