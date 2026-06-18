Prevenzione amministrativa prevenzione penale. Ordine pubblico economico e garanzie individuali

Reso pubblico il Memorandum d’intesa tra Usa e Iran. Il regime iraniano esulta perché ottiene una tregua, il ritiro delle sanzioni e finanziamenti preziosi per rafforzare il proprio potere che prima del 28 febbraio era fortemente indebolito. Reazione rabbiosa della popolazione iraniana che sui social grida al tradimento di Trump. Alla vigilia della firma del memorandum, impiccati altri tre cittadini beluci e otto curdi rischiano l’impiccagione. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara