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Nella puntata odierna di “A proposito di Shalom” Ruben Della Rocca ha intervistato il giornalista e saggista Carlo Panella.
Nel corso della conversione si è parlato del nuovo libro di Panella “Israele,lo Stato necessario”Il mondo non ne può fare a meno,paesi arabi inclusi(ed.Rubettino).
La fotografia del momento attuale vissuto dal Medio Oriente e un excursus storico e culturale sui motivi del conflitto nel quale Israele è destinato a vincere per il bene della democrazia mondiale.
"A proposito di Shalom - Intervista a Carlo Panella" con Carlo Panella (giornalista e … saggista).
L'intervista è stata registrata venerdì 19 giugno 2026 alle ore 12:30.
La registrazione video ha una durata di 32 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Nel corso della conversione si è parlato del nuovo libro di Panella “Israele,lo Stato necessario”Il mondo non ne può fare a meno,paesi arabi inclusi(ed.Rubettino).
La fotografia del momento attuale vissuto dal Medio Oriente e un excursus storico e culturale sui motivi del conflitto nel quale Israele è destinato a vincere per il bene della democrazia mondiale.
"A proposito di Shalom - Intervista a Carlo Panella" con Carlo Panella (giornalista e … saggista).
L'intervista è stata registrata venerdì 19 giugno 2026 alle ore 12:30.
La registrazione video ha una durata di 32 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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