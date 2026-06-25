25 GIU 2026
dibattiti

15 anni della Luiss School of Government. Creare il possibile

CONVEGNO | - Roma - 17:39 Durata: 2 ore 15 min
A cura di Pantheon e Delfina Steri
Organizzatori: 
LUISS School of Government
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Da quindici anni trasformiamo idee in impatto, formazione in leadership, visione in cambiamento.

Per celebrare questo percorso, ci riuniremo per un evento speciale dedicato alla community della School of Government.

Convegno "15 anni della Luiss School of Government. Creare il possibile", registrato a Roma giovedì 25 giugno 2026 alle ore 17:39.

L'evento è stato organizzato da LUISS School of Government.

Sono intervenuti: Giorgio Fossa (presidente della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli di Roma), Paolo Boccardelli (rettore della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli di Roma), Nando Pagnoncelli (presidente della Luiss School of Government), Alessia Paolillo (alumna della Luiss School of Government), Gaetano Quagliariello (dean della Luiss School of Government, professore di Storia Contemporanea alla Luiss Guido Carli), Sergio Fabbrini (professore emerito di Scienza politica e Relazioni internazionali alla LUISS Guido Carli di Roma), Alessandra Smerilli (segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede), Giovanni Orsina (head del Dipartimento di Scienze politiche alla LUISS Guido Carli di Roma), Giuliano Da Empoli (scrittore, saggista e docente di Politica comparata presso Sciences Po Parigi).

Tra gli argomenti discussi: Crisi, Cultura, Dirigenti, Docenti, Economia, Esteri, Formazione, Istruzione, Management, Mercato, Scuola, Societa', Storia, Studenti, Unione Europea, Universita'.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 15 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Video introduttivo sui 15 anni della Luiss School of Government

    17:39 Durata: 13 min 46 sec

  • Saluti istituzionali

  • Giorgio Fossa

    presidente della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli di Roma

    17:53 Durata: 5 min 37 sec

  • Paolo Boccardelli

    rettore della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli di Roma

    17:58 Durata: 16 min 25 sec

  • Nando Pagnoncelli

    presidente della Luiss School of Government

    18:15 Durata: 8 min 28 sec

  • Alessia Paolillo

    alumna della Luiss School of Government

    18:23 Durata: 3 min 2 sec

  • Introduzione

    Gaetano Quagliariello

    dean della Luiss School of Government, professore di Storia Contemporanea alla Luiss Guido Carli

    18:26 Durata: 16 min 1 sec

  • I Sessione: Lectio Magistralis

  • Laudatio

    Sergio Fabbrini

    professore emerito di Scienza politica e Relazioni internazionali alla LUISS Guido Carli di Roma

    Past Dean della Luiss School of Government
    18:42 Durata: 6 min 33 sec

  • Lectio

    Alessandra Smerilli

    segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede

    Professoressa straordinaria di Economia politica e statistica presso la Pontificia Facoltà di scienze dell'educazione Auxilium di Roma
    18:49 Durata: 19 min 50 sec

  • II Sessione: Lectio Magistralis

  • Laudatio

    Giovanni Orsina

    head del Dipartimento di Scienze politiche alla LUISS Guido Carli di Roma

    19:09 Durata: 15 min 37 sec

  • Lectio

    Giuliano Da Empoli

    scrittore, saggista e docente di Politica comparata presso Sciences Po Parigi

    19:24 Durata: 25 min 32 sec

  • Cerimonia di conferimento

    19:50 Durata: 4 min 18 sec
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Cerimonia conferimento dei master honoris causa in occasione delle celebrazioni per i 15 anni della lui Schools of government.
O la russa è stata fondata a metà degli anni 70.
Progetto culturale che aveva l'ambizione di formare il ceto dirigente per il settore privato, per il settore.
Il Rettore dell'epoca Massimo Egidi, sia il presidente della Luiss Luca con terreno di Montezemolo, hanno un'idea di creare una struttura che potrebbe assicurare un'alta formazione della classe dirigente italiana.
È motivo di grande orgoglio celebrare i 15 anni della School of Government della Luiss, che è vero che è nata nel 2011, ma c'è stato tutto un lavoro preparatorio.
Immediatamente è stato chiamato come direttore il caro Sergio Fabbrini, io ero a Los Angeles e mi è arrivata una telefonata del vettore della Louis il quale mi disse pensiamo di costruire una scuola government qui alla Uisp e voglia di venire a Roma e discutere il progetto.
L'abbiamo fatto Gaza, un impegno dei professori, dei direttori in staff amministrativo molto efficiente, e devo riconoscere che il contributo dell'amministrazione della Ruiz è stato un contributo fondamentale.
E poi è stata creata la squillo Government, quando io sono diventato direttore della School of Government nel 2018, era una struttura ancora in realtà allo stato nascente, molto ben impostata, con grandissime possibilità di sviluppo.
Quando sono arrivato la prima volta la SOG, mi è venuta in mente un'immagine letteraria, mi sembrava di entrare nella serie I bastardi di Pizzofalcone perché la sede era decentrata, esattamente come il commissariato non volevamo le aule classiche e occorre trovare anche delle forme delle modalità,
Tecnologicamente avanzati, la sede di via di Villa Emiliani, è stato possibile adeguarla alle esigenze didattiche.
La foga aveva attraversato due fasi, quella diciamo eroica della nascita e poi quella dello sviluppo, una delle direzioni nelle quali ho pensato si potesse lavorare era un rapporto sempre più stretto con istituzioni italiane. C'è un'importante, diciamo un ampio mercato istituzionale, sia italiano sia europeo, che ovviamente un mercato sul quale bisogna molto lavorare. Seconda direzione si poteva ancora lavorare ulteriormente sull'internazionalizzazione. Sergio Fabbrini aveva già lavorato moltissimo, aveva già impostato la scuola of government come una grande istituzione internazionale Spurlock, aprono e deve avere un carattere internazionale. Non possiamo costruire uno sport government
Che sia tutta rivolta all'Italia, proprio perché l'Italia è inserita in un contesto più grande che è quello europeo, nell'ambito internazionale il nostro focus principale era quello europeo, l'Europa l'evoluzione delle istituzioni europee, l'evoluzione delle policies che si sono adottate all'interno dell'Europa e anche il contesto geopolitico, e su questo ho cercato di lavorare strutturando ulteriori partnership internazionali e costruendo ulteriori master internazionali che potessero attrarre studenti non italiani. Stiamo anche allargando l'offerta formativa per le nostre Summers cool e abbiamo in
Il programma di lavorare anche con Germania e con la Spagna, in particolare su questo terreno ho cercato di lavorare molto sul bacino del Mediterraneo, un tipo di lavoro sul quale poi Gaetano Quagliariello ha continuato a lavorare accanto a questi ambiti tradizionali stanno rafforzando altri quello geopolitico con un particolare riguardo alla realtà mediterranea che cos'è il Mediterraneo allargato? Abbiamo lavorato moltissimo su questo e lo abbiamo fatto anche in sinergia con le altre Skull, lavorando sempre su sicurezza e immigrazione e geopolitica.
Abbiamo sviluppato anche il Piano Mattei, che ha portato la scuola ad avere più studenti stranieri ogni anno.
Ed fa astenga Paz, Viking, famiglie, quest'Kempes assumere Enter the Kempes, I found that like us, Fowles, cuochi, nient'Mike, Green e make me feel like ridevo spesso infami.
Un salto molto grande in termini di internazionalizzazione. Questa era una delle missioni originaria della Luiss. Questa implica anche un'attenzione speciale per la classe dirigente al Sud. Stiamo sviluppando sempre più in sinergia, anche con la scuola oblò e con la business school dei nuovi, diciamo master, stiamo lavorando, per esempio, nel quadro della pubblica amministrazione. È la formazione dei giovani. Per il Sud Italia che ci sembra essere un master che ha avuto un ottimo successo, è dato che la questione meridionale, tra tutte le questioni italiane, la più antica, possiamo comprendere qual è la portata dell'occasione storica
O il secondo tratto di una scuola Garment di questo tipo è quello di mettere insieme grandi studiosi, alti funzionari dello Stato con membri della Commissione europea, cioè riuscire a combinare scie gli aspetti, diciamo così, di Altea teoria con esperienze pratiche.
Nel 2021 ho frequentato il master in comunicazione e marketing politico istituzionale alla Luiss School of government. Questo master mi ha permesso di ottenere e moltissime competenze pratiche grazie al confronto continuo con docenti e professionisti del settore durante il master ho conosciuto tanti professionisti provenienti dalle più disparate realtà produttive, nazionali e internazionali ed è stata un'esperienza che ha cambiato radicalmente il mio percorso professionale rispetto a quelli che potevano essere gli obiettivi iniziali. E qui di una classe dirigente rivolta prevalentemente alla pubblica amministrazione, il concetto di civil servant, il servitore del bene comune si sta allargando ad altri ambiti, per esempio il mondo delle imprese private, e questo è dovuto al fatto che stiamo vivendo una rivoluzione digitale che sta modificando tutti i paradigmi, non soltanto della formazione primaria ma anche di quella che potremmo definire
La formazione permanente.
Moltissime aziende, sia del settore pubblico che del settore privato, hanno bisogno di reskilling, cioè di riformare coloro i quali già lavorano alla luce delle novità epocali che lo sviluppo sta importando.
Come stiamo provando ad operare, la scuola fa un corso di diplomazia che ogni anno è la fucina che fornisce all'Italia il numero maggiore di futuri ambasciatori, il progetto è stato estremamente di successo, portando la nostra scuola ad essere un punto di riferimento in Italia e direi anche in Europa per la formazione della dirigenza pubblica ma anche della dirigenza privata interessata a comprendere i meccanismi di sviluppo e funzionamento delle istituzioni e della pubblica amministrazione permettendo alla nostra università e attività di ricerca,
Per questo all'interno della scuola è nato il Policy Observatory. Il Policy Institute nasce come Osservatorio nel 2023 come struttura che doveva essere deputata a fare della ricerca di natura applicata e in pochi anni si afferma con un duplice ruolo. Innanzitutto, integrare la ricerca accademica di base con analisi di policy. Sono ricercatrice in storia e politica della Russia, per cui ho potuto seguire, col Ministero degli Affari Esteri una serie di progetti, come un progetto sul ruolo crescente della Russia in Africa. Il secondo obiettivo è quello di creare un tavolo di confronto tra decisori politico, istituzionali, leader del settore privato e accademici, che si occupa di analizzare l'impatto delle politiche pubbliche nella nostra società, nell'economia, nell'industria, ma in generale nel nostro Paese una funzione da centro di ricerca, barra think-tank, che alimentasse rapporto della scuola con le istituzioni esterne. Dal punto di vista, appunto, della ricerca applicata, ci sono varie d'action alla scuola of government. Il Dexter è una figura ibrida che prevede varie specializzazioni con questo profilo di
Politiche pubbliche, diritto costituzionale e storia e, da un lato si occupano della propria ricerca e che, allo stesso tempo, seguono e aiutano il coordinamento dei vari corsi e master, ma anche organizzazione di seminari tematici, presentazioni di libri e molte altre attività all'interno della scuola.
Il mio percorso è stata un'esperienza super interessante, davvero coinvolgente, che mi ha permesso di acquisire affinare le competenze nel mondo del lavoro, sono insegnamenti che porto con me nella mia esperienza professionale da addetta stampa presso il ministero dell'Istruzione e del merito, dove ha avuto modo di approfondire quanto sia importante saper leggere e interpretare i contesti per produrre una comunicazione efficace e ma Sedat professor Bosio,
Ah
È The Bling, styling o di un Nash Lillo Captain.
Dei match Schubert, Best fumogeno, FIAT a Scanzano.
Ma un valore fondamentale, la community Luiz.
Grazie alle innumerevoli iniziative cineforum network, headliner ed altre occasioni per entrare in contatto, restare in contatto con studenti, colleghi e l'intera Faculty da analisti e questo non vale solo per gli studenti, ma vale anche per noi alunni, che vuol dire che nel tempo ci si sente di appartenere a una community che va ben oltre l'esperienza formativa.
Siamo partiti da un riferimento letterario, anche una riuscita serie televisiva ha una caratteristica, vi sono persone in carne ed ossa che costituiscono sul luogo del lavoro una squadra eccezionale, anche questa è una caratteristica della School of government, quindi, rifacendo nella storia tutto è possibile tranne che finire senza ricordarne i nomi in ordine strettamente alfabetico.
Sarà Abruzzi Cass, Francesca De Santis, Gaia Di Martino, Lorenzo Liso, Valentina, a Milano è George Tripaldi.
Si festeggia il quindicesimo anniversario, anche perché si ha l'ambizione di rifondare una tradizione, dopodiché le istituzioni formative cominciano ad essere veramente maturi dopo decenni, quindi ancora c'è tantissimo lavoro da fare, però diciamo che la scuola of government ha avuto questa funzione di impostare una piena maturazione sia sul territorio nazionale sia nella proiezione internazionale. Quindi, consolidare tutto quello che abbiamo fatto fino a oggi è allargare sempre di più l'offerta formativa, guardando alloggi soprattutto alla formazione per il domani della nostra classe dirigente. È il nostro obiettivo, un'istituzione all'avanguardia, che
Vuole aiutare la nostra università a realizzare la propria missione di essere un punto di riferimento in Europa nella formazione della classe dirigente.
Prende ora la parola il dottor Giorgio Fossa, presidente della Luiss, Guido Carli.
Buonasera a tutti, il mio intervento sarà più breve possibile perché, dopo questo filmato, credo che non ci sia molto da aggiungere per voi che siete tutti esperti, anche più di me del lavoro che in questi 15 anni è stato portato avanti dalla scuro fecondo permette,
Celebrare 15 anni è sicuramente una tappa, una prima, una prima tappa che si deve far ricordare tutto quello che di positivo è avvenuto, ma soprattutto si deve proiettare nei prossimi 15 anni, 15 anni, che saranno sicuramente complicati, perché siamo in un mondo non non sempre,
Dice, ma che superate le crisi, grandi o piccole che siano, si darà anche grandi opportunità, è chiaro che per affrontare queste grandi opportunità che ci verranno offerte, dovremmo continuare la nostra preparazione e continuare a fornire sì ai mercati internazionali, sì all'Europa ma io dico partendo dall'Italia tutta una serie di chi ama lasciatemi dire manager pubblici di cui sentiamo la necessità noi sappiamo che molti sono stati preparati in in queste Aule, ma sappiamo anche che c'è una necessità,
Ulteriore e soprattutto sappiamo che in questi 15 anni, in particolare, la scuola of Global è diventato un un punto di riferimento, per cui ringrazio tutti i.
Presidenti e direttori che si sono avvicendati, ma ricordo solo quelli che sono in in carica in questo momento, per cui Nando Pagnoncelli come presidente e Gaetano Quagliariello come direttore, perché a loro hanno un compito che io mi aspetto,
Non facile.
Non solo mantenere il livello della Business School che hanno trovato, ma, se possibile io credo che lo sia, come in tutte le cose, in tutte le attività, accrescerlo ancora questo questo livello e questa sera, prima di chiudere, voglio dire grazie.
Anche e soprattutto ai fondatori, che 15 anni fa ebbero una visione e che sono poi riusciti a portarla avanti ai docenti e allo staff che ogni giorno portano avanti la missione che gli è stata data agli alunni, che sono il nostro orgoglio ormai nel mondo perché gli alunni alunni sia della LUISS tout-court sia della Business School della School of government sono ormai numerosi e sono presenti in istituzioni o in società importanti, anche a livello internazionale e soprattutto ai nostri studenti, anche se oggi,
Impegnati negli negli esami non sono, non sono numerosi, ma voglio ricordare che siete voi la risposta alla domanda chi governerà domani, perché sicuramente molti degli alunni della scuola of government avranno la possibilità e avranno la necessità di mettersi in gioco perché il Paese,
Ha bisogno del talento dei nostri studenti e della responsabilità che i nostri studenti ogni giorno dimostrano di avere con noi. Io mi fermo qui perché non voglio rubare altro tempo e perché, ripeto, ho molto apprezzato il filmato che mi ha preceduto e che, sostanzialmente, in pochi minuti non solo ci ha rappresentato quello che è stato fatto in questi in questi primi 15 anni ma la,
Le faccine sorridenti Lagioia, a mio giudizio, delle persone intervistate sia di voi, professori ma soprattutto dei collaboratori e della squadra che c'ha elencato Quagliariello e anche dei nostri alunni che sono in giro per il mondo, ci deve riempire d'orgoglio, ed è questo uno dei motivi per cui la LUISS neanche nei prossimi 15 anni lo ricordo ancora dovrà fare lo stesso e anche di più grazie.
Prende ora la parola il professor Paolo Boccardelli, rettore della Luiss. Guido Carli.
Buon pomeriggio a tutti benvenuti, saluto le autorità, i colleghi e gli studenti attuali e quelli diciamo gli alunni, innanzitutto ringrazio il presidente che ha fatto un bellissimo discorso e ci ha sottolineato il valore di questa di questa iniziativa, cioè voi, i nostri alunni saranno sono e saranno i protagonisti.
Del del governo di domani, ovvero sono coloro che hanno avranno la responsabilità di raccogliere la sfida di ogni tempo, perché poi questo è, diciamo, quello che la nostra università, i suoi padri fondatori, ma anche coloro che si sono succeduti nel tempo ha inteso fare vuole fare ancora oggi ringrazio naturalmente,
Il professor Fabbrini, primo direttore, il professor Orsina, secondo, direttore e attualmente il professor Quagliariello per la lungimiranza, l'attenzione, la profondità, la motivazione, l'in, le l'impegno e anche se volete, lo dico con grande emozione voglia anche la volontà di di incarnare un modello di responsabilità civica, cioè poter dedicare il proprio impegno alla formazione dei leader nella nelle istituzioni e nel nostro Paese e non solo perché questo,
Credetemi, è una cosa di straordinaria importanza, abbiamo tanti professori nella nostra istituzione che si occupano di questo, ma non è scontato, perché ci sono molte altre attività che potrebbero fare e invece decidono di dedicare la loro vita in alcuni casi, come nel caso dei tre che ho citato alla formazione dei giovani protagonisti per la nostra per la nostra società.
è doveroso per me ringraziare del professor Egidi Massimo Egidi, rettore.
Dell'Università LUISS nel negli anni della fondazione, lo ha raccontato molto bene Sergio Fabbrini, come nasce il progetto nasce in un periodo in cui io, all'epoca, ero un collaboratore della business school col presidente Abete, che che qui, peraltro, uno dei fondatori insieme al presidente Fossa dell'Università LUISS era un collaboratore della business scuole ci chiedevamo,
Che che senso avesse una nuova realtà post graduate dentro l'università c'era già la business Skull, all'epoca si chiamava Scuola di Management, che era disponibile a formare protagonisti e leader nei settori privati, ma anche pubblici, perché in fondo la nostra scuola allora e ancora oggi fornisce,
Supporto alla formazione di giovani leader e professionisti, neanche né banche per le istituzioni, con una specificità e il professor Fabbrini al professor Egidi, costruire un progetto che aggiunse un qualcosa che l'Università Louis non aveva sviluppato l'università a lui, se nasce a metà degli anni 70 con l'intenzione di formare il ceto dirigente,
Per il settore pubblico e il settore privato, ma non nell'intenzione di avere un dirigente che fosse o per il settore pubblico o per il settore privato, l'idea era quella di replicare le migliori esperienze a livello internazionale che in qualche modo richiamavano l'esempio, ad esempio delle in A in Francia con tutte le sue caratteristiche specifiche, ovvero una scuola Elita e per per la formazione delle élite. Forse oggi noi diremmo un po'troppo elitaria, ma anche la Kennedy scuro government di di Harvard,
Le migliori esperienze, ovvero la formazione della leadership e del governo e della governance di interesse, non solo per i pubblici uffici, ma anche per coloro che sono nel mondo del privato, interessati a comprendere il funzionamento delle istituzioni, della politica e del policy making di come le politiche e le decisioni a livello istituzionale vanno a colpire, a informare, a trasformare, a generare,
Le le regole e le norme, le istituzioni formali e non formali, che sono tipiche di un determinato contesto economico settoriale di attività. Perché guardate che la formazione di una norma di una regolamentazione nasce nell'alveo del confronto tra il settore pubblico e il settore privato, molto spesso la nostra, il nostro promotore, che Confindustria si occupa in maniera proattiva, di intervenire, di interagire con il settore pubblico per identificare le migliori pratiche, ai migliori sviluppi di una determinata regolamentazione, di una determinato corpo normativo a supporto del buon funzionamento dei mercati dell'economia e dei settori. Ebbene, questo ruolo che la Louis ha sempre avuto nel suo DNA nella formazione dei giovani, ricordo spesso che il primo corso di laurea targato Louis aveva uno dei primi, la dottoressa Calvisano coi presente direttore generale
Uno dei primi ho detto, non ho detto e l'anno e quindi uno dei primi corsi era aveva vedeva gli studenti di Economia e Scienze politiche frequentare insieme ai primi due anni, perché l'idea di fondo era costruire una cultura comune, ebbene, nel tempo poi le specializzazioni, gli sviluppi ci hanno portato ad avere settori di studi anche ancora più differenziati ma il recuperare la dimensione pubblica anche attraverso una scuola di governo di Gaver mente con una prospettiva interdisciplinare giuridica,
Istituzionale, politica economica anche e di rapporto con tutte le altre aree dell'università, da un lato, e una prospettiva, come ben chiarito da uno dei suoi fondatori, cioè Sergio Fabbrini internazionale sin dall'inizio l'internazionalità non si misura solo e soltanto col numero di studenti internazionali si misura con la visione con la prospettiva. Non è un caso che Marc Lazar è stato sin dall'inizio uno dei protagonisti dello sviluppo della scuola o gravemente, perché, perché,
Insieme a lui
E altri professori della sua istituzione che collaboravano con la nostra scuola o Gaver mente per formare una visione del del governo, della pubblica amministrazione e delle istituzioni, non prettamente locale, ma con un'ampiezza culturale e di respiro molto, molto più ampia e internazionale, è stato un progetto di grande successo.
Lo è stato per due motivi, io insegno strategie d'impresa, i motivi sono sempre gli stessi in tutte le strategie, la visione e l'idea del momento che andava a colmare un gap in Italia non c'era.
Oggi forse ci sono altre iniziative simili, ma in Italia non c'era una scuola di governo fatte con questa prospettiva e quindi andava a colmare un gap che il nostro Paese aveva rispetto ad altri paesi, ho citato dalla Francia agli Stati Uniti.
Ma, allo stesso tempo, il secondo elemento secondo Increa ingrediente che fa sì che una strategia è suk ha successo è l'execution, la sua realizzazione, cioè in questi 15 anni la Faculty prima fondamentalmente di Scienze politiche badate bene, il professor Fabbrini è stato direttore della scuola e successivamente capo del dipartimento di Scienze politiche. Oggi il professor Orsina, che è stato capo della Dean della scuola Gaver, metto oggi è il capo del dipartimento di Scienze politiche, cioè questa integrazione fra dipartimenti a scuola è sempre esistita sin dall'inizio. Quindi, innanzitutto un grande ringraziamento ai colleghi, oltre che allo staff manageriale dell'area di Scienze politiche, che hanno garantito non solo idee ma anche gambe a questa iniziativa e oggi con un approccio
Interdisciplinare, ancora più spinto e con un assetto istituzionale che la Luiss si è data con tutti i dipartimenti a disposizione di tutte le scuole, ancora più aperta a alla collaborazione con il corpo docente di altre aree, perché questo perché le sfide del della leadership nel settore privato nel settore pubblico sono diventate più complesse sono diventate molto più ampie. Oggi l'intelligenza artificiale è uno dei fenomeni che caratterizza tutti i domini di attività, non solo la tecnologia, non solo l'impresa, non solo,
L'economia, non solo la finanza, ma anche il settore pubblico, il settore pubblico che Larin, che rincorre l'intelligenza artificiale approvandola a incardinare all'interno di un percorso istituzionale che, in qualche modo, con le leggi, gli atti regolamenti ma allo stesso tempo con le autorità che in qualche modo si insedia no che hanno la responsabilità sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
Devono in qualche modo garantirne un utilizzo, uno sviluppo efficace e responsabile dell'efficacia e responsabile significa senza generare ulteriori distanze ulteriori, senza generare ulteriori marginalizzazione nella società, e per questo.
Serve una formazione nuova.
Non è un caso che uno dei nostri master diretto dal professor Gullo e dal professore italiano sulla Cyber Security è un master di tutte le scuole che sono state citate, lo ha citato il presidente lo ha citato, lo ci dà le è stato detto anche nel video la business scuola all'oscuro Gava mentre la scuola urlo collaborano nella costruzione di un programma interdisciplinare per fare cosa per formare professionisti è leader in grado di affrontare la sfida della cyber security, una sfida che oggi è complicata domani con gli high performing computer. Se il Quantum Leap, il salto quantistico, sarà ancora più difficile, oggi gli hacker stanno scaricando i dati, anche se sono in sé, non sono in grado di decrittare Eli
Ma perché sono in attesa di avere quella potenza di calcolo che in futuro aiuterà a loro a decrittare le appunto con il quantum e noi dovremmo creare della.
Diciamo delle chiavi crittografiche in grado di affrontare questo, quindi capite che la sfida, la linea, la frontiera della sfida che i leader si trovano ad affrontare si sposta sempre più avanti e quindi un'università come la Luiss e deve mettere a disposizione di una scuola come la scuola o gouvernement gli strumenti possibili per affrontare la tecnologia con il dipartimento e ai data e Destination Science ma anche la capacità di affrontare la sfida del pensiero critico rafforzando le discipline umanistiche che in qualche modo hanno caratterizzato da sempre la Louis e che oggi diventano ancora più centrali.
Mi piace ricordare perché non l'abbiamo detto che questa scuola è stata inaugurata alla presenza dell'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Che le istituzioni, la repubblica, la presidenza della Repubblica ha intuito il valore che andava fuori dal dai confini della LUISS di questa iniziativa, ha un valore importante per il Paese, è in grado di costruire un percorso di formazione di eccellenza delle élite per il Paese anche se poi purtroppo negli anni non sempre queste élite sono state valorizzate di potrà intrattenere ore e ore su questo tema mi fermo non lo affronto perché altrimenti,
Pensiamo che i nostri sforzi possono essere vani, ma in realtà sono molto fiducioso per il per il futuro qual è stato l'ingrediente forte beh ingrediente forte è stato dire creiamo una faculty internazionale di eccellenza, focalizzata non solo sulla teoria accademica, ma anche sulla pratica, sulla capacità di incidere,
Nel processo di definizione delle policy e allo stesso tempo sviluppiamo un progetto aperto a tutti, un ascensore sociale per le nuove generazioni in grado di studiare, formarsi e vo con la voglia di contribuire alla nostra comunità, alla nostra società, alle istituzioni, ecco questo progetto è quello che la scuola o gouvernement ha tentato di fare in questi anni con un tratto internazionale di apertura all'Europa il professor Fabbrini è uno studioso
Dell'Europa da sempre se ne occupa lo leggiamo tutte le settimane sui giornali che parla del del futuro dell'Europa e delle sue evoluzioni, ma sin da allora la vocazione europeista, da un lato, e la vocazione del Mediterraneo, dall'altra, richiamata dal professor Quagliariello,
Nel video sono assolutamente centrali chiudo dicendo che le sfide di questa scuola sono ancora più elevate poco di questa scuola, ma in generale della offerta post graduate della nostra università sono ancora più elevate perché perché siamo nel secolo della formazione nel secolo del capitale umano?
E le nostre istituzioni e quelle all'interno della luce in particolare, hanno il dovere di raccogliere questa sfida e di rispondere in maniera forte proprio oggi.
Lo dicevo.
Poco fa ha al ad alcuni colleghi ho ricevuto una telefonata del ministro Tajani che mi ha comunicato che oggi, nel quadro del vertice bilaterale Italia Francia, è stato deciso di istituire il programma Young Leaders Italia, Francia, mentre lo sto dicendo io lo sta comunicando anche la Farnesina. Credo che è una piattaforma strutturata di dialogo e cooperazione tra le nuove generazioni dei due Paesi in attuazione della dimensione giovanile del Trattato del Quirinale. A partire dal 2027, una ventina di under 40 cultura, giornalismo politica, impresa società civile verranno formati insieme per costruire una comunità italo francese sempre più integrata e valorizzare il ruolo dei giovani. Se ci sarà un incontro annuale con questi giovani, alternato tra Italia e Francia e la Louis
È stata indicata dal mai dal ministro Tajani, dal ministero come l'Università di riferimento in questa iniziativa, e quindi siamo molto lieti di continuare.
A contribuire su questa, su questa linea e a continuare a formare la classe dirigente, anzi.
Il presidente Abete mi correggerà il ceto dirigente del futuro, grazie e auguri a tutti.
Prende ora la parola il dottor Nando Pagnoncelli, presidente della LUISS School of government.
Buonasera desidero rivolgere il saluto più cordiale delle autorità presenti.
Al presidente Fossa ha Magnifico Rettore Cardin direttore generale, il presidente Abete, illustri professori, cari studenti e anche cari alunni che sono venuti a trovarci in una giornata speciale con grande orgoglio, che celebriamo i 15 anni dell'Asp della LUISS School of government, sono stati 15 anni di studio, di ricerca di passione dedicati ad una missione che oggi forse più di ieri è di vitale importanza lo è stato detto formare il ceto dirigente del futuro in Italia e in Europa.
Nel preparare il mio intervento ho provato a mettere assieme a quelle che sono le evidenze delle ricerche sociali di cui mi occupo, ahimè, da più di 40 anni con una realtà così viva, così ricca come quella della scuola of government, e allora volevo sottolineare alcuni di questi elementi viviamo una fase storica decisamente complessa, attraversata da transizioni che vengono definite epocali quella digitale, quella ecologica, quella demografica e quant'altro.
È segnata spesso da un senso di incertezza, di disorientamento dei cittadini e da un clima di preoccupazione ed inquietudine di pessimismo, che si riflettono sulla fiducia nelle istituzioni.
Non possiamo infatti ignorare che la politica e le istituzioni stiano attraversando un momento di discredito agli occhi di molti cittadini.
Ed è proprio dentro queste fratture che si inserisce il nostro compito.
Formare una nuova classe dirigente.
Formarla oggi non significa solo trasmettere nozioni, ma significa avere l'ambizione di ricostruire la fiducia.
In questo contesto, il ruolo sociale della nostra scuola diventano solo importante, ma vitale.
Noi non ci limitiamo a rilasciare diplomi o trasferire nozioni tecniche, noi abbiamo una responsabilità etica, civile e democratica di formare la nuova classe dirigente del Paese e dell'Europa alla scuola government, forniamo competenze tecniche di altissimo livello e strumenti analitici rigorosi per decifrare un mondo in rapida trasformazione.
Ma le competenze da sole non bastano.
Il nostro obiettivo primario è abbinare a questa eccellenza accademica una profonda consapevolezza delle responsabilità.
Abbiamo un grande bisogno di una classe dirigente all'altezza delle sfide contemporanee.
Una leadership che non sia solo teoricamente tecnicamente ineccepibile, ma che sia dotata di una solida bussola morale, di una visione di lungo periodo e della capacità di interpretare i cambiamenti senza subirli.
Gli allievi della Scuola government oggi, che oggi siedono in posizioni di rilievo in Italia e all'estero, sono la dimostrazione vivente di questa missione sono stati preparati in questa scuola.
E oggi continuiamo a preparare i nostri attuali studenti per essere protagonisti in tutti gli snodi nevralgici della nostra società, ne cito quattro.
Il primo a essere protagonisti nella politica, innanzitutto abbiamo visioni di decisori politici che sappiano guardare oltre il sondaggio quotidiano che certifica il consenso, ed è paradossale che lo dico io, comunque lo dico io che mi occupo di queste cose ormai da molto tempo e guardare oltre il ciclo elettorale breve servono donne e uomini capaci di elaborare policy efficaci, di gestire la cosa pubblica con trasparenza e di restituire alla politica la sua vocazione più alta.
Quelle di progettare il futuro della polis.
Il secondo snodo essere protagonisti nelle amministrazioni locali, i Comuni, le Regioni, gli enti territoriali sono la prima linea dello Stato, il volto della Repubblica più vicino ai cittadini, è lì che si te che si mettono a terra i progetti cruciali, per esempio quelli del PNRR ed è lì che si erogano i servizi essenziali che cambiano la qualità della vita delle persone.
Avere amministratori locali formati con gli standard più elevati significa garantire efficienza, innovazione e prossimità ai bisogni reali della comunità.
Un terzo snodo essere protagonisti nelle associazioni e nei corpi intermedi, in un'era di forte disintermediare, disintermediazione in cui l'individuo si sente spesso solo di fronte alle grandi sfide, i corpi intermedi, le associazioni di categoria e i sindacati, il terzo settore rappresentano il collante fondamentale della nostra coesione sociale.
Il, l'infrastruttura della fiducia dei cittadini e delle imprese, formare il leader capaci di mediare, di rappresentare istanze complesse e di trasformare le contrapposizioni in sintesi produttive.
è motivo di grande soddisfazione.
E, da ultimo, a essere protagonisti nelle aziende e il settore privato non vive in un ambito separato e isolato le imprese, oggi più che mai, hanno bisogno di professionisti che comprendano a fondo la geopolitica, la regolamentazione europea, le dinamiche istituzionali e l'impatto sociale del business.
Chi esce dalla nostra scuola Ungava elementi, assume incarichi di responsabilità, deve sapere che le proprie decisioni non sono mai neutre, avranno un impatto diretto sull'economia, sulla tenuta delle istituzioni e, in ultima analisi, sulla vita delle società e delle persone.
Questo ci porta ad una riflessione su cosa significhi nel mondo contemporaneo essere un civil servant, un servitore del bene comune, come dicevo nel filmato che avete visto.
Per molto tempo noi abbiamo associato questa figura, è esclusivamente a chi lavora nella pubblica amministrazione, nei ministeri o nella politica attiva.
Oggi il paradigma è cambiato, si può e si deve essere civil servant anche lavorando nei corpi intermedi, nel terzo settore, nelle associazioni di rappresentanza, e si deve essere civil servant anche all'interno delle aziende private, sì anche all'interno delle aziende private.
Sempre più spesso chiamati quotidianamente interagire con una pluralità di stakeholders, a dialogare costantemente con le istituzioni e con il settore pubblico e a farsi carico di responsabilità sociali, che vanno ben oltre la mera e imprescindibile dimensione economica, un manager del settore privato che comprende le dinamiche pubbliche e agisce con etica e visione sta facendo il bene del Paese tanto quanto un alto dirigente ministeriale.
In questi 15 anni la scuola government ha lavorato per abbattere i muri tra pubblico e privato.
Creando professionisti capaci di muoversi con agilità, integrità in entrambi i mondi, il mio augurio per questo anniversario e che la nostra scuola government continua a essere una bussola per chi non si rassegna al discredito del presente, ma vuole rimboccarsi le maniche per costruire il futuro.
Abbiamo bisogno di una classe dirigente competente, consapevole e coraggiosa.
Buon anniversario alla LUISS scuro government e buon lavoro a tutti noi, grazie.
Prende ora la parola la dottoressa Alessia Paolillo all'umana della Louis Kulob, government.
Buonasera a tutte e tutti io temo che sarà un po'ripetitiva rispetto a quello che altri alunni hanno già confermato nel video e sono davvero felice di essere qui con voi a celebrare i 15 anni della School of government, un anniversario che per chi come me ha avuto il piacere di far parte di questa comunità ha un sapore tutto particolare e il mio è stato un percorso tutt'altro che lineare sono arrivata al Mipa dopo una traiettoria che passava per gli studi d'aria con un bagaglio eterogeneo di cui non sempre riuscivo a vedere l'acqua.
Pensa la scuola cosa, mentre è stata il luogo in cui quei frammenti hanno trovato una forma e non è una metafora, ma è veramente quello che è successo. Ho frequentato il master nell'anno in cui improvvisamente è scoppiato il Covid e che ricordi e qui potrei aprire una lunga parentesi, ma mi limiterò a dire che passare dall'aula uno schermo dall'oggi al domani, cercando di seguire lezioni di governance internazionale dalla propria cameretta ancora all'epoca, è un'esperienza che mette alla prova la concentrazione prima ancora che le competenze. Eppure, anche in quelle circostanze straordinarie, il Mipa ha dimostrato di saper mantenere intatta la sua qualità con solidità dei contenuti. La capacità di mettere in dialogo il mondo accademico con quello delle istituzioni, la varietà di prospettive che ogni giorno entravano in Aula, anche se virtuale. Quell'esperienza ha avuto conseguenze concrete e durature
Mi ha aperto le porte del mondo dei fintech, dove ho potuto applicare e continuare a sviluppare una lettura delle dinamiche internazionali che il master aveva contribuito a costruire e ha seminato anche domande che, dopo anche il mio lavoro e il Fintech, non mi hanno dato pace abbastanza solide da diventare la base di un percorso dottorale che in parte da quel filo conduttore non sembra del tutto allontanato.
Credo che questa sia una misura di una buona formazione, non quanto sappia risolvere, ma quanto sappia fornire, stimoli.
E la scuola government mi ha dato strumenti, certo, ma soprattutto mi ha insegnato a non accontentarmi di risposte semplici o superficiali, un'abitudine che nel campo della ricerca si rivela ogni giorno preziosa, grazie quindi ai docenti, allo staff, alle colleghe e i colleghi del Mipa che oggi posso chiamare amici e a tutti coloro che continuano a rendere questa istituzione un punto di riferimento per chi vuole capire davvero come funziona il mondo e in merito desidero rivolgere un elogio speciale ai professori, a quei professori colonne portanti dell'Accademia tutta e della School of government, la cui assenza si fa sempre più presente.
Il professor Leonardo Morlino e il professor Mario, Telò Buon anniversario alla School of government
Prende ora la parola il PROF Gaetano Quagliariello bim della Luiss School of government.
Buonasera, a tutti questo festeggiamento.
Per noi è un atto dovuto e in qualche modo è anche un risarcimento, è un atto dovuto, per quanto la scuola fin qui fatto per merito anzitutto di chi mi ha preceduto.
Marc ha ricordato il presidente Montezemolo, ha ricordato il Rettore Egidi, che sono all'inizio di questa intrapresa.
Vedo in sala il presidente Abete, che saluto che tra le sue colpe ha avuto anche quello di agevolare il mio arrivo in Louis ormai più di 30 anni fa.
Attraversato con successo le fasi di Fondazione sviluppo, le più difficili, e ora si tratta di consolidare i risultati raggiunti, è un atto dovuto anche nei confronti della grande famiglia Louis perché la scuola non è un corpo separato, la sua esistenza e i suoi successi sono dovuti innanzitutto all'essere parte di una comunità complessa e complessiva.
Guidata da un rettore sul versante accademico, da un presidente Giorgio Fossa, un direttore generale, Rita Carezzano su quello amministrativo, è a loro che va il mio primo grazie affinché attraverso di loro esso giunga a tutta la comunità, Louis nessuno escluso, questa serata poi,
È un risarcimento, perché quei FAQ cerimonia si sarebbe dovuta in realtà svolgere cinque anni fa in occasione del decennale, allora però c'era il Covid, il periodo storicamente più importante della nostra contemporaneità, quello per il quale, anche tra tantissimi anni, il nostro tempo verrà ricordato nei libri di storia.
E che noi invece siamo, usi rimuovere.
I fatti che accadono, però, hanno la testa dura, hanno più forza delle disattenzioni degli uomini, da quel periodo sono derivate conseguenze che hanno inciso profondamente sulla nostra vita, molto più di quanto noi ci siamo accorti o vogliamo ammettere, queste conseguenze hanno investito.
Direttamente e indirettamente, anche la formazione.
E, in particolare quel segmento di formazione post graduate nel quale la sobrio e direttamente implicata vorrei tranquillizzarvi e tranquillizzare anche me stesso non ho la velleità di impegnarmi in un'analisi delle conseguenze invisibili del Covid, intendo più modestamente accennare ad alcuni aspetti che hanno attinenza con il lavoro di consolidamento che da oggi dovrà condurci almeno fino al ventennale.
Per questo guardo al Mic al bicchiere mezzo pieno, la pandemia ha evidenziato i limiti di un modello di sviluppo sempre più verticale accentrato, basato su una concezione efficientista dei rapporti umani, ha dato rilievo al bisogno di qualità della vita, di connessioni sociali forti per prevenire i rischi,
Connessi alla cultura dello scarto.
Contemporaneamente, ha accelerato l'immissione nella nostra vita della rivoluzione digitale, lo ha fatto direttamente per la necessità di trasformare la virtualità in contatto umano, lo ha fatto indirettamente, con le risorse risorse messe a disposizione per implementarla.
Penso al PNRR, faccio a questo punto una riflessione scontata, almeno per la squadra che, in Luis a questo tema ha dedicato un approfondimento agli esordi della sua stagione di governo.
La tecnologia connessa alla rivoluzione che stiamo vivendo, a seconda di come viene utilizzata può aggravare i mali che il Covid ha portato in emersione, portando ulteriore concentrazione e centralizzazione.
Ovvero può aiutarci a recuperare orizzontalità tempo per sé e per i propri rapporti, connessione con i territori fisici e dell'anima che parevano persi il contatto tra generazioni, questa sfida passa attraverso tante cose, ma innanzitutto dai cambiamenti del modo di concepire e praticare il lavoro, essa per questo non può essere per nulla al mondo ignorata di da chi ha il compito di formare in vista dell'inserimento in quel mondo del lavoro che sta cambiando, ovvero di riformare il già in quel mondo del lavoro. Si trova e ha l'esigenza di aggiornarsi quanti forse un po'enfaticamente hanno dichiarato il ventunesimo secolo?
Il secolo della formazione hanno avuto in mente innanzitutto questa sfida, la scuola, dunque, se vorrà consolidare su questo terreno.
Se si vorrà consolidare su questo terreno, dovrà fare fino in fondo la sua parte lo dovrà fare partendo dalle sue specificità, essere cioè una scuola post graduate, e occuparsi di scienze sociali non di meno dovrà tenere conto come alcuni dei problemi che si trova ogni giorno ad affrontare sono problemi che lo ha detto il Rettore appartengono a tutto l'ateneo.
E che divengono sempre più condivisi da quanti in effi vi operano sul versante dei contenuti, innanzitutto le nuove tecnologie alla base della rivoluzione digitale, agevolando l'acquisizione e l'analisi dei dati, hanno conseguentemente esasperato l'esigenza di contaminare i saperi.
I problemi ed emergenti che divengono oggetto dei nostri insegnamenti penso, per esempio allo spazio all'acqua, solo per fare degli esempi e la loro complessità richiedono quasi sempre competenze economiche, giuridiche, di scienze sociali.
La collaborazione più intensa con le altre scuole post graduate da Luis, per le quali ringrazio gli amici Dean, Raffaele Oriani e Aristide, Pollice prima, e più che essere una scelta programmatica e una richiesta che proviene naturalmente dal mercato, dalle donne e dagli uomini che si rivolgono a noi.
Sulle modalità di un utilizzo delle nuove tecnologie nell'insegnamento e poi necessaria una fattiva riflessione su come sfruttare la possibilità e le abitudini che, cinque anni fa lo abbiamo sentito alla bel discorso della studentessa che mi ha preceduto per necessità sono penetrate nella nostra vita.
Questa riflessione spetta innanzitutto a noi che abbiamo a che fare con allievi più adulti e più responsabili le scelte che riguardano l'insegnamento a distanza e i suoi limiti, i modi di erogarlo devono essere scelte sempre più consapevoli e concedere sempre meno alle necessità contingenti.
Ci stiamo muovendo in questa direzione, ma molto resta da fare, quel che è più importante, le tecnologie che sono entrate senza chiedere il permesso nell'ambito dell'apprendimento devono divenire patrimonio comune di chi insegna e di chi impara su questo terreno non sono consentite pigrizie o il trincerarsi in inveterate abitudini bisogna invece che i docenti accelerino al fine di acquisire un eccezionale strumento di comunicazione tra generazioni.
Tra chi possiede un sapere sedimentato che deve comunicare e chi deve saper gestire la propria fetta di apprendere la strada da rifiutare, invece è connettere le nuove tecnologie alla logica del sospetto e del divieto, essa è estranea da sempre.
Alla concezione stessa di una libera comunità di docenti e di allievi per questo cedervi sarebbe come abdicare a una missione ho detto che questa innovazione debbono essere trasferite più in fretta possibile.
Nella pratica della scuola o dunque segnalato un'urgenza, questa esigenza veicola in modo naturale una riflessione sul tempo al quale la tecnologia ha impresso un'incredibile accelerazione, in particolare negli ultimi cinque anni.
Il tempo che si sconta nel contesto delle società complesse non è mai stato un tempo uniforme e oggi, a maggior ragione, non ha cioè l'andamento costante.
Come quello segnato dal nostro orologio, in alcuni momenti storici va più in fretta, in altri rallenta per alcune attività e razionale accelerare, peraltro si deve andare più lenti, faccio di mestiere lo storico, ma ho dedicato alcuni anni della mia vita, l'impegno politico, per esperienza personale, dunque so che lo studioso come si dice,
Deve sapersi prendere il suo tempo, nella fattispecie dello storico, deve recarsi in archivio o in biblioteca e ogni sera a mettere un segnalibro dove è giunto per iniziare il giorno dopo, per il politico vale il contrario, conta molto spesso la tempestività dell'intervento della riflessione, assai spesso se si perde l'attimo si perde tutto.
Il mondo della formazione oggi è investito come mai prima da questo problema, che definirei del tempo a geometria variabile, l'attività di studio, infatti, non può rinunziare alla sedimentazione del sapere senza correre il rischio di perdere la sua sostanza.
D'altro canto, però, non può neppure chiudersi a riccio di fronte alle accelerazioni che possono provenire dal portata della rivoluzione in atto, senza correre il rischio di confinarsi in uno spazio archeologico, questo gestire questo problema per noi vuol dire creare il possibile, è possibile, cioè conciliare sedimentazione, accelerazione esigenze così differenti al punto da sembrare quasi antitetiche.
Questo è l'aspetto forse più decisivo della sfida della quale ho detto all'inizio per avere una bussola agli inizi agli esordi del mio mandato, sono andato a riprendermi e ringrazio Paolo Boccardelli per avermi lì segnalati i documenti fondativi della nostra università, della quale il prossimo anno ricorrerà il cinquantesimo anniversario vi ho trovato alcuni principi che potremmo definire non negoziabili.
Coltivare sempre una vena di anticonformismo alfine di nutrire il pensiero critico, la vocazione alla sperimentazione, anche nella didattica, la ricerca della contaminazione tra i saperi, la massima apertura verso l'internazionalizzazione e, al contempo,
Un'attenzione particolare verso il sud dell'Italia e del
Fondo intesa non solo come ricerca di un bacino d'utenza, ma ancor più come problema epocale, ecco questi principi messi nero su bianco nei documenti che hanno portato poi alla nascita dell'ateneo potrebbero sembrare scontati solo a chi non considera il periodo storico nel quale sono stati affermati e fino a che punto dunque erano ostili al mainstream di quell'epoca. Quel che noi dovremmo provare a fare, dunque, è coniugare la tradizione della nostra Università con la velocizzazione che ci impone il vivere il nostro tempo. È necessario farlo per tenere insieme riflessione e capacità di incidere
E per mantenere sempre il controllo dell'orologio.
Governare il tempo sia quando scorre più lento sia quando si mette a correre. E questo il solo modo per ribadire la vocazione dell'Accademia, senza rinunziare alla modernità. All'interno di questa linea di ricerca abbiamo instradato alla scuola di questo tentativo in corso. Potrebbe parlare il lavoro che abbiamo svolto in questi anni? I nuovi master, ideati, le nuove interlocuzioni ricercate, i docenti che abbiamo coinvolto, le richieste degli studenti che proviamo a esaudire, illustrare tutto ciò stasera sarebbe lungo e fuori luogo. Vi saranno altre occasioni. Abbiamo voluto però provare a dare il senso di una direzione di marcia per questo da qui in poi i protagonisti di questa festa saranno i dim che mi hanno preceduto e che hanno poi portato con sé, nella loro successiva attività, il bagaglio della loro esperienza e il cui lavoro non solo non è stato dimenticato, ma è quello che ci consente di essere qui questa sera
E poi entreranno in scena due persone eccezionali, due amici, se me lo consentono, che hanno molto a che fare con la linea di ricerca che ci proponiamo di approfondire.
Le loro attività e i loro temi di riflessione sono infatti strettamente connessi con quanto di nuovo e in alcuni casi di sconvolgente è accaduto in questi ultimi cinque anni.
Il riconoscimento che riceveranno stasera, pertanto, è innanzitutto un attestato di stima condiviso da tutta la comunità Luiss e poi per tutti quelli che lavorano alla School of government, sarà anche un enorme cartello segnaletico di quelli che indicano la direzione giusta.
Mi fermo qui, ho già spoilerare troppo il programma, come si usa dire, non mi resta che augurare a tutti una buona festa e lasciare a loro la scena grazie.
Ha inizio la cerimonia di conferimento del master honoris causa in International public affairs alla professoressa Alessandra Smerilli, per illustrarne gli alti meriti scientifici, culturali e professionali del candidato prenderà la parola il professor Sergio Fabbrini, direttore del Master, e professore emerito di Scienze politiche e relazioni internazionali e pastine della Luiss School of government.
Buon pomeriggio a tutti e grazie alla LUISS Paolo e Gaetano per avere un'inchiesta di tenere questa laudatio, e infatti è un piacere per me.
E proporre di conferire il master honoris causa in International proprio i caffè a della Luiss cono gravemente ad Alessandra Smerilli, è un riconoscimento che è l'ultimo, ma non sarà l'ultimo e di molti altri che suor Alessandra Smerilli ha ricevuto, come l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia nel 2021 il Premio nazionale don Diana del 2022.
Il premio accademico Minerva, nel 2024, il premio Maya, sempre nel 2024, il Premio Antonio Genovesi, nel 2025 suor, Alessandra Smerilli, amici, vi.
Un curriculum vitae, scusate scientifico che un inusuale importanza.
Ha conseguito un Piešťany Economics.
Presso la scuola più economici della East Anglia University a New York in Regno Unito nel giugno 2014.
Un dottorato di ricerca in economia politica presso la Facoltà di Economia dell'Università la Sapienza nel giugno 2006.
Una laurea in economia e commercio con indirizzo in Economia, politica presso la Facoltà di Economia, sempre della Sapienza nel luglio 2001.
E attualmente è professore ordinario di Economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'educazione ausilio.
Ha insegnato corsi presso la Pontificia Università Lateranense economia internazionale fino al 2020 presso la Pontificia Università Salesiana.
Economia etica e finanza fino al 2019 presso la LUMSA teoria della cooperazione della finanza etica fino al 2019 presso l'Università Milano, Bicocca economia civile e non profit fino al 2006 16.
Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma economia, della cooperazione fino al 2015, presso la facoltà di Filosofia dell'Università Pontificia, Salesiana economia etica e finanza, oltre ad essere stata visiting research presso la investiti o pensi Vegni nel 2016.
Oltre a relazioni scientifiche presentate in diversi convegni e seminari suor Alessandra Smerilli ha pubblicato in italiano e in inglese, saggi e capitoli di libri nel campo dell'economia civile Teheran, razionalità economica, del comportamentismo, della cooperazione dell'economia e delle relazioni interpersonali, dell'economia del lavoro, del valore della vocazione nelle organizzazioni dell'impresa sociale,
I suoi contributi più innovative, almeno sulla base della mia lettura, riguardano l'analisi dei rapporti tra razionalità e cooperazione, tra cooperazione e diversità tra razionalità individualistica e razionalità collettiva, quello che lei chiama lui Rush, analiti.
Gli studi iniziali sulle organizzazioni basate sui valori value based Organisation hanno condotto dagli studi più recenti sull'economia solidale e sostenibile.
Suor Alessandra Smerilli può essere considerato un interprete di quel campo scientifico definibile oggi come economia civile i risultati di ricerca da lei.
E riportati sono su l'Osservatore Romano, sull'avvenire, su diversi quotidiani e riviste di etica economica, sviluppo sostenibile e giustizia sociale, oltre alla sua attività scientifica e didattica e suor Alessandra Smerilli, sta svolgendo importanti incarichi religiosi nella sua veste di suora salesiana appartenente all'istituto religioso femminile.
Di diritto pontificio delle Figlie di Maria Ausiliatrice e segretario del dicastero per il servizio.
Te lo sviluppo umano integrale dal 2022, la più alta carica da quello che io sono riuscito a ritrovare per una donna all'interno della Città del Vaticano e consigliere di amministrazione del centro di alta formazione Laudato sì dal 2023.
I Consiglieri di Stato della Città del Vaticano dal 2019
Nel 2018 ha partecipato come uditrice al Sinodo dei vescovi su I giovani, la fede e il discernimento vocazionale nel 2021 è stata confermata nel ruolo di delegata per la Commissione vaticana.
Per il COVID-19, nel suo ruolo di segretario del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, in cui ha potuto utilizzare le sue competenze linguistiche, e Ksor Perilli ha, conosce bene l'inglese, il francese, lo spagnolo.
è fortemente impegnata sul piano internazionale, in particolare nelle aree di conflitto e di povertà.
Per lei, come per il dicastero, di cui il segretario, l'impegno riguarda non solamente la cura delle persone più fragili, ma anche la promozione delle condizioni che possono condurre ad una sostenibilità integrale nel quadro di una nuova prospettiva di sviluppo, per questo insieme di ragioni scientifiche didattiche e istituzionali sociali oltre che religiose per competenze e moralità.
Propongo di assegnare il master honoris causa in International Papi Café a suor Alessandra Smerilli, dandole il benvenuto nella comunità di studenti, professori e staff della scuola o Garment della LUISS.
È invitata al podio a prendere la parola la professoressa Alessandra Smerilli, segretario del dicastero, per il servizio dello sviluppo umano, integrale della Santa Sede e professoressa di Economia politica.
Buonasera, a tutte e a tutti e con gratitudine, saluto alle autorità qui presenti, in particolare il professor Quagliariello con cui ci conosciamo da da diversi anni abbiamo lavorato insieme, anche in alcuni servizi in ambito sociale della quando ero al servizio della Conferenza episcopale italiana e ringrazio il professor Fabbrini per per le sue parole per avermi aiutata in pochi minuti anche a ripercorrere le tappe importanti della mia vita ma soprattutto saluto i giovani e gli studenti qui presenti perché il mio cuore, come salesiana e come docente,
Ormai un po'in aspettativa batte per i giovani.
Quando ho iniziato a preparare questo intervento, sono stata tentata di partire da tutte le teorie elencate dai frutti delle mie ricerche per poterle applicare a questo tema Creare il possibile, poi ho pensato che forse era più importante e più significativo partire dalla vita.
La vita delle persone, che non possono essere semplicemente raggruppate in statistiche ed è quello che ho imparato principalmente in questi anni di servizio presso il dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, e saluto anche i colleghi qui presenti.
La vita delle persone insegna.
Insegna anche a prendere decisioni che, come ci era stato ricordato, non sono mai neutre e influenzano la vita delle persone, ed è il banco di prova anche delle teorie che ci vengono insegnate e allora, attorno a un ricordo personale.
Un po'di anni fa mi trovavo in India in una zona molto povera di Calcutta.
E avevo chiesto di poter visitare delle famiglie.
E allora mi hanno portata in una zona un po'periferica e siamo andati a visitare una famiglia in quella che veniva chiamata a casa, una sola stanza nella quale un'intera famiglia dormiva, mangiava, viveva, faceva tutto.
E nonostante le condizioni estremamente difficili, l'accoglienza che ho ricevuto è stata straordinaria, ci avevano aspettato, avevano preparato delle sedie per noi, erano sinceramente felici della nostra visita.
Parlai a lungo con le donne della famiglia.
Chiesi loro se si sentissero felici, realizzate, quali fossero i loro desideri.
Quali le speranze che coltivavano per il futuro.
E mi colpì il fatto che sembrava che non desiderassero nulla per se stesse, dicevano di essere felici.
Ma dicevano anche di desiderare per i propri figli che potessero avere una vita migliore della loro.
E in mezzo a quel contesto, una bambina mi disse di voler diventare avvocato.
è la stessa bambina, mi rivolse una domanda che non ho mai dimenticato mentre si faceva sera e stavamo tornando verso la macchina e mi chiedo il sorella, ma a Roma è pulita.
E me lo chiedeva guardando ciò che la circondava e io ricordo che proprio due giorni prima, passando per le strade, mi ero imbattuta in una montagna di immondizia e vedevo i bambini giocare sopra quell'immondizia, e quindi la sua domanda non era banale.
In quel momento ho capito qualcosa di importante.
Possiamo essere costretti a vivere nella povertà, possiamo nascere in contesti che limitano drasticamente le opportunità, possiamo perfino abituarci a condizioni in giù.
Aste
Ma l'essere umano continua ad essere attratto dalla bellezza.
Continua a desiderare qualcosa di più grande della situazione che vive quella bambina, mi fece capire che il possibile nasce sempre da una tensione interiore che nessuna condizione materiale riesce del tutto a spegnere.
Ripensai allora le riflessioni di Amartya Sen sulle preferenze adattive, quando non conosciamo alternative, rischiamo di considerare soddisfacente anche ciò che limita profondamente la nostra libertà, ma la vita umana non è fatta per l'adattamento passivo, esiste in ciascuno di noi e oserei dire anche nelle istituzioni.
Una capacità di immaginare, di desiderare e di aspirare che precede ogni cambiamento economico e politico, è da lì che nasce il possibile.
Credo che una delle sfide del nostro tempo sia proprio questa, stiamo progressivamente perdendo la capacità di immaginare possibilità nuove, ricordo nei miei anni di studio e di ricerca quanto si muoveva in ambito economico alla ricerca di modelli alternativi, alla ricerca di qualcosa da cambiare, oggi sembra che ci siamo un po'adattati.
Viviamo in una società che dispongono ed è stato detto di enorme strumenti tecnologici, scientifici e finanziari, eppure spesso sembrano incapaci di pensare a un futuro diverso dal presente.
Abbiamo finito per confondere irrealistico con l'esistente, consideriamo possibile solo quello che già conosciamo.
In politica, e anche questo è stato già detto tutto ciò si traduce nella gestione dell'emergenza.
In economia, nella convinzione che alcuni meccanismi siano inevitabili nelle organizzazioni, si traduce nella tendenza a riprodurre modelli consolidati senza più interrogarsi sul loro significato.
Quando il possibile si restringe, anche il governo perde la sua dimensione più nobile e governare non significa solo amministrare procedure, distribuire risorse o garantire il funzionamento delle istituzioni, anche se, se già si riesce a far questo, siamo sulla buona strada, tutto ciò è indispensabile ma non basta governare significa orientare una società verso un futuro desiderabile, individuare spazi di sviluppo umano che ancora non esistono e creare le condizioni perché possano emergere oppure rimuovere gli ostacoli che non permettono di far emergere desideri per il futuro.
In fondo, la crisi che attraversiamo, e lo sappiamo bene, non è soltanto economica, ambientale o geopolitica, è una crisi dell'immaginazione e senza immaginazione non c'è riforma che tenga.
Si riesce ad amministrare il presente, ma non a crearne uno ago generarne uno nuovo.
E allora è proprio qui che una scuola di government trova il suo compito meno visibile e più decisivo, formare donne e uomini capaci di passare, oltre, di pensare oltre l'orizzonte dell'immediato, capaci di immaginare futuri possibili per le comunità che saranno chiamati a servire.
E la domanda allora diventa dove nasce concretamente il possibile.
Se guardiamo alla storia.
Ci accorgiamo che le innovazioni non sono nati semplicemente dall'espansione della logica esistente, sono nate quando la società ha saputo attingere a risorse più profonde di quelle immediatamente misurabili.
Penso e qui la traduzione, la tradizione europea molto da insegnare alle prime società di mutuo soccorso, alle cooperative, alle casse rurali nate nei territori più poveri d'Italia e molte volte ad opera di sacerdoti che guardavano quello che stava accadendo e cercavano di immaginare qualcosa di nuovo non furono il mercato nello Stato a generarle ma comunità che si presero cura di un bisogno prima che qualcuno lo trasformasse in politica pubblica.
L'Europa ha costruito alcune delle sue istituzioni più innovative, proprio così, grazie a energie che provenivano dalla società civile, dalle famiglie, da ideali condivisi, da esperienze spirituali e religiose, potremmo chiamare questi spazi territori eccedenti, luoghi nei quali la persona agisce non soltanto perché conviene ma perché riconosce un significato.
è il cuore della tradizione e dell'economia civile italiana già citata, le persone non sono mosse esclusivamente dall'interesse individuale, esistono la reciprocità, la cura, la gratuità, la ricerca del bene comune.
E sono spesso proprio queste dimensioni a generare le innovazioni più durature quando una società perde il contatto con questi territori, rischia di diventare efficiente, ma non generativa, produce risultati, ma fa fatica a produrre futuro se territori eccedenti ci dicono dove nasce il possibile, resta da capire attraverso chi esso entra nella storia. Qui entra in gioco una parola che è stata oggetto anche sì delle mie ricerche, che a volte sembra distante dal linguaggio delle istituzioni e cioè la parola carisma. La storia ci mostra che molte delle innovazioni sociali più importanti sono nate da persone
Che hanno visto un'opportunità di bene lì, dove tanti altri vedevano solo problemi da risolvere e hanno visto queste opportunità ancor prima che fossero viste dalle istituzioni.
Penso a Benedetto da Norcia, che si trova a vivere in quella che è stata definita un'epoca oscura.
Che
Attraverso la sua opera e la sua vita, è quello che accadeva dentro i monasteri, ha iniziato non solo una rivoluzione spirituale, ora et labora.
Ma in un tempo in cui il lavoro manuale era disprezzato, lui ha chiesto che i suoi monaci mettessero insieme la preghiera ora legge, lo studio e il lavoro, e tutto questo ha creato una rivoluzione economica e sociale non solo spirituale, perché ha dato l'avvio all'organizzazione del lavoro come la conosciamo oggi e persone intelligenti come monaci che studiavano e poi andavano a lavorare i campi hanno prodotto tantissime innovazioni di cui oggi ancora godiamo e se penso a a Francesco d'Assisi,
Che ha messo al centro della sua vita Madonna Povertà, e pensiamo al fatto che dalla scuola francescana nascono le prime forme di microcredito, di quello che oggi è il microcredito moderno e cioè i Monti di pietà.
E non vado, non mi dilungo perché potrei anch'io parlare tanto su questo, ma in un momento in cui si dibatteva tra pro, il problema era la distinzione tra usura e prestiti ad interesse, dove si condannava tutto il prestito come usura la scuola francescana che si trovava a lavorare in mezzo alle persone e qui torna alla vita che insegna ha saputo distinguere quello che oggi chiameremmo il prestito al consumo dove non bisognerebbe chiedere interessi.
Dal prestito per investimenti dove partecipando insieme ad un'attività che si genera, allora sì è lecito chiedere interesse, questa è la scuola che nasce da San Francesco.
Weber descriveva il rapporto tra carisma istituzione come una tensione permanente, le istituzioni sono necessarie perché garantiscono continuità, stabilità e ordine, ma il carisma è altrettanto necessario perché introduce novità apre strade che ancora non esistono, rompe le abitudini che rischiano di diventare gabbie.
Le società più vitali sono quelle capaci di mantenere questo dialogo tra stabilità e creatività.
Ed ecco l'intreccio che deve esserci tra carisma istituzione, la buona governance consiste nel non soffocare la novità, ma nel creare le condizioni perché le innovazioni diventino patrimonio comune.
Tutto il Welfare State che si è generato e che l'anima dell'Europa e dell'Italia è iniziato con istituti religiosi che hanno compreso il bisogno di educazione per tutti, salute per tutti e hanno cominciato a lavorare per chi non poteva permettersi cure e educazione e le scelte di governance le istituzioni hanno reso quello che era l'intuizione di qualcuno.
Scelte istituzionali che hanno permesso istruzione, educazione davvero per tutti.
Quindi le innovazioni sociali nascono proprio così, qualcuno osserva una realtà consolidata e si chiede se facessimo diversamente la storia spesso procede attraverso queste domande.
C'è un ultimo elemento, per me è decisivo.
Il possibile raramente nasce dal centro.
Raramente nasce dall'essere seduti a tavolino e cercare soluzioni. Nella mia esperienza ho imparato che le innovazioni più interessanti emergono dalle periferie, dai luoghi di fragilità, da coloro che sperimentano ogni giorno i limiti dell'ordine esistente e cercano soluzioni creative a ciò che stanno vivendo.
Papa Francesco ha richiamato con forza a questo punto gli scartati non devono essere semplicemente i destinatari delle politiche pubbliche, ma protagonisti della costruzione del futuro, non perché la povertà sia un valore in sé, ma perché chi vive una situazione di vulnerabilità sviluppa spesso una capacità della lettura di lettura della realtà che ad altri sfugge.
Una buona governance deve sapere ascoltare queste voci, deve costruire processi partecipativi reali, deve considerare i cittadini non come utenti di servizi, ma come soggetti capaci di contribuire alla definizione del bene comune, non sostituirsi alle persone, ma permettere alle persone di diventare protagoniste e chiudo tornando alla bambina incontrata in India,
Quella bambina non aveva bisogno di compassione, aveva bisogno di un'opportunità, di una scuola, di istituzioni funzionanti, di una comunità capace di credere nel suo futuro, aveva bisogno di qualcuno che prendesse sul serio il suo desiderio di diventare avvocato, forse il possibile è proprio questo il punto in cui un desiderio umano incontra le condizioni che gli consentono di svilupparsi.
Anche la mia storia, come è stato citato, racconta in fondo qualcosa di simile, oggi c'è ancora chi fa fatica a mettere insieme la parola alla suora ed economista, eppure la vita fiorisce.
Ed è piena di sorprese quando ci si incontra tra mondi che sembravano inconciliabili.
Ognuno di noi porta dentro di sé possibilità che nessuna categoria riesce a esaurire.
Per questo la speranza non coincide con l'ottimismo, l'ottimismo prevede che le cose andranno bene quando Durant proprio durante il Covid c'era questo ritornello andrà tutto bene.
La speranza decide di lavorare perché il bene abbia una possibilità di emergere, forse è questo il significato più profondo del governare, non descrivere ciò che esiste, non amministrare l'eredità ricevuta, ma creare le condizioni, perché ciò che oggi appare soltanto possibile sia un giorno realtà,
E non riesco ad immaginare augurio migliore per una scuola of government government che desk che celebra oggi i suoi primi 15 anni, continuare a formare persone capaci, non solo di gestire il presente, ma di generare futuro grazie.
Ha inizio la cerimonia di conferimento del master honoris causa in European Studies institutional and Public Policy al professor Giuliano Da Empoli per illustrare gli alti meriti scientifici, culturali e professionali del candidato, prende la parola al professor Giovanni Orsina, direttore del master, ed
Dipartimento di Scienze politiche e pastine della Luiss School of government
Bene, buona buona sera, naturalmente, innanzitutto è ovviamente grazie a Gaetano grazie alla Luiss per avermi fatto l'onore di essere qui per proporre il conferimento del del titolo di Master in European Studies, un master che peraltro ha avuto anche l'onore di fondare prima ancora che fosse fondata,
La scuola of government, a Giuliano da Empoli, Giuliano Da Empoli, ha vissuto tre vite
Almeno finora inauguriamo ovviamente di viverne molte altre la prima era stata una vita breve e la menzione soltanto in realtà per fatto personale, perché dal 2003 al 2005 è stato amministratore delegato di una casa editrice, che mi è molto cara la Marsilio perché ovviamente ciò pubblicato vari vari libri e la seconda e la terza sono state più strutturali e quindi l'esenzione o non certo soltanto per fatto personale la seconda vita è stata soprattutto una vita nell'ambito politico, forse per meglio dire politico, culturale,
Giuliano, è stato consigliere del ministro Francesco Rutelli, dal 2006 al 2008, poi assessore alla cultura del Comune di Firenze, nella giunta guidata da un sindaco, diciamo che non è passato inosservato. Matteo Renzi. Dal 2009 al 2012 è stato presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze, una carica di grande prestigio culturale e poi consigliere di nuovo di Renzi alla Presidenza del Consiglio, quindi un lungo periodo passato all'interno delle istituzioni e nel giunto nel punto di giunzione fra politica e cultura. La terza fase inizia nel 2016, quando Giuliano Da Empoli esce, diciamo, da questo percorso, fonda un think-tank volta inizia ai
Insegnare politica comparata si Expo a Parigi, insomma, comincia a uscire da quel mondo e a riflettere su quel mondo dall'esterno, nel 2022 pubblica, il suo primo romanzo, il mago del Cremlino, che vince il Gran Prix di Roman dell'Académie Frances ed è finalista al Prix Goncourt finale una finale molto molto combattuta, 1 milione di copie vendute tradotto in oltre 30 lingue nel 2023 nominato Cavaliere della Legion d'Honneur, ma oltre a questo romanzo in tutto questo percorso, nel corso di queste sue tre vite Giuliano Da Empoli, ha pubblicato anche 13 saggi
Ed è almeno di una parte di questi 14 libri, 13 saggi e un romanzo che vorrei dirvi adesso qualche cosa.
Per riprendere il titolo di uno dei più fortunati fra i suoi libri, gli ingegneri del caos Giuliano, può essere considerato un cartografo del caos del nostro tempo, non è naturalmente l'unico, sono tanti, siamo in tanti a cercare di capire che cosa stia succedendo.
E anche lui, naturalmente, si appoggia a tutti gli altri cartografi, ma lo sforzo che compie uno sforzo profondo è il frutto di questo sforzo, non è uno sforzo banale, il contributo che da Giuliano da Empoli alla conversazione del nostro tempo sul nostro tempo e un contributo importante,
È la mappa, non può che cominciare dalla dissoluzione del vecchio mondo dalla quale scaturisce il caos, ovviamente è un processo lungo, complesso, io pochissimi minuti, quindi non potrò entrare in tutte, diciamo i dettagli delle approfondite riflessioni che Giuliano Da Empoli dedica alla dissoluzione di questo vecchio mondo. Mi limito soltanto a elencare alcune parole chiave, la prima parola chiave mi pare essere controllo, la perdita del controllo da parte dei cittadini di questo mondo caotico. La perdita di controllo da parte delle persone comuni è descritta da Giuliano da Empoli, uno dei motori psicologici e sociali più potenti della politica contemporanea alla perdita di controllo. Si collega la seconda parola chiave
Rabbia
E chi perde il controllo si arrabbia, chi perde il controllo si adira, si sente impotente ed Eni non è una rabbia irrazionale e questo, diciamo, è un messaggio molto forte che da Giuliano da Empoli, e una rabbia che ha delle radici profonde la terza parola chiave e istituzioni perché perché la crisi delle istituzioni sono Alessandro ci ha detto molto sulle istituzioni, credo sia un tema centrale, ma quello di cui stiamo parlando nel caos del nostro mondo e la crisi delle istituzioni che erano quelle che davano alle persone comuni la sensazione di essere in controllo,
E che, per citare Slaughter Dike, del quale, sul quale Giuliano Da Empoli si appoggia molto, pungevano da Banca della rabbia, incamerava non la rabbia e in un certo senso la incanalano anche in forme.
In forme costruttive e anche qui sulla crisi delle istituzioni, in particolare delle istituzioni internazionali Giuliano Da Empoli, dice molte cose importanti, in particolare nell'ultimo libro l'ora dei predatori, in particolare anche sulle sull'organizzazione delle Nazioni Unite, la quarta parola chiave è la parola algoritmo per prendere uno dei suoi libri s'intitola appunto la rabbia e l'algoritmo,
Cioè il tentativo di recuperare il controllo e di governare questo caos.
Cercando di costruire degli algoritmi che siano in grado di gestire la rabbia, che siano in grado di parlare agli esseri umani, anche individualmente, siano in grado di governare quello che lui, con una metafora molto efficace, chiama la nostra politica quantistica del nostro tempo, una politica non è più newtoniana è quantistica, non segue più una linea diciamo Raikou ma salta in maniera disordinata da
Diciamo da un luogo all'altro, ma su questo diciamo.
Diciamo, dirò, dirò meglio, fra breve fa apro soltanto una rapidissima parentesi, appunto perché è il tempo, il tempo corre rispetto a questa crisi, diciamo, dell'ordine tradizionale a questo caos incipiente che deriva dalla.
Dissoluzione del vecchio mondo c'è stato un momento nel quale da Empoli ha sperato che fosse possibile, diciamo, ricostruire una qualche forma di ordine penso in particolare a due libri 2015 2016, la prova del potere in italiano nel 2016 le Florenta un libro in francese dedicato appunto a Matteo Renzi nel quale da Empoli cerca di capire se e come sia possibile in questo caos ricostruire un ordine virtuoso.
Un ordine, appunto che possa.
Che si sia possibile uscire dal caos, appunto ricostruendo degli elementi degli elementi di controllo e, insomma, è una speranza che ovviamente è legata anche alla parabola di Matteo Renzi. In realtà, già a partire dal 2017 entriamo in un altro tipo di, diciamo clima storico e quindi anche il clima saggistico. Per quel che riguarda gli scritti di Giuliano da Empoli appunto, nel 2017 esce la rabbia e l'algoritmo un libro sul Movimento 5 Stelle e poi due anni dopo, nel 2019 o gli ingegneri del caos, questo diciamo lettura del Movimento 5 Stelle in un certo senso si amplia a una lettura generale dei fenomeni che siamo soliti chiamare
Populisti e, in buona sostanza, qual è il genio dei populisti secondo Giuliano da Empoli, e aver capito che il caos non era un problema da risolvere, ma un carburante da bruciare era, diciamo, un elemento che poteva essere utilizzato per fare politica e per affrontare il tema del del potere e in almeno quattro passaggi vadano naturalmente molto velocemente il rispecchiamento. La capacità del leader populista che, citando Gogol, Giuliano Da Empoli, definisce un uomo concavo di
Ricevere il contenuto dall'esterno e di rimandarlo indietro moltiplicato.
Nella capacità di giocare sui temi identitari, ovvero di capire che il caos cognitivo non è soltanto uno strumento propagandistico, ma è uno strumento di coesione, è uno strumento che può generare identità e la capacità di, in un certo senso, entrare industrialmente dentro questo caos è appunto l'algoritmo cioè riuscire a utilizzare questo rispecchiamento e questa identità riversandoli all'interno di un algoritmo.
Che sia in grado di meccanizzare, industrializzare e i meccanismi della comunicazione in maniera da appunto trasformare questo caos in un.
In un uno strumento, un appoggio, un piedistallo per il potere, e allora il caos smette di essere uno strumento è diventa appunto il nuovo ambiente naturale del potere.
E i leader del nostro tempo sono i leader che sono in grado, come dicevo, prima, di utilizzare il caos come un carburante.
Qui diciamo finisce il Giuliano Da Empoli saggista, qui finisce, ovviamente ne ho dato soltanto una piccolissima, una piccolissima, un piccolissimo saggio appunto del Giuliano Da Empoli saggista, la forma saggio lavora con concetti modelli categorie, può analizzare razionalmente i meccanismi del potere, ma il potere reale conserva sempre una zona d'ombra che resiste alla razionalizzazione e tanto più nelle fasi di interregno appunto di passaggio fra un mondo all'altro di caos come quelle che stiamo vivendo ed è questa consapevolezza, a mio avviso, che spinge da Empoli, dopo vent'anni i disagi, a fare il salto verso il romanzo.
E andare a cercare il potere nella forma romanzo e in un luogo nel quale questo potere si trova ancora nella sua forma più pura, oppure, ovvero la Russia e Giuliano da Empoli, va dentro la mente di Vadim Baranof, che è l'alter ego di Vladislav Surkov che in una notte di confessioni racconta come un anonimo funzionario del KGB si è diventato lo Zar,
Di un Paese che copre un sesto del nostro pianeta, il potere dice Baranof come il sole e la morte non lo si può guardare in faccia direttamente, ecco la forma saggio, cerca di guardarlo in faccia direttamente e per questo non riesce ad andare fino in fondo il romanzo invece cerca di illuminarlo da una posizione laterale. Cerca di coglierne, appunto aspetti non razionalizzarli attraverso la finzione e il racconto
Ora, nel romanzo il mago del Cremino c'è tantissimo, ci sono tantissime dimostrazioni di questa questo tentativo di cogliere il potere, io mi limito soltanto a leggervi.
Rapido passaggio, insomma, per darvi un pochino l'idea del tipo di esercizio che fa.
Che fa Giuliano da Empoli, e allora dice Baranof, la Russia e la fabbrica degli incubi dell'Occidente, alla fine dell'Occidente dell'800 i vostri intellettuali hanno sognato la rivoluzione, noi l'abbiamo fatta del comunismo, voi avete soltanto parlato, noi l'abbiamo vissuto per 70 anni, poi è arrivato il momento del capitalismo e anche in quello ci siamo spinti molto più in là di voi. Negli anni 90 nessuna deregolamentato privatizzata, ho lasciato spazio alle iniziative degli imprenditori, più di noi qui si sono costruite fortune immense partendo dal nulla, senza regole e senza limiti. Ci abbiamo creduto davvero, ma non ha funzionato.
Ora sta accadendo di nuovo il vostro sistema, è in crisi il vostro occidentale perché non riesce più a esercitare il potere.
Oggi però il potere e la l'unica soluzione perché il suo obiettivo, l'obiettivo di ogni potere in carica è l'abolizione dell'evento.
Una mosca che vola a sproposito durante una cerimonia umilia lo zar, anche l'evento più insignificante, se sottratta al suo controllo, può coincidere con la morte o con la possibilità della morte per il potere in carica, ma la natura umana è golosa di eventi, li aspetta li brama anche se finge di averne paura basta vedere l'ansia sovreccitata che accoglie qualsiasi catastrofe qualsiasi stravolgimento dell'ordine stabilito.
L'interruzione della routine sprigiona energia libera dalla banalità dell'esistenza vogliamo il prevedibile, ma anche l'imprevista e un desiderio che ci fa sentire in colpa genera rimorso, ma è così fa parte di noi in futuro, però è un lusso che non potremmo più permetterci perché l'evento anche il più piccolo volo di una mosca potrà scatenare l'inferno.
Il virus è stato la prova generale, ma siamo appena all'inizio, per questo motivo d'ora in poi la corsa sarà tra l'evento e il potere e, dato che il primo coinciderà con la possibilità sempre aperta dell'apocalisse, noi tutti saremo costretti a scegliere il potere non quello finto che praticata in Occidente facce da clown che recitano un copione di tragedia no, il potere ricondotto alla sua origine prima il puro esercizio della forza, la statua di marmo che con una mano protegge e con l'altra minaccia,
Ora mi resta soltanto un ultimo, diciamo elemento da sottolineare.
Perché un Master in European Studies ecco, io credo che tutto questo diciamo giustifichi e spieghi molto bene perché è un Master in European Studies, perché l'Europa come l'abbiamo conosciuta dal 1950 con la nascita della prima Comunità europea e poi fino a oggi è stata un grandissimo sogno di esorcismo di questo potere di riportarlo sotto controllo di limitarlo al limite se è possibile addirittura di eliminarlo.
E ed è stato un sogno bellissimo e io credo che sia un sogno che non debba essere abbandonato perché è chiaro che quel modello lì o modelli infinitamente più civile, più desiderabile di quello che ci presenta Baranof eppure però in questo mondo nell'ora dei predatori, se vogliamo salvaguardare il sogno dell'euro,
Opa, e con questo potere che dobbiamo fare i conti, dobbiamo imparare a pensarlo, dobbiamo imparare ad affrontarlo e poi, una volta che saremo riusciti ad affrontarlo, forse potremmo salvare il sogno che sta a cuore a tutti noi, grazie.
È invitato dal podio a prendere la parola il professor Giuliano da Empoli, scrittore, saggista e docente di Politica comparata presso siano spariti.
Buonasera, grazie, almeno non resta molto da fare perché devo dire, in questi anni.
Non sono non sono mai riuscito io stesso a esprimere con una tale chiarezza il frutto delle mie riflessioni, quindi la sintesi che ne ha fatto Giovanni Orsina in questi custodi, in quest'ultimo quarto, d'ora per me così interamente soddisfacente, che avrei quasi voglia di di di cedere di cedere questo palco anche perché onestamente questa questa toga mi mi inibisce molto non essendo un ex alunno della della Louis non l'ho mai.
Non l'ho mai indossata prima, però, visto che sono qui in realtà, vorrei cogliere questa occasione per per dire almeno tre cose.
La prima è di natura un po'più personale, per me il Luis non è solo un luogo di eccellenza.
Qualche cosa di differente che ha accompagnato praticamente tutta la mia vita.
Perché io sono stato un aspirante studente di Scienze politiche, frustrato da mio padre, che considerava da buon meridionale dell'epoca che l'unica laurea seria fosse quella in giurisprudenza che apriva tutte le porte.
E quindi sono stato uno studente di Giurisprudenza presso la Sapienza, dove ho fatto il mio dovere, ma per quattro anni di sofferenze indicibili.
E in quel periodo, durante quei quattro anni per me la Louis è stato il luogo della libertà.
Cioè è stato un posto che io ho frequentato dove insegnava mio zio Domenico da Empoli, che o il anche il il piacere di di di di ricordare dove succedevano le cose che a me interessavano, dove c'erano dove avevo degli amici che studiavano le cose che avrei voluto studiare io dove dove c'erano i professori perché avrei voluto seguire dove c'erano in queste aule dei convegni dove ho presentato,
Avevo 18 19 anni nella sala delle Colonne Lana, un giornalino che che avevamo fondato, che si chiamava e che si chiamava alchimia, e quindi questo luogo qui per me è stato, ecco, è stato un sinonimo di di di di di libertà e adesso non conoscevo i documenti fondativi del dell'Università che ha citato.
Gaetano Quagliariello, ma da quello che è stato detto capisco anche perché, ecco, c'era questo elemento di di trasgressione, di contaminazione, di ecco nude, di libertà fin dal film Fahd, fin dall'inizio, nella, nella vocazione di di questo luogo.
Allora, rispetto a quello che che che che chi ha chiesto, io reagisco davvero alla avendola sentita adesso, per la prima volta la diciamo il il, il discorso di Di Giovanni Orsina, ci sono due cose che forse non parlando più di me, ma parlando dei temi che lui ha affrontato mi sembra che possa forse valeva la pena di dire,
E la prima in questo tema della relazione, tra tra la narrazione.
Eh, eh, eh eh eh, lo studio tra tratta, il romanzo e il saggio Deng Xiaoping diceva poco importa che il gatto sia bianco o nero, l'importante che afferri catturi il topo, ecco, io la vedo un po'nello stesso modo, nel senso che nella nella mia esperienza, appunto poco importa che lo si faccia attraverso lo strumento del saggio attraverso altri strumenti come quello del del romanzo ma possono esserci anche dagli altri purché si afferri il topo della realtà del mondo che ci circonda del ecco purché si riesca a dire qualche cosa di
Di di di di significativo e, se possibile, di originale rispetto rispetto alla realtà che ci circonda e da questo punto di vista.
E le 2, ecco, le 2 scritture, sono due scritture molto differenti perché quando voi?
Scrivete un saggio siete in una logica di di studio di ricerca in realtà impiegate
Quasi esclusivamente la parte razionale del vostro cervello, no, nel senso che appunto.
Fatte le vostre ricerche, le le le e poi le le le, in qualche modo le le esponete, e così siete anche giudicati dai vostri lettori il vostro lettore attiva, la parte paresi alla parte sinistra, anche se adesso i neuro scienziati dicono che le cose sono un po'più complicate ma diciamo la parte razionale del cervello per per per leggere il vostro El il vostro lavoro e,
I romanzi funzionano in modo diverso quando voi scrivete un romanzo in realtà.
Tut ta, la vostra persona è mobilitata da questo sforzo, non non soltanto la parte più razionale, ma le vostre emozioni, le vostre esperienze, le vostre impressioni e il vantaggio è che quando questa cosa funziona, anche il lettore, vi legge nello stesso modo nel senso che non legge è soltanto un testo valutandolo in termini razionali ma entra nel mondo che voi gli proponete ed è questa, credo, la la ragione per la quale si dice che se volete sapere come è andato un fatto storico dovete leggere le ricerche degli storici, però se volete sentire,
Cosa è stato vivere quel momento, pensiamo alla prima guerra mondiale o no, se volete conoscere le dinamiche della Prima guerra mondiale, ci sono molti saggi che le raccontano se volete sapere come si stava nelle trincee, dovete leggere nulla di nuovo sul fronte occidentale remark, se volete sapere cosa è stato allo Stade stalinismo dovete leggere le ricerche degli storici su su quel periodo e ma se volete sentire cosa è stato a fare quell'esperienza dovete reggere Vita e destino di Grossman.
Questo è un po'anche il principio al quale parla è partito Gaetano Quagliariello, nel suo ecco, nella sua ricostruzione della storia d'Italia attraverso 12 romanzi am rispetto al potere, io credo che questo elemento diciamo e questo apporto che non soltanto appunto lo studio ma la la narrazione e l'immersione può dare e io credo che sia particolarmente particolarmente significativo soprattutto in una fase come quella attuale è importante sempre però adesso stiamo vivendo una fase che è un po'più quasi una specie di di di di paradosso del quantitativo, cioè stiamo accumulando sempre più dati su tutto.
Adesso le persone che sono presenti in questa sala stanno generando migliaia, forse milioni di dati, e eppure la nostra capacità è stato detto a un certo punto, la nostra capacità di interpretare il presente di proiettarci anche con un orizzonte molto limitato nel futuro è sempre più limitata e Saint si moltiplicano i dati e si riduce proporzionalmente alla nostra capacità di di orientarci e di stare al mondo.
E questa forse una delle ragioni per le quali dobbiamo attivare dei sensori più larghi, ecco, dobbiamo cercare di fare ricorso a tutti i sensori dei quali disponiamo per per provare a ah ah, accogliere la nostra, la nostra realtà, io ho provato a fare questo in parte nel corso degli ultimi degli ultimi anni.
E la cosa di cui mi rendo conto, che è l'estrema sintesi alla quale sono arrivato e che fosse ancora più più più brutale di quella di di di di Orsina, che non è stato brutale, ha fatto perché è stato invece nella sintesi molto molto articolato,
E che in realtà il potere tale quale si sta disegnando sotto i nostri occhi oggi è formato da una coppia Orsina, ha citato la coppia appunto costituita da Putin e dal suo consigliere Baranof nel nel mio romanzo.
Questa coppia è formata da un potere che, appunto, possiamo identificare con Putin, ma in realtà si potrebbero fare molti altri esempi che un potere.
Quasi arcaico nella sua forma, un potere autoritario verticale maschile.
Che noi abbiamo fatto fatica a riconoscere inizialmente, perché eravamo così abituati a pensare che fosse superato, che quando si è ripresentato sulla scena, non siamo riusciti a interpretarlo a riconoscerlo per per moltissimo tempo.
E Putin, per esempio, è uno che nella sua vita non ha mai mandato un'e-mail.
Ma tutti i protocolli di sicurezza del del KGB prima l'Fsb in seguito impediscono a qualcuno come Putin di avere avuto una comunicazione on line, quindi è completamente premoderno da un certo punto di vista i però si accompagna e nel mio romanzo questo appunto è incarnato dalla figura dello spin-doctor però negli ingegneri del caos che era già questa idea di leader di pancia molto incapaci di suscitare delle emozioni accompagnati da spin-doctor molto sofisticati e oggi credo che la coppia dei predatori e degli oligarchi del della tecnologia incarni la stessa coppia.
Ecco, questo ritorno di un potere arcaico si appoggia sull'infrastruttura iper contemporanea, molto moderna, che in qualche modo valorizza e appunto ed enfatizza e tutti tutti i caratteri di de de del potere arcaico che sta tornando, che sta tornando sulla scena.
E questa sorta di alleanza che si è formata è passata da uno Stato implicito nel corso degli ultimi anni ad uno stato esplicito.
Quando nel 2016 i suoi ingegneri vanno a vedere Mark Zuckerberg, il quale ha letto sui giornali che Facebook ha avuto un ruolo molto importante nel promuovere la campagna e l'elezione di Donald Trump?
Lui non ci crede.
Penso che questo in realtà non sia vero, poi gli ingegneri gli spiegano come questo è accaduto.
E in qualche modo passiamo da una fase nella quale tutta questa politica quantistica, diciamo, delle estreme, della rabbia, della collera delle delle di ogni nicchia che viene è quasi un fracking della Coller, cioè è come andare a scavare dentro la roccia per prendere in ogni ecco in ogni angolo tutti i motivi anche di collere eventualmente incoerenti tra di loro.
Per per riutilizzarli per surriscaldare l'atmosfera, ecco tutto questo inizialmente non era in fondo che l'effetto collaterale di un modello di business non è affatto il frutto di un grande complotto, è una cosa successa semplicemente perché il nostro ecosistema informativo e di vita si è modificato.
E siamo entrati nella sfera del digitale e il modello di business del digitale come produce come effetto collaterale questo surriscaldamento dell'atmosfera sociale in qualche modo, ma la cosa non è evoluta e siamo passati da questo effetto non voluto alla fase attuale, nella quale invece questa alleanza è diventata strutturale.
E nella quale questa coppia del nuovo potere, arcaico, da una parte e iper contemporaneo dall'altro, è diventata visibile.
E si appoggia, ecco, questa è un'altra cosa che credo che sia utile nel nel riflesso del del delle romanziere, se voi scrivete un romanzo, con l'intenzione di fare una morale, di promuovere un'ideologia di tendenzialmente non potrete che scrivere un pessimo romanzo.
Il romanziere cerca di mostrare quello che succede, di entrare nella testa dei suoi protagonisti, se noi oggi vogliamo capire quello che sta succedendo, non ci possiamo accontentare di condannarlo di dire, ma questa è una cosa priva di senso assurda cosa dobbiamo provare a capire qual è la forza,
Del potere tale quale si sta configurando in questo momento, io credo che questa forza sia
Molto evidente.
Da un certo punto di vista parlo sotto il controllo di di suor Smerilli, in realtà, mentre pensavo a questa a questo, a questo ragionamento non non avevo considerato che ci sarebbe stata lei sì, certamente a smentirmi in quello che dirò, ma io credo che la logica di questi di questo nuovo potere sia quella del miracolo.
Cioè un'applicazione politica dell'idea teologica del miracolo che, da quello che ho capito, consiste nel l'intervento divino che infrange le leggi normali di funzionamento del mondo per produrre un effetto.
Su concreto, sulla realtà o il cielo certamente detto lo certamente detto male, ma mi pare che questa sia la promessa centrale di questi soggetti, cioè è la promessa, nell'Enrico sesto di di di di di di Shakespeare c'è una, una, una, una,
Un'assemblea dei rivoltosi, i quali si ritrovano e dicono non sanno bene che cosa fare e a un certo punto si alza DT il macellaio e dice per prima cosa uccidiamo tutti gli avvocati, ecco, questa io credo che sia la cifra che unisce tra di loro dei personaggi molto differenti dei leader che sono dei leader in realtà spesso nazionalisti spesso appunto arcaici spesso cosa e dei invece dei protagonisti che non soltanto sono non soltanto sono,
Post nazionali, ma talvolta sono perfino post umani Musk, i protagonisti della tecnologia non vogliono le stesse cose rispetto ai Trump, agli iper nazionalisti, all'Afd, eccetera, però di fatto convergono su questo programma di uccidiamo gli avvocati, cioè distruggiamo le regole, distruggiamo tutto quello che ci frena distruggiamo tutto quello che limita il nostro potere.
Il potere di questa proposta in un contesto nel quale la maggior parte delle persone ha l'impressione che nulla succeda, che le nostre società siano bloccate, che si possa votare in un modo o nell'altro, ma in realtà non succede nulla, non cambia nulla il potere del miracolo che dice io trasgredire le leggi, trasgredire le regole trasgredite o tutti gli usi e i costumi del vostro mondo, però produrrò un effetto concreto sul problema e sulla realtà che nessun altro è riuscito a toccare. Il potere di questa proposta. Nel mondo nel quale noi viviamo è un potere colossale e se voi siete e se noi siamo in primo luogo come europei, solo quelli che dicono
Eh no, ma non puoi farlo, non puoi rompere le regole perché ah non si fa, ci sono queste regole.
Da un certo punto di vista, evidentemente abbiamo ragione a farlo, perché la democrazia, perfino le relazioni internazionali, se non c'è più un sistema di regole, se non ci sono più delle procedure, cessa di esistere, quindi è giusto difendere le regole, però è una difesa debole perché la difesa è sulla forma mentre il nuovo potere pretende di incidere sulla realtà di rompere le regole che tanto sono una garanzia dello status quo per incidere sulla sul sulla realtà.
E quindi la sfida che abbiamo noi è una sfida che in realtà è.
Un po'più complicata, io credo, rispetto a come viene viene presentata normalmente, se la vogliamo prendere in positivo, in realtà questa sfida dei POR ben dei predatori, questa sfida dei Trump di tutti questi altri protagonisti, in che cosa consiste, consiste nel fatto che espande la sfera del possibile e qui mi ricollego al tema della della giornata cioè in fondo il fascino di quello che stanno facendo consiste nel fatto che, rispetto a delle cose di cui noi ci siamo detti,
Per decenni che non si poteva fare e arriva uno son sempre uomini. In questa fase arriva uno che dice, ma non si può fare se è vero che lo faccio, ma poi non funziona poi però intanto cioè uno che, mentre tutti dicevano che che che che la cosa era impossibile, arriva e la fa e questa cosa qui, secondo me noi non possiamo non prenderla come una sfida, nel senso che o siamo capaci anche noi, dal nostro punto di vista, non solo di difendere la democrazia ma di rendere possibili delle cose che non lo erano non solo di difendere l'Europa, ma come europeisti di pensare l'Europa, espandendo le sue possibilità, oppure siamo condannati ad una posizione di difesa che in realtà non può non non può che essere perdente questo punto. In realtà mi mi ricollega un po'a anche a quello che diceva Suor Smerilli nel nel nel suo, nel suo intervento
Eh, e forse anche un po', la vocazione di questa scuola of government, che quando io ho iniziato a frequentare la Luiss non esisteva, ma che nel frattempo è diventata un po'il il coagulo di tutto quello che mi aveva in anche in anni precedenti ha tirato, ha tirato verso verso la vostra università,
Ecco.
Il tema non è evidentemente soltanto quello di allargare la sfera del possibile in termini di visione, il termine, il tema è che poi le cose bisogna farle.
E
Io in questi giorni sto pensando spesso alla figura alla Fiumara e Jean Monnet.
Che nell'immaginario collettivo degli europeisti, è una specie di.
Icona, padre fondatore, citazione obbligata a un discorso su due, sul sull'Europa città, Jean Monnet, cosa però, in realtà da romanziere io credo che insomma noi sarebbe il protagonista di un romanzo.
Assolutamente incredibile perché un avventuriero, innanzitutto si si dimentica che il carattere avventuroso della della del del della fondazione dell'Europa noi diciamo non è uno, che lascia peraltro la scuola a 16 anni va in Canada, comincia a trafficare cognac e poi ritorna per durante la la Prima guerra mondiale a 22 anni convince il presidente francese dell'epoca di mettere in comune gli acquisti per la guerra con con la Gran Bretagna, poi riparte fa delle cose anche qui,
Suora, mi perdoni, e fa delle cose la vita personale, diciamo, non è un domani si innamora di una di una donna italiana sposata.
L'unico posto nel quale è possibile divorziare a quell'epoca e l'Unione Sovietica.
Prende la cittadinanza sovietica per un giorno e va a Mosca a divorziare nel periodo in cui viveva a Shanghai, ecco, è un personaggio assolutamente da romanzo.
E la cosa che diciamo né fatto, io credo che sia esattamente la cosa della quale abbiamo bisogno, della quale abbiamo bisogno noi adesso, nel senso che lui aveva una visione chiarissima di quello che l'Europa doveva essere.
Hub è di fatto un federalista europeo.
Però poi.
Ogni volta, nel corso di tutta la sua vita, incluso nel momento in cui ha fondato la Comunità economica del del carbone e dell'acciaio, ha trovato il gancio tecnico, cioè la cosa a partire dalla quale bisogna partire, perché poi succedessero tutte le altre cose in poi la terza cosa che ha fatto è,
Che non soltanto della visione d'insieme, non soltanto ha trovato il gancio tecnico, ma poi ha fatto succedere cioè alla capacità tattica politica relazionale.
Anche manovriera di far succedere queste cose e questo mi fa pensare a quello che lei diceva il rettore nel suo nel suo intervento iniziale sulla sulla visione e sull'ex Chiusano.
E credo che sia la vocazione di questa scuola nel senso, mi sembra che la capacità di riunire questi tre elementi, la capacità di riunire questo elemento divisione molto larga, di trovare però poi il gancio tecnico, che è quello che di avere la competenza anche per poterlo fare, che permette di smuovere di smuovere le cose e poi anche il fatto di essere immersi nel mondo della politica delle istituzioni del terzo settore e quant'altri per per poi fa cadere le cose. Ecco, questo mi sembra che sia fosse la vocazione che che che voi avete a questo punto includo, diciamo al al all'ultimo rango nella nel nel nella vostra, nella vostra comunità, è qui solo per dire che credo che ecco, in termini europei, noi pro probabilmente non produrremo un altro Jean Monnet perché quello è difficile da prevedere, però forse potremmo provare ad essere un po'un
Usammo né collettivo, e questa sarebbe sarebbe l'auspicio che io vi faccio per per i prossimi per i prossimi 15 anni, almeno dal punto di vista degli studi europei, grazie.
Si invita al Magnifico Rettore al centro del palco per il conferimento delle insegne dei titoli di master honoris causa.
In virtù dei poteri conferitimi dalla legge della Repubblica Italiana, dallo Statuto di questo Ateneo e sentito il parere del consiglio direttivo, della scuola o gouvernement, del senato accademico e del senato accademico, assegno alla professoressa Alessandra Smerilli, il titolo di Master di secondo livello in International public affairs e le conferisco tutti i diritti ad esso connessi consegnandole le insegne accademiche,
In virtù dei poteri conferitemi dalla legge del dalle leggi della Repubblica italiana, dallo Statuto di questo ateneo è sentiti parere del consiglio direttivo, della scuola o Gaver, mente del senato accademico, assegno al professor Giuliano Da Empoli il titolo di master di primo livello in European Studies.
You institutions and Public Policy e gli conferisco tutti i diritti ad essi ad esso connessi, consegnandogli le insegne accade.
Si invita sul palco il professor Marc Lazar, presidente dell'Advisory Board della LUISS School of government.
E un ultimo semplicissimo atto, poiché in tutto quello che avete visto c'è solo un attore protagonista che c'è stato dal primo giorno fino ad oggi, e cioè, appunto, il professor Lazar, la scuola gli conferisce una medaglia in ricordo di questa giornata.
Facciamolo tutti insieme una bella foto.
Con la medaglia.
Grazie.

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