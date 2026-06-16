16 GIU 2026
intervista

Il patentino antifascista. Intervista a Federico Mollicone

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 14:24 Durata: 5 min 25 sec
A cura di Fabio Arena e Francesca Rosini
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"Il patentino antifascista. Intervista a Federico Mollicone" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Federico Mollicone (presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata martedì 16 giugno 2026 alle 14:24.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Antifascismo, Antisemitismo, Censura, Comunismo, Costituzione, Diritti Civili, Discriminazione, Ebraismo, Editoria, Fascismo, Governo, Meloni, Partito Democratico, Polemiche, Politica, Privacy, Schlein, Sciascia, Sinistra, Terrorismo, Violenza.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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