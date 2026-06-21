21 GIU 2026
dibattiti

Festa de l'Unità - Un paese per tutte. A 10 anni dalle unioni civili: quali politiche per la comunità LGBTQIA+

DIBATTITO | - Roma - 19:55 Durata: 1 ora 15 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Partito Democratico
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Intervengono: Flaminia Antonelli, Laura Boldrini, Monica Cirinnà, angelo Schillaci.

Modera Flavio Conia.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Festa de l'Unità - Un paese per tutte. A 10 anni dalle unioni civili: quali politiche per la comunità LGBTQIA+", registrato a Roma domenica 21 giugno 2026 alle ore 19:55.

Dibattito organizzato da Partito Democratico.

Sono intervenuti: Flavio Conia (capo gruppo PD nel Municipio VIII di Roma), Angelo Schillaci (avvocato, coordinatore del Tavolo permanente PD- Associazioni LGBTQIA+), Flaminia Antonelli (responsabile per i Diritti dei Giovani Democratici di Roma), Laura Boldrini (presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Esteri della Camera, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

Tra gli argomenti discussi: Diritti Civili, Donna.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 15 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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