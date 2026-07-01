Rapporto “Il Digitale in Italia 2026”, giunto alla sua 57ª edizione

Saluti Istituzionali: Francesco Battistoni (Segretario di Presidenza della Camera dei deputati), Massimo Dal Checco (Presidente Anitec-Assinform).



11:15 Presentazione Rapporto “Il Digitale in Italia 2026”.



Con Giancarlo Capitani (Presidente Onorario NetConsulting cube).



Intervengono: Alessio Butti (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega all’innovazione), Antonella Sberna (Vicepresidente del Parlamento europeo - Vicepresidente del gruppo di lavoro dell’Ufficio di Presidenza “Trasformazione digitale, cybersicurezza e sicurezza delle …

informazioni”), Lucia Albano (Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze), Ettore Rosato (Segretario del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica COPASIR), Massimo Garavaglia (Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica), Alberto Gusmeroli (Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati), Alessandro Colucci (Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla Sicurezza informatica e tecnologica), Lorenzo Cesa (Presidente Delegazione Italiana presso l’Assemblea Parlamentare della NATO), Renato Loiero (Consigliere Economico del Presidente del Consiglio), Federico Eichberg (Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Mario Nobile (Direttore Generale Agenzia per l’Italia Digitale), Laura Aria (Commissaria Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM), Santo Mirabelli (Direttore V Divisione - Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica).



Conduce e modera i lavori Andrea Ducci, Corriere della Sera.

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