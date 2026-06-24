Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

24 Giugno 2026
Audizioni di: Aurora Angelucci, amministratrice delegata dalla società Angeluss-Women Sport Management, nell’ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport; Maria Teresa Leacche, sostituta procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, nell’ambito del filone d’inchiesta sulla vittimizzazione secondaria
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Scheda a cura di Silvio Farina