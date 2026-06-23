23 GIU 2026
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Focus Europa - Parlamento europeo - L'Europa di nuovo alle prese con Trump, l'instabilità politica della Gran Bretagna dopo la Brexit e le dimissioni di Starmer

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:15 Durata: 6 min 9 sec
A cura di Silvio Farina
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Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo - L'Europa di nuovo alle prese con Trump, l'instabilità politica della Gran Bretagna dopo la Brexit e le dimissioni di Starmer" di martedì 23 giugno 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Carlo Corazza (Capo dell’ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 6 minuti.
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