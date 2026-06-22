22 GIU 2026
dibattiti

Ridefinire il rapporto Stato-Regioni. LEP, autonomie e competitività del Paese

CONVEGNO | - Napoli - 15:19 Durata: 3 ore 49 min
A cura di SI
Player
Saluti istituzionali: Vittorio Genna (Presidente Unione Industriali Napoli).

Introduzione ai lavori: Antonio D'Amato.

Presentazione del volume della collana Quaderni della Fondazione Mezzogiorno con Sergio Beraldo (Professore di Scienza delle Finanze - Università degli Studi di Napoli Federico I) che dialoga con Gianni Trovati.

16:00 Una proposta per il riordino dei rapporti tra Stato e Regioni con Sandro Staiano ('essore ordinario di iritto costituzionale - Universitd e Federico I), Massimo Bordignon (Professore ordinaric clenza delle Finanze - Università vlica del Sacro Cuore).

"Economisti e giuristi a confronto" con Floriana Cerniglia (Professoressa ordinaria di economia politica Università Cattolica del Sacro Cuore), Giuseppe Pisauro (Professore ordinario di Scienza delle Finanze - Sapienza Università di Roma), Giulio Salerno (Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico - Universita di Macerata), Vincenzo Tondi della Mura (Professore ordinario d Diritto costituzione versita del Salento), Lorenza Violini (Professoressa ordinaria di diritto costituzionale Università Cattolica del Sacro Cuore).

Conclusioni Antonio D’Amato (Ceo Seda International Packaging Group e Prasidente Fondazione Mezzogiorno).

Modera Gianni Trovati (Giornalista ed editoriaiista de Il Sole 24 Ore).

L'evento è organizzato da Fondazione Mezzogiorno.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti