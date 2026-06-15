15 GIU 2026
rubriche

Economia è lavoro - Conversazione settimanale con Tiziano Treu

RUBRICA | di Sonia Martina - Radio - 13:27 Durata: 14 min 18 sec
A cura di Delfina Steri
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Conversazione settimanale con Tiziano Treu.

Puntata di "Economia è lavoro - Conversazione settimanale con Tiziano Treu" di lunedì 15 giugno 2026 condotta da Sonia Martina che in questa puntata ha ospitato Tiziano Treu (professore emerito di Diritto del Lavoro all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Digitale, Economia, Esteri, Finanziamenti, Fisco, Formazione, Governo, Imprenditori, Impresa, Italia, Lavoro, Parlamento, Pnrr, Produzione, Riforme, Stipendi, Tasse, Unione Europea, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 14 minuti.

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E adesso passiamo subito, abbiamo in collegamento il professor Tiziano Treu, la sua rubrica economia e lavoro, e ricordiamo Tiziano Treu, che è professore emerito di Diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, professore, eccoci qua, sì, grazie buongiorno a tutti buongiorno buongiorno a lei allora parliamo del pacchetto di primavera del semestre europeo e i dati sull'Italia,
Lì.
Bene guardarli con un po'di attenzione, perché siccome da noi c'è polemica su molte cose, no, quello di occupazione, salari, cosa falsi va avanti, va indietro l'Italia, poi adesso io sto periodo con
Siamo già entrati in fase preelettorale e, purtroppo, le le reciproche.
Gli scambi di opinioni, anche pubblici, sono spesso inquinate da da cui trae da questa ottica, per cui si perde il senso di di cosa effettivamente andrebbe visto e e su cosa andrebbe ko concentrato il nostro miglioramento o hai fatto che arrivi un semestre, questa analisi del semestre europeo che viene fatto ogni anno e che è fatta da insomma in modo molto come dire,
Tecnico
E è fatta in generale per tutti gli Stati europei e ogni Stato ha una serie di raccomandazioni sulle cose più importanti e è fatta con molta attenzione e allora credo che sia importante, proprio perché così vi vediamo, quali sono i punti, non tanto quelli contingenti delle politiche del lavoro in questo caso ma proprio quelli su cui,
Da più tempo anche diciamo è che che sono sempre un po', come dire, più trascurati, infatti, una delle cose che che dice chiaramente
Questa indicazione, il rap e il rapporto sul sudditi sull'Italia è che noi abbiamo una una situazione di staticità.
Proprio nelle e innovazioni necessarie e siccome diciamo tutti ed è vero che questo è un periodo di grandi cambiamenti e le 2 transizioni o le 3, perché c'è anche quella demografica e qui invece quella cosa che il fondo che viene segnalata e che invece noi sulle cose fondamentali che sono provocate da queste cose siamo fermi cioè non ci sono modifiche significative,
No, siccome qui appunto non è polemica auspicio, ma che si è fatto popolo per innovazione e un po'dopo la conferma, allora facciamo degli esempi concreti che ci Solbes primo è il PNR, ancora una volta perché ormai siamo praticamente finito formalmente no, perché era certo a metà 26
Ecco, gli ultimi dati ABI a proposito, non solo non ci sono innovazioni, ma perdiamo in parte i i treni che che ci vengono offerti celeri le occasioni di questo caso del PNR, noi abbiamo ancora 159 scadenze da completare, scadenze vuol dire proprio formali, poi poi quelle concrete degli effetti concreti e peggio ancora i fondi spesi praticamente finita là sono ancora al livello del 58%, quindi noi metà,
Quasi metà di questa grande opportunità, anche finanziare, non l'abbiamo utilizzata.
E che, insomma, questo è quindi non solo no, non rinnoviamo, ma questi dati indicano che siamo, non cogliamo le le cose che passano sotto hotmail da che passa a proposito della occupazione, cosa dice il semestre europeo prende atto dell'aumento della,
L'occupazione
Mappa, un un of ecco fa, ma no, non fa tanto, si fa anche un accenno alla precarietà ali e alla qualità del lavoro, però dice, guardate che a proposito di impatto su
Su sua crescita e tutto il fatto è che il più grande aumento dell'occupazione stranamente, stranamente perché non dovrebbe, non migliora la crescita quantitativa e qualitativa dell'Italia noi abbiamo sempre detto anche noi no lavoro, il fattore principale dello sviluppo delle persone e delle e delle e del,
Il Paese e se qui ci dice no, voi continuate a dire che aumenta l'occupazione, però non ha effetto su perché dice perché non solo è di bassa qualità
Ma questa bassa qualità è perché non si è spinto sulle imprese innovative, si è solo è troppo spinto sulle aree a basso valore aggiunto e quindi questa è una cosa di fondo strutturale molto specifica.
E e poi esempio non si è fatto niente per aumentare favorire la crescita delle piccole e piccolissime imprese, che sappiamo tutti che sono il punto debole della nostra, anzi a questo lo aggiungo io non lo dice lo dice la, anzi cosa abbiamo fatto noi abbiamo fa Adam, abbiamo agevolato fiscalmente i piccoli produttori fino a euro e mettiamo il limite degli 80.000 euro no, come come Bonanza,
Fiscale b e questo è proprio come dire, bambini e non crescete più di tanto perché sennò qui dovete pagare più tasse e questo è esattamente il contrario di quello che semina bisognava fare, cioè non si è
Dato un sostegno alle piccole e piccolissime e neppure seconda osservazione dove si mette al lavoro autonomo e l'ha avuto o no, ma noi abbiamo ancora una percentuale dei lavori autonomo nelle sue varie forme più alta della media europea, esagerata, nel senso che questo significa è un indicatore che ci siamo allargati molto, ma anche qui non
Il tipo di servizi di alta qualità e abbiamo una crescita fiacca e Siulp, diciamo, i settori è troppo deboli, anche di questa che potrebbe essere adesso con l'intelligenza artificiale, è un'area molto internet importante. C'è anche piccole, anche persone singole piccole cose possono con la con Lions artificiale, fare delle cose
A proposito di questo come ulteriore conseguenza, la diffusione del digitale nelle imprese italiane è ancora scarsa e sappiamo tutti perché ce lo dicono da tutto il mondo che l'investimento dell'intelligenza artificiale non sarà l'unica cosa fondamentale, ma è un requisito, è un requisito di base.
Per aumentare la produttività. O poi da qui sì, sì, sì al TAR, allarga il discorso e non solo specifica poca poco sviluppo, anche da parte delle aziende medio-grandi.
Utilizzando l'intelligenza artificiale, ma vecchia debolezza italiana
Scarsi investimenti in ricerca e sviluppo, cioè che la l'alimento no della Mittel, l'innovazione, la ricerca e sviluppo, noi abbiamo da vent'anni in tirolese nel senso che si fa di meno.
Della media europea o se tu investi di meno nella lite, c'è anche sviluppo e poi aggiungo, subito dopo, perché viene subito dopo nella nella qualificazione della delle risorse umane come questi di potere.
Avere una, lo stimolo innovazione, purtroppo questo è uno dei punti deboli chilometri si presume confermato.
E quindi non poi questo io ritengo particolarmente importante, poi si aggiunge anche un'altra.
Nota dolente, ma che conosciamo purtroppo il lavoro irregolare in Italia è molto alto e non diminuisce, gli ultimi dati sono di 3 milioni i lavoratori irregolari vuol dire fuori dalle regole, no fuori fuori dal dal fisco of fuori, da da dalle tutele e delle forme di lavoro.
Giuridicamente legittimo, ecco quindi questo ulteriormente il peggiora la situazione.
Il i laureati al TAR Coop, sicché viene confermata anche da solo 24 ore di le ultime indagini, noi stiamo crescendo, un tantino non abbastanza ancora, però.
Pur questi laureati che escono sono giovani, no, i loro stipendi sono fermi o comunque che escono poco, come crescono poco gli stipendi e i salari in tutti noi, la nostra economia, addirittura dato un tempo di 24 ore rispetto ai paesi vicini i laureati italiani prendono,
30% in meno, capirete che a questo punto, come si fa ad evitare la fuga, chi può prendevano dicono gli Stati Uniti, ma sbaglia persino in Spagna, Spagna, Germania, Francia, quindi segnale laureatisi crescite.
Leggera o forse no, cosa mi chiama bah, stipendi al palo e quindi fuga dei cervelli?
Due cose ancora la, i giovani, i giovani e i giovani net sono ancora sono in leggerissima diminuzione, ma sono purtroppo ancora con pochi pochi nati che abbiamo, abbiamo ancora una quantità di giovani che sono pezzi, sostanzialmente perché.
Cosa vuol dire essere persi e, appunto, le imprese, nonostante ne abbiamo grande bisogno, non fanno abbastanza teatrali perché, al di là del re delle discorsi sull'attrattività, sul su, sull'azienda che deve essere appunto attrattiva, se non li abbiamo,
Se gli stipendi, soprattutto per i livelli alti 60% in meno dei Paesi vicini.
Quali attrattività si può avere due ultime cose
E che mi ha, mi hanno colpito che viene, vengono citate da loro, noi abbiamo un welfare in difficoltà, non lo sappiamo versione, le persone e gli ammortizzatori sociali.
Nel senso che i poveri sono sono, sono molte sono cresciuti proprio perché non abbiamo una crescita sufficiente, ma la cosa che ha colpito
E che il?
Uno dei sostegni di welfare più importanti sono i sussidi di disoccupazione.
Eh no, vengono, c'è un tasso di non take up, cioè di gente che non prende quello di cui ha diritto di veto, cioè per dentro aiuti di welfare, in particolare per la disoccupazione del 40%, cioè vuol dire un 40% delle persone che hanno bisogno.
E che dovrebbero trovare qualche aiuto, non lo fanno, è perché non lo fanno
Per difficoltà di accesso burocratico alle.
Alle provvidenze e per scarsa competenza, cioè la scarsa competenza non solo spinge la produttività dei dei livelli alti, ma impedisce e le modalità.
Purtroppo, in cui si manifesta anche a quelli più deboli di utilizzare quei quei benefici che pur sempre ci ci sono, ci sono e ancora una volta viene fuori, quando l'Europa dice ci vogliono basic digital skills per tutti.
E beh, certo, se uno non ha capacità digitali di base e a un ostacolo in più ad andare a gestirsi.
E la e ricercare quello di cui ha diretto del contesto italiano, ma anche perché ormai il servizio buona parte per fortuna sono stati digitalizzati, quindi l'accesso all'Inps, cesso persino insomma e dal Ministero del Lavoro dal alle provvidenze più diffusa, è molto più digitalizzato di una volta ma se poi le persone non hanno un basic digital skills cioè competenze digitali di base,
Prendiamo questa drum machine 40% esigente che ha bisogno no, non usa quello che potrebbero avere più peso, corrispondere proprio episodio, è veramente un circolo vizioso, allora gli diamo una guardata anche, diciamolo ai nostri politici, per i parlamentari non parliamo del Governo a questi dati.
Europee che sono molto oggettivi, non sono di propaganda e cerchiamo di trarne qualche conseguenza in quest'ultimo anno, invece, prima delle elezioni, invece di continuare a litigare su sulle cose, cominciamo, lasciamo perdere irrilevanti, se non nocive, grazie grazie grazie a Tiziano Treu economia e lavoro professore, ci sentiamo la prossima settimana grazie tante salutismo,

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