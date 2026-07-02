Introduce e modera: Giorgio De Rita (Segretario generale Censis).



Presenta il Rapporto: Chiara Ryan (Ricercatrice Area Consumi, mercati e welfare Censis).



Ne discutono Elsa Fornero (Professore onorario di Economia Università di Torino), Emanuela Notari (Longevity Strategist Intoo GiGroup), Vincenzo Paglia (Presidente emerito Pontificia Accademia per la Vita), Alessandro Rosina (Professore ordinario di Demografia Università Cattolica di Milano).



Convegno "Invecchiare nell'Italia della longevità", registrato a Roma giovedì 2 luglio 2026 alle 17:36.



L'evento è stato organizzato da Censis.



Sono …

intervenuti: Giorgio De Rita (segretario generale del CENSIS), Chiara Ryan (ricercatrice Area Consumi, Mercati e Welfare Censis), Elsa Fornero (economista, già ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Emanuela Notari (esperta di Longevity Planning), Vincenzo Paglia (arcivescovo, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita), Alessandro Rosina (ordinario di Demografia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Societa'.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 49 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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