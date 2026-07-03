Conferenza stampa di presentazione del Protocollo d'intesa siglato nell'aprile scorso tra Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria (Dap) e Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (Cnog).Intervengono il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Stefano Carmine De Michele.



In collegamento, interventi per raccontare alcune delle esperienze in corso.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo …

"Presentazione del protocollo tra Dap e Ordine dei giornalisti" che si è tenuta a Roma venerdì 3 luglio 2026 alle ore 11:45.



Con Daniela De Robert (componente del Collegio del Garante Nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà), Carlo Nordio (ministro della Giustizia), Francesco Paolo Sisto (senatore, vice ministro della Giustizia, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Carlo Bartoli (presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti), Stefano Carmine De Michele (capo dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), Maria Gabriella Lusi (direttrice CR di Padova), Ornella Favero (Direttrice di "Ristretti Orizzonti" e presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia), Salvatore Fani (detenuto e redattore), Roberta De Rossi (segrataria Ordine dei Giornalisti Veneto), Susanna Ripamonti (direttrice Carte Bollate), Riccardo Sorrentino (presidente Ordine dei Giornalisti Lombardia), Nicoletta Siliberti (direttrice CR Turi), Maurizio Marangelli (presidente Ordine dei Giornalisti Puglia), Valentino Sgaramella (direttore Punto e a capo).



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Carcere, Giustizia, Informazione.



La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 29 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci