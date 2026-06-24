24 GIU 2026
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Rems, rafforzamento dei servizi territoriali di salute mentale e valorizzazione del personale sanitario nel circuito penale

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 14:30 Durata: 55 min 5 sec
A cura di Silvio Farina
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L’iniziativa è promossa dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti.

Interverranno Anna Bilotti, senatrice del M5S e componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Stefano Anastasia, garante dei detenuti della Regione Lazio, Michele Miravalle dell’associazione Antigone e Berniero Ragone, direttore della Rems di San Nicola Baronia.

Modera Maddalena Servodio, collaboratrice parlamentare.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Rems, rafforzamento dei servizi territoriali di salute mentale e valorizzazione del personale sanitario nel circuito penale" che si è tenuta a Roma mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 14:30.

Tra gli argomenti discussi: Salute.

Questa conferenza stampa ha una durata di 55 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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