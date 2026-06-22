22 GIU 2026
giustizia

Processo Federico Tedeschini ed altri (presunta corruzione TAR del Lazio)

PROCESSO | - Roma - 11:57 Durata: 1 ora 7 min
A cura di Pantheon
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Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo Federico Tedeschini ed altri (presunta corruzione TAR del Lazio)" che si è tenuta a Roma lunedì 22 giugno 2026.

Gli argomenti trattati nel processo sono: Penale.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 1 ora e 7 minuti.

È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
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