Intervista realizzata da Radio Radicale con il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana.



Partecipa Angelo De Mattia (Editorialista de Il Messaggero e de Il Mattino, già Direttore Centrale di Banca d’Italia).



L’identità europea, la decisione della BCE sui tassi d’interesse, la geopolitica e il settore bancario, la moneta digitale, 10 anni dalla Brexit, il Testo unico bancario europeo: sono i temi della conversazione.



A cura di Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).



"Parla Patuelli, presidente dell'ABI" realizzata da Francesco De Leo con Antonio Patuelli …

(presidente dell'Associazione Bancaria Italiana), Angelo De Mattia (analista economico, editorialista de Il Messaggero, già Direttore centrale di Banca d’Italia).



L'intervista è stata registrata giovedì 18 giugno 2026 alle 10:00.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Abi, Banca Centrale Europea, Banche, Crisi, Digitale, Economia, Esteri, Euro, Finanza, Geopolitica, Gran Bretagna, Inflazione, Integrazione, Investimenti, Italia, Libro, Moneta, Risparmio, Tasso D'interesse, Unione Europea.



La registrazione video ha una durata di 23 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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