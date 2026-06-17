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"A 2026 'super El Niño' could expose gaps in UK preparedness" - Chatham House - 22 mag 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Cambiamento climatico, riscaldamento globale e infrastrutture critiche" di mercoledì 17 giugno 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Ambiente, Clima, Commercio, Disastri, Economia, Effetto Serra, Emergenza, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Infrastrutture, Maltempo, Rassegna Stampa, Siccita', Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea.
La registrazione audio di questa puntata … ha una durata di 11 minuti.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Cambiamento climatico, riscaldamento globale e infrastrutture critiche" di mercoledì 17 giugno 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Ambiente, Clima, Commercio, Disastri, Economia, Effetto Serra, Emergenza, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Infrastrutture, Maltempo, Rassegna Stampa, Siccita', Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea.
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