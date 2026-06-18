18 GIU 2026
intervista

Parla Patuelli, presidente dell'ABI

INTERVISTA | di Francesco De Leo - Roma - 10:00 Durata: 23 min 15 sec
A cura di Guido Mesiti e Pantheon
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Intervista realizzata da Radio Radicale con il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana.

Partecipa Angelo De Mattia (Editorialista de Il Messaggero e de Il Mattino, già Direttore Centrale di Banca d’Italia).

L’identità europea, la decisione della BCE sui tassi d’interesse, la geopolitica e il settore bancario, la moneta digitale, 10 anni dalla Brexit, il Testo unico bancario europeo: sono i temi della conversazione.

A cura di Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).

"Parla Patuelli, presidente dell'ABI" realizzata da Francesco De Leo con Antonio Patuelli (presidente dell'Associazione Bancaria Italiana), Angelo De Mattia (analista economico, editorialista de Il Messaggero, già Direttore centrale di Banca d’Italia).

L'intervista è stata registrata giovedì 18 giugno 2026 alle 10:00.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Abi, Banca Centrale Europea, Banche, Crisi, Digitale, Economia, Esteri, Euro, Finanza, Geopolitica, Gran Bretagna, Inflazione, Integrazione, Investimenti, Italia, Libro, Moneta, Risparmio, Tasso D'interesse, Unione Europea.

La registrazione video ha una durata di 23 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Antonio Patuelli

    presidente dell'Associazione Bancaria Italiana

    Angelo De Mattia

    analista economico, editorialista de Il Messaggero, già Direttore centrale di Banca dItalia

    10:00 Durata: 23 min 15 sec
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Ben trovati da Francesco De Leo e Fabio panica in regia, siamo nella sede dell'Associazione bancaria italiana, in piazza del Gesù a Roma, in compagnia del padrone di casa, il presidente dell'ABI Antonio Patuelli, grazie di aver accolto.
Da Radio Radicale,
Con noi partecipare alla conversazione, Angelo De Mattia, voce conosciuta dagli ascoltatori di Radio Radicale editorialista del Messaggero del mattino, è stato direttore centrale di Banca d'Italia, bentornato direttore.
Serie A voi allora, presidente, nel suo saggio che ho qui con me, Nuova Europa o neo nazionalismo, ho scritto qualche anno fa per Rubettino, lei scriveva l'Unione europea deve per prima cosa a definire la propria nuova identità, darsi finalmente davvero una Costituzione, disegnare obiettivi economici e strategici che siano capaci di esprimere una visione di politica economica ampia, condivisa, di lungo periodo, che miri allo sviluppo sociale e al progresso. Le unioni dei segmenti economici europei e la stessa moneta comune non sono più dei traguardi e rischiano una crisi di rigetto, se non inglobati in un'esperienza diversa, più alta, ambiziosa, che impari, e faccia tesoro degli errori commessi. A che punto siamo? Presidente? Io la ringrazio per la citazione. Devo dire che questo libricino
L'abbiamo pubblicato ben prima della pandemia ed eravamo in una fase in cui in Europa i filoni dell'antieuropeismo e hanno vai e di conseguenza io cercai di da un modesto ma nitido, spero contributo
Nello spiegare che la costruzione dell'Europa era stata soprattutto economica, perché non vi è saltato il consenso per la costruzione di subito dell'Europa politica e che i sacrifici fatti per costruire l'Europa economica erano importanti, buttarli via e ha sbagliato e che ci voleva un salto di qualità innanzitutto con una Costituzione che definisce il quadro istituzionale dove i diritti di tutti e di ciascuno poi è venuta la pandemia, la pandemia ha realizzato, volenti o nolenti, un salto di qualità dell'impegno dell'Unione europea, non solo dal punto di vista degli indirizzi sanitari di emergenza, ma anche dei piani di emergenza
Di resilienza
E di rilancio in famoso PN
Il crimine Europa è cambiato, per cui questi risultati
Ormai di un PNRR completato hanno contribuito a svelenire la situazione, non si sentono più dichiarazioni anti euro.
Oh, di abolizione dell'euro, come avveniva prima della pandemia, per cui il mio volumetto è un po'storicizzato, rimane il fatto che il sogno della Costituzione europea è un sogno che è fondamentale, non può sussistere una costruzione che non abbia una legge fondamentale, oggi ci sono trattati che sono sovrapposti e interconnessi in un diritto costituzionale e che è un po'di risulta e che deve essere maieutica mente interpretato dai costituzionalisti.
Mentre i cittadini hanno bisogno non di un'operazione così complessa, ma due test genovese, costituzione che definisca ko con chiarezza e sinteticità e il tutto nel frattempo l'euro invece che indebolirsi, sarà rafforzato, sventati altri Paesi nella moneta comune.
L'euro ha difeso e sta difendendo dall'inflazione, noi italiani lo sappiamo perché l'infrazione lo abbiamo avuto a due cifre per tantissimi anni e con dei tassi di sconto fino al 19 e mezzo per 100 che in proporzione al livello dell'inflazione, negli ultimi anni abbiamo avuto un'inflazione che quando è stata altrettanto del 5 ma Enzo 6% con dei livelli di
Il tasso di sconto proporzionatamente molto più bassi di quelli di quelli storici. Quindi prendiamo atto dei progressi che si sono fatti, evitiamo sterili polemiche politiche, guardiamo in avanti oggi vi è una crisi internazionale da troppo tempo e crudelmente incancrenite. Sì, certamente il sogno della Costituzione sussiste un sogno realistico, però non la si improvvisa in pochi mesi. Oggi c'è bisogno di una risposta in stile emergenziale non ripetitiva del PNL, ma che susciti investimenti europei pubblici e privati e in questo senso finisco dicendo che da 15 mesi c'è un progetto della Commissione europea che avanza troppo lentamente per incentivare liberamente e responsabilmente i risparmi dei privati a trasformarsi in investimenti produttivi
E non è la tempistica dell'emergenza economica che viviamo questa eccessiva lentezza del processo decisionale. Io ricordo, Presidente, che noi Europa, neo nazionalismo, è stato pubblicato da Rubbettino. Al momento il dibattito europeo si concentra assurde, cliccato, equilibro fra difesa del potere d'acquisto e sostengano la crescita economica. La Banca centrale europea, a qualche giorno fa, ha alzato i tassi d'interesse per contrastare l'aumento dell'inflazione causato dalla crisi in Medioriente. Lei che idea si è fatto sulla recente decisione della BCE? Ma prima di tutto le banche centrali possono fare molto, possono fare tutto nella lotta all'inflazione e quindi non scarichiamo sulle banche centrali. E tutta la competenza, perché in politica economica finanziaria ci sono tante altre cose che si possono fare e che sono responsabilità in parte dell'Unione e in parte degli Stati. Ma quando la BCE e l'altra settimana ha preso queste decisioni, le ha paese quando i tassi di mercato
Erano già molto più cresciuti dello 0 25 che la BCE ha aumentato e dato che i rapporti economici si basa non sui tassi ufficiali di sconto delle parti accettare, ma sui tassi di mercato che quotidianamente vengono quotati i conteggi di quanto sarebbe da quel momento.
Aumentato il mutuo a tasso variabile contatto da chi l'aveva, non a tasso fisso, i due terzi sono a tasso fisso in Italia e quindi non hanno niente da preoccuparsi sui movimenti dei tassi. Beh, era un dibattito oggettivamente con dei limiti, perché i contatti di moto vengono fatti con pareti di tassi di mercato e altrove, e un tasso BCE, quindi la BCE ha fatto il minimo del possibile e dobbiamo tener conto che i tassi BCE sono fortemente inferiori ai tassi americani e della Gran Bretagna, cioè delle altre grandi banche centrali dell'Occidente, e continuano a essere i tassi della BCE fra i più bassi del mondo fra i più bassi del mondo. Quindi
Non vedo nessuno sconquasso da questo 0 25 che bisogna incorniciare nel vero dei tassi di mercato, e il problema sono i tassi di mercato, ma il mercato valuta sulla base dei rischi e, finché l'inflazione che esce e finché una pace vera e duratura non si realizza in Medio Oriente e in Ucraina è chiaro che i fattori economici di base,
Non si tranquillizzano conviene direttore, ma io senz'altro nessuno
è d'accordo, ritengo che non c'è stato, come ha detto il Presidente Patuelli, uno sconquasso, si poteva fare diversamente, forse considerato che l'inflazione nell'area dell'euro intorno al 3% e non si distacca quindi molto dal 2 che il target della BCE Hub, che ha l'obbligo del mantenimento della stabilità dei prezzi e fa coincidere la stabilità dei prezzi con il 2%, il 3% media le previsioni per il 2007 2006 innanzitutto e poi il 2007 2008 vedono un'infrazione,
Una logica discendente e allora forse si poteva un attimo respirare e non dare luogo alla variazione di 25 punti base, però bisogna sempre tener presente è che.
Da un lato, la BCE ha il mandato della stabilità dei prezzi dall'altro, una volta conseguita la stabilità dei prezzi, ha come obiettivo secondario previsto dal trattato il sostegno alle economie dell'area, e allora bilanciare questi due.
Punti non è sempre facile, vedremo stasera le decisioni che prenderà la Federal Reserve, che avrà preso poi saranno comunicati stasera e vedremo quali impatti potranno avere anche sulle altre principali banche accetta praticamente abbia tra sé il nome dato al nuovo centro di competenza sui temi geopolitici dell'associazione che lei presiede diretto anche da Marco Elio Rotini, la geopolitica impatta totalmente con le sue tensioni. Ovviamente anche sostanze sul
E il settore bancario, come se ne esce
Se riesci a non facilmente e se ne esce più di tutto, avendo la consapevolezza piena e una responsabilità individuale e collettiva di fronte a fenomeni finanziari ed economici di grande rilievo e di grande impatto, quando si muovono le guerre poi aprimmo dolore, è quello umanitario, dopo quello fortissimo umanitari vi sono anche i problemi economico, sociali che sono anche di rimbalzo per coloro che non hanno niente a che fare con le guerre in corso Re come l'Italia e l'Europa
Sono micro Patti delle guerre mediorientali
Anzi, e di conseguenza se ne esce prima di tutto, avendo una generale consapevolezza.
Dei fattori di rischio,
Che vi sono e questa deve essere generale consapevolezza, nel quadro di una maggiore educazione finanziaria, risparmio e la cultura e l'accrescimento della consapevolezza sono fattori permanenti nella vita, non è che si esauriscono con le scuole dell'obbligo, quelle superiori con le lauree e chi ha bisogno di,
Capire, soprattutto per i risparmiatori, quando fanno gli investimenti, quali sono i rischi degli investimenti e quindi è opportuno approfondire i fenomeni, le banche e il colloquio, l'associazione bancaria, la Fondazione Foedus per la economia della cultura economica, finanziaria e al risparmio.
Emanazione di Avi cercano di dare un loro contributo.
Per quotidianamente in forma nella maniera più asettica e corretta i clienti perché prendano le responsabili decisioni che loro competono e chiaramente bisogna elevare la consapevolezza collettiva e l'Api ha una delle sue funzioni proprio nella conoscenza diffusa dei fattori economici. L'ABI è un'associazione di banche, tutte diverse, tutte in concorrenza fra di loro, e quindi i punti di contatto sono oggi solamente quelli della oggettività dei Pogues. Presidente portuali, sul sito della Banca centrale europea si legge, stiamo studiando, insieme alle banche centrali nazionali dei Paesi dell'area dell'euro, la possibilità di introdurre l'euro digitale. Si tratterebbe di una valuta digitale della banca centrale, una cui Valente elettronico del contante affiancherebbe le banconote e le monete, offrendo ai cittadini una scelta più ampia su come pagare. Qual è la sua posizione nel grande dibattito sull'euro digitale? Rischi e opportunità è un processo storico inevitabile, nevrotici
Nel senso che le monete sono state metalliche fino alla metà.
Del 1.800,
Poi l'evoluzione ha portato ad avere, oltre alla formula metallica che è rimasta anche la forma cartacea, noi abbiamo nuove tecnologie ormai da decenni per i pagamenti che sono realizzati o da grandi case internazionali o, più di recente, su piattaforme.
Tecnologiche da soggetti non vigilati e questo è il problema principale perché i grandi circuiti ufficiali di pagamento sono vigilati dalle autorità di vigilanza competenti e invece questi sistemi di pseudo valute,
Non hanno altrettanti livelli di vigilanza e quindi è molto importante che nasca l'euro digitale che la terza forma di pagamento della medesima valuta.
Metallica banconota e digitale, un'evoluzione dei tempi che darebbe una maggiore sovranità digitale all'Europa e quindi monetaria e quindi io lo vedo come un arricchimento pasta che non sia in conflitto con le attività bancarie, per quello che ho sentito da parte.
Arte della BCE e non ho visto il contrasto con le attività bancarie, ma una complementarietà, ora occorre che le istituzioni europee Parlamento in testa e non so sovvertono quelli che sono i saggi e consapevoli orizzonti e orientamenti della BCE per l'euro digitale, una battuta su questo direttore qua io condivido la necessità dell'introduzione dell'euro digitale per salvaguardare la sovranità monetaria dell'Europa diversamente, come diceva,
Il Presidente Patuelli l'Europa potrà essere allagata.
Da forme di pagamento che non nascono
Nella stessa Europa, a cominciare dai grandi operatori americani, e questo avrebbe delle conseguenze rilevanti anche sulla politica monetaria, su come si governa la moneta, lo sviluppo delle criptovalute, che sembra destinato non solo a una forma di risparmio, ma anche all'esercizio dei pagamenti
E rappresentano un campanello d'allarme, naturalmente l'introduzione dell'euro digitale comporterà il superamento di una serie di problemi non secondari, a cominciare da quello della regolamentazione di questa materia. Oggi il biglietto di banca ha un potere
Liberatorio e si potrà avere un euro digitale con portiere liberatorio e se io non accetto la forma digitale può accadere, come accade per le banche, che non si può rifiutare come accade per le banconote che non si può rifiutare la moneta a corso legale e c'era però una serie di problemi che vanno risolti congiuntamente tra banche e Banca centrale europea, oltre che naturalmente il Parlamento e il Quirino famoso insomma in Commissione e il Consiglio, alle europee precedenti aperture alle 10 anni fa, la Brexit. Che bilancio riusciamo a tracciare al termine di un decennio senza il Regno Unito nell'Unione europea?
Fu il giorno di San Giovanni di 10 anni fa.
24 giugno è il giorno dei risultati un po'sorprendenti, allora si dimette che l'uscita della Gran Bretagna fosse la prima dell'uscita dall'Unione Europea.
E invece a 10 anni possiamo dire che c'è una lista lunga di Paesi che stanno sviluppando le procedure per l'ingresso nell'Unione Europea si temette che l'euro si fa Thomas e l'euro si è rafforzato con l'ingresso di altri Paesi che già facevano parte.
Dell'unione europea ed è diventata per dimensioni la seconda moneta mondiale, un fatto inusitato e di rilevanza così internazionale, e poi, da quando è scoppiata Khaimah, la guerra russo-ucraina, poi il conflitto mediorientale.
L'economia non è più la unica protagonista.
Delle questioni europee, perché la difesa è diventata non meno importante e sulla difesa abbiamo visto che il canale della Manica si è molto ristretto,
Ed è rafforzata la collaborazione fra le principali capitali d'Europa che sono state in conflitto per millenni e millenni, sono stati in conflitto lo da Parigi con la Germania in particolare, e di conseguenza vedere oggi un panorama europeo purtoppo discontinuo, ma in cui,
Load da Parigi, Berlino, Roma, frequentemente ma gate Varsavia e altre capitali Amsterdam Bruxelles più quello è il Candini sono unite su una linea di difesa europea anche con maggiore responsabilità, autosufficienza è un segnale di ripresa di collaborazione europea, che è anche propedeutica a non ritorno della Gran Bretagna nell'Unione europea ma di nuove forme di collaborazione anche economica per le 2 sponde della Manica. Un'ultima domanda, Presidente, tornò da dove eravamo partiti dal suo saggio Nuova Europa, un inno nazionalismo. In un capitolo del libro lei invoca un Testo unico, bancario europeo per realizzare coerentemente davvero in pieno l'unione bancaria
Quanto noi siamo vicini
E questo è il problema principale perché il vero completamento dell'Unione bancaria e il Testo Unico, un codice delle regole bancarie che sia uguale per tutti. Questo è il punto, perché noi abbiamo la libera circolazione dei denari delle merci e delle persone
Abbiamo abbastanza.
Non del tutto la libera circolazione dei capitali, ma quando tutto questo si muove, poi ci sono delle normative di diritto societario da Stato a Stato diverse,
E quindi siamo a metà del guado, come si completa il guado, si completa un'unificazione, parliamoci chiaro unificazione dei mercati, la si realizza con un'unificazione delle norme relative ai mercati, compresa l'ultima delle nove, ma deve essere contemplata in un disegno che è quello della pressione fiscale perché altrimenti comprensione fiscali diverse con la stessa moneta in un mercato unico dei capitali non è che stanno fermi, si muovono con un click e questo è uno dei problemi dell'Italia che vivendo questa contraddizione e vediamo molti dei capitali sia dei privati ma perfino dei fondi pensione e dei fondi comuni.
Che vanno laddove è più redditizio investire, ma non perché c'è maggiore produttività, ma perché c'è minore pressione fiscale, ci sono delle condizioni giuridiche societaria più vantaggiose e questa contraddizione va risolto perché, se non la si risolve in tempi ragionevolmente stretti, questa è una contraddizione che può scassare economicamente consiglio la lettura di Nord e Sud un librino dell'inizio del 900 di Francesco Saverio Nitti gang,
Studioso di economia lui patriota e a per l'unità d'Italia, però, ne analizza quelli che sono state le sbagliate scelte di politica economica nell'unificazione italiana, ecco, io penso che si possa e si debba essere europeisti con la consapevolezza di.
Non dover ripetere gli errori economici dell'unificazione italiana e di non coppie nelle me potrei diversi come quelli che sono ora in atto nelle vecchie librerie di libri ai vecchi questo minuscolo Librino e in vendita fra i 5 e i 6 euro, due caffè bene, grazie per il prezioso consiglio, grazie ad Antonio Patuelli,
Il presidente dell'ABI, grazie grazie al direttore Angelo De Mattia per essere stato con noi, ringrazio anche l'ufficio stampa ABI per averci permesso questa intervista e vi auguro un buon proseguimento nell'ascolto dei programmi di Radio Radicale.

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