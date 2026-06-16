Rimpatri forzati: monitoraggio, politiche europee e tutela dei diritti

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Saluti istituzionali: Riccardo Turrini Vita (Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Claudio Galzerano (Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Ministero dell’Interno).
Introduce la sessione: Tiziano Rugi (addetto stampa del progetto FAMI, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale).
Presentazione del progetto “Rimpatri forzati e tutela dei diritti” FAMI 2021-2027 del Garante Nazionale con Massimiliano Bagaglini (Project Manager FAMI 2014-2020, Passaggio di consegne e … presentazione dei risultati del progetto precedente), Angelo Esposito (Project Manager FAMI 2021-2027, Presentazione del progetto “Rimpatri forzati e tutela dei diritti” FAMI 2021-2027).
Introduce la sessione: Tiziano Rugi, addetto stampa del progetto FAMI, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Tavola rotonda 1 - Rimpatri forzati: potenziare la tutela dei diritti dei migranti attraverso il monitoraggio del Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura (NPM).
Sfide e potenziali risultati del progetto FAMI con Juan Carlos da Silva Ochoa (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) - Consiglio d'Europa), Vasiliki Artinopoulou (Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (SPT) - Nazioni Unite), Claudio Galzerano (Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Ministero dell’Interno), Mario Serio (Componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale).
Tavola rotonda 2 - Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo e il regolamento rimpatri: prospettive e complessità nelle operazioni di monitoraggio con Annegret Kohler (Consulente senior per i diritti fondamentali, Ufficio per i diritti fondamentali, Frontex), Paolo Iafrate (Professore, Economia delle Migrazioni e delle Regolamentazioni - Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Valeria Verdolini (Esperta FAMI in Tutela dei diritti umani a livello internazionale, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Irma Conti Componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale).
Modera la sessione: Francesco Spagnolo, addetto stampa Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Tavola rotonda 3 - Rimpatri forzati e diritti umani: linguaggio, framing e narrazione mediatica con Christopher Hein (Professore, Diritto e politiche di immigrazione e asilo, LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali), Paola Barretta (Giornalista, Osservatorio di Pavia – coordinatrice Carta di Roma), Giacomo Zandonini (Giornalista investigativo autore di inchieste internazionali), Annamaria Graziano (Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale, Ordine dei Giornalisti del Lazio).
Modera la sessione: Mariangela Paone, giornalista.
Introduce la sessione: Tiziano Rugi (addetto stampa del progetto FAMI, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale).
Presentazione del progetto “Rimpatri forzati e tutela dei diritti” FAMI 2021-2027 del Garante Nazionale con Massimiliano Bagaglini (Project Manager FAMI 2014-2020, Passaggio di consegne e … presentazione dei risultati del progetto precedente), Angelo Esposito (Project Manager FAMI 2021-2027, Presentazione del progetto “Rimpatri forzati e tutela dei diritti” FAMI 2021-2027).
Introduce la sessione: Tiziano Rugi, addetto stampa del progetto FAMI, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Tavola rotonda 1 - Rimpatri forzati: potenziare la tutela dei diritti dei migranti attraverso il monitoraggio del Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura (NPM).
Sfide e potenziali risultati del progetto FAMI con Juan Carlos da Silva Ochoa (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) - Consiglio d'Europa), Vasiliki Artinopoulou (Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (SPT) - Nazioni Unite), Claudio Galzerano (Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Ministero dell’Interno), Mario Serio (Componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale).
Tavola rotonda 2 - Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo e il regolamento rimpatri: prospettive e complessità nelle operazioni di monitoraggio con Annegret Kohler (Consulente senior per i diritti fondamentali, Ufficio per i diritti fondamentali, Frontex), Paolo Iafrate (Professore, Economia delle Migrazioni e delle Regolamentazioni - Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Valeria Verdolini (Esperta FAMI in Tutela dei diritti umani a livello internazionale, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Irma Conti Componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale).
Modera la sessione: Francesco Spagnolo, addetto stampa Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Tavola rotonda 3 - Rimpatri forzati e diritti umani: linguaggio, framing e narrazione mediatica con Christopher Hein (Professore, Diritto e politiche di immigrazione e asilo, LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali), Paola Barretta (Giornalista, Osservatorio di Pavia – coordinatrice Carta di Roma), Giacomo Zandonini (Giornalista investigativo autore di inchieste internazionali), Annamaria Graziano (Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale, Ordine dei Giornalisti del Lazio).
Modera la sessione: Mariangela Paone, giornalista.
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