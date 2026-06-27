27 GIU 2026
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Rassegna di Geopolitica. La rivoluzione del Nucleare Civile in America

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"Nuclear developers race for Trump goal of ‘criticality’ before July 4 deadline" - Washington Examiner - 20giu 2026 --- "Why Small Modular Reactors Are Becoming a National Security Priority" - Oil price, com - 20 giu 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La rivoluzione del Nucleare Civile in America" di sabato 27 giugno 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Difesa, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Intelligenza Artificiale, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
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