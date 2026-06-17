17 GIU 2026
intervista

Intervista a Vincenzo Vita su IA, Rai, servizio pubblico e bene comune

INTERVISTA | di Sonia Martina - RADIO - 12:06 Durata: 0 sec
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"Intervista a Vincenzo Vita su IA, Rai, servizio pubblico e bene comune" realizzata da Sonia Martina .

L'intervista è stata registrata mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 12:06.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Comunicazione, Partiti, Politica.
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