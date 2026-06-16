16 GIU 2026
dibattiti

Presentazione del libro di Marta Cartabia “Custodi della Democrazia La Costituzione, le corti e i confini del politico”

DIBATTITO | - Napoli - 10:57 Durata: 1 ora 51 min
A cura di SI
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Saluti Istituzionali: Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Maria Rosaria Covelli (Presidente della Corte di Appello di Napoli), Aldo Policastro (Procuratore Generale di Napoli), Aldo De Chiara (Presidente Fondazione Castel Capuano).

Presentano: Giovanni Pitruzzella (Giudice della Corte Costituzionale), Pasquale Pasquino (Senior Fellow at CNRS in Paris and Professor in Law and Politics at New York University), Barbara Guastaferro (Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato presso l’Università di Napoli Federico II).

Intervengono: Raffaele Piccirillo (Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione), Gemma Tuccillo (Magistrato.

Consigliere giuridico del Presidente della Regione Campania).

Modera Raffaella Calandra (Giornalista del Sole24Ore).

Conclude Marta Cartabia (Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale italiano ed europeo presso l’Università Bocconi di Milano e Presidente emerita della Corte Costituzionale).

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