Ridefinire il rapporto Stato-Regioni. LEP, autonomie e competitività del Paese

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Saluti istituzionali: Vittorio Genna (Presidente Unione Industriali Napoli).
Introduzione ai lavori: Antonio D'Amato.
Presentazione del volume della collana Quaderni della Fondazione Mezzogiorno con Sergio Beraldo (Professore di Scienza delle Finanze - Università degli Studi di Napoli Federico I) che dialoga con Gianni Trovati.
16:00 Una proposta per il riordino dei rapporti tra Stato e Regioni con Sandro Staiano ('essore ordinario di iritto costituzionale - Universitd e Federico I), Massimo Bordignon (Professore ordinaric clenza delle Finanze - Università vlica del Sacro Cuore).
"Economisti e … giuristi a confronto" con Floriana Cerniglia (Professoressa ordinaria di economia politica Università Cattolica del Sacro Cuore), Giuseppe Pisauro (Professore ordinario di Scienza delle Finanze - Sapienza Università di Roma), Giulio Salerno (Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico - Universita di Macerata), Vincenzo Tondi della Mura (Professore ordinario d Diritto costituzione versita del Salento), Lorenza Violini (Professoressa ordinaria di diritto costituzionale Università Cattolica del Sacro Cuore).
Conclusioni Antonio D’Amato (Ceo Seda International Packaging Group e Prasidente Fondazione Mezzogiorno).
Modera Gianni Trovati (Giornalista ed editoriaiista de Il Sole 24 Ore).
L'evento è organizzato da Fondazione Mezzogiorno.
Introduzione ai lavori: Antonio D'Amato.
Presentazione del volume della collana Quaderni della Fondazione Mezzogiorno con Sergio Beraldo (Professore di Scienza delle Finanze - Università degli Studi di Napoli Federico I) che dialoga con Gianni Trovati.
16:00 Una proposta per il riordino dei rapporti tra Stato e Regioni con Sandro Staiano ('essore ordinario di iritto costituzionale - Universitd e Federico I), Massimo Bordignon (Professore ordinaric clenza delle Finanze - Università vlica del Sacro Cuore).
"Economisti e … giuristi a confronto" con Floriana Cerniglia (Professoressa ordinaria di economia politica Università Cattolica del Sacro Cuore), Giuseppe Pisauro (Professore ordinario di Scienza delle Finanze - Sapienza Università di Roma), Giulio Salerno (Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico - Universita di Macerata), Vincenzo Tondi della Mura (Professore ordinario d Diritto costituzione versita del Salento), Lorenza Violini (Professoressa ordinaria di diritto costituzionale Università Cattolica del Sacro Cuore).
Conclusioni Antonio D’Amato (Ceo Seda International Packaging Group e Prasidente Fondazione Mezzogiorno).
Modera Gianni Trovati (Giornalista ed editoriaiista de Il Sole 24 Ore).
L'evento è organizzato da Fondazione Mezzogiorno.
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