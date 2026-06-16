16 GIU 2026
dibattiti

"Storia di una riforma mai nata" Quarant'anni d vani tentativi per rinnovare le istituzioni (Rubettino), di Peppino Calderisi con Angelo Panebianco, Stefano folli e Stefano Ceccanti

DIBATTITO | di Antonello De Fortuna - Radio - 19:40 Durata: 54 min 6 sec
A cura di Francesca Rosini
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Registrazione video del dibattito dal titolo ""Storia di una riforma mai nata" Quarant'anni d vani tentativi per rinnovare le istituzioni (Rubettino), di Peppino Calderisi con Angelo Panebianco, Stefano folli e Stefano Ceccanti", registrato martedì 16 giugno 2026 alle 19:40.

Sono intervenuti: Peppino Calderisi (componente del Comitato scientifico della Fondazione Magna Carta), Angelo Panebianco (professore emerito di Scienza politica presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna), Stefano Folli (editorialista de La Repubblica), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 54 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Peppino Calderisi

    componente del Comitato scientifico della Fondazione Magna Carta

    Angelo Panebianco

    professore emerito di Scienza politica presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna

    Stefano Folli

    editorialista de La Repubblica

    Stefano Ceccanti

    professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma

    19:40 Durata: 54 min 6 sec
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