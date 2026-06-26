26 GIU 2026
intervista

Intervista a Giovanni Spinapolice sul nuovo Regolamento Ue dedicato alle crypto attività

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 19:43 Durata: 0 sec
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Giovanni Spinapolice, avvocato.

"Intervista a Giovanni Spinapolice sul nuovo Regolamento Ue dedicato alle crypto attività" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata venerdì 26 giugno 2026 alle ore 19:43.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Economia, Unione Europea.
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