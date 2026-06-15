15 GIU 2026
intervista

Le sfide dell'Europa: intervista alla politologa Sofia Ventura

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - MILANO - 19:58 Durata: 1 min 35 sec
A cura di Luciana Bruno
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Intervista realizzata all'Assemblea Europeisti.eu.

"Le sfide dell'Europa: intervista alla politologa Sofia Ventura" realizzata da Gabriele Rossi con Sofia Ventura (ordinario di Scienza Politica all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna).

L'intervista è stata registrata lunedì 15 giugno 2026 alle 19:58.

La registrazione video ha una durata di 1 minuto.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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