01 LUG 2026
dibattiti

Rapporto “Il Digitale in Italia 2026”, giunto alla sua 57ª edizione

DIBATTITO | - Roma - 11:00 Durata: 1 ora 58 min
A cura di Luciana Bruno
Player
Saluti Istituzionali: Francesco Battistoni (Segretario di Presidenza della Camera dei deputati), Massimo Dal Checco (Presidente Anitec-Assinform).

11:15 Presentazione Rapporto “Il Digitale in Italia 2026”.

Con Giancarlo Capitani (Presidente Onorario NetConsulting cube).

Intervengono: Alessio Butti (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega all’innovazione), Antonella Sberna (Vicepresidente del Parlamento europeo - Vicepresidente del gruppo di lavoro dell’Ufficio di Presidenza “Trasformazione digitale, cybersicurezza e sicurezza delle informazioni”), Lucia Albano (Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze), Ettore Rosato (Segretario del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica COPASIR), Massimo Garavaglia (Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica), Alberto Gusmeroli (Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati), Alessandro Colucci (Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla Sicurezza informatica e tecnologica), Lorenzo Cesa (Presidente Delegazione Italiana presso l’Assemblea Parlamentare della NATO), Renato Loiero (Consigliere Economico del Presidente del Consiglio), Federico Eichberg (Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Mario Nobile (Direttore Generale Agenzia per l’Italia Digitale), Laura Aria (Commissaria Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM), Santo Mirabelli (Direttore V Divisione - Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica).

Conduce e modera i lavori Andrea Ducci, Corriere della Sera.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Bene, aspettiamo che gli USA che vi accomodiate, così possiamo partire.
Bene, buongiorno, buongiorno, benvenuti benvenuti alla presentazione del Rapporto il digitale in Italia 2026, ricordo che i lavori de di di questa mattina sono in diretta sulla web-tv vide della Camera e il, il rapporto digitale in Italia 2026.
È stato elaborato da Anitec-Assinform in collaborazione con con Next Consulting Cube qua c'è il Presidente di ANITEC bearsi, in forma Massimo Del Checco è capitani che di Next Consulting Cube vi introduco brevissimamente il il tema che che è sicuramente interessante, perché da un po'la misura di quello che sta succedendo nel Paese sul fronte degli investimenti digitali e del,
Che sono una leva, ovviamente è intuitivo, sono una leva strategica e fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la sicurezza del nostro Paese e delle nostre infrastrutture è un mercato, quello a un ecosistema che complessivamente vale, poi lo vedrete, non vedremo più nel dettaglio nel nell'illustrazione del rapporto ma non è con sistema che complessivamente vale oltre 80 C circa 85 miliardi di euro occupa se oltre 600.000 addetti,
E conta più o meno 10 quasi 11.000 startup, quindi è un pezzo importante del nostro sistema produttivo e con tassi di crescita che sono ben superiori rispetto a quello del del Pil, cioè cresce mediamente del 3,4% all'anno e con alcuni settori che sono e alcuni ambiti davvero trainanti.
In particolare, i driver dell'ultimo anno sono stati, ovviamente l'intelligenza artificiale generativa, il, il concorso e il contributo degli investimenti legati al PNRR, che, come sapete, si è concluso formalmente e ufficialmente ieri nelle ultime ore, però, ci sono una serie di cantieri di opere che proseguiranno nel corso delle prossime settimane nei prossimi mesi ma certo è che quello è stato un contributo fondamentale al digitale,
Così come tutti gli investimenti legati al cyber sicurezza e cloud
Nell'ambito dell'in, del degli investimenti e della spesa per l'intelligenza artificiale è sicuramente la voce che registra i tassi di crescita più interessanti e perché cresce del 47% su base annua e Cuba ormai circa due miliardi di euro, ma non voglio bruciare ulteriori cifre numeri al professor Capitani e quindi direi che partiamo e pregherei la regia di D.
Partire con la proiezione di un video di presentazione di Anitec-Assinform.
Prima che in Italia esistenti, e già tutto il movimento.
Ogni mattina, miliardi due testi.
Ho chiesto.
Digitale, il filo che tiene insieme ciò che immaginiamo, creiamo e realizziamo.
Il lavoro di oggi è possibile solo perché c'è l'industria che costruisce l'invisibile.
Quando la tecnologia accompagna le persone.
Creando connessioni.
Nuove possibilità.
Direzioni verso un futuro sostenibile.
Proteggendo ciò che ci connette.
E dove la strada finisce tecnologie e competenze i lavorano insieme perché quando si tratta della vita il digitale apre nuove possibilità.
Il digitale non è il futuro, è ora.
Bene, prima di entrare nel vivo della discussione del rapporto, inviterei l'onorevole Francesco Battistoni, né nella sua veste di padrone di casa che al segretario di presidenza della Camera e buongiorno benvenuto.
Prego.
Buongiorno a tutti, grazie per aver scelto la Sala della Regina per la presentazione di questo interessantissimo rapporto, naturalmente un saluto al massimo da Dal Checco presidente di ANITEC as in forma, e grazie anche per il lavoro che avete fatto un saluto a tutti gli altri relatori e ai membri di Governo, ai colleghi parlamentari e tutti voi che siete intervenuti qui oggi.
Ma vedete.
Io credo che il tema sia fondamentale, soprattutto per l'epoca che stiamo che stiamo vivendo e basta guardare questa stupenda presentazione per renderci conto di quello che significa il digitale oggi e quanto ci possa aiutare, perché ha fatto bene.
Il nostro moderatore Duccio e, quando ci siamo incontrati anche in altre circostanze, anche inerente all'intelligenza artificiale, a sottolineare l'importanza di questo settore, perché, vedete, parliamo di infrastrutture.
Parliamo di PNRR, molto spesso ci dimentichiamo che dietro questa impersona infrastrutture c'è una delle più importanti che forse è proprio l'infrastruttura digitale, quella che permette anche di unire tutte le nostre realtà locali, i vari Comuni, le aree interne con le grandi città, forse abbiamo avuto un salto Liberazione all'epoca del Covid quando abbiamo iniziato ad incontrarci con metodi non convenzionali, ma da lì in avanti un po'tutti abbiamo colto questa da da un momento molto triste per la nostra nazione, per il mondo intero, abbiamo colto l'opportunità che ci poteva offrire il digitale accanto a tutto questo,
Dobbiamo monitorare attentamente.
L'intelligenza artificiale, l'applicazione dell'intelligenza artificiale al digitale, dobbiamo far sì che al centro di tutti questi processi ci sia sempre la persona, perché il fine ultimo è sempre la persona e dalle immagini lo hanno sottolineato, ce ne siamo resi conto quando vediamo il digitale applicato alla medicina telemedicina, ma vogliamo parlare dell'agricoltura, la nostra agricoltura, che ci sta dando grandi soddisfazioni anche in termini di export, tutta l'agricoltura, ormai 4.0 va nella direzione del del digitale e grazie a questi strumenti possiamo veramente cercare di aumentare non solo la produttività ma anche la qualità dei nostri prodotti. Io non voglio dilungarmi oltre, anche perché il rapporto sarà interessantissimo e soprattutto per noi legislatori, e sarà anche fonte di ispirazione in questo prosieguo di di legislatura. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e soprattutto rimaniamo a disposizione per ulteriori confronti su questa materia. Grazie
Grazie, onorevole Battistoni, abbiamo toccato già due temi che in qualche modo emergeranno nel corso degli interventi successivi, nell'illustrazione del rapporto del presidente Kabbah De Capitani e del presidente del chicco, cioè il tema uno dei temi fondamentali è quello legato alla disruptive dell'occupazione e l'altra ovviamente alla alla qualità e all'entità degli investimenti nel settore detto questo, inviterei sa Illegio.
Giuseppina castiello, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con il Parlamento, buongiorno benvenuta.
Buongiorno a tutti, ringrazio e saluto anche tutti quanti presente gli illustri relatori che dopo s'alterneranno ovviamente un ringraziamento speciale, va all'Associazione ANITEC e anzi in forma e al suo Presidente dottor Massimo da Checco, che ringrazio non solo per l'invito ma anche per una serata di ieri sera perché al di là della serata conviviale ha avuto modo di ascoltare alcune relazioni importanti dove ovviamente anche come governo, fatto mio mie tante riflessioni che si partiva si ovviamente dal digitale, ma in digitale l'importanza che ha nel mondo economico e soprattutto anche rispetto a quelli che sono gli scenari di politica estera internazionali e detto questo, ovviamente, il rapporto che poi sentiremo ascolteremo sul digitale in Italia nel 2026
è un punto di riferimento importante del nostro sistema Paese, penso siamo alla cinquantasettesima edizione, per cui è un appuntamento annuale, è importante che come Governo, dobbiamo necessariamente seguire e fare nostro, perché diventa un documento che ci mette in evidenza sicuramente che l'Italia da questo punto di vista sta correndo ma bisogna anche capire,
Quale passo bisogna accelerare e i dati sul mercato digitale ci confermano proprio una cosa molto chiara l'innovazione tecnologica non è più un settore a sé stante, ma fa parte del nostro sistema Paese, ma soprattutto diventa il motore dell'economia del nostro Paese e la crescita infatti del comparto dimostra proprio la vitalità delle nostre imprese in questo settore la bontà anche di una direzione che come Governo dobbiamo necessariamente,
Seguire e portare avanti, tuttavia, partendo proprio dalla prospettiva di Palazzo Chigi, l'attenzione si concentra fondamentalmente su come trasformare quelli che sono i dati macro economici in benefici micro economici che riguardano ovviamente la vita quotidiana della delle imprese e quindi anche dei nostri cittadini poc'anzi si parlava che siamo ovviamente nella fase finale della grande sfida dei progetti legati al PNRR dove su questo non dobbiamo soltanto.
Evidenziare quelli che sono stati, ovviamente, i fondi che sono stati spesi, ma soprattutto bisogna necessariamente consolidare i risultati e su questo versante il Governo sta muovendo rispetto a quelli che sono poi due temi fondamentali importante che accompagnano la trasformazione digitale nel nostro Paese, vale a dire la creazione di una pubblica amministrazione che deve essere quindi nativa digitale snella dove lo Stato non deve essere più un ostacolo per le imprese e per i cittadini ma deve diventa e deve essere un partner propulsivo trasparente che possa essere accessibile proprio attraverso un click.
Questo poi c'è il grande tema della cybersecurity, della sovranità tecnologica, ovviamente semplificare non significa solo digitalizzare la burocrazia cartacea, perché altrimenti non avrebbe senso, ma significa creare una burocrazia digitale, ridisegnare i processi, i cittadini devono essere accompagnati insieme alle imprese e qui
Subentra il problema della sicurezza dei dati dei nostri cittadini e delle ovviamente, infrastrutture critiche del nostro Paese su questo versante bisogna fortemente a lavorare il governo, ovviamente non arretra di un centimetro rispetto alla necessità di mettere in campo tutte quelle che sono opzioni per garantire la sicurezza nel nostro Paese e qui ovviamente,
Ma la la parte diciamo propulsiva delle imprese, quindi la tecnologia e la competenza di innovazioni tecnologiche proprio.
È rappresentata da Anitec-Assinform, che insieme possiamo accompagnare la trasformazione digitale del nostro Paese, ovviamente grazie a supporto di questo settore è il vostro rapporto, ci dice in qualche modo che siamo sulla strada giusta, però i tempi sono importanti, quindi bisogna ovviamente stringere i tempi il governo è vicino e farà la propria parte con determinazione, soprattutto per sbrigare Zare dal punto di vista digitale questa macchina, diciamo burocratica, che rappresenta un limite ma anche per cercare di,
Velocizzare i processi per determinare più investimenti in questo Paese, questa sicuramente è la strada da percorrere e farlo insieme.
Ad un settore così strategico e importante come quello che vediamo stamattina ci indica che siamo sicuramente sulla direzione giusta, quindi vi ringrazio ancora una volta per questo confronto incontro e auguro sicuramente buon lavoro a tutti quanti voi, grazie.
Grazie grazie sottosegretaria Castiello e adesso con il contributo dell'energia, dovremmo avere in collegamento senatore Alessio Butti, che sottosegretario con delega all'innovazione, ecco, ci dovremmo essere pronti buongiorno, buongiorno buongiorno a tutti desidero rivolgere un cordiale saluto a valle in Tercas, in forma ai rappresentanti delle imprese.
Delle istituzioni del mondo della ricerca e a tutti i partecipanti al convegno, il digitale in Italia 2026, mi spiace non poter essere presente di persona a causa di un concomitante impegno istituzionale, però ci tenevo a condividere con voi alcune riflessioni.
Il vostro rapporto conferma con chiarezza un dato ormai evidente, cioè.
Il digitale non è più un settore, tra gli altri, ma è una componente strutturale della crescita del Paese, una leva di competitività o fattore di sicurezza nazionale, uno strumento fondamentale per migliorare la qualità dei servizi pubblici e quindi anche la produttività delle imprese, ecco la fotografia che emerge dallo studio è veramente incoraggiante, nonostante un contesto economico complesso,
Segnato, come vediamo da tensioni internazionali, da una crescita moderata.
Il mercato digitale continua a espandersi più dell'economia nel suo complesso.
Coinvolgendo ormai tutti i principali comparti produttivi, dalla manifattura alla sanità, dalla pubblica amministrazione all'energia.
Negli ultimi anni il PNRR ha rappresentato un acceleratore decisivo, consentendoci di realizzare diverse infrastrutture, piattaforme, servizi digitali e di farlo in tempi anche molto rapidi, ora però si apre una fase diversa, la sfida è consolidare quanto costruito e trasformare la digitalizzazione in maggior produttività, servizi più efficienti anche in autonomia tecnologica del sistema Paese.
Per riuscirci, credo che le priorità siano 5. La prima riguarda i dati che rappresentano oggi un patrimonio strategico da valorizzare attraverso la qualità e il controllo Aelia, l'interoperabilità.
La seconda riguarda il cloud e le infrastrutture digitali, noi abbiamo costruito un modello fondato sulla classificazione dei dati, sulla qualificazione dei fornitori e su livelli di protezione differenziati, seguendo un approccio che definiamo pragmatico, è basato sul rischio, continueremo a rafforzarlo per garantire sicurezza.
Continuità operativa e, naturalmente, una piena conformità al quadro europeo, la terza priorità è l'intelligenza artificiale.
Il suo valore non dipende dalla semplice adozione, ma dalla capacità di integrarla nei processi di governare i dati.
Di sviluppare competenze e di mantenere sempre una chiara responsabilità umana nei processi decisionali non è uno slogan.
È questa la strada che il governo ha scelto di percorrere e lo ha dimostrato con i fatti, la quarta priorità è la cyber sicurezza.
Più cresce il digitale, più diventa essenziale proteggere le nostre reti, dati le infrastrutture critiche.
La sicurezza informatica deve essere una parte integrante della progettazione dei servizi e non può essere un intervento successivo.
Infine, ci sono le competenze.
Competenze che sono il vero fattore abilitante della trasformazione digitale, nessuna tecnologia produce risultati senza persone preparate, che siano ovviamente preparata utilizzarla con responsabilità e con spirito critico, la sfida dei prossimi anni sarà quindi trasformare la crescita del mercato digitale nella crescita dell'Italia del Paese del sistema.
Ogni investimento in dati in cloud, in intelligenza artificiale, in cyber sicurezza e incompetenza, dovrà contribuire a rendere tutto il Paese decisamente più competitivo e aggressivo, più sicuro, più vicino ai bisogni dei cittadini e delle imprese, con questo spirito, vi auguro buon lavoro e digitale è ormai una delle grandi politiche nazionali.
Sta a tutti noi governarlo con visione, responsabilità e ambizione, grazie e buon convegno.
Bene, allora proseguiamo in qua in AN, in sala della Regina e a questo punto tocca a lei, Presidente, Dal Checco, se, se ci introduce e tocchiamo i principali temi che poi ci contribuiranno a stimolare la conversazione alla discussione nel corso di questa mattinata prego, grazie grazie a tutti della presenza e grazie a tutti quelli che hanno partecipato a chi resterà la nostra cena e vi devo dire che la scelta, la scelta oggi di fare in questa sala questo incontro di presentare il suo rapporto non è casuale. La scelta è stata proprio quella di portarla qui, dove poi si prendono le decisioni politiche. Quindi per noi questo momento di incontro è veramente molto, molto importante. Quindi, avere con noi diversi attori delle Istituzioni di delle sia parte della parte politica che dalla parte delle strutture è veramente fondamentale per poter costruire insieme questo nostro futuro.
Come abbiamo sentito, altrimenti poi ce la cantiamo e ce la suoniamo tra noi del settore, invece questa cosa credo sia molto importante condividerla sempre di più per condividere le opportunità che abbiamo di fronte a breve, anzi direi, o quasi a brevissimo sennò oggi come abbiamo sentito, il digitale ormai non è più un settore, fra gli altri contiamo quasi 85 miliardi di fatturato oltre 630.000 addetti è un'infrastruttura su cui si gioca la nostra competitività.
Noi naturalmente parliamo sempre di competitività delle imprese, ma poi sappiamo che questa si riflette nella competitività, anche della pubblica amministrazione e quindi nel nostro Paese, quindi ci troviamo veramente tanto a condividere questa nostra visione del futuro.
Se poi posso fare una variazione ieri sera, quando parlavamo a cena, la qualità anche del management e degli imprenditori che frequentano questo settore è veramente elevata, quindi il contributo che ne possiamo avere, tutti quanti è un contributo veramente importante, è un è una carta da non sottovalutare e che ci dobbiamo giocare insieme e che col professore in tutte le nostre diciamo e idee di di di di ampliamento di completamente il nostro studio vengono sempre fatte e portano sicuramente degli ottimi risultati.
L'Italia è un Paese di vocazione manifatturiera, molto forte per il nostro export, lo dimostra in maniera molto importante, abbiamo un 30 imprenditoriale che non è da sottovalutare.
Con una differenza, questa volta nella vecchia rivoluzione, nella vecchia crescita del Paese abbiamo avuto strade e acciaio, ferrovie, oggi abbiamo reti digitali, dati, competenze, quindi è cambiato un po'l'ambito, ma nonostante questo dobbiamo essere in grado di gestire questo cambiamento e questo è veramente una delle cose su cui dobbiamo impegnarci saper governare questa nuova infrastruttura non fisica, ma più virtuale, è sicuramente quello su cui dobbiamo lavorare. Negli ultimi anni la crescita del settore è fra il 3 e il 4%, mediamente una crescita molto importante
Sapendo che il Pil, soprattutto non tanto o solo del Paese, ma quello industriale, è molto lento, poi abbiamo il turismo che un po'ci salva, abbiamo alcune voci che migliorano la parte manifatturiera è comunque in una forte difficoltà, la compete la. La competizione che abbiamo sui mercati è molto forte, nonostante questo siamo ancora in grado di esportare molto bene e quindi abbiamo dei punti di forza che dobbiamo assolutamente valorizzare. Il digitale è sicuramente uno di questi. Naturalmente sappiamo che lì i numeri delle varie tecnologie sono in forte crescita, in modo particolare il cloud ha avuto una crescita già negli anni passati, il
La, l'intelligenza artificiale sta crescendo in maniera esponenziale e nel momento in cui parliamo di questi numeri perché oggi li vedremo, sono veramente a volte lasciano un po'anche col colpiscono per per la quantità, perché parliamo di oltre il 40% per l'intelligenza artificiale, quindi stiamo dando i numeri molto importanti, diciamo che oggi il rapporto ci presenterà anche un'altra faccia, un po'di questa crescita che non è una crescita omogenea e un po'a macchia di leopardo e una crescita che ha delle differenze per territori e questa è una cosa su cui assolutamente dobbiamo lavorare, perché altrimenti rischiamo di avere ci decine di data center nel Lazio e in Lombardia e pochi distribuiti magari nel resto del territorio, abbiamo una differenza enorme nella dimensione aziendale
Più le aziende sono piccole, meno adottano l'intelligenza artificiale e qui magari nella parte finale farò una proposta un po'di cosa potremmo pensare per il futuro insieme, naturalmente, perché mi rendo conto che disegnare un piano industriale non è una cosa banale, ma io credo che se si lavora insieme tra imprese e istituzioni per tempo si possa col tempo,
Pensare a qualcosa di.
Meglio un vestito che vesta meglio le tipologie diverse di prese che abbiamo in Italia, perché teniamo conto che comunque il 90% delle nostre imprese sono piccole e medie imprese, non è da sottovalutare.
Quindi questo cosa ci dice oggi, questo rapporto ci dice che abbiamo l'infrastruttura, ma non la stiamo ancora usando fino in fondo, quindi lo vedo come un messaggio positivo, stiamo crescendo, l'export funziona e abbiamo una macchina che ancora non siamo utilizzando bene fino in fondo, quindi l'obiettivo di tutti soprattutto di noi come associazione confindustriale del digitale è quella di creare sempre di più consapevolezza prima di tutto nelle industrie nella pubblica amministrazione ma poi anche nelle istituzioni per le opportunità veramente che possiamo che possiamo avere, per questo ci piacerebbe veramente put per poter puntare su un vero piano industriale.
Per il digitale, un pensiero a fare un pensiero molto più ampio, un pensiero che diciamo coinvolga tutti le imprese, le università, istituti di ricerca, le istituzioni in modo che, mettendo insieme le nostre mogli dei nostri migliori cervelli, possiamo fare un piano, parlare di un piano industriale oggi a tre e a cinque anni e come fare di parlarvi un sogno no, perché sappiamo che i cambiamenti sono così veloci e così repentini e così stravolgente a volte che fa dei piani. È sempre più complicato, però avere una traiettoria, avere un disegno, avere un sogno anche dove si vuole arrivare. Credo che poi, man mano si possa gestire nel tempo per poter raggiungere gli obiettivi che ci vogliamo dare. È la cosa su cui oggi sicuramente ormai il passo è stato fatto è che il fatto di di di fare sistema come primo punto è sicuramente una convinzione sembra semplice
A volte complesso da gestire, perché gli interessi sono diversi, le le aspettative sono diverse, ma noi abbiamo visto negli ultimi due anni il rapporto che abbiamo, sia con le con le strutture della parte politica che con la la parte più politica vera, sta funzionando sempre di più con le varie agenzie, cioè funziona quindi questo nostro obiettivo, piano piano, lo stiamo raggiungendo, è quello, poi c'è la fiducia tra le persone, di poter parlare di questi argomenti diventa molto più semplice poter disegnare, diciamo, delle dei deve, dei traiettorie delle traiettorie. L'unica cosa che secondo me sarebbe un po'di cui bisogna mettere un po'più conto nel futuro e quando si parla di incentivi per le imprese che devono adottare il digitale, creare un po'più di attenzione alle piccole e medie imprese, bisogna semplificare un po'i metodi che abbiamo utilizzato fino ad oggi. Noi vediamo che
Sono metodi che funzionano le industrie 4.05, punto 0, sono cose che alla fine con grande difficoltà, ma siamo riusciti a mettere a terra, ma poi, quando andiamo a vedere l'utilizzo di questi incentivi, la maggior parte viene fatto da grandi imprese e spesso magari più sui macchinari che sulla parte Haiti, quindi questa è una cosa su cui magari fare un po'più di attenzione nel futuro insieme e ragionare su quali potrebbero essere un po'le opportunità. La seconda cosa di cui bisogna assolutamente tener conto in un piano è la competenza delle persone.
Quando si dice la persona al centro sembra un po'uno slogan, in realtà non è uno slogan, no, c'è un po'sempre questo timore dell'intelligenza artificiale che bruci i posti di lavoro che riduca le attività, per carità, alcuni posti di lavoro sicuramente cambieranno in maniera importante altri ne nasceranno, ma bisogna assolutamente prepara a essere pronti a questo cambiamento. È già arrivato, sta arrivando, ma arriverà sempre più velocemente e quindi le competenze sono uno degli ambiti a cui dobbiamo prestare molta attenzione, la competenza. Siccome sono cose nuove, si può ottenere molto con la formazione
Questa formazione non deve essere più una formazione o a step, perché non pensiamo che l'intelligenza artificiale sia un un una, perché io metto in azienda lo mettono alla Pa e questa è una di funziona perché mi prende i dati Emilia elabora spesso comporta anche dei cambiamenti organizzativi dei cambiamenti divisione dei modelli, quindi la forma, l'aggiornamento continuo delle competenze delle persone è assolutamente una delle cose di cui non dobbiamo sottovalutare l'importanza, anche perché meglio queste persone sanno utilizzare questi strumenti migliori. Poi saranno i risultati. Poi c'è un terzo argomento che sono le infrastrutture perché, come voi sapete, un dollaro di software, 2 dollari di infrastrutture quindi voglio dire non stiamo parlando quelli oggi noi parliamo di digitale, ma quando poi parlano di infrastrutture vere, parliamo di energia, parliamo di data center, quindi di immobili, quindi incomincia a essere una cosa più di sostanza della vecchia economia, quasi no, che sentiamo Cave che che contiamo bene e poi oggi è un altro tema importantissimo
Legato molto le infrastrutture, la sovranità, questo argomento, no, che spesso spaventa, o magari a volte è usato in maniera un po'più visto le situazioni geopolitiche e un po'più in maniera forte, ma in realtà l'Italia in modo particolare sta diventando un hub molto importante europeo dei data center teniamo conto che l'unico vero supercomputer Cineca l'abbiamo in Italia, quindi da cui siamo partiti, ma le richieste di nuovi
Datacenter sono molto numerosi in questo momento nel nostro territorio e quindi vuol dire che ci giocheremo una partita impor
Tanti, anche sull'energia, che non è una cosa di cui di cui dico, beh, è una cosa di cui devono tener bene conto ho visto anche il costo dell'energia, quindi sono Alviero argomenti che magari sembrano lontane dal digitale e poi in realtà impattano in maniera molto forte su questo mercato e partendo dal presupposto che sovranità non vuole dire chiusura perché spesso,
Molti Inter interpretano la sovranità come una chiusura, no, del di di accesso ai nostri sistemi, alle nostre infrastrutture, io credo che sovranità, nel momento in cui abbiamo sentito prima Buti che ce lo diceva in maniera molto chiara.
L'importante è saper stabilire in maniera corretta i criteri di sicurezza quando questi sono stabiliti in maniera proporzionata e corretta. Secondo me non dobbiamo avere assolutamente timore di applicare tecnologie, anche che non sono nostre, sicuramente una cosa molto importante e che noi, prima di parlare di sovranità e prima di parlare di, diciamo così, di una difesa da parte di di di di cose che arrivano al di fuori dei nostri territori dobbiamo assolutamente parlare di crescita, di costruzione ce ne dobbiamo fare in modo che,
La nostra visione faccia in modo la nostra capacità di costruire in questo nuovo settore, faccia in modo di far crescere di player europei e magari italiani, su questo si quindi fare investimenti perché player europei e italiani abbiano una forte peso nel mercato internazionale e questo credo sia un forte valore aggiunto e anzi si parla solo di concorrenza e quindi lo ritengo più che corretto e su questo e anche questo è un ambito in cui sarà ragionare perché sappiamo che più c'è collaborazione,
Tra pubblico e privato. Più è facile che questi player abbiano una forza. Avevo, sappiamo benissimo che sia negli Stati Uniti sia in Cina il supporto da parte dei governi in maniera completamente diversa, naturalmente, ma c'è, e quindi il rapporto che noi dobbiamo avere una nostra istituzioni è fondamentale per la crescita del nostro mercato, perché è un mercato che sappiamo, il digitale non è una cosa che io compro e funziona, è una cosa che va costruiscono il tempo, infrastrutture, le competenze, le relazioni, questo è sicuramente un un, un ambito che il titolo anche della nostra rappresentazione digitale per crescere cerca di comunicare in maniera molto forte un e stiamo cercando di costruire un futuro per il nostro Paese, prima di tutto, per naturalmente siam partiti dalle nostre imprese, ma poi per la pubblica amministrazione, e poi questa ha un impatto sul paese e quindi possiamo dire che
In maniera un po'magari fu forte per una per una per un'associazione di Confindustria, ma di dare un forte contributo anche al paese stesso e quindi questo sicuramente stiamo costruendo insieme questo futuro che, come abbiamo visto nel video e il futuro è oggi e quindi da oggi dobbiamo costruire insieme noi voi, le università, istituti di ricerca, il nostro futuro per avere una crescita continua nei prossimi anni e non aver timori di tutte queste eventi velocissimi che capita una volta alla crisi erano una volta ogni 10 anni, si diceva oggi abbiamo visto che ormai ogni pochi mesi cambiano le prospettive e cambiano le traiettorie che dobbiamo prendere, quindi, essere sempre più pronti a qualunque tipo di impatto sicuramente ci rende molto più forti e più sicuri nelle scelte che dobbiamo fare per il futuro. Grazie
Grazie grazie, Presidente, da Dal Checco.
Presidente, Capitani e con lei io in tempo nel dettaglio del rapporto, cioè a dire se ci aiuta a orientarci all'interno delle analisi, quali sono i, diciamo gli highlights principali, ricordo che il rapporto integrale è disponibile sul sito di Anitec-Assinform e in più è possibile scaricarlo attraverso il QR code, che dovrebbe essere stato distribuito qua in in sala e prego, grazie, grazie, Presidente, grazie dottor Ducci, ma il rapporto intanto potete scaricarlo. Tenetevi questo cartellino prezioso e vi raccomando di leggere le 262 pagine
Del rapporto siamo test fino all'ultima pagina, sì, siamo disabituati a leggere, ma vale la pena di fare bene. Il rapporto di quest'anno contiene, come sempre, uno sguardo consuntivo sull'anno trascorso e con molto coraggio, devo dire, tanto coraggio elabora delle previsioni a tre anni su quello che succederà e come si evolverà il mercato. Inoltre, l'edizione di quest'anno contiene una parte monografica che riporta i risultati di diverse Salvi che abbiamo condotto sui principali. Sia io delle aziende italiane e delle pubbliche amministrazioni italiane, all'interno di un programma promosso da Anitec-Assinform, che si chiama tech leaders Connect
Che ha l'obiettivo di?
Ascoltare il mercato, ascoltare l'opinione nella visione di sia io, per creare un dialogo costruttivo tra domanda ed offerta in un momento in cui diciamo c'è una una sorta di discrasia.
Ricordava ieri sera il professor Cottarelli che ci troviamo in una fase di transizione, direi di incubazione, io direi che siamo in una fase come quella descritta da Buzzati nel deserto dei Tartari, cioè una una fase in cui l'intelligenza artificiale sta scorrendo come un fiume sotterraneo e sta in qualche modo minando.
Gli assetti tradizionali del mercato e delle modalità di adozione dell'information technology.
Il mercato italiano nel 2025 comincia a risentire i primi sintomi, diciamo, di queste trasformazioni, ma le ne risente ancora in modo non pieno in modo embrionale, e direi che.
Sta però cambiando la struttura interna del mercato, come vedremo andando ai numeri già ampiamente citati, il rapporto è già stato presentato praticamente da da Ducci, dal presidente, Dal Checco il mercato si presenta in questo modo, quindi un 3 e un più 3 4% questo è il mercato complessivo che racchiude tutte le principali componenti, componenti, anche quelle non tradizionali, come per dire la pubblicità digitale, i contenuti digitali e come vedete, cresce con una lieve limatura rispetto all'anno precedente un 3 4% rispetto al 3 7% dovuto essenzialmente
Al all'andamento non positivo della componente dei servizi di telecomunicazione, che soffrono di questo, perpetuarsi della competizione di prezzo tra operatori, sia sul fisso che sul mobile, che abbassa questa competizione, il valore complessivo del mercato che ha, come vedete dalla dalla torta a sinistra nella slide un peso del ve quasi del 22% sull'intero mercato,
Crescono anche le componenti software e soluzioni Ict, nonostante ci sia una progressiva migrazione verso il cloud computing.
E crescono anche i dispositivi ai sistemi, queste due componenti ricevono un impulso alla crescita sia dalla crescita della domanda sia da fattori inflattivi, fenomeno nuovo che si è manifestato in modo pesante nel 2025, la crescita dei prezzi nei rinnovi contrattuali delle tariffe dei contratti di sax subscription,
Software, soprattutto delle grandi aziende americane, e alla fine dell'anno l'impennata improvvisa dei costi delle memorie, che si è scaricata pesantemente soprattutto sui server, sui prezzi dei server di fascia alta, conseguenza di questo compressione sui budget ai siti dei, sia io delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e gare pubbliche andate deserte per incompatibilità dei budget disponibile quindi segnale importante di come l'intelligenza artificiale stia creando una nuova economia della scarsità.
Attenzione a questo quali sono stati i fattori fondamentali della crescita del mercato del mercato 4 fondamentalmente il primo, il cluster, questo è un cluster nel senso che tutte queste nuove tecnologie sono interrelate tra di loro, non dobbiamo interpretarle come,
Tecnologie che crescono autonomamente nella loro singolarità, l'intelligenza artificiale sta diventando il connettore di tutto questo bene, questo complesso cresce, primo fattore primo driver di crescita, cresce del 12%, quindi rispetto a un 3 4% del mercato, all'interno ovviamente di questo cluster.
Le componenti che crescono di più sono la regina del mercato, che l'intelligenza artificiale più 48% in un anno.
Il cloud computing, che sta diventando la modalità prevalente di adozione e di uso delle tecnologie da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che sono migrate in massa verso il PSN, verso il
Il piano strategico nazionale e la cyber security, che è cresciuta del 13%, dovuto a due fenomeni, uno di attacchi crescenti che hanno avuto successo e che quindi costringono imprese pubblica amministrazione a proteggersi, ma anche le normative, la compliance NIS 2 d'ora questo conferma un fatto molto noto in Italia che la compliance e uno dei principali fattori di motori di innovazione e di spinta all'innovazione delle imprese italiane noi la chiamiamoli innovazione coatta
Però viva l'innovazione corazza da questo punto di vista non c'è un un tono negativo nella nella nostra, quindi la compliance è il secondo fattore di crescita del mercato, terzo fattore di crescita, lo cito en passant perché direi che è circostanza nota. Il PNRR ha sicuramente contribuito ad accelerare la crescita del mercato e la digitalizzazione del Paese. Ieri sera, alla serata di gala, il professor Cottarelli ricordava che senza il PNRR saremmo ci saremmo trovati in questi anni in una situazione recessiva dell'intero Paese, quindi grande beneficio. Terzo driver della crescita. Ora il PNRR ha beneficiato soprattutto la digitalizzazione della pubblica amministrazione e in particolare di quella locale,
E questo ha fatto sì che negli ultimi due, tre anni e anche nel 2025, l'Oscar della crescita della spesa Ict e digitale tra tutti i settori sia stata quella relativa alla pubblica amministrazione, diciamo nel suo ecosistema centrale locali, sanità,
E anche il complesso delle in house lo potete vedere da questa rappresentazione e quindi direi che c'è stato un doppio effetto di questo, quindi un effetto di domande di crescita del mercato ovvio è aumentata molto la spesa, lo vedete dal dall'asse a sinistra, siamo sull'11% di crescita della spesa,
E si tiene nella pubblica amministrazione, ma direi che il valore fondamentale è stato l'effetto indotto, e cioè l'innovazione della del digitale, della pubblica amministrazione nei confronti del paese in cui la pubblica amministrazione e ramificata ha creato un effetto indotto di innovazione pensate a PagoPA, fatturazione elettronica, adempimenti fiscali, welfare eccetera quindi questo è stato veramente un grande beneficio, quindi quarto grande motore di crescita del mercato, la pubblica amministrazione nella sua
Nel suo percorso di digitalizzazione, altri settori importanti anni hanno investito molto due, in particolare le banche e le utilities, mentre l'industria ha sofferto, purtroppo di questo andamento non particolarmente positivo delle proprie performance, e direi che questo è.
Un punto di attenzione che tutte le politiche pubbliche dovrebbero porre al primo posto, pensate al al fantasma dei 100.000 licenziamenti in Volkswagen nei prossimi anni, segno di un di una minaccia veramente profondo, ma allora quali sono, alla luce di questi consuntivi, i trend e le previsioni?
Premesso, lo dicevo all'inizio, che fare oggi previsioni richiede molto coraggio, ma quello non ci manca, allora la nostra risposta alla domanda è la seguente, al netto di discontinuità imprevedibili dovute alle circostanze geopolitiche e dovute soprattutto agli effetti disruptive dell'intelligenza artificiale che arriveranno quando il fiume carsico emergerà in superficie,
Noi vediamo un andamento di progressiva crescita in continuità con con il passato, quindi da un 3 4% dello scorso anno, un 3 8%.
A fine periodo di previsione 2029, dove il mercato sfiorerà i 100 miliardi di euro, quindi, un mercato che diventerà molto importante crescerà in modo anticiclico, come vedete, rispetto all'economia, questa previsione, direi coraggiosa, si basa su due assunzioni fondamentali, la prima,
La prosecuzione.
2026 in modo quantitativo degli effetti del PNRR e negli anni successivi a parte, diciamo che il tutto verrà alimentato dai fondi provenienti dai nuovi programmi europei, dagli incentivi che il gol.
Il governo metterà in atto io direi che.
Un impatto Tacito sotterraneo del del PNRR è stato quello di educare le piccole pubbliche amministrazioni locali alla cultura del risultato e della misurabilità del risultato, questo fatto, secondo me, che darà una spinta notevole alla cultura dell'innovazione anche delle situazioni.
Minori, quindi questa è una prima assunzione secondo assunzione che ci deriva proprio dalla.
Dalle serve che abbiamo fatto nell'ambito del di questo progetto tech, leaders Connect, come vedete c'è una una mappa dell'innovazione, sia nelle pubbliche amministrazioni che nel mondo finance, che sono i due settori che abbiamo analizzato fino ad oggi, vedete che c'è una una, una pluralità di progetti che danno l'idea di come,
Si è soggetti pubblici che i soggetti privati siano impegnati oggi in una visione digital first, quindi in una visione di prospettiva, però, c'è un grande però, e cioè che ci sarà una grande differenziazione tra soggetti all'interno di questi contesti settoriali.
Tra chi saprà appropriarsi del potenziale di queste tecnologie e chi non lo farà?
Ma non solo, all'interno delle piccole e medie imprese, questa è una questione trasversale che dipende da un fatto fondamentale che è culturale.
La cultura di chi guida le aziende e di chi saprà interpretare al Medio, diciamo il potenziale dell'intelligenza artificiale e trasformare il concetto di abilitazione dell'esistente in trasformazione dell'esistente grande passaggio, ma questo richiede, secondo me un passaggio, ripeto, culturale, perché perché il cloud computing ci ha abituati in qualche modo alla facile cultura dell'acquisto del servizio ci ha disabituati alla cultura dell'investimento.
La cultura dell'investimento e la cultura del capitale paziente del capitale di rischio.
Delle aziende che sanno guardare al futuro e quindi investire oggi per ottenere dei benefici nel tempo, e questo richiede davvero un cambio culturale importante, allora tutte le analisi che abbiamo svolto quest'anno ci hanno però posto un grande quesito già citato, da da nell'introduzione, cioè se siamo di fronte a un'Italia compatta un'Italia digitale unica e compatta o tante Italie digitali la risposta,
Ovviamente tante Italie o un'Italia in termini di cosa di adozione, di crescita, di maturità digitale.
Se guardiamo all'insieme, ecco, questa è la la la vista d'insieme. Questo, ecco, è quello che abbiamo fatto negli ultimi anni dopo il Covid, quindi un'Italia che è cresciuto in Italia digitale, che è cresciuta e che ha visto una penetrazione importante delle nuove tecnologie digitali. Il patrimonio digitale accumulato è notevole. Lo ri lo ha riconosciuto anche il benchmark dei giorni scorsi della dell'Unione europea. Non so quanti di voi hanno visto lo State of digital The Cave riconosciuto questo avanzamento dell'Italia, anche se si sottolinea la carenza di competenze digitali di base di base. Bene, questa visione ingannevole, l'Italia non è così. Questo è un risultato globale che è di facciata. In realtà ci sono tante Italie, allora la la prima già citata in Italia delle grandi rispetto alle piccole imprese. Come vedete, qui, vedete dinamiche diverse di crescita della spesa tra grandi aziende
Medie aziende che sono allineate come crescita, quello alle grandi e piccole, che investono meno in un recuperano Gap e ricordava il presidente della Checco il nostro tessuto imprenditoriale è fatto per il 99% da queste aziende, quindi queste determinano in qualche modo,
L'esistenza di tante Italie, secondo l'intelligenza artificiale, non è uno strumento di omogeneizzazione del mercato, lo vedete da da da queste slide, allora grande crescita l'abbiamo già citata.
Sfioriamo il miliardo e mezzo, ma la crescita è importante, il 48% che uso se ne fa dell'intelligenza artificiale, ma più o meno, come in tutti i Paesi, recupero di efficienza e produttività.
Si traduce tutto, diciamoci la verità, nell'obiettivo di eliminare forza lavoro. Questo è quello che vediamo in tutti i Paesi. I Paesi più avanzati che utilizzano di più intelligenza artificiale sono quelli che oggi licenziano di più. Se guardate il dato sugli Stati Uniti, quindi, è un ragionamento che non guarda invece al potenziale dell'intelligenza artificiale come fattore di crescita. Bene, allora questa diversa capacità di utilizzare l'intelligenza artificiale sta differenziando le grandi dalle piccole aziende. Vedete i dati in fondo a destra le grandi aziende hanno una penetrazione, un'adozione per il 53% di loro e di intelligenza artificiale. Le piccole sono al 15%, quindi l'intelligenza artificiale sta scavando fossati. Non sta omogeneizzando i profili di adozione stessi ragionamenti. Anche questo è stato citato dal presidente. Lo così li possiamo fare a livello di regioni. Qui il divario è ancora più grande in termini di penetrazione, di adozione e di maturità e vedete come Lazio e Lombardia siano profondamente differenziate in termini di valore e di crescita del del del digitale rispetto a tante altre regioni dove, purtroppo, ancora una volta le regioni meridionali sono arretrate e dove alcune Regioni, soprattutto quelle della terza Italia, vecchia denominazione accademica, Emilia Romagna,
Friuli Trentino sono quelli che stanno aumentando di più la spesa, però la distanza è molto, è molto grande, lo stesso ragionamento lo possiamo fare sul sistema dell'offerta.
Perché è vero che abbiamo un tessuto di tante imprese del digitale, lo vedete nella parte sinistra della slide, 132.000 quasi 133.000 imprese, 11.000 start up che impiegano complessivamente 638.000 addetti, ma questo significa se mettiamo insieme.
Le 2 liste, 4,5 addetti per impresa, dimensioni troppo piccole che non riescono a creare marginalità sufficienti per investire seriamente i grandi progetti di intelligenza artificiale, e questo è un elemento che sta cominciando a penalizzare anche il settore dell'offerta, dove ovviamente c'è una piramide gerarchica dove le grandi si distanziano sempre di più rispetto alle piccole che sono sempre più in affanno e lavorano sempre più. Diciamo anche le chiedo una cortesia, un eccesso di sintesi e uno slancio di sintesi così, data l'ultima ottima, quindi, ed è già stato detto tempo, approfitta do il benvenuto a Federico Eichberg è il presidente e qua civiche ci hanno raggiunto, sono seduti qua con noi, buongiorno, benvenuto, mi ha rubato 15 se sente 7 di cuore
Bene, quindi è già stato detto ampiamente no. Il il digitale è penetrata nelle vene del Paese, più o meno esplicitamente, quindi nel nostro Paese si trova di fronte a una doppia sfida. Quella del recupero dei gap che ho citato, è quello del prepararsi al futuro, che vuol dire fondamentalmente lavorare su progetti di filiera che partano dall'elettricità e altri non ha l'intelligenza artificiale filiera, quindi questo richiede uno sforzo enorme, vuol dire trasformare le tradizionali politiche per il digitale in politiche industriali tout-court per il paese. Quindi, se se il digitale non è un settore tra i tanti, le politiche per il digitale non sono politiche, tra i tanti sono la politica industriale per il Paese. Il rapporto allora indica
Due cose, un obiettivo che è quella di un'Italia digitale connessa, competitiva e sicura e 7 proprio ricette di buonsenso, che lascio magari alla vostra lettura dove, ovviamente, agli incentivi per le piccole e medie imprese si aggiungono il digitale come elemento di coesione territoriale e costruzione di filiere locali che partano delle specificità locali formazioni di nuovo capitale l'Economist della settimana scorsa si chiedeva come mai le assunzioni per l'intelligenza artificiale riguardano soprattutto filosofi,
Grande domanda, quindi non stiamo cercando solo tecnici, stiamo cercando nuove competenze.
Che abbiano che incorporino intelligenza artificiale, quindi competenze di utilizzo e governance, il tema della qualità dei dati, della loro interoperabilità, quindi standard comuni, la pubblica amministrazione deve essere, diciamo un mot, continuare a essere un motore di domande innovativa in una visione sistemica e bisogna ovviamente creare politiche per l'aggregazione e soprattutto delle piccole e medie imprese. Oggi, 1 luglio 2026, non è un giorno qualunque è il primo giorno dell'era post PNRR. Questo ci dice che dobbiamo essere noi gli artefici del nostro futuro. In assenza di supporti esterni dobbiamo autoalimentare la nostra innovazione, quindi dobbiamo imparare a navigare in un mare senza vento aperto, sapendo che siamo tutti i membri dell'equipaggio. Presidente, Capitani, grazie davvero. Grazie davvero
Allora proseguiamo, abbiamo meno di un'oretta e una specie di maratona inizia adesso, perché abbiamo circa 11 interventi. Vi chiedo come regole d'ingaggio di essere davvero sintetici e centrare il punto della questione. Cominciamo con l'onorevole Alessandro Colucci, che invitò Illegio presidente dell'intergruppo parlamentare sulla sicurezza informatica e tecnologica. Allora c'è effettivamente questo ritardo di Europa e Italia sul sul fronte degli investimenti nel digitale, nelle nelle infrastrutture, nell'Ict, e come crede che si debba muovere e come si debbano muovere le istituzioni per accelerare gli investimenti su questo fronte? Ma intanto ringrazio dell'invito. Saluto tutte le persone intervenute, i colleghi, i membri del governo e ovviamente ringrazio il presidente Massimo Dal Checco. Per questo invito, ho apprezzato molto a proposito della domanda, il suo intervento, in cui io mi rivedo moltissimo. All'inizio di legislatura ho creato l'Intergruppo parlamentare per la sicurezza informatica e tecnologica trasversale tra Camera e Senato e tra opposizione e maggioranza e devo dire che lo strumento che avete fornito oggi e che in qualche altra occasione abbiamo avuto occasione da parte di altre organizzazioni,
Di ricevere sono strumenti importanti, cioè questo è uno strumento di consapevolezza e di conoscenza della realtà di cui il legislatore ha assolutamente bisogno. È proprio sulla base della conoscenza della situazione sul tema delle aziende private del contesto pubblico. Siamo convinti che per vincere la sfida a cui lei faceva riferimento, sia necessaria l'infrastruttura digitale da rafforzare da consolidare. Noi, nel passato della storia del nostro Paese, abbiamo avuto l'importanza delle reti di trasporto e delle reti energetiche. Per la prima volta ci ritroviamo in una rivoluzione straordinaria, tra l'altro a proposito di grandi novità, il digitale. L'intelligenza artificiale sono rivoluzionare per il mondo del lavoro, ma la cosa preoccupate che interferiscono anche con l'intelligenza umana, con le capacità dell'uomo di essere intuitivo, creativo all'avanguardia, ed è quindi uno sforzo e una fatica in più rispetto alle paure a cui faceva riferimento il presidente. Io credo che non dobbiamo avere timore, dobbiamo solo governarle con intelligenza, ancora di più, col fatto che abbiamo l'intelligenza artificiale che forse l'elemento più innovativo e più rapida e allora, per concludere, sul tema delle priorità, sicuramente la semplificazione
Noi dobbiamo garantire velocità live del digitale, intelligenza artificiale, non ci permettono perdite di tempo. Da questo punto di vista siamo nell'ambiente la Camera dei deputati, dove credo che il recepimento di tante direttive europee siano importanti fino adesso. Europa e Parlamento, danni su questo settore non ne hanno fatti. Mi sembra anzi che si sia fatto un lavoro importante. Ecco, cerchiamo di evitare di legiferare, troppo, di non creare burocrazia e di dare una mano. È stato fatto riferimento sul Nis 2 Sud. Ora ci sono tanti elementi europei preziosi, ma noi dobbiamo sicuramente andare verso la semplificazione, rafforzamento degli investimenti. Si è parlato del PNRR, la conclusione che è stata fatta poco fa da capitano e un po'inquietante. In effetti abbiamo una grave responsabilità importante perché è finito il PNRR, che è stata l'iniezione più importante sul tema degli investimenti equa. Anche noi, come Paese, dobbiamo certamente da Romano
Ho una mano a proseguire nell'iniezione di sostegno agli investimenti e poi una visione europea e la consapevolezza. Ecco, concludo sulla consapevolezza che è necessaria attraverso la formazione dobbiamo informare i cittadini, le imprese, quanto è fondamentale nel nuovo contesto in cui siamo, ma avere anche professionalità adeguate, capace di intervenire in questo ambito. Abbiamo una filiera italiana importantissima da valorizzare e di questo dobbiamo essere tra di noi pienamente coscienti, ma credo e concludo con la rapidità che mi è stata richiesta che la centralità dell'uomo è fondamentale se non affrontiamo questo tema col timore, con la preoccupazione, rischiamo di immobilizzarsi, ma sapendo che tutto questo, se governato con intelligenza dall'uomo, non può che creare dei grandi vantaggi, allora possiamo guardare al futuro con grande speranza, con una stretta collaborazione tra di noi e della ragione per cui ho raccolto l'invito molto volentieri abbiamo avuto poche occasioni per relazionarci. Credo che questa sia un'occasione per apprendere nuove notizie, ma anche perché hanno un rapporto di lavoro che deve servire a quello che per tutti noi e l'interesse principale, il bene dei cittadini e il e dare responsabilità al ruolo che svolgiamo quindi buon lavoro e ci vediamo presto per lavorare insieme. Grazie grazie. Grazie, onorevole Colucci, vedo in prima fila seduto il senatore Massimo Garavaglia che invito a raggiungerci. Il presidente, Dal Checco prima faceva riferimento al tema del dello strumento fiscale, l'incentivo fiscale, le varie
Diciamo leve che possono essere utilizzate per incentivare e stimolare gli investimenti nel settore. Dal suo osservatorio, che tipo di strumenti si possono oggettivamente e ragionevolmente predisporre le la invito a questa riflessione, pre sì, grazie grazie una pillola velocemente, dati i tempi, ma misure ci sono tutto bene, no, va fatto qualcosa in più, mi spiego misure. Ci sono per esempio, cyber sicurezza, ci sono fondi nazionali regionali, ce ne sono dedicati specifici, poi c'è una misura fondamentale di sistema che l'iper ammortamento che riguarda l'innovazione riguarda la transizione decide digitale. Questa è una misura particolarmente efficace perché è una misura liberale, cioè non si dice cosa devi comprare e dice
Più o meno un settore, poi fai quello che vuoi, come è giusto che sia, l'imprenditore decide quello che meglio.
Esemplifico, diceva bene prima il professore e l'intelligenza artificiale pervasiva la carrozzeria Colombo, una carrozzeria di Vittuone comprano i robot per spruzzare attenzione, non il robot, quelli che istruzioni in serie i robot che fanno la singola lavorazione che sostituiscono un individuo.
È una carrozzeria 10 dipendenti, una micro impresa.
Le microimprese sono veniva detto, il 95% della delle imprese italiane fanno il 41% dell'occupazione, la media europea, la mia, la media dei Paesi avanzati, è 29, giusto o sbagliato non sta a noi dirlo, gli imprenditori hanno deciso così di tagli, così quindi bisogna prendere atto, ma come aiutare queste micro imprese a investire gli strumenti ci sono,
Il problema è il credit crunch a questo settore, che sono il 95% delle imprese che fanno il 41% dell'occupazione, si è ridotto il credito negli ultimi anni da c'è da 170 a 100 miliardi 70 miliardi in meno, quindi, anche se c'è l'incentivo c'è un piccolo problema se la banca non gli dà i soldi e allora che fare?
Beh.
Solo un dato significativo, se Banca Intesa ne avesse i buffer, le regole di una banca americana o inglese potrebbe andare solo lei, 120 miliardi di credito in più, però almeno noi abbiamo queste regole, le regole della paura e questo stretto il credito, però possiamo fare molto utilizzando il fondo di garanzia creando nel fondo di garanzia una chef, una sezione dedicata alle microimprese, questo Youth aiuterebbe tanto molto di più di nuovi Ingeld, incentivi grazie.
Grazie grazie senatore Garavaglia.
è venuto con noi qua c'è Federico Eichberg, che è capo di gabinetto del Ministero delle imprese del made in Italy.
Abbiamo sentito anche dall'analisi del presidente capitani che c'è un tema legato al tessuto produttivo delle piccole e medie imprese che faticano più delle altre a maturare un livello di consapevolezza e di urgenza legato agli investimenti digitali e in cyber sicurezza in infrastrutture, tutto questo va a discapito della competitività è una riflessione che merita un approfondimento.
Grazie, grazie ovviamente in primis al presidente da Checco per questa bella occasione, per questo ritrovarci nel giorno uno del mese, uno dell'anno, uno post PNRR che è stato un esercizio che sicuramente diciamo ha fatto sì che tante risorse arrivassero alle imprese, alle infrastrutture, agli asset del Paese che nel caso di chi se ne occupava direttamente tante risorse arrivassero gli epatologi che si sono presi cura del nostro fegato perché insomma, è stato un esercizio sfidante e diciamo che ci ha impegnato a questo punto direi sei anni perché è proprio nell'estate del 20 ricordo i primi CTV in cui non South non sappiamo davvero da dove afferrare questo animale.
E poi diciamo, siamo riusciti a metterlo a terra e fatemi dire su questo dossier, in particolare, abbiamo cercato di tenere un un approccio Kiss con una sola estero, un con due chi pezzente, cioè dobbiamo capire cosa vogliamo fare sul digitale, con le risorse PNRR con le risorse nazionali perché dico chissà perché è un,
Il dossier su cui sentirai sempre qualcuno che ha un'urgenza di più, bisogna fare più regole, perché altrimenti perdiamo di vista bisogna mettere più risorse, perché cioè saluto e ringrazio l'onorevole Colucci arrivederci, onorevole, noi abbiamo accettato di darci un metodo per cercare di darci un metodo E io verrò a presentare il metodo che ci siamo dati come abbiamo cercato di metterlo in pratica, quali risultati abbiamo ottenuto, i quali potrebbero essere quelli diciamo più avanti allora, intanto,
Il metodo iniziavano il pensare, quindi il pensare, che cosa pensare anzitutto a quali siano le diverse tappe, quali siano diversi elementi che compongono il mosaico. C'è un tema di connettività, evidentemente, se vogliamo usare le tecnologie digitali, che significa sia una connettività legata alla fibra e quindi tutto quello che è stato il deployment di circa 7 miliardi e mezzo di risorse attraverso Infratel, diversi operatori per creare la connettività e anche una connettività attraverso i cavi sottomarini e noi ci dimentichiamo che abbiamo in Italia una delle prime quattro realtà al mondo che fa questo di mestiere e dovremmo esserne orgogliosi. Quindi abbiamo cercato di creare i presupposti della connettività dalla connettività. Poi vi è il data collection, cioè tutto quello che consente a questi dati digitali di essere Stormlord, quindi di essere, diciamo conservati
In un ambito e può essere un cloud, può essere un data center e così via, poi vi è un terzo elemento legato al processo che si fa con questi dati all'intelligenza umana e artificiale che si applica questo quarto, vi è un tema di sicurezza legata a questa connettività e a questi dati e quindi tutto ciò che la cyber security, quindi diciamo noi abbiamo in grado di operare assieme ai soggetti di sistema per target, Tare che brutto termine, ma ci siamo capiti questi quattro ambiti dandoci un metodo, quindi, innanzitutto abbiamo lavorato delle strategie su questi temi consultando tutti gli stakeholder e abbiamo elaborato in pochi anni sei strategie nazionali che hanno riguardato il quantum, l'AI
Le realtà virtuali e aumentate i data center, il trasferimento tecnologico e il made in Italy 2030, perché merita i 2030, perché ci sono alcune industrie delle industrie o settori dei settori pensate alla chimica, alla bighe, la chimica è un'industria delle industrie, la il digitale è un settore dei settori perché ovviamente abilità a fare tutto il resto quindi doveva essere concepito come una strategia.
Orizzontale alle 10 strategie nazionali settoriali e quindi tutto questo è stato un pensiero applicato a quelle quattro fasi che abbiamo cercato di di mettere a sistema.
Dove siamo arrivati, beh, siamo arrivati seguendo questo metodo a realizzare una serie di programmi attraverso che cosa attraverso degli strumenti incentivanti che mettessero le imprese in condizioni di operare, quindi abbiamo dato vita innanzitutto ad alcune alcuni strumenti specifici per accrescere la domanda, abbiamo circa investito 1 miliardo e tre sulla domanda che ha riguardato dei voucher.
Innanzitutto, che consentissero di utilizzare dei cloud di utilizzare, diciamo, degli degli strumenti specifici tesi ad accrescere la capacità delle imprese di fruire del del digitale, anche un sarebbe un un bacio sulla cyber security ad hoc e così via abbiamo messo in campo gli accordi per l'innovazione oltre 200 milioni l'ultima cosa che potessero agevolare le imprese a realizzare tutto questo abbiamo messo in campo 5.0 ora sul 5.0 fatemi dire
Già e non ancora era il nome di una di una.
Casa, Edit non erano a casa editrice, era una una una catena, non una catena, ma il mio era il termine giusto ma insomma, già non ancora un termine molto bello nella vita vale un po'per tutto quello che facciamo nella vita ma in questo caso ancora di più perché perché?
Per noi è sostanziale che ci sia un 5.0 pensato per i software, è evidente e se è stato necessariamente limitato ai software legati all'efficienza energetica e perché c'era anche un vincolo delle risorse, ma passeranno sul mio corpo per impedire che al prossimo 5.0 non vincolato si arrivi ad un software concepite. Le devo chiedere di avviarsi alle conclusioni, mi perdoni se hanno aspettato, dobbiamo stare nei fatti. Intorno alle 13 si conclude la diretta. La ringrazio e arrivo appunto alle ultimi elementi risultati. Abbiamo oggi 4 supercalcolatori in Italia che non che diciamo
Ci invidia il mondo Genova, Bologna, Pavia e Napoli abbiamo una
Ai Factory e stiamo competendo per una delle cinque giga fatto resi europee, abbiamo un fondo dedicato alle Ein CDP, Venture Capital e, soprattutto, abbiamo intenzione di far sì che tutto questo capitale digitale possa essere trasferito alle imprese, quindi abbiamo con ACN, per quanto guarda, la cyber security e con una serie di altri soggetti realizzato delle intese per per far sì che i centri di trasferimento tecnologico e Competence Center, le case del made in, delle case di tecnologie emergenti diventino le irradiazione di questa strategia verso le imprese, grazie,
Grazie grazie davvero a Federico Eichberg, proseguiamo con Lorenzo Cesa, che vedo seduto, eccolo, perfetto, presidente di delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, ovviamente la NATO.
Si porta dietro tutto un tema legato alla sicurezza, cyber security investimenti, cosa avere dal suo osservatorio, le raccomando sintesi, grazie,
Eccoci, vengo dal Parlamento europeo, quindi tre minuti massimo okay, grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa, ho ascoltato il Presidente, non non Lemon ascoltato la relazione estremamente interessante, commentavo con mio vicino che, insomma, la parcellizzazione preoccupa, io vengo da una riunione fatta ieri l'altro ieri a Istanbul dove c'erano anche dei grandi,
Vostri competitor mondiali, no, bisogna anche mettere unire, ecco lo dico Federico, bisogna fare un lavoro, al di là di quello che dirò poi sulla sicurezza, sulla difesa, no, ma.
Bisogna fare un lavoro di coordinamento veramente tra pubblico e privato, ancora più forte, per rafforzare il sistema italiano, sulla Cyber sicuri di no, che non è più un problema tecnico, cioè, almeno all'interno della NATO, il problema della cybersecurity ora riguarda veramente è una questione strategica militare per una questione economica e democratica la NATO ha capito perfettamente perché io sono quattro anni che faccio questo lavoro è il tema della cybersecurity, è centrale, quindi no, perché potrebbe iniziare oggi,
Sapete che ha cambiato le modalità di fare la guerra, no, una volta.
Non è più un problema di lanciare un missile o di entrare con i carri armati, il problema oggi è come vengono come vengono attaccati alle reti, come vengono attaccati i sistemi del paese, le infrastrutture del Paese, qual è il pericolo c'è, oggi è lì la sfida che del del futuro quindi il lavoro che voi dovete fare è veramente importante è la connessi e il coordinamento tra la parte pubblica e privata.
Estremamente importante per rafforzare il sistema della della della del lavoro che voi dovete fare anche sul fronte della sicurezza del Paese, perché quando io critico molto colleghi che sento che ascolto qui dietro, c'è l'aula del Parlamento, no, quando si si fa un confronto tra insomma si si critica il tema della delle risorse da investire nella difesa che significa investire maggiormente nel vostro settore.
Questo è oggi il problema non è che devo comprare più che pSIC allarmati per, ma il problema del tema della cybersecurity no su quanto sento dire fanno fanno i confronti tra non possiamo investire in difesa perché abbiamo da investire più un sulla salute, sul welfare, ma chi è che vuole toccare questi settori ma qui c'è un problema di fondo se vogliamo veramente garantire,
Che oggi gli attacchi che si fanno nelle guerre che noi stiamo vedendo noi, che attacca, ma a vanno ad attaccare proprio le infrastrutture critiche, oggi quando c'è un attacco, attaccano gli ospedali, attaccano leghe dalle Ferrovie, attaccano la le le centrali elettriche A-Trak, attaccano le i punti di no e quindi veramente dobbiamo porci un problema molto serio.
Io lascio perdere questo mio intervento perché avevo fatto un intervento sul tema della no, ma la NATO si sta occupando seriamente di questo settore e perché ritiene che le sorti del mondo no dipenderanno dalle sfide, dalle capacità che un paese a di controllare, no di avere il controllo delle delle reti di difendere le reti di di di avere il controllo del cloud di avere il controllo della del cielo del dello spazio del mare, voi sapete che alla Spezia abbiamo 350, c'è un centro di ricerca della NATO che fanno ricerca sul no, lo diceva prima Federico
L'importanza di nel controllo delle reti che arrivano e che ci portano le connessioni qua in Italia. No,
E c'è un centro di controllo che c'è un centro di ricerca organizzato dalla nato alla Spezia, che fa questo lavoro di sviluppo proprio della comunque mi taccio, perché altrimenti tre minuti qua vanno a finire male, no, ma quello che volevo dirvi che veramente la NATO al centro della propria attenzione io sono quattro anni che partecipa ai lavori l'argomento uno degli argomenti centrali è quello che è stato affrontando voi oggi il vostro settore. Io,
Io sono a disposizione, ma vi chiedo veramente approfitta della presenza anche di Federico, che fa un ottimo lavoro lì dal suo ministro e di tutto il governo che ci sia maggiore.
Coordinamento tra l'attività che fa il Governo, che fate voi privati e che facciamo noi in Parlamento, che c'è un momento veramente di rafforzare questo settore nel nostro Paese, che le sfide sono, sono su nel vostro settore, almeno per quanto riguarda la difesa di un Paese per quanto riguarda la difesa della democrazia, guardate che cambiano le sorti del Paese con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ora mandano messaggi due giorni prima delle elezioni e ti chiamano le sorti di un'ala di un Paese.
Quindi son problemi enormi, questi che noi dobbiamo affrontare e li dobbiamo affrontare insieme, avevamo un discorso molto seguito da fare su quello che fa la NATO e su quello che è oggi, nel quale la percezione della NASA su questa questi argomenti è fortissima, ma colgo l'occasione per fare cioè qui ci sono autorevoli colleghi presenti ci siete voi c'è la presenza anche di Federigo,
Che, insomma, tagli al ministero del ministero che si occupa di questo argomento e facciamo squadra per rafforzare sempre di più in Italia da questo settore, che è essenziale per il futuro, ecco anche della tenuta democratica del Paese e della sicurezza H del nostro Paese, quindi grazie di cuore grazie.
Qua seduta con noi c'è il prefetto Milena Ricci, direttore del servizio regolazione, Agenzia per la sicurezza della cyber sicurezza nazionale, dove, tra l'altro, si è insediato qualche settimana fa come direttore generale Andrea qua civiche, che appunto ci ha raggiunto poco fa.
Che cosa vedete dal vostro osservatorio, che cos'è che è cruciale in questo momento e che in qualche modo sta rapidamente evolvendo e cambiando, per cui merita un uno studio, un'analisi approfondita?
Grazie.
La domanda ringrazio
Aver invitato il nostro direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a partecipare e intervenire a questo interessante convegno.
E mi trattengo subito solo un secondo per richiamare alcuni temi che sono stati presentati nelle precedenti in nei precedenti interventi e perché son già stati rete tutte le cose che noi osserviamo dalla nostra posizione, innanzitutto un richiamo alla consapevolezza, l'esigenza che ci sia consapevolezza riguardo
La necessità di aumentare le proprie difese informatiche per assicurare maggiore resilienza alle reti e ai sistemi informativi che abilitano la erogazione dei servizi che noi, come cittadini, utilizziamo un altro tema importantissimo che è stato toccato la formazione e non a caso all'interno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ci sono due divisioni che si occupano proprio di formazione e consapevolezza che questo perché è importante aiutare le imprese e la Pubblica amministrazione a innalzare questo livello di consapevolezza e soprattutto assicurando una formazione che sia continua a lungo il tutto il ciclo di vita dei dipendenti, soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione.
Dopodiché si è fatto riferimento a un'esigenza di proporzionalità, perché è chiaro che occorre difendere le nostre reti e i nostri sistemi informativi, ma è necessario che ciò avvenga secondo un principio di proporzionalità, perché non si può difendere tutto allo stesso modo, perché significa non riuscire poi ad ottenere questo risultato opposto che le risorse economiche e di personale non sono infinite e quindi occorre effettuare delle scelte e poi ringrazio professor, Capitani per aver,
Ha sostenuto il fatto che l'innovazione coatta, cioè quindi guidata dalla regolazione che impone standard, impone la necessità di raggiungere determinati. Benchmark ha aiutato tutto il mercato a intraprendere questo percorso, soprattutto focalizzando l'attenzione dei componenti degli organi che hanno il potere di decidere della vita, delle organizzazioni e quindi dei vertici dell'ambiti, amministra della pubblica amministrazione qui e e dei Consigli di Amministrazione nell'ambito delle organizzazioni private. Ecco quindi cosa ha fatto in questo contesto l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, soprattutto con riferimento all'accompagnamento di imprese, pubblica amministrazione, nella realizzazione degli adempimenti della Nis. 2 ha attivato le sue funzioni di supporto, supporto e sostegno guida attraverso la pubblicazione di Faac e attraverso la realizzazione di un'attività che si può sì, si può sintetizzare con osservazione, orientamento, decisione, azione. Abbiamo effettuato un'osservazione studiando come i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica avevano implementato le loro misure. Abbiamo quindi deciso di orientare, attraverso l'Arnage regulation quindi attraverso le soft skills, delle linee guida delle FAQ, che sono pubblicate sul nostro sito, l'attività di implementazione delle misure Elis e conseguentemente abbiamo preso le decisioni necessarie per garantire proporzionalità gradualità. In prospettiva, auspichiamo che questo percorso, che è stato condiviso con gli stakeholder e con le associazioni rappresentative di categoria che hanno condiviso lo spirito collaborativo con il quale l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha affrontato questo tema, possa produrre proficui risultati anche nel prossimo futuro. Grazie,
Grazie davvero, prefetto Rizzi, dottoressa Rizzi.
Onorevole Rosato, segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e il cosiddetto Copasir.
Siamo in un Paese dove, tutto sommato, possiamo stare tranquilli, cioè quello che lei vede dal suo osservatorio è rassicurante, no, io penso che siamo un Paese che sta lavorando bene e nel settore del digitale sta lavorando bene anche nel settore della protezione del settore del del digitale questo non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli perché,
Ogni giorno, in questo momento c'è un attacco di uno Stato straniero a un'azienda italiana, a un'istituzione italiana, ma in questo momento non quindi stare tranquilli no, e peraltro nessuno sta tranquillo di quelli che se ne devono occupare, a cominciare dalla CN delle agende delle nostre agenzie e quindi possiamo stare tranquilli che c'è qualcuno che lavora, che c'è un sistema di protezione che siamo stati uno dei primi Paesi europei a recepire la NIS, 2 che l'abbiamo fatto bene che le aziende si stanno cominciando ad attrezzare non solo quelle obbligate alla NIS, 2 perché la platea delle misture abbastanza ristretta come così,
Deve essere, ma io penso che, come diciamo.
Il, la sicurezza sul lavoro è arrivata gradualmente nelle imprese, a cominciare dalle imprese più più pericolose, oggi la sicurezza sul lavoro e una un obbligo per qualsiasi imprenditore lo conosce bene, conosce i rischi, conosce le normative, sa che quel la responsabilità dell'amministratore delegato abbiamo visto casi drammatici anche di recente è molto importante sotto quel profilo lì,
Domani speriamo con questo domani arriva arrivi presto, tutti gli amministratori delegati sapranno che, se non applicano gli strumenti di sicurezza sui loro profili informatici, avranno delle responsabilità che sono già connesse oggi nell'applicazione del codice civile, quindi non è che bisogna fare qualche legge nuova, ecco questa consapevolezza non è ancora arrivata dappertutto e io penso che su questo bisogna molto investire nelle nostre aziende.
Perché, peraltro il rischio del patrimonio aziendale connesso nella nella posta elettronica, semplicemente nella predisposizione di una gara che sta all'interno o di una memoria su un portatile, è un è un patrimonio che forse viene sottovalutato fin quando non si perde l'accesso fin quando non si perde il dato fin quando qualcuno non te lo ruba e non lo utilizza lui al posto tuo, ecco, io credo che su questo c'è bisogno di fare molto più il lavoro, del resto lo vediamo anche semplicemente nei reati che ci comunicano le forze di polizia nelle relazioni annuali diminuiscono i reati predatori magari e aumentano i reati informatici,
E questo ci pone da farà, divo di fronte a un altro rischio, che è quello della digitalizzazione e della alfabetizzazione, alla digitalizzazione nell'Italia, un Paese anziano.
La, l'alfabetizzazione alla digitalizzazione deve avvenire parallelamente alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, è facile.
Paradossalmente più facile truffare una persona che non ha
Cognizione alla alla, al, all'utilizzo della digitalizzazione per via informatica, con una mail mandata in maniera fraudolenta con un'applicazione falsa, questo è una cosa che deve responsabilizzare molto la Pubblica amministrazione, devono responsabilizzarci moltissimo anche noi,
E l'altra osservazione che mi permetto di fare su questo e che dobbiamo avere. Sono state dette molte molte cose condivisibili su questo una filiera nazionale
Su cui
Su cui anche costruire un pezzo della nostra economia, L Italia è un Paese che questo lo sa fare.
Forse anche la pubblica amministrazione deve stare attento a come contribuisce alla costruzione di questa filiera nazionale, se guardiamo gli appalti della Consip, bisogna chiedersi se favoriscono la filiera nazionale o se favoriscono le multe, le grandi multinazionali, che poi lasciano anche le briciole sotto il profilo sotto il profilo fiscale qui,
Non è che bisogna scrivere, devono partecipare le imprese italiane, ma se tu fai dei lotti per cui neanche le imprese europee ci partecipano ma devono essere per forza da altre parti. Ecco, dopodiché sappiamo benissimo che c'è una filiera molto, molto connessa, che la catena del valore su digitale non se non si non si non si rende, non si chiude in un confine ristretto che l'approvvigionamento delle materie prime con la manodopera la Cina, sappiamo tutto, anzi voi lo sapete meglio di me meglio di me, però io credo che alcune cose su questo si possono, si possono fare con garbo con copiando magari quello che fanno i francesi o altri che su questo sono molto, molto bravi e questo non ha un colore politico di un governo ma è, diciamo, è una linea di tendenza che attraversa da più anni l'ultima cosa che
Che voglio dire, riguarda l'intelligenza artificiale, ed è solo un, poi la fermano, e però se si che ho solo un flash.
Le in Italia e il 16,4% delle imprese sotto i sopra i 10 laboratori che sono imprese grandi per par, l'Italia utilizza l'intelligenza artificiale, la media europea è di oltre il 20%, se mettiamo tutte le imprese italiane, la media crolla ancora di più.
Arriverà e arriverà in maniera molto importante, come bene diceva prima il dottor Capitanio in maniera carsica, nei nostri studi professionali, dappertutto la Cina ha fatto una norma, anzi una sentenza che dice che nessun licenziamento può essere fatto perché c'è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle aziende,
C'è stata una sentenza della Corte Suprema, non conosco bene la definizione, credo che anche l'Italia l'Europa debba attrezzarsi a come reagire all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che per me è un grandissimo valore. Guai se non utilizziamo se non lo implementiamo, se non costruiamo una catena del valore, se no lo facciamo, li inseriamo all'interno dei programmi scolastici delle nostre scuole medie e superiori. Guai se non lo facciamo, però dobbiamo anche saper organizzare e la protezione nel mercato del lavoro, perché altrimenti commettiamo un guaio che tra tre quattro anni, non tra 30 anni, tra 3 4 anni pagheremo molto caro. Grazie grazie, onorevole Rosato.
Ulteriore raccomandazione ad essere sintetici. Abbiamo cinque interventi, 20 minuti, quindi è intuitivo. Più o meno la media sono quattro minuti ciascuno. Laura Aria, commissaria, Autorità per le garanzie, nelle comunicazioni
Dunque è lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e disponibilità di nuovi servizi, sta come dire portando sul mercato nuovi nuovi tipi di contenuti una fruizione diversa da parte degli utenti.
Nuovi modelli di consumo. Voi né in tutto questo, in questo scenario, come vi regolate, grazie della domanda, sarò brevissima, allora l'innovazione tecnologica alla diffusione dei contenuti digitali non solo stanno cambiando le modalità di accesso, ma stanno proprio ridisegnando in profondità l'intero ecosistema digitale
Col risultato che settori prima tradizionalmente separati come i servizi media, i servizi digitali, ma anche le telco, stanno confluendo in un unico ecosistema digitale e questo comporta la necessità per le autorità che per statuto deve regolare questi mercati di cambiare un pochino il suo apparato regolatorio e la sua cassetta del degli.
Trezzi e quindi fare regole che da settoriali diventino trasversali e a fronte di e perché, perché l'esigenza in realtà è quella di?
Non frenare l'innovazione, ma di accompagnarla fa generando fiducia attraverso regole proporzionate, quindi siamo molto attenti prima conoscere, capire e poi cercare di fare regole che però siano proporzionati e che non alterino come dire che non creino discriminazioni e non frenano l'innovazione, vi faccio però degli esempi pratici così capiamo meglio.
Prese un un aspetto importante di questa, diciamo, confluenza dei contenuti su su una visione multischermo è proprio la misurazione dei dati della pubblicità, perché perché competono aziende, nuove aziende vecchie, competono sistemi diversi e quindi noi abbiamo cercato di fare una regola di uniformità, quindi la misurazione crossmediale sulla base di neutralità tecnologica quindi ammettendo tutti i sistemi,
Ma creando le condizioni affinché queste diverse misurazioni siano comparabili, attendibili, trasparenti e quindi creino fiducia sul mercato pubblicitario senza distruggere valore, siamo quindi molto contenti dell'ingresso di in ANITEC.
E di ANITEC nella nel Gegic Audi comma, perché questo proprio dimostra che c'è, siamo di fronte a un confronto più maturo dell'industria tecnologica del mercato nella direzione di uno sviluppo armonioso dell'audiovisivo che non distruggono valore, ma proprio nella confluenza generi migliore.
Migliore energia per tutti. L'altro esempio è l'accesso ai contenuti. Oggi abbiamo una grande quantità di contenuti, ma l'accessibilità non è e in maniera uguale. Anche qui c'è l'esigenza di tutelare i diritti degli utenti, di poter scegliere che contenuto vogliono, vogliono vedere su questi schermi multipli e quindi l'esigenza di dare visibilità ai contenuti di interesse generale. Però anche in questo settore lo facciamo insieme al mercato, senza sostituirci al mercato. Quindi, laddove il mercato trova la sua interazione armoniosa, l'Autorità è contenta se poi c'è un fallimento di mercato e quindi ci sono delle alterazioni, interveniamo per ristabilire un pochino l'equilibrio, e questo succede anche per la produzione di contenuti, perché perché l'innovazione digitale sicuramente moltiplica le occasioni di distribuzione dell'istruzione dei contenuti, ma può anche concentrare valori in pochi snodi tecnologici e quindi bisogna trovare un equilibrio più avanzato tra la tecnologia, la creatività, la creatività, la cultura e il mercato e, in questo senso disponiamo di strumenti regolatori,
Come l'equo compenso mi perdoni, ma la invito a concludere e il contrasto alla pirateria digitale devo dire che l'ecosistema digitale sta rispondendo molto bene a questa esigenza regolatoria light delle autorità e quindi il bilancio complessivamente positivo, grazie, grazie, davvero.
Nel frattempo, dicevo prima ci ha raggiunto l'onorevole Alberto Gusmeroli che il presidente della commissione attività produttive alla Camera la invito la invito a Leggio, prego, si accomodi, senta, lei è una questione che sta seguendo certamente da vicino a quello del costo dell'energia che è un'emergenza per l'industria italiana. Ci sono una serie di programmi come transizione, 5.0, che certamente concorrono agli investimenti Egidi del digitale abilitando l'efficientamento energetico. Dal suo punto di vista, il Parlamento come può facilitare l'adozione di queste tecnologie? Ma a lucra
Io intanto mi scuso per non aver presenziato prima, ma ero appunto in aula a fare l'intervento sul le emozioni relativamente all'energia, allo come in Commissione attività produttive noi abbiamo lavorato parecchio sia ovviamente, sui temi.
Citati quindi 5.0, l'iperammortamento e altri incentivi, perché il tema degli incentivi è passato dalla nostra commissione e poi anche sul tema dell'intelligenza artificiale, perché l'indagine conoscitiva che abbiamo realizzato per alcuni mesi, poi, l'abbiamo consegnato al Governo per redigere il progetto di legge che poi è diventato legge sull'intelligenza artificiale, nella logica che ci siamo dati all'inizio della legislatura come Commissione, attività produttive di fornire un aiuto al governo, cioè rendere un po'più centrale il lavoro del Parlamento e il lavoro delle Commissioni dove l'opera di ascolto la lo faccia. Il Parlamento, quindi, di tutti gli stakeholder, di tutti le associazioni e
I portatori anche di interesse su determinate determinate leggi. L'abbiamo fatta con il la legge sul made in Italy, poi con l'intelligenza artificiale col nucleare, cioè tutto il lavoro preparatorio. Lo abbiamo fatto come Commissione. Ecco, devo dire, una cosa sull'intelligenza artificiale. Si parla molto di digitalizzazione e verissimo che ha a che fare con la competitività, quindi più piccole e medie imprese
Diciamo si affacciano al tema Miglio, è perché sono cioè è in dubbio e dall'indagine conoscitiva che abbiamo fatto noi, le piccole e medie imprese che usano strumenti di intelligenza artificiale hanno pancia un vantaggio competitivo enorme.
Le grandi imprese, già due terzi, utilizzano sistemi di intelligenza artificiale,
Dobbiamo prendere atto che alcuni lavori cambieranno, non necessariamente cesseranno, ma cambieranno, saranno magari più, diciamo, facilitati, dall'utilizzo delle imprese dell'intelligenza artificiale. Però c'è un tema che ci riguarda tutti, soprattutto noi che facciamo politica e io ho la fortuna di farlo sia a livello nazionale che a livello locale, perché faccio il sindaco della mia città, Arona sul Lago Maggiore. Il tema e l'esclusione sociale è molto importante. Dobbiamo, possono tutti, cioè noi possiamo fare tutta la formazione di questa terra, ma ci sono vaste fasce della popolazione che rischiano l'esclusione sociale. Fate conto nel mio Comune. Io ho obbligato tutti i dipendenti comunali a aiutare il cittadino con un computer, a compilare la domanda qualora abbiano ancora delle difficoltà, facendolo anche insieme, ove possibile, o dove non è possibile farlo insieme, accettare anche i moduli cartacei, perché perché dobbiamo tendere alla digitalizzazione, dobbiamo tendere a tutto ciò che migliora la competitività, ma guardandoci indietro e non lasciando un deserto di persone, di fasce sociali, che meritano rispetto e meritano aiuto ancora di più dalla politica. Grazie grazie. Grazie all'onorevole Gusmeroli,
Grazie davvero, Renato Loiero consigliere per le politiche di bilancio del Presidente del Consiglio dei ministri, prego, eccolo senta, qualche settimana fa il governo ha adottati i decreti attuativi sull'intelligenza artificiale.
Uno dei temi sicuramente cruciali è quello legato alla alla formazione sia scolastica che che che professionale.
Ci aiuta a in una riflessione e Min su questo fronte, per favore, sì, grazie, ringrazio ovviamente per l'invito anche per il Pepe il rapporto nelle 262 pagine non possono non citarle perché c'è un passaggio che sintetizza anche un po'buona parte della letteratura, si sono già svariati terabyte di de di lavori appunto sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro.
E lo cito testualmente dice
Le evidenze più recenti mostrano che non si sta verificando uno shock occupazionale improvviso, ma una trasformazione graduale, caratterizzata dalla sostituzione delle attività più ripetitive, dalla crescita dei ruoli analitici e tecnici e da una profonda ridefinizione delle competenze richieste, emergono tuttavia forti criticità legate alle disuguaglianze territoriali, nel rapporto emergeva appunto in evidenza alla carenza di competenze digitali, alla e Isimm, alle asimmetrie sociali che citava anche il presidente e di genere.
Adesso, ragionando per slogan anche quello che diceva capitani, sottoscrivo la differenza, sarà sarà tra chi saprà appropriarsene e chi no, se volessi utilizzare anche qui non slogan, dovrei citare quello di un grosso investitore o più più importanti operatori del sia Rem customer relationship management,
Non ne farò il nome, ma lo cito perché ha promesso un ulteriore miliardo di investimenti in Italia e per fortuna, sapete, in questa legislatura si è particolarmente accentuato il profilo degli investimenti di ATS, che sono un termometro fondamentale per misurare la competitività e l'attrattività di un sistema Paese. Se volesse anche qui proseguire per slogan, appunto utilizzerei una frase che utilizzò il chief Evangelist office di di questa azienda, che disse non perderete il lavoro per colpa dell'intelligenza artificiale, lo perderà chi non saprà utilizzarlo rispetto a chi saprà utilizzarla e potrebbe anche non essere un problema. No, per chi fa immodestamente il ruolo dell'advisor del policy maker, se ragionassimo ah ah ah frontiere chiuse, il problema che, se ragioni modelli macroeconomici a frontiere aperte quelli che perdono il lavoro possono essere i tuoi concittadini è quello che lei guadagnano, possono essere degli operatori, l'informatica indiani che elaborano i tuoi dati che sono ovviamente e apertamente diffusi e disponibili a tutto a tutta la collettività globale. Uno schema di decreto legislativo su questo ovviamente sollecito se ne possono mettere anche la partecipazione. Immagino presumo, ma non posso dirlo adesso nell'immediato, perché lo schema è stato depositato formalmente ieri
E ci saranno audizioni forse dai presidenti
E delle commissioni parlamentari chiamate a trattare essenzialmente il tema appunto della. L'impatto sul mondo del lavoro e della formazione è trattato nel capo terzo di quello schema di decreto legislativo sugli articoli 30 uscente 35 fino a 50, quindi 16 articoli che le norme, le leggi non sarebbero mai valutare quantitativamente in base aumenta il numero degli articoli ma la qualità di ciò che in essa contenuto la filosofia di fondo è quella che è stata accennata prima anche qui,
C'è l'hip Xylella, si ripete spesso in molti contesti, il decreto muove da una promessa o una premessa antropocentrica, la tecnologia non è uno strumento al servizio, è uno strumento al servizio della persona, non deve essere viceversa, anche la più grande innovazione tecnologica, compresa no la dinamite è servita sia per straziare i corpi tra le tra le foto tra le trincee della prima guerra mondiale sia per finanziare,
Per l'eternità, il premio Nobel che fu assegnato Geoffrey Hinton nel 2024, il premio Nobel della fisica e, a proposito di slogan disse, se volete un lavoro sicuro fa fate e l'idraulico è uno dei padri dell'intelligenza artificiale.
Ma essenzialmente la scuola nello schema di decreto e il luogo potete si forma la capacità umana di governare e di intelligenza artificiale questa è l'ispirazione di fondo dello schema di decreto legislativo e vi cito anche qui perché appunto sono più bravo a città piuttosto che a elaborare la relazione lo dice con parole nette la sfida delle AI può essere un'opportunità formativa di rilievo nella misura in cui la scuola continui a perseguire la propria missione educativa.
Orientata allo sviluppo della consapevolezza del pensiero critico e della cittadinanza attiva. Questo è il ruolo che, insomma, lo schema di decreto legislativo nel tema della formazione assegna all'intervento, ma ci sono vari i vari profili, no punto e inserito essenzialmente nell'educazione civica. Mo nel nucleo della cittadinanza digitale, nel potenziamento delle discipline STEM Emma Stea, non solo science technology, engineering mathematics, ma anche Arts si parlava prima di filosofia del ruolo che hanno appunto il pensiero critico nel cercare di elaborare questo modello europeo di intelligenza artificiale, un modello che vorrebbe appunto perseguire, insieme alla massimizzazione del profitto, anche la tutela dei grandi valori sociali, del benessere complessivo delle future generazioni. Grazie grazie. Grazie davvero per la fine Santo Mirabelli, direttore. La quinta divisione servizio postale e per la sicurezza cibernetica
Senta, ma quali sono le in un flash, se ci aiuta a capire quali sono le minacce emergenti più pericolose legate all'uso malevolo dell'intelligenza artificiale e quale tipo di strategia sta sta seguendo la polizia postale, grazie buongiorno a tutti consentitemi di ringraziare il Presidente Dal Checco prima di tutto per l'invito porta i saluti del direttore del servizio Polizia postale del dottor Gabrielli e faccio i complimenti per il rapporto che è stato presentato perché effettivamente tocca un po'tutti gli elementi principali.
E che riguardano un po'il tema della digitalizzazione del Paese, ma anche quelli che riguardano un po'le minacce informatiche che purtroppo con vedremo più avanti, sono in qualche modo potenziate dalle I e.
Da questo punto di vista, come sapete, la Polizia Postale, diciamo, si occupa di prevenzione e contrasto delle minacce informatiche, quindi del contrasto al cyber crime e presso il nostro centro c'è il famoso Cnaipic, che si occupa di contrasto delle minacce cibernetiche, protezione delle infrastrutture critiche, ma ci sono anche altre divisioni che si occupano di contrasto della pedopornografia e di altri reati, anche nel settore finanziario. Da questo punto di vista, ecco e quindi da dal nostro osservatorio quello che emerge, che sicuramente, insomma, nei prossimi anni vedremo a farci
Fare sempre di più l'impiego dell'intelligenza artificiale, con come dire con intenti malevoli, quali sono le principali minacce, sicuramente le ai agenti cha abbiamo visto di recente proprio qualche giorno fa, e la pubblicazione di modelli super performanti e immediatamente subito dopo il loro ritiro, perché perché?
E da un punto di vista della cyber security, sono dei modelli eccezionale, in quanto hanno consentito già in pochi giorni di scoprire migliaia di bug di applicativi che giravano da moltissimi anni. Allo stesso tempo, però, questi nuovi modelli potrebbero essere utilizzati in chiave, diciamo, di attacco e quindi da questo punto di vista c'è stata una misura precauzionale
E quindi è stato ritenuto quel tipo di modello, senza citarne il nome, come dire una cosiddetta tecnologia strategica e tra le altre minacce che su cui ancora abbiamo poca rilevanza, come dire in termini di numeri, ma molto probabilmente ne vedremo aumentare, come dire, in maniera considerevole e il fenomeno è quello dei deepfake quindi la falsificazione di contenuti, video audio e immagini.
Ma abbiamo visto di recente anche episodi cosiddetti notification, cioè di come dire utilizzo di immagini pubbliche e legali trasformate Me Too, utilizzate per altri fini, peraltro poi diciamo la tecnologia dei deepfake, quindi della manipolazione dei contenuti.
Può essere utilizzata e viene già utilizzata, purtroppo, per le frodi finanziarie e qui tantissimi probabilmente abbiamo avuto.
è esperienza, ovvero abbiamo ricevuto messaggi e-mail in cui venivamo indotti ad acquistare servizi, io ho, diciamo, a rispondere a richieste di supporto delle delle nostre banche e ed erano tutte, come dire, manipolazioni o diciamo tentativi di il cosiddetto phishing, cioè di attacco attraverso come dire messaggi e in qualche modo che rappresentavano servizi legali e per ultimo ovviamente i cyber attacchi ne abbiamo parlato prima anche il diretto, il rappresentante della cena, la dottoressa Rizzi, ne ne anticipava un po'. Quali sono le possibili implicazioni e dal punto di vista, quindi, di di quello che
Sta facendo la polizia postale si parlava prima di PNRR. Da questo punto di vista, diciamo, abbiamo potuto grazie a questi fondi e implementare le nostre infrastrutture, abbiamo potuto acquisire infatti tecnologie di AI e quindi le ultime sul mercato abbiamo creato 18 laboratori de I sull'intero territorio nazionale perché tra le caratteristiche del servizio polizia postale, ci sta peraltro che è distribuita sull'intero territorio nazionale. Quindi questo è un unicum a livello europeo e da questo punto di vista è un'eccellenza che si come dire l'Italia può vantare, cioè la possibilità di essere radicati sul territorio vicini alle imprese e ai cittadini e da questo punto di vista in chiave come dire di supporto ai cittadini, abbiamo un servizio sul web e andiamo presso le scuole, presso istituti e anche presso privati a fare prevenzione, perché purtroppo l'unica arma che oggi effettivamente ci consente, in un qualche modo di ridurre la minaccia proveniente dalle AI è quella di informare i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni e ma
No, no, non solo informare, bisogna creare tecnologie, da questo punto di vista noi abbiamo un nostro relatore particolare, ancora 30 secondi 30 secondi li utilizza subito, eh siamo Wing all'interno sia del G 7 che della Commissione Europea di Europol e vi posso portare ieri c'è stata una riunione proprio la Commissione europea.
Che, come dire, il mercato europeo non è già maturo, nel senso che non ci sono player già in grado di Deployable tecnologie di AI e quindi questo è uno stimolo alle nostre imprese a presentarsi sui mercati italiani ed europei per portare avanti tecnologie anche sovrane da questo punto di vista grazie razze Mirabelli, grazie davvero grazie eh.
Mario Nobile, la invito a raggiungerci Illegio, grazie.
Grazie della pazienza, naturalmente senta un flash quali sono le condizioni indispensabili, a suo avviso, per lo sviluppo dell'impiego dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e nelle imprese, perché non è soltanto per la pubblica amministrazione che, insieme ai cugini di ACN che ce ne occupiamo,
Grazie.
Un minuto aggregazione e coraggio, richiamo due temi che sono emersi in queste due ore intense molto materiali, anche se il tema era immateriale, siamo tutti provati dalle 2 ore intense che ci avete Tomato, aggregazione significa che nelle linee guida in altri documenti noi chiariamo come questa non è una tecnologia che compri a scaffale e che ti devi aggregare,
Un piccolo comune non può erogare servizi di IA generativa da solo, la Scala e regionale, almeno una piccola impresa del distretto calzaturiero fermano-maceratese o Veneto, campano salentino, non può da sola erogare servizi di traduzione del Crm che è stato citato, del trekking, del paio di scarpe, della dell'engagement e del raggiungimento dei propri clienti nel mondo serve l'aggregazione, quindi,
Il cloud è stato molto importante. AgID ha lanciato la strategia cloud first prima il cloud diversi anni fa. Oggi nelle linee guida rimettiamo quel modello che Capitani ha citato, e cioè energia, semiconduttori, data center, modelli, applicazione, compri cloud 6 sugli ultimi due strati fai qualcosa in casa a livello distrettuale a livello pubblico. Ti devi occupare di tutti e cinque coraggio.
Coraggio, perché ho molto apprezzato la ricerca.
E aggiungo un punto, ci stanno arrivando offerte di inferenza da paesi del Medio Oriente.
Non è soltanto il mercato italiano o quello europeo a rappresentare la carta nautica, in questo momento noi abbiamo.
Mezzo gigawatt di data center installati quindi al di là dell'high performance computing che serve ad altro, se oggi volessimo erogare token per secondo, non ce la faremo fra coraggio, di investire coraggio, di abilitare veramente il partenariato pubblico privato, coraggio a chi dice che il data center è brutto consuma chi rompe le cabine di fibra di dirgli che è un idiota,
Perché il data center in termini di emissioni climalteranti migliora la nostra postura ambientale è la fibra, non emette radiazioni nell'armadio dietro casa, quindi coraggio di fare quello che sappiamo fare come italiani, e cioè competere rappresentare nel mondo il bello e il saper fare e avere anche una Pubblica amministrazione che tutela diritti e,
Ideali e valori di tutti i cittadini, quindi aggregazione e coraggio, questa è la nostra, i due ingredienti che mettiamo e che rafforziamo sul tavolo, grazie grazie, grazie davvero a Maria Nobile direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, la buona notizia che la Camera ha esteso la diretta fino alle 18 quindi si configura per voi un,
Sequestro di persona no, in realtà abbiamo un ultimo videomessaggio e quindi pregherei la regia di di di mandarli in onda.
Del il, con il contributo della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna che il vicepresidente del gruppo di lavoro dell'Ufficio di Presidenza trasformazione digitale cyber sicurezza e sicurezza delle informazioni prego
Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto ringraziare Anitec-Assinform per l'invito e rivolgere un saluto al presidente Massimo, Dal Checco e a tutti i partecipanti ai presenti e ai colleghi mi spiace non poter essere con voi di persona, ma sono purtroppo fuori Italia in questo momento e forse è giusto intervenire anche appunto da dagli Stati Uniti dove mi trovo dove si misura ogni giorno quanto la tecnologia sia diventata una questione di alleanze e di futuro condiviso il rapporto digitale in Italia 2026 ci consegna una fotografia
Molto nitida e il digitale tiene insieme la nostra economia, la nostra competitività e la nostra sicurezza. È diventato una posta in gioco strategica, e lo diciamo in tanti contesti, lo vediamo nello scenario internazionale. La vera sfida è la capacità di costruire le tecnologie, l'intelligenza artificiale, il calcolo è data center i dati e qui l'Europa ha un compito importante fare la propria parte accanto ai partner che condividono i nostri valori e le nostre regole, a partire ovviamente dagli Stati Uniti. La sovranità digitale si costruisce e poggia su due pilastri. Il primo è la capacità industriale, quindi infrastrutture e investimenti, oltre che il talento, non dimentichiamolo. Il secondo è la capacità di proteggere ciò che costruiamo, perché la sicurezza è la condizione che rende davvero nostra ogni ogni infrastruttura per anni. L'Europa ha investito molto sulle regole. Oggi è il momento, a mio avviso, di investire con la stessa forza sulle infrastrutture e per questo guardo con favore al digitale omnibus che punta a semplificare le regole europee, compreso lei Hayat, riducendo gli oneri e dando certezza a chi vuole investire. L'intelligenza artificiale va trattata come una politica industriale capace di creare valore, lavoro e anche crescita. C'è poi un altro fronte che appunto seguo anche personalmente da vicino. In qualità di vicepresidente del Parlamento, infatti, mi occupo del gruppo di lavoro sulla trasformazione digitale. La cybersicurezza è proprio su questo, con centro. Buona parte del dell'impegno riguardo, appunto, ai temi sugli attacchi informatici che crescono ogni anno colpiscono le imprese, gli ospedali, banalmente. Le pubbliche amministrazioni a risposta europea deve poter mettere la sicurezza, accanto all'innovazione, come condizione della fiducia dei cittadini e imprese, anche col lavoro all'interno del Parlamento, come appunto facciamo nel nostro gruppo di lavoro. L'autonomia strategica, ripeto, si fonda sulla capacità di difesa e in tutto questo l'Italia può fare la sua parte da protagonista. Grazie insomma, l'impegno veramente forte del Governo Meloni e alla strategia italiana per l'intelligenza artificiale
Il nostro Paese sta costruendo le basi per guidare questa trasformazione ed è ed è questa, forse è la scelta che abbiamo davanti, cioè quella di guidare responsabilmente il cambiamento, l'Europa ha le competenze, le imprese e i valori per stare dalla parte di chi lo guida insieme ai suoi alleati e il lavoro che la vostra associazione porta avanti e svolge.
Soprattutto in questo frangente è un contributo importante in questa in questa direzione è chiaro che fare sistema e lavorare tutti insieme e poter avere un'interlocuzione diretta anche in giornate come questa, sicuramente e so insomma che in sala ci sono tanti i decisori dal punto di vista governativo dal punto di vista parlamentare, oltre a chiaramente le rappresentanze associative, io ritengo che un dialogo serio, Franco, ma soprattutto guidato da un obiettivo comune sia, ecco possa essere veramente l'anima di una di una giornata come questa, quindi vi rinnovo ancora i miei migliori auguri di buon lavoro e spero di poterlo incontrare presto in presente.
Bene, siamo davvero arrivati alle conclusioni, io ringrazio tutti i relatori per la pazienza e la capacità di sintesi e mi affido per un flash davvero la conclusione al presidente Dal Checco grazie grazie a tutti, la partecipazione e la scelta di questa sala oggi è la cosa che mi ha reso più felice perché questa interazione,
E spero veramente futura collaborazione concreta, sempre di più tra pubblico e privato, credo sia l'unico modo per Ris, per costruire insieme il nostro futuro, quindi, grazie a tutti i vostri interventi, grazie a tutti i nostri associati, avrebbe partecipato e penso che questo diventerà un appuntamento a questo punto annuale che ripeteremo sempre qui ed alcuni insieme a voi grazie a tutti.

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate