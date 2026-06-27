CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
"Nuclear developers race for Trump goal of ‘criticality’ before July 4 deadline" - Washington Examiner - 20giu 2026 --- "Why Small Modular Reactors Are Becoming a National Security Priority" - Oil price, com - 20 giu 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La rivoluzione del Nucleare Civile in America" di sabato 27 giugno 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Difesa, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Intelligenza Artificiale, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La rivoluzione del Nucleare Civile in America" di sabato 27 giugno 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Difesa, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Intelligenza Artificiale, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
leggi tutto riduci