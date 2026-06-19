Nella puntata odierna di “A proposito di Shalom” Ruben Della Rocca ha intervistato il giornalista e saggista Carlo Panella.



Nel corso della conversione si è parlato del nuovo libro di Panella “Israele,lo Stato necessario”Il mondo non ne può fare a meno,paesi arabi inclusi(ed.Rubettino).



La fotografia del momento attuale vissuto dal Medio Oriente e un excursus storico e culturale sui motivi del conflitto nel quale Israele è destinato a vincere per il bene della democrazia mondiale.



"A proposito di Shalom - Intervista a Carlo Panella" con Carlo Panella (giornalista e …

saggista).



L'intervista è stata registrata venerdì 19 giugno 2026 alle ore 12:30.



La registrazione video ha una durata di 32 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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