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Intervista realizzata all'Assemblea Europeisti.eu.
"Le sfide dell'Europa: intervista alla politologa Sofia Ventura" realizzata da Gabriele Rossi con Sofia Ventura (ordinario di Scienza Politica all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna).
L'intervista è stata registrata lunedì 15 giugno 2026 alle 19:58.
La registrazione video ha una durata di 1 minuto.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
"Le sfide dell'Europa: intervista alla politologa Sofia Ventura" realizzata da Gabriele Rossi con Sofia Ventura (ordinario di Scienza Politica all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna).
L'intervista è stata registrata lunedì 15 giugno 2026 alle 19:58.
La registrazione video ha una durata di 1 minuto.
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