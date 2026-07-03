Modera e introduce Andrea Del Monaco.



Intervengono: Roberto Scarpinato, Andrea Ilari, Francesco Sylos Labini, Alessandro Mantovani, Ylenia Spissu, Giovanni Greco, Marco Revelli, Francesco Schettino, Leonardo Pica Ciamarra, Alex Hobel, Alessandro Volpi, Livio Pepino, Moni Ovadia, Antonio Francioso, Veronica Morea, Mario Sanguinetti, Bruno Mazzara, Alberto Bradanini, Marco Canesi, Gianluigi Trianni.



Convegno "Fine dell'austerità e nuovo intervento pubblico: un'ipotesi di governo nei nuovi conflitti globali del 2026", registrato a Roma venerdì 3 luglio 2026 alle 09:41.



Sono intervenuti: Andrea …

Del Monaco (esperto di Fondi Europei), Andrea Ilari (primo Ricercatore al CNR presso l'IBPM), Ylenia Spissu (rappresentante dei Precari Uniti CNR), Alessandro Mantovani (giornalista del Fatto Quotidiano), Gianluigi Trianni (medico di Sanità Pubblica in pensione), Livio De Santoli (prorettore per la Sostenibilità della Sapienza Università di Roma), Marco Revelli (politologo, giornalista, saggista e attivista politico), Giovanni Greco (scrittore, traduttore, pedagogo, attore e regista teatrale), Livio Pepino (già magistrato e già presidente di Magistratura Democratica), Leonardo Pica Ciamarra (riicercatore CNR), Alex Hobel (ordinario di Storia Contemporanea all'Università di Sassari), Alessandro Volpi (storico), Moni Ovadia (regista, scrittore), Francesco Schettino (ordinario di Politica Economica all'Università Vanvitelli di Napoli), Marco Canesi (urbanista), Veronica Morea (primo ricercatore del CNR), Antonio Francioso (biochimico), Mario Sanguinetti (componente Esecutivo Nazionale Cobas Scuola), Bruno Mazzara (ordinario di Psicologia dei Consumi alla Sapienza Università di Roma), Alberto Bradanini (ambasciatore e presidente del Consiglio Direttivo del Centro Studi sulla Cina Contemporanea), Alessandro Bartoloni (giornalista), Stefania Vecchia (psicoterapeuta), Stefano Lamorgese (giornalista di Report), Roberto Scarpinato (senatore, già procuratore generale di Palermo), Manfredi Alberti (ricercatore di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazioneali presso l'Università di Palermo).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Societa'.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 7 ore e 14 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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