L’iniziativa è promossa dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti.



Interverranno Anna Bilotti, senatrice del M5S e componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Stefano Anastasia, garante dei detenuti della Regione Lazio, Michele Miravalle dell’associazione Antigone e Berniero Ragone, direttore della Rems di San Nicola Baronia.



Modera Maddalena Servodio, collaboratrice parlamentare.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Rems, rafforzamento dei servizi territoriali di salute mentale e valorizzazione del personale sanitario nel circuito penale" che si …

è tenuta a Roma mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 14:30.



Tra gli argomenti discussi: Salute.



Questa conferenza stampa ha una durata di 55 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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