Ridefinire il rapporto Stato-Regioni. LEP, autonomie e competitività del Paese

Il primo ciclo di colloqui diretti tra Teheran e Washington sul Lago di Lucerna con la partecipazione di rappresentanti di Qatar e Pakistan si è concluso con un nulla di fatto all'ombra delle minacce di Trump. L'Iran subordina i colloqui più ampi al cessate il fuoco in Libano. La guerra di Donald Trump contro l'Iran è iniziata con una scommessa e il presidente Usa sembra volerla concludere con un'altra scommessa. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara