17 GIU 2026
rubriche

Rassegna di Geopolitica - Cambiamento climatico, riscaldamento globale e infrastrutture critiche

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - Radio - 07:00 Durata: 11 min 25 sec
A cura di Delfina Steri
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"A 2026 'super El Niño' could expose gaps in UK preparedness" - Chatham House - 22 mag 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Cambiamento climatico, riscaldamento globale e infrastrutture critiche" di mercoledì 17 giugno 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Ambiente, Clima, Commercio, Disastri, Economia, Effetto Serra, Emergenza, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Infrastrutture, Maltempo, Rassegna Stampa, Siccita', Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 11 minuti.

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