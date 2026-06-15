Agenda settimanale della politica e delle istituzioni (dal 15 al 21 giugno 2026)

La settimana dal 15 al 21 giugno è dominata dall'agenda europea, con due vertici ravvicinati: il G7 ospitato dalla Francia da lunedì a mercoledì e il Consiglio europeo a Bruxelles giovedì e venerdì.



A Roma le due Camere lavorano su alcuni decreti in scadenza, mentre in commissione prosegue l'esame della riforma della legge elettorale.



Alla Camera l'aula ruota attorno a due decreti da convertire: quello sui rimpatri volontari assistiti, da approvare entro il 23 giugno, e quello sui prezzi dei prodotti petroliferi, legato al rincaro dei carburanti e in scadenza il 29 giugno.



Si discutono …

anche due mozioni, sul superamento del diritto di veto nelle decisioni dell'Unione e sugli effetti del caldo sulla salute, e le relazioni della giunta per le autorizzazioni sull'insindacabilità ex articolo 68 nei casi di Vittorio Sgarbi e Flavio Tosi.



Venerdì arrivano la revisione delle regole per il reclutamento di ricercatori e docenti universitari e l'avvio dell'esame del decreto sul piano casa.



Al Senato l'assemblea lavora in sede redigente su due disegni di legge, mentre sono rinviati i testi su caccia, personale della pubblica amministrazione e lavoro.



La commissione affari costituzionali della Camera prosegue senza interruzioni, anche nel fine settimana, l'esame dei circa 770 emendamenti alla legge elettorale.



Tra le audizioni della settimana, alla commissione d'inchiesta sul Covid il presidente dell'Anac Giuseppe Busia e l'amministratore delegato di Sogei; le commissioni esteri e difesa ascoltano il capo di stato maggiore sulle missioni internazionali; le attività produttive l'amministratore delegato di Stellantis; bilancio e politiche dell'Unione la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034.



Il presidente della Repubblica è a Venezia mercoledì e giovedì per il vertice Cotec Europa con Spagna e Portogallo, dedicato al lavoro nell'età dell'intelligenza artificiale.



Sul piano europeo il G7 in Francia affronta in sequenza la sicurezza per l'Ucraina con Volodymyr Zelensky, il Medio Oriente con i leader di Egitto, Emirati e Qatar, le partnership con il sud del mondo e la crescita economica.



Il Consiglio europeo torna su Ucraina, Medio Oriente, bilancio pluriennale e difesa comune.



A Lussemburgo il Consiglio Affari esteri ospita la conferenza di adesione con Ucraina, Moldavia e Montenegro; a Strasburgo il Parlamento europeo vota sull'accordo commerciale e sui dazi con gli Stati Uniti e su un nuovo regolamento sui rimpatri.



Giovedì si riuniscono i ministri della difesa della Nato.



Per i mercati la giornata più seguita è mercoledì, con la decisione della Federal Reserve sui tassi.



Nello sguardo internazionale, l'annuncio di un'intesa tra Stati Uniti e Iran - descritta in modo diverso dalle due parti e contestata sia a Teheran sia in Israele, dove è atteso un primo voto sulla commissione d'inchiesta sul 7 ottobre; le proteste in Albania contro il progetto di resort sulla costa meridionale; e nel Regno Unito, a ridosso del decimo anniversario del referendum sulla Brexit, l'elezione suppletiva di giovedì che vede in campo Andy Burnham, possibile sfidante della leadership di Keir Starmer.

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