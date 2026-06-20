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Primo Mastrantoni , Radicale storico e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'ADUC.
"Intervista a Primo Mastrantoni sulle ricerche per sostituire le analisi del sangue in alcune patologie" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata sabato 20 giugno 2026 alle 12:26.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ricerca, Scienza.
"Intervista a Primo Mastrantoni sulle ricerche per sostituire le analisi del sangue in alcune patologie" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata sabato 20 giugno 2026 alle 12:26.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ricerca, Scienza.
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