In occasione della Festa de l'Unità di Roma.



All'iniziativa parteciperanno Sabrina Alfonsi, Franca Chiaromonte, Mario Ciarla, Ivana Della Portella, Enrico Gasbarra, Francesca Izzo, Federico Lobuono, Michele Meta, Roberto Morassut, Simone Oggionni, Antonio Rosati, Enrico Rossi, Massimiliano Smeriglio, Maurizio Veloccia, Maurizio Venafro, Franco Vittoria.



Concludera' Andrea Orlando, direttore del Comitato Scientifico di 'Rinascita'.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione dell'edizione cartacea della rivista 'Rinascita', diretta da Goffredo Bettini", registrato a Roma venerdì …

26 giugno 2026 alle ore 21:33.



Sono intervenuti: Federico Lobuono (direttore di Rinascita), Mario Ciarla (capogruppo Pd Consiglio regionale del Lazio), Franco Vittoria (politica e filosofa italiana,Ricercatrice universitaria di filosofia), Ivana Della Portella (vice presidente del CdA), Andrea Orlando (direttore scientifico di "Rinascita").



Tra gli argomenti discussi: Editoria.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 55 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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