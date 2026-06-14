Così in più occasioni i due leader si sono “trovati”, un confronto leale per comuni iniziative politiche.
La conferma, ancora una volta, del metodo pannelliano: il “possibile” contro il “probabile”. Silvio Berlusconi e Marco Pannella, due modi di essere liberali, liberisti, libertari.
Puntata di "La nuda verità - Berlusconi e Pannella. Due modi di essere liberali, … liberisti, libertari" di domenica 14 giugno 2026 condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 34 minuti.
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