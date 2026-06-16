Presentazione del libro di Marta Cartabia “Custodi della Democrazia La Costituzione, le corti e i confini del politico”

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Saluti Istituzionali: Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Maria Rosaria Covelli (Presidente della Corte di Appello di Napoli), Aldo Policastro (Procuratore Generale di Napoli), Aldo De Chiara (Presidente Fondazione Castel Capuano).
Presentano: Giovanni Pitruzzella (Giudice della Corte Costituzionale), Pasquale Pasquino (Senior Fellow at CNRS in Paris and Professor in Law and Politics at New York University), Barbara Guastaferro (Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato presso l’Università di Napoli Federico II).
Intervengono: Raffaele Piccirillo (Sostituto Procuratore generale … presso la Corte di Cassazione), Gemma Tuccillo (Magistrato.
Consigliere giuridico del Presidente della Regione Campania).
Modera Raffaella Calandra (Giornalista del Sole24Ore).
Conclude Marta Cartabia (Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale italiano ed europeo presso l’Università Bocconi di Milano e Presidente emerita della Corte Costituzionale).
Presentano: Giovanni Pitruzzella (Giudice della Corte Costituzionale), Pasquale Pasquino (Senior Fellow at CNRS in Paris and Professor in Law and Politics at New York University), Barbara Guastaferro (Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato presso l’Università di Napoli Federico II).
Intervengono: Raffaele Piccirillo (Sostituto Procuratore generale … presso la Corte di Cassazione), Gemma Tuccillo (Magistrato.
Consigliere giuridico del Presidente della Regione Campania).
Modera Raffaella Calandra (Giornalista del Sole24Ore).
Conclude Marta Cartabia (Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale italiano ed europeo presso l’Università Bocconi di Milano e Presidente emerita della Corte Costituzionale).
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci