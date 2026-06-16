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"Il patentino antifascista. Intervista a Federico Mollicone" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Federico Mollicone (presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia).
L'intervista è stata registrata martedì 16 giugno 2026 alle 14:24.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Antifascismo, Antisemitismo, Censura, Comunismo, Costituzione, Diritti Civili, Discriminazione, Ebraismo, Editoria, Fascismo, Governo, Meloni, Partito Democratico, Polemiche, Politica, Privacy, Schlein, Sciascia, Sinistra, Terrorismo, … Violenza.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
L'intervista è stata registrata martedì 16 giugno 2026 alle 14:24.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Antifascismo, Antisemitismo, Censura, Comunismo, Costituzione, Diritti Civili, Discriminazione, Ebraismo, Editoria, Fascismo, Governo, Meloni, Partito Democratico, Polemiche, Politica, Privacy, Schlein, Sciascia, Sinistra, Terrorismo, … Violenza.
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