20 GIU 2026
intervista

Intervista a Primo Mastrantoni sulle ricerche per sostituire le analisi del sangue in alcune patologie

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 12:26 Durata: 0 sec
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Primo Mastrantoni , Radicale storico e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'ADUC.

"Intervista a Primo Mastrantoni sulle ricerche per sostituire le analisi del sangue in alcune patologie" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata sabato 20 giugno 2026 alle 12:26.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ricerca, Scienza.
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