Intervengono: Flaminia Antonelli, Laura Boldrini, Monica Cirinnà, angelo Schillaci.



Modera Flavio Conia.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Festa de l'Unità - Un paese per tutte. A 10 anni dalle unioni civili: quali politiche per la comunità LGBTQIA+", registrato a Roma domenica 21 giugno 2026 alle ore 19:55.



Dibattito organizzato da Partito Democratico.



Sono intervenuti: Flavio Conia (capo gruppo PD nel Municipio VIII di Roma), Angelo Schillaci (avvocato, coordinatore del Tavolo permanente PD- Associazioni LGBTQIA+), Flaminia Antonelli (responsabile per i Diritti dei Giovani …

Democratici di Roma), Laura Boldrini (presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Esteri della Camera, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).



Tra gli argomenti discussi: Diritti Civili, Donna.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 15 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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