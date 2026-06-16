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Registrazione video del dibattito dal titolo ""Storia di una riforma mai nata" Quarant'anni d vani tentativi per rinnovare le istituzioni (Rubettino), di Peppino Calderisi con Angelo Panebianco, Stefano folli e Stefano Ceccanti", registrato martedì 16 giugno 2026 alle 19:40.
Sono intervenuti: Peppino Calderisi (componente del Comitato scientifico della Fondazione Magna Carta), Angelo Panebianco (professore emerito di Scienza politica presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna), Stefano Folli (editorialista de La Repubblica), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto … costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 54 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Sono intervenuti: Peppino Calderisi (componente del Comitato scientifico della Fondazione Magna Carta), Angelo Panebianco (professore emerito di Scienza politica presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna), Stefano Folli (editorialista de La Repubblica), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto … costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).
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