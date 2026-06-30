Con la conduzione di Marianna Aprile e Serena Bortone.



Tra gli altri Enrico Grosso, Maria Agostina Cabiddu, Massimo Giannini, Gherardo Colombo, Monica Guerritore, Giuseppe Giulietti, Lorenzo Spadaccini, Roberta Calvano, Gianluca Passarelli, Agostino Giovagnoli, Andrea Pertici, Tiziana Ferrario, Antonio Di Bella, Daniela Tagliafico, Andrea Vianello, Donatella Stasio, Mauro Volpi, Giovanna De Minico, Massimo Siclari, Giovanni Moschella, Paola Filippi, Gaetano Azzariti, Rita San Lorenzo, Marco Martinoli, Roberto Zaccaria, Corrado Augias, Gad Lerner, Sigfrido Ranucci Tomaso Montanari, Gustavo …

Zagrebelsky.



Convegno "Mille voci per un voto uguale. Legge elettorale: torniamo alla Costituzione", registrato a Roma martedì 30 giugno 2026 alle 15:10.



Sono intervenuti: Roberto Zaccaria (presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati, già presidente della Rai), Gianni Cuperlo (deputato, presidente del Centro studi del Partito Democratico), Marianna Aprile (giornalista della rivista Oggi), Enrico Grosso (professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Torino), Maria Agostina Cabiddu (professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico al Politecnico di Milano), Andrea Giorgis (senatore, componente del Comitato per la legislazione del Senato), Federico Fornaro (deputato, Presidente della Giunta delle elezioni), Nicola Fratoianni (deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana), Angelo Bonelli (deputato e co-portavoce di Europa Verde), Massimo Giannini (giornalista, saggista, opinionista, conduttore radiofonico e televisivo), Gherardo Colombo (già magistrato, giurista, saggista e scrittore italiano), Monica Guerritore (attrice, regista, drammaturga, scrittrice italiana), Giuseppe Giulietti (portavoce dell'Associazione Articolo 21 Liberi di), Serena Bortone (giornalista, autrice e conduttrice televisiva), Riccardo Magi (deputato e segretario di + Europa), Lorenzo Spadacini (professore associato di diritto costituzionale presso Universitas Mercatorum), Roberta Calvano (professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza), Agostino Giovagnoli (professore emerito di Storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Gianluca Passarelli (professore associato di Scienza Politica presso l'Univerità degli Studi La Sapienza di Roma), Andrea Pertici (professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Pisa), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle), Elly Schlein (segretaria nazionale del Partito Democratico), Tiziana Ferrario (giornalista e conduttrice televisiva italiana), Antonio Di Bella (direttore di Rainews 24), Daniela Tagliafico (giornalista scrittrice), Andrea Vianello (conduttore radiofonico, conduttore televisivo e dirigente d'azienda italiano), Mauro Volpi (costituzionalista, coordinatore del Comitato Società civile per il No, Provincia di Perugia), Giovanna De Minico (professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli), Massimo Siclari (professore ordinario di Diritto costituzionale presso L'Università di Roma Tre), Giovanni Moschella (direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e Storia Università di Messina), Dario Parrini (deputato, Partito Democratico).



Tra gli argomenti discussi: Legge Elettorale.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 37 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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