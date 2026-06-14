14 GIU 2026
rubriche

La nuda verità - Berlusconi e Pannella. Due modi di essere liberali, liberisti, libertari

RUBRICA | di Maria Antonietta Farina Coscioni - RADIO - 19:40 Durata: 34 min 37 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
Fedele al suo “fare” di sempre - perseguire convergenze su obiettivi specifici e concreti -  Marco Pannella, mentre tutti demonizzavano Berlusconi sceso in politica, gli ha offerto  generose aperture di credito.

Così in più occasioni i due leader si sono “trovati”, un confronto leale per comuni iniziative politiche.

La conferma, ancora una volta, del metodo pannelliano: il “possibile” contro il “probabile”. Silvio Berlusconi e Marco Pannella, due modi di essere liberali, liberisti, libertari.

Puntata di "La nuda verità - Berlusconi e Pannella. Due modi di essere liberali, liberisti, libertari" di domenica 14 giugno 2026 condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni .

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 34 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Radio Radicale ritrovate ben ritrovati ad un anno fa puntata della nuda verità domenica 14 giugno, perché ad un certo punto?
Viene in mente.
Berlusconi, liberale e liberista, sicuramente e libertario un po'meno, anche se lo è stato, e a livello personale e Pannella liberale, liberista e libertario.
Eh.
Perché per strade diverse.
Silvio Berlusconi e Marco Pannella.
Che avevano televisioni, che avevano anche un senso concreto del pragmatismo.
A un certo punto i loro percorsi si sono incrociati più volte, si sono incontrati e si sono capiti
Poi un ha forse spinto l'acceleratore fino in fondo e parlo di Berlusconi e però forse gli interessi dei timori e delle delle contraddizioni, quindi non è stato radicale, però è stato molto di più di di altri, al punto tale che si possano sì,
Raccontare alcuni episodi.
E perché, esattamente in questo momento, a 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella?
A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi e a vent'anni dalla morte di Luca Coscioni, forse proprio un un editoriale.
Che
A rileggerlo se ne colgono le motivazioni che sensoriale porta la firma?
Dell'attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano un editoriale datato esattamente 2013.
Berlusconi, Pannella, abbraccio mortale, perché il momento è quello dei referendum sulla giustizia che di per sostenere quelli sulla giustizia.
Berlusconi ha firmato tutti i referendum promossi dal Partito radicale e comprese quelle su o le droghe, sull'immigrazione e su divorzio breve, e cioè tutti i referendum che è per quanto riguarda.
I temi intendevano abrogare leggi varate, scriveva Alfredo, Mantovano dallo stesso governo Berlusconi, tralasciando.
Quel luogo che ricordava ispirazione il referendum sul finanziamento pubblico ai partiti e di qui i quesiti referendari sulla giustizia e che, per i quali.
Lo stesso presidente Berlusconi.
Ha dichiarato, sono quelli che egli realmente condividi, che hanno motivato la sua uscita, quindi la sua sottoscrizione e mentre Alfredo Mantovano scorre velocemente gli altri e quindi in quel momento particolare.
Il centrodestra italiano sarà ricordato positivamente.
E e nello scorrere i quesiti referendari sottoscritti dal presidente Berlusconi,
Convinto da Marco Pannella, a largo di Torre Argentina, la motivazione per
E per la quale i cittadini dovevano
A esprimersi e quindi raggiungendo il quorum della sottoscrizione del territorio, Doom i cittadini potevano potevano esprimersi.
E ancora una volta Pannella convince Berlusconi pubblicamente a sottoscrivere i quesiti referendari che non trovano ripercorre quelli sul.
Quello sulla droga ripercorre quello sull'immigrazione, riproporre quello sul divorzio breve ripercorre quello sull'8 per 1.000 ripercorre quello sull'ergastolo, ripercorre quelli sulla custodia cautelare di percorre quello che il Presidente Silvio Berlusconi, avendo a fianco l'onorevole Marco Pannella.
Ha affermato di aver firmato, pur non condividendo alcuni quesiti comunque per permettere ai cittadini di far sentire la loro voce e Alfredo Mantovano scriveva che la tesi lascia perplessi perché gli italiani si erano già espressi quando, in varie circostanze, hanno votato il centrodestra sulla frase di un programma elettorale che prevedeva la riforma delle leggi sulla droga sull'immigrazione, il rispetto della libertà religiosa, la tutela della famiglia e l'attenzione alla sicurezza dei cittadini.
Eh.
E quindi firmando i quesiti radicali si crea comunque un presupposto perché essi, attraverso la sottoposizione al voto siano approvati, dunque non è un gesto neutro e scriveva.
Alfredo Mantovano, resta da capire quali sono i re i referendum che il centrodestra non condivido, essendo peraltro autore delle leggi che quesiti intendevano ovviamente modificare o annullare e se e quando e come, qualora le firme vengano raccolte grazie anche all'esempio dato da chi con tanta enfasi ha posto la sua verrà organizzata una campagna tematica contro di essi ecco esattamente questo aspetto è così,
Lucidamente
In descritto da Alfredo Mantovano in quell'editoriale, dal titolo Berlusconi e Pannella, l'abbraccio mortale spiega è come Berlusconi e perché Silvio Berlusconi, convinto da Pannella e, insieme al tavolo di Largo Argentina, a Roma, firmò tutti i quesiti referendari del Partito Radicale, compreso quello sulla droga immigrazione famiglia che,
è intendevano abrogare le leggi varate dallo stesso governo percussioni editoriale che portava la firma di Alfredo Mantovano esattamente nel 2013.
Le firme.
Di Silvio Berlusconi allora sorpresero, e non poco
In compagnia dell'onorevole Marco Pannella, le firme che ha posto al referendum del Partito radicale il presidente Silvio Berlusconi, e come nacque quel.
Quel convincimento
Un sorriso tra l'incredulo e il divertito a casa di Marco Pannella, nello sguardo prima Gianni Letta, poi ad Angelino Alfano, allora dirigente del Popolo, delle Libertà, come a dire sempre il solito non cambierà mai, io lo ricordo bene, quel quella scena era il 30 agosto 2013 a casa di Marco Pannella via della Panetteria a Roma da una parte Silvio Berlusconi, Letta Alfano, dall'altro noi del Partito Radicale, oltre
E ovviamente al padrone di casa Pannella, anche Maurizio Turco e Walter Vecellio sono le 9:30, un incontro di un paio d'ore e poi Marco deve partire per e per per l'Abruzzo un incontro.
Che quell'esattamente quell'incontro si decide in quel momento di tenere riservato, perché l'impegno nella raccolta firme per i 12 referendum del Partito radicale sono un momento importante e il Pdl ci sta chiede Pannella, nel frattempo arriva la condanna della Corte di Cassazione per Silvio Berlusconi la sentenza di che in quei giorni
Era tanto attese, si parlava e i sei referendum riguardavano appunto la giustizia per cinque nessun problema, ma su quello che che che che chiedeva l'abrogazione dell'ergastolo, la maggioranza del gruppo dirigente del Popolo della libertà si manifesta ovviamente contraria, Berlusconi rivela che ha dovuto far pesare tutta la sua influenza per dare il via libero anche a quello è impopolare ma non importa per il liberare che sono, ecco, per i liberali che sono, è un principio elementare consentire una possibilità, per quanto remota, di recupero di un detenuto e gli altri sei e Berlusconi non nascose. Il
Il dà il suo, il suo imbarazzo, volete abrogare leggi che ha varato il mio stesso governo si riferisce alla Fini Giovanardi alla posti finì alle norme sull'8 per 1.000 e Pannella, far ricorso a tutte le sue capacità di convincimento, strappò una una, una promessa, ci penserò stanotte ti farò sapere e si arriva appunto alla condanna della Cassazione eccolo coup de théatre di Marco ben esilio mar,
Esige, Silvio, lo Scherzi, a serissima al di là delle singole vicende processuali che ti vedono coinvolto, dice il dato impressionante, è costituito dalla quantità più unica che rara dei procedimenti e dell'indagine, indice di vero e proprio accanimento che non è stato riservato a nessun altro personaggio della politica e del mondo imprenditoriale così si espresse e Marco,
Pannella ricorda che la procura milanese
E per quel che riguarda il caso Ruby e olgettine ha mobilitato centinaia di poliziotti e carabinieri alla caccia di prove ed elementi di colpevolezza, mentre nulla si faceva per quello che, ad esempio, si riguardava le firme false nelle liste per le elezioni al presidente della Regione Lombardia di Roberto firm
Formigoni e quindi.
Marco suggerisce di predisporre una sorta di libro bianco, che dogo che documenti l'accadimento e le speciali attenzioni da presentare al Parlamento europeo in parallelo.
L'annuncio.
Della della della proposta di Marco dell'esilio, l'esilio fa Berlusconi si risponde Pannella, serio in esilio temporaneo in qualche Paese dell'Unione europea, non una fuga alla Toni Negri, neppure un allontanamento definitivo come quello di Bettino Craxi in esilio simbolico Pannella pensava che ti consente appunto di denunciare con maggior vigore la persecuzione sarebbe un esilio le cui motivazioni affondano nella miglior tradizione laica e liberale del Paese.
Chiesa Pannella.
E Marco C. So Salvemini se ti accusano di aver stuprato la Madonnina del Duomo, prima scappa e poi difenditi, poi ci cita Calamandrei se dovessi essere accusato di aver rubato la Torre di Pisa prima scappo. Poi mi fi poi mi difendo Berlusconi appare dubbioso, anche se il suggerimento non sembra dispiacergli, non discuto, ma non comprendo cosa potrebbe accadere con l'esilio che propone il loro escludi, perché non lo consideri nemmeno, quindi, e non sai che cosa intendo io con l'esilio incalza, Marco, non ho neppure il passaporto, me l'hanno ritirato, obietta Berlusconi, Silvio replica
Silvio replica, Marco, uscire non è un problema, piuttosto devi trovare il posto che ti accoglie e questo non è difficile, sono amico di tutti.
E Pannella replica basta che non sia la Russia di Putin in Kazakistan, scherza Alfano, Letta invece silenzioso al solito prudente, come lo è sempre ci penserò, ti farò sapere e conclude Berlusconi seguirà solo in parte il consiglio di Marco la mattina dopo ovviamente firma tutti i 12 referendum.
La firma
Per il quale si è stupito appunto e si stupì Alfredo Mantovani firmò tutti i 12 referendum, anche quelle che non e condivise sui temi così importante, è giusto che il popolo si possa esprimere, dichiarò la nella conferenza stampa.
Insieme a Marco e questo è sicuramente il punto fondamentale, nonostante le firme ovviamente Ted di di Berlusconi, nonostante il suo pensiero personale, impegno però le firme necessarie non vengono raccolte perché il sicuramente il Popolo della Libertà non si mobilitò come avrebbe dovuto e voluto Silvio Berlusconi e quanto ovviamente all'esilio non se ne fece nulla però chissà forse proprio in queste giornate l'ennesima assoluzione di Berlusconi.
E hanno dato ragione a quel suggerimento di.
Marco, e questo è un.
Un episodio, ma.
Come non ricordare?
Il i radicali a cena dal Cavaliere, con quel ci ascolta di Marco Pannella, una cena che sul sito pubblico.
Del.
De dei radicali dalle stesse frequenze di Radio Radicale, venne sintetizzato.
L'incontro in quel caso.
A casa di di Silvio Berlusconi, i radicali maglie rosa Bufano, trattano grana a casa e a cena con Silvio Berlusconi, così da è la sintesi del dell'incontro nel 2011, alla vigilia del voto di fiducia.
Nei confronti del governo degli allora governo Berlusconi era una provocazione riuniti e ironia.
Come da tradizione, però, la cena
C'è stata la ricordo bene.
Partecipare anche.
E a quell'incontro.
La scena.
In questo caso, giudicò dei commenti che il Corriere della Sera.
Riprese
Di alcuni militanti e che sembravano non l'avessero digerita Pannella al termine della della scena dopo mezzanotte e a Radio Radicale ha parlato per l'incontro con il Cavaliere, potremmo e dovremmo continuare a votare sempre contro il governo, come abbiamo sempre fatto ma,
Il, il presidente del Consiglio ascolta.
Ascolta noi radicali del partito radicale e li ascolta, poi vedremo quello che accade oltre a Silvio Berlusconi, c'era sempre alt, Angelino Alfano, che in quell'occasione, Gianni Letta, per i radicali, chi vi parla, Antonietta, Farina, Coscioni è Walter.
Invece Elio e le Rita Bernardini sui temi di quello che avremmo voluto parlare con il partito radicale con Bersani, in realtà abbiamo trovato ascolto da parte del presidente del Consiglio, Silvio per Berlusconi e.
Pannella, ah, esattamente raccontato di aver posto al premier gli stessi temi rivolti a Bersani e compagni, esattamente le stesse questioni di riforma americana, della legge elettorale e del tipo di Stato, soprattutto di giustizia amnistia indulto, ciò posto, domande informazioni, abbiamo parlato di eutanasia, di questioni etiche che sono questioni sociali in fondo di tutto quello su cui vorremmo discutere.
E con il Partito democratico, quando, per esempio, partecipavano con Prodi al governo, questo sono.
Dei passaggi che ecco l'ascolto.
Le vuol tanto evocato, ascolto.
Da parte di
Di Pannella ne nei confronti di Silvio Berlusconi, riporta ecco.
A proposito dei temi, quanto sui diritti civili.
La figlia di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, dice che su quel che sui diritti cisti, emotivi, incivili si sente anche sui diritti civili, si Santi vicino a quella famosa sinistra di buonsenso, ricordando come.
Ci sono alcuni fatti e che devono essere posti al centro dell'agenda politica.
Del ovviamente del partito.
Di cui per tanto tempo è stato rappresentante.
Silvio.
E Silvio Berlusconi, ecco, E a proposito
D come questo incontro.
Di Berlusconi liberale, liberista, sicuramente Pannella, liberale, liberista, libertario.
E ci si sono avuti.
Vorrei condividere con voi alcuni passaggi di un prezioso intervento seguito di un invito.
A Porta a Porta da parte di Bruno Vespa nella lontano,
E nel 1996, quando le elezioni politiche anticipate si ripresenta
In Parlamento
Dialoga, cerca il dialogo e un confronto.
Nuovo e diverso su punti chiari proprio con Silvio Berlusconi.
Riprendiamo Porta a Porta, abbiamo l'ultimo ospite di questa sera.
L'onorevole Marco Pannella.
Sta per mezzanotte meno 10 notizie in diretta rientra nel Polo o no, dipende dal Polo e son contento di poterlo precisare.
Sono due anni che sono linciato dal nuovo fascio.
In Italia domina e qual è dell'informazione in quel Lepchenko, prima della trascina dell'Ulivo, la roba, le ghiande, eccetera, e adesso abbiamo questo grande falso.
Pericoloso gli ha tante corrotto con banchieri
Destra che sta cercando di prendersi anche Berlusconi
E un mese fa
In parte se la fa era contrario al grande accordo, certo, come tutti gli elettori.
è di destra né di sinistra, ecco, allora rientra del Polo, dipende dal Polo, sono due anni che cerco di avere un'alleanza sulla base delle idee annunciate nel 94 da Berlusconi e che valsero la sconfitta dei potenti dei quelli che erano già in Egitto le quali degli eredi del discorso si riconosce quali erano queste reti del 94 quelle che Berlusconi aveva mutuato dalla grande tradizione liberista italiana e quindi salviniana, Ernesto Rossi e in parte da.
Anche il nostro amico Martino, quella liberista, quella liberale, lui sottolineava quella libertaria, quella alternativa e anti partitocratica.
Antipartito, Claudio, non se ne sente più parlare.
Hanno scoperto una bugia
Che le regole, che sono la cosa più importante della politica, debbono essere iscritte insieme da liberali e di antiliberali.
Dal solidaristiche ed è l'Italia e Travolta dopo trent'anni di mancanza di scuola liberale, sia politica sia quella istituzionale per queste falsità, ah, se Berlusconi è cambiato perché ci vuole andare allora perché Berlusconi è quello che meno cambiato di tutti quanti e resta ancora adesso l'unica persona che non essendosi inchinata bulgaro che sia fiaccato questo sicuramente è stato linciato in un modo ignobile.
Ogni italiano si ricordi che il modo col quale una persona gentile, sostanzialmente mite, non pericolosa, non era sicuramente più potente di Gardini in quei momenti e via dicendo che aveva un'azienda editoriale, è basata venditore, Pullo basato sulla professionalità, si che tu tranne Emidio, sedi che è una posizione molto leale molto chiara e quindi non inganna l'ascoltatore.
Che a tutti i giornalisti progressisti.
Con tele sogno tiene qua e là e là è stato criminalizzato come quello che poteva ingannare il nostro Paese con Mike Bongiorno, probabilmente Ecolabel, questo paese vive la menzogna fino in fondo, io trovo ancora adesso stasera sono andato in una radio Radio Rai, mi pare due telefonate,
La prima di un ragazzo che dice
Perché abbandoni perché esci dal Polo ci vogliamo tutti lì, dentro, eccetera io ho rischiato veramente sono due anni che provavo entrarci, ma non era stato costruito proprio a Napoli che a Napoli è già, ma come mai la gente io non ero alla Camera dei deputati perché mi ero candidato contro Fini e Berlusconi,
E mi sembrano perché tu stai con Berlusconi.
Ancora noi abbiamo votato le finanziarie di Ciampi e soprattutto quella chiamata Amato dinanzi a una sinistra sfascista e fascista, che non voleva consentire l'unica, un momento di raccoglimento della nostra economia nella direzione ritenuto da tutti quella giusta, è necessaria.
E allora devo sentirmi, mi sono candidato a Napoli a Trani,
E la destra ha preferito fare leggere la sinistra pur di non far eleggere Mero il primo candidato, allora Olivetani, ed ecco che cosa dovrebbe fare Berlusconi per farla rientrare, ma solo una telefonata, anche i suoi amici son ventiquattr'ore tecnicamente difficile, ma è possibile se ci fosse la volontà se capiscono tra l'altro che se saremo avversari in questa campagna molto probabilmente,
Perderanno magari perderanno lo stesso?
Perché tutto il potere è davvero dall'altra parte Mottola, ma
Arriverà questa telefonata io chiedo semplicemente che Berlusconi confermi del Polo ci confermi che non accetteranno il 23 aprile.
Non solo quello che hanno già accettato di vedersi sulle cose più sangue, le regole e mettersi d'accordo sulle regole, ma almeno che non abbandonino l'un turno e quello che fa la differenza fra il bipartitismo tendenziale, il bipolarismo, con 40 cose che ci garantiscono che sulla giustizia finalmente si aggregherà
A delle proposte radicalmente per lo Stato di diritto ci garantiscano in fondo.
Di non comportarsi come si comportarono nel 76 Andreotti e Berlinguer dico alla gente oggi può sembrare deduco che io vi dica questo
Ma vorrei anche chiedergli incoscienza se così fosse, se non bisognerebbe darmi una mano, votarono 10 milioni di persone in odio, Andreotti per Berlinguer, 10 milioni di persone in Ohio, Berlinguer, per Andreotti.
Si misero assieme ammazzarono assieme grosso modo Moro e molte altre cose, questo no, questo no, no, gli accessi sono insignificanza, ma su questo non c'è insignificanza, c'è il terrore di aprire un dibattito, da 15 anni, loro volevano sconfiggere il terrorismo, sì e no loro hanno nutrito il terrorismo come alibi per stare insieme.
L'hanno nutrito e hanno voluto che i brigatisti Assassin s Lo Moro l'ho vissuto, lo dicevo durante eccetera si constata un'unità assassina,
Se se non mi telefona un errore prossime Berlusconi Fini e fanno finta di nulla.
Vuol dire che è chiaro, non mi vogliono, perché sanno che io voglio che loro vincano, ma Zingano su posizioni di alternative contro la partitocrazia, che invece è di nuovo straripante e vincente tutto sia sia in Italia toglie il giornale.
Il tempo molto la sa che io lo dico da Radio Radicale, ognuno al suo livello, sotto le 2 o tre cose abbiamo una stampa di un conformismo.
Io devo dire qui
Al senatore Giovanni Agnelli.
Senatore a vita come suo nonno, che mi sono stufato da 25 30 anni e vedere i suoi giornali falsificare la realtà delle prove elettorali, soprattutto contro di loro molta onestà continua. Ecco che ti ringrazio, come sempre, preparavano le tue nei confronti del mio giornale e io vorrei dire sapere in questo momento cosa ne pensi tu di quello che sta avvenendo nel campo della giustizia che poi giustamente come dici tu è uno dei grossi impegni anche per il dopo elezioni noi stiamo vedendo nei momenti drammatici che, temo, saranno poi quelli che caratterizzeranno tutta questa campagna. Si sono difesi, probabilmente quelli del Polo, ormai spaventati e terrorizzanti. Forse sono anche difesi cercando di difendersi
Prendo qualche magistrato.
Meno nemico e occorreva invece passare all'assalto, direi che l'obbligatorietà dell'azione penale sta ha distrutto la nostra giustizia e dire che ha distrutto la polizia, la cosa di cui nessuno dice la polizia non esiste più in Italia per i pm hanno preso tutto il settore della giustizia ti condannano con un avviso di garanzia e ti ammazzano le persone ma allo stesso tempo hanno anche distrutto l'autonomia e la professionalità della polizia.
Ed è tutto subalterne, se non alzi, se non dici e in più lasciatemi dire una cosa probabilmente lo dico senza iattanza quando io parlo di giustizia tolto del 7 aprile è anche il fatto che in 35 anni con i magistrati, tanto spesso attaccati da me accusati delle peggiori cose come ordine giudiziario
Non sono riusciti a infangarmi nemmeno con l'avviso di garanzia e anzi sono terrorizzati in genere di progetti da processarli, perché voglio essere processato, gli ho detto sull'ordine giudiziario e cose di Li Peng, José, a meno che vere ed esatte non mi hanno mai processato gli ospita allora,
Perché tenermi fuori ho l'impressione che Silvio
Berlusconi
Si trovi in qualche misura nell'impossibilità di fare l'alleanza con lui a Napoli pretendeva che fosse riconosciuto come il candidato appoggiato a Trani lo stesso.
Aveva annunciato lui, non avevamo mai parlato addirittura il ministero degli Esteri per Pannella in campagna elettorale e non abbiamo mai parlato, era d'accordo su tutti i suggerimenti che gli davo, il Berlusconi bis, senza aspettare il ribaltone, le dimissioni di tutti i deputati, a cominciare da lui per costringere il presidente della Repubblica,
A fare le elezioni.
Attorno a lui non vorrei che ci fossero
In realtà i boia che stanno per decapitare.
Se Berlusconi lo dico con franchezza e io so.
Che vorrei in qualche misura potuto costituirmi, come garante agli occhi dell'opinione, se avessi ritenuto di potere su un episodio o l'altro.
Dire questa cosa puzza
Stiamo attenti, eppure.
Eppure io rivolgo da qui un appello Berlusconi, sai che il problema non è di posti, perlomeno non è a quel livello minimo, volevamo solo avere un gruppo.
Su 700 candidati, la garanzia di poter avere i 10 senatori, magari prestare il gruppo al Senato,
Credo che, rispetto alle nostre previsioni, gli chiedevo di non lasciare questa mistificazione per la quale, come Casini, ha dimostrato tutte le sue belle parole, qui prima l'ho sentito a sentire Casini i cattolici italiani sono sulle posizioni di Fanfani Almirante, le posizioni sul divorzio, sull'aborto erano quelli di Fanfani Almirante l'80% dei cattolici erano con noi.
Io rappresento molto più la religiosità in termini di coscienza, loro rappresentano una piccola parte, quella perdente di dignitari del limite e quegli altri io non credo che l'aborto sia condiviso dalla maggior parte dei cattolici, non crea un indotto legalizzazione Holland, volto e lotta organizzazione Holland molto eh,
Combattuto da tutti quanti
Come la droga, come lo sfascio delle sue, il problema da comprendere se lasciare col proibizionismo.
Dilagare quell'immondo flagello
Dell'aborto clandestino di massa le donne, le madri di famiglia, sei sette o io posso guardarvi oggi infanzia perché son passati adesso gli anni.
E lo stiamo distruggendo il fenomeno dell'aborto con il controllo e la legalizzazione, oggi non esiste più una sola madre, anche sottoproletaria, che faccia due o tre aborti e se ci si consentisse di parlare di pillola davvero, se il ciclo si consente di parlare del preservativo non ci sarebbe la percentuale di AIDS che c'è in Italia io riguardo noi abbiamo salvato centinaia di migliaia di vite contro quelle che loro avrebbero costretto invece a essere massacrati e compagnia il Ballet parlando no, ma quindi voglio dire quando sento dire,
Che il Polo dovrebbe condividere, io ho sempre chiesto lasciamo libertà di coscienza anche politicamente non lo capisco, il Polo dovrebbe rappresentare quella parte d'Italia che ha perso il referendum sull'aborto con l'80% sulle nostre posizioni alle 20%, sulle altre è una follia.
Marco Pannella, il 15 aprile 1996 poco meno di un mese.
Edizioni.
Politiche, il tempo è tiranno.
Intanto è di oggi la nuda verità, finisce qui con una promessa, con una promessa che ritorneremo a parlare.
D per scoli e Pannella e due modi di essere liberali, liberisti e libertari.
Anche in tema di libertà di ricerca scientifica, a vent'anni dalla scomparsa di Luca Coscioni, nella puntata di oggi, della nuda verità finisce qui restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.

più argomenti meno argomenti

Puntate recenti