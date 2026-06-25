Da quindici anni trasformiamo idee in impatto, formazione in leadership, visione in cambiamento.



Per celebrare questo percorso, ci riuniremo per un evento speciale dedicato alla community della School of Government.



Convegno "15 anni della Luiss School of Government. Creare il possibile", registrato a Roma giovedì 25 giugno 2026 alle ore 17:39.



L'evento è stato organizzato da LUISS School of Government.



Sono intervenuti: Giorgio Fossa (presidente della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli di Roma), Paolo Boccardelli (rettore della Libera Università …

Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli di Roma), Nando Pagnoncelli (presidente della Luiss School of Government), Alessia Paolillo (alumna della Luiss School of Government), Gaetano Quagliariello (dean della Luiss School of Government, professore di Storia Contemporanea alla Luiss Guido Carli), Sergio Fabbrini (professore emerito di Scienza politica e Relazioni internazionali alla LUISS Guido Carli di Roma), Alessandra Smerilli (segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede), Giovanni Orsina (head del Dipartimento di Scienze politiche alla LUISS Guido Carli di Roma), Giuliano Da Empoli (scrittore, saggista e docente di Politica comparata presso Sciences Po Parigi).



Tra gli argomenti discussi: Crisi, Cultura, Dirigenti, Docenti, Economia, Esteri, Formazione, Istruzione, Management, Mercato, Scuola, Societa', Storia, Studenti, Unione Europea, Universita'.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 15 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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