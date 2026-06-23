Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio

23 Giugno 2026
Svolge le seguenti audizioni: ore 14.00 Samantha Bernardi, psicologa dello sport e presidente dell’associazione “Breaking the silence”, nell’ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport ore 14.30 Antonella Martometti, coordinatrice della Commissione femminile della Federazione Motociclistica italiana (Federmoto), nell’ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport ore 15.00 Daria Proietti, docente di diritto processuale penale presso l’Università telematica “E-Campus” con specializzazione in diritto e sport, nell’ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport;
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Trascrizione
Scheda a cura di Francesca Rosini