Puntata di "Economia è lavoro - Conversazione settimanale con Tiziano Treu" di lunedì 15 giugno 2026 condotta da Sonia Martina che in questa puntata ha ospitato Tiziano Treu (professore emerito di Diritto del Lavoro all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Digitale, Economia, Esteri, Finanziamenti, Fisco, Formazione, Governo, Imprenditori, Impresa, Italia, Lavoro, Parlamento, Pnrr, Produzione, Riforme, Stipendi, Tasse, Unione Europea, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata … di 14 minuti.
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