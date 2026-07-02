Territori che attraggono. Regioni, imprese e istituzioni per consolidare gli investimenti esteri. Annual Meeting 2026 - Gruppo Tecnico Confindustria Imprese Estere

L'evento è l'occasione per presentare il Rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere, che analizza il contributo delle imprese a controllo estero alla competitività del Paese, con un focus sul ruolo degli investimenti internazionali nello sviluppo dei territori, dell'innovazione, dell'export e delle filiere produttive.



Interventi di: Giorgio Fossa, Presidente Luiss, e Barbara Cimmino, Vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti, che dialogherà con Lorena Dellagiovanna, Senior Vice President and Executive Officer, CHRO e Chief Sustainability Officer di …

Hitachi Ltd.



Seguirà la presentazione del Rapporto a cura di Nazzarena Franco, Presidente e Amministratore Delegato di DHL Express Italia e componente del Gruppo Tecnico con delega alla ricerca; di Fausto Bianchi, Presidente Piccola Industria Confindustria, del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, del Presidente dell'ICE Matteo Zoppas (tbc), del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, insieme ai Presidenti di Regione Emilia Romagna, Lazio e Toscana, Michele De Pascale, Francesco Rocca e Eugenio Giani, e ai vertici di Novartis, Sanofi, Toyota Material Handling, STMicroelectronics, Philip Morris, Birra Peroni e Dumarey Automotive Italia.



Conclusioni del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

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