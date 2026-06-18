18 GIU 2026
dibattiti

Ottant’anni di Repubblica

CONVEGNO | - Roma - 16:00 Durata: 1 ora 47 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Sapienza Università di Roma
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Convegno annuale della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.

Parlare di disuguaglianza in Italia oggi.

Società, economia, territori (Aula XIII) Modera: Emma Galli.

Intervengono: Andrea Ciarini, Francesco Clementi, Guido Pellegrini, Alessandra Tarquini, Luca Zamparelli.

Convegno "Ottant’anni di Repubblica", registrato a Roma giovedì 18 giugno 2026 alle 16:00.

L'evento è stato organizzato da Sapienza Università di Roma.

Sono intervenuti: Emma Galli (direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università La Sapienza di Roma), Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma), Andrea Ciarini (professore di sociologia Economica e Sociale, Università di Roma La Sapienza), Guido Pellegrini (dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Università La Sapienza Roma), Luca Zamparelli (professore ordinario di Economia Politica), Alessandra Tarquini (professoressa associata di Storia Contemporanea alla Sapienza Università di Roma).

Tra gli argomenti discussi: Storia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 47 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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