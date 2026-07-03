03 LUG 2026
dibattiti

Fine dell'austerità e nuovo intervento pubblico: un'ipotesi di governo nei nuovi conflitti globali del 2026

CONVEGNO | - Roma - 09:41 Durata: 7 ore 14 min
A cura di Pantheon
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Modera e introduce Andrea Del Monaco.

Intervengono: Roberto Scarpinato, Andrea Ilari, Francesco Sylos Labini, Alessandro Mantovani, Ylenia Spissu, Giovanni Greco, Marco Revelli, Francesco Schettino, Leonardo Pica Ciamarra, Alex Hobel, Alessandro Volpi, Livio Pepino, Moni Ovadia, Antonio Francioso, Veronica Morea, Mario Sanguinetti, Bruno Mazzara, Alberto Bradanini, Marco Canesi, Gianluigi Trianni.

Convegno "Fine dell'austerità e nuovo intervento pubblico: un'ipotesi di governo nei nuovi conflitti globali del 2026", registrato a Roma venerdì 3 luglio 2026 alle 09:41.

Sono intervenuti: Andrea Del Monaco (esperto di Fondi Europei), Andrea Ilari (primo Ricercatore al CNR presso l'IBPM), Ylenia Spissu (rappresentante dei Precari Uniti CNR), Alessandro Mantovani (giornalista del Fatto Quotidiano), Gianluigi Trianni (medico di Sanità Pubblica in pensione), Livio De Santoli (prorettore per la Sostenibilità della Sapienza Università di Roma), Marco Revelli (politologo, giornalista, saggista e attivista politico), Giovanni Greco (scrittore, traduttore, pedagogo, attore e regista teatrale), Livio Pepino (già magistrato e già presidente di Magistratura Democratica), Leonardo Pica Ciamarra (riicercatore CNR), Alex Hobel (ordinario di Storia Contemporanea all'Università di Sassari), Alessandro Volpi (storico), Moni Ovadia (regista, scrittore), Francesco Schettino (ordinario di Politica Economica all'Università Vanvitelli di Napoli), Marco Canesi (urbanista), Veronica Morea (primo ricercatore del CNR), Antonio Francioso (biochimico), Mario Sanguinetti (componente Esecutivo Nazionale Cobas Scuola), Bruno Mazzara (ordinario di Psicologia dei Consumi alla Sapienza Università di Roma), Alberto Bradanini (ambasciatore e presidente del Consiglio Direttivo del Centro Studi sulla Cina Contemporanea), Alessandro Bartoloni (giornalista), Stefania Vecchia (psicoterapeuta), Stefano Lamorgese (giornalista di Report), Roberto Scarpinato (senatore, già procuratore generale di Palermo), Manfredi Alberti (ricercatore di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazioneali presso l'Università di Palermo).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Societa'.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 7 ore e 14 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Allora, se mi segnalate, sono doppia gusci, quand on line o se si sente bene.
E Marco Revelli, quindi fa sì che mi dice che si sente bene okay, perfetto, allora buongiorno a tutti gli idonei presenti qua sceglierne buongiorno a chi è collegato oggi è la terza edizione del convegno, infine dell'austerità, il nuovo intervento pubblico, un'ipotesi di governo nei nuovi conflitti globali nel 2026 per iniziamo questa esperienza nel gennaio 2024, abbiamo fatto un secondo con vendite aggiornamento nell'aprile del 2025 qui accende Harry e nel contempo che stava la pubblicazione di un volume contro le 2 destre per un governo del 99% e il metodo della casa editrice della Cgil futura.
E questo diciamo un convegno, i parziali aggiornamento di quello che è stato iscritto nel volume e di ciò che abbiamo detto, su cui abbiamo dibattuto nei due anni precedenti, perché c'è stato un cambiamento di fase a livello politico, sia a livello nazionale ed europeo che mondiale rispetto a due anni fa alcune tendenze tengono presenti si sono aggravate.
E veniamo a quali erano le premesse due anni fa del convegno e del W, la prima era condividere la tesi del volume, ormai di trent'anni fa, di Marco Revelli, le 2 destre, a cui volume contro le 2 destre si lega il volume e il suo tempo predittivo perché nel se non ricordo male germanico, 96 pochi mesi prima dell'insediamento Prodi no Reverdy scrive nel suo volume che si sarebbero confrontate una destra e liberarli autoritarie allora centrodestra guidato da Silvio Berlusconi, che oggi è una versione diciamo guidata da Giorgia, Meloni e,
Qui l'elemento di innovazione, di una destra liberale, tecnocratica ed egli lista che dura Herrera l'Ulivo di Prodi e che oggi è incarnata dal Partito democratico
L'altra malvista e che l'assenza di una proposta di governo da sinistra per battere le 2 destre è uno degli elementi che ha portato all'astensionismo, ovvero al fatto che metà degli italiani che a volte anche i 55 o 60% nelle regioni meridionali non voluta,
E quindi questo lumi, il convegno, si rivolgeva a chi, a chi vorrebbe stimolare un dibattito su una proposta di governo da sinistra che da trent'anni mi Buscè e nel contempo si rivolgeva a un elettorato che fugge da quella che i sondaggisti chiamano l'offerta politica attuale che non va a votare,
Asor Rosa, con l'intuizione notevole alla fine degli anni 70, scrisse che lo scontro sarebbe stato tra garantiti e non garantiti.
Infatti, in Ungheria inflitti Ingrosso, io delle astensioni, Palumbi dovrebbe chiedersi perché chi non ha 600 euro, perché ormai questo è il costo di una risonanza magnetica con o di una colonscopia, un esame istologico, chi non ha altra destino che emigrare essendo meridionale verso nord Italia Nord Europa addirittura fuori dall'Europa.
Chi è un lavoratore povero, perché e Longaretti dove che oggi dovrebbe guidare una delle due coalizioni?
Questo era il quadro.
Che sembra già in parte lontano del 2024.
Le 2 destre Gulinelli, Corteolona SUV per un ruolo sull'ambiente italiani sono state le 2 destre in Germania, Snub Aif, al la riforma del mercato del lavoro fatto dal governo, diciamo rosso-verde, allora cancelliere, a scendere Ars era perché non lo ricordasse responsabile delle risorse umane della Volkswagen è come se diciamo il pacchetto sul lavoro in Italia fosse stato affidato a Marchionne un suo dipendente.
E i due elementi, tra i tanti evidenti, diciamo, di consona pista delle due destre igloo detto, per esempio, la sorte dell'Amur, ciò venuto un filo nero.
Che vanta la sconfitta dell'80, la FIAT, la sconfitta nel referendum sulla scala mobile voluto da Craxi.
Poi, successivamente, la cancellazione dei vetri, un Klingon su degenza della scala mobile, Lambro via terra.
Al referendum, l'abrogazione della scala mobile con l'accordo del 31 luglio 1992 e alla fine il protocollo sulla concentrazione del buio 93 un allora.
Grande segretario della Cgil, Bruno Trentin, firmò Protopapa positivi, forse avrebbe fatto meglio a non firmare il protocollo weekend Gates.
E quel filo nero poi va avanti il pacchetto training durante la stagione 96 91 va ancora avanti con la prima disarticolazione dell'articolo 18, durante il Governo multi votata anche dal Pd di Bersani.
E l'ultimo tassello e il giovane Pinzi
Ma bisogna vedere una diciamo luce retrospettiva i giovani.
Alla luce di quello che è accaduto in 30 anni precedenti, chiaramente la cornice L'Aquila sul bordo liberista Monnaie, chiama dei trattati europei, perché non è un caso che il protocollo sulla concentrazione viene fermato un anno dopo.
La firma del Trattato di Maastricht e quindi della sottomissione dello Stato al mercato, la sottomissione del lavoro al capitale.
Eh.
Quindi la vittoria definitiva diciamo, alla fine del 900 di fornai, che su case usate, diciamo Anas, lo schematismo.
L'altro, elemento fondamentale, l'autonomia differenziata, ovvero la riforma del Titolo Quinto in Costituzione e poi oggi Calderoli che con la sua Lecce Antoine l'autonomia differenziata messa in Costituzione dall'allora centrosinistra, anche qui va ricordato che un esempio fra tanti il degnissimo professor Massimo Villone era presidente della Commissione affari costituzionali della legislatura Café 2000,
Che approva la riforma del titolo quinto e giustamente.
Il ministro Calderoli, oltre due anni fa, sul Corriere della Sera intervistato, che ironizzava sul fatto che oggi il professor Villone Bill Comitato quinto noduli differenziata ma la semplice garante dei ruoli non fa altro che attuare ciò che è stato messo in Costituzione con la deforma del Titolo Quinto,
Altre cose si parla sempre dell'articolo 116 e 117, non si parla quasi mai del comma 2, articolo 119. Quello che parla della compartecipazione ai tributi erariali possibile da parte delle Licciulli che chiedono autonomia differenziata, tradotto, trattenimento delle tasse delle regioni ricche presso i loro territori, non ritorno se non velocemente sul fatto che l'unico studio che è stato fatto da Giannola e Stornaiuolo surrealista economiche d'ingaggio e chi no.
Nel 2018 fece la simulazione sull'ipotesi più estrema, ovvero l'ipotesi del Trap più chiara, quella veneta il trattenimento delle tasse, anzi dei tripudi prossimamente in testi del Veneto e dell'Emilia Romagna e della Lombardia nei rispettivi territori, allora su 751 miliardi di euro del bilancio dello Stato 190 sarebbero usciti dal bilancio sarebbero confluiti,
Secondo una simulazione, in verso queste tre righe ci vorrebbe 106 in e vado a memoria in Lombardia, 43 in Emilia Romagna e 41 in Veneto, sottratte al bilancio dello Stato e direttamente quindi sottratte alla redistribuzione che lo Stato fa verso il Mezzogiorno, quindi sarebbe stata la fine,
Della dalla presenza dello stadio al Sud, ma che dire anche in politica estera, le 2 destra, eseguì Algol sull'Ucraina, Pd e Fratelli d'Italia An fu sostanzialmente posizioni analoghe, nessuno cerca la trattativa di pace compiuti sulla Palestina, Cisl, ci è voluto un anno di genocidio affinché il Pd parlasse chiaramente di genocidio e qui andrebbe ricordato euro cosa nell'82 dopo sa prescinda.
Reagan Reagan?
Fa una dichiarazione importante, qui dice noi saremmo stati uniti, saremo sempre dalla parte di Israele, ma se il trend continua visto Tortosa Brescia da noi, togliamo sostegno militare e la Ford, l'assistenza militare estremi e Shalaui dovette fermarsi, ecco questo nessuno negli Stati Uniti oggi in Europa l'ha chiesto,
Altro elemento in politica estera rispetto a la guerra di aggressione degli Stati Uniti verso l'Iraq nel 91, cosa che pochi ricordano lo ha ricordato qualche anno fa Cirino Pomicino un democristiano su la 7.
Quando Bush padre aveva invaso, o meglio, dopo l'invasione da parte dell'Iraq e del Kuwait Kuwait, e ci fu la cosiddetta liberazione da parte delle truppe militari americane, per cui in base a quel punto Cus Palermo deve andare avanti e voleva invadere l'Iraq bene Kohl Mitterrand e Andreotti negarono l'uso delle basi militari è nato in Germania, in Francia, in Italia e Bush padre dovette fermarsi oggi scopriamo Dante a Fox News.
Che ci fece niente che 5.000 Tulli sono partiti dall'Europa, di cui 500 dall'Italia, fondamentalmente per le operazioni militari Iran e allora anche lì, diciamo dei democristiani e
Dei socialisti con unanimità erano capaci di dire di no agli Stati Uniti.
Fatto questo quadro, qual è l'elemento di innovazione che le 2 destre sono diventate tre, ma non solidità, c'è le formiche che in Gran Bretagna ci attenda dei film Deutsche Bank, in Germania c'è il Fronte nazionale in Francia che rischiano di vincere le elezioni e abbiamo scoperto però indiscrezioni di stampa che probabilmente Sciò un patto fra Meloni e Vannacci per le prossime elezioni per portare muore ma Quirinale Giorgia Meloni,
Qual è l'obiettivo Virgo la Costituzione del 48, la Costituzione del 48 che stata manomessa attenzioni non solo con la riforma del Titolo Quinto, ma fredde più importanti con le questioni che la riforma dell'articolo 81 e del pareggio di bilancio e qui veniamo a però data, diciamo una sorta di analisi più Bats Destro ex che ho fatto,
Ai problemi barocchi contraddistinguono la cosiddetta sinistra, che non c'è, cioè la sinistra, che se ci fosse dovrebbe essere capace di battere le 2 destre come ha fatto mandami, diciamo a New York mandami ha battuto anche il candidato ufficiale del partito di Umbriatico, vedremo, grazie.
E allora qui c'è proprio un passaggio di fase, il Parlamento europeo punta.
Con il Partito Popolare Europeo Wood sulla denigrazione, cioè c'è stato uno spostamento del Parlamento europeo di dei democristiani europei a destra con il voto sugli animi Triassi.
Altro elemento su cui nessuno notturno, anche qui Palantir, se noi pensiamo impatto che Palantir può contare più di uno Stato più di uno Stato importante che assistono ucciso è posto il problema del governo democratico, dell'intelligenza artificiale che il proprietario di Bauman, che pensa di sostituire lo dice chiaramente gli stadi o le grandi imprese come la sua e che quindi l'individuo
Come cittadino non esiste più, esiste solo come utente, come consumatore, Jean un passaggio di fase, diciamo aggravante quella che era la situazione di due anni fa, chiudo su questo noi abbiamo avuto due elementi positivi, che sono i 15 milioni di voti sul no al referendum sulla giustizia, abbiamo avuto i 2000000 di cittadini per la Palestina in piazza, ma non c'è un partito o una coalizione capace di rappresentare quelle piazze o quei 15 milioni interamente, questo è il problema davanti al quale ci troviamo i facendo, diciamo pargoli storiografiche, uno abbiamo nel 46 Destito storiche, francamente non so se Alex segue, poi vorrei ritornare su questo. Il vento del Nord, che nel vento della Resistenza
Delle città operaie, Genova, Milano, Torino, che portò il vento del Nord non solo al successo elettorale, diciamo del Partito comunista e del Partito socialista, e alla presenza del partecipazione del 46 all'assemblea costituente, ma anche, poi, sul quel flusso del vento del Nord,
Anche all'approvazione della Costituzione, poi, abbiamo il vento del Sud, che era invece quello che vota per la monarchia nel 46, quello della conservazione, bene, chiudo su questo noi ecco, dobbiamo Ford, probabilmente imparare se c'è una cosa da imparare, una cosa dalla destra che è rimasta nei 200 del 900 la destra materia bruciato l'idea della militanza,
Il senso di comunità, una pulsione legittimamente lipidica verso il potere che, a sinistra, per governare con la FISM Pavan dalla parte degli ultimi nuche.
E anche una puntualità che non è solo una puntualità degli appuntamenti.
Sì, ma quello puntualità nel perseguire gli obiettivi noi potremmo battere, diciamo il cosiddetto vento del sud di oggi, che il vento diciamo, della conservazione vecchi, per esempio impedisce a un giornalista Magnani di riportare quello che vorrebbe consente solo le testate indipendenti come vedremo il Fatto Quotidiano di raccontarne le sorti della flottiglia e quindi di fare avrebbe detto Siani, giornalista, giornalista, noi dobbiamo riportare quella, diciamo pulsione lipidica verso un governo dei processi da sinistra,
Che a destra, altrimenti le 3 destre in scenari e che un buon vento ci accompagni, grazie.
Allora io prendo l'introduzione fatta d'Andrea e questo è il terzo convegno che facciamo e vorrei soffermarmi.
Diciamo su alcune parole chiave del titolo di nessuno e allora ci sono dirigenti, ricerca, discendere per chi non mi conosce e.
Ai discorsi convegni.
Andrea forse non l'ha detto a usciva un libro che si chiama contro le 2 destre?
Hai diritto sono stato distratto e io mi sono occupato del capitolo che riguarda l'ambiente che guarda la mia, anche la collega, il maresciallo non ti volevo.
Soffermarmi su alcune parole chiave, secondo me del titolo che noi.
In cui noi presentiamo questo congresso
Alla fine dell'austerità alla sono le viene vadano quindi l'austerità, l'austerità è, diciamo.
Un qualcosa che ci dicono necessario per il Paese, quando il Paese ha un debito molto alto come le nostre e i soldi non ci sono, debbono, diciamo alla.
Al genere, alla gente, al popolo e quindi bisogna.
Fare dei sacrifici, ma chi fa in realtà dei sacrifici Marx aveva già esaminato.
Cosa succedeva in periodo di aste, da Wall Street, a chi paga l'austerità sono le classi sociali, ambienti, quindi c'è un libro italiano, se non vogliamo essere più moderni e diciamo usarli categorie di picchetti, il 50% botta, ma già dalla dalla popolazione a reddito più basso, quella del vive del proprio lavoro stipendiato.
Quindi l'austerità la pagano i più poveri e per questo noi diciamo fine dell'austerità.
Però c'è un altro problema, come si pone fine all'austerità, ci vuole un'ipotesi di governo ma Draghi che è, diciamo, il maggiore rappresentante del capitalismo finanziario in questo Paese dice chiaramente un Paese perde sovranità quando il debito è troppo alto, perché sono i mercati che decide.
Quindi Draghi sta dicendo, diciamo in maniera molto chiara che c'è un pilota automatico, quindi vinca il centrodestra o il centrosinistra.
Non la nostalgia degli ambienti questo sistema, perché chiaramente, sono i mercati che debbono decidere e questo questa politica, questo, questo sistema, siamo discernere, dobbiamo so chiaramente e sanguinarie scientificamente quello che è accaduto con dei dati no.
L'assenza senza, diciamo suggestioni.
Diciamo.
Religioso, ma diciamo, i dati ci dicono una cosa molto, molto, molto chiaro da dal 1.000 e da 2000 inviti ad oggi gli stipendi sono calati del 10% grande grazie a queste politiche di austerità e ci sono stati tagli alla sanità, tagli alla scuola, tagli alla ricerca,
E che cosa è successo al Pala Alpitour io mi aspetto, diciamo miracolo, il Pil è cresciuto, addirittura siamo 135 140% del brutto interno attendendo dal gas strutturale del debito.
E quindi il debito è cresciuto.
E nonostante i sacrifici della parte ora Donatella, allora queste politiche non funziona, diciamo chiaramente questo ci dimostra ovunque funzionano solo per la parte più ricca della popolazione che si arricchisce sempre di più a danno dell'opera ma diciamo, vorrei passare allora al problema ambientale, di cui mi sono occupato anche lì, però allora diciamo le come sapete diciamo il il tutti parlano di cambiamento climatico, cambiamento climatico che è tutto a
I cosiddetti gas, e quindi abbiamo un aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera, che è un gas che assorbe i raggi infrarossi e, in virtù di questo, di questa proprietà dei gas serra, la temperatura aumenta.
Allora i gas serra sono tutti alla combustione, quindi tutti tutte le attività umane, in particolare le attività industriali, portano all'aumento del CO 2.
Nonostante i proclami i fatti, da specialmente da dai Paesi più industrializzati, dal 2015 ad oggi.
La concentrazione di CO 2, che si misura il parti per milione in passa da 400 parti per milione 400 vale 20 Pantini, ricordando Osteria quindi aumentata.
è aumentata e diciamo, le conseguenze di questo aumento sono sotto gli occhi di tutti, allora riprova condividere, diciamo, nelle diapositive che ho qui i tempi, se l'è evidente.
I.
Volevo far vedere questo grafico questo grafico ci dice praticamente è estremamente il grafico superiore che le temperature taglia nel 1979 al 2025 sono notevolmente aumentate. Come vedete il russo, il codice colore, si dice l'aumento notevole per ad una tendenza a un aumento progressivo. Diciamo se si continua così irreversibile la temperatura mediamente si è alzata di 1 virgola, appunto 5 gradi centigradi e le conseguenze del bianco sotto gli occhi di tutti sentiamo tutti caldo, diciamo, e i dati ci dicono che
E gli accessi ai pronto soccorsi umanitari del 15%, ma volevo, diciamo anche farvi vedere.
Un altro, un'altra decisiva.
Chiaramente non posso parlare di good poco tempo, però la plastica è un altro grande gruppo.
Diciamo che che ci affligge noi consumiamo un sacco di plastica e si stanno formando delle isole di plastica negli oceani, allora nel Pacifico, negli ultimi 10 anni, l'isola di plastica raggiunto una superficie pari a tre volte la Francia ed è in progressivo aumento, non solo, diciamo,
Ah, abbiamo questo aeroplani pacifico, ma comincia a esserci anche nel Mediterraneo, quindi amnesia piano, abbiamo una formazione di un'isola di plastica tra la Francia e l'Italia, chiaramente questi non sono veramente isole di plastica, cioè isole, che cioè sono agglomerati di plastica Sini degradata dal vice del sole che però costituiscono l'enorme problema per gli animali per i maligni gli ecosistemi e questa questa diapositiva è ancora più impressionante, cioè la plastica non la troviamo ovunque lo troviamo.
Ovviamente dei pesci arriviamo nei mangimi, la troviamo negli animali e chiaramente i fianchi.
Nell'essere umano,
E allora questo è un Nature Medicine pubblicato nel 2025 ed è una una ricerca di questi ricercatori, hanno fatto su dei cadaveri chiaramente e hanno visto che c'è un'accumulazione di microplastiche negli organi degli esseri umani e che il momento dal 2016 e anche un'accumulazione di microplastiche nel cervello quindi noi abbiamo, diciamo, una quantità di libri Oblast pari una tazzina di caffè nel nostro che allora le conseguenze di questa di questa diciamo di questo disastro ancora non sono molto chiari, ma è chiaro che c'è un aumento del dei tumori, è evidente che un aumento,
Devi flan de i fenomeni infiammatori e intimano malattie autoimmuni e anche di malattie neurodegenerative, il nesso ancora star dimostrato chiaramente, però.
Ovviamente è un fatto che a me allarma moltissimo, so voi ne ha maggiormente impressionato, allora diciamo di fronte a questa produzione eccessiva di plastica e di rifiuti e di oggetti inutili, cosa si dovrebbe fare, ecco i gourmet.
La alla produzione, che è una cosa ovvia, ma siamo di Cnr.
Scientificamente uno dovrebbe ridurre l'evoluzione classica, ma diciamo questo non viene assolutamente fatto, perché ci sono troppi interessi dietro il sistema classico, viene messa in dubbio una tassa sulla plastica e è l'unica, diciamo, le uniche soluzioni che la politica trova sono condizioni che soluzioni che vanno verso l'interesse del capitale sia il centrodestra che il centrosinistra faccio un esempio di Roma, abbiamo Gualtieri,
Lo sto sempre parlando di dati scientifici alla malattia che non riesco a fare un'ordinanza per il riuso del vetro, però diciamo che cosa fa e vuole costruire un inceneritore a Santa Palomba, quindi diciamo no alla riduzione dei rifiuti, noi li uso, ma semplicemente un mostro ecologico che consumano grosse quantità di acqua e che diciamo,
Brucia dei rifiuti, che sono tra l'altro delle delle sostanze che producono anidride carbonica, idem, contribuendo ancora ancora una volta a quello che il club della capitale libica.
Consuma territorio, cioè che Roma ha avuto psiche, si parla di test terzo sacco di Roma.
Roma è stata super costruita in questi anni, gli scienziati dicono che non si dovrebbe consumare suolo, invece il suo futuro è stato emozionante, non solo si vuole costruire lo stadio dei lavori.
Distruggendo un polmone verde di Pietralata, l'unico polmone verde del quartiere, per sostituirlo condiscendente, e quindi diciamo e per non parlare dei mezzi pubblici io riprendo e vedo che c'è stato un notevole peggioramento, quindi si fanno le aree per evitare che entrino le macchine ma non 6000000 e mezzo pubblico. Non capisco come nella la gente del 50% più povero possa raggiungere il luogo di lavoro, si deve aspettare una disfunzione al-Muqtadir, quindi obbligati disastrosa per non pagare il biglietto Fratin
È un dottore commercialista che il nostro ministro della Sicurezza Energetica, sicuramente i suoi studi, ora moralismo.
Consapevole di tali disastri ma Pichetto Fratin chiaramente.
Quello che fa e?
Come al solito, un tappo in via tagli ai servizi taglia i servizi che si devono occupare della tutela del territorio e il risultato è stato che nel 2024 sono bruciati in Italia 51.400 ettari complessivi, 10.300 euro, boschi e foreste, continuando così diciamo no rimarrà man un hardware il piede nel nostro Paese.
E dal punto di vista energetico, Pichetto Fratin punta sul nucleare, ma io non sto diciamo perché la luminescenti nucleari e controversa, quindi voglio aprire questo dibattito, però un tale adesso sul nucleare diciamo quando noi non abbiamo ancora le infrastrutture significa che non va bene l'energia nucleare avremmo dalle 10 anni,
E invece di puntare su tutte le energie alternative, come l'eolico e solare.
Quindi, qual è la soluzione, ma una soluzione, ridurre i rifiuti e poi ti fai una politica completamente diversa da quella che si è fatta una politica razionale, diciamo una politica intelligente e che però, purtroppo per interesse, ma Adriano e la parte ricca, la popolazione non si riesce a questo Paese,
Allora abbiamo Ilenia Spissu.
Ciao, Andrea buongiorno buongiorno a tutti.
Ilenia Spissu, collega discernere.
Purtroppo ancora precari, che ci parlerà il problema del precariato in questo paese prende.
Grazie Andrea come Perez, come avete detto, ossia tutte Andrea attiva il microfono.
E Akihito, mi sentite.
Noi la sentiamo.
Che prova a parlare pronto, pronto?
Si sente benissimo.
Il sangue fosse chiaro, prova a fare senza cuffie.
Figlio
Noi on line sentiamo bene, forse è un problema in sala.
Pronto a parlare.
Ora.
Niente, non so perché non ti si sente, non sento nemmeno io.
Senza nemmeno qui al computer.
Andrea senti noi.
Collegato da un problema, Snowblind, qualcuno che può provare a parlare così, capiamo se il problema è solo di Ilenia, però parlando, ma sembra che non ci saranno intervenire un attimo.
E lo sto facendo.
Sono?
Mi sentite.
Mi sentite.
No, non si sente nessuno, perché non si sente nessuno, perché è sempre un problema, si sente benissimo, si sente bene, io sento benissimo.
No, no, ma tu dovete parlare, però.
Non potete provare a parlare del microrganismo.
Marco.
Ma chi è in remoto sente e probabilmente in sella Chemnitzer.
Odorano sente.
Di questo.
Ah, no, in sala non sentiamo loro si sentano.
Eh sì, ma ci dovrebbe essere il ragazzo della.
Delle tv.
Anzi.
Quindi che non è collegato.
Per il resto lo chiama problemi tecnici, non ha mai.
Il centrodestra in Italia piccola e sono arrivato giacchettino qua e questo era affidato a.
Non esce questo Baffino, Auschwitz, è ovvio, Peppino Di Capri.
Spetta.
Problemi è vicino.
Diciamo.
No mixer.
Eccolo qua.
Al pari, provate un attimo a parlare Ilenia proprio a parlare sentite.
1 2 3 4 5 6 7 Alenia trova pronto, ma non sa che non ci sentono, si sente.
C'era un altro, forse guarda un po'.
Eccolo tornasse Bruna.
Prova prova, prova, prova prova nel letto, vai fino ad attaccarlo Jack.
Riprendo il telefono.
Grazie André buongiorno a tutti e, come diceva sì, Andrea Ilari che Andrea all'inizio questa è l'arte, il terzo anno diciamo del convegno controlli a dover essere ho avuto l'opportunità di partecipare anche precedentemente e ci eravamo lasciati un po'con la destinazione da parte di AWS Movimento 5 Stelle e il Pd di 10 milioni l'anno circa a parere degli anni 2025 mila 26 2027 per poter assumere diciamo ai precari sia quelli I C 1 che sono quelli appunto con dei contratti a tempo determinato, i famosi TT.
Ne è chi?
Con altri tipi di contratti, come gli assegni di ricerca, che ormai non esistono più o contratti di collaborazione, quindi i famosi co.co.co. A tutt'oggi ci stiamo insomma, pensavamo che le prime assunzioni arrivassero nel 2005 2025 sono arrivate invece adesso nel 2026 e uno potrebbe pensare caspita. Con tutti questi soldi sono state assunte un sacco di persone, in realtà, su circa 3.003 mila 500 precari che lavorano all'interno del Cnr, soltanto 176 colleghi sono stati assunti
E questo è un grave danno, perché comunque tutte le altre persone non hanno avuto l'opportunità, come me, che sono tra i fortunati che hanno avuto il contratto rinnovato fino a gennaio, quindi, insomma, neanche tantissimo, ma molti sono andati a casa, molti hanno deciso di insomma di lavorare da un'altra parte è proprio perché non era sostenibile e continuare a stare a gratis.
Pagandosi anche di tasca spesso delle assicurazioni per poter lavorare all'interno del Cnr. Quello che non è chiaro infatti alla politica di oggi e che comunque a parlare del Cnr significa parlare di uno dei pilastri della ricerca pubblica italiana, infatti, da oltre 100 anni rappresentiamo un punto di riferimento per la produzione scientifica dar lustro paese nei nostri istituti e deve essere chiaro che si sviluppano competenze che spaziano dalla scienza alla vetta alle tecnologie avanzate dall'agroalimentare alla salute dall'ambiente all'energia, come ha dimostrato anche Andrea oggi dal sociale all'economico giuridico e anche al patrimonio culturale, contribuendo quindi ogni giorno alla crescita dalla conoscenza e allo sviluppo del sistema produttivo nazionale.
Dietro questi risultati, ovviamente, ci sono delle persone e non solo i colleghi strutturati che bene o male ci sono, che continuano a sostenerci anche con i fondi, con i contratti, per quanto siano veramente plessi amici quelli che sono stati messi in atto o comunque da quest'anno ci sono inoltre ricercatrici e ricercatori, tecnologi, tecnici amministrativi che garantiscono il funzionamento della ricerca pubblica, spesso lavorando in condizioni di forte precarietà, come dicevo anche prima,
Negli ultimi anni il Cnr ha visto crescere il numero dei giovani assunti attraverso i propri progetti competitivi.
I finanziamenti europei e, più recentemente, attraverso il PNRR, che sembrava una cosa meravigliosa, ma alla fine diciamo ci sia un po'ritorto contro questo famoso PNRR.
Queste risorse, è certo, hanno rappresentato un'opportunità importante, ma hanno anche evidenziato un problema strutturale, molte delle professionalità, infatti, che oggi portano avanti i progetti strategici, rischiano di non avere più una prospettiva lavorativa una volta conclusi i finanziamenti.
Infatti, anche molti dei nostri colleghi, poiché la famosa manifestazione d'interesse che permetteva EC uno di essere assunti.
Essendo uscita.
In una data ben precisa che all'epoca aveva un contratto scaduto, non sempre ha avuto l'opportunità di essere rinnovato fino a gennaio, come nel mio caso.
Questo è un paradosso, ovviamente è che non possiamo permetterci, è lo Stato, deve ricordarsi che su di lui ci ci ci investe, investono nella nostra formazione, finanzia i progetti di ricerca, costituisce delle reti internazionali e sviluppa competenze che al termine del progetto rischiamo semplicemente di andare disperse. Ogni lavoratrice e lavoratore precario che lascia il Cnr per mancanza di prospettive rappresentano perdita di competenze e di esperienza e di capacità progettuale, e questo non riguarda ovviamente solo Cnr o altri istituti di ricerca pubblica, ma riguarda tutto il Paese. Infatti non perdiamo soltanto una persona, perdiamo anni di investimenti pubblici e una parte dalla capacità innovativa anche del Paese
Ci rendiamo quindi conto che, insomma, la ricerca non può essere costruita sulla precarietà.
Cerca richiede continuità, programmazione e visione dei progetti sei scientifici non seguono il calendario dei contratti, ovviamente, ma quello delle domande scientifiche, della sperimentazione, delle collaborazioni internazionali al trasferimento tecnologico, per questo motivo è necessario che il governo, in particolare questo che c'è ancora adesso la famosa destra di Meloni consideri interne erano solo come un centro di costo perché è quello che è successo ultimamente anche un poco la questione riorganizzazione ma come un investimento strategico per il Paese. Servono quindi degli investimenti ordinari più consistenti, che consentano, ovviamente, a tutti gli enti pubblici di ricerca, non solo al Cnr di programmare il proprio sviluppo nel luogo nel lungo periodo.
Senza dipendere esclusivamente dai bandi competitivi, servono dei piani di reclutamento irregolari e continui l'ultimo concorso certo è uscito questo adesso nel 2025, ma l'ultimo concorso è uscito, fu quello del 2018 e, due anni dopo sole tre aree di ricerca nel 2020, quindi capiamo che situazioni del genere non può essere sostenibile.
Il piano di reclutamento serve anche per offrire prospettive di lavoro stabili, servono politiche soprattutto che permettono al Cnr di non perdere le competenze costruite per anni nei nostri laboratori, la politica deve capire, non solo ha non solo la sinistra, come la Vf Movimento 5 Stelle e il Pd che ci hanno sostenuto ma tutta la politica deve capire che comunque debbono investire su di lui la ricerca li fa, produce dei benefici,
Non solo dei costi che vanno ben oltre il numero delle pubblicazioni scientifiche che noi pubblichiamo ogni anno.
Infatti, come il centro di ricerca, noi produciamo innovazione per le imprese, nuove tecnologie, sicurezza alimentare a tutela dell'ambiente.
Ma inoltre, sopra il progresso medico che più conosciuto a tutti, la competitività industriale e lo sviluppo sostenibile, ogni euro praticamente che viene investito nel Cnr genera a conoscenza, ma soprattutto genera un valore economico e sociale per il Paese.
Quindi, investire nella ricerca pubblica non significa sostenere una categoria professionale specifica, ma significa scegliere quale modello di sviluppo vogliamo per l'Italia, un Paese che investe nella ricerca, infatti, è un Paese che investe nel proprio futuro un Paese che mantiene migliaia di ricercatori dei laboratori dalla conoscenza in una condizione di precarietà rischia invece di indebolire il proprio sistema scientifico proprio nel momento in cui l'innovazione rappresenta il principale fattore di competitività internazionale e lo stiamo vacante.
Il Cnr ha dimostrato anche con risorse limitate, perché comunque rispetto a quello che realmente si può fare, le risorse che sono state ottenute Alce Nero sono veramente esigue di poter raggiungere comunque a dei risultati scientifici d'eccellenza riconosciuti in tutto il mondo, immaginiamo quindi cosa potrebbe accadere se alla qualità della ricerca si affiancassero investimenti strutturali.
Programmazione a lungo termine e percorsi di immissione in ruolo realmente efficace, certo, questo sarebbe il momento di fare o no una scelta decisiva, e questo andrebbe detto ai nostri politici che veramente si sono resi ridicoli, ma anche con l'attuazione del famoso decreto Lotito dalla legge lottizza pensando di dare un aiuto per quanto minimo alla al Cnr questo sì, ma in realtà non è una soluzione e noi non chiediamo privilegi.
Chiediamo che venga riconosciuto il valore strategico della ricerca pubblica e di chi ogni giorno lo rende possibile, perché il futuro del Cnr coincide con il futuro della ricerca italiana e il futuro della ricerca italiana dipende dalle scelte che sapremo compiere oggi. Il cellulare in questo momento fa, guardando una foto, è cruciale per tante motivazioni, ma in particolare la Cruz. La conclusione dei molti progetti finanziati dal PNRR rischia di lasciare assunta prospettive, centinaia di lavoratrici e lavoratori della ricerca che hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi del Piano di resilienza. Sarebbe quindi un grave errore, ovviamente, disperdere questo patrimonio di competenze e proprio nel momento in cui il Paese dovrebbe consolidati
Il vero lascito del Cnr non dovrebbe essere soltanto la realizzazione dei progetti, ma la costruzione di un sistema della ricerca più forte, più stabile e capace di affrontare in primis le sfide dei prossimi decenni, quindi mi auguro che in questo ultimo anno la nostra destra, nostro tra virgolette riconosca insomma il ruolo della della ricerca pubblica italiana ma che nel futuro se ci sarà un cambio da una destra,
A un'altra destra o alla sinistra che tutti continuino a sostenere la ricerca pubblica italiana e nello specifico, per quanto ci riguarda, continua a sostenere le ricerche che vengono portati avanti ogni giorno all'interno del ginnasio.
Vi ringrazio.
Allora?
Voglio verso Spissu, bellissimo intervento, do la parola alessandrino Antoine de il Fatto Quotidiano.
Due cose, la prima pensando a un famoso film su Siani Fortapàsc.
Ricordando come il suo capo redattore di distinguersi Bra giornalista e giornalista giornalista, ecco, Alessandro Mantovani, un giornalista giornalista e ricordo due cose che parecchi di noi sanno che non reggono sul fatto che è un uomo che ha messo a disposizione il suo corpo per andare sulla flottiglia due volte e quindi si è preso anche le botte dicevo, ma una volta che è stato fermato dall'esercito israeliano negli altri militanti, questo significa che il giornalista che vuole raccontare la verità è che voi, mentre in evidenza indirettamente un professore Aldo tea shop che cade ai palestinesi chiaramente per quelli della flottiglia, com'è accaduto per loro fortuna ciò che canta esattamente nelle stilisti, ma ci siamo andati vicino, però ecco un giurista oggi ha il dovere, diciamo, di mettere a disposizione il proprio corpo se vuole raccontare la verità. Questo è un primo dei vincoli. Dovrebbe interrogarci che è scomparsa la figura dell'Irpinia, secondo elemento che su cui magari Alessandro tornerà e che però, indennità vinta dalla vostra ambiente, si collega al convegno è scomparso quest'
È inutile un tannino ben società russa molto d'impatto e.
Eh no, questa due irrigatori della pantera, perché non se lo ricordasse la vantare intestavano i pullman reperti dell'Onu, ha visto sui restano aperti alla fine dell'89, pensava, in quanto non Mongelli noi Panther noi eravamo contro un progetto di riforma che consentiva la prima volta le aziende private dei finanzieri di cerca cupi,
Oggi, indirettamente, la spesso ci ha ricordato come i ricercatori, per avere uno stipendio sempre i cani, devono rincorrere i finanziamenti dei privati e quindi questo è un tema di come sia cambiata la fase noi pensavamo di vietano l'ingresso dei privati per tutelare l'ammontare della ricerca pubblica ponendoci,
Allora la riforma Ruberti Oci anche le stesse bancarie che sono diventati docenti universitari sono costretti per farsi finanziare la ricerca di Governo, prego, Alessandro.
Grazie grazie grazie a adombrare Monaco, grazie a tutti voi grazie e del.
E del dell'invito grazie di questa opportunità di.
È veramente un colpo anche personale pesante, per me, Anubi d'Avossa, era un caro amico che.
In conoscerlo qui davanti, occupando le facoltà a trent'anni fa e?
E la notizia l'ha appena avuta questa mattina per quello che riguarda poi.
Che poi siano stati, insieme ai primi anni di Liberazione quotidiano, quando c'era Lucio Manisco, direttore, insomma è stata un'esperienza molto formativa e per entrambi è una cosa di cui adesso dice d'Andrea.
E non ci sono più gli inviati, io facevo gli esteri in quella liberazione e di Manisco allora, ma.
In questi 30 anni per vivere nel mercato del lavoro giornalistico fatto gli esteri, cioè adesso, 54 anni, giornale molto particolare come il Fatto Quotidiano, e quindi posso anche.
Muovere su cose che ti politica estera, ma è il modo per campare nei giornali era stare su altri settori e tutti interni e ho fatto il cronista giudiziario, ho fatto la politica, ho fatto tutta una serie di cose sulle quali ho lavorato in diversi giornali, cioè lavorare la liberazione al manifesta al fatto ma anche al Corriere della Sera e al e al Messaggero e la strada per stare ragionevolmente sul mercato è L. A
E era questa almeno per uno che non era un fenomeno come me, che insomma perché poi ci stanno anche i fenomeni, ovviamente, ma i fenomeni sono un numero
E io parto da un dato che mi riguarda personalmente, ma è in realtà dice molto.
E di del settore in cui lavoro il Fatto Quotidiano?
E ha visto un aumento della diffusione pagante dall'aprile 2025 all'aprile del 2026, un aumento nell'ordine del 19% è un'enormità.
è un aumento in volume, perché i ricavi non sono esattamente la stessa cosa per effetto di promozione, cose per quanto noi non ebbe regaliamo l'abbonamento, come fanno testate Degan, economie di scala più grosse e della nostra, comunque, col massimo della promozione sotto i 100 euro l'anno non non credo che siano mai arrivati per un abbonamento pieno allora il Fatto Quotidiano e,
è un giornale che va bene in questa cifra, il 19 mi pare virgola 6% di aumento da aprile all'altro, è uno dei pochi pallini verdi in nella nello schema che tutti i mesi prima, comunicazione, cioè prima on line, è pubblica e della diffusione e dei media cartacei e digitali ovviamente è la somma delle copie cartacee e,
E di girarli anzi delle copie cartacee e delle copie digitali pagata, almeno un terzo delle gare per il prezzo di copertina, il Fatto Quotidiano ha delle perdite
È molto probabile che se non entra un socio, noi andiamo allo stato di crisi nel giro di un anno o due, che non vuol dire che andiamo a casa, ma potrebbero essere e dei contratti di solidarietà, insomma, una cosa seria
Eh.
Avendo più 20% quasi di diffusione e pagante, noi sappiamo che sono dei numeri assurdi per l'economia asfittica e di di questo capitalismo, della decadenza in cui viviamo, questa è la condizione del settore.
E ora io sono molto contento di intervenire dopo una ricercatrice Bregaglia, perché penso che la questione della precarietà e la questione salariale perché poi la questione è una priorità, anche una questione salariale, essenzialmente, cioè qui parliamo di lavoro sottopagato essenzialmente e intreccia perfettamente i settori,
Ricerca, informazione, ma potrei dire la stessa cosa anche per la sanità.
È che in Italia c'è soprattutto un problema di salari medi, oltre ai meriti Salani di salari minimi, come tutti sappiamo, una delle ultime rilevazioni sul settore che è di qualche giorno fa è il ella in media due isole duri, pluralis, monitor del del centro che si occupa di queste cose bellissime universitario di Firenze Bisceglie l'unico settore in crescita è quello digitale e ma una quota maggioritaria dei suoi ricavi viene assorbita dalle grandi piattaforme on line cioè in particolare in questo ce lo dice l'ultimo rapporto dell'Istituto Reuters e della università di Oxford, che è sempre di giugno scorso,
Che per l'Italia e l'ha fatto un ricercatore che si chiama Alessio dorme, pubblicato il 16 giugno scorso l'85%.
È di della pubblicità on line, va alle grandi piattaforme, come sapete, c'è tutta una questione tra l'editoria e i giganti della rete che è.
Su quanto debba risarcire agli editori il Google, ma soltanto Google Meta è tutta quanta questa cosa qui, anzi, l'Italia è un caso pilota che sta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ne consegue esce sempre l'Istituto universitario di Firenze un declino dell'occupazione giornalistica con crescente ricorso al lavoro dei freelance con livelli di garanzia il reddito molto inferiori a quelli dei giornalisti dipendenti questa è naturalmente Firenze è un delizioso anglicismo,
E perché in realtà poi questi sono freelance fino a un certo punto, la maggior parte di loro sono in realtà dei dipendenti mascherati monocommittenti sono.
E delle situazioni nelle quali, quando interviene il giudice del lavoro, dice che sono dei dipendenti, i numeri parliamo di 17.000 assurdi e 26.000 posizioni autonome ancora aperte all'istituto previdenziale è dedicato, che non ha più i dipendenti passati all'Inps, all'Inps, che non ce la facevamo più ma ancora la gestione separata per i cosiddetti eh.
Autonomi
È la questione che diceva.
Che diceva prima Andrea è fondamentale, cioè noi molto difficilmente a parte è il Corriere e Repubblica un po'la Rai tenete anche presente di questi 14.000 assunti e sono quasi 2000 alla Rai.
Che è un altro mondo e altri problemi e altri problemi che vedete sui giornali è di questi giorni c'è entrato in vigore il and Freedom Information Act, ma in Italia non si riesce a dare un assetto.
Pluralistico, all'informazione pubblica e televisi radiotelevisiva e non si riesce neanche con le regole attuali, che pure non realizzano quelle europee, non si riesce neanche a eleggere un presidente che sia il male e si attende a due terzi e a due terzi del Parlamento, quindi è, siamo di fronte a una,
è l'indiano, non esiste più, perché o quasi più, perché costa troppo.
Perché è in è, anche in questo momento il terremoto in Venezuela, ma anche situazioni ancora più pericolose come possono essere l'Ucraina o è il Medio Oriente, sono in larghissima parte sopra garantita collaboratori più o meno.
Sottopagati, perché poi non è che siano tutti sottopagati, ma il numero di quei 26.000 la stragrande maggioranza, assolutamente sì, cioè io, l'ultima volta che mi ero occupato di vedere e di che cosa parlavamo e c'era una netta prevalenza di redditi sotto i 15.000 annui cioè di questo stiamo parlando.
Poi è evidente che c'è chi fa un altro lavoro e quindi non sta in quei redditi che non solo non è all'in C2 e avere o non avere una casa nell'epoca del capitalismo, della decadenza e della rendita, fa la differenza più dello stipendio cioè insomma voglio dire non è che dico che sono tutti in mezzo alla strada ma sicuramente è sicuramente e costano meno.
Sicuramente costano meno del dipendente, che fa lo stesso lavoro, non c'è nessun dubbio.
E sulla sulla bottiglia, a me sono successe delle cose è molto particolari.
E da un lato.
Tu capisci che?
Se non sei bravo, se è del tutto inutile la prima Floor Club Crema, Global, sumo flottiglia affatto un miliardo e mezzo di contatti su Instagram, 1 miliardo e mezzo.
Quindi.
Tu che vuoi fare l'Italia.
E soprattutto questo mondo, e che non è soltanto la flottiglia, perché è a Roma, c'abbiamo un complesso monumentale regalato alla comunità ebraica perché con i soldi di un biscazziere e si possa e farne la sede del meritorio dicevo ebraico, ma,
E ci abbiamo anche una trentina di sigle che hanno la parola Gaza dentro i docenti per Gaza, i ricercatori va in piazza, i nidi e le scuole Berganza dei sanitari del caso e giornalisti, perché alza cioè, insomma, e c'è una mobilitazione e è diffusa e gli equipaggi di terra che avevano accompagnato la flottiglia,
Soggetti storici come la Somalia, Palestina, che cioè quindi Ciari e un numero impressionante e che è prevalentemente anche nel mondo, la flottiglia, non leggono i giornali.
A me è capitato all'inizio della prima flottiglia e di avere delle difficoltà di accesso al porto di Augusta, che i compagni, quando si mettono a fare i poliziotti, è complicato, cosa svegliava, qualcuno che mi conosceva e che non c'avevo.
È una cosa che non potremmo dire a questa ragazza dall'altro simpaticissima, quando c'era lei era inflessibile e non si poteva entrare al porto, è assenti, però io sto qua da settimane e tutti i giorni ho scritto e tutti i due cavi, diciamolo nessun problema orme e quindi quello che deve uscire c'erano delle esigenze di sicurezza, anche non banali al porto di Augusta, cioè c'erano delle ragioni vere per fare dei controlli, non è che si erano inventava e ma tutto gli si voleva dire meno leggi i giornali,
Perché non l'avrebbe mai detto?
E qui e stiamo parlando di gente che rischia, non soltanto è sulla flottiglia, ma anche perché questa, in particolare The Station albergano questi fanno eh.
Azioni non violente, per le quali ci hanno pacchi di processi e a carico, in Italia come in tutta Europa, e non gli puoi neanche dire che è una jam si informa, non legge il giornale, due manco altri ma.
Quindi, eh eh voi considerate che è secondo l'atto, va tolto che vi citavo prima quello dell'Istituto Reuters e l'8% dei rispondenti al loro apparire rilevazione e che si riferisce al 2025 e paga per l'informazione, che paga una qualche tipo di abbonamento in calo dell'1% rispetto all'anno prima.
Cioè è evidente che è, da un lato.
E c'è il peso delle grandi corporation che gestiscono la rete, tra l'altro c'è anche l'idea e purtroppo assai diffusa è che l'informazione di qualità si possa fare gratis, che obiettivamente non sta in piedi.
Ora è in eh, eh eh eh eh i numeri da questo punto di vista sono è abbastanza.
E impressionanti perché noi vediamo che è il quando va bene.
I giornali on line o cartacei c'hanno una frequenza.
Almeno settimanale media del 10%, cioè sono il 10%, quelli che guardano il sito o e l'edizione cartacea del Corriere della Sera o del Fatto Quotidiano su tra l'8 e l'11, i principali giornali italiani e.
Almeno una volta, almeno una volta a settimana, gli altri meno.
Quindi giornale, come siamo stati abituati a del sacro e a farlo e cioè sapendo di rivolgersi a gente che che aveva letto il giorno prima, è una cosa che non esiste più.
Eh, ma sulla rete anche giganti come fa badge, fan pesce ha il 22% di frequenza settimanale e il doppio dei giornali.
Eh sì di gomme e il post o?
Oh, Will media e hanno frequenze superiori a quelle dei giornali nella popolazione under 35.
Quindi e la?
E la cosa è colpisce, è che, naturalmente, ma poi andarlo a vedere fa più impressione è che il canale di accesso alle notizie siano sempre di più i social media.
Cioè, se noi guardiamo questo è un dato per l'Italia, sempre del verde della ricerca di bellissimo Reuters, se noi guardiamo dal 2014 al 2026.
E il la stampa, la carta stampata scende dal 59% all'11%, la tv scende dal 74 al 62%.
Eh, ma è anche l'on line e, in generale, esclusi i social media, scende dall'80 al 69% e i social media vanno dal 27 al 45.
Allora è evidente che noi stiamo lavorando io la mattina, quando mi sveglio, siccome nemmeno al Fatto Quotidiano si riesce a fargli capire che quello è un lavoro giornalistico, cioè che lo deve fare uno che ha fabbricato il dottore, come me.
Io mi sveglio e vado a guardare come l'hanno messo sui social le cose mie.
Perché quello è un lavoro che equivale a fare i titoli a me in epoca analogica, m'hanno detto che gli idoli facevi dopo hai usato tutto il resto e adesso invece arriva un ragazzino pagato, meno della metà di me è ah ah ah prima sua alla prima assunzione e lo fa lui quel lavoro lì sì certo sotto la supervisione di qualcuno ma la supervisione qualcuno erano un po'per tutto alle 8 di mattina perché è un lavoro che si fa,
Bene, con degli orari in cui quelli come me, se poi devono lavorare fino alla sera e non ci possono essere è veramente, quindi questo ha cambiato completamente chiudo con un dato.
E giorni fa ero con una collega ed un'agenzia, è importante che veniva da un importante vertice internazionale e mi diceva.
E in passato, in una cosa del genere ci andavamo in otto.
Adesso una sola.
Ora è evidente che in un posto in cui ci sono tutti gli apparati del mondo per fare propaganda attraverso i media, è uno solo, è meno mandarcelo, infatti noi non ce li mandiamo più, perché è quasi impossibile beccarmi una notizia lì e tutto il resto lo vedi anche la casa.
Quindi sta cambiando, sta cambiando tutto con una.
Con una velocità che?
Sorprende, ma quello che mi colpisce di più è sempre l'8% è di prima, cioè se meno di uno su 10, pensa che per informarsi deve pagare
Eh eh, obiettivamente, io poi sarà che frequento gente strana, ma frequento anche gente che quei pochi soldi che spende disperde su media in inglese e non gliene italiano eh eh, ma se è così, è chiaro che siamo esposti a qualunque tipo di propaganda, perché tanto o poco che sia opportuno e deve pagare e se qualcuno dolore Gala è evidente come diceva uno bravo che la merce sei tu grazie.
Allora adesso.
Ma adesso è il turno in Gianluigi, Trianni.
O avvicinarsi.
Al Nucleo mi è stato detto dalla Lorenzin, collegando la luna di miele che benestare un po'più distanti l'Islam Paliani definizione dei couturier mentre educhiamo se voi utile col Pci.
Ma va bene, così può andar bene se non sei più che altro, se si è dedicata la sesta, è questo che vengono a vedere.
Beh, intanto sono molto contento di rivederci e di riprendere in mano il nostro dibattito, ovviamente non starò ad andare nel dettaglio.
Le tematiche della sanità, perché il tema del nostro incontro è quello di costruire, a partire dalle specificità dei temi trattati, una una sorta di proveranno a Comune di sostanza, un programma di svolta che ovviamente sarà un programma di svolta necessariamente anche neoliberale, io credo che questo,
Sia.
Tema assolutamente attuale.
Inutile negare che siamo alla vigilia.
Delle elezioni 2000 addetti, 7 ed è inutile negare.
Che il rapporto a questa scadenza, l'opinione pubblica?
Nel nostro Paese sia investita da tutta una serie di programmi, fra cui alcuni aziendale, in 1 e hanno già, anche quando, con efficacia da esponenti del governo e.
Altri vengono ovviamente tipiche fra i prospettati, molto spesso dietro lo slogan vuoti.
Eh, eh eh, è necessario quindi inserire proposte in qualche modo.
Abbiamo
Il netto taglio del, anche gli ebrei, dell'anti neoliberismo, della contrapposizione ai guasti che il capitalismo sta facendo anche in Italia, non solo nel mondo.
E da questo angolo visuale,
Dedico il mio intervento ad Antoine Giulio Maccacaro, che forse a molti di voi dirà poco, ma che in realtà è stato.
Docente universitario di microbiologia, è stato il fondatore della holding della statistiche che lui Tria in Italia è stato il fondatore di Medicina democratica, ma giochi ben sembrano esposto, è stato un medico che ha applicato l'analisi marxista, tali tematiche della sanità e che nel lontano cinquant'anni fa, nel lontano 1976 tenne a Modena un'altra conferenza che era proprio dedicata ai Goti classe della medicina che veniva elencato veniva indicato.
In tutte le sue articolazioni dalla scienza medica, i sei al lavoro del medico, al lavoro, alla alla farmacologia e via dicendo, sul testo che ho proposto all'architettura, nella buio che qualcuno non vanno come dire Pars di riparato.
Delle scuole universitarie italiane e di altre scuole riprenda questi filoni d'analisi marxista e attuali, anzi, le cose che mancano non poteva sapere perché alla fine, il marxismo non è altro che la lo studio concreto scientifico delle situazioni concrete, ovviamente a favore della comunità e quindi noi abbiamo il dovere di riprendere questa.
Questo insegnamento.
Ha detto questo.
Adesso perso, ma detto questo, il tema prioritario che la sanità deve portare in un convegno come questo o è il può sembrare banale, ma il primo è la pace, la pace e la negazione della scusate, ma quella della tutela della salute.
Boris Pahor, lo dicono anche importanti riviste sanitarie in Inghilterra e quindi diciamo.
Non possiamo discutere noi di politiche sanitarie se non partiamo dal presupposto che dobbiamo schierare tutto il mondo sanitario e il mondo mostra unitario, debba considerare la salute la messa in discussione da Kiev.
C'è tutto l'implicazione di vario tipo in queste riflessioni, da una parte la guerra contemporanea che ha e ha preso di mira i sistemi sanitari e gli operatori sanitari, come vediamo in Palestina, dove sono stati uccisi centinaia di medici, infermieri e distrutta la rete assistenziale proprio per creare condizioni favorevoli diciamo tra virgolette al genocidio comunque andare costringere i palestinesi all'esito,
Abbiamo le situazioni drammatiche e in Europa vediamo sui periodi di guerra con una dimensione di inquinamento legato alle attività belliche che ancora non è stato oggetto di debiti approfondimenti e lo vediamo in maniera indiretta con lo storno, ingenti finanziamenti dai segretari dei servizi sociali, diciamo dei beni pubblici sociali e ai servizi sociali,
Verso la condizione ideale per quest'anno il minore e quindi non c'è dubbio che parta dalle tematiche sanitarie, la prima cosa che deve fare è schierarsi fortemente per la pace, noi per la pace, adesso non per la pace e qualsiasi, cioè.
E e da quest'angolo visuale non c'è dubbio che.
Ma alcuni intellettuali che tempo fa hanno prodotto un una serie di proposte.
Sulla pace, territorio antibagno e formazione, nessun togliere dal titolo Union.
Debba essere oggetto di un serio studio s on the, anche di una convergenza liste in Francia, proprio questo questo rapporto e una incantevoli convergenza che vada come dire oltre il, come dire la pulsione a dividersi.
Che è propria di una società super individualizzata, mappali, ciascuno cerca un un palcoscenico, noi dobbiamo fare uno sforzo, invece, per andare a fare mediazioni adeguate e soprattutto al momento nel quale il tema della pace e anche nella sanità abbiamo un Papa, arrivano le 14 che scrivere ANPANA,
Dell'ultima enciclica machista Nantas, non solo il e non solo di intelligenze artificiali, e anche qui apriamo un tema attualissimo e che è indispensabile affrontare sia nella costruzione del sistema economico, ma soprattutto nella tutela di libertà.
Democratiche.
E sia invece da Filippo della sanità del futuro intendo dire abbiamo un Papa che su queste cose scritte cose molto lucide e mentre a sinistra non si capisce a sinistra, ho imparato che non gli piace, ma diciamo altre correnti culturali cominciano a destra o a come dire.
Fanno qualche esercito di critica al CIPE backup anzi papale, ma gli sforzi per arrivare a definire un un una posizione, come dire, forte unitaria mi sembra che in qualche modo rampichino, salvo appunto a questo gruppo di intellettuali che hanno lanciato un appello che sottomettere,
In considerazione sempre la porta all'intelligenza artificiale a bassa.
Debbo dire che una voce si è levata da me molto apprezzato, ovviamente, a sollevare il problema centrale e non è semplicemente di controllo pubblico dell'intelligenza artificiale privata, ma è che il pubblico deve assumere la leadership di sui temi dell'intelligenza artificiale le università pubbliche italiane sotto il controllo pubblico di Romano Prodi per sviluppare queste tematiche sopra il controllo c'è bisogno di mettere le mani del pubblico della della No Better, mettere le mani e il pubblico sul tema è una lotta di classe, non no, no, no, non c'abbiamo alternative che possiamo discutere e reti
Ti aspetti tecnici, ma da un punto di vista acustico, gocce alternativa o l'intelligenza artificiale viene vista come tema centrale della ricerca pubblica in Italia che in tutto in università pubbliche oppure noi abbiamo perso un programma alternativo non può prescindere da questo obiettivo diciamo strategico sul piano tattico si può discutere ma sul piano strategico Strand deve essere deve essere quello,
Ah, apriva ogni film di qualcuno che mi chiede il tempo Andrea, perché sennò non so cinque minuti.
Siamo già finito.
Dire che alcune cose le ho già dette sempre tornando al tema dell'università, io avrò recentemente ho scritto un articolo critico.
Ma sulla vigili del fioco guadagni della Cgil sulla sanità è un po'una traccia per una analisi, per una proposta anche di organettista delle tematiche in salita, ma non ho fatto in tempo a discutere a scrivere questo testo e non mi sono accorto che esattamente il 25 giugno 2009,
Insomma, il 25 luglio il 26 è uscita una documento sostenuto, Tardelli, 15 sedi universitarie pubbliche e private o pubbliche e private anche, come dire sopra il manifesto del neoliberismo, Sanità in tanti anche propongono al corpo politico Pd esprimere una Testo Unico dei redditi sessant'anni che vada oltre l'oro tutt'e tre e indovinate qual è il punto centrale di questo genere di questa proposta politica per coordinare gli investimenti pubblici, quelli privati portare,
La sanità privata a può programmare quando pubblica i servizi.
A finanziare i rifiuti delle disponibilità, il la formazione del personale sanitario e delle varie ovviamente tipologie, inserire contratti atipici nella sanità, quindi ulteriore precarietà.
E sostegno a da autonomia regionale differenziata.
Non pensiamo che il fronte avverso il fronte meno idealista, il fronte tecnocratico, scusate che uso il termine neofascista che che produce queste queste proposte sia.
Come dire, ossia uniforme, le sue proposte.
Mendes e molto spesso è anche cialtrone nelle proposte che avanza, il problema è, da una parte, e privatizzare il massimo possibile nelle forme attuali.
Opportune e finanche della finanziarizzazione che in sostanza sta sviluppando, stanno sviluppando tutto il settore privato in sanità, ma soprattutto aiuta il corpo votante.
E i, soltanto nell'opinione pubblica, ad accettare questo questa situazione che perde in realtà inaccettabile dettare assemblare a Stellantis, con presenza pubblico-privato in sanità che i cittadini stanno soffrendo, che è arrivata in molte discipline in quasi tutte le discipline a.
Per vedere la prevalenza del privato sul pubblico e ha quindi continuare questa situazione di privatizzazione strisciante, sostenuta ovviamente dal Pd, il dal dalle grandi corporation finanziaria, purtroppo deve passare.
E del tema di questo convegno.
Voi sapete che io.
Sul tema delle due destano qualche dubbio sulla sul sul nostro tema USA nel Sud, sul tema, ma sulle definizioni queste parole, però, proprio non si può negare il fatto che il principale partito del cosiddetto campo largo stia sostenendo una politica di allargamento dell'Est del del terzo settore ora dentro al terzo settore non ci sono solo,
Encomiabili, volontari cattolici o anche non cattolici, come comunque encomiabili volontari, ma ci sono anche forze economiche importanti, compresa la sanità vaticana, ma non solo professionalità vaticana che si appoggia per sviluppare i propri servizi.
Anche al centro quelli finanziario bancario, quindi ai attraverso questa strada e il ragionamento che viene proposto tale da da da esponenti del Pd, da amministratori del Pd e anche, purtroppo, sin troppo, Andy Roddick della Cgil e l'apertura al terzo settore, con la motivazione che il pubblico non avrebbe le risorse ho finito,
Che il pubblico non abbia le risorse, lo sappiamo, ma.
Non si dice di quante risorse o non è il pubblico, il pubblico è sotto di 40 50 miliardi, l'anno di risorse per sviluppare il sistema sanitario pubblico.
Se avesse 40 50 miliardi l'anno la spesa complessiva per la salute in Italia, si controllerete, ciò aumenterebbe la spesa pubblica, ma si contrariamente a quella privata.
Ora Pd, da un punto di vista, così, di un atteggiamento responsabile, ovviamente non possiamo pensare che dall'oggi al domani si spostano 40 miliardi annui sulla sulla sanità, ovviamente, ma certamente dobbiamo cambiare il paradigma di dirmi che il finanziamento della sanità deve avvenire sulla base della.
Le risorse disponibili del bilancio dello Stato sulla base del cosiddetto per 100, Gran cosiddetta percentuale Keeper, ma sulla base di una relazione sanitaria e il Banco chiudere che in Italia è completamente ritiene inadeguata rispetto addirittura alle proposte dai biglietti leggeri al PNRR, perché in Italia tutte le amministrazioni di centrodestra che,
Mi sto sto finendo questa cosa bisogna fare pratica, eh eh eh sottodimensionata Rex.
Il inumano e la diffusione delle cosiddette case della comunità spoke, cioè quelle diffuse, quelli ti passo a quello Alan I mi impegno a UPB.
Ah vaccino epidemiologico più contenuto, che sono quelli che in realtà sono chiamate a reggere lo scontro con le strutture private, nessuno in Italia fa non so quali scuole di economia sanitaria Italia anche, ma ho voluto per il vecchio l'idea di andare a vedere quante sono le,
Strutture private che operano nel settore e come si possa liberare i cittadini dal bisogno di rivolgersi ad esse, io, come dire, voglio essere provocatorio, noi dobbiamo arrivare a ricostruire un sistema pubblico come dire monopolistico, dobbiamo essere in grado di dare ah ah, ah in circa 60 milioni di cittadini che sono in Italia un servizio pubblico adeguatamente finanziato a questi livelli e finisco dicendo che,
Non illudetevi che giochino sia facile, tolgo i soldi dalla difesa dell'invito sulla sanità per andare a finanziare la sanità, la scuola, l'università e quant'altro sia di interesse pubblico, occorre spostare Mustang miliardi molto superiori a quelle che oggi sono investite dalla difesa e quindi occorre riscrivere completamente tutti i capitoli di spesa come,
Segnalò Brancaccio 50 importante.
Intervista all'Unità, richiamando circa i 150 miliardi che nei vari capitoli di spesa nel bilancio vengano assegnati a sostegno del settore privato, ho finito e vi ringrazio.
Quindi.
A memoria due comunicazioni di servizio di nevicava e ci ha chiesto di non scollegare, perché altrimenti di rimanere collegati, noi chiaramente che seguiamo, diciamolo, l'ordine.
Che dovremmo adesso pare, pausa al una pausa e che sarà, diciamo, abbastanza svizzera interverrà Livio, De Santoli, in presenza non dico per chi è collegato online, Alessandro Mantovani. E siccome è un po'più tardi, allora, intorno alle in relazione, al fatto non le ha solo aggiungere una cosa che non potrà partecipare al dibattito pomeridiano, capirete l'importanza dei nuovi sta per dire no, perché questo è un episodio che parlandone con Andrea nei giorni scorsi e gliel'ho anche scritto, ma poi con
Verso le cose per cui si perdeva, ma decisamente più indietro, la la questione e della distinzione egregio urbanisti e non nel senso di Giancarlo Siani e invece Ipswich Aleister dei giornalisti che ha.
Eh, ma è più aderente invece alla questione che i giornalisti precari e dei giornalisti più stabili incredibilmente è stata applicata anche slam bottiglia, cioè, e a un certo momento.
L'unico parlamentare, diventando Europa, è andato sulla seconda gobba, su un flottiglia e il sottoscritto sono stati separati dagli altri, cioè la prima notte di botte ce l'hanno fatta prendere però poi dopo.
Ci hanno mandato davanti avanti.
Eh eh, ma se lui è un parlamentari e i parlamentari ripeto italiani, perché i parlamentari degli altri Paesi alla prima roba su un flottiglia sono andati in carcere esattamente come me, ma i quattro italiani vennero si avvarrà di prima e facemmo anche e delle polemiche.
E io mi sono trovato ad essere separato questa volta e non ce l'ho avuto, il coraggio di dire no per favore di mettetemi e con gli altri è che, essendo recidivo, dico qui se lo chiedi proprio c'hai preso le botte, poi se la prendono una provocazione difficile letteramente Rai perché ma non valeva per tutti i giornalisti e nemmeno per tutti i giornalisti italiani, è chiaro che questa è stata un'iniziativa del governo italiano e non è detto neanche che sia per fare un favore a Dario Carotenuto e al sottoscritto. E basta, siamo anche dei testimoni un po'più qualificati, per cui, se prendiamo meno botte, è meglio anche per i loro amici degli israeliani, poi, insomma, dopo, perché ormai in Israele, su tutti convinti che bisogna fare come impegno Vir
Non ci sono situazioni ovviamente più articolata ante giornalisti sono rimasti sulla nave Grigioni.
E sono dei giornalisti che hanno de delle giornaliste, perché poi in realtà sono due donne e che hanno un profilo professionale obiettivamente diverso dal mio, ma non sono assunte, non hanno una testata che ha la solidità del Fatto quotidiano nell'immaginario collettivo perché poi una delle due fa Feig e fa fece in realtà è un media molto importante nel nostro Paese è però il risultato è che è certamente la differenza non era l'iscrizione all'ordine perché quella è pari per entrambi. Se c'era una differenza giuridica è quella del del rapporto lavorativo.
Eh, ma più che altro la sostanza è tu comunque rappresenti umor un media col cuore, ma dobbiamo fare i conti in una certa maniera, nonostante sia di opposizione avrà visto e considerato questo è incredibile e giornali più importanti del nostro o televisioni più importanti del nostro non ci mettano qualcuno sopra perché quello che è successo da Nantas in sei mesi e che la prima volta ci hanno fatto un attacco a Creta con i droni senza rivendicarlo anche se puro bambino stupido capiva che era stato ma non hanno mai detto.
Beh, siamo Love, siamo noi cerca introverse, sono andate anche per via diplomatica, contro di loro, era tutto Valese, Crosetto, manda anale, la Spagna, manda anale la Turchia, mai banale.
E quest'anno attaccavamo esplicitamente se vogliamo anche 80 miglia più a ovest, la moglie di ammettere una cosa di cui non possono non accorgersi prima, se no che li vogliano far idrovori tutti i satelliti che roba che costa un sacco di soldi, non è vero che lampadine l'Aeronautica italiana non vedono navi militari che stanno tra l'Italia e la Grecia non è possibile vedono barconi di migranti molto più lontani, non scherziamo proprio.
E non succede niente.
Cioè in realtà, da sei mesi e in sei mesi.
La copertura internazionale di cui gode Israele nei confronti della flottiglia, ma soprattutto nei confronti dei palestinesi.
È aumentati.
Cioè durante la prima flottiglia sono stati costretti a firmare il piano traffico del Piano Trump non hanno fatto neanche quello che c'è scritto, io sono una persona estremamente ragionevole, è chiaro che è contro il diritto internazionale, ma meglio averlo al piano Trump e che non averlo invece non è stato fatto.
Adesso vogliono il 70 e poi 100% e della e della Striscia, basta sentire quello che ha visto Pizzaballa, uno dei pochi uomini liberi che può circolare lì, perché tra le cose che mancano e c'è e ci sono i giornalisti evidentemente.
Eh, ma la situazione è peggiorata dal punto di vista della copertura che anche il nostro governo da.
Quindi è in realtà è il silenzio dei media, si iscrive in questa cornice qui.
Noi abbiamo detto che si andava a lui questa volta più per rompere il silenzio che per rompere l'asse.
Stelvio e infatti ci sono 300 Bild, non abbiamo ancora visto la Serbia e ma e la cosa pazzesca che la copertura nei confronti di Israele, nonostante le dichiarazioni di facciata, in realtà aumenta.
E siccome è proprio vero, è che, se andrà avanti così, tutto il mondo diventa Gaza, soprattutto il mondo, cioè quello diventa il paradigma della policy che supera qualunque limite giuridico, e c'è da essere davvero molto, molto preoccupati, molto più di quello che io vedo negli ambienti pure che queste cose le dovrebbero capire cioè penso alla Chiesa cattolica penso alla sinistra perbene e che pure certe cose le sanno grazie.
Alluminio, attacchiamo le 11 e mezzo e cerchiamo di essere svizzeri, tutti grazie ad Alessandro il Grande nella testimonianza di Sondalo.

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