30 GIU 2026
dibattiti

Mille voci per un voto uguale. Legge elettorale: torniamo alla Costituzione

CONVEGNO | - Roma - 15:10 Durata: 3 ore 37 min
A cura di Pantheon
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Con la conduzione di Marianna Aprile e Serena Bortone.

Tra gli altri Enrico Grosso, Maria Agostina Cabiddu, Massimo Giannini, Gherardo Colombo, Monica Guerritore, Giuseppe Giulietti, Lorenzo Spadaccini, Roberta Calvano, Gianluca Passarelli, Agostino Giovagnoli, Andrea Pertici, Tiziana Ferrario, Antonio Di Bella, Daniela Tagliafico, Andrea Vianello, Donatella Stasio, Mauro Volpi, Giovanna De Minico, Massimo Siclari, Giovanni Moschella, Paola Filippi, Gaetano Azzariti, Rita San Lorenzo, Marco Martinoli, Roberto Zaccaria, Corrado Augias, Gad Lerner, Sigfrido Ranucci Tomaso Montanari, Gustavo Zagrebelsky.

Convegno "Mille voci per un voto uguale. Legge elettorale: torniamo alla Costituzione", registrato a Roma martedì 30 giugno 2026 alle 15:10.

Sono intervenuti: Roberto Zaccaria (presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati, già presidente della Rai), Gianni Cuperlo (deputato, presidente del Centro studi del Partito Democratico), Marianna Aprile (giornalista della rivista Oggi), Enrico Grosso (professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Torino), Maria Agostina Cabiddu (professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico al Politecnico di Milano), Andrea Giorgis (senatore, componente del Comitato per la legislazione del Senato), Federico Fornaro (deputato, Presidente della Giunta delle elezioni), Nicola Fratoianni (deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana), Angelo Bonelli (deputato e co-portavoce di Europa Verde), Massimo Giannini (giornalista, saggista, opinionista, conduttore radiofonico e televisivo), Gherardo Colombo (già magistrato, giurista, saggista e scrittore italiano), Monica Guerritore (attrice, regista, drammaturga, scrittrice italiana), Giuseppe Giulietti (portavoce dell'Associazione Articolo 21 Liberi di), Serena Bortone (giornalista, autrice e conduttrice televisiva), Riccardo Magi (deputato e segretario di + Europa), Lorenzo Spadacini (professore associato di diritto costituzionale presso Universitas Mercatorum), Roberta Calvano (professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza), Agostino Giovagnoli (professore emerito di Storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Gianluca Passarelli (professore associato di Scienza Politica presso l'Univerità degli Studi La Sapienza di Roma), Andrea Pertici (professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Pisa), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle), Elly Schlein (segretaria nazionale del Partito Democratico), Tiziana Ferrario (giornalista e conduttrice televisiva italiana), Antonio Di Bella (direttore di Rainews 24), Daniela Tagliafico (giornalista scrittrice), Andrea Vianello (conduttore radiofonico, conduttore televisivo e dirigente d'azienda italiano), Mauro Volpi (costituzionalista, coordinatore del Comitato Società civile per il No, Provincia di Perugia), Giovanna De Minico (professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli), Massimo Siclari (professore ordinario di Diritto costituzionale presso L'Università di Roma Tre), Giovanni Moschella (direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e Storia Università di Messina), Dario Parrini (deputato, Partito Democratico).

Tra gli argomenti discussi: Legge Elettorale.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 37 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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è vero sì.
Tre otto minuti, allora noi organizziamo la serata in maniera molto semplice, iniziamo ora finiremo intorno alle 6 e mezza.
Ci sono dei gruppi di persone che parleranno 4 più o meno alla volta si alterneranno, diciamo costituzionalisti e giornalisti, opinionisti, insomma che quindi praticamente si passeranno il bastoncino della staffetta, volevo dirvi una sola cosa, cioè nei cinque minuti, perché tutti parleremo quattro o cinque minuti
Noi abbiamo titolato 1.000 voci per un voto uguale, la legge elettorale, ritorniamo alla costituzione, allora
Questo concetto.
Allora, 100 costituzionalisti appena fu presentata la legge elettorale, prima ancora dell'inizio del dibattito parlamentare, era era la primavera di quest'anno.
Hanno firmato un appello appello, allora era di oltre 100 costituzionalisti sulla legge elettorale, si individuavano le criticità dal punto di vista costituzionale di questa legge, criticità, pericoli che naturalmente sono emersi ancora più chiaramente man mano che si è sviluppato il dibattito parlamentare,
Allora questo diciamo l'appello nostro partiva dicendo noi, professori di diritto costituzionale riteniamo necessario esprimere una forte preoccupazione per la proposta di riforma della legge elettorale, attualmente all'esame della Camera dei deputati.
Essa presenta rilevanti criticità dal punto di vista costituzionale, a partire da un'impostazione di fondo non conciliabile con i principi della democrazia rappresentativa. Queste sono le preoccupazioni che avevamo e le preoccupazioni sono aumentate durante tutto il dibattito parlamentare e anche accentuate dal metodo, perché naturalmente una legge elettorale che viene approvata alla fine della legislatura e con un metodo che praticamente non prevede un confronto con l'opposizione,
Rappresenta un elemento ancora più pericoloso, allora noi abbiamo deciso di organizzare questa giornata in un modo molto semplice, ci sono praticamente dei temi che saranno trattati dai vari gruppi man mano che andiamo avanti i valori costituzionali, in gioco c'è, la costruzione pone alcuni principi.
E qui ci sono tre costituzionalisti, poi non vedo Fornaro che no, non è salito, ma magari, se si ha la Piaggio Eures e sale, così almeno si aggiunge perché abbiamo tre costituzionalisti, un costituzionalista che politico e poi abbiamo un politico che e Federico Fornaro e in questo,
Se se c'è c'è allora in questo già grazie, mille so, so che hai fatto spostare l'inizio dei lavori.
Ah, no, non si dice cioè.
Va bene, allora non ha fatto spostare niente, ha fatto spostare le sedie qui, perché non c'era il posto per lui, va be'allora, voglio dire i valori costituzionali in gioco, la prima cosa è importante sapere che la Costituzione si occupa seriamente di questo problema ponendo alcuni principi, la legge elettorale è una legge ordinaria, ma una fortissima valenza costituzionale. Secondo punto, è le principali criticità della legge elettorale messa in luce nell'appello che vi ho appena citato.
Il terzo punto è i rimedi che si potranno approvare,
Adottare scusate una volta promulgata la legge, c'è, diciamo, la palese intenzione di andare molto rapidamente, ma c'è la palese intenzione, anche da parte nostra, di mettere in gioco i rimedi costituzionali possibili verso una legge elettorale che ha dei vizi di costituzionalità. Il punto numero 4 è il miglior modello di legge elettorale. Qualcuno lo so benissimo, perché naturalmente abbiamo parlato tra di noi, qualcuno dirà perché spesso né nei talk si sente dire, ma
Vi opponete alla legge elettorale, ma qual è il modello che avete in mente, a parte il fatto che, date le condizioni parlamentari, un modello alternativo non è stato possibile proporlo? Quindi uno può avere in mente un modello, ma non c'è agibilità parlamentare, però alcuni costituzionalisti diranno perché naturalmente c'è chi sogna ancora il Mattarellum c'è chi pensa al proporzionale, c'è chi pensa a sistemi alla francese, sono tanti i sistemi e di questo anche parleremo, quindi io vorrei dire solo concludendo che noi abbiamo un obiettivo, anzi, abbiamo più di un obiettivo per effetto di questo incontro. Prima dobbiamo informare perché naturalmente il nostro compito accanto ai giornalisti, è quello di informare sullo stato delle cose
Il secondo punto è in qualche modo divulgare, aiutarci e voi ci aiuterete a divulgare in maniera che la gente possa capire perché c'è la sensazione che molti diciamo, pensano che la legge elettorale sia una cosa da addetti ai lavori.
Il te. L'ultimo punto è la mobilitazione. Ecco, noi abbiamo voluto dire ritorniamo alla Costituzione, beh, l'idea qui io alla fine leggerò una quindicina di organizzazioni che hanno aderito a questa manifestazione alcuni parleranno anche qui alla fine, però, la cosa importante è che noi dobbiamo ricreare lo spirito del referendum che è stato fatto recentemente, cioè noi dobbiamo far capire che è in gioco la Costituzione e quindi naturalmente, far sì che ci sia nel Paese una mobilitazione verso questa legge che presenta i pericoli che ho detto. Questo è quello che volevo dire adesso la parola Gianni che, insieme ai costituzionalisti, perché noi siamo un gruppo che si chiama costruzione e democrazia,
Con la Fondazione demo Demo, la Fondazione organizza con noi
Via mi associo alla relazione del professor Zaccheria.
L'altro giorno in una sala in un'Aula della Camera desolantemente vuota, alcuni di noi sono intervenuti qui c'è Federico, c'è Chiara, Chiara, Braga, la nostra capogruppo.
Siamo intervenuti
Dell'intervento. Io ho citato quella vecchia, splendida ballata degli Abba che si che si intitola The winner takes Paul, chi vince prende tutto splendida ballata, che però, appunto non vale in democrazia. La democrazia è un'altra cosa e siamo qui per per dirlo e proveremo a dirlo nel pomeriggio, come ha spiegato Roberto, con una bussola, una bussola abbastanza semplice, perché sono poche parole sono queste, il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Questo è l'articolo 48 della Costituzione. Sono quattro aggettivi. A scolpire un diritto che il fascismo aveva conculcato sequestrato per oltre un ventennio. Il punto è che, se togli anche uno soltanto di questi quattro aggettivi, si trascinano dietro gli altri, gli altri tre e noi oggi siamo all'epilogo di una vicenda abbastanza lunga che che, che si è sviluppata nei mesi e negli anni alle nostre spalle, la destra in questa legislatura aveva tre riforme, simbolo le aveva annunciate, le aveva proclamato e fin dal primo giorno di insediamento del governo, l'autonomia differenziata, la giustizia e il premierato, tutte e tre sono fallite in corso d'opera. La prima è stata decapitata dalle sentenze della Consulta. La seconda la giustizia è stata bocciata in modo clamoroso dal referendum di fine marzo. Il premierato si è suicidato in culla o comunque è stato avviato dalla maggioranza stessa su di un binario morto
E ora siamo all'epilogo, e cioè ad una riforma elettorale palesemente incostituzionale. Lo spiegavano benissimo chi parlerà dopo di me, che è pensata con due obiettivi, essenzialmente, da un lato, cancellare i collegi uninominali che sono vissuti come un incubo, un'incognita trattino incubo da questa maggioranza e, dall'altro lato, introdurre un premierato, di fatto usando una legge elettorale che è cucita come un abito di sartoria su misura per questa maggioranza, ammesso che abbiano indovinato la misura giusta e su questo è lecito dubitare, da qui le cose che ascolterete. Un premio di governabilità che viola la sentenza del 2017 della Consulta un premio sopra il 42%
Dei voti a una coalizione percentuale che non preclude la possibilità, nelle due Camere, di ottenere un controllo diretto sulle figure di garanzia sino a eleggersi da soli nelle intenzioni perlomeno il Capo dello Stato, che è il garante supremo del nostro ordinamento costituzionale e anche su questo se tre indizi fanno una prova di ieri e l'uscita abbastanza estemporanea della presidente del Consiglio sulla fine del tabù all'elezione di un presidente della Repubblica di destra, ancora l'attacco all'articolo 92 sulle prerogative,
Del Presidente della Repubblica, con l'impegno, l'obbligo di segnare, di indicare nel programma elettorale il nome del candidato premier della candidata premier, la negazione del diritto di voto ai fuori sede, il pasticcio su questo immagino interverrà Riccardo Magi più tardi, insieme agli altri leader, il pasticcio sulla raccolta delle firme, con un emendamento presentato in commissione in extremis ad personam rivolto essenzialmente al generale matto e ha lo stesso Riccardo Magi sino a quella norma sul miglior perdente pensata per soddisfare l'appetito di seggi anche della gomma di scorta, diciamo di una destra disposte a tutto pur di incatenarsi al potere
Chiudo dietro l'argomento della stabilità hanno scritto una riforma che stravolge la natura della Repubblica parlamentare con con buona pace, di di di di Calamandrei, riportati di la Pira di di Terracini, il tutto senza prevedere i contrappesi del presidenzialismo, vero senza una revisione costituzionale e senza tener conto che nei sistemi presidenziali, il Parlamento può avere un colore
Politico diverso da quello del presidente, qui invece si costruisce un blocco unico, il presidente trascina con sé una maggioranza che deve a lui o a lei la propria elezione, anche la propria sopravvivenza merita ricordare lo sapete già che non un solo emendamento dei centinaia presentati dalle opposizioni è stato accolto in un testo blindato,
E allora, se siamo qui no Robert perché contro questo bullismo istituzionale
Siamo consapevoli, noi per primi, che le le le aule di Camera e Senato, che faranno il loro mestiere fino in fondo, non bastano e non non saranno sufficienti, e noi questo proveremo a spiegarlo, lo denunceremo ogni giorno fino a quando, su questa pagina abbastanza scena della nostra democrazia non non calerà il sipario,
Dicevamo l'altro giorno alla Camera che, parafrasando quella formula storica, potevano scegliere loro potevano scegliere tra la disonestà e la condanna popolare, hanno scelto la disonestà, facciamo in modo che siano condannati del popolo e se siamo qui è essenzialmente per dire questo ora il fatto che sia un martedì giorno feriale di piena estate, con la calura che c'è fuori alle 15 del pomeriggio, come definirvi, se non degli stoici, ecco nelle mie Rimembranze liceali, siamo in tempi di maturità, gli avversari degli stoici erano gli scettici, credo, ma qui è pieno di professori, quindi allora dobbiamo convincere gli scettici fuori. Da qui che questa battaglia si può condurre, si può affrontare e si può anche vincere grazie di essere venuti
Allora, dunque, ia ia, Gianni, abbiamo praticamente è finito, io resto su per ragioni di comodità, perché non sono così agile prescindere come lui, però devo dire che non abbiamo pensato di condurre se è caduto no, perché.
No, perché sai ho visto chi è caduto a volte non è, non è elegante, cade dalla scala del palcoscenico, allora abbiamo pensato di far condurre, diciamo il pomeriggio di oggi a due persone, cioè a due donne, a due giornaliste che una è Marianna Aprile che che farà la prima parte fino alle 4 e poi ci sarà Serena Bortone che farà la seconda parte dalle 4 alle 6 e mezza quindi cioè loro lavoreranno diversamente, però avranno il modo di rivolgersi a professori e a giornalisti o divulgatori per capire come possiamo spiegare queste cose. Marianna allora il compito a te e inizia la prima sessione
Intanto si sente okay, intanto grazie buona sera a tutti, mi accodo al all'encomio dell'onorevole Cuperlo perché sta qui a questo e dai loro i veri e.
Avremmo un ritmo serrato perché, appunto, le le i contributi saranno saranno molti, comincio, diciamo dal primo gruppo che mi è stato assegnato.
E che che ho diciamo l'incarico di sollecitare su su alcuni aspetti di questa di questa riforma e in particolare su e cominciò proprio da Enrico Grosso, insomma, che anche per riagganciarci diciamo all'evocazione di quella mobilitazione popolare che col referendum ha portato così bella e tanto e tanto influito proprio sul sulla politica in generale insomma anche dopo e ma sul risultato.
Su quella difesa dei valori costituzionali che che era in gioco con quel referendum, allora partiamo proprio dai valori costituzionali che sono in gioco, questa volta con con la riforma della legge elettorale, in particolare se lei è d'accordo, partirei.
Da dalla base, cioè la forma di governo
Se si vuole, si cambia in altro modo, insomma, cupo, e lo faceva riferimento alla alla riforma mancata annunciata questa è una forma surrettizia, fosse per se tutto va come come da disegno, per arrivare più o meno allo stesso scopo senza dover fare una riforma e allora in quali i quali i quali Bellu su quali valori si fa si fa leva per ottenere per l'eterogenesi dei fini,
Di quella, quel risultato eh sì, è proprio così. Dobbiamo renderci conto che la legge elettorale non è una legge come le altre, perché la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, perché strettamente a che fare con il funzionamento, in concreto del principio democratico del principio rappresentativo, con l'effettività del diritto di voto, con la forma di governo e cioè con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale, cambiare la la, la legge elettorale significa incidere profondamente di fatto, su tutti quei meccanismi, ma la Costituzione affida innanzitutto alla legge elettorale, e questa è una cosa che
Negli ultimi anni si è un po'smesso di di dire e di e di e quindi anche in qualche modo, di sostenere che la legge elettorale è innanzitutto il compito di costruire la rappresentanza politica democratica delle diverse articolazioni del pluralismo sociale, perché la Repubblica è di tutti e quindi non solo di chi conquista un voto in più di un altro e a tutte le articolazioni del pluralismo la Costituzione chiede che sia data voce,
E quindi una legge elettorale deve per forza dare voce a tutti. Non si può forzare le regole elettorali per alterare in maniera abnorme il corretto accesso di tutti. Attraverso il voto, la rappresentanza parlamentare e questo è il primo punto di diciamo di di critica che deve essere fatto a questa legge, a questa legge elettorale, è vero, la Costituzione non ha costituzionalizzato il principio proporzionale, però esiste un principio che vieta di trasformare puramente e semplicemente minoranze di voti in maggioranza di seggi, fabbricando artificialmente maggioranze politiche. Intendiamoci le leggi elettorali servono anche a provare a costruire maggioranze politiche, ma non così. Non in questo modo rozzo semplificato con un premio di maggioranza che sembra fatto apposta soltanto per dire a chi conquista un voto più di un altro, io governo e voi tacete per cinque anni ne parleremo in tutto questo pomeriggio. Ci sono una serie di obrobri costituzionali su cui i colleghi interverranno
Io vorrei parlare della madre, di tutti gli obbrobri che secondo me, da qua da cui bisogna partire, che è proprio questa concezione profondamente contraria allo spirito della Costituzione, che l'anima, una concezione proprietaria delle regole del gioco, una concezione che è profondamente illiberale, secondo cui l'importante è sempre vincere prendere un voto in più dell'avversario e imporre grazie a quel voto in più la propria volontà il proprio potere rifiutando poi ogni confronto e credo che i parlamentari mi daranno,
Potranno i parlamentari dell'opposizione che sono qui sul palco e in sala potranno co, insomma, darmi ragione sul fatto che in questi anni non si è riuscito a dare alcun tipo di confronto parlamentare serio da alcun dibattito parlamentare serio, perché l'idea è che io ho preso un voto in più io governo e gli altri devono stare zitti insomma l'ordalia del rito elettorale che si sostituisce alla pratica democratica quotidiana.
E una grave, evidente reiterata forzatura costituzionale, oltretutto, e questa è la cosa più grave azionata nell'ultimo scorcio della legislatura, al solo scopo di penalizzare le opposizioni in una prassi tossica deleteria che è destinata a logorare definitivamente quello che resta di ogni sana relazione politica di ogni reciproca legittimazione tra gli schieramenti ecco questa chiudo perché,
Ho parlato fin troppo, mi sembra che sia una vera e propria truffa agli elettori e guardate dico ancora questo la battaglia per il rispetto del principio rappresentativo, che è una battaglia per la Costituzione, può e deve diventare un pezzo della prossima campagna elettorale, proprio pensando a quella parola truffa agli elettori.
Come avvenne nel 1953 dopo l'approvazione della più famosa legge, truffa che peraltro aveva un premio infinitamente meno invasivo rispetto a quello che ci viene propinato oggi, allora le forze di opposizione che avevano contrastato duramente in Parlamento l'approvazione ma non avevano ovviamente potuto alla fine impedire che quella legge entrasse in vigore, seppero trasformare quella battaglia parlamentare in una battaglia politica elettorale denunciando i pericoli che se fosse scattato quel premio avrebbero minacciato la tenuta dell'equilibrio costituzionale e alla fine molti elettori anche di tendenze politiche moderate.
Si rifiutarono di votare per il blocco centrista, il premio non scattò e nella legislatura successiva quella legge fu abrogato. Allora io qui, di fronte a tutti gli autorevoli esponenti dell'opposizione in Sala, credo che le forze di opposizione dovrebbero oggi e caricarsi sulle spalle una battaglia simile, denunciando appunto la forzatura costituzionale che la maggioranza ha voluto fare e impegnandosi solennemente ad abrogare questa legge come primo atto del nuovo Parlamento qualora vincessero le elezioni, può darsi che, se sapremo tutti insieme la politica e la società civile, spendere bene i nostri argomenti, almeno una parte di quel corpo elettorale che tre mesi fa ha dato ascolto all'allarme per l'attentato alla Costituzione che veniva perpetrato con la modifica costituzionale dell'organizzazione della magistratura, torni a far sentire la sua voce e anche la società civile organizzata
Può fare la sua parte contribuendo a questa moto mobilitazione, forse questa volta tanti cittadini che ormai hanno deciso di non votare più magari usciranno di casa come hanno fatto il 22 e il 23 marzo, e torneranno a gustare il piacere della partecipazione, che poi è sempre lo scopo del gioco no che qualcuno giochi case e che si smetta di nonché,
Di non giocare, però, appunto, diceva Enrico Grosso anzi ricordava Enrico Grosso che, insomma, il principio che dovrebbe su cui dovrebbe basarsi su una legge elettorale è appunto quello della rappresentanza, non la governabilità, insomma, la la la, la bussola dovrebbe essere la rappresentanza e quello è un altro dei valori, in qualche modo che è in in in pericolo in discussione con questa legge penso alla lunghezza dei listini bloccati e che di fatto quella rappresentanza, la
è un po'la indebolisce locali. Le chiedo attorno a questa eccoci, bisogna passare a lei, passiamo da lei definito lui a fare la stessa domanda. La puoi fare a lei come lui ha finito
Dopo quattro minuti a te sì, ma infatti sto parlando con.
Sto parlando, era una donna con Donna, alternanza, uomo donna ha detto scusate, ma se guardate sex casco proprio su questa va tanto guardi, le faccio la stessa domanda professoressa Cabiddu, le faccio la stessa sera il microfono lì c'è un okay, le faccio la stessa domanda, cioè il in che modo si aggredisce in qualche in qualche misura il valore del della rappresentanza parlamentare e in qualche modo il rapporto tra cittadino e il Parlamento e quindi il governo in questa sì, allora io però prima vorrei partire da una da una mia preferenza rispetto al nome, perché si parla troppo spesso di Meloni illum, ma Giorgia Meloni, la madre di tutte le riforme
Ogni giorno ci dice che non è cerca di disconoscerla questa riforma e quindi non la chiamerei Meloni illum, non la chiamerei neanche stabili cum, perché ci dirà qualcuno di quelli che seguono, che non stabilizza proprio niente, in ogni caso sia Meloni illum che stabilì cum mi sembra che spostino il discorso da quello che il carattere vero di questa riforma la quale ha già accennato Enrico Grosso e cioè il fatto che la caratteristica di questo testo è che trasforma una minoranza di voti in una maggioranza di seggi e questo è il tema vero secondo me sul quale bisognerebbe insistere.
E una maggioranza di seggi piglia tutto, come anche detto in qualche misura prima Gianni Cuperlo e allora, per rispondere alla sua domanda, io lo chiamerei piuttosto minoritario, assist anzi lo chiamerei minoritario ma visto che si usa il Latin netto tra giuristi e politologi anche perché minoritario ma richiama il mostro della mitologia greca no faccia proporzionale vistosamente truccata da liste bloccate, pluricandidature, seggi eccedentari e deficitari che fanno che proiettano, diciamo così,
I voti degli elettori da una circoscrizione all'altra, sicché vengono meno assieme libertà e personalità del voto, perché non si può scegliere, né tantomeno si può riconoscere a chi va a quel voto e qual è l'esito di quel voto e poi appunto corpo del mostro, del boom delle di questo mostro giuridico penosamente maggioritario, perché appunto penosamente perché appunto abbiamo un ricco premio di governabilità ci dicono e poi ci dirà qualcuno se effettivamente serve a garantire la governabilità, ma 70 deputati e 35 senatori che sono un sesto del Parlamento, e questo è un tema enorme e questi atti e questi temi e questa e questo premio che scatta con una soglia del 42%, prima si è parlato di legge, truffa, ma la legge truffa premiava col 64%
E arrivando fino al 64% la coalizione che avesse avuto la maggioranza assoluta dei consensi, e qui invece, più che la legge truffa me richiama la legge Acerbo perché la legge Acerbo dava i due terzi dei seggi a chi avesse raggiunto il 25% e qui siamo se, considerata l'affluenza alle urne siamo a quei livelli, siamo ai livelli della legge Acerbo,
Quindi sapete chi era stato uno dei più veementi hub, come dire contrari dei più autorevoli, con te però anche parroci e contraria alla legge Scelba e alla legge truffa.
Il padre dei signori che oggi sono al governo giù quel Giorgio Almirante, il quale aveva fatto notare che con quel premio, con quel premio, il voto dato alla maggioranza pesava il doppio del voto dato all'opposizione perché, insomma, i seggi quelli sono quindi se ne do di più ad uno lo tolgo all'altro, quindi il voto pesato, quindi noi abbiamo la violazione del principio di libertà, di principio, di personalità e, ovviamente, del principio di eguaglianza del voto, quindi questo credo che sia davvero da mettere in evidenza. E allora, siccome noi siamo qui perché vogliamo contrastare il minoritario, ma
Direi
Sì, siamo qui per contrastare i minoritario e quindi lo faremo usando, uscendo dalla dalle trappole della, dal labirinto, della demo demagogia, seguendo il filo dei principi costituzionali, grazie grazie.
Grazie alla professoressa Cabiddu, adesso torno da dal senatore De Giorgis che appunto.
Viene meno anche il principio di uguaglianza è stato evocato da dalla professoressa Cabiddu prima, perché in tutto questo tra le pieghe contano di più o di meno anche i voti, a seconda di dove nasci, in quale regione nasci in quale in che modo diciamo, perché poi se uno mette in fila tutte le le le le i punti qualificanti della legge, a cominciare appunto dal dal da da questa lista bloccata, lunghissima, in palese contraddizione con una sentenza della Corte costituzionale e quindi in qualche modo anche diciamo un un larvato attacco alla Corte Costituzionale cosa,
Il listone, chiamiamoli chiamiamolo listone giusta, anche perché, appunto il lunghissimo, ma tutti questi punti messi insieme, appunto, rendono meno uguale il voto, oltre che meno rappresentativo, meno meno pesante banalmente allora e fosse ora non voglio fare classifiche, non spetta a me ma forse è la più grave della violazione dei valori costituzionali in gioco c'è l'uguaglianza del voto di tutti che da Los,
L'obiettivo raggiunto, con cui la Costituzione in lino sì, senza dubbio e e una legge elettorale che incide in maniera decisiva sulla forma di governo, ma, diciamolo anche con parole più semplici sul modello di democrazia prefigurato dalla Costituzione e alla fine è una legge elettorale che tende a ridurre la democrazia alla investitura del capo.
è una legge elettorale che purtroppo porta alle estreme conseguenze, un processo di sfiducia nei confronti della partecipazione organizzata nei confronti della mediazione, nei confronti di quello che, se vogliamo, è la più grande intuizione della nostra della nostra Costituzione, cioè la costruzione dell'unità dal basso,
A partire dal protagonismo dei cittadini, a partire dal protagonismo dei corpi intermedi attraverso i quali i cittadini si organizzano e partecipano, per arrivare poi alla determinazione dell'indirizzo politico che vede come organo naturalmente centrale l'organo rappresentativo del pluralismo politico, culturale e sociale e cioè il Parlamento,
E che cosa diciamo prevede questa legge prevede di ridurre tutto quanto all'investitura del capo e in questa investitura del capo si consuma ribaltamento anche del rapporto tra Parlamento e governo, dalla priorità, dalla dalla centralità del Parlamento e dalla diciamo.
La prevalenza del Parlamento sul governo, questa è una legge elettorale che si muove nel solco invece di quelle teorie che ritengono che nella modernità non sia più possibile la democrazia partecipata, non sia più possibile chiamare i cittadini a un confronto quotidiano, ma si debba alla fine ridurre tutto all'investitura del capo e poi attraverso un processo non più ascendente ma attraverso un processo discendente si determina l'ordine, l'unità e quindi il governo governa anche sul Parlamento ora, sia chiaro, non è che noi stiamo vivendo un tempo nel quale il Parlamento gode di particolare spazi
O meglio un Parlamento che è in grado di far valere il proprio indirizzo politico, la propria capacità rappresentativa la propria, diciamo il proprio protagonismo, del determinare le principali scelte politiche, però qui che cosa si fa qui si fa attraverso una legge sostanzialmente costituzionale, cioè una legge solo formalmente ordinaria, questa, se volete, lo diceva abbina bene, professor Grosso lo diceva Zaccaria.
Cioè questa è per eccellenza la legge costituzionale, che cosa si fa, si formalizza, si istituzionalizza questo modello di democrazia imperniato appunto sull'investitura del capo, ora questo modello a due grandissimi limiti.
Ne ha tanti, ma io mi limito a sottolinearne due il primo è che riduce gli spazi di democrazia, riduce la sovranità dei cittadini e riduce la possibilità per i cittadini di di contare, di far valere, di far sentire le loro opinioni e di modificare nel corso del tempo le proprie opinioni attraverso ripeto continui processi partecipativi.
Che attraverso i diversi passaggi il Parlamento registra e può modificare, attraverso un indirizzo politico che può, nel corso del tempo, adattarsi. Questo è un modello di democrazia invece rigido, che riduce gli spazi di democrazia e, oltre a ridurre i prezzi e un modello di democrazia, democrazia, un modello di politica debole fragile perché contrariamente a quello che viene raccontato non solo i cittadini sono meno sovrani eleggendo direttamente il capo sono meno sovrani.
Ma sono anche in qualche misura meno capaci di far valere, attraverso la politica, il governo dei processi economici e sociali, perché un'investitura diretta disintermediata, un'investitura carismatica, è necessariamente un'investitura che apre al populismo ed è un'investitura di conseguenza, che poi non ha gli strumenti che sono conferibili a al decisore politico solo attraverso processi di mediazione non ha gli strumenti per governare davvero i processi economici e politici, questo è un modello di democrazia che, anziché rafforzare la politica, la consegna ancora di più a quelli che sono i poteri che oggi purtroppo condizionano le dinamiche nazionali e internazionali.
Grazie.
Concluderei con l'onorevole Fornaro, con una domanda, ma indebolisce anche il Quirinale questa legge perché diciamo l'indicazione del candidato premier in assolutamente polizia questa è la questione delle questioni, se vogliamo legate al i vizi strutturali che rendono questa legge, tra l'altro, inemendabile da questo punto di vista loro cercano di far rientrare dalla finestra quello che non sono riusciti a far entrare dalla porta principale cioè il premierato.
Il premierato, l'articolo 5 diceva esattamente che la legge elettorale dovrà garantire al presidente del Consiglio, eletto dal popolo e alle liste ad esso collegate, la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato.
E questo è evidentemente il passaggio che c'erano il premierato adesso loro utilizzano un escamotage l'indicazione del candidato presidente da sottoporre al al Presidente della Repubblica nella per potere per la nomina successiva, allora su questo bisogna essere onesti. Intellettualmente non è che da un punto di vista politico questo non ci sia mai stato quando si votava e dare i leader dei due schieramenti erano Berlusconi e Prodi, si sapeva che alla fine delle lezioni si evinceva uno vinceva l'altro.
Chi sarebbe stato, diciamo, il candidato premier, ma non c'era un vincolo giuridico, è oggettivamente questo lede le prerogative del del presidente della della Repubblica.
Quindi questa è è una delle questioni, non è l'unica perché ritorno anche su questi sul listone, adesso loro, con un emendamento, la terza revisione del testo, perché loro hanno presentato un testo, poi Antes han, presentato un testo bis dopo le audizioni di molti nazionalisti che vorrei,
E ce ne sono molti in sala ringraziare perché mai come questa volta alle audizioni hanno avuto un ruolo anche oggettivamente hanno anche rafforzato l'azione delle opposizioni, la in larga misura hanno fatto un secondo testo adesso hanno presentato altri quattro emendamenti e non hanno finito perché ne hanno ripresentato uno non più tardi di cinque minuti fa adesso stiamo cercando di capire che cosa c'è scritto.
Alle anni hanno capito che il tema di chiamarlo listone richiamava i problemi che sono stati descritti prima, adesso li chiamano listini circoscrizionali, però no, non risolvano la questione delle questioni, cioè mediamente saranno da due a tre i nominativi per ogni circoscrizione di questi listini bloccati, votando quelli, però automaticamente si contribuisce a votano e altri 67, se sono tre o 68, se sono due alla Camera e poi fate i conti per quel che riguarda i 35 del Senato, al Senato si aggiunge una questione che giustamente ha ricordato ancora oggi, professor Villone in un articolo, cioè il premio nazionale al Senato, cioè al rispetto del 57, comma 1 su cui devo dire alla comunità riduzione liste. Ha una posizione però un po'differenziata, diciamo
Ma quello che vorrei sottolineare magari poi chi interverrà dopo di noi, poi anche aiutarci, è che loro hanno tolto il ballottaggio, cioè la l'elemento più grande della modifica dal primo teste secondo e il ballottaggio, ma in realtà non reggeva assolutamente, non avrebbe retto a una verifica così come l'han costruito col livello 35%.
Per non avrebbe.
Retto all'urto, diciamo della Costituzione, lo hanno superato però in una maniera che noi giudichiamo molto dubbia da un punto di istituzionalità, perché perché il raggiungimento del 42% alla Camera, per esempio, è diventata condizione necessaria, ma non più sufficiente,
Bisogna che la stessa coalizione ottenga il 42% anche al Senato, in un bicameralismo paritario, in due organi che costituzionalmente sono totalmente autonomi, di fatto li si fa diventare fratelli, sia mesi quelli che però, diciamo, sono totalmente collegati uno all'altro e questo io credo che sia un problema molto molto serio,
Il premio in misura fissa.
Ha un effetto in realtà numerico, diciamo che può aiutare. Per alcuni versi, però, il problema vero è che non supera il test di proporzionalità. Questo è il punto vero, perché dico questo perché, ovviamente, il calcolo che vi deve essere fatto e chiudo dando due numeri così ci capiamo come si fanno i conti. 400 sono i deputati da eleggere uso, la Camera dovete togliere 8 del 8 dell'estero, 7 del Trentino Alto Adige e uno della Valle d'Aosta si arriva a 384. A quel punto ne togliete 70 per il premio ne rimangono 3 14. Questo vi serve per trasformare immediatamente il sondaggio in seggi e tra i 14 si ricorda perché il Pi greco, cioè se avete il 5%, se un partito ottiene il 5%, si fa 5 per 3 14 fa 15 al massimo, diciamo con voti dispersi, può diventare 17, quindi in realtà i se il premio, la divisione
La ripartizione proporzionale non si fa su 384, ma su 314, quindi l'impatto numerico è inferiore, però però non non supera lo stesso, perché il 42 può portare al 55 quindi 13 punti percentuali. Sono me lo diceva giustamente il giornalista non lo faceva osservare, poi ho finito eh oh è la somma di Forza Italia e Lega messi assieme, cioè è un premio che di fatto fa diventare il secondo partito diventa secondo partito della coalizione di centrodestra, usando un'immagine un po'forzata. Insomma, noi siamo all'inizio di una battaglia lunga. Vorrei, visto che ci sono diversi colleghi in Aula in sala, chiedo scusa ricordare che abbiamo fatto 35 euro di commissione, siamo riusciti a fargli votare soltanto meno della metà degli emendamenti, adesso si passerà all'aula. Stamo chiedendo però tempi rispettosi di una riforma, di un di una legge elettorale che ha, come giustamente ricordato jolly su una valenza costituzionale, perché il tentativo è anche qua di forzare ulteriormente sui tempi già fatto in Commissione. Noi abbiamo fatto tutto l'ultima parte della Commissione, avendo tre minuti di tempo per ogni emendamento.
Grazie ragionava sul fatto che tra Minotauro, pi greco rischia di finire in tragedia, però speriamo di no, io ringrazio, grazie al Dect Gross, alla professoressa Cabiddu, al l'onorevole Giorgis, all'onorevole Fornaro, eccoci qua, posso chiamare mi han detto dalla regia, cioè da dal professor Zaccaria che è arrivato a Nicola Fratoianni eccoci qua co-leader è arrivato anche l'altro leader, l'alto co-leader Bonelli, buonasera Alleanza Verdi Sinistra e lo è non era in programma, ma insomma, se, se ci raggiunge sul palco volentieri, ascoltiamo anche il contributo di quest'altra parte dell'opposizione che ci sarà in aula durante la discussione della riforma della legge elettorale ben trovato
Eccoci.
10 minuti sono sufficienti, anche precoci, ben trovato anche Angelo Bonelli.
Prego.
Quattro minuti credo che siano sufficienti, anche perché ho ascoltato almeno gli ultimi due interventi Giorgis, Fornaro e diciamo non è che ci sia molto da aggiungere sulla natura di questa forzatura, di questo colpo di mano è stato detto in modo molto chiaro, Giorgia Meloni tenta di imporre il premierato per via di legge ordinaria evidentemente,
Si sono accorti e accorte dalle parti della maggioranza che continuare a tentare di cambiare la Costituzione non porta benissimo.
E dunque provano in un altro modo, ignorare questo no, non diciamo, non riduce per nulla alla gravità di quello che sta accadendo e impone a tutti a tutti noi, lo faremo in Parlamento, è già stato fatto in Commissione, lo faremo alla Camera e poi lo faranno al Senato l'opposizione più netta, chiara, radicale a una proposta che anche qui come è stato detto poco fa è inemendabile e la prima cosa che vorrei dire siccome adesso c'è un gran dibattito, ma voi che fate sulle preferenze che fatte su questo che fate su quest'altro.
Io penso che nel quadro di questa legge non c'è niente da fare e credo che le opposizioni farebbero assai bene ad assumere in aula, anche nei passaggi di natura tattica, quando si tratta di decidere come si vota su questo o su quest'altro punto farebbero assai bene ad assumere un profilo netto che renda plasticamente visibile e comprensibile il fatto che questa legge inemendabile per la sua natura diciamo eversiva dell'assetto costituzionale primo, secondo e chiudo subito, forse anche in meno di 4.000, ma no, ma è,
E Roberto a botte non è che bisogna per forza parlare un sacco, diciamo quando lei è d'accordo con quello che ha ascoltato e non c'è bisogno di ripetere con altre parole, è un viziaccio che noi spesso abbiamo Maio è uno di quei vizi di da cui cerco di curarmi. Mettiamola così la l'altra cosa che però vorrei osservare, oltre a ringraziarvi per questa bella iniziativa e anche, come ha fatto giustamente Federico, per il lavoro che costituzionalisti costituzionalisti hanno fatto con le audizioni dando, diciamo, una mano non indifferente e l'altra osservazione che però vorrei fare riguarda la natura di fondo dei sistemi elettorali e il modo con cui, da molti anni e bisogna essere onesti, non solo la destra bisogna essere onesti con noi stessi affronta il nodo, diciamo, di dare delle regole e delle leggi elettorali della crisi della democrazia. Il nodo della rappresentanza sono molti anni che la prima delle preoccupazioni ha a che fare con il modo più efficace con cui deformare l'esito delle elezioni. Questa roba non funziona e io non so come lo dobbiamo dire più sarà che io sono, diciamo, un antico proporzionalista, ecco per convinzione, se mi dicessero che legge vuoi io farei un proporzionale. Ecco un bel proporzionale puro, perché io penso che per ricostruire credibilità, naturalmente so che ci sono del anche lì delle criticità. Adesso non ho il tempo di approfondire, si si possono immaginare tanti strumenti, ma per ricostruire credibilità bisogna fare i conti una volta per tutte, col fatto che o la politica è in grado, attraverso la proposta che mette in campo e la sua capacità, anche poi di dargli conto quando ha vinto le elezioni, quando capita e di non tradirla o è in grado di ricostruire per questa via una relazione tra i cittadini e la politica per ricostruire la rottura che si è determinata. Che cos'è la sfiducia se non la rassegnazione, cioè l'idea che alla fine, se vince quello, vince quell'altro per te, per i tuoi problemi concreti non cambia nulla. Questo è quello che ha prodotto in questo Paese la rassegnazione all'allontanamento dalla politica, persino dal voto. Allora io penso che con questo nodo di fondo dobbiamo fare i conti una volta per tutte, perché se ci pensate, l'ultima frase è da quando è stato introdotto in questo Paese la cultura del maggioritario che la tendenza allo svuotamento delle assemblee legislative a favore degli esecutivi e poi col premierato del capo unico
Va avanti inesorabilmente, io penso che prima o poi questo nodo di prospettiva dobbiamo riprenderlo seriamente in mano, grazie.
Agli altri quattro minuti, lì lì.
10 anni. Volevo dirti che adesso sentiamo Angelo, però dopo c'è Riccardo Magi, io non vedo bene la platea, ma ero Riccardo no, volevo chiuderlo subito, no, no, chiedevo soltanto di aspetta, no, dico gli chiedevo di aspettare il secondo gruppo di parlare dopo il secondo gruppo, quindi i politici intervallo no gli altri va bene quindi a te la domanda su Bonelli.
Perché non c'è una domanda, c'è una chiosa, diciamo a quello che ha ascoltato finora e diciamo se se condivide, ma credo che sia una domanda piuttosto retorica l'idea che non solo voi, ma anche le altre opposizioni dovrebbero non scendere a patti su nessuno dei punti, neanche quelli su cui si è idealmente d'accordo durante la discussione di questa riforma.
Bnl. In molti lo abbiamo detto, noi lo ribadiamo, questa è una legge assolutamente inemendabile perché introduce veramente una torsione autoritaria del progetto di Giorgia Meloni. Del resto ieri sera non ne ha fatto mistero, ma noi sapevamo. È una strategia che adesso investe il percorso. C'è un meccanismo dell'Agip che dice che, invertendo i fattori, il prodotto non cambia, ovvero la in prima immaginava di avviare il percorso del premierato e poi fare la legge elettorale. Insomma, adesso, con la legge elettorale anticipa un po'la visione di una riforma che va in quella direzione. Immagina la Presidenza della Repubblica e quindi questa è una legge assolutamente inemendabile per una serie di questioni che oggi qui le ho sentite e me ne abbiamo sentite nella nell'audizione e pone un problema molto serio di credibilità anche della nostra democrazia. Ha ragione Nicola quando ricorda che non è solamente responsabilità di questo, adesso, al governo, se abbiamo avuto un atteggiamento, una postura che, ogniqualvolta si avvicinavano le elezioni, c'era qualcuno che pensava di poterle magari di farsi ritornare a fare il presidente del Consiglio modificando la legge elettorale, e devo dire che è andata male un po'tutti quanti di chi ha fatto quel tipo di operazione dal POR si porta sfiga sfortuna. Diciamolo dire, però c'è un problema che attiene alla qualità della nostra democrazia, che non può subire continui cambiamenti a seconda di chi governa
Penso che una democrazia matura e, da questo punto di vista, deve costruire la vera stabilità che nella stabilità della proposta del modello elettorale che lo strumento principale dell'esercizio della democrazia stessa e noi, come Alleanza Verdi-Sinistra, guardiamo con molta preoccupazione questa torsione autoritaria che si legga né si legge nella legge elettorale ma si legge anche in quello che sta succedendo nel servizio pubblico radiotelevisione nel nostro Paese perché le 2 cose non è che siano tanto disgiunte sono estremamente collegate Giorgia, Meloni sta mettendo e la destra sta mettendo.
Sotto controllo ormai totale, venerdì prossimo verrà presentato il palinsesto della Rai, che rappresenta il totale controllo di tutto tutto quanto ecco, allora a questo punto lo dico a Giuseppe Conte a Nicola non glielo devo dire perché ce lo diciamo sempre e lo dico a due ah, quindi è di Schlein, glielo dico a Riccardo Magi, lo dico a tutti coloro i quali oggi hanno qualità a cuore la qualità della democrazia che effettivamente anche legata al servizio pubblico radiotelevisivo. Non possiamo avere più tatticismi o,
Utilizziamo questa fase con una fase molto delicata, per dire in maniera molto chiara a che la legge elettorale è inemendabile, B che dobbiamo anche difendere con una determinazione forte, anche con decisioni molto molto importanti e estreme da questo punto di vista e quindi in questo senso la direzione che dobbiamo prendere, una direzione molto, molto forte in difesa della democrazia, della qualità della democrazia del nostro Paese. Grazie grazie, grazie. Angelo. Allora gli Agnelli, mentre loro scendono se sale il secondo gruppo secondo gruppo che è formato da Massimo Giannini, Gherardo, Colombo, Monica Guerritore e Giuseppe Giulietti, grazie mille
E dopo, alla fine di questo gruppo, interviene Riccardo Magic, allora Massimo voi che siete atletici, potete salire agevolmente.
Se vuoi parlare da li puoi parlare da lì, cioè nel senso che non è che faremo una disputa tra di noi su salirono in salita, del resto è un luogo dove qualche volta salì, infatti non dovesse, diciamo, non è che non mi pare una cosa che ti passasse l'imbarazzo no no non perdere tempo,
Ah no.
No.
Va be'riporta, ora vi diamo microfono dopo quando, quando, quando ti chiami dove voi piccina Marianna, tubi, Marianna Gherardo al centro.
Detto uguale vicino al Gherardo, sedetevi dove volete.
Vicino a me è una grande gioia, ecco, eccoci qua, qui c'è la la corrente Articolo 21, allora andiamo velocissimi prima di lasciare il comando della nave a Siena bottone, e mi scuso in anticipo ma devo devo devo scappare via però insomma, comincio da da Massimo Giannini perché,
La la metto giù dritta, cioè neanche la separazione delle carriere della così appealing, come come argomento no, non era così pop, eppure.
L'informazione da una parte l'opinione pubblica sia sono riusciti a farlo diventare a far percepire alle persone l'im cosa c'è davvero in ballo e quindi, al di là degli effetti sulle carriere dei magistrati, si è capito cosa c'era in ballo e c'è stata una risposta. In che modo l'informazione in questo caso può rendere, diciamo più masticabili e più comprensibile nel suo impatto costituzionale e istituzionale? Questa è la la la, la comprensione degli effetti di questa riforma. Grazie grazie al PROF, grazie a tutti, è un piacere e un onore essere qui con voi oggi
E far parte di un tentativo, come dice giustamente tu Marianna di fissare al primo punto dell'agenda del Paese, ma quando dico del Paese non parlo delle Istituzioni, parlo delle persone in carne ed ossa, un tema che appunto all'apparenza.
Può non sembrare così coinvolgente e invece lo è in modo drammatico per parlare di questo parto da un flashback turno all'aprile del 1993, io lavoravo a Repubblica.
Mi ricordo quel giorno radioso all'indomani del quale Mario Segni, col suo referendum sul maggioritario, aveva trionfato, è aperto a un Paese devastato da Tangentopoli da Mani pulite, una stagione nuova di immense speranze che ruotava soprattutto intorno a un tema fondamentale che era la restituzione della polis al cittadino che se l'era vista sfilare via dalle mani nel corso della tangentopoli che sappiamo,
E attraverso un meccanismo di consociativismo pentapartito, tutto quello che sappiamo bene della Prima Repubblica che di fatto, aveva spinto i cittadini ad allontanarsi sempre di più, quel giorno Mario Segni entra in questa nostra redazione, Cina, eravamo ancora Piazza Indipendenza gremita di persone, c'era ovviamente Scalfari che officiava e mi ricordo che c'era questa,
Questo entusiasmo fortissimo, fortissimo, perché l'idea era proprio questa, Mario Segni lo disse Eugenio Scalfari lo scrisse il giorno dopo la democrazia ritorna in mano ai cittadini, lo dico perché son passati tanti anni da allora, ma a me pare che, al di là di tutti gli aspetti che sono stati già messi in evidenza finora che riguardano più l'assetto costituzionale e tutte le strade, le storture e le brutture di questa di questo melone Lum come è stato impropriamente o propriamente ribattezzato il punto focale di bellum minoritario Lodigiani però io insisterei sul Melone Helium perché glielo intesta Erei proprio
A quella che io chiamo la Chamanna, quindi non la mollerà e da questo punto di vista è roba sua gli italiani devono sapere che è roba sua e che il tentativo di trasformare la democrazia rappresentativa in auto Croazia elettiva e di questa destra com'è di tutte le destre del pianeta a partire da quella di Donald Trump,
Però dicevo che l'elemento fondamentale sul quale io, come operatore dell'informazione, insieme alla a questo magnifico gruppo di costituzionalisti che che il PROF Zaccaria ha messo in piedi, cercherei dibattere di più è proprio questo aspetto qua, cioè ormai le liste bloccate sembrano essere,
Diciamo un un arredo della casa irrinunciabile irrinunciabile e quindi i cittadini, che già si stanno allontanando sempre di più, palesemente dalla cosa pubblica, continuano ad essere tenuti fuori. Continua a prevalere la logica militarizzata delle liste bloccate, e quindi dei degli eletti scelti, ma non dal popolo sovrano, bensì nominati dalle segreterie di partito, il che fatto non da Silvio Berlusconi, ma da una leader populista come Giorgia, Meloni beh secondo me colpisce e può mobilitare l'opinione pubblica. Dico tutto questo perché io, per quel che riguarda il nostro lavoro di operatori dell'informazione, cercherò di insistere soprattutto su questo, ma penso che anche voi costituzionalisti su questo tema sarà utile che Battiato è sempre di più perché questo i cittadini forse lo capiscono e vanno nel solco del referendum di quella sulla giustizia di cui parlavamo prima. Guardate che la cosa fondamentale comprendere come
Ed è il nostro lavoro, noi siamo dentro un ciclo nel quale le regressioni democratiche avvengono e si producono senza che noi ce ne rendiamo conto.
Diceva Gianni prima le 3 riforme sulle quali hanno impostato la legislatura, poi non le hanno portate a casa, ma stanno lì e ora cercano vie alternative, ciascuna di quelle riforme singolarmente presa potrebbe determinare una reazione che è quella che Francesco Piccolo sintetizzò in un suo libro di alcuni anni fa che si intitolava il desiderio di essere come tutti quando raccontava della sua fidanzata eravamo in piena epoca berlusconiana e il Cavaliere cominciava con le sue leggi ad personam e comincia con le regga le rogatorie e più piccolo s'indigna e la fidanzata dice,
Erogatori che sarà mai e poi passa qualche mese e arriva il lodo Schifani, dice porca miseria e lo schifo va be'ma, le e la fidanzata ma che sarà mai e poi Berlusconi va avanti su questo crinale de devastante e ogni volta la Segre, la, la fidanzata dice e che sarà mai, e alla fine, infatti piccolo la soprannomina che sarà mai, ecco noi di che sarà mai in che sarà mai facciamo la serie, non reagiva esattamente noi ci facciamo sfilare dalle mani il bene più prezioso che abbiamo, che è la nostra possibilità di incidere sulla democrazia, e concludo su questo quindi e lo dico da giornalista di Repubblica mi fa piacere che l'abbia citato Bonelli prima il tema dell'informazione è fondamentale, perché guardate che queste destre qui questo tipo di operazioni
Le fanno investendo sul nostro disincanto e sulla nostra disinformazione o, peggio male, informazione che transita attraverso l'ibridazione del potere politico con il potere digitale, che oggi è diventata una leva straordinaria per avvelenare i pozzi negli Stati Uniti e pro quota anche da noi quindi sta in noi reagire e concludo dicendo io non mi sognerei mai di paragonare la fase storica che stiamo vivendo al nazifascismo, ma qualche mese fa è uscito un film molto bello che si intitolava Norimberga non so chi di voi l'ha visto il processo a Gearing e agli altri gerarchi nazisti e a un certo punto
Un sergente tedesco ebreo
Pentito parla con lo psichiatra che aveva in cura tra virgolette in cura, ci parlava con Gearing e gli dice vuoi sapere perché tutto questo è successo, perché noi abbiamo lasciato che accadesse perché tante persone si sono ritratte e poi si sono ribellate quando era troppo tardi, allora compito nostro che facciamo informazione, pensiamo alla Rai pensiero, c'è qui Andrea Vianello che un amico potrebbe raccontare il trattamento che subisce, uno, che vuole stare con la schiena dritta dentro la Rai, ci aggiungo, Sigfrido, Ranucci e oggi in modo particolare, mi fa piacere ricordarlo, ecco, noi non vogliamo eh
Non dobbiamo essere quelle persone, grazie.
Diciamo Kiev e vigile da da tempo e fa in modo anche che lo lo lo si rimanga noi è sicuramente Gherardo Colombo, che da anni porta avanti una sorta di pedagogia capillare dei valori costituzionali, a cominciare dalle scuole, anche quelle, diciamo, molto, molto precoci e quindi la domanda a lei Colombo non può che essere una cioè,
Come se il cittadino elettore, magari che segue la politica, si sente.
In qualche modo legittimata, ad allontanarsene per tutte le ragioni che abbiamo detto, come si fa a far passare nelle generazioni, nelle fasce dell'igiene delle generazioni più più bassi, più più giovani, l'urgenza di questa ulteriore mi viene da dire dopo marzo difesa dei valori costituzionali,
Si è messo il timer, un professionista.
Riescono a rispettarlo, ma lei mi davo pure Massimo un calcio negli stinchi, chi è così, mi fermo, beh meglio negli stinchi che altrove.
Sì, va bene, ma magari così no, allora no, ho già ho già sprecato 30 secondi.
Secondo me.
Sarebbe necessario indispensabile per riuscire ad avvicinarsi il più possibile alla concretezza delle situazioni che vivono i cittadini ecco, noi il rischio che corriamo è ed è un rischio molto forte, è quello di stare sui discorsi che beh, insomma, fanno passare le cose tra persone che se ne intendono e però alla fin fine escludono coloro che non hanno il linguaggio che non sono in grado di comprendere il linguaggio allora cominciamo EYOF insomma, sono quei quattro minuti più o meno,
Cominciamo proprio dalla cercare di definire il termine è di minoranza.
Eh, perché noi, quando pensiamo a minoranza, perdiamo poi pensiamo alle forze politiche, ai partiti, beh, insomma per quanto le persone sono distanti dai partiti, dalle forze politiche.
Cerchiamo di vedere un pochino chi è minoranza nel Paese e allora, per esempio, io, essendo vecchio, sono minoranza.
Beh, insomma dai C he s so nomina forse siamo l'unico Paese in cui invece no, come siamo l'unico Paese in cui forse si alzò minoranza anche qua no, attenzione perché l'emiro, la minoranza non è data dai numeri.
è è data dalla e dalle possibilità o dal potere, anche le donne sono più dei maschi, eppure sono sostanzialmente mettere mano tra virgolette se vogliamo minoranza o no.
E avete basso tasso di occupazione femminile, bene o male, l'estate più in casa e vi occupate di più dei figli che erano dei maschi, i maschi sono più liberi delle femmine, okay è e allora le donne sono minoranza ma commesso una minoranza, i vecchi c'è stato qualcuno che qualche anno fa ha proposto di fare una legge che affermasse il diritto di voto a 65 anni,
è certo che siamo in più.
Sotto il mo il ed sotto il profilo dei numeri, ma come poteva e sicuramente ce ne abbiamo di meno perché insomma, quanti sono gli ultra novantenni che o per dir di no, eh eh eh, poi anch'io che diamo a 80, insomma lo sento quanti bisogni o io che non hai tu, per esempio no, e perché io ho bisogno di un'assistenza sanitaria che anche io e va be'questo qua sta diventando, lo sapevo sennò sennò non facevo l'esempio,
Quindi torniamo alle minoranze, entrare entra e nei problemi dei cittadini e far loro vedere e che attenzione.
E scollare la rappresentanza.
Effettiva dalla rappresentanza fittizia vuol dire togliere voce, ma soprattutto togliere diritti a chi è minoranza a proposito della dell'altra legge che io non condivido, fa niente di riforma costituzionale da 630 a 400 e da 315 a 200 beh, insomma, ci son state delle Regioni,
Delle province, dei luoghi che hanno perso la possibilità di essere rappresentate in Parlamento sono questi discorsi che servono, è questo che è necessario far passare, e allora bisogna andare in giro, io vedo che siamo in tanti, non è pieno, ma quasi e qui bisognerebbe magari che io cadessi no ma forse uno o più noto di me cadesse Judi discendendo allora si fa notizia e quindi eh eh,
Ricordatevi che all'inizio della campagna referendaria sia veramente in pochi e poi via via si è cresciuti perché si è cresciuti perché si è riusciti a trovare le parole, quello che abbiamo bisogno di fare quello che ci serve, quello quello di cui abbiamo bisogno, soprattutto secondo me soprattutto è riuscire a trovare le parole attraverso le quali far sentire alle persone che non è un problema della politica,
è un problema della gente, grazie grazie,
Impeccabile Gherardo Colombo, adesso dalla platea.
Giusto dalla platea anch'io, Monica Guerritore, e a proposito di trovare le parole ci affidiamo alle sue.
C'è il microfono.
Allora voi state rispondendo a tantissime domande che io mi faccio in genere che adesso o di cui ho la risposta.
Quello che io posso dire da giù da platea è che il caos degli anni in cui viviamo è un caos che crea grande disordine e quindi, ovviamente, il risposta più semplicistica è sempre quella dell'uno solo al comando. Faccio io e vi tolgo il problema e questa è la prima risposta. Quello che secondo me è bisogno. È molto importante che voi, giornalisti e tutte le persone che si impegneranno da qui al alle elezioni possiate fare è proprio quello che ha detto adesso Colombo, cioè far percepire attraverso le parole il pericolo far percepire l'importanza del momento in cui viviamo, che è diverso da analizzarlo. Noi lo analizziamo tutte le sere, guardando le vostre trasmissioni, ma il pericolo, la paura, quello che può accadere è che è una strategia che noi sappiamo che c'è la strategia di arrivare all'uomo, solo al comando, alla donna, sola, al comando per risolvere i problemi. Ecco, questa è una cosa molto importante, ma il che cosa a che cosa deve servire deve servire a dire ai giovani abbiamo bisogno di voi perché quei posti in Parlamento, in un modo o in un altro il campo largo deve trovare il modo di accoglierli, questi giovani che si possano piazzare nel Parlamento e non farsi spostare da lì con un premio di maggioranza pericoloso. Quindi, se voi siete tanti non ci riusciranno.
Basta grazie
Beppe Giulietti, la domanda in fondo è la stessa, cioè la categoria Q, come ne esce bene possibilmente da questa sfida di traduzione.
Ora parlo anche della categoria che un pezzo del problema e una parte della categoria e, come dice Giannini, ma dai non faranno anche questa attenzione, c'è un'area grigia che pensa che si può passare anche questa asticella attenzione, io voglio partire con alcuni grazie, se posso 1,
Non solo al professor Zaccaria, ma tutti Gianni a tutti, alle costituzionalista, ai costituzionalisti che vedo in platea, che hanno fatto una campagna per il no quando molti giornalisti dicevano la battaglia è persa, la battaglia è persa e loro non hanno piegato il capo, insieme a moltissimi cittadini e magistrati, ma non solo la seconda, se posso, noi ne abbiamo un signore di un fondo, si chiama Francesco, Cavalli e l'uomo che dalla voce ad ogni iniziativa di don Ciotti e a tutte le marce della pace basta andando in diretta. Facciamo un applauso ai tanti che ci stanno ascoltando da tutta Italia oggi
Per fargli sapere che il teatro è pieno, no, onestamente, oggi essere un teatro pieno a Lettere a Roma, insomma eroi civili e noi costituzionali.
Se uniamo i puntini uno per uno, lo hanno fatto meglio di me e gli altri il quadro diventa chiaro e non è chiaro solo per gli addetti ai lavori e noi dobbiamo essere capaci di spiegarlo ai milioni di persone, come è successo per il referendum la tentazione di prendere tutto di anteporre il dominio il dominio nel senso classico ai controlli e al bilanciamento dei poteri ma questo è l'essenza di ogni legge bavaglio, ecco perché riguarda i giornalisti.
Sbaglia tra i giornalisti, chi dice non mi riguarda, non solo tre giornalisti la legge elettorale, truffa, ci ricorda, ci riguarda perché subito dopo l'eventuale disastrosa approvazione non so se è chiaro vanno in votazioni bavagli per i magistrati sono già pronti.
Vanno in votazione i bavagli per i giornalisti, ma quale Media Freedom Act questo Paese ha affossato la direttiva europea sulla libertà di informazione nella parte Rai, ma anche tutela dei giornalisti, spiati querele, bavaglio, aggressioni ieri è uscito l'ultimo rapporto europeo ci pone dietro l'Ungheria e non è una polemica, sono i rapporti europei, basta leggerli, basta leggere, dice che c'entrano gli altri, ma qui c'è Gherardo Colombo, altri parleranno, ma scusate, ma tutte le leggi approvate sotto nel segno della sicurezza, anzi della insicurezza collettiva, persino la legge sulla caccia
I ddl sicurezza, le multe, le aggressioni agli studenti che hanno manifestato per Gaza, la denuncia degli insegnanti che hanno fatto le iniziative della scuola sull'antifascismo, le manifestazioni sulla diversità, ma uniamo i puntini, sono milioni coloro che subiranno un danno da un'idea del comando senza controlli,
Non credo che sia difficilissimo, se spieghiamo questo Bonelli, ha parlato, ha fatto bene della Rai, ma che cosa devo dire sulla Rai?
Ma il prossimo palinsesto del 3 luglio è diventato un pericolo pubblico Caterpillar di Massimo Cirri dopo 29 anni. Stefano Massini. Perché ha parlato di Matteotti da Serena Bortone, è diventato un problema, Stefano Bollani Saviano, fu cacciato su richiesta di Salvini. Molti dei miei colleghi, o almeno alcuni, hanno fatto finta di non saperlo, qualcuno ha detto, ma sono esterni, Rai mica, possiamo scioperare per dire no, era un pezzo di libertà che ti stavano fregando se non te ne accorgi e te ne accorgerai per parafrasare Bertold Brecht, quando verranno a prenderti e Turley Ray-Ban stolto, non troverai più nessuno dei tuoi simili, pronto a seguirti
Se posso ai parlamentari, so che avete già una mezza idea da due anni e sequestrata alla vigilanza.
è intervenuto Mattarella a due volte, il presidente ha parlato di qualcosa di, ma cosa si aspetta a occupare la vigilanza e ha denunciato le massime autorità dello Stato?
Non è una manifestazione di radicalismo, forse di radicalità democratica, ma si può consentire di andare a votare con questa legge elettorale con le authority che guardano senza sanzionare Roberto, come è successo al referendum per il no e con la vigilanza chiusa, ma neanche un mio nemico consiglierei di votare in condizioni abnormi dal punto di vista della legalità democratica ho terminato,
Quello che sta accadendo ci fa capire di non non cascate nella guerra dei selfie non c'è nessuna guerra dalla FIAT, non c'è nessuna fiera delle vanità e il percorso di Trump, quello che segue la Meloni sono uniti in profondità da un'idea del ribaltamento delle Costituzioni democratiche, non è un amore passeggero e un amore strutturale.
Un tempo Cuperlo che porta alla figlia della democrazia costituzionale e parlamentare, ultima cosa abbiamo terminato.
Attenzione.
Io credo che non lo so, lancia una proposta, non è mia la proposta, non solo non vorrei passare per mitomane l'ho rubata Zaccheria, i costituzionalisti che lunedì mattina ci fanno dei corsi di alfabetizzazione che io poi non recepiscono, ma la colpa è mia, gli atti di Articolo 21 su più svegli,
Io credo che da qua possiamo lanciare un'idea.
Sulla base dei comitati per il No al referendum, costruiamo i comitati per il No alla truffa elettorale, costruiamo l'in tutta Italia, non i giornalisti, tutti tutte le associazioni, io non amo il campo largo, guardate, io amo il campo larghissimo.
Io vorrei un campo che va dalle suore di clausura ai centri sociali per la costituzione Jovanotti, con larghissima Madre Teresa, se gli do no Che Guevara basta leggere tutti, ben ciclica, di Leone sedicesimo è molto più avanzata.
Di mo di Leone quattordicesimo è molto più avanzata di quello che dico io.
Chiudo con due raccomandazioni, la prima l'hai, fatto tu Massimo.
Hanno individuato i possibili sicari dell'attentato a Ranucci, stanno cercando i mandanti non solo gli mandiamo un abbraccio di solidarietà, ma i mandanti possono essere molti perché lì attorno si era creato un maleodorante clima che auspicava l'eliminazione di tutto il giornalismo di inchiesta, quindi attenzione perché non è uno scherzo l'ultima cosa materialisti ma la fanno fare a me.
Uno abituato ad altre feste e ad altri luoghi, siccome anche la libertà va pagata con un modesto contributo, si usava dire alla stampa e propaganda fuori quando uscite c'è un bar e c'è anche un gabbiotto mariuoli, se mettiamo 5 euro, ci paghiamo anche queste inizia 10 10 10 10 10 grazie.
Grazie a Giuseppe Giulietti, grazie Gherardo, Colombo Massimo Giannini, a Monica Guerritore e lascio il timone a Serena bottone, vi ringrazio e vi saluto scappo, grazie grazie grazie a tutti e in bocca al lupo per la diretta di stasera è stato facciamo salire nascere Piccardo, Riccardo Magi, certo è stato un piacere ascoltarli super istruttivo,
E quindi passeremo adesso, ha, diciamo, ricollegarci a quelle che sono le le criticità del della TARI posta di di di riforma elettorale, Riccardo Magi, sta intanto.
Infatti ha fatto salire, Riccardo Magi, poi bambina devi farli scendere, però prova uguale uguale non è sensing, va be'd'accordo, si intreccia con l'altra, Riccardo sennò viene viene espulso se se ti comporti male, ma peraltro diciamo alla tradizione politica a cui appartiene Riccardo Magi anche diciamo una forte esperienza in materia di battaglie civili e di opposizione.
Diciamo anche con tutti, in tutti i modi, a quelle che sono appunto le minacce democratiche che appunto voi considerate per questa legge e volevo capire cosa avete in testa legge inemendabile, si è detto e quindi posso dire una cosa Riccardo prima che parli, cioè siccome c'erano dei fotografi io ho fatto in modo che tu fossi fotografato insieme agli altri capito, quindi la foto si è allargata, c'è anche Riccardo dopodiché queste foto e io lo dico per il bene loro non hanno mai portato fortuna, quindi facciamo nemmeno possibile, però,
L'OLAF, la foto, allora allora grazie grazie, Roberto e grazie a Gianni grazie a tutti voi, ma io.
L'altra dell'altro giorno, quando c'è stato la discussione generale, intendevo.
Comunicare qualcosa il più possibile al Paese, all'opinione pubblica, ed è esattamente lo spirito che ritrovo qui in questa iniziativa di questa sera, io credo che noi dobbiamo dirci chiaramente che l'obiettivo è quello di far saltare questa legge elettorale scellerata ora.
Io ho mostrato l'ho riportato qui se mi aiuti in aula questa cosa, che è un fac-simile della scheda che gli elettori avrebbero lì davanti a noi, che è giusto, è giusto o no? Sotto ciò ha aggiunto una mia considerazione, che è quello che poi ha determinato, diciamo la, l'espulsione, l'espulsione, il tuo voto non conta, ma appunto ne ne sono certo di questo, però io credo che io credo che questo questo tipo di scheda elettorale, che come vedete riporta in alto qui vanno i simboli delle varie liste con i nomi dei candidati bloccati al proporzionale e poi il listino o listone per l'attribuzione del premio di maggioranza, questa scheda rappresenta la rinuncia al diritto di voto libero, eguale democratico per i nostri cittadini. Questo noi dobbiamo dire perché, se è vero che oggi
Con il Rosatellum già abbiamo le liste bloccate, per carità, e abbiamo quel minimo, diciamo, di residuo di scelta, che rimane sul collegio uninominale che poi ovviamente, sappiamo non essere in questo. In questa configurazione qui non c'è proprio più nulla da scegliere. Sono decine di nomi bloccati che il cittadino o Ingoglia completamente ne prende atto oppure non vota e poi quindi ho fatto vedere in aula quale secondo me sarebbe stata la reazione di molti cittadini naturale e sana, cioè quello di strappare la scheda consapevole della gravità del gesto che indicavo cioè strappare una scheda elettorale ma per segnare questa opposizione intransigente che noi dobbiamo fare
Cosa c'è in più e qui mi rivolgo anche ai molti giuristi costituzionalisti che ci sono?
C'è un altro fatto, il nome più importante non c'è in questa scheda.
Il nome più importante non c'è, perché la legge dice che per essere presentabili queste liste, cioè per essere legittime ed andare sulla scheda ed essere votabili dagli elettori devono essere collegate a un nome che viene indicato come la persona che sarà designata per al Presidente della Repubblica per assumere l'incarico di presidente del Consiglio. Questo non è solo un vincolo politico, non è come scrivere sul simbolo Berlusconi, presidente o Salvini Premier, che non gli ha portato bene a nessuno dei due, perché diciamo così, alla fine è diventato presidente del Consiglio quella che non ce l'aveva sul simbolo. È un vincolo giuridico, cioè se non c'è questa indicazione, le liste decadono e io penso lo dico qui ad Andrea d'Errico ad spadaccini a tutti gli altri costituzionalisti. Io penso che questo sia un elemento di incostituzionalità. Patente, perché hai voglia poi a dire ah, fatte salve le prerogative del presidente De del Presidente della Repubblica, non c'è niente da fare, salvo tu gliel'hai tolto alle prerogative, perché se hai fatto in modo che quelle liste siano legittime, siano votabili, cioè se se uno di noi non presenta questo nome, decade la lista, allora questo è
Questa è la riforma costituzionale attraverso la riforma della legge elettorale, nel dibattito del 1952 che ho citato in aula l'altra mattina, non solo, Piero Calamandrei, non solo Palmiro Togliatti, ma Giorgio Almirante, che era relatore di minoranza della legge, truffa, accusava la Democrazia cristiana di fare la riforma costituzionale non passando attraverso la porta della revisione costituzionale ma la porticina della riforma elettorale.
Questo è il nodo e Moro, l'unica cosa che gli rispondeva era eh, però il premio, noi della legge truffa lo diamo a chi ha raggiunto la maggioranza, 50% più uno dei voti qua non c'è, perché qua c'è il 42, è vero che è un premio più contenuto non si arriva a cui la maggioranza monstre della legge truffa ma si trasforma per tornare a quello e concludo che diceva prima Gherardo Colombo, a proposito di minoranze si trasforma una minoranza nel Paese in un'ampia maggioranza nel Parlamento e questo non è tollerabile. Allora io chiedo e concludo davvero
A tutti i paladini che ci sono, anche nell'area centrale o centrista alla quale vengo riferito, di solito sono i paladini della democrazia parlamentare, del liberalismo, io non li sto sentendo e non li sto vedendo agitarsi, indignarsi, mobilitarsi perché con una legge del genere,
La democrazia parlamentare non esiste più, non esiste più allora, dopo la giornata di venerdì dopo, dopo la mia espulsione, noi abbiamo lanciato un appello, questo è un fatto significativo contro il melone illum on line senza informazione ha raggiunto 25.000 firme in tre giorni.
Io credo che stia accadendo qualcosa nel paese, che ci sia che si stia svegliando una sensibilità sulla sulla portata, sulla portata cioè sul fatto il tuo voto non conta, non è questione, diciamo, di scelta di partiti, è questione di un salto di qualità in negativo che noi rischiamo di fare attraverso questa legge qui e infine chiudo davvero l'argomento della governabilità.
E della stabilità, perché sempre ci troviamo a un certo punto nei contenitori televisivi. Ebbe però serve la stabilità e serve la governabilità, ma questo è un inganno, ma questo è un inganno scusate, ma oggi il problema è dato dalla proposta politica. Se ci sono proposte fragili, coalizioni fragili e partiti fragili non è, e l'esperienza del passato ci dimostra che non è costruendola tavolino, che reggono le maggioranze. Non è dandogli un bonus di voti in Parlamento che reggeranno le maggioranze reggono sulla proposta politica. Reggo sulla credibilità nel ricostruire il rapporto con i cittadini. Scusate la raucedine e tra l'altro diciamo quest'con questa legge elettorale, grazie, Riccardo Magi, diciamo sì cardiaci, questo governo si sta avviando per essere uno dei più longevi della nostra storia repubblicana. Allora no, io volevo solo dire che mentre Riccardo ci ci lascia ascendendo rapidamente,
Se volete tenere il loro no, lo lasciamo, perché così l'esame no, volevo soltanto dire che intanto salgono le persone del terzo gruppo, Lorenzo spadaccini, Roberta Calvano, Gianluca Passarelli, Agostino Giovagnoli, Andrea aperti c'è però, mentre loro salgono e prendono posto, volevo dire che la mobilitazione è già partita e allora vuol ci sono anche altri che mi stanno scrivendo, ma intanto voglio dire che a questo evento hanno aderito,
Articolo 21 ha parlato Beppe Giulietti, il comitato Avvocati per la Costituzione di Bari, la rete palermitana per la difesa e l'attuazione della Costituzione, l'associazione Carte in regola.
Osservatorio per la libertà e la giustizia sociale, Sandro e Carla, Pertini, Salviamo la Costituzione, comitato, iniziative popolari, Coordinamento per la democrazia costituzionale, giustizia insieme, Questione, giustizia e associazione, voto libero e uguale volevo dire che noi,
Nei prossimi giorni faremo un gruppo e quindi organizziamo una rete per fece in tutto il Paese si possono costruire eventi grazie al cielo, i 170 costituzionalisti che fanno parte del nostro gruppo, ma tanti altri, immagino, parteciperanno a queste iniziative. Quindi volevo dire adesso credo che il senso sia quello di capire quali sono le criticità di questa di questa legge, allora bene e criticità che sono state, diciamo già abbastanza accennate e soprattutto per quel che riguarda il voto che non è uguale, soprattutto per quel che riguarda appunto anche le liste bloccate, forse potremmo approfondire, ad esempio, in che cosa
Il nel la, la legge che si sta per approvare lede.
L'uguaglianza del voto perché questo è stato un pochino accennato, però forse merita un approfondimento in più e poi passerei anche poi diciamo ditemi voi se so fermatevi voi su quello che vi interessa di più analizzare dei punti che vi do questo primo punto, il secondo punto, che è quello della stabilità, tant'è che questa legge sia anche auto don denominata stabili cum no, perché va verso questa idea che riscuote anche un certo consenso nel Paese, perché diciamo che tutti ricordano i governi balneari della Prima Repubblica, cosa che però in realtà non è più stata così per
Per le per la per la Seconda Repubblica, soprattutto negli ultimi, nelle ultime legislature, e poi ovviamente il tema delle liste bloccate, che, come sappiamo, sono state anche, diciamo, bocciate da due sentenze della Corte costituzionale e una che riguardava il famigerato e famosissimo Porcellum e l'altro l'Italicum che come sappiamo non han non entra in vigore perché fu bocciata la riforma costituzionale e perché il fatto che non vengano, diciamo così mandate,
Va garantita e la rappresentanza delle minoranze, che è qualcosa che la Costituzione dice, fa sì che questa legge sia, secondo voi, effettivamente incostituzionale, partiamo con la prima parte che riguarda appunto l'uguaglianza e non so vogliamo partire con spadaccini costituzionalista Brescia.
Sindaco, lei voleva dire tutt'altra cosa, ma io la farò sport musica.
Ho fatto un po'un quadro, poi è ovvio che i punti sono tanti, un po'li abbiamo già affrontati e sarò un po'antipatica con i tempi, ma insomma, cerchiamo di entrare nei quattro minuti, grazie infinite gentilissimi, cercherò di rispondere alla domanda, volevo solo precisare che non solo di Brescia, ma dell'Universitas Mercatorum va bene qua c'era scritto, Brescia ma cruciale, sempre così nelle migliori famiglie l'eroe Zacapa poi chi di Nessuno è perfetto, come disse il famoso fino alle 2 film
Sì, sì, vai vai okay, allora sì, ovviamente loop.
L'uguaglianza del voto è un principio costituzionale cardine, è inutile ripeterlo e.
La legge elettorale che viene proposta in realtà realizza una violazione del principio di uguaglianza del voto sotto diverse prospettive. Ora abbiamo parlato del premio di maggioranza finora come forma di trasformazione delle elezioni parlamentari, in realtà in un loro snaturamento nell'elezione diretta, in realtà di un altro organo che non compare sulla sfida scheda ma è la vera domanda che si rivolge all'elettore, ma naturalmente anzitutto il premio di maggioranza è anche una violazione del principio di uguaglianza, perché è la trasformazione di una minoranza in un'uguaglianza e vuol dire che il soggetto vincitore riceverà un numero di seggi molto superiore rispetto al numero
Dei voti che sono richiesti alla parte perdente per ottenere un numero di seggi inferiori. Da questo punto di vista, il premio è uno snaturamento della forma di governo, ma anche uno snaturamento dell'uguaglianza dei voti, nel modo come vengono contati una precisazione quando votiamo con un sistema elettorale uninominale maggioritario, ovvero cioè nei collegi uninominali, tutti i voti contano uguali. Non c'è nessuna disposizione che trasforma una minoranza di voti in maggioranza semplicemente in palio un seggio in un collegio, scelgo fra spadaccini e Calvano esattamente calavano, ottiene più voti di me, può darsi che Calvano, non ottenga la maggioranza dei voti, magari è una minoranza dei voti, ma sicuramente se ha più voti di me e di Andrea vertici, è chiaro che deve essere eletta calvario del sistema con premio di maggioranza. Viceversa, c'è una disposizione giuridica specifica che dice questi voti, che sono una minoranza, sono trasformati
In una maggioranza, ciò comporta la circostanza, sul piano giuridico costituzionale che specificamente rispetto a questo sistema che dobbiamo chiederci è ragionare, mi vuole trasformare questa maggioranza e minoranza, perché violiamo in effetti all'esito di questa operazione proprio l'uguaglianza del voto e questa è la prima circostanza ce n'è una,
Altra disposizione che viola la uguaglianza in termini molto plateali, che concerne per esempio, la circostanza che ha aree geografiche diverse del Paese.
Si attribuisce una disciplina giuridica diversa alle elezioni.
Questo riguarda il Trentino Alto Adige, che questo sia vietato in linea generale, è ovvio, faccio solo un esempio che rende chiaro, non è che io, se fossi faccio per dire il centrosinistra, utilizzo il sistema che so proporzionale in Lombardia e il maggioritario in Emilia Romagna perché è chiaro che a quel punto massimizza gli in seggi in Emilia Romagna l'vinco tutti.
In Lombardia, dove li perderei tutti, invece mi ottengo la mia quota proporzionale, quindi è chiaro che nei sistemi elettorali non si può stabilire una disciplina elettorale diversa in un'area o in una o in un'altra area, qui è un caso in cui la disciplina elettorale nel Trentino Alto Adige è diversa radicalmente perché Elsa,
Perché, allora, qual è la ratio che, Eddie c'è una ratio politica, che posso esplicitare chiaramente e cioè la circostanza che il partito della
Minoranza linguistica, la street Tiroler Volkspartei non vuole mettere nel calderone nazionale i seggi che sono ripartiti in Trentino, perché se fossero messi nel calderone nazionale, rischierebbe di perdere un seggio. Ora non è una cattiva propensione, è quello della Sudtiroler Volkspartei a proteggere i seggi della sua area territoriale. Fatto sta che le altre aree territoriali, invece i loro seggi li perdono a favore di un plebiscito chiarissimo. Questa diciamo via via che aggiungiamo questi tasselli, ci rendiamo tutti conto di quanto sia fondamentale capire quanto sia difficile spiegare, però diciamo, visto che volete dare vita poi a comitati un po'sul modello della grande mobilitazione che si è avuta per il fortunato No al referendum. Tutti questi punti sono importanti perché e diciamo ci si chiarisce e si capisce anche noi giornalisti in che modo si debbono veicolare queste informazioni professoressa, Calvano, Unitelma, Sapienza, Roma. Qual è il punto sul quale, secondo lei, se dovessi spiegarlo ai suoi studenti
E si concentra la maggiore preoccupazione rispetto al l'incostituzionalità di questa legge elettorale. Bene, grazie. Allora innanzitutto prima di risponderle tanto scusate, vi dico che è arrivato, Giuseppe Conte, quindi appena poi lo vedremo comparire, magari lo aiutiamo, non so, ecco, lo vedo, ora lo vedo, ma da qui purtroppo le luci sono un po'vaccinati ma, insomma, eccoci. Vorrei prima di disporre d'essere innanzitutto ringraziare Roberto Zaccaria, al quale vorrei che facessimo tutti un applauso perché coordina e fa un lavoro splendido di coordinamento di questo gruppo di costituzionalisti, ha organizzato questa bellissima iniziativa, allora noi appunto siamo qui in quanto studiosi costituzionalisti, perché io già immagino qualche lettura, magari se qualcuno domani si ricorderà di noi sui giornali qualche qualche definizione e il solito gruppetto di radical chic che fanno la loro kermesse in un teatro in centro, ecco, non è così sudati, siamo poco radical chic, ve lo dico subito che i radical chic molto poco poco chic, allora molto radical, però noi siamo invece qui in quanto studiosi che appunto, prescindendo dalle proprie opinioni politiche, cercano di dare il loro contributo e sono stati più volte chiamati nelle audizioni parlamentari quando si discutono questi progetti di legge, a dare il proprio parere. Allora, come è stato ricordato benissimo da Cuperlo prima, noi abbiamo provato a dare questo parere e a evidenziare molte criticità, molti problemi di costituzionalità. Dall'inizio della legislatura sulla legge di attuazione dell'autonomia differenziata abbiamo visto che fine ha fatto di chiamata allargamento incostituzionale dalla Corte costituzionale. Abbiamo provato a dirlo sulla riforma del Csm della magistratura. Abbiamo visto per fortuna, come è andata a finire, abbiamo fatto rilievi di gravi criticità sul disegno di riforma costituzionale, sul premierato e, guarda caso, quel progetto si è arenato e si tenta oggi di riproporlo a Costituzione invariata, quindi, sotto mentite spoglie, si va a modificare la forma di governo, che è un oggetto, diciamo, centrale, della Costituzione. Quindi, la disciplina dell'organizzazione de de dei poteri principali dello Stato. No, il rapporto Parlamento-Governo, Presidente della Repubblica stessi, li si modifica con una legge elettorale. Questo fa questo progetto. Qual è allora la preoccupazione principale che io sottoporrei ai miei studenti? Che differenza c'è tra a ottenere la maggioranza col 50% più uno è ottenere una pesante larga maggioranza, come cont consentirà a questo premio di maggioranza così pesante previsto da questo disegno di legge. Perché uno studente potrebbe dirmi, ma professoressa in fondo, se c'hanno la maggioranza cambia poco perché ce l'hanno e approvano le leggi che vogliono ugualmente no, perché ci sono alcune norme che riguardano le garanzie costituzionali, norme della Costituzione che prevedono delle maggioranze più elevate e quindi questo enorme questi istituti di garanzia molto importanti, tra cui il procedimento per cambiare la Costituzione prevede delle maggioranze elevate che, tramite leggi elettorali di questo tipo, qualsiasi maggioranza che passa può portare a casa la sua revisione costituzionale. Ora questo uno studente preparato siano altri due minuti, mi direbbe ma professoressa questo già succede perché succede in qualche misura? Stiamo vedendo negli ultimi anni
Un numero di revisioni costituzionali quasi continuo, ognuno che passa vuole mettere la sua Paolina nella Costituzione e lasciare la sua impronta digitale, e quindi abbiamo avuto gli animali inseriti nella Costituzione, l'ambiente che è importantissimo, ma che già c'era adesso abbiamo l'inno nazionale si propone di inserire in Costituzione, cioè c'è una sorta di Val volgarizzazione della versione costituzionale come strumento di lotta politica, ora questo è sbagliato, ma è meno grave quello che noi studiosi vediamo e ci preoccupa fortemente è che queste,
Modifiche queste modifiche proposte in questa legislatura e, tra le altre, più di tutte questo disegno di legge elettorale. Ora ci avvicinano verso quei Paesi in cui si è avuta una regressione democratica, quindi dei processi in cui piano piano si slitta, scende il tasso di democraticità complessivo del sistema e si va verso un regime illiberale, è cominciata così in Polonia è cominciata così. In Ungheria abbiamo assistito anni anni di peggioramento progressivo e purtroppo dall'estero, le classifiche internazionali, l'urlo Clò Index, la Commissione di Venezia, la Corte di giustizia monitorano questi processi e già nel ruolo lo index. L'Italia è segnalato tra uno dei paesi che si trovano più in basso. Quindi è una precisa preoccupazione su nel mio caso segnalo questo tema della revisione costituzionale, ma potrei dire anche l'elezione del Presidente della Repubblica che vi chiede una maggioranza particolarmente elevata, e poi sappiamo che è rientrato, diciamo in modo abbastanza così estemporaneo del dibattito pubblico in un'intervista chiede alla premier no che diciamo attualità
Qualche modo è stato tirato fuori, grazie professoressa Calvano, passerei ad Agostino Giovagnoli storico, perché che ci sia, diciamo, uno scenario che va verso degli autoritarismi e più o meno dichiarati non da ora perché il tema delle democrature no, è un tema del quale sentiamo parlare da parecchio tempo c'era Orbàn, ora non c'è più al governo, però insomma, diciamo il profumo o il fetore è un po'quello e volevo capire se da storico ci può introdurre questa riforma nell'arco nazionale e internazionale, poi lo rivedremo anche con i giornalisti nei quali ci muoviamo oggi.
Grazie anch'io, un ringraziamento a chi ha organizzato e promosso tutto questo, un grande sentito ringraziamento per l'importanza di questa iniziativa, anche come premessa di molte altre entro subito nella questione. Sì, certo, c'è un contesto nazionale e internazionale strettamente collegati, per cui userà i due parole populismo e estremismo di destra. Tornerò su questa seconda definizione. Sono decenni che le spinte populiste e ci dicono che la democrazia rappresentativa non non va bene, non serve a niente, è sbagliata che il leader deve essere definito in un altro modo che quello che è importante è dividere il campo sociale, come dicono i teorici del populismo in due aree contrapposte volgarmente polarizzazione nel caso italiano, bipolarismo, iper conflittuale, che poi è l'ispiratore di questa ideologia del maggioritario, diciamo, per cui alla fine devono esserci per forza per legge due coalizioni che si scontano e guai al pareggio, non si capisce perché, visto che i se i sondaggi ci dicono che gli italiani più o meno, se devono scegliere fra due coalizioni sono molto incerti, dunque non vogliono dare i pieni poteri ad uno ad altro, ma non importa quello che pensano gli italiani, è importante appunto che ci sia questo scontro iper maggioritario. Secondo punto, l'estremismo di destra. Qui gli esempi fioccano, però c'è qualcosa che è più grave di tutto il resto ed è quello che si riassume nello slogan Remy Creation Immigration che sappiamo non significa rimandare a casa gli irregolari, ma significa di fatto anche i cittadini di seconda generazione, eccetera, eccetera, insomma, sostanzialmente espulsione di massa su base etnica.
Allora qui c'è un problema, secondo me di parole, perché perché tutto questo a me ricorda molto il fascismo, allora forse faccio un ragionamento che vi stupirà in bocca a uno storico, cioè noi diciamo giustamente, con rigore storico, che il fascismo storico è stato una cosa che è quello che succede oggi evidentemente non è uguale a quello di 100 anni fa ma c'è una conseguenza negativa e cioè che in questo modo noi svegliamo un'altra parola che non è affatto del passato ed è una parola antifascismo perché questa differenza,
Perché?
I costituenti nel 1947, nel marzo 1947, hanno discusso se la Costituzione italiana dovesse essere semplicemente afascista, come dicevano i liberali oppure antifascista più o meno, come dicevano tutti gli altri, e sono arrivati alla conclusione che dovesse essere antifascista, non perché si voleva ribadire qualcosa che era già morto appunto,
Nel 1947, ma perché si voleva fare dell'antifascismo una prospettiva per il futuro, temendo che, in forme diverse, i problemi posti il fascismo sarebbero tornati ed eccoci qua, i problemi posti dal fascismo ci sono oggi pienamente in mezzo a noi. Ecco perché è importante capire che questa battaglia specifica ed è importantissima la specificità. Io qui ringrazio i costituzionalisti e presente che mi hanno fatto capire tantissime cose e ci hanno dato gli strumenti concreti anche per vincere questa battaglia specifica su questa legge elettorale. Però non dimentichiamoci del contesto, cioè questa battaglia specifica va collegata a un contesto più ampio. Ecco perché dicevo una parola per indicare quello che sta succedendo e questa parola forse ancora non ce l'abbiamo, perché ecco democrazia illiberale, diceva adesso la professoressa Calvano, vero? Questa legge elettorale rientra perfettamente in una logica di democrazia illiberale, semplice perché squilibrio il rapporto fra i poteri e qui non ci non non ci piove, però c'è qualcosa di più, cioè svuota le elezioni forse più adatto. È qui un altro slogan, un'altra definizione, quella di dittatura elettorale, per usare l'espressione di Yascha Mounk, perché le elezioni sono
Concludo, le elezioni sono il modo per scegliere i rappresentanti del popolo lo abbiamo sentito stasera, ribadito in tanti modi, bene queste elezioni sa, le elezioni saranno d'ora in poi un'altra cosa, saranno un modo per eleggere una maggioranza al servizio di un capo finisce il rapporto rappresentante rappresentati,
Non non non dico, non insistono sulle liste bloccate, eccetera eccetera finisce la possibilità di un Parlamento che risponda ai cittadini e invece deve rispondere a un capo, finisce anche un Parlamento che parla perché sarà un parlamento muto, perché la fine è il tramonto, la crisi della democrazia rappresentativa e anche crisi tramonto fine della democrazia deliberativa grazie,
Tutto è tutto molto appassionante e molto triste e professor Agostino Nese, Gianluca Passarelli scienziato della politica Sapienza Roma, e sta sbirciando sugli appunti, leggo, posso posso Def da dare il titolo del, che è irresistibile il sistema elettorale Frankenstein o Almirante, la legge elettorale, milioni non funziona sul piano sistemico qui c'è immagino insomma uno scenario.
Che lei ha presentato, magari ce ne può dare qualche spunto.
E però, come si fa anche a, diciamo così, a entrare nel cuore, perché poi diciamo la verità è che poi la costituzione, gli italiani la amano e la vittoria del referendum, il no al referendum, ma il tentativo di cambiare la Costituzione è stato anche un no molto emotivo, è stato un no deliberato dal fatto. Non vogliamo che diciamo qualcuno stravolga questo sistema, che 80 anni fa, degli uomini e delle donne saggi e sagge ci hanno consegnato quindi una sorta anche di responsabilità che hanno avuto i cittadini e le cittadine italiane e quindi in questo caso perché Franc Stein e perché Almirante Almirante che, come sappiamo celebrato dal primo partito di questa coalizione di governo e come una sorta di padre della patria, pur essendo totalmente estraneo alla tradizione della nostra Costituzione, buona sera, grazie al presidente Zaccaria, grazie Demus. L'onorevole Cuperlo per l'invito, io dico Frankenstein, saluto
L'onorevole Schlein.
Ecco il il problema di di questo sistema elettorale, quando l'ho detto e la amministra Casellati si è un po'diciamo urtata e che ho detto guardi Ministra ceo questo progetto me l'avesse presentato uno studente, l'avrei rimandato a settembre e questo, diciamo, ha urtato un po'la sua sensibilità e le sue poche conoscenze comparate e un sistema,
Elettorale Frankenstein perché mette insieme tutto e il contrario di tutto.
E vedo che anche discussioni di queste settimane aggiungiamo le preferenze, non aggiungiamo le preferenze, ma non siamo al mercato, cioè non è che aggiungere una cosa, migliora l'aspetto sistemico, qui c'è un problema sistemico, questo sistema elettorale non tiene dal punto di vista della ratio,
Cioè non è che a un mostro, se ci metto alla camicia nuova, diventa un angelo, quindi questo sistema elettorale, come dire, non può essere emendato praticamente non bisognerebbe neanche parlarne tanto e strampalato, quindi Frankestein da questo punto di vista, e poi perché genera una mostruosità in termini di furto della rappresentanza. Qui abbiamo un premio di minoranza, abbiamo una frode nei confronti degli elettori, abbiamo un problema di distanza tra gli eletti e gli elettori, non c'è la rappresentanza di genere 60 e 40 anziché 50 50, c'è un listone come nel 1929, poi c'è una, c'è una dif, c'è una confusione totale tra stabilità e governabilità
Inutile, immagino citare alla ministra Casellati il caso della Gran Bretagna a proposito di stabilità, cioè la stabilità non si forza con un elemento legislativo e poi i dati ci dicono che questo governo è quello più stabile della storia della Repubblica, quindi non c'è bisogno di forzare, sono elementi politici che fanno la stabilità e la governabilità, ma noto che addirittura alla ministra Casellati HP ha introdotto anche l'indicatore dell'efficienza del governo, quindi siamo praticamente alle Foley. Berchet è praticamente indicatore dell'efficienza, l'ha citato la, l'amministra Crisantino decide che c'è un appunto e 600 metri ed ha una efficiente metro, quindi siamo a una legge elettorale purchessia e qui arrivo ai padri della patria nuovi, vogliamo una Repubblica presidenziale o, se o semipresidenziale,
Con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del capo del governo?
Questa è Giorgia Meloni, 2017, signori, le parole contano una mescolanza che don denota confusione, ma anche arroganza per aumentare il potere nei confronti del capo del governo, ci di centralizzare, siamo di fronte a un capolavoro dell'incompetenza, per quanto perverso, e quindi lo l'ho citato lo l'ho chiamato Frankenstein il testo, tra l'altro non disciplina nemmeno POS qualora fosse vera la menzogna che troppe televisioni ri riprendono di un pareggio in questo momento i sondaggi seri sondaggisti seri sono due, non faccio il nome, danno il centrosinistra in avanti
Punto sì, con sé un fattore Vannacci, dico dopo parleremo senza Vannacci A con o senza Vannacci, si Chava, condannarci un pochino case capanne, Van quello, magari ne parleremo, comincia come avrebbe detto, come avrebbe detto quel grande scrittore, la prestazione di Vannacci e sopra dimensionata.
È esagerata della mia morte, esatto dunque esagerata tutti i secondi che mi ha rubato Zaccaria no, anche io quindi io dico che questa è una legge che non tiene prima, prima di tutto dal punto di vista empirico, prima ancora che costituzionale, e questa proposta l'abbiamo detto non è non è emendabile, c'è un furto della democrazia, manca soltanto e lo dico ai parlamentari dell'opposizione manca soltanto che la maggioranza di centrodestra, o meglio di destra, si presenti in Parlamento con il Mephisto sulla testa per calato, sul volto o meglio calato sul voto. No, perché questo è un furto della democrazia, però non me ne vogliate e che c'è un cambiamento di fase. È inutile sottolineare questi aspetti tecnici. Qui c'è una chiara, un chiaro attentato alla agli assetti costituzionali del 1948 non è allarmismo e realismo, bat basta mettere insieme i punti, come ci ha insegnato a fare Pierpaolo Pasolini, il referendum sulla giustizia, il premierato che non esiste al mondo
L'autonomia differenziata del mio caro Sud, che e da lì bisogna ripartire dal Sud perché il Sud darà, darà grandi dispiaceri a questa maggioranza e con loro ha svelato il vero obiettivo attorno al al nuovo padre, Padre della patria, la Repubblica presidenziale,
Col 50% della Camera eletta e il 50% della Camera nominata, quasi come le corporazioni, questi era Giorgio Almirante e il 1993 quel cito grande italiano come lo ha definito.
Giorgia Meloni, l'Italia è una Repubblica parlamentare, l'elezione diretta del capo del governo capo del governo lo dico anche i giornalisti si chiama Presidente del Consiglio dei ministri, non capo del governo solo nel 26, solo nel 26 c'era questa espressione, che cosa fare? Eleonor Roosevelt nel 40 disse che non eravamo di fronte a tempi non ordinari, ci vogliono risposte non ordinarie e le strade non sono mutuamente esclusive. Si può chiamare il referendum al netto della tempistica, per dare un segnale politico e sociale molto forte,
Continuare a ingaggiare una battaglia parlamentare feroce.
Rifugiarsi sull'Aventino il 27 giugno è passato da pochi giorni.
Rinunciare a partecipare ai lavori finali e al voto finale su questa legge, a dire la Corte costituzionale, boicottare listi le elezioni, come è stato fatto in Serbia, generare una straordinaria mobilitazione sociale e politica è fondamentale, signore e signori, l'unità delle forze progressiste.
Pare che stiate cercando, pare che stiate cercando il programma, ben il programma è già disponibile, sono i primi 12 articoli della Carta costituzionale, non bisogna cercare altrove.
La proposta mette in evidenza che siamo in presenza di apprendisti stregoni, siamo al cambio della forma di governo.
Siamo di fronte alla mutazione genetica della Repubblica, siamo al ratto della democrazia, mobilitiamoci. Grazie grazie, Passarelli e, professor Pertici. L'ultimo punto che vorrei diciamo affrontare è il tema dell'indicazione del capo della coalizione, come appunto nel punto, come ultimo punto delle criticità ne abbiamo un pochino accennato, fatte salve le prerogative del capo dello Stato, però è abbastanza evidente che, se viene indicato, il capo della coalizione sarà molto complicato per il presidente della Repubblica. Chiunque egli sia differire pur dopo le consultazioni che, come sappiamo, sono prassi non sono codificate costituzionalmente e appunto a indicare qualcuno che non sia quello diciamo proposto dai partiti, poi gli chiedo al presidente Conte di di avvicinarsi. Saluto la segretaria Schlein, sì, già fatto tutte e due
Conte Schlein e poi dopo facciamo il qui comanda sacra comanda, professore, ovviamente no, no, ma io sono dice, ma sono felice di essere, diciamo anche va assolutamente prego. Il microfono è qui e vogliamo brevemente, insomma, affrontare quest'ultimo punto. Così, mi sembra, abbiamo affrontato tutte le criticità giusto, PROF. Io ho timore reverenziale, è stato anche mio Presidente, quindi ovviamente scusate, ma c'è un ordine, i valori, le criticità, abbiamo fatto, tu va tutto bene e i rimedi dopo parlano Conte e la Schlein e poi ci sono i rimedi, quello che si può fare contro questa legge, sì, abbiamo pure giornalisti, però prima va be'poc'perfetto, va via poi, magari ce lo dicono, nasce dai racconti, rimedia. Ti ringrazio molto. Roberto Zaccaria e Gianni Cuperlo,
Per l'iniziativa I.
Roberto Zaccaria, come vediamo ama molto la regia quindi so benissimo. Tuttavia, siamo così anziani tutti sotto la scuola di regia e appunto, venendo al alla sua alla sua domanda, effettivamente la domanda pone un punto centrale, perché qui non stiamo parlando di una modifica della legge elettorale. Qui stiamo parlando della modifica della forma di governo attraverso la legge elettorale. Questa maggioranza sta cercando di fare quello che non le è riuscito di fare con la riforma costituzionale sul cosiddetto premierato sottoporsi ad un altro referendum costituzionale popolare, sarebbe, come dire, impossibile. I tempi, peraltro ormai sono stretti e quindi si cerca di recuperare quel disegno attraverso la legge elettorale. Con questa legge elettorale non si voterebbe o tanto le Came quanto il governo. Questo è un voto sul governo, come si vede da due elementi della legge. Il primo è quello per cui due cani che devono poter essere votate separatamente e quindi anche rischiare di avere risultati diversi, vedono l'attribuzione del premio soltanto se la stessa coalizione a in entrambe le Camere, il 42%, quindi questo vuol dire non conta tanto come si votano le Came ma Juan, ma come si vota il Governo e qui c'è l'altro elemento, appunto, la elezione sostanziale è del presidente del Consiglio. Qui ha detto una cosa molto come dire, poco valorizzata ma importantissima, prima Riccardo Magi, nel suo intervento. Non si tratta soltanto di un'indicazione politica, perché da quella indicazione dipende la validità della presentazione delle liste e quindi qui c'è un elemento di rilevanza giuridica. Ecco le forze politiche.
Hanno già la possibilità di indicare al Presidente della Repubblica il presidente del Consiglio che preferiscono.
Il voli e lo mette espressamente nella legge elettorale è un modo, appunto per portare avanti l'idea del premierato, non avrebbe altra ragione, questo però nasconde anche un altro elemento quando c'è una crisi politica, in questo diciamo paese si cerca di scaricarla sulla Costituzione e sulla legge elettorale, si sta cercando, con questa legge elettorale, di risolvere forse alcuni problemi che la maggioranza al suo interno forse sono talmente gravi che anche il percorso della legge elettorale potrebbe essere meno lineare di quello che si aspettavano.
B si parla intanto di rinvii, di vedere intanto di approvarlo in una sola Camera e poi non si sa come finisce la storia delle preferenze, che certamente sono un elemento centrale, perché è quello più immediato, è più immediato che chiedono con cui le persone scelgono che certamente andrebbe accompagnato da tutta una serie di legislazione di contorno perché come sappiamo le preferenze sono importanti per assicurare la scelta ma devono portare con sé anche garanzie che non siano un elemento clientelare.
Giusto. Grazie davvero allora invito il presidente Giuseppe Conte, anzi forse anche il professor Conte che giurista fregi insegnato a Firenze, quindi esatto, quindi lasciamo gioca nella mia università, ah, volevo dire che mentre sale il presidente Conte, volevo dire che tra le personalità che non sono presenti ma che hanno formalmente aderito ci sono Corrado Augias che vi saluta perché,
Ha problemi oggi non è potuto venire Gad Lerner, Sigfrido, Ranucci Tomaso, Montanari, Gustavo Zagrebelsky, quindi queste persone probabilmente ci stanno vedendo Presidente, si può accomodare, ti puoi accomodare.
Allora diciamo il contesto è molto chiaro, andiamo verso un orientamento anche e non solo nazionale, ma diciamo di queste turbe destra e mondiali che è un po'quello che Lingiardi chiama il masochismo collettivo, che si va verso un così un autoritarismo di fondo, perché preferiamo affidare,
Qual qualcuno, Brescia, affidare la propria vita a qualcuno che decide per te e quindi le libera, la libertà è quasi un valore meno interessante. Va be'ma, a parte questa mia considerazione, un po'triste e quali sono per voi sia come Movimento 5 Stelle sia, insomma, diciamo come forze di opposizione e le mosse che intendete fare per in qualche modo far sì che questa legge o non venga approvata ammesso che sia possibile, oppure,
Che si possono mettere in campo quei rimedi che poi il professor Zaccaria potrà anche suggerire, primo fra tutti no, un ricorso alla Corte costituzionale.
Grazie grazie per questa iniziativa, grazie anche per l'invito della possibilità di parlare.
Collocherei diciamo la risposta, però in un quadro un attimo più ampio, cerco di essere molto sintetico, lo avete anche detto e non possiamo non guardare il quadro.
Complessivo globale e quello nazionale.
Oggi l'ultima ricerca che è stata fatta 100 scandinavo molto accreditato ci dice che il 72% della popolazione vive in regimi autocratici o in sistemi apparentemente democratici, ma sostanzialmente liberali.
Quindi, evidentemente, è una attenzione e una tendenza, anche quella verso sistemi reazionari che si sta diffondendo sempre più.
E io credo che questo governo la interpreti e cerchi, come dire, di inserirsi in questo filone, cercando di suggestionare la popolazione, verso, indirizzandolo verso quello che appare in questo momento, di fronte a democrazie che si presentano, mediamente malconce, perché anche questo è il tema che dovremmo approfondire o non lo posso approfondire qui.
Di offrire la soluzione di un decisionismo efficiente che poi diventa un sistema è libera.
Tali e allora di qui hanno tirato fuori delle vecchie, come avete ricordato Almirante, una lunga tradizione che richiede quindi l'investitura diretta popolare del capo, che voi giustamente fanno anche confusione, per loro è indifferente se il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato, o se il Presidente del Consiglio del governo,
Dei ministri, il capo del governo.
E su questo voglio dire, si sono subito perché ricordiamoci che il premierato è stata la prima proposta che lo hanno cercato di portare avanti. Io ti devo ringraziare voi, i costituzionalisti che da subito avete, anche sul piano tecnico smontato quel progetto ovviamente noi eravamo assolutamente sulla stessa linea e direi che il fatto che alla fine si siano ritrovati a sostenerlo soltanto chi l'ha scritto e voi tutti invece critici è stato un passaggio fondamentale che ci ha consentito e insieme a un altro direi quando hanno iniziato a capire dal Governo a Chigi
Che il presidente Mattarella gode di grande credito presso la nostra popolazione. Siamo sono stati questi i due fattori che han fermati, dopodiché che cosa è successo? È successo. Sono andati avanti però in un loro disegno e loro disegno abbiamo, io lo chiama il tris d'assi, no premierato allora nel cassetto perché rischiamo di farci male al referendum e allora andiamo avanti con l'autonomia differenziata Santa Corte costituzionale ha completamente demolito quel progetto e poi c'è stata la riforma costituzionale della giustizia, i cittadini 15 milioni di voti che hanno, come dire, fatto traballare addirittura questo governo, però attenzione non trascuriamo tutto il resto
C'è questa tendenza verso un sistema illiberale e loro lo hanno l'hanno coltivata giorno dopo giorno.
E poi ci siamo scivolati perché, come sempre al di là diciamo del dell'obiettivo e del totem del premierato, noi siamo scivolati in quella direzione, stanno scivolati quando ci siamo visti ad esempio approvare decreti che hanno di fatto reso molto più complicato la libertà di protesta di manifestazione del pensiero, la possibilità di esprimere dissenso politico, la sanzione amministrativa che diventa una sanzione penale quando abbiamo visto, ad esempio, che le autorità e di garanzie tutte una dopo l'altra sono state prese di mira a parte della magistratura ordinaria, la riforma della Corte dei Conti è uno schiaffo fortissimo a un'autorità di controllo che è sempre stata vista in un sistema democratico come il nostro, come una autorità indipendente che dà un contributo
Chi esercita l'azione amministrativa, l'azione di governo per cercare di indirizzarla ovviamente in termini di legalità e di congruità, anche di conformità alla Costituzione, e per non parlare degli attacchi si sono susseguiti ad altre autorità indipendenti, l'ANAC, e via discorrendo, ecco allora che oggi la legge elettorale vi Faruk qui, perché l'elenco sarebbe lunghissimo perché le norme sono tante e spesso se andiamo a ricucire in un tracciato unitario restituiscono un disegno che forse non è percepito quotidianamente nella sua complessità dei cittadini, però di fatto noi stiamo, ci stanno portando, ci stanno facendo scivolare in quella direzione,
La legge elettorale è una legge in cui stanno cercando di proporre un semi premierato, un premierato mascherato e per questo lo abbiamo fortemente osteggiata. Abbiamo anche convenuto che le forze di opposizione dovessero fare una opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e semmai, cercando anche, per quanto ci riguarda, di dare un'alternativa che poi può piacere o no, perché è chiaro che qui questa sera butteremo dividerci su quelle che potrebbero essere delle alternative alla loro proposta legislativa, quella proposta, siamo tutti d'accordo nasconde una forma di premierato introdotta surrettiziamente, perché è chiaro che non puoi dire va bene, ma io propongo un Presidente del Consiglio dei ministri e un premier perché poi, di fatto, quando c'è il bagno della partecipazione democratica e Sip e ti presenti davanti al capo al presidente del della Repubblica, come si fa a disattendere quella indicazione che ha avuto il vaglio da parte della popolazione è ovvio, diventa un problema serio dal punto di vista politico, prima che giuridico e poi ancora quel premio di maggioranza l'avete detto ed è stato detto l'abbiamo criticato da subito perché allontana ancora di più, così come è stato concepito, il rapporto lo rende ancora più distante tra gli eletti e gli elettori, perché è chiaro che un listone di 105 catapultati sulla base di un accordo un congruo, un compromesso tra le segreterie dei partiti fanno parte di quella coalizione senza nessun collegamento territoriale che loro hanno cercato di recupero e all'ultimo facendo in modo che chi è nel listone si ritrova anche indicato nei listini proporzionali. Ma voi capite che è, come dire, un espediente di di scarso di basso conio che non vale a superare i profili di costituzionalità. Qui dobbiamo assolutamente contrastare tutto e dobbiamo essere pronti al ricorso alla Corte costituzionale. Per quanto riguarda la democrazia e qui Rifle faccio una riflessione interna.
Dobbiamo salvaguardarla e secondo me quelli dibattito con voi può essere molto interessante, perché le democrazie si presentano mediamente malconce. Il decisionismo efficiente con cui ci suggestionato quell'altro lato e cercano di spingere la popolazione verso quell'altro lato è dovuto anche al fatto che spesso i nostri sistemi ormai si presentano un po'anche i rosati un po'farraginosi, e come possiamo rispondere? Ecco perché io mi batto all'interno del Movimento 5 Stelle per la democrazia deliberativa, l'abbiamo attuata già quando abbiamo riformato lo statuto, adesso la stiamo attuando anche per avere idee e proposte dei cittadini. Stanno realizzando dei progetti di democrazia deliberativa, perché è l'unico modo, ma non per ascoltare i cittadini, come si fa tradizionalmente, che si organizza una kermesse, ti sfilano Toti personalità della società civile, è concluso il percorso, ho ascoltato i cittadini
No, avere 16.500 cittadini, da ultimo, che ha partecipato il 40% non iscritti al movimento che con grande dispendio anche economico, uno sforzo organizzativo organizzativo notevole, abbiamo dovuto formare 500 perlopiù giovani, che poi hanno presieduto a questo 100 spazi aperti la democrazia, se qualcuno ha avuto la possibilità di partecipare, avete visto che con una strutturata organizzazione si può anche realizzare un esperimento a livello nazionale. Io dico, è l'unica risposta che noi possiamo offrire per cercare di rilanciare la democrazia nella sua sostanza, nella sua forma, nella sua essenza, perché l'alternativa, qual è, perché comunque il gioco delle segreterie dei partiti, il gioco di vertice verticistico e personalistico,
Ormai è destinato a prendere altrimenti il sopravvento pronto, noi avremo io dico sempre scherzando internamente che forse sono gli ultimi leader che riuscirà ancora un po'a gestire delle competizioni elettorali, dove potremmo, come dire, toccare qualche argomento fra qualche anno avremo la politica veramente affidata esclusivamente all'influenza TikTok stava andando verso quella direzione.
Allora, e anche all'interno del dibattito democratico non lo devo dire a voi che siete su più esperti in materia di me il dibattito è ampio, perché le suggestioni quali sono le piste, Croazia quindi si ritorna a Jason Brennan e company dicono a quel punto lì non facciamo votare tutti facciamo votare soltanto Kissin forma chi può esprimere un voto consapevole o torniamo a Stuart Mill. Il voto plurimo, che è più informato volta di più, ha più vuoti rispetto a chi è disinformato oppure chi dice la Lotto grazia. A quel punto lì allora, effettivamente facciamo il sorteggio.
Oppure techno democrazia affidiamoci agli esperti che poi l'idea, in qualche modo della di Platone, no, quando parlava dei custodi e divideva le categorie sulla base di varie competenze e attenzione, siamo nel nell'era della rivoluzione digitale dell'intelligenza artificiale.
Allora la democrazia algoritmica sulla suggestione che per prendere decisioni un algoritmo possa essere molto più efficiente dei cittadini che votano casualmente, perché vedono degli slogan, vedono un'efficienza, una capacità comunicativa e si lasciano suggestionare che dobbiamo, anche in termini costruttivi, cercare di rilanciarla, questa democrazia e dobbiamo anche al vostro contributo cercare di affermare delle proposte che la rilancino.
Altrimenti ci ritroveremo con una destra che prende il sopravvento e guardate che si parla di un progetto, ovviamente stiamo costruendo un progetto per un governo che io chiamo progressista, che sia alternativo.
Ma secondo me il nome lo dico qui stasera di questa coalizione dovrebbe essere Alleanza per la Costituzione, per la democrazia.
Ho solo una domanda off topic velocissima, perché ci avevano detto che riguarda Vannacci, perché tra i costituzionalisti il tema che diciamo è stato tirato fuori è che con questa legge elettorale Vannacci può allearsi e partecipare a portare il centro fa fa portare il centrodestra o la destra al alla radice, il premio di maggioranza, salvo poi sfilarsi e fare una sorta di e opposizione dopo aver preso i voti insieme agli altri attuali partiti del centrodestra e questa è una roba che serpeggia una sorta di truffa che verrebbe a unirsi al a quello che appunto viene indicata anche come legge, truffa, ma comunque Vannacci è più un problema per il centrodestra o per l'Alleanza progressista o per la Costituzione che dir si voglia che lei ha appena lanciato qui, ma io faccio una considerazione, innanzitutto, visto che parliamo della legge elettorale, secondo me è una sconcezza
Chi si accomodino le leggi elettorali, non solo, ovviamente, per soddisfare quelli che sono i compromessi interni a una coalizione che adesso al governo una maggioranza di governo, ma addirittura poi nel corso di vita di questa legge, di questo percorso che e legislativo si introducano modifiche che significa parliamoci francamente si introduce il salva Lupi per offrire la possibilità a Noi Moderati di non perdersi per strada. Si introduce il taglia Vannacci, che deve guardare la prossima usato a creare problemi a Vannacci, che deve però col taglia Vannacci. Poi c'è anche il taglio a Maggi, il che diventa un'ingiustizia paradossale, perché a seconda di come bisogna fare i propri comodi, si acconcia questa legge come un patchwork, quindi non solo nasce in un contesto di incostituzionalità, ha un sospetto forte, radicali fondamentali di costituzionalità, ma poi nel corso del tempo si colora di tutti questi passaggi che a seconda dei vari compromessi favoriscono, favoriscono alcuni, a differenza di altri, rispetto alle singole coalizioni di partenza.
Allora Vannacci. Io vi dico l'ho già detto pubblicamente, è chiaro che Vannacci in questo momento è un problema per la destra, però non gioisco ha fatto rispetto al a questo nuovo partito, perché è un partito estremista e un partito che, se giocherà le sue carte con una certa sagacia, può diventare quello che è stato in Germania. AfD Vox, in Spagna, Farage nel Regno Unito, quindi voglio dire c'è una tendenza reazionaria forte che spira in Europa, e allora oggi qualcuno qui da questo lato gioisce perché abbiamo Vannacci che ci risolve i problemi in prospettiva a medio e lungo termine. Non è una soluzione, perché comunque che cosa significa Vannacci nasce sul fallimento, sui fallimenti accumulati, a chi oggi a Palazzo Chigi e su cui fallimenti su quelle ceneri sta costruendo la sua fortuna, ma paradossalmente, che si sposta da un lato all'altro in prospettiva non giova certo alla batteria democratico. Grazie
Conte, diciamo che possiamo salutarci e piacere di stare in platea, ascoltare gli altri interventi ci sarà e sarà sicuramente interessato ad ascoltare l'ex segretario del Partito Democratico Elly Schlein.
E alla quale forse le direi se questa, come Alleanza per la costituzione e posso fare una domanda a sì certo devi pur grande PROF e grande presidente, allora eh no no d'accordo Elite, poi puoi salire, puoi, togliere intanto fa caldo.
Mi pare che a Roma si è caldo.
Allora?
Lo schema sarà questo, sapevamo che?
I politici avrebbero parlato, e questo per noi è un bene prezioso, poi riprendiamo con i due gruppi che restano allora.
Allora io uo uo scusa insolitamente, faccio una domanda, io poi lo fa la giornalista, però la domanda parte della legge elettorale che hai sentito cioè, come dire, i costituzionalisti rivendicano il fatto di aver detto in maniera molto anticipata, quando ancora la proposta non era in Parlamento ma se ne parlava aver fatto un appello che era di 100 costituzionalisti sono diventati 160,
Però la cosa molto importante è quello che è affiorato, ma che qui c'è il riferimento alla Costituzione.
Cioè io ho sentito, io seguo questi dibattiti informazione e dice beh, ma insomma il centrosinistra, il campo largo larghissimo, cioè non c'ha un programma, qualcuno dice addirittura batta un colpo, e ho sentito che a un certo punto to concludendo una direzione o nei giorni precedenti hai parlato che un primo punto di riferimento potrebbe essere la costituzione cioè adesso ho sentito dire anche da Giuseppe Conte l'ha detto anche un nostro collega poco fa, cioè,
Io, se fossi un giornalista e potesse andare a intervistare alcuni di questi esponenti, si nomina Vannacci e io l'ho sentito intervistato, ma la prima domanda che gli avrei fatto scusi lei che un generale, tra l'altro credo che sulla costruzione abbia anche giurato cosa ne pensa della nostra Costituzione, perché il vero discrimine in questo momento e quelli che in questa costruzione credono ancora e quelli che in un modo o nell'altro o non ci credono o la vogliono in qualche modo tirar via quindi partire dalla Costituzione. Mi pare un buon punto di partenza buonasera, anzitutto grazie di questo invito, grazie a Costituzione, democrazia grazie alla Fondazione demo e a Roberta Gianni per questo invito per avere organizzato, insieme a tutti voi, questa questo momento di riflessione. Ma io partirei proprio da qui
La prima questione è questa, giacché la prima occasione che ci rivediamo è anche un'occasione per ringraziare l'autorevole contributo e competente contributo che tanti di voi hanno dato alla battaglia referendaria che ha portato ad affossare la riforma della giustizia solo qualche mese fa e che è stato l'esito di una sinergia molto virtuosa che si è creata tra la società civile tra i costituzionalisti, le associazioni, tutte quelle realtà che hanno formato dei comitati civici per il No alla riforma costituzionale e naturalmente anche le forze politiche che hanno dato il loro contributo e quindi già quello ci ha dato il segno di quanto attaccamento c'è da parte degli italiani alla nostra Costituzione.
Da lì io dico non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo, cioè renderla realtà per tutte quelle persone, anche quelle che si sono sentite escluse in qualche modo che non hanno ancora la percezione che l'articolo 32 valga per loro. Perché diciamoci la verità davanti a una sanità pubblica che viene costantemente definanziata per smantellarla, se tu chiami per prenotare una gastroscopia, una mammografia e ci mette un anno e mezzo arrivare ad avere una risposta a un appuntamento nel pubblico, è chiaro che sentirai quel tuo diritto costituzionale come un diritto a metà. Lo stesso si potrebbe dire per quella larga parte di popolazione che comunque non riesce a permettersi di andare dal privato per saltare la lista d'attesa e allora rinuncia a curarsi. Sono 6 milioni di italiani, sono il 10% della popolazione o ancora di chi vive nelle aree interne e deve prendere l'auto e fare 40 chilometri per raggiungere il primo presidio di cura, e ho citato l'articolo 32 perché, insieme al 32 e sul 32, insieme alle altre forze d'opposizione, abbiamo fatto tante battaglie in questi anni in Parlamento e fuori le abbiamo fatte sull'articolo 34 sul diritto alla salute, alla scuola pubblica, altra diciamo istituzione che va difesa dalle politiche che stanno portando avanti, ma anche sull'articolo 1, quando dice fondata sul lavoro, di certo non dice fondata sul lavoro povero, sul lavoro precario, su quei 4000000 di italiani che sono poveri, anche se hanno un lavoro, allora così via dicendo uno per uno, gli articoli della nostra Costituzione vanno attuati fino in fondo.
Non solo io penso e ribadisco che non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la Costituzione, ma c'è anche un impegno che a mio avviso dobbiamo prendere da subito, e cioè mai più che la Costituzione si modifichi a colpi di maggioranza come è stato fatto e non soltanto da questo governo, questo lo dobbiamo ricordare, quindi è certo che diventa un faro, un faro che ha guidato le tante iniziative unitarie che abbiamo già portato avanti insieme in questi anni, da quella sul salario minimo a prima firma di Giuseppe Conte che abbiamo firmato tutti a quella che abbiamo fatto insieme sul congedo paritario a prima firma, mia c'è, sono tutti dei tasselli di realizzazione del dettato costituzionale fino in fondo, tenendo conto che non tutte le persone in Italia pensano che quel voto quando lo esprimono, faccia una differenza, e questo ci riporta immediatamente alla questione che oggi affrontiamo e voglio essere molto chiara su questo. Questa legge irricevibile lo diciamo dall'inizio ed è una legge che noi dobbiamo respingere con forza insieme alle altre opposizioni, stiamo facendo muro in Parlamento. Io credo che grazie al vostro aiuto e al vostro contributo,
Dobbiamo far uscire sempre di più, vedo anche Riccardo Magi questa battaglia anche fuori dal Parlamento, dove ci stiamo battendo insieme in Commissione e poi in Aula e poi, naturalmente, se vuol se, se, se riusciranno ad andare avanti anche al Senato, ora io vorrei soffermarmi su al sulle cose che abbiamo detto dall'inizio cioè non è solo un problema di merito c'è tutto l'avete, anche declinato ascoltato prima alcuni degli interventi.
Quando sono arrivata è anche un problema di metodo. Questa legge elettorale è il frutto di un altro patto di potere, che sono le uniche cose che tengono insieme la coalizione di Giorgia Meloni, un patto di potere che aveva tre riforme prioritarie, il premierato, la le, la, la riforma della giustizia bocciata da 15 milioni di italiani e l'autonomia differenziata smontata in larga parte dalla Consulta. Allora, davanti a questo, è chiaro che noi dobbiamo essere consapevoli di un fatto Meloni sul premierato. Evidentemente non vuole andare avanti, non vuole andare avanti perché ha paura di un nuovo referendum costituzionale, ma è chiaro che questa legge elettorale sia il tentativo di realizzare il premierato per via di legge ordinaria per via di questa legge elettorale e quindi già dall'inizio. La premessa era sbagliata. L'altra premessa che abbiamo denunciato insieme dall'inizio era una legge che ha un premio di maggioranza così alto che almeno al Senato rischia di far arrivare a raggiungere chi vince il quorum di garanzia praticamente da solo dall'altra parte è una legge che a tutte le liste bloccate, lo diceva anche prima Giuseppe e peraltro con questo listone che scatta soltanto in caso di vittoria, che è un ulteriore elemento al no. Diciamo di invito al non voto no e peraltro con tutti i rischi che sicuramente avete affrontato rispetto a un premio di maggioranza
Il fatto in questa maniera e rigido no fisso nel suo numero, dall'altro, dalla dall'altra parte, c'è una cosa che tra le tante che invece mancano, che mi ha fatto molto riflettere, perché era un altro tema che è emerso durante la battaglia del referendum costituzionale ma come è possibile che ancora non si conceda di votare a studenti e lavoratori fuori sede?
Questa è un'altra battaglia condivisa con le altre opposizioni, su cui noi bisogna che assolutamente grazie, che assolutamente andiamo, andiamo avanti poi naturalmente dentro questa legge c'è già l'antipasto del premierato ed è l'indicazione del premier già scritto all'Int al momento del deposito del programma in via obbligatoria che appunto che tradisce l'intenzione originaria poi se devo essere onesta fino in fondo credo che Meloni ieri sia stata chiarissima su qual è il vero obiettivo l'obiettivo è il Quirinale e di un'altra buona ragione per provare a fermare questa legge elettorale e per batterli alle prossime elezioni.
L'obiettivo è il potere, l'ossessione è il potere e guardate che ci ha fatto pensare perché durante la campagna referendaria ricorderete che a un certo punto, a causa della guerra illegale scatenata da Trump e Netanyahu in Iran le persone facevano la fila ai distributori di benzina dove si trovavano dei prezzi raddoppiati rispetto a prima, ecco in quella situazione Giuseppe, si ricorderà a un certo punto, Riccardo c'era, una nota in cui ci hanno avvertito di un summit urgente del governo notturno
Per un secondo abbiamo pensato, ma sarà sui costi del delle bollette, sarà sul carovita, sarà sul prezzo della benzina, sarà sui salari degli italiani che sono tra i più bassi d'Europa e che hanno perso 9 punti negli ultimi quattro anni, no, era l'accordo sulla legge elettorale, quindi non c'è stato nemmeno quello che loro dicono c'è il tentativo di coinvolgimento, questa è tutta roba strumentale.
Che hanno raccontato dopo avevano un'idea precisa che deve tenere insieme loro attorno a questo accordo di potere. Quindi noi non solo faremo muro dentro il Parlamento, dobbiamo organizzarci e mobilitarci, naturalmente insieme anche a voi, anche per far salire l'attenzione sui rischi. Perché, guardate, io trovo incredibile che in un Paese in cui abbiamo un calo della produzione industriale, da tre anni di fila in un Paese che, come dicevo, ai salari tra i più bassi le liste d'attesa lunghissime in un Paese che è arrivato al record di tasse degli ultimi 12 anni, sempre sui soliti e mentre continua a galoppare l'evasione e in un Paese in cui, tutto sommato, la crescita e a zero, nonostante gli investimenti che i governi precedenti hanno portato con il PNRR, ma come è possibile che per Giorgia Meloni la priorità sia cambiare le regole per assicurarsi il potere? Questo il punto
La loro priorità evidentemente rimane quella, e questo non da questi giorni, perché, se vi ricordate, dall'inizio dell'anno da gennaio che l'altra Meloni Arianna Meloni a domanda rispose che le priorità per il 2026 erano il premierato e la legge elettorale,
E io penso che dentro ci sia tanto del non solo dell'ossessione per il potere non solo appunto di questa idea ieri chiarita, cioè Cat che quello che ci che ci vada non so se lei se la Russa direttamente al Quirinale ma l'idea di una parte di questa destra che in fondo non ha mai tollerato il meccanismo di pesi e contrappesi che stanno all'interno della nostra Costituzione e quindi adesso tutto vale ciò che, senza affrontare un altro referendum costituzionale, cerca di cambiare le regole dell'ordinamento democratico e della forma di governo per come la conosciamo. Allora su questo noi dobbiamo continuare ad alzare la nostra voce.
Volevo però aggiungere che noi in Parlamento stiamo mettendo insieme diverse, diciamo abbiamo fatto già in Commissione un ampio numero di emendamenti soppressivi che abbiamo ripresentato insieme in aula, ne abbiamo aggiunti anche alcuni ulteriori sempre condivisi, naturalmente con tutta l'Alleanza progressista, per cui noi questa battaglia la continueremo e la porteremo naturalmente.
In tutti i luoghi dove, anche in questi giorni, in queste settimane saremo in giro per l'Italia, direi facciamolo insieme, facciamolo anche con quello spirito che ha animato la battaglia che abbiamo fatto contro la riforma contro la riforma Nordio, ecco una una legge che, alla fine dei conti e chiudo, è un paradosso, perché se vi ricordate uno dei punti che Meloni su cui Meloni ha più insistito in questi suoi anni di governo era la stabilità, la stabilità di questo governo, allora scopriamo che questa stabilità, se c'è tutta questa fretta e questa necessità di cambiare a 10 mesi dalla campagna elettorale, la legge elettorale evidentemente era una stabilità non tanto stabile.
Una certificazione del fatto che hanno capito che, adesso che abbiamo riunito in tante regioni, in tante città, l'alleanza progressista che governa insieme, che governa bene insieme e che siamo competitivi, adesso la loro urgenza è quella di cambiare la legge elettorale, ma una legge elettorale e già sappiamo che di leggi elettorali perfette non esistono, per cui la nostra battaglia contro questa non è nemmeno l'attestazione di perfezione di quello attuale. Per carità, ma questa discussione non è stata fatta perché è stata fatta una scelta politica, di un patto di potere dentro la maggioranza, tant'è che se voi la leggete, potete vedere anche i nodi di quell'accordo. Questa Vicenza del listone, bloccato con i deputati che vengono eletti soltanto se si vince, è chiaramente una forma di compensazione alla Lega per avere superato i collegi uninominali
Così come appunto il fatto che siano tutte liste bloccate e immagino che sia stato oggetto di discussione con Forza Italia, così come l'indicazione del premier. È esattamente quello che serve a Meloni per raccontare di aver comunque fatto più o meno il premierato. Ecco, però non si fanno così le leggi elettorali, così come abbiamo detto, non si fanno così le riforme costituzionali. Ricorderete che la riforma Nordio è la prima riforma costituzionale, è passata in tutti e quattro passaggi parlamentari senza subire una virgola di modifica. Non dico dalle opposizioni, che già è grave. Se guardiamo a come è scritto l'articolo 138, però anche dalla maggioranza, cioè nemmeno i deputati e senatori di maggioranza hanno potuto fare alcuna modifica. Ecco se teniamo presente questo quadro e allora, come diceva anche Giuseppe prima, è un quadro internazionale che si sta muovendo in questa direzione. Noi abbiamo però una fortuna, ha una peculiarità che la nostra Costituzione è davvero una Costituzione straordinaria, scritta da chi ha fatto la Resistenza scritta, e non ce lo dimentichiamo mai a qualche giorno fa abbiamo festeggiato gli 80 anni dalla prima riunione dell'assemblea costituente. Culture politiche diverse che si sono messe insieme per evitare di rivivere gli errori di un tragico passato, culture che insieme hanno fatto la Resistenza contro il regime fascista, ma anche contro l'occupazione nazista. Ecco, è questo che rende così forte ancora così attuale quella Costituzione. Certo, la società è cambiata, sta a noi tradurla in politiche concrete che era lei zaino, ma io confermo, non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la Costituzione e noi siamo a disposizione insieme ai nostri alleati per fare esattamente questo verso le prossime politiche. Grazie allora una cosa al volo, soltanto a una curiosità politica che devo chiederle che riguarda sempre il fenomeno politico del degli ultimi mesi, che ho sempre Vannacci. Lei ha citato la mobilitazione per il no al referendum. È stato rampolli di smobilitazione molto giovane, ma anche, poi quello per quello che servono. Lascia il tempo che trovano, però sono i dati che abbiamo tutt'oggi, i sondaggisti, dicono che il consenso di Vannacci c'è anche un consenso molto radicato. Nei giovani
Come si spiega questa differenza così netta, questa, queste due informazioni, così in contrasto e se non teme che Vannacci restituisca se, ove mai, come sembra oramai entrerà nel nella maggioranza nella sua nella coalizione e attualmente è presente quindi a quella lezione c'è tempo ma insomma potrebbe presentarsi insieme agli attuali partiti di governo se non teme che possa dare loro così una sorta di nuova freschezza che fa l'opposizione?
Terna esterna in qualche modo li rende più moderati, lui fa quello che diceva dice quello che diceva Meloni e Salvini, parlo, penso che so alla sostituzione etnica, no, che era una frase abbastanza.
E così inquietante che veniva detta e che viene detta in altro modo da Vannacci e quindi possa essere in realtà un problema molto pesante per il Campo progressista o Alleanza per la Costituzione che dir si voglia.
Io penso che non ci sia nulla di nuovo in quello che dice, perché dice esattamente le stesse cose che dicevano Salvini e Meloni prima di arrivare al governo e abbiamo una dimostrazione molto, diciamo, chiara, di dove porta quel messaggio quelle idee e quelle proposte portano un paese da quattro anni, da quattro anni in sofferenza, con le diseguaglianze che sono aumentate con i problemi sulla sanità che dicevo prima, con i problemi sul trasporto pubblico locale, che è stato anch'esso definanziato, riducendo quindi i servizi per i cittadini con i problemi del calo della produzione industriale con delle vertenze da Nord a Sud del Paese che sono incredibili, pensate all'ex Ilva, pensate all'Electrolux, pensate a Natuzzi, pensate a Stellantis, ecco qui è dove portano quelle politiche e quelle idee e quelle proposte e dall'altra parte
E di certo non è un un elemento che può far sembrare moderato chi moderato non è mai stato perché questo governo in realtà ha fatto politiche perlopiù identitarie, ma la cosa impressionante è che se ci pensate in quattro anni avevano i numeri grazie a questa legge elettorale per fare tutto e non sono riusciti a fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani è questo che noi dobbiamo sottolineare.
Falsa il Vannacci ismo non è un problema ulteriore, lavoriamo insieme alle altre forze progressiste. Ci sono qui, Riccardo Giuseppe, e non lavoriamo per fare un'alleanza contro i nostri avversari, lavoriamo per un'alleanza che faccia le cose che vogliamo fare insieme per l'Italia. Così siamo riusciti a mettere insieme un'alleanza progressista in tutte le regioni che hanno votato l'anno scorso. Così le stiamo governando molte regioni a molte città senza un problema al giorno, perché abbiamo molto chiaro le cose che possiamo fare sui fondamentali costituzionali. Salute, casa, lavoro dignitoso, politica industriale, diritti e democrazia e i grandi temi su cui i cittadini si interrogano ogni giorno perché fanno fatica. Oggi il potere d'acquisto delle famiglie italiane è calato, cioè se tu ai beni alimentari che costano il 25% in più lo dice l'Istat di quattro anni fa e gli stipendi calati di nove punti vuol dire una cosa chiara che con lo stesso stipendio di un anno fa non riesci più a fare la stessa spesa di un anno fa, e qui vale la pena davvero, come faceva Giuseppe allargare lo sguardo. Guardate che la destra nazionalista in tutto il mondo ha vinto in diversi Paesi, alimentando le paure concrete delle persone che stavano peggio e ha fatto un discorso Roberto pericolosissimo, ha detto, siete stati meglio in questi anni con la democrazia, no, e allora il problema, la democrazia, sbarazziamoci anche di quella, credo che però oggi siamo davanti ad una svolta perché gli eccessi di Trump hanno fatto esplodere tutte le contraddizioni del discorso della destra nazionalista. Pensate ai dazi, chi li paga, se non lavoratori e imprese italiani? Pensate agli scontri che hanno avuto in queste settimane se dice prima gli italiani, prima gli ungheresi o prima gli americani. A un certo punto ti ritrovi nemici dalle parti opposte dei muri che vogliono ergere a ogni confine, ora che quelle contraddizioni sono chiare, purtroppo anche agli eccessi di Trump, è evidente che sono loro che fanno paura, perché portano caos, guerre, recessione e di inflazione, uno che aveva promesso nella campagna elettorale di migliorare la vita delle persone e di porre fine a tutti i conflitti, invece iniziati sette. Allora oggi noi abbiamo un'opportunità straordinaria, quella di essere noi quelli che offrono il ritorno alla pace, alla democrazia, perché sono non solo non sono quelle il problema dell'aumento delle diseguaglianze, ma sono la premessa indispensabile per contrastare le diseguaglianze che sono aumentate in questi anni. E soprattutto generale tranquillità portare tranquillità la tranquillità di poterti curare in un servizio sanitario seta Marie la la la la tranquillità di poter mandare un figlio a scuola per fargli costruire un figlio migliore, la tranquillità di avere un lavoro che ti permette a una vita dignitosa e quindi, di non fare più fatica a far libera e dignitosa, come dice la nostra Costituzione. Grazie Segretario Schreiner, buon lavoro, Ti amo veramente, non restate con noi perché abbiamo tanta allora tanti argomenti da poter fare
Si prepari. Tiziana Ferrario, Antonio Di Bella Daniela Tagliafico. Andrea Vianello e che, peraltro, ci potranno anche aiutare ad allargare lo sguardo verso poi ci sarà fuori dai nostri confini e lo dico perché così ci programmiamo. Dopo i giornalisti che parlano, ora avremo di nuovo i costituzionalisti ai quali si aggiunge Dario Parrini, che non è proprio un costituzionalista, ma è stato presidente della commissione Affari costituzionali, quindi noi alle 6 e mezza 6 e 25 dobbiamo chiudere perché il teatro ci dà lo sfratto e Gianni Cuperlo farà le conclusi e abbiamo comunque tempo per ascoltare tutti e per sviluppare tutti i ragionamenti che abbiamo già messo messo dentro aria di casa per me e Direttore di Bella ciao, Diana e le bretelle, Andrea Vianello, direttore Vianello direttrice, Tagliafico multifunzione e veramente, dove ti pare accanto a me, allora forse possiamo anche cominciare dal dal racconto del del no, non vedo Vianello, eccola, quello che Sciascia stava stava seduto. Quindi dovremmo anche se sicuramente visto grande visto salire, allora forse possiamo cominciare Ferrario
E Di Bella nel discorso, diciamo internazionale, Tiziana storica, inviata Grande osservatrice della realtà e questa riforma le rilasciano australe, dove si inserisce in un contesto internazionale, peraltro minato da insicurezze, tragedie, diciamo promesse mancate, spetta Checco vai vai con questo vincolo, quello debole però posso me lo concede va bene, eccoci, allora io ho ascoltato con attenzione tutto quello che è stato detto e voglio riprendere alcuni passaggi che sono stati fatti sia da la costituzionalista Roberta Calvano,
Quella che la Medi e da poco fa, anche dal presidente, Conte poi anche dalla segretaria Schlein, perché voi avete proprio anche guardato a quello che era il quadro internazionale, ma ci avete proprio sorvolato sopra però dicendo con ci aspettavamo voi aspettavate noi è quello, però è importante capire perché certe cose stanno succedendo e andare un po'più a fondo di alcuni numeri perché quando Conte dice nel 2025 circa il 74% degli abitanti della terra quindi stiamo parlando di sei miliardi di persone vive in regimi non democratici, mentre il 26,
Abita in paesi che vengono classificati come democrazie e poi c'è il 7% della popolazione mondiale vive nelle in quelle che vengono chiamate democrazie liberali, allora, cioè che cosa sta succedendo perché questi questi numeri ci dicono che le la democrazia sta arretrando, sta arretrando e lo vediamo lo tocchiamo con mano no, quando guardiamo a quello che succede negli Stati Uniti che erano comunque il faro o no che ci doveva guidare allora sta arretrando, però,
Parallelamente sono anche aumentate, e questo lo dice il Democracy report del proprio del 2026 sono aumentate le democrazie elettorali, cioè quei sistemi in cui esistono le elezioni, elezioni anche competitive, ma dove le garanzie però sono diventate sempre più deboli per i diritti e per quanto riguarda anche i controlli istituzionali io credo che se passasse una legge elettorale come questa, noi ci ritroveremmo in quella situazione di una democrazia dove ci sono le elezioni competitive ma con garanzie sempre meno.
Sì sempre più deboli 25 anni fa e noi eravamo in una situazione diversa e non c'era questo arretramento e le istituzioni democratiche di fatto oggi continuano a esistere, ma stanno perdendo di efficacia. E l'indicatore che ci dice perché stanno perdendo di efficacia e la libertà di espressione e anche quella, noi la tocchiamo con mano nel nostro paese, pensate che nel 2000 migliorava in 52 Paesi e peggiorava in appena 5 nel 2025 accade l'opposto 44 Paesi registrano un deterioramento della libertà di espressione e solo 11 mostrano dai progressi, quindi c'è sempre di più la censura dei media, che porta poi all'autocensura dei giornalisti, anche questo noi lo tocchiamo con mano. C'è una repressione nella società civile, cioè, di fatto
E paura, paura quindi a manifestare liberamente le proprie idee e allora rimane, diciamo, un'area, dice questo rapporto sulla democrazia dove ci sono l'Europa occidentale e il Nord America.
Che in teoria dovrebbe essere l'area più democratica, ma dove c'è l'arretramento più significativo e questo rapporto Democracy Report?
Sottolinea che il livello medio di democrazia per i cittadini e oggi il più basso degli ultimi 50 anni, in gran parte proprio a causa di quello che ha iniziato a cadere negli Stati Uniti, perché se poi succede negli Stati Uniti e si usa un certo tipo di metodo un certo tipo di linguaggio, poi, a ricaduta succede dalle altre parti. Poi Antonio entrerà molto di più nel dettaglio. No su quello che sta succedendo, anche in vista delle elezioni di medio termine e poi di quelle che saranno le altre elezioni del 2028, l'idea comunque di modificare anche i collegi per poter ottenere dei risultati. In questo quadro la domanda è, ma come se la passa all'Italia perché nell'altro rapporto del Global Democracy Index allora l'Italia si colloca al trentasettesimo posto su 167 Paesi
Cioè stiamo peggio degli Stati Uniti e di Israele, e per quanto riguarda lo stato di salute della democrazia, veniamo classificati come una democrazia imperfetta, cioè direi che non c'è da essere orgogliosi, perché poi questo trentasettesimo posto cioè siamo arretrati, ecco non è che siamo, stiamo andando meglio e poi il noi veniamo un po'prima di Capo Verde, ma noi dobbiamo guardare quello che sono i nostri reali Paesi di riferimento, quindi anche all'interno dell'Europa si fanno dei poveri comunisti no, quelli che allora perché è classificata come una democrazia imperfetta, perché c'è
Poca fiducia, la fiducia è bassa, nelle istituzioni pubbliche c'è poca partecipazione politica, basso impegno attivo dei cittadini, ci dice sempre questo rapporto è nelle organizzazioni civiche e politiche, del resto lo lo vediamo, no, si va a votare anche molto meno e poi c'è anche un'inefficienza del sistema giudiziario, che contribuisce anche a livello di democrazia di un Paese, quindi la decisione di mettere mano alla legge elettorale e va in questa direzione, proprio per tutte le cose che oggi ci hanno raccontato,
I costituzionalisti e quindi e quindi io da cittadina, questa volta lo dico non da giornalista.
E da cittadina, ma sono molto indignata perché tocco con mano tutti i giorni quello che non sta funzionando nel nostro Paese e lo ha elencato benissimo prima anche la segretaria Schlein e allora vedere che la classe politica oggi è costretta a essere impegnata in un dibattito in un confronto sulla legge elettorale,
Io credo che sia da governo di irresponsabili perché non si parla dei problemi degli italiani, ma si parla di un gioco di potere, cioè questa legge elettorale, lo abbiamo capito perfettamente e ce l'ha spiegato molto bene la Presidente Meloni ieri sera no, in quella trasmissione Mediaset ci ha spiegato che serve finalmente per poter avere anche un capo della Repubblica un presidente della Repubblica di destra serve per quindi ottenere più spazio politico per una certa coalizione e tutto questo non risolve i problemi degli italiani e serve solo per risolvere le ambizioni personali e di Giorgia Meloni e quindi anche da cittadina, io penso che questo proprio sia motivo di grande indignazione.
Per cui l'idea che è uscita di fare i comitati di fare cioè io credo che sia molto importante e c'è una cosa però che io vorrei chiedere ai costituzionalisti che non ho capito, cioè siccome c'è molta fretta da parte di Giorgia Meloni di approvare questa legge, ci sono i tempi, poi per contestare questa legge pone, credo, per poi ne parleremo allora io non rispondo perché risponderanno quelli dell'ultimo gruppo, però notavo che, salvo Cuperlo tutte queste persone hanno passato qualche mese della loro vita nella la Beneamata che si chiama Rai Radiotelevisione italiana. Tutti noi c'è questo diceva no, Cuperlo no, come non sa, quando sono saliti e mi si è si sono palesati, palesati, esatto come un'agnizione di veti su devi ricordare anche le loro e io sono
Loro quelli che ancora in Rai non c'è bisogno, non c'è bisogno, va bene, allora io sbaglia ancora Rai e.
Va bene d'accordo, va bene, fa quello che volete sempre la qualifica del nostro del cuore, di tanti telespettatori italiani.
Vai allora no, beh, vengo da Antonio Di Bella perché diciamo, da un'altra appestato fino a qualche giorno fa, almeno uno dei modelli di riferimento di almeno due partiti di questa coalizione di governo Lega e anche Fratelli d'Italia, Donald Trump adesso apro appunto il Corriere della Sera e mi dice che appunto è stato bloccato il suo la sua intenzione di togliere lo ius soli ai figli degli immigrati adesso non vogliono.
Trarre nel della dinamica del e di quello che ha deciso la Corte Suprema, il secondo stop dopo la questione dei dazi, però, insomma, diciamo el Donald Trump fa delle cose che sono, diciamo anche che scatenando una guerra senza passare per il Parlamento mi pare tutto questo in Italia non sarebbe possibile ma quello può essere un modello secondo te per la il sistema politico italiano di destra,
Insomma, che in che scenario si inserisce anche questa riforma rispetto a quello che vediamo negli Stati Uniti che in qualche modo, almeno fino a quando non hanno, non c'è stata questa plateale e questo plateale allontanamento sembrava appunto un riferimento per anche per la nostra Premier,
Assolutamente sì, intanto voglio ringraziare il presidente della carriera, l'intraprendente e anche Gianni Cuperlo col suo dei muscoli iniziative come queste, ma anche quelle precedenti sull'intelligenza artificiale sull'America, insomma un'apertura ai mondi esterni che secondo me è cruciale in questo momento rispondo alla tua domanda seccamente Trump è il modello, e qui mi riallaccio a quello che ha detto Beppe Giulietti. Le riforme attualmente in corso si legano strettamente alla riforma, Fulla informazione ed è questo il modello di Trump Trump ha fatto
Comprime le le i poteri del Congresso, il Parlamento e al tempo stesso mette le mani sull'informazione, come facendo controllare il Washington Post, ha Ba suo amico Bezos.
Alla un altro suo amico azionista, la Siena, la Cbs, che viene normalizzata, e fra poco anche la Cnn. Quindi è esattamente un modello identico comprimere i diritti parlamentari, comprimere i diritti dell'informazione, quindi è un un uno spartito che viene suonato allo stesso modo anche nel nostro Paese. Di qui sarò brevissimo per far guadagnare tempo a tutti. Di qui il motivo per cui noi dobbiamo opporci per evitare un modello americano in Italia e in particolare io, che sono in genere sapete restio a intervenire in iniziative pubbliche parlamentari. C'è un piccolo dato che voglio così buttare, non c'entra niente, forse, ma che mi ha fatto decidere l'ultima della lungo elenco di censure di cui abbiamo testimonianze su questo palco all'interno della Rai, ma per me particolarmente più odiosa è quella di Caterpillar, una bellissima trasmissione trentennale
è stata ignobilmente chiusa e che invece bisogna combattere perché continuato questa via, grazie.
Grazie al Direttore di Bella Daniela Tagliafico, direttrice è stata anche tra le varie cose direttrice del dirai Quirinale e di Presidenza della Repubblica si è parlato a lungo a Pavia, mi mi sfugge, sarebbe sapere da Vianello se perché ne parla proprio Meloni ieri, insomma, diciamo no, va be'dopo dell'altro potrà faccia la domanda e dopo te la faccio preparati sul fatto da, mi sono chiesta come mai Meloni parli di Presidenza della Repubblica in un'intervista quando la questo è l'argomento non è, diciamo, all'ordine del giorno, No, poteva essere evitato questo questo passaggio e invece a Daniela Tagliafico, faccio riferimento a quello che cosa si muove quando appunto si lega
Quindi Salgado, si scrive, salvo le prerogative del capo dello Stato, nel attribuzione dell'incarico a Goa, Presidente del Consiglio, ma contemporaneamente nella nuova legge si vuole indicare il quel capo della coalizione, quindi in qualche modo è non so ben più che una moral suasion ecco che cosa che idea ti sei fatta dunque innanzitutto fatemi dire che,
Il professor Zaccaria, il presidente Zaccaria, quindi, nella duplice importante veste, non non credo che tu avessi immaginato che oggi, giorno di questa iniziativa si sente, non ci no, allora ripeto da daccapo il professor Zaccaria, il presidente Zaccaria non avrebbe immaginato che oggigiorno dell'iniziativa ci sarebbe caduto addosso questa chicca e questa chicca è per l'appunto quello che ha detto la Meloni e cioè un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, il sottotitolo che detta così non è una frase che ha un senso logico attenzione perché sono piegano il sottotitolo di questa antifascista
Dipende da che dice definisci destra il sottotitolo di questa espressione, quella che induce comunque dell'opinione pubblica, un pensiero e questo cioè che tutti i presidenti della Repubblica fino adesso sono stati di sinistra, perché dire una frase così vuol dire indurre nell'opinione pubblica la concezione che il liberale Einaudi,
Che è illiberale.
Anche che è liberale, Einaudi, che i democristiani Gronchi Leone, Segni Ciampi, cioè tutta la fuga di suggerisce Tiziana multipli tutti i presidenti di di sinistra, allora fatemi unire i puntini, poi piano piano dispongono Sofia e il pubblico è stato autorizzato, il pubblico può applaudire o meno pericoloso.
Dopo Daniela no, però parla per te, è no, ma mai riscontato dai quattro minuti era che no, ma certo i recuperi, tutti recupero ti devi evitare che loro interrompe beh, questo mi chiedi troppo dai e antidemocratica questa richiesta e allora dicevo no, proviamo unire questi puntini e unire i puntini destra, Quirinale e riforma elettorale allora,
Io mi ricordo bene di una cosa perché tu citavi la mia esperienza a Rai Quirinale degli anni di presidenza Napolitano, mi ricordo male, molto bene, una cosa Berlusconi nell'aprile del 2008, alla vigilia elettorale, guardate, non è un'accettazione pedissequa, perché a volte bene la memoria rinfrescarlo disse Berlusconi, se vinco, non intendo dare all'opposizione la presidenza di una Camera, se tuttavia, avendo loro anche il Quirinale il presidente della Repubblica decidesse di dimettersi, allora forse ci si potrebbe pensare. Quindi, come vedete, l'ossessione della destra per il Quirinale nasce da lontano, non è proprio una cosa che appartiene a Meloni, nasce da lontano, ricordiamoci, è pro e chi è che ha provocato anche una serie di conflitti istituzionali molto forti. Parlavo di del Presidente Napolitano di Berlusconi, vi ricordate quello che successe con la legge con la legge sul caso Englaro, quando Napolitano non firmò il decreto del governo che voleva bloccare la sentenza che permetteva l'interruzione della dell'alimentazione artificiale di Eluana. Bene, che cosa disse Berlusconi quando Napolitano non firmò disse
Mi devo togliere gli occhi e senza la possibilità di ricorrere ai decreti legge, quindi qui citiamo una cosa interessante, l'abuso del ricorso dei decreti legge in questi ultimi in questo governo di destra, senza la possibilità di ricorrere ai decreti legge, tornerei dal popolo e chiederei di cambiare la Costituzione quindi, vedete, stiamo arrivando piano piano al tema Costituzione Quirinale e quindi che cosa fa Meloni nel suo primo discorso?
Dice se andrò al governo, cambierò la Costituzione e poi dice nella nella nel discorso di insediamento dice bisogna arrivare adesso, l'Italia ha bisogno di una riforma presidenziale, allora che cosa vuol dire questo, non le è riuscito alla riforma presidenziale per le note ragioni, non rimane che un'unica blindata via d'uscita e questa è come arrivare.
Alla Presidenza della Repubblica, come fa la destra e arrivare alla Presidenza della Repubblica, è molto semplice, modificando la legge elettorale, quindi, ci troviamo di fronte a un premio di maggioranza, non ripeto le cose che sono già state dette, un premio di maggioranza che so chi lo prende occupa tutto a una legge elettorale che viene esibita come è necessario per la stabilità e non capiamo che stabilità di quale stabilità ci sia bisogno per il governo più lungo e longevo della storia serva a cambiare i connotati del Parlamento. Ripeto,
Serve ad espropriare il cittadino della propria capacità di scelta e quindi pensate un po'una maggioranza così forte mi metto, dal punto di vista di un ragionamento della destra che elimina quelle noiose pratiche di elezione del Presidente della Repubblica, per esempio quella noiosa procedura della maggioranza qualificata dei primi tre scrutini e la maggioranza assoluta per i successivi elimina quella core quegli orrori dei 23 scrutini per Leone dei 21 per Saragat dei 16 scrutini per Pertini, per Scalfaro tutta roba che, voglio dire, sono proprio delle scorie no della della democrazia parlamentare, bene, arriviamo alla chiusura,
Trump ha detto recentemente lo lo ripete sempre, ma lo dice i repubblicani devono prendere il controllo elettorale, allora la.
Ventriloquo a europea di Trump che si chiama Giorgia Meloni dice la stessa cosa, cioè la destra deve prendere il controllo elettorale, questo è quello che sta succedendo e, come diceva Giulietti attenzione, non facciamoci ingannare da questa retorica, per cui Meloni adesso è la paladina, la patriota atlantica no Meloni è come io dico con una battuta la ventriloquo di tra perché il mondo Maga quello che quello che li unisce e per chiudere con una battuta che m'ha, detto Beppe Giulietti, il loro è un amore strutturale.
Grazie grazie, Daniela Tagliafico, Andrea Vianello, va bene, e la domanda non l'avevo sentita però PayPal vi devo dire, è stato il mio direttore, mio mentore su va di Agorà, per cui Said, insomma, fare fare le domande al direttore, Vianello per me è un pezzo di cuore ma soprattutto siamo due amici esatto, va be'stava, fatta falsa, ma fa caciara è inutile, allora no Andrea il tema è questo
E Giorgia Meloni ieri parla della Presidenza della Repubblica okay dicendo questa frase che abbiamo commentato punto secondo, El lo abbiamo detto più di una volta, lo scenario è complesso. C'è questo Vannacci che potrebbe in teoria entrare, tu pensi che entrerà da qui alle elezioni nella Bat, di cui quella che si presenterà come una maggioranza di comunque quella che considera come una coalizione di governo che ricomprende i partiti dell'attuale maggioranza e se entrerà potrà poi uscire, come sospetta anche il professor Zaccaria, per poi, insomma, tenersi le mani libere dopo aver contribuito però ad aver, diciamo fatto, vincere il premio di maggioranza e Vannacci è più un problema per il centrodestra, perché lo puntella o per il centrosinistra rischia di fare l'opposizione in seconda, perché loro hanno un'opposizione alla destra che comunque in questo momento, almeno una grandissima visibilità, gliene stiamo dando troppa cover come operatori dell'informazione. Secondo, te. Ho fatto sette domande, però cerco di usare i quattro minuti, intanto anche io dico, grazie a Zaccaria, l'unico interista che mi sta simpatico, quindi diciamo, mentre qui c'è un grande milanista che Colombo Colombo, esattamente quindi allora
Prima di tutto le parole sapete che per me sono abbastanza importante perché la ho perduto e quindi sono molto con convinto delle cose che ha detto il professore rispetto al ai termini che noi giornalisti dobbiamo smettere di usare, noi diciamo sempre il premier in Italia, il premier non esiste, quindi smettiamola e più veloce, così dice fa, però è così che creiamo le possibilità per cambiare una cosa che al momento non esiste. Quindi non è il premier, non è neanche il capo del governo, è il presidente del Consiglio, è un po'più lunga. Questa roba, visto che bisogna fare dei servizi sempre molto veloce, ci mette in difficoltà chi se ne frega, perché noi siamo giornalisti del servizio pubblico, soprattutto questo piccolo gruppetto di direi due reduci di reduci bene se fa ancora male, però, ecco sì, sì, no, scusami, ti do questo te, lo dico se no, no, io dico che questa cosa ah, ah, io credo che questa cosa delle parole è molto importante.
Perché tutto questo poi diventa tossico, allora, seconda cosa, servizio pubblico è un bel tema, è successo prima tutto lì e come sempre alla Rai le cose è successo prima, ora diciamo la verità, c'è stata una legge non fatta dal centrodestra ma dal centrosinistra che ha ammesso la Rai sotto il governo cosa che era come dire no mai successa fino alla riforma degli 1950 e 75 ma e nessuno se ne è accorto nessuno ha detto ma noi non lo possiamo fare.
E qui lo diceva, insomma, non avrà molta voce. Questa cosa è stata gravissima e chiaramente, adesso chi con una maggiore, come dire invasività se ne approfitta, uno dice però quella legge, era meglio non farla, così come non bisognava fare una riforma interna che si chiama generi, che ha tolto l'identità ai direttori di rete e non esiste più RAI tre, perché RAI tre non ha più un direttore e un direttore che ha una linea editoriale che deve rispettare perché a un pubblico di riferimento non la politica di riferimento, un pubblico di riferimento, perché ci ha come dire a una presa appar appartenenza culturale e questa cosa che si è persa e non si è fatto niente per Parma fermarla. Queste sono errori con cui bisogna fare i conti. Se stiamo qui a parlare, credo, errori che permettono adesso che nella Rai ci sono pochissime programmi di approfondimento e quindi sarà al progetto politico e quindi sarà molto complicata. Portare avanti, diciamo, un dibattito anche sulla legge elettorale ci sono da altre parti e io ho tanta paura che
Baldacci sia un tema tossico per la formazione informazione italiana, perché è il marziano di Flaiano, che però al momento non è ancora diventato marziano, ma viene invitato, mette nel nell'aria, nel circolo parole, come re recriminazione, emigrazioni e vedi che le alcune parole Leo le perdo perché non mi piacciono divozione Frediana ESA,
E quindi stiamo attenti in questi mesi.
Ah, non lo far diventare più grosso di quello che io pure credo che i sondaggi lo siano gonfiando, allora è politicamente importante perché se va da destra a sinistra, facendo sì ho capito ma noi siamo giornalisti non dobbiamo usare il il generale mostro per fare audience a audience,
Questi, da adesso in poi dobbiamo stare attenti e lo debba fare soprattutto in un periodo lungo di una lettera, di una competizione elettorale, e voglio dirvi una cosa.
Veramente volevo tanto che ci fossero, appunto Elli anche Sláine e continua, insomma, va bene, glielo diremo.
Con un gruppo di colleghi Rai giovani che RAI guardate che non è, come immaginate, ci stanno, ci stanno dei giovani bravi coraggiosi che vorrebbero fare questo lavoro in modo più libero e non riesco a farlo e con Roberto Natale, che è consigliere di amministrazione, stiamo cercando di mettere in luce,
Perché, beh, organizzeremo una cosa, il fatto che queste parole della politica non possono essere quelle che noi vediamo sul TG, scusami, Gianni io di vedere le poesie le poesie rating reti recitate a memoria dai vari parlamentari di destra, centro sinistra, quella non è un'informazione ragazzi, anche questo è tossico, il giornalista fa le domande e la politica risponde, il giornalista è il mediatore, non è il quello che dalla il microfono a quello che fa così la recita scolastica questo modo di fare informazione non è giornalismo, non è informazione
Non aiuta il Poli, il paese non aiuta la politica perché questo modo, ma voi pensate davvero che gli ascoltatori del tg sono contenti a sentire le piccole euro poi poesie, allora io vorrei tanto una moratoria con questi nostri colleghi, noi vorremmo dire smettiamola almeno una parte più sensibile, non la facciamo più, non io capisco magari il parlamentare, ma siccome non ci stanno neanche le preferenze, quindi diciamo, non è che poi porta a casa qualcosa, ma ragazzi questa non informazione, allora però qualcuno deve, facciamo un disarmo, facciamolo unitaria, unilaterale, iniziamo da qua, adesso, ripeto, adesso lo rifaremo, lo diremo, ma questo è una cosa molto importante perché attenzione e chiudo guardate che i nostri colleghi che devono raccontare la politica
In Rai litigi.
Non solo.
Non fanno le interviste, perché arrivano direttamente i sonoro in telefonino già scelti e già Soncino nel weekend, ma non scelgono neanche gli argomenti, sono là, sono i partiti di maggioranza soprattutto che scelgono oggi, si parla di legge elettorale ma dice vada veramente a notizia è un'altra perché oggi è successo uno scandalo,
Eh, no, no, oggi noi parliamo solo di legge elettorale, allora capite bene che così si è persa, proprio esattamente questo baluardo che vuol dire noi siamo autonomi, noi facciamo servizio pubblico, ma dico il giornalismo di tutto di tipo Italie, privato e pubblico e non si può solamente prendere le recite e i dettami della politica guardate che su questo abbiamo perso un pezzo di libertà e non ce ne siamo accorti e dobbiamo ritrovarlo grazie, grazie grazie ad Andrea e grazie allora allora adesso Susa serena, perché io ti ho promesso che alle 6 e mezza avresti finito,
E allora se salgono
Dunque Mauro, Volpi, Giovanna De Minico, Massimo Siclari,
E Giovanni Moschella a Dario Parrini, che mi pare io lo vedo male, ma se si vuol salire anche lui, così sarà costituzionalista ad honorem.
Va bene.
Ciao, ciao, complimenti.
Ciao, ciao, grazie mille, Dario che viennese riguarda e allora, Giovanna Mauro, allora.
Scusate, e io mi scuso anche con Nicola Grasso che che perché ben trovati tutti lì dove si torna in una sedia gli Stati ci sono per tutti, siede se si prende in mano la situazione, con mio picchiò un po'antipatico assolutamente però bisogna solo scusarsi con Nicola Grasso e scusarsi con quelli delle associazioni che non abbiamo il tempo di fare intervenire, ma organizzeremo più di un evento a partire da questo, adesso praticamente tu puoi gestire loro, sapendo che alle 6 e mezza tu devi andare via l'altro va be'siccome e, sapendo che coprono, deve chiudere con 5 minuti certo allora eh
Rimedi alternative che sarebbe, diciamo così, la parte propositiva finale, sperando che ce ne siano, perché io ho sentito parlare di Aventino ho sentito parlare di referendum, non so cosa è percorribile e cosa no Mauro, Volpi, Perugia, eccolo, vai microfono Stalin,
Grazie.
Molto velocemente.
Il primo rimedio fondamentale è quello che io chiamo un metodo Besostri.
E Felice Besostri e Felice Besostri, grande giurista, avvocato anche parlamentare, che ha fatto in modo che sia il Porcellum sia l'Italicum, arrivassero alla Corte costituzionale, allora si tratta di fare in modo che, qualora malauguratamente questa legge fosse approvata dal Parlamento, ci siano subito gruppi di elettori organizzati che facciano ricorso presso i Tribunali Civili delle.
E dei capoluoghi di distretto di distretto giudiziario, con l'intento di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge, perché è una legge che non consente un esercizio del diritto di voto conforme ai principi costituzionali.
Non mi porrei qui il problema nel momento in cui potrai intervenire la sentenza della Corte costituzionale, se prima o dopo le elezioni il più rapidamente possibile, ovviamente speriamo e poi questo è un problema che dovremo comunque affrontare l'altra via può essere quella del referendum abrogativo, ma ci sono due problemi il primo il referendum può avere solo natura parziale, non può abrogare l'intera legge, quindi qui bisognerebbe individuare
I dati sono negativi, il più negativo di tutti, però, sono i tempi, perché in base alla legge sul referendum non si potrebbero raccogliere le firme prima del 2 1.028 e si andrebbe a votare nel 2029. Naturalmente anche lì bisognerà ragionare dopo vediamo quale sarà la situazione, perché una campagna referendaria può essere sempre un elemento come dire utile per diffondere quella quella mobilitazione controlla le leggi elettorali e per la Costituzione che è la cosa fondamentale, un ultimo mio pallino, se volete,
Nella ipotesi positiva che auspichiamo che le elezioni siano vinte da una maggioranza progressista e fedele alla Costituzione, io credo che l'unica legge di revisione costituzionale e che bisogna fare è quella per la messa in sicurezza della Costituzione, basata sull'aumento dei quorum di garanzia.
Ma che faccia riferimenti anche alla legge elettorale non si può cambiare anche legislatura, prima si fa la sua legge insopportabile, si può cambiare la legge elettorale nell'ultima fase della legislatura, la legge elettorale deve essere oggetto di una legge organica che si approva con una maggioranza più significativo con un procedimento più gravoso di quello ordinario e infine,
E qui spalancò una porta molto ampia il ricorso preventivo delle minoranze parlamentari, come avviene in Spagna, in Francia, in Germania.
Per gravi violazioni della Costituzione per la legge elettorale, direi per tutte le leggi di rilievo costituzionale, tutto molto chiaro. Grazie, Giovanna De Minico, dicevo no, io trovo, ah, ah, devo dire anche francamente fra povera da paese di Bananas che ogni legislatura almeno si fanno sulla legge elettorale è una roba proprio intollerabile, credo un caso abbastanza unico in Europa, cioè eh sì, va bene, il boccia trae Francia, Germania, voglio dire solo noi ogni anno ce n'è una e con un ko con un titolo ancora più bizzarro De Minico
Si mette addirittura il timer, vedi che e falta collaborazione, allora, anche se ha messo il premier comunque e mezzo secondo di ringraziamento per questo incontro, ho molto piacevole sia l'onorevole Cuperlo e sia il presidente Roberto Zaccaria e poi a voi che state resistendo fino alla fine. È proprio bella questa cosa, allora, secondo me un po'troppo casino, secondo me questa legge e Giovanna secondo me questa legge è l'elogio del pensiero unico e conforme. Questo è del pensiero unico, perché questo governo ha allergia verso la diversità, non la diversità tanto di razza, di sesso, la diversità delle idee, perché deve votare il cittadino vota non il partito botta alla coalizione Pierluigi, sceglie chi inviare in Parlamento perché devi votare il Parlamento vota il governo per il Parlamento perché ci deve essere l'equilibrio tra i poteri che tanto affannano
Via.
Perché perché perché ci deve essere l'equilibrio dei poteri, se c'è un potere che più potere degli altri? Questo è l'obiettivo di questa legge. L'elogio del pensiero unico e conforme che non è nulla di nuovo, è stato l'obiettivo della fallita riforma della giustizia. È stato l'obiettivo della riuscita per il governo riforma della Corte dei conti, cioè la insofferenza verso tutto ciò che è altro da loro, quindi, con questa legge ed è anche come, come hanno fatto per quanto riguardava il la riforma della giustizia, i migliori argomenti li offrono loro. L'argomento che ci ha offerto il presidente Meloni è fortissimo. Questa legge è l'apertura di un tavolo di gioco e la partita è l'asso pigliatutto non basta co e occupare il Parlamento con la minoranza che, con un gioco d'artificio, diventa maggioranza al loro. Occupano gli organi di garanzia e quindi anche la procedura di revisione, perché con un pugno di voti c'è sempre da noi qualcuno che passa da un lato all'altro si arriva anche a ad ottenere la procedura di revisione e quindi che rimedi possiamo avere ed è però qui la Corte costituzionale è un po'il suo mea culpa dovrebbe porselo, perché quando la Corte costituzionale, nelle due ottime sentenze, ha detto che che la legge elettorale, lei la va a sindacare solo se c'è una manifesta incostituzionalità,
Ha alzato di molto la linea della tolleranza verso la discrezionalità del legislatore il Presidente della Repubblica, e ha come presupposto la manifesta incostituzionalità. Questi due manifeste la manifesta incostituzionale dalla Corte, la, ma solo per la legge elettorale. La manifesta incostituzionale per il capo dello Stato fa sì che piena tolleranza verso il legislatore diciamo che possa fare qualcosa il capo dello Stato e a mio giudizio, no, perché che può fare sì il rinvio, ma certamente no, perché non c'è una manifesta incostituzionalità. Dopotutto, l'hanno portata al 42 per me incostituzionale, il premio in assoluto 40 42, il premio in sé, ma certo non lo potrà neanche col rinvio temporaneamente, congelare il Capo dello Stato perché non c'è una costituzionalità evidente. Voi direte Silda lista, il listone, sì, ma bisogna andare a fare un'interpretazione un po'più raffinata, il listone incostituzionale, perché il gioco degli specchi tenimento cinque sulla scheda. Ho 6 ma in realtà sono tutti i 70, in realtà sono tutti i 70 vedete che c'è il rinvio a residuo abbondante dei 65, ma non c'è una costituzionalità evidente. Andiamo alla Corte la Corte costituzionale, se si mantiene fedele a quello che ha detto, ebbe a l'hanno messo al 42%. Non l'hanno blu, quindi hanno alzato di due. È vero però che potrebbe dare un'interpretazione adeguatrice, cioè dire sono cambiati i tempi. Io sostengo questo. L'affluenza è calata. Se cala l'affluenza, deve essere più alta la soglia minima oppure prevedere troppo pochi decidono per tutti bravissima scusate, ho detto bravissimo perfetto per spingere troppo pochi decidono per tutti oppure, come come a me piacerebbe un quorum strutturale che
Metta dentro je gli aventi diritto e non i votanti, però tutto questo la Corte, non l'ha detto andiamo al listone, bene, l'abbiamo due, abbiamo una lista, piccolina un listone grande. La lista piccolina cioè fino a 6 è legata ai collegi e quindi la Corte potrebbe dire che sei un numero sufficientemente piccolo per fatti avere la conoscenza, il punto del ragionamento della Corte. Scusate se sono netta e sbagliato, perché se io conosco che a me lui non mi garba, ma sono costretta a prendermelo o lui o nessun altro. Il fatto che l'abbia conosciuto mi rende solo cornuto e mazziato, perché so che è cambiato, certo rendere sono pochi, ma sono comunque imposti. Allora no judo a questo punto rimane la possibilità del referendum, ma mai il referendum qui c'è il problema del manipolativo, non lo puoi fare il referendum sull'lì sulla liste, sul Listone, perché in questo caso non avremmo più uno strumento per eleggerli a meno che la maggioranza non inserisca un voto di preferenza se mette il voto di preferenza, noi abbiamo l'appiglio normativo per fargli vedere le cose sugli alle altre cose. Abbiamo già pronto il ricorso quest'Aula
Facciamo oggi è uscito fuori già il ricorso per la corte costituzionale, ottimo e abbondante e Massimo sigla ricciolini, nell'ordine o sigla Ricci e.
E poi Moschella prima io va beh, questo è come il professore aveva indicato.
Vai ho il piacere di parlare subito, il ciclo disse di continuo i miei tempi allora.
E i rimedi qui la frittata è stata fatta e le uova sani, e non si possono.
Recuperare se non si fanno dei dei molti grossi passi indietro
E prima Giannini, dicevi costituzionalisti in queste occasioni ci hanno aiutato, sì, è vero.
I costituzionalisti non son stati sentiti nel 1993 quando, con a capo Paolo Barile e tanti altri dei nostri maestri, alcuni dei quali sono scomparsi in questi ultimi anni.
E avevano dato un'indicazione di voto ben precisa, forse adesso abbiamo un'audience maggiore, questo mi fa piacere, però se non saltava il sistema elettorale nel 93, sarebbe stato molto meglio, perché la criminalizzazione di un'intera classe politica in via mediatica non in via non in via giudiziaria è stato un qualche cosa che ha veramente scombinato un po'tutto, però, tornando ai rimedi, dunque è il problema di del premio di maggioranza, non è soltanto il 42% e che non c'è una soglia massima per la oltre la quale non si non venga assegnato il premio di maggioranza, perché se se una coalizione prendesse il 50 60%, ma le serve per avere la maggioranza
Sottoscritti maggioranza, perché la soglia massima ci dovrebbe essere e dovrebbe essere tale da impedire che il Parlamento possa vede una maggioranza per consegnata soltanto alla maggioranza di governo per eleggere il Presidente della Repubblica, per eleggere i giudici costituzionali e per e per modificare la Costituzione.
Pure qui c'è stata una un'occasione persa sia all'epoca del primo governo Prodi sia l'epoca del secondo governo Prodi ci furono delle proposte di revisione costituzionale nel senso di assorbire l'impatto del SIS, di un sistema tendenzialmente maggioritario è di vitale che delle e maggioranza di garanzia venissero travolte dal dal maggioritario comunque tutto questo è un e se tu in questa vicenda,
è un esempio, lo diceva bene qualcun altro prima di me,
Di un di un'Authority vitalismo che esce fuori da 1.000 rivoli, dalla legge sulla Corte dei Conti fino alla legge sulla caccia, no, si vuole comandare senza ascoltare nessuno, la legge sulla approvata la settimana scorsa, oltre ampliare i tempi di il,
De Lise.
Le e i periodi di caccia, oltre a consentire di divi di cacciare oltre il tramonto, oltre a di a dimezzare le sanzioni per quello che riguarda, per quello che riguarda, prevede che la non obbligatorietà del parere dell'Istituto per la protezione ambientale dell'Ispra,
Spa è praticamente, se glielo chiedo, non lo dà, ma che intervengano gli scienziati, i tecnici, per valutare l'impatto che ho scelto la decisione in tema di attività venatoria, questo sapere sarà precluso da questa legge, ecco, dicevo, è un autoritarismo, una volontà di fare da sé che se fuori da Mills e Rivoli che abbiamo sconfitto col referendum,
Di qua di un paio di mesi fa e che spero appunto ci sia sufficiente mobilitazione per far risaltare anche questa legge elettorale, il tema perché la legge elettorale è uno degli argomenti più ostici, ahimè lo dico da conduttrice televisiva, professor Giovanni Moschella, Messina, sì, grazie naturalmente a Roberto lo notevole recupero a tutti voi per aver,
Atteso fino ad adesso io su due cose vorrei soffermarmi per cercare di essere molto sintetico. Da un lato, credo che questo sistema elettorale abbia non solo l'obiettivo di assicurare una maggioranza sicuramente non dovuta ad una minoranza, ma nello stesso tempo di scardinare alcuni dei profili più importanti del sistema costituzionale, a partire dal ruolo del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e nello stesso tempo anche di alterare ulteriormente, ma credo che questo già lo faccia anche l'attuale sistema elettorale e il sistema di una garanzia di rappresentanza non solo sotto il profilo della rappresentanza politica ma anche della rappresentanza territoriale.
L'altro aspetto che credo vada sottolineato ne parlava prima il professore Volpi è quello di metodo, cioè a dire noi non possiamo ricorrentemente alla fine di ogni legislatura e questo è avvenuto sia da parte della maggioranza di centrodestra che dalla maggioranza di centrosinistra dovrà affrontare la riforma del sistema elettorale e quindi io credo che già la vicenda del referendum costituzionale sull'ordinamento giudiziario ci ha dato certamente un segnale, è importante introdurre un innalzamento dei livelli di garanzia, soprattutto se si adotta un sistema di tipo o maggioritario con premio di maggioranza. E questo è un insegnamento. Ne parlava prima Massimo che molti colleghi di diritto costituzionale segnalarono al momento dell'introduzione del mattarellum perché se si adotta un sistema di tipo maggioritario, i quorum previsti dalla Costituzione non sono più sufficienti a garantire
I livelli e gli organi di garanzia e l'altro aspetto altrettanto importante, tra l'altro, in un recentissimo articolo lo richiamava Antonio Ruggeri la necessità di prevedere per la riforma elettorale l'introduzione di un quorum di maggioranza qualificata in modo tale che, sotto questo profilo, forse, se si adotteranno questi due meccanismi, forse un altr'anno ci troveremo nuovamente a discutere di riforme costituzionali, non condivide office o di riforme elettorali non condivisi. Dal resto questa era la razzo che aveva spinto all'Assemblea Costituente ad adottare, come dire, questo sistema di garanzie costituzionali. Grazie grazie a lei, allora io a te, devo dire, vi deb nel dare la parola a Dario Parrini, forse di saluterei, perché purtroppo ciao mi impegno successivo. Non posso
Sballare tutto Tu chiamami se perdo un quarto d'ora poi a catena la mia vita si complica, però voglio ringraziare il professor Zaccaria e anche Gianni Cuperlo per avermi invitata, sono io che ringrazio voi perché ho imparato tante cose e nella vita una sola cosa ci rende liberi la conoscenza e quindi grazie per questa occasione Parrini e poi Cuperlo.
Allora no, scusa, intanto gli ho detto all'autista tra 10 minuti, quindi FEF no, fai presto, vai vai vai che ti aspetta, vai vai fa, no, no, mai ti aspetta e lì fuori di fuori, allora allora Parrini, deve concludere perché purtroppo stiamo sforando, io chiedo scusa a Nicola Grasso perché in realtà è stato lì presente e no, non c'è il tempo di parlare, purtroppo ho detto che i nostri tempi sono tiranni, allora Dario in qualche modo è stato presidente della Commissione affari costituzionali e adesso in qualche modo, in maniera sintetica, farà l'ultimo intervento non le conclusioni, ovviamente le conclusioni e le fa. Gianni Cuperlo
Io sono molto sintetico, credo che noi dobbiamo aver chiaro che il primo rimedio da mettere in campo è una mobilitazione sociale.
Che procede in parallelo con quella parlamentare e continui con forza dopo che quella parlamentare sarà terminata, se, come noi temiamo.
Non sarà sufficiente a fermare l'approvazione di questa legge, la mobilitazione sociale che stasera ha avuto una, diciamo, tappa iniziale molto importante.
Sarà come quella che c'è stata per il referendum sulla giustizia, noi potremo ottenere risultati importanti e io credo che la mobilitazione debba essere enorme, perché enorme è il pericolo che corriamo il pericolo di impoverimento della nostra democrazia.
Il progetto di riforma elettorale è come il progetto di riforma Nordio come il premierato, un tentativo di sconquassare gli equilibri costituzionali e democratici del nostro Paese ed è più pericoloso perché, mentre contro una legge costituzionale, esiste il rimedio del referendum preventivo contro una legge ordinaria con effetti costituzionali, il rimedio del referendum preventivo non esiste e quindi la mobilitazione che a richiesta è,
Superiore, credo si debba mettere in evidenza e ho finito che.
L'entità del premio che è abnorme e che può dare l'onnipotenza parlamentare a chi vince le elezioni e il controllo delle istituzioni di garanzia, a partire dal Presidente della Repubblica, non è cosa separata dalla sconcezza delle doppie liste bloccate, siccome l'obiettivo è quello dei pieni poteri per avere i pieni poteri, bisogna avere non soltanto tanti parlamentari, ma anche tanti parlamentari che non siano autonomi, ma soldatini e credo che su queste due cose si possa trovare un consenso largo nell'opinione pubblica e reincontrare il popolo che abbiamo incontrato nel referendum sulla giustizia, perché di italiani sensibili alla difesa della Costituzione e alle questioni di democrazia, ce ne sono tanti, vanno mobilitati e questo credo sia il nostro dovere a partire dai prossimi giorni e poi con tutte le iniziative che ha ricordato Volpi e che hanno ricordato altri con le quali io sono d'accordo, anzi, inserisco un rafforzamento del proprio l'ultimissima cosa che dico rispetto a ieri le cose che ha detto Volpi dovremmo fare se vinciamo le elezioni, non soltanto la maggioranza qualificata per approvare una norma, non soltanto il referendum preventivo, il ricorso preventivo alla Corte attivabile da una minoranza parlamentare, non soltanto l'innalzamento del quorum di garanzia, ma noi dobbiamo mettere che una legge elettorale non è applicabile prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, così finirebbero tutte le storie,
Ah
David ha fatto un po'un supplemento al programma elettorale. In questo momento dobbiamo dirlo racconti alla Schlein va be'glielo, diremo adesso parla Cuperlo, poi io devo annunciare come si fa alla fine un altro evento prossimamente. Gianni a te la parola allora no, un ringraziamento e una proposta, se possibile, alla proprio in coda. Il ringraziamento ovviamente, prima di tutto e a voi tutti voi tutti voi, a chi è intervenuto su questo palco a Radio Radicale, che ha mandato in diretta sul suo sito divetta audio video questa nostra iniziativa, sempre un contributo prezioso e a Roberto, che è stata l'anima fondamentale di questa giornata, abbiamo lavorato assieme, ma senza di lui nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile
Telegraficamente mi ha colpito un passaggio di Massimo Giannini nel pomeriggio, quando ha citato quell'episodio lontano, per dire cosa vuoi che sia, cosa vuoi che sia, se ogni volta si tace su quello che sta avvenendo e allora mi ha fatto tornare in mente una cosa che a volte citiamo c'è in quel capolavoro di Heming way che Fiesta ad un certo punto viene chiesto ad uno dei personaggi come sia accaduto che abbia fatto bancarotta,
E lui risponde è come ho fatto bancarotta, è accaduto un po'alla volta e all'improvviso
E io credo che valga un po'anche per la democrazia che può declinare un po'alla volta e all'improvviso e da questo punto di vista noi siamo all'ultimo scorcio di questa legislatura, ma nel clima calcistico dei Mondiali è come assistere un po'alla alla fine della partita di ieri sera del Brasile col Giappone. Io tifavo Brasile, ma non è irrilevante. Questo è che il Brasile è passato di turno proprio al novantacinquesimo. Nell'ultima azione è possibile prima dei supplementari e dei rigori, e noi siamo di fronte al tentativo di questa maggioranza e di questa presidente del consiglio di portare a casa l'intero risultato nell'ultima azione utile. Non ce l'abbiamo fatta sul premierato, non ce l'hanno fatta sull'autonomia, non ce l'hanno fatta. Ovviamente sulla giustizia, pensano di poterlo fare sulla legge elettorale per tutte le ragioni che sono state dette e perché questa cosa deve mobilitarsi, come tutto il pomeriggio ha certificato
Perché dietro c'è una volontà e un filo logico che affonda all'inizio al principio di questa legislatura, al primo minuto della partita, quando la Meloni scende in campo e si presenta alle Camere e si alza dai banchi del governo anche con una certa e comprensibile emozione e non fa un discorso a braccio dove a volte le scappa un po'il gergo della con le oppio fa un discorso molto rigoroso ovviamente scritto con grande cura grande accuratezza insomma della prima volta che sì, si presentava alle aule delle Camere nella veste di capo del golpe,
Erano e ad un certo punto di quel discorso ha studiato sino alla singola frase il singolo dettaglio pronunciò una frase Deaglio che che che che ricordiamo è disse io provengo da una tradizione politica che è stata a lungo ai margini della vicenda politica di questo Paese e collocò lì il tema del premierato della riforma costituzionale perché è importante ricordarlo c'è collegare, credo no, il primo minuto della partita al novantacinquesimo alla possibilità di difendere il risultato sino alla fine.
Perché per Giorgia Meloni è per questa destra e per Fratelli d'Italia e per una parte consistente di questa maggioranza, mettere mano alla forma di governo, incidere attraverso la legge elettorale su quello che è un ordinamento costituzionale è qualcosa di più che soltanto l'obiettivo di togliere di mezzo i collegi o anche soltanto di essere più competitivi nella sfida elettorale vorrebbe dire il coronamento politico è in qualche modo storico e simbolico della legislatura, e cioè chiudere e archiviare la lunga stagione della Costituzione repubblicana fondata sulla discriminante antifascista, perché quella è la sola cultura politica che oggi è presente in Parlamento con una responsabilità di governo e che a 80 anni fa rimase esclusa dal compromesso costituzionale, dalla stesura di quel compromesso di quel patto repubblicano su cui si è retto il destino della Repubblica e la battuta di ieri non è una battuta del sen fuggita alla battuta sul capo dello Stato, che finalmente potrebbe non essere espressione della sinistra, ma è il coronamento, diciamo, è la chiusura di questo cerchio che noi dobbiamo cercare di di impedire e dobbiamo farlo. Per un'ultima ragione, poi, la proposta ho chiuso perché ho ascoltato tutto il pomeriggio gli interventi, ovviamente, dei leader politici che sono stati preziosi e attrezzati, gli interventi degli esperti costituzionalisti, giornalisti, ma al fondo no, usciamo da questa sala con una domanda che poi ci portiamo appresso da tempo e che in questo tempo storico particolarmente vitale, cioè che cos'è la democrazia, cos'è stata la democrazia per milioni di persone, da quando è stata riconquistata in un Paese come il nostro, dopo le tragedie della prima metà del 900, certo è stato il welfare, ma sicuramente è stato l'accesso alla scuola pubblica, ma sicuramente sono stati i diritti sociali e poi i diritti civili. Ma sicuramente tutto questo è verissimo, ma la democrazia, il fondo è sempre stata una promessa, una promessa di libertà, di emancipazione, la possibilità di individuare una capacità di di di interpretare la vita, il senso dell'esistenza, della convivenza della comunità. Questa destra oggi vuole aggredire, vuole colpire esattamente questa dimensione della della premessa. Il fatto che citiamo le parole del Pontefice, quello precedente, come quello attuale, come riferimento dalla misura anche di una responsabilità della politica, hanno delle culture politiche di riscoprire e rimettere al centro anche una dimensione etica della loro iniziativa. E allora ha ragione. Gherardo Colombo, a ricordarci che sulla vicenda del referendum sulla giustizia siamo partiti in pochi siete partiti in pochi e poi l'onda è cresciuta in corso d'opera e siamo arrivati a quel risultato straordinario del 23 e del 24 marzo.
E io penso che dobbiamo considerare la giornata di oggi come la semina feconda. Io mi auguro che sia tale che va nella stessa medesima direzione. E allora la proposta banale Roberto ecco, la Fondazione, temo, con costituzione di democrazia, con Articolo 21 e con le associazioni che tu hai citato, proviamo a immaginare no, ne parlavamo con Dario prima in platea. Quante sono le province, 110, proviamo a immaginare da qui, alle prossime settimane, 110 iniziative locali dove coinvolgere singole personalità che sono state presenti anche oggi pomeriggio per raccontare qual è la posta in palio, raccontare quali sono i rischi, pericoli, ma anche le opportunità che un popolo che si rimette in marcia e che si interroga sul suo destino mette di fronte a tutti noi. Io penso che sia una strada quasi obbligata, anzi direi che è una strada obbligata, per come intendiamo noi, la politica e la democrazia, ma anche per un'ultima ragione, perché perché tanti evolve abbiamo compiuto parlo dal punto di vista di un partito nel quale milito nel passato, ma se una responsabilità oggi abbiamo di carattere politico, culturale ma anche di carattere morale, essenzialmente questa di consegnare quel patrimonio di valori, di principi scolpiti nella nostra Costituzione e che senza merito abbiamo ereditato da chi è venuto prima di noi, abbiamo il dovere e la responsabilità morale di consegnare questo patrimonio
Immacolato a quelli che verranno dopo dopo di noi e su questo saremo giudicati per sé, però Micra è.
Va be'la, domanda se la domanda è un dubbio legittimo, però credo che l'abbiano praticato già scusate, io volevo no, volevo soltanto oltre a Radio Radicale, volevo ringraziare Francesco, Cavalli e e Articolo 21 perché ha fatto la una la diretta di Articolo 21. È stata molto importante perseguire a distanza, come molti mi dicono, volevo dire che il prossimo appuntamento, prendendo sul serio quello che abbiamo detto, sarà il 10 luglio, ci sarà un incontro pubblico, nuova legge elettorale, ultimo atto di una deriva antidemocratica. Poi vorrei concludere sì soltanto con un un piccolo aneddoto, che però è indicativo
Io ero in Parlamento praticamente ed ero in quel momento uno dei pochi, anzi forse solo costituzionalista, nella commissione Affari costituzionali.
Un giorno prima ancora che io incontrassi Gianni Cuperlo, che è venuto dopo, ma mi avvicina una giovane Meloni, Giorgia Meloni che dice, siccome tu sei un costituzionalista, io ho una proposta di legge costituzionale che vorrei presentare, dico ma sentiamo certamente una proposta può essere interessante, ecco, io penso che bisognerebbe togliere,
Cioè dare il diritto di voto ai sedicenni c'era già questo dibattito di abbassare da 18 a 16 anni l'età per avere il diritto di voto e io ho detto va bene, insomma, è una cosa di cui si parla. Si potrebbe anche estendere ai sedicenni vice, si però c'è una seconda parte. Ecco, io avrei pensato anche di togliere l'elettorato attivo e passivo agli ultra ottantenni, in modo tale che così ci togliamo il pensiero gli ho detto beh, questo è un po'più difficile da fare, è il modello conclave, però non è andato in porto
Grazie a tutti alla prossima volta,

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