14 GIU 2026
intervista

Pride di Bologna: militanti radicali con attivisti israeliani e iraniani cacciati

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 15:19 Durata: 0 sec
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Monica Mischiatti, Consigliere Generale del Partito Radicale Melanie Lacide Zafa, fotografa iraniana.

"Pride di Bologna: militanti radicali con attivisti israeliani e iraniani cacciati" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata domenica 14 giugno 2026 alle 15:19.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Antisemitismo, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Umani, Iran, Omosessualita', Partito Radicale Nonviolento, Politica.
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