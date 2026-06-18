18 GIU 2026
dibattiti

Prevenzione amministrativa prevenzione penale. Ordine pubblico economico e garanzie individuali

CONVEGNO | - Catanzaro - 15:32 Durata: 3 ore 35 min
A cura di SI
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Organizzato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.

Presiede e modera Francesco Saverio Marini (Giudice della Corte costituzionale).

Saluti istituzionali Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno).

Introduce Ennio Antonio Apicella (Avvocato distrettuale dello Stato di Catanzaro).

Intervengono: Castrese De Rosa (Prefetto di Catanzaro), Concettina Epifanio (Presidente della Corte d'appello di Catanzaro), Gerardo Mastrandrea (Presidente del Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria), Vincenza Matacera (Presidente del Consiglio distrettuale dell'Ordine degli Avvocati), Aldo Ferrara (Presidente di Unindustria Calabria), Giovanni Caridi (Presidente di Banca Montepaone e di Fondazione Banca Montepaone).

Relazioni: Giuseppe Amarelli (Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Napoli, Federico II), Michele Corradino (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato), Lorenza D'Ascia (Avvocato dello Stato, Agente del Governo italiano presso la Corte Europa dei diritti dell'uomo), Francesco Iacopino (Avvocato del Foro di Catanzaro, Presidente della Camera Penale di Catanzaro), Abigail Mellace (Presidente del Tribunale di Vibo Valentia), Conclude Vincenzo Maiello (Ordinario di diritto penale, Università degli Studi di Napoli Federico II).

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